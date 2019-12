Trump dice (una vez más) que EEUU está muy cerca de concretar un acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump dijo el jueves que Estados Unidos está "muy cerca" de concretar un acuerdo comercial con China, pocos días antes de que se impongan nuevos aranceles a las importaciones chinas.

"Acercándonos MUCHO a un GRAN TRATO con China", dijo Trump en Twitter. "Ellos lo quieren y nosotros también".

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!