Trump endurece el tono contra la Fed luego de que Australia recortara las tasas: "¡Debemos liderar, no imitar!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó otra vez sus dardos en contra de la Reserva Federal de ese país, y en especial a su líder, Jerome Powell.

Esto, a raíz del histórico recorte de la tasa de interés en 25 puntos base que anunció hoy Australia. La decisión, que estuvo impulsada para paliar los efectos del coronavirus sobre la economía del país, dejará a los tipos en 0,5%.

"El Banco Central de Australia redujo las tasas de interés y declaró que probablemente las relajará aún más para compensar la situación del coronavirus de China y la desaceleración. Se redujeron al 0,5%, un mínimo histórico. Nuestra Reserva Federal nos tiene pagando tasas más altas que muchas otras, cuando deberíamos pagar menos. (Esto es) duro para nuestro exportadores y pone a EEUU en una desventaja competitiva", escribió Trump a través de su cuenta de Twitter esta madrugada.

"Debería ser al revés. (La Fed) debería facilitar y reducir mayormente la tasa. Jerome Powell lideró la Reserva Federal de mala forma desde el primer día. Triste!", continuó.

Australia’s Central Bank cut interest rates and stated it will most likely further ease in order to make up for China’s Coronavirus situation and slowdown. They reduced to 0.5%, a record low. Other countries are doing the same thing, if not more so. Our Federal Reserve has us....

A pesar de que estos nuevos dichos fueron impulsados por la decisión australiana, Trump ya había hecho comentarios ayer, pero debido a las acciones que están tomando los otros países para enfrentar la crisis del brote.

"Como de costumbre, Jay Powell y la Reserva Federal son lentos para actuar. Alemania y otros están inyectando dinero en sus economías. Otros bancos centrales son mucho más agresivos. EEUU debería tener, por todas las razones correctas, la tasa más baja. No lo hacemos, poniéndonos en una desventaja competitiva. ¡Debemos liderar, no imitar!", dijo ayer.

As usual, Jay Powell and the Federal Reserve are slow to act. Germany and others are pumping money into their economies. Other Central Banks are much more aggressive. The U.S. should have, for all of the right reasons, the lowest Rate. We don’t, putting us at a.....