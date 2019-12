Trump: fase uno del acuerdo comercial con China se firmará el 15 de enero

El presidente Donald Trump dijo hoy que la fase uno del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se firmará el 15 de enero en la Casa Blanca.

Trump escribió en un tuit que firmará el tratado con "representantes de alto nivel de China" y que posteriormente viajará a Beijing para comenzar las negociaciones de la siguiente fase.

El acuerdo de primera fase se cerró en diciembre.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two!