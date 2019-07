Trump furioso con la Fed por no arriesgarse a más bajadas de tipos de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, le "decepcionó" al no apostar por un prolongado ciclo de reducción en los tipos de interés, aunque el banco central anunció una rebaja de un cuarto de punto.

"Lo que el mercado quería oír de Jay (Jerome) Powell y la Fed era que este era el comienzo de un ciclo de reducción de tasas prolongado y agresivo que nos permitiría mantener el ritmo de China, la Unión Europea y otros países del mundo", manifestó el mandatario en Twitter.

"Como de costumbre -añadió-, Powell nos decepcionó".

Asimismo, Trump, que suele presumir de sus medidas económicas, se felicitó a sí mismo por la baja inflación en EEUU y subrayó: "¡Estamos ganando de todos modos, pero ciertamente no estoy recibiendo mucha ayuda de la Reserva Federal!".

