Trump se lanza contra Brasil y Argentina: reactiva aranceles al acero y aluminio

Economía

El anuncio reavivó las tensiones comerciales. Las acciones de los mercados emergentes y de empresas de la industria cayeron a mínimos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó ayer por sorpresa al mundo, y en especial a Argentina y a Brasil, al anunciar que restablecerá los aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de ambos países latinoamericanos, en momentos en que estos construyen vínculos más estrechos con China.

La noticia, dada temprano a través de Twitter, llevó a las acciones de los mercados emergentes y de empresas del sector a caer a mínimos.

“Brasil y Argentina han efectuado una masiva devaluación de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, con efecto inmediato, restableceré los aranceles sobre todo el acero y aluminio enviado a EEUU desde esos países”, escribió el mandatario.

Tras ello, volvió a lanzar contra la Reserva Federal que, a su juicio, “debería actuar” para que otros países “no se aprovechen de nuestro dólar fuerte”. “Esto hace que sea muy difícil para nuestros productores y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tasas más bajas y relajamiento (de la política monetaria)”, agregó.

Washington había eximido de gravámenes a las compras hechas a los dos países en marzo de 2018 –de 25% al acero y de 10% al aluminio-, en momentos en que la disputa arancelaria con Beijing escalaba con fuerza.

Las naciones sudamericanas han visto a sus monedas perder valor frente al dólar en los últimos meses, en medio de las crisis políticas domésticas. El real brasileño, por ejemplo, tocó mínimo histórico la semana pasada y ha perdido cerca de 10% este año, tras una serie de recortes de tasas de interés, que se espera que continúen.

El peso argentino, por su parte, se ha devaluado cerca de 60% sólo en 2019, en medio de la crisis que llevó a Mauricio Macri a perder la reelección.

Sorpresa en el sur

Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro –quien ha priorizado su acercamiento con Trump como parte de su política exterior- mostró esperanza de que su par entienda que la economía del gigante sudamericano depende principalmente de las materias primas y que, por ello, abandone la idea de aplicar gravámenes.

“Tengo casi la certeza de que nos va a atender (...) Su economía no es comparable con la nuestra, es muchas veces más grande. No veo esto como una represalia”, aseguró el titular de Planalto. Entre enero y octubre de este año, Brasil exportó US$ 2.200 millones de hierro y acero a EEUU, más del 9% de sus exportaciones totales al país.

Según Moody’s, el impacto será distinto para los fabricantes locales. Carolina Chimenti, vicepresidenta adjunta de la firma, detalló que los más afectados serán los exportadores de productos de acero semiterminados, por ser los más expuestos al mercado estadounidense. Además, dijo, la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) y Usiminas no verán gran impacto, y la firma “Gerdau incluso se beneficiaría (...) ya que las operaciones podrían ser más rentables dependiendo de a qué productos se impongan” los gravámenes.

En tanto, desde Buenos Aires, el ministro de Producción, Dante Sica, calificó el anuncio de “inesperado” y pidió a Washington un encuentro para dialogar con el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Según sus cifras, el país ha exportado cerca de US$ 700 millones en esos metales a EEUU en el año. Los envíos representan un 3% del total, que están dominados por productos agrícolas. Después de Brasil y China, EEUU es el tercer socio comercial más grande de Argentina.

Impacto en bolsa

Las más golpeadas por el anuncio fueron las acciones de la productora argentina de aluminio Aluar, que se desplomaron 9,4%; mientras que las del fabricante de acero Ternium retrocedieron 2,37%. Por su parte, el índice S&P Merval perdió 3,05% y el S&P 500 un 0,86%. Las acciones europeas también cayeron un 1,6%, su mayor baja intradía en dos meses.