Trump sube la presión y dice que está dispuesto a aplicar más aranceles a China

Economía

"Mi Plan B con China es aplicar miles de millones de dólares al mes (en nuevos aranceles) y hacer menos y menos negocios con ellos", dijo el mandatario en una entrevista con Fox Business Network.

El día empezó con optimismo para los mercados luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijera que el acuerdo comercial entre EEUU y China tiene un 90% de avance. Pero el presidente Donald Trump no ayudó al expresar que tenía un Plan B si no hay progreso en un pacto que ponga fin a la guerra comercial luego de su reunión con el mandatario chino Xi Jinping en la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el fin de semana.

Trump había dicho previamente que podría tomar la decisión de aumentar los aranceles a los US$ 300 mil millones en productos chinos que aún no han sido afectados por medidas restrictivas si no le gusta lo que escucha de Xi en la reunión del G20. Ambos mandatarios tienen previsto un encuentro el sábado.

El mandatario estadounidense dijo que le gusta China y Xi, pero que "han sacado ventaja de nosotros por demasiado tiempo". "Ellos devalúan su moneda como una pelota de ping-pong", agregó.