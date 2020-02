Twitter se anota un triunfo: reporta ingresos por más de US$ 1.000 millones por primera vez

Economía

El director ejecutivo, Jack Dorsey, atribuyó el buen desempeño a los cambios en los timeline y en las notificaciones. Apunta a ser “más una red de interés que una red social”.

Twitter cerró con broche de oro la temporada de resultados para las empresas tecnológicas.

Contra todo pronóstico, la red social más grande del mundo reportó que sus ingresos superaron los US$ 1.000 millones durante el cuarto trimestre de 2019, impulsados por un potente auge de sus usuarios diarios gracias a mejoras en la aplicación y contenidos más personalizados.

La noticia dio un respiro a los accionistas desalentados por los resultados de los tres meses previos. Las acciones se dispararon un 16% en la jornada, a un nivel no visto desde el 23 de abril de 2019, con lo que suma un alza de 11% en los últimos 12 meses.

El director ejecutivo de la plataforma, Jack Dorsey, explicó que los cambios en los timeline y en las notificaciones habían generado un aumento de 21% en los usuarios activos diarios monetizables hasta los 152 millones entre octubre y diciembre.

Ese avance representa unos 7 millones de usuarios diarios activos sólo en el período reportado. En tanto, en todo 2019, la cifra sería de unos 26 millones de cuentas nuevas.

"Al entrar en 2020, estamos aprovechando nuestro impulso: aprender más rápido, priorizar mejor, enviar más y contratar talentos notables. Todo lo cual nos puso en una posición más fuerte mientras abordamos los desafíos y oportunidades que se avecinan", dijo Dorsey.

Así, la empresa reforzó su compromiso con mejorar las interacciones en su servicio y facilitar que los usuarios encuentren publicaciones sobre temas que les atraen.

Eso incluye productos como listas depuradas de seguidores -que el CEO comparó con una lista de reproducción de música-, y la capacidad de seguir intereses y no sólo otras personas.

Y es que Dorsey consideró que Twitter apunta "más a ser una red de interés que a una red social".

Un buen trimestre

En los últimos tres meses de 2019, la empresa reportó que los ingresos subieron un 11% frente al mismo período del año anterior. Los analistas de Bloomberg, por ejemplo, estimaban unos US$ 994,5 millones.

La razón del avance estuvo en el fuerte crecimiento en Estados Unidos, donde el promedio de usuarios activos diarios monetizables subió un 15% hasta los 31 millones.

Sin embargo, el ingreso neto cayó un 12% en el trimestre a US$ 119 millones, tras un ajuste del beneficio del impuesto sobre la renta hace un año, mientras que los costos y gastos aumentaron 22% a US$ 854 millones.

Los cifras proporcionan un marcado contraste con el informe del tercer trimestre, en el que la firma no cumplió con las proyecciones y las acciones cayeron más del 20%.

Entonces, Twitter señaló inconvenientes por un "error" interno que la llevó a mostrar anuncios a personas a partir de sus datos personales que son compartidos con fines de seguridad. Por ello, además, se había reducido la proyección para los tres meses hasta diciembre.

Guía a futuro

Ayer, Twitter advirtió que los costos podrían seguir subiendo este año, ya que tiene previsto subir 20% en dotación de personal, especialmente en áreas costosas como ingeniería, desarrollo de productos e investigación.

Además, tiene planeado construir un nuevo centro de datos a fines de año, sumando a los gastos de capital previstos hasta US$ 825 millones.

En tanto, los ingresos para el trimestre en curso fueron estimados en un rango de entre US$ 825 millones y US$ 855 millones, frente a lo estimado previamente por analistas de alrededor de US$ 870 millones.

"En 2020, Twitter probablemente verá un impulso gracias a los principales eventos mundiales como las elecciones estadounidenses y los Juegos Olímpicos en Japón. El crecimiento en usuarios activos diarios monetizables es la palanca clave para el año, ya que los usuarios crecen a un ritmo mayor al esperado, lo que demuestra que las iniciativas de administración de contenido y las actualizaciones de productos para hacer que la plataforma sea más atractiva están dando sus frutos", explicó Jitendra Waral, analista de tecnología de Bloomberg Intelligence.