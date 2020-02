Twitter supera por primera vez los US$ 1.000 millones en ingreso trimestrales

Economía

Twitter llegó a los US$ 1.000 millones de ingresos trimestrales por vez primera, superando las expectativas, así como las estimaciones de crecimiento de usuarios, alejándose de problemas anteriores con la publicidad en su plataforma y una demanda estacional inusualmente baja.

No obstante, la firma también reportó ingresos netos por debajo de las expectativas en el cuarto trimestre, de US$ 119 millones, o 15 centavos por acción, por debajo de los US$ 255 millones interanuales.

Twitter vaticinó, asimismo, ingresos en el primer trimestre de entre US$ 825 millones y US$ 885 millones, por debajo de muchas previsiones de Wall Street, y dijo que los costos crecerán cerca de un 20% en 2020, ya que aumentará su plantilla y construirá un nuevo centro de datos.

Cifras en detalle

El mayor crecimiento de los ingresos se produjo en Estados Unidos, donde la compañía se enfrentará este año a un gran escrutinio por sus esfuerzos para frenar la desinformación en torno a la elección presidencial de noviembre.

Twitter dijo que las mejoras efectuadas en los modelos de aprendizaje de sus máquinas para entregar contenido y notificaciones más relevantes contribuyeron al crecimiento del promedio de sus usuarios activos diarios monetizables.

Esta cifra de usuarios diarios que se registran a través de Twitter.com o de las aplicaciones de Twitter que muestran anuncios llegó a los 152 millones, por encima de los 147,5 millones esperados por los analistas, según datos IBES de Refinitiv. Esta métrica se incrementó desde los 126 millones interanuales.

Twitter continuó con sus esfuerzos para elevar su número de usuarios y hacer más amigable la plataforma, permitiendo por ejemplo que la gente siga temas, e intentando retirar el contenido abusivo. A fines del año pasado lanzó una herramienta para que los usuarios escondan ciertas respuestas en sus tuits.

Los ingresos trimestrales treparon un 11% frente al año anterior, a US$ 1.010 millones, por encima de las expectativas de Wall Street de US$ 996.700 millones, según datos IBES de Refinitiv. Las ventas totales por publicidad fueron de US$ 885 millones,, un alza interanual del 12%.

Pese a todo, su panorama de ventas para el primer trimestre era de entre US$ 825 millones y US$ 885 millones, comparado con estimaciones de analistas de US$ 872,6 millones de dólares, según datos IBES de Refinitiv.

El ingreso total de Twitter en Estados Unidos creció un 17% intranual, a US$ 591 millones, comparado con el avance del 3% a nivel internacional.