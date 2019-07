UE castiga precio del cacao orgánico de Perú y pierde los US$ 1,000 adicionales

Economía

Compradores internacionales dejan de realizar un mayor pago por este grano, luego que en enero de este año entrara en vigencia una normativa de la Unión Europea que establece contenidos máximos de cadmio en el cacao.

Actualmente el precio del cacao peruano bordea los US$ 2.400 por tonelada y se rige por la bolsa de Nueva York. Sin embargo, este producto puede cotizarse a un mayor precio si cuenta con diversas certificaciones que le brinden un valor agregado.

Una de esas certificaciones es la denominación de origen, en la que los compradores internacionales podían pagar hasta US$ 1.000 adicionales por tonelada si el cacao era -por ejemplo- de origen Piura o Amazonas, según explica Luis Mendoza, gerente de la Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO).

Agrega que este precio adicional se está perdiendo luego que empezara a regir desde enero de este año una normativa de la Unión Europea que establece contenidos máximos de cadmio en el cacao, de manera que si se incumple con los parámetros fijados no se puede realizar la venta del grano.

"Generalmente los compradores de cacao compraban cacao de origen y para ellos no era requerimiento el análisis de cadmio. Con la entrada en vigencia de este reglamento ellos (los compradores) exigen el análisis del metal pesado en el grano y si es que el lote de cacao lo tiene no te lo compran o si te lo compran, no te puedan dar ese diferencial (los US$ 1,000) porque ya no lo pueden vender como origen", explicó Mendoza.

Impacto en exportaciones

Mendoza agregó que esta medida también ha impactado en las exportaciones de cacao. A modo de ejemplo, detalló que en una asociación de productores de cacao ubicada en la región Piura, existe un alto nivel de cadmio en el cacao que producen y, tras la aplicación del citado reglamento, no han podido realizar los respectivos despachos y tuvieron que vender el producto en el mercado interno, en la región Lambayeque.

En esta línea, manifestó que se vienen analizando los impactos en el cacao peruano por la medida impuesta por la Unión Europea y en agosto se conocerán los resultados.