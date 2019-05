Últimos aranceles impuestos por Trump costarán US$ 100 mil millones a los hogares de EEUU

Economía

Mayor nivel sobre bienes chinos creará “distorsiones económicas” advierten los investigadores.

La última ronda de tarifas impuestas por Estados Unidos sobre importaciones chinas costará a los hogares estadounidenses US$ 106 mil millones al año, de acuerdo con un estudio de la Reserva Federal de Nueva York, destacando los costos económicos de la disputa comercial.

El informe dirigido por la vicepresidenta de la Reserva Federal de Nueva York, Mary Amiti, estima que el aumento en las tarifas impuestas por la administración de Trump por US$ 200 mil millones en productos chinos le costará a un hogar típico más de US$ 800 al año.

"Es probable que estas tarifas más altas creen enormes distorsiones económicas y reduzcan los ingresos por impuestos de Estados Unidos" advirtió el informe, el que fue co creado con Stephen Redding y David Weinstein de las universidades de Princeton y Columbia, respectivamente.

Los investigadores llegaron a esta estimación a través de la proyección del monto adicional creado por las tarifas, como también de las denominadas pérdidas de pesos muertos. Las pérdidas de pesos muertos son el resultado del cambio que realizan las compañías desde un país en particular hacia otro menos eficiente, cuando se ven enfrentadas a mayores costos de importación de bienes (por ejemplo, moverse desde China a Vietnam).

Estas "pérdidas tienden a crecer más que la proporción del aumento de tarifas porque los importadores tienden a cambiar a proveedores más caros que el alza de tarifas", dice el informe.

En general, los pagos de impuesto de la nueva ronda de aranceles fue estimada en US$ 26,9 mil millones al año, o US$ 211 por hogar. Las pérdidas de pesos muertos equivale a US$ 79,1 mil millones, o US$ 620 por hogar, dice el informe.

El reporte de la Fed de Nueva York destaca las potenciales consecuencias económicas de una profundización en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Los mercados de activos respondieron negativamente, con las bolsas de EEUU y China bajo presión.