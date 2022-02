Un comercial de 30 segundos en el Super Bowl LVI cuesta US$6,2 millones

Economía

Las cifras se elevaron este 2022, luego de tomarse en cuenta que el año anterior, hubo un promedio de 96 millones espectadores.

El Super Bowl es el evento deportivo con una de las transmisiones televisivas más vistas de Estados Unidos y ante la gran cantidad de espectadores el día de la final, las empresas están dispuestas a pagar lo que sea para tener visibilidad durante el Super Bowl.

En la misma línea, en la edición número 56 que se disputará este 2022 el domingo 13 de febrero en California, se han establecido precios récord para los comerciales que estarán al aire durante el encuentro. Es así que los espacio se vendieron entre US$6 millones y US$7 millones.

Un comercial de 30 segundos cuesta US$ 6.2 millones y uno de 15 segundos US$ 3.4 millones, los mejores espacios US$ 7 millones por 30 segundos, y tomando en cuenta que la mayoría de los espacios publicitarios duran un minuto, se debe duplicar el monto.

Según el presidente del departamento de Publicidad de NBC Universal, Mark Marshall, las ganas de los aficionados por conectarse al evento desde cualquier plataforma se han incrementado, lo cual ha conllevado a tener más anunciantes que luchan por tener un lugar privilegiado en la franja publicitaria.

Pero para el Super Bowl, las empresas invierten mucho más, ya que al promocionar su marca en este mega evento deberán crear un contenido único y espectacular para mostrarlo ante millones de seguidores. Es decir, pagar también por la producción del comercial, los artistas o personajes que aparecen en él y su equipo de trabajo que materializará todo.

Las cifras se elevaron este 2022, luego de tomarse en cuenta que el año anterior, un promedio de 96 millones espectadores estuvieron enganchados al evento. En 20221, el anuncio de 30 segundos costaba US$ 5.5 millones.

Lee aquí el artículo completo de La República.