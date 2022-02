Una mayoría en mercados de EEUU apuesta a un aumento de 50 pb en tasa de la Fed en marzo

Economía

Los swaps de índices durante la noche tenían un precio del 85% de probabilidad de un despegue de 50 puntos básicos en marzo, con un precio adicional de 25 puntos básicos para mayo y junio.

Los futuros de las tasas de fondos federales de Estados Unidos elevaron el jueves las posibilidades de un ajuste al alza de medio punto porcentual por parte de la Reserva Federal en la reunión del próximo mes, luego de datos de precios al consumidor por encima de lo esperado en enero.

Los futuros de tasas mostraron una probabilidad de casi el 50% de que la Fed suba los tipos en 50 puntos básicos en marzo, frente al 30% de probabilidad antes de que se revelaran los datos de inflación estadounidense el jueves. Los swaps de índices durante la noche, en tanto, tenían un precio del 85% de probabilidad de un despegue de 50 puntos básicos en marzo, con un precio adicional de 25 puntos básicos para mayo y junio.

Para el año, los futuros han cotizado alrededor de seis alzas de tasas con incrementos de 25 puntos básicos cada uno, o 150,9 puntos básicos de endurecimiento de la política monetaria.

Los datos del jueves mostraron que el índice IPC ganó un 0,6% el mes pasado después de aumentar un 0,6% en diciembre. En los 12 meses hasta enero, el IPC de Estados Unidos saltó un 7,5%, el mayor aumento interanual desde febrero de 1982.

Sin embargo, algunos analistas creen que la Fed mantendrá un enfoque gradual en el ajuste de la política monetaria a pesar de una inflación superior a la esperada.

"Todos esperábamos una aceleración ... ¿Es del 7,5% al​​7,3% la diferencia entre un 25 y un 50 (aumentos de puntos base de la tasa)? No", dijo Tom Porcelli, economista jefe en Estados Unidos de RBC Capital Markets en Nueva York. "Espero sinceramente que la función de reacción de la Fed no sea tan sensible a este tipo de situaciones. Porque la realidad es que hemos tenido una inflación firme durante meses".