Vacuna de Moderna contra el Covid-19 muestra efectividad de 94,5% en ensayos clínicos

Economía

La empresa es la segunda norteamericana en mostrar datos preliminares aparentemente exitosos, luego de Pfizer que hace una semana dijo tener una efectividad superior al 90%.

La esperanza de que una vacuna contra el coronavirus se haga realidad en los próximos meses sigue en aumento, y esta vez a firma estadounidense Moderna es la firma responsable de las positivas expectativas.

El laboratorio norteamericano señaló este lunes que su vacuna experimental para prevenir el Covid-19 tuvo una efectividad de 94,5%, según datos provisionales de un ensayo clínico en etapa avanzada.

Con esto, la compañía es la segunda estadounidense que informa resultados que superan las expectativas en solo una semana, ya que el lunes pasado Pfizer Inc -que trabaja junto a BioNTech- indicó que su producto tiene una efectividad superior al 90%.

De acuerdo a lo consignado por Reuters, "Estados Unidos podría tener dos tratamientos autorizados para uso de emergencia en diciembre, con hasta 60 millones de dosis disponibles para fin de año".

Esto significa, según el medio, que el próximo año la administración del demócrata Joe Biden podría tener acceso a más de mil millones de dosis de los dos fabricantes de vacunas, superando los 330 millones necesarios para cubrir a la población del país.

Sin embargo, el New York Times es más cauto, e indica que "la vacuna no estará ampliamente disponible durante meses, probablemente no hasta la primavera" boreal, o sea hasta el otoño de 2021 en el hemisferio sur.

A esta hora las acciones de la compañía aumentaron más del 11% en las operaciones previas a la comercialización, de acuerdo a lo consignado por la cadena CNBC.

En el detalle, el análisis evaluó 95 infecciones confirmadas por Covid-19 entre los 30.000 participantes del ensayo, y se observaron 90 casos de coronavirus en el grupo placebo versus 5 casos observados en el grupo que recibió su vacuna de dos dosis. Esto implica la eficacia estimada del 94,5% de la vacuna.

Una ventaja de la vacuna de Moderna frente a la de Pfizer es que la primera no necesita almacenamiento ultrafrío, a diferencia de la segunda, lo que facilita su distribución. Moderna espera que su producto pueda mantenerse de 2 a 8 grados celsius durante 30 días, equivalentes a las temperaturas estándar de un refrigerador.

La vacuna de Pfizer, en tanto, debe enviarse y almacenarse a -70 grados, por lo que requiere contenedores especiales, algunos de los cuales serían proporcionados por el laboratorio y otros gestionados por los mismos países.

Además de las dos firmas estadounidenses más avanzadas en la multimillonaria carrera, otras diez empresas también están llevando a cabo ensayos de Fase 3 para producir una vacuna, incluidos esfuerzos en Australia, Reino Unido, China, India y Rusia.

La positiva noticia llega en un momento en que los casos de Covid-19 se están disparando tanto en EEUU -que la semana pasada alcanzó durante días máximos históricos- y también en Europa, donde no se prevé que las restricciones actuales vayan a relajarse.