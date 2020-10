Valenzuela: “Con Biden van a cambiar las cosas, pero no se va a dar vuelta el país”

Economía

El académico chileno afirma que independiente de cómo evolucione la salud de Trump, “la elección no se puede parar y él es el candidato” republicano.

“Irónico” es el término con el que el subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Barack Obama, Arturo Valenzuela, se refiere a que Donald Trump se haya contagiado de Covid-19 a un mes de las elecciones presidenciales de EEUU.

“Él ha dicho por mucho tiempo que esto es una mentira, lo ha tratado de minimizar desde un comienzo a pesar de que han muerto más de 200 mil personas”, comenta a DF desde su casa en Washington el académico de la Universidad de Georgetown, quien en una videollamada afirma que con esto “se comprueba directamente lo peor: él mismo no se pudo proteger”.

- ¿Qué significa para Trump haber dado positivo de Covid-19 a solo un mes de las elecciones?

- Esta cuestión lo va a complicar más, porque se está comprobando a él mismo que se equivocó. Después de un debate (contra Biden) donde se le hizo una crítica muy grande por su agresividad, y después del artículo sobre sus impuestos, que aparezca él ahora enfermo destruye totalmente su credibilidad, a mi juicio.

- ¿O sea que se puede esperar que su estrategia de campaña cambie en mensaje y forma?

- Va a ser difícil que diga “perdonen, pero me pasó también esto a mí”. El problema es qué va a decir, cómo van a explicar en la Casa Blanca el haber minimizado el impacto de algo que ha causado un daño tan grande. Su estrategia de campaña va a tener que cambiar, porque incluso si no se enferma, si no tiene síntomas, va a tener que hacer cuarentena por dos semanas. La gran pregunta es qué pasa si se enferma. ¿Puede seguir la elección? La elección no se puede parar y él es el candidato.

- ¿Esto opaca más la figura de Biden y vuelve a poner en el centro a Trump?

- Esto ayuda enormemente a Biden, porque hasta cierto punto está dando confianza. Incluso con la arremetida que le hizo Trump en el debate mantuvo su presencia y dio confianza, y eso es lo que está percibiendo el electorado. Lo que se dice también es que los dirigentes máximos del Partido Republicano no quedaron contentos con su arremetida, porque están preocupados de que su actitud agresiva podría perjudicar al partido.

Trump tiene tres problemas que se le vinieron encima ahora mismo: el tema de los impuestos, que es cosa seria; la agresividad absurda que destruyó el debate y complica al partido republicano; y ahora irónicamente él y su entorno se enfermaron con este virus que ha causado la muerte de 200 mil estadounidenses.

- ¿Por qué es tan serio el tema de los impuestos?

- Si se comprueba todo lo que está diciendo el New York Times, él no puede seguir jactándose de que haya sido un empresario de lujo que lo hizo fantástico, sería un empresario que hasta cierto punto fue fracasado, porque lo único que hizo fue acumular deudas. Segundo, ¿de dónde consiguió el dinero para salvarse? ¿De dónde sacó dinero para poder ayudar a cubrir los hoyos financieros terribles que tenía?

No cantar victoria

Valenzuela puede hablar de Biden con propiedad. Se conocieron en 1994, cuando el chileno trabajaba en el gobierno de Bill Clinton, relación que se estrechó hasta que de 2002 en adelante el académico asesoró al entonces senador sobre temas de América Latina.

- ¿Puede Biden cantar victoria?

- Nadie debiera cantar victoria. Eso fue parte del error del Partido Demócrata en la elección pasada, porque las encuestas mostraban que Hillary (Clinton) estaba muy encima. Uno nunca canta victoria, porque si lo hace no está animando a la gente a salir a votar en un país donde es muy difícil votar, y hoy en día, con la pandemia, es peor todavía. Se tiene que tratar de que toda la gente con derecho a voto participe.

- ¿Cuál es su visión del giro hacia la izquierda o hacia el progresismo que estaría dando Biden?

- Él siempre ha sido una persona que trata de buscar crear consensos, incluso con gente con la cual no está de acuerdo. Eso es gobernar en democracia, él es un conciliador. Como lo dijo muy claramente en el debate, él no necesariamente está de acuerdo con las propuestas que hizo la izquierda del partido, pero obviamente también buscó un entendimiento y así lo haría siendo presidente. Es una virtud, pero él no se ha pasado a la izquierda. Con un presidente Biden se van a cambiar las cosas, pero no se va a dar vuelta al país hacia una posición distinta.

- ¿Cómo se traduce esto en políticas económicas?

- Mucho más apoyo a la educación subsidiada o gratis, mucho más apoyo a mejorar el Obamacare, ese tipo de cosas. Por otro lado también mantener un sistema de impuestos donde los que tienen más, pagan un porcentaje más alto que los que tienen menos. Probablemente también el seguir insistiendo en que no hayan válvulas de escape para las empresas que se instalan en otras partes del mundo y no pagan impuestos. Aquí no entra un período de políticas económicas radicalmente distintas.

- ¿Qué se puede esperar de su plan para la recuperación económica?

- Con el gobierno de Biden va a haber un esfuerzo muy grande de tratar de usar recursos del gobierno, y eso significa obviamente que los déficit fiscales van a ser extraordinarios, pero esta es una economía muy poderosa y hay que reactivarla.