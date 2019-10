¿Venezuela en camino a la dolarización?

Economía

La hiperinflación en Venezuela ha llevado a empresas, comercios e incluso diversos sectores financieros a utilizar dólares en cualquier transacción.

El pasado 14 de octubre Nicolás Maduro subió 275% al salario mínimo venezolano, que pasó de US$ 2,02 ($1.470) a US$ 7,60 ($5.529) al mes. Incluso, muchas empresas grandes y medianas ya ofrecen remuneraciones totales o bonos complementarios en dólares.

Precisamente, dos días después, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución que suscribe que los arrendatarios deberán pagar el alquiler de sus casas o locales en dólares, según el monto acordado y respecto al tipo de cambio oficial del día. Casi inmediatamente el Banco Central de Venezuela oficializó la polarización de la cartera de créditos de la banca comercial.

Pero lo que ha impulsado a tomar estas medidas por parte del régimen, es que la hiperinflación devora los ingresos en dólares de la población. El Fondo Monetario Internacional empezó en julio a recalcular las estimaciones de hiperinflación de Venezuela desde hace dos años y en su último informe indicó que el país cerrara el año con 200.000% de inflación y señaló una 500.000% para 2020.

El analista financiero y director de la consultora Econométrica, Henkel García, detalló que "el fenómeno de dolarización no es impulsado por gobierno, sino que es una medida espontánea de defensa o es forzado por la hiperinflación que te lleva a utilizar una moneda estable en el tiempo, en este caso el dólar ...y es el gobierno el que se está es adaptando a esa realidad después de negarla".

Para Ricardo Cusanno, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), "esta apertura anárquica y casi de sobrevivencia, ha sido porque el bolívar se deprecia minuto a minuto. Esto empezó con dólares, luego euros, e incluso la criptomoneda. Hubo una suerte de empuje hacia esta realidad".

"El nivel de hiperinflación y recesión, que hace más difícil la operatividad, fue tal que las mismas instancias de poder empezaron a hacer caso omiso y ya ahora es muy evidente ... el problema es que no tiene sustentabilidad en el tiempo y no se le da estructura de macroeconomía", concluyó.

El flujo de dólares en Venezuela

"El mecanismos de entrada de dólares en efectivo es por la gente que viaja, por la frontera, en casas de cambio, o por actividades ilícitas. Fuera del sistema hay pagos de bienes y servicios a través del llamado zelle (forma de enviar y recibir dinero con cuenta bancaria elegible en EEUU) o transferencias bancarias fuera del país con montos grandes o con muchas operaciones con pequeños montos", explicó Henkel.

"Mas allá de que circule la divisa, que el TSJ permita que los alquileres sean en dólares, que exista una Superintendencia de Tributos que permite facturar en divisas, esto no tiene entramado algo legal que genere confianza ni mucho menos una estabilidad política que genere la confianza para inversión o reactivación del aparato productivo. Esto debe ir acompañado de un andamiaje legal que no asfixie a la empresa o propiedad privada, que no amenace a la tranquilidad de la gente por usar divisa", señaló Cusanno.

Dentro de los problemas más comunes por la dolarización en ese país está que el efectivo no se pueden bancarizar, a lo que el presidente de Fedecamaras explicó, "lo que genera un problema logístico y otro de soporte de respaldo de operaciones por parte de las empresas para que después puedan acceder a los créditos o ahorros".

Salario mínimo, empresas públicas y privadas, y comercios

El salario mínimo dejó de ser referencia en el sector privado, las empresas pagan mucho más que el oficial dictaminado por el gobierno (entre U$ 20 u US$ 40).

Según Ricardo Cusanno "desde enero para acá hay una restricción del encaje legal y liquidez monetaria que se incrementa día a día por el Banco Central de Venezuela (BCV) pero ellos mismo represan a través de un encaje legal excedentario y eso complica el poder pagar en bolívares y para incentivar a los trabajadores, las empresas empezaron a bonificar en dólares".

El sector público sí se rige por el salario mínimo oficial pero tiene bonos y ayuda alimentaria como complemento.

Por su parte los establecimientos comerciales "aprovechan el nuevo ambiente de la realidad económica y pagan o reciben directamente dólares (como expliqué anteriormente) o fijan el monto - de la remuneración - en dólares, hacen el cambio y lo pagan en bolívares", indicó el director de la consultora Econométrica.

Respecto a las proyecciones de los expertos, Henkel destacó que "esto va ganando fuerza y no hay manera de frenarlo, los fenómenos de dolarización no tienen vuelta atrás, aquí sales con un esquema de dolarización legal directamente, pero no cr'eo que lo haga este gobierno (...) y volver a recuperar la confianza en la moneda local es un proceso que lleva décadas".

En la misma línea, Cusanno señaló que "esto da una suerte de respiro o dinamismo a la economía y comercio pero no al sector político (...) esto no tiene fundamento ni estructura que lo soporte, no tiene planificación monetaria, ni cambiaria, ni fiscal para que sea sustentable en el tiempo, no tiene activada la inversión".