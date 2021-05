Vicepresidente de la Fed admite sorpresa por IPC de abril, pero insiste en teoría de alza transitoria de la inflación

Economía

Calificando la fuerte alza de precios del mes pasado como "un dato puntual", Richard Clarida dijo que la inflación es impulsada por efectos de base.

El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, reconoció que estaba sorprendido por el aumento de los precios al consumidor en abril, pero argumentó que es probable que el aumento de la inflación sea en gran medida transitorio.

"Las lecturas sobre la inflación anual han aumentado recientemente y es probable que aumenten un poco más antes de moderarse a finales de año", dijo en una reunión de la Asociación Nacional de Economía Empresarial hoy miércoles. El banco central de EEUU sigue apostando a que "la inflación regresará o quizás superará un poco nuestra meta de largo plazo de 2% en 2022 y 2023".

Los precios al consumidor de EEUU registraron en abril su mayor salto desde 2009, llevando el aumento interanual a 4,2%, en medio de un alza récord en los costos de los autos usados, informó hoy miércoles el Departamento de Trabajo. La noticia hizo bajar los precios de las acciones y los bonos.

Calificando las cifras de abril como "un dato puntual", Clarida dijo que la inflación es impulsada por efectos de base: los niveles de precios actuales son elevados en comparación con las deprimidas lecturas de hace un año, cuando la economía prácticamente se cerró para contener el Covid-19.

Demanda acumulada

A eso se sumaría además el impacto de algunos cuellos de botella en el suministro. "Tenemos una demanda reprimida en la economía", dijo. "Puede que la oferta tarde un poco en alcanzar la demanda".

El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, expresó su malestar hoy con el argumento de la Fed de que el aumento de la inflación será temporal. "Me preocupa mucho que la evaluación de la Fed de que la inflación es transitoria, combinada con su política de no ser preventiva con respecto a la inflación, será repetir los errores de las décadas de 1960 y 1970" cuando la inflación se disparó, dijo Summers en un seminario web del Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos.

Clarida dijo repetidamente que la Fed está preparada para actuar si la inflación o las expectativas de inflación subían a niveles indeseables.

No dudará en actuar

"Si viéramos evidencia de que existe el riesgo de una tendencia alcista persistente en las expectativas de inflación, no dudaríamos en usar nuestras herramientas para compensar eso", dijo el vicepresidente del banco central.

Aún así, sugirió que la Fed está lejos de reducir el estímulo masivo que está brindando a la economía. “La economía sigue estando muy lejos de nuestros objetivos, y es probable que lleve algún tiempo lograr un progreso sustancial adicional”, dijo.

Actualmente, la Reserva Federal está comprando US$ 120 mil millones en activos mensuales (US$ 80 mil millones en valores del Tesoro y US$ 40 mil millones en deuda respaldada por hipotecas) y se ha comprometido a mantener ese ritmo "hasta que se logre un progreso sustancial adicional" hacia sus objetivos de máximo empleo y 2% de inflación promedio.

Clarida se mostró optimista sobre las perspectivas de la economía y dijo que espera que "se acelere" este año.

Pero al igual que otros expertos, admitió que le sorprendieron las noticias de la semana pasada de un aumento menor de lo esperado en las nóminas estadounidenses en abril. “Las perspectivas a corto plazo para el mercado laboral parecen ser más inciertas que las perspectivas para la actividad económica”, dijo, y agregó que puede llevar algún tiempo relacionar a los trabajadores con los trabajos que están disponibles para ellos después de la pandemia.

"Este fue un impacto sin precedentes", dijo. "Necesitamos ser humildes y realmente sacar lecciones de los datos".