Xi Jinping asegura que China quiere avanzar en "fase uno" de acuerdo comercial con Estados Unidos

Economía

China quiere alcanzar un acuerdo comercial preliminar con Estados Unidos y ha tratado de evitar una guerra comercial, dijo este viernes el presidente Xi Jinping, pero tampoco teme tomar represalias cuando sea necesario.

Los economistas advierten de que una prolongada disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo está elevando los riesgos para la economía mundial al interrumpir las cadenas de suministro, reducir la inversión y frenar la confianza de las empresas.

La firma de la primera fase de un acuerdo podría postergarse hasta el próximo año, dijeron a Reuters expertos en comercio exterior y personas cercanas a la Casa Blanca, ya que Beijing está pidiendo una reducción más amplia de los aranceles y Washington ha respondido con aumento de sus exigencias.

"Queremos trabajar por un acuerdo de 'fase uno' sobre la base del respeto mutuo y la igualdad", dijo Xi a los representantes de un foro internacional.

"Cuando sea necesario, nos defenderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de que no haya una guerra comercial. Nosotros no iniciamos esta guerra comercial y esto no es algo que queramos", dijo.

Xi hizo estos comentarios en respuesta a preguntas de representantes del Foro de la Nueva Economía organizado por Bloomberg LP en el Gran Salón del Pueblo de Beijing.

Conversaciones

China ha invitado a los principales negociadores comerciales de Estados Unidos a una nueva ronda de conversaciones cara a cara en Beijing, según informó ayer The Wall Street Journal, que basó su información en fuentes no identificadas. También dijo que Beijing esperaba que las conversaciones pudieran tener lugar antes del Día de Acción de Gracias del próximo jueves en Estados Unidos.

Responsables estadounidenses han indicado que estarían dispuestos a reunirse en persona pero no se han comprometido a una fecha, según el artículo, que señala que serían reacios a viajar para las conversaciones, a menos que China dejara claro que asumiría compromisos en materia de protección de la propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología y compra de productos agropecuarios.

Dirigentes de Beijing habían sugerido que Xi y su homólogo estadounidense Donald Trump podrían firmar un acuerdo a principios de diciembre.

Algunos expertos dijeron que la próxima fecha a tener en cuenta será el 15 de diciembre, cuando entren en vigor los aranceles estadounidenses sobre productos chinos por valor de unos

US$ 156 mil millones incluidos artículos de regalo navideños, como productos electrónicos y adornos navideños.

"Como siempre dijimos, no queremos iniciar la guerra comercial, pero no tenemos miedo", dijo Xi.