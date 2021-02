Xi Jinping proclama "victoria total" en campaña para acabar con la pobreza rural en China

Economía

Los medios estatales dan crédito al liderazgo del mandatario por sacar a casi 100 millones de personas de la situación que para el país implica vivir con menos de US$ 1,69 al día.

El presidente chino, Xi Jinping, celebró la "victoria total" en el esfuerzo por erradicar la pobreza rural en una ceremonia en Beijing el jueves, una iniciativa emblemática de su mandato de ocho años.

Los medios estatales dan crédito al liderazgo de Xi por sacar a casi 100 millones de personas de la pobreza, un hito que declaró en diciembre y enmarcó como un regalo de cumpleaños para el centenario de este año del gobernante Partido Comunista Chino (PCCh).

En un discurso de una hora, Xi elogió lo que llamó un testimonio del liderazgo del partido y las ventajas del sistema político de China. "El liderazgo del PCCh y el sistema socialista de China son las garantías fundamentales contra riesgos, desafíos y dificultades", dijo Xi en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, donde entregó medallas a figuras clave en la lucha contra la pobreza.

Algunos expertos en políticas globales han dicho que China establece un listón bajo en su definición de pobreza, con una inversión sostenida requerida para financiar el desarrollo continuo en sus áreas más pobres.

China define la pobreza rural extrema como un ingreso anual per cápita de menos de 4.000 yuanes (US$ 620), o alrededor de US$ 1,69 al día al tipo de cambio actual. Eso se compara con el umbral global del Banco Mundial de US$ 1,90 al día.

Xi dijo que China había invertido 1,6 billones de yuanes en la lucha contra la pobreza durante los últimos ocho años, pero no dio cifras sobre el gasto previsto para los próximos cinco años.

En un "Documento Nº1 de política" publicado el domingo, China se comprometió a seguir con sus políticas de alivio de la pobreza, mientras realiza algunos ajustes para una transición de cinco años hacia lo que Beijing llama "revitalización rural".

El jueves se estableció una nueva Oficina Nacional de Revitalización Rural en Beijing, en sustitución de una oficina para el alivio y el desarrollo de la pobreza que había estado en funcionamiento desde 1993.

Los medios estatales destacaron el papel de Xi en su publicidad del hito del alivio de la pobreza. El Diario del Pueblo, el principal periódico del Partido Comunista, mencionó el nombre de Xi 139 veces en un comentario de más de dos páginas alabando el "salto histórico".