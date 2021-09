Ya van seis: otras dos eléctricas quiebran en el Reino Unido ante la subida del gas

Economía

Avro Energy y Green Supplier Limited colapsan ante un incremento de en torno a un 250% de los precios mayoristas del gas desde principios de año.

Dos compañías eléctricas que daban servicio al 2,9% de los consumidores domésticos del Reino Unido han anunciado este miércoles su salida del mercado, lo que eleva a seis las firmas del sector que han quebrado en las últimas dos semanas ante la subida de los precios del gas.



Avro Energy proveía gas y electricidad a 580.000 consumidores, mientras que Green Supplier Limited tenía una cartera de 255.000 clientes domésticos, indicó el regulador público de la energía en el Reino Unido (Ofgem).



El organismo recalcó en un comunicado que el suministro de todos esos clientes continuará inalterado y sus contratos serán traspasados a otras empresas.



En total, en las últimas dos semanas 1,5 millones de consumidores británicos han visto como su compañía eléctrica colapsaba ante un incremento de en torno a un 250% de los precios mayoristas del gas desde principios de año.



El regulador público estipuló en agosto que el techo de precios que se pueden cobrar a los consumidores por la energía entre octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 será de 1.277 libras anuales (1.488 euros), un incremento de 235 libras (273 euros) -un 22,55% más- respecto al invierno pasado.



A pesar de que la industria ha pedido al Gobierno que eleve ese techo ante las dificultades financieras que atraviesa, el ministro de Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, ha asegurado esta semana que no hay planes para modificarlo.

Kwarteng también ha recalcado que el Ejecutivo no rescatará a las eléctricas que quiebren y ha avanzado que en las próximas semanas prevé que más empresas continúen abandonando el mercado.



"No se puede esperar que los contribuyentes se hagan responsables de compañías con pobres modelos de negocio y que no tienen resistencia ante fluctuaciones del precio", afirmó el ministro ante el Parlamento.