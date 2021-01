Yellen prevé el riesgo de caer en una recesión más "prolongada y dolorosa” si no hay un mayor gasto público en EEUU

Economía

La nominada de Joe Biden para encabezar el Departamento del Tesoro planteó al Senado que no se revertirá la baja de impuestos a las pequeñas empresas ni buscará devaluar al dólar, y se confrontarán las políticas abusivas de China.

Cuando faltan solo horas para que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos, su gabinete va tomando cada vez más forma, y tal como se esperaba, sus nominados están dejando claro que la pandemia será la prioridad inmediata de la nueva administración.

El comité de Finanzas del Senado recibió esta tarde a la nominada para dirigir el Departamento del Tesoro, Janet Yellen, de ser ratificada el jueves por la Cámara Alta en pleno, se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo.

En su presentación, la economista aseguró que el gobierno deberá "actuar a lo grande" con su próximo plan de estímulo por coronavirus, haciendo referencia al paquete presentado por el mandatario entrante hace menos de una semana, quien busca inyectar US$ 1,9billón (millón de millones) a la golpeada economía norteamericana.

"Ni el presidente electo ni yo proponemos este paquete de ayuda sin tomar en consideración la carga de deuda del país. Pero ahora mismo, con las tasas de interés en mínimos históricos, lo más inteligente que podemos hacer es actuar a lo grande", sostuvo Yellen en la declaración de apertura de su audiencia.

"Creo que los beneficios superarán con creces los costos, especialmente si nos preocupamos por ayudar a las personas que han estado con problemas durante mucho tiempo", planteó la expresidenta de la Reserva Federal, quien advirtió que de no tomar medidas para aumentar el gasto público EEUU corre el riesgo de caer en una recesión más "prolongada y dolorosa" con "cicatrices a largo plazo".

Alza de impuestos

En su opinión, "tenemos que reconstruir nuestra economía para que genere más prosperidad para más personas y garantice que los trabajadores estadounidenses puedan competir en una economía global cada vez más competitiva", y para alcanzar ese objetivo, Yellen señaló que su enfoque principal será ayudar a los trabajadores con dificultades a encontrar buenos trabajos y recibir mejores sueldos, puntualizando que la pandemia "ha sido particularmente brutal en su impacto sobre las minorías y las mujeres".

Pero el rescate económico no fue el único punto que abordó la experta en su reunión con el Senado. Cuando legisladores republicanos le solicitaron que se comprometiera con no aumentar los impuestos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), Yellen respondió que Biden no planea derogar toda la reforma tributaria impulsada por Trump en 2017, pero que cuando la pandemia finalice, buscará revertir los puntos que benefician a las grandes compañías. El país debe avanzar, en su opinión, hacia "un código tributario justo y progresivo en el que las personas y empresas adineradas paguen su parte justa".

Arremetida contra China

Al abordar lo que será la relación con la segunda economía del mundo durante la nueva administración, Yellen afirmó que EEUU está preparado para enfrentar las prácticas comerciales y económicas "abusivas" de China, dejando claro que si bien se espera un trato diferente hacia el gigante asiático, no cambiará del todo.

"China está socavando a las compañías estadounidenses haciendo dumping a productos, erigiendo barreras comerciales y otorgando subsidios ilegales a sus empresas", señaló la economista, criticando que el país ha "estado robando propiedad intelectual y participando en prácticas que le otorgan una ventaja tecnológica injusta, incluidas transferencias tecnológicas forzadas".

Así, advirtió que "estas prácticas, incluidas las permisivas normas laborales y medioambientales de China, son prácticas para las que estamos preparados para aplicar la gama completa de herramientas para abordarlas", a lo que luego agregó que "China es claramente nuestro competidor estratégico más importante".

¿Qué pasará con el dólar?

La futura secretaria del Tesoro también abordó temas monetarios, y planteó que bajo su liderazgo, el país no buscará un tipo de cambio más débil para obtener ventaja sobre otras naciones.

"EEUU no busca una moneda más débil para obtener una ventaja competitiva y debemos oponernos a los intentos de otros países de hacerlo", aseguró la economista, agregando que trabajaría "para oponerse a todos y cada uno de los intentos de países extranjeros de manipular artificialmente los valores de las monedas para obtener ventajas en el comercio".