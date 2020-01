El multimillonario George Soros donará US$ 1.000 millones para crear una universidad global contra gobiernos autoritarios y cambio climático

Internacional

El inversionista planea crear una plataforma para aprender e investigar sobre estas temáticas, que según plantea amenazan la supervivencia de nuestra civilización. Además apunto a Facebook diciendo que la red social está trabajando en la reelección de Trump.

Bloomberg reveló que durante la participación en el Foro Económico Mundial en Davos del multimillonario inversionista húngaro, George Soros, éste anunció que donará US$ 1.000 millones para desarrollar la "Open Society University Network", universidad global que apunta a luchar contra los gobiernos autoritarios y el cambio climático.

La universidad, que enfrentará estas temáticas que son "desafíos gemelos que amenazan la supervivencia de nuestra civilización", se lanzará a través de una alianza con la Universidad de Europa Central y Bard College, instituciones respaldadas por Soros. En concreto, la iniciativa plantea la creación de una plataforma internacional que busca enseñar e investigar sobre estos temas.

"Como estrategia a largo plazo, nuestra mejor esperanza reside en el acceso a una educación de calidad, específicamente una educación que refuerce la autonomía del individuo al cultivar el pensamiento crítico y enfatizar la libertad académica", planteó Soros.

Facebook conspirando en reelección de Trump

Además de anunciar su iniciativa, el multimillonario se refirió a la política mundial, señalando entre varias cosas, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "estafador y narcisista supremo" y que el político es responsable de sobrecalentar la economía, "una economía sobrecalentada no puede mantenerse hirviendo por mucho tiempo", afirmó Soros.

"Teniendo en cuenta la emergencia climática y los disturbios mundiales, no es una exageración decir que 2020 y los próximos años determinarán no solo el destino de Xi y Trump, sino también el destino del mundo", dijo.

En ese contexto, apuntó a Facebook, señalando que "no hay nada que los detenga, y creo que hay una especie de operación o acuerdo informal de asistencia mutua entre Trump y Facebook", dijo Soros. "Facebook trabajará en conjunto para reelegir a Trump y Trump trabajará para proteger a Facebook".

Además, arremetió diciendo que los gigantes de las redes sociales como Facebook y Google, necesitan ser regulados. Idea que repitió el año pasado, cuando los comparó con compañías de juegos de azar que fomentan la adicción entre los usuarios y dijo que explotan los datos que controlan.