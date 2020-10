El programa mundial de alimentos de la ONU recibe el Nobel de la Paz 2020

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), auspiciado por la agencia alimentaria de las Naciones Unidas, ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre y mejorar las condiciones para la paz en las zonas afectadas por un conflicto.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP). #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

La organización, con sede en Roma, afirma que ayuda a unos 97 millones de personas en unos 88 países cada año y que una de cada nueve personas en todo el mundo todavía no tiene suficientes recursos para comer.

“La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más evidente que nunca”, dijo en una rueda de prensa la presidenta del Comité Noruego del Premio Nobel, Berit Reiss-Andersen.

Se trata de un galardón absolutamente inesperado por el Programa de Naciones Unidas. “El PMA se siente profundamente honrado de recibir el #NobelPeacePrize2020. Esto es un reconocimiento al trabajo del personal que arriesga su vida todos los días para llevar alimentos y asistencia a más de 100 millones de niños, mujeres y hombres que padecen hambre en todo el mundo”, señala su cuenta de Twitter.

It's hard to make @WFPChief speechless, but it's how we're all feeling right now! Thank you @NobelPrize for this recognition of our work and for this incredible honour. #NobelPeacePrize https://t.co/W7tvPqOJzM