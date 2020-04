VIERNES 24 DE ABRIL

8:30 El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostiene que el coronavirus está mostrando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe reformarse y advierte que podría no volver a entregar financiamiento a la entidad. Además, señaló que podría trabajar para crear una entidad alternativa al organismo de la ONU.

8:26 Europa avanza hacia un fondo de recuperación, pero aún sigue sin acuerdo. El fondo de reconstrucción podría alcanzar una potencia de fuego superior a los 1,5 billones de euros vía aportaciones y apalancamiento en los mercados. Los países europeos ya lograron un paquete de rescate de 540.000 millones pactado en la cumbre anterior. Una triple red de seguridad vía créditos que tiene sus piedras angulares en el MEDE, con créditos por hasta 240.000 millones; el BEI, con otros 200.000 millones, y el fondo temporal contra el paro, pertrechado con 100.000 millones más.

8:24 Empresas de España piden un plan de salvamento industrial con créditos a tipo cero y 30% a fondo perdido. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reúne a patronales industriales que suman más del 50% del PIB en España, está pidiendo diez medidas "urgentes para impulsar de forma prioritaria la actividad industrial y de los sectores productivos", de manera que éstos "ejerzan de tractor de la economía".

Una de las medidas que solicitan es una "línea de incentivos a la inversión empresarial industrial que sea capaz de atraer el foco inversor hacia nuestro país, estableciendo condiciones diferenciales que propicien su ejecución y la generación de empleos sólidos y sostenibles". Esas condiciones base deberían ser "prestamos al 0% de interés", con un "tramo no reembolsable del 30%".

La Alianza está constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia). Hace unos días ya lanzó un comunicado pidiendo cinco ejes de actuación para activar un plan de choque económico para evitar el colapso de las empresas. Ahora lo concretan mucho más con peticiones detalladas. (Expansión)

8:20 Rusia informó el viernes 5.849 nuevos casos confirmados del nuevo coronavirus, lo que elevó su conteo nacional a 68.622. Sesenta personas con el virus murieron ayer, lo que llevó el número de muertos a 615, dijo el centro oficial de respuesta a crisis de Rusia.

8:10 El Salvador lanzó el jueves una serie de medidas económicas y fiscales hasta por US$ 1.000 millones que buscan aliviar la presión de deudas de las empresas. El plan, acordado entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y los grupos gremiales, busca beneficiar a las micro, pequeña y mediana empresas con la apertura de un fondo de 360 millones de dólares para créditos a bajas tasas de interés y US$ 140 millones para cubrir 50% de los salarios hasta por un mes.

7:59 El volumen de ventas del comercio minorista de Reino Unido cayó en un 5,1% en marzo con repecto a febrero. Esto e supone la mayor caída desde que la Oficina de Estadísticas Nacionales inició sus registros en 1996. También supuso una caída mayor que la media prevista en una encuesta de economistas realizada por Reuters, en la que se vaticinaba un descenso del 4,0%.

7:57 La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley con ayudas económicas para el coronavirus de US$ 484.000 millones, el que apunta a entregar financiamiento a pequeñas empresas y hospitales. El proyecto es el cuarto que se aprueba para abordar la crisis del coronavirus.

7:45 El ministerio de sanidad de España anunció que el número de muertos por coronavirus se elevó el viernes a 22.524, frente a los 22.157 anunciados ayer. La nueva cifra es el registro más baja en más de un mes y suponen un incremento diario del 1,66%, por debajo del 2,03% registrado el día anterior. En cuanto al número de casos registrados en el país subió a 219.764, frente a los 213.024 del anterior recuento.

7:40 - El comisario de industria de la Unión Europea, Thierry Breton, afirmó que la UE se dirige este año hacia una contracción económica del 5-10% debido al brote del nuevo coronavirus. "A día de hoy, en la Unión Europea, vamos camino de (una recesión de) entre el 5% y el 10%, lo que significa que es de alrededor del 7,5%. Pero eso es hoy, y si las cosas no mejoran y si tenemos un segundo pico (del brote), las cosas podrían empeorar", señaló la autoridad.

JUEVES 23 DE ABRIL

18:20 La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy el nuevo paquete de estímulos de US$ 484 mil millones para ayudar a las pequeñas empresas, hospitales y aumentar los test de detección de Covid-19.

Por una amplia mayoría de 388 votos contra 5, la Cámara aprobó la medida a la que el Senado dio el visto bueno el martes por unanimidad. El último paso para convertirse en ley es que la batería de medidas sea firmada por el presidente Donald Trump.

16:40 Los líderes de la Unión Europea acordaron hoy renovar el presupuesto a largo plazo de la UE y establecer un fondo de recuperación masivo para abordar el impacto del coronavirus y ayudar a reconstruir las economías devastadas por el bloque de 27 naciones, pero persisten profundas diferencias sobre la mejor manera de lograr esos objetivos.

"Hemos acordado establecer un fondo de recuperación que es necesario y urgente. Este fondo tendrá una suficiente magnitud y se dirigirá a los sectores y áreas geográficas más afectadas y estará dedicado a esta crisis sin precedentes", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Los líderes europeos han encargado a la Comisión que lidera Ursula Von der Leyen que elabore una propuesta concreta que estará lista a mediados de mayo. El ejecutivo comunitario deberá detallar la manera de incrementar la potencia de fuego del presupuesto comunitario para conseguir financiación en el mercado.

Von der Leyen ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la cumbre que, aunque no se ha concretado ninguna cifra, se estaría hablando de una movilización de recursos de "billones de euros". Las cifras manejadas por las diferentes delegaciones sitúan su potencia de fuego en más de 1,5 billones de euros.

16:00 Alrededor de 1 billón de dólares de deuda de los países en desarrollo sería cancelada en virtud de un acuerdo global para ayudarlos a superar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19, dijo el jueves la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Las economías en desarrollo del mundo, que ya estaban luchando con un rápido crecimiento de la carga de deuda, ahora deben enfrentar una recesión mundial récord, la caída de los precios de sus exportaciones de petróleo y materias primas y el debilitamiento de las monedas locales.

Al mismo tiempo, necesitan gastar más dinero en atención médica y proteger sus economías. Según la UNCTAD, unos 64 países de bajos ingresos gastan actualmente más en servicio de la deuda que sus sistemas de salud.

"Este es un mundo donde los incumplimientos de deuda de los países en desarrollo son inevitables", dijo Richard Kozul-Wright, director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de la UNCTAD, durante una videoconferencia con periodistas.

En un informe que pedía un plan para aliviar la carga de deuda de los países en desarrollo, la UNCTAD estimó que sus requisitos de liquidez y financiamiento debido a la pandemia ascienden a al menos 2,5 billones de dólares. (Reuters)

14.30 La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, informaron sobre la cifras de la pandemia del COVID-19 en el país.

Con corte a las 11h00 (13 horas de Chile), de este jueves 23 de abril, la cifra de contagiados asciende a 11.183 y de fallecidos a 560, aunque los fallecidos probables por el virus son 1.028 adicionales, según informó al inicio de la cadena Romo. A estos se suman, 10.977 casos positivos y 12.879 descartados, que aún no constan en las infografías ofrecidas esta mañana por el Gobierno y son parte de las prueba represadas, según explicó el ministro Zevallos. Es decir, en total son 22.160 contagiados y 25.079 casos descartados.

Resultados que para las autoridades eran esperables, ya que, se habían aumentado la cantidad de test realizados.

14:00 Perú superó los 20.000 casos de coronavirus, una de las cifras más alta en América Latina, y los muertos ascendieron a 572, dijo el jueves el presidente Martín Vizcarra, quien anunció la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo inclusive.

Es la tercera ampliación del aislamiento social obligatorio en el país desde que la medida fuera anunciada por primera vez el 15 de marzo. La restricción iba a terminar el 26 de abril.

Vizcarra precisó en una conferencia de prensa que los casos totalizaron 20.914, frente a los 19.250 del reporte previo.

Perú informó su primer caso de coronavirus el 6 de marzo y tardó 25 días en llegar a 1.000 contagios. Tomó solo 14 días más para llegar a 10.000 casos el 14 de abril, según un recuento de Reuters

11:50 El gobierno peruano aprobó hoy un decreto que permitirá al presidente Martín Vizcarra otorgar indultos comunes y humanitarios a presos para evitar el contagio del coronavirus en los penales, cuya población es más del doble de su capacidad.

En Perú hay unos 97.000 presos en 68 centros de reclusión, con capacidad para casi 40.000 internos, según datos oficiales. "Las condiciones de hacinamiento y salud durante la aguda crisis que vienen atravesando los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, convierten a las internas y los internos, así como al personal penitenciario, en focos de contagio masivo" del Covid-19, dijo el decreto supremo.

11:14 Alrededor de US$ 1 billón de deuda de los países en desarrollo debería eliminarse en virtud de un acuerdo global para ayudarlos a superar las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, dijo hoy la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

"Este es un mundo donde los incumplimientos de deuda de los países en desarrollo son inevitables", dijo Richard Kozul-Wright, director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de la UNCTAD.

10:50 En su balance diario sobre el estado del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registró un aumento de 516 casos de Covid-19, con lo que el total de contagiados a nivel nacional llega a 11.812. En cuanto a los fallecidos, se contabilizaron 8 hasta las 21:00 de anoche, lo que elevó las muertes en el país hasta 168.

Hasta la fecha, 5.804 personas se han recuperado del virus, lo que equivale a un 49% del total, según la subsecretaria.

Además, Daza recordó que hoy entran en cuarentena Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y parte de Independencia. Salen del confinamiento Chillán y Chillán Viejo y se prorroga por una semana Arica, parte de Ñuñoa, Santiago, San Bernardo y Puente Alto, además de Temuco, Osorno, Punta Arenas y Chiloé.

En cuanto a las comunas que no están en cuarentena, la autoridad hizo un llamado a mantener todas las medidas para evitar los contagios, destacando aislamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos.

El titular de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a brotes de Covid-19 que han afectado particularmente a migrantes y afirmó que "en la comuna de Quilicura y de Estación Central hemos tenido que desplegar operativos no fáciles", agradeciendo particularmente al Servicio Jesuita Migrante por su rol en las conversaciones.

También indicó que sobre el recinto penitenciario de Puente Alto se decidió testear masivamente a los internos y habilitar un área de aislamiento para quienes resulten contagiados con el virus.

Mañalich también comentó que hoy sostuvieron una reunión con la Organización Mundial de la Salud, en la que presentaron el estado del coronavirus en el continente, se discutió sobre el concepto de "nueva normalidad" acuñado por el organismo internacional y se abordaron los casos asintomáticos.

10:50 El presidente de México se mostró abierto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para reanudar las actividades en sectores industriales complementarios para ambas economías, como el automotriz y el agrícola, detenidos ahora por las medidas preventivas contra la propagación del coronavirus.

La principal asociación manufacturera de EEUU ha pedido al mandatario, Andrés Manuel López Obrador, equiparar las industrias esenciales con los sectores catalogados como críticos en Estados Unidos en la contingencia sanitaria, para evitar disrupciones de la cadena de suministro.

"En su momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos abran, y nosotros nos hemos comprometido, sobre todo con empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria. "Hay muchas partes de la industria automotriz y de otras industrias que están completamente interrelacionadas", indicó, al aclarar que el sector del automóvil emplea a un millón de trabajadores mexicanos.

9:39 Chile, Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron mantener abierto el movimiento de alimentos y productos agrícolas pese a las restricciones implementadas para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

En un comunicado con fecha del 22 de abril, los miembros de la OMC dijeron que algunos países están imponiendo restricciones a las exportaciones pese a las lecciones del pasado de que esto incrementó la inseguridad alimentaria para las poblaciones vulnerables. "Los pobres del mundo, incluidos los trabajadores agrícolas, se llevarán la peor parte del aumento de las restricciones a las exportaciones", indicó el comunicado.

El grupo se comprometió también a garantizar que las cadenas de suministro siguen abiertas y que las medidas de emergencia sean acotadas, proporcionadas, transparentes y temporales. Los miembros también acordaron discutir cómo mejorar la preparación de la OMC para las pandemias regionales e internacionales.

Los otros firmantes, además de Chile, EEUU y la UE, son Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Corea del Sur, Malaui, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Qatar, Singapur, Suiza, Taiwán, Ucrania y Uruguay.

8:26 España registra 4.635 nuevos casos y llega a un total de 213.024 personas. En relación con los fallecidos, el país da un balance de 440 nuevos decesos, lo que significa que un total de 22.157 personas han muerto a causa de la pandemia.

8:16 Gran Bretaña podría estar a punto de vivir su peor depresión económica en siglos, advirtió un funcionario del Banco de Inglaterra, debido al bloqueo del coronavirus, que golpeó a las empresas este mes con más fuerza de lo que pronosticaron los más pesimistas.

El gobierno tendrá que emitir 180 mil millones de libras (US$ 223 mil millones) de deuda solo en los próximos tres meses para pagar las medidas sin precedentes lanzadas para detener el colapso de la economía, dijo el jueves el Tesoro.

8:12 China anunció que donará US$ 30 millones a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está buscando más de US$ 1 mil millones para financiar la batalla contra la pandemia de coronavirus. "En este momento crucial, apoyar a la OMS es apoyar el multilateralismo y la solidaridad global", dijo en Twitter el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying.

8:08 El colapso de la actividad de la eurozona sugiere una caída del PIB del 7,5%, según refleja el dato preliminar del índice PMI compuesto, que ha bajado a un mínimo histórico de 13,5 puntos, frente a los 29,7 del mes anterior, lo que sugiere un ritmo de caída del PIB trimestral del 7,5%, según IHS Markit.

La lectura preliminar de este indicador adelantado para el sector servicios señala en abril un desplome récord hasta el mínimo histórico de 11,7 puntos, frente a los 26,4 del mes anterior, mientras que en el sector manufacturero se ha situado en 33,6 desde los 44,5 puntos de marzo, su nivel más bajo en más de 11 años.

8:02 La canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó que la pandemia de coronavirus "todavía está al comienzo", y pidió un mayor presupuesto de la Unión Europea para apoyar la recuperación económica en el bloque. Además, manifestó su preocupación por reforzar los esfuerzos de distanciamiento social de la población, esto ya que los gobiernos federal y regional acordaron reabrir algunas tiendas esta semana.

Alemania tiene el quinto mayor número de casos de Covid-19, después de Estados Unidos, España, Italia y Francia, pero ha mantenido bajas las muertes después de pruebas tempranas y extensas.

7:59 Se estima que 26 millones de estadounidenses buscaron beneficios de desempleo en las últimas cinco semanas, lo que marca un récord y confirma que todos los empleos creados durante el auge del empleo más largo en la historia de los EE. UU, se eliminaron en aproximadamente un mes.

7:56 Miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU se reunirán este jueves en Washington para aprobar un proyecto de ley de alivio de coronavirus de US$ 484 mil millones, lo que eleva el total sin precedentes de fondos aprobados para la crisis a casi US$ 3 billones. Se espera que la medida sea aprobada con un sólido apoyo bipartidista en la Cámara liderada por los demócratas.

7:52 La economía de Italia repuntará en el tercer trimestre y crecerá significativamente en 2021, señaló el ministro de Economía de Italia, Roberto Gualtieri. Añadió que las medidas del gobierno y la reapertura gradual de las empresas "contribuirán a limitar el impacto económico negativo del virus y apoyarán la recuperación".

El organismo de control presupuestario de Italia (UPB) pronosticó el martes una caída del 15% del producto interior bruto en la primera mitad del año, una contracción "nunca antes registrada en la historia de la República (durante la posguerra)".

6:45 La Comisión Europea contempla un plan de recuperación de 2 billones, dinero para financiar la recuperación económica europea tras la profunda recesión que se espera que provoque este año el brote de coronavirus, según una nota interna del ejecutivo de la UE.

Tanto el próximo presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027 como un nuevo fondo, llamado Instrumento de Recuperación, se utilizarían para impulsar el crecimiento. Los líderes de la UE podrían aprobar los textos legales del plan en junio para permitir que el Instrumento de Recuperación entre en vigor inmediatamente y que el próximo presupuesto a largo plazo de la UE lo haga el 1 de enero de 2021.

MARTES 21 DE ABRIL

18:00 El grupo de trabajo sobre comercio e inversión del G-20 abordó en una reunión virtual las acciones a largo y corto plazo que podrían ayudar a mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19, según un comunicado.

La declaración agregó que en la reunión también se discutió el fortalecimiento de la inversión internacional para acelerar la recuperación económica por el impacto generado por la pandemia, enfocándose en desarrollar acciones que permitan asegurar el flujo continuo de suministros y equipos médicos vitales.

13:15 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que habían "preocupantes tendencias al alza" en las primeras epidemias en partes de África y América Central y del Sur, al tiempo que advirtió que la reapertura de los viajes a nivel global debía gestionarse con cuidado.

"La mayoría de los países aún se encuentran en las primeras etapas de sus epidemias y algunos que se vieron afectados al comienzo de la pandemia están comenzando a ver un resurgimiento de los casos", dijo en una conferencia virtual el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "No se equivoquen, tenemos un largo camino por recorrer. Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo", agregó. El jefe de la OMS también apuntó los progresos en Europa Occidental.

12:50 El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, acusó a China de destruir muestras de coronavirus, lo que "imposibilita el seguimiento de la evolución de las enfermedades". El ataque de Pompeo se produce cuando los críticos han acusado a la administración Trump de tratar de distraerse del manejo de la pandemia en los Estados Unidos en casa y en medio de un colapso histórico en los precios del petróleo de EEUU.

"Incluso después de que (el Partido Comunista Chino) notificó a la OMS sobre el brote de coronavirus, China no compartió toda la información que tenía", dijo Pompeo. "En cambio, encubrió cuán peligrosa es la enfermedad; no informó una transmisión sostenida de persona a persona durante un mes hasta que estuvo en todas las provincias dentro de China; censuró a quienes intentaron advertir al mundo para detener la prueba de nuevas muestras; y destruyó muestras existentes", agregó.

12:20 La confianza del consumidor en Europa ha sufrido una caída mensual récord, llegando a niveles no vistos desde 2009 y subrayando el fuerte impacto de la crisis económica y financiera causada por la crisis del coronavirus. El indicador de confianza del consumidor para la UE cayó 11,6 puntos a menos 22, y se contrajo 11,1 puntos en el área de la eurozona a menos 22,7 puntos, según una encuesta mensual publicada el miércoles por la Comisión Europea.

11:30 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo hoy que la mayor parte de la economía del país, si no toda, debería reabrirse hacia en el verano del hemisferio norte, tras el cierre devastador para tratar de detener la propagación del coronavirus. "Esperamos que para el final del verano tengamos la mayor parte de la economía abierta, si no toda la economía abierta", dijo Mnuchin a Fox Business Network.

11:10 En un nuevo balance del estado del coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se reportron 464 nuevos casos de Covid-19, alcanzando un total de 11.296 confirmados en el país. Además, la cartera informó de 13 fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que el total de muertos esciende a 160.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que 5.386 pacientes se han recuperado del virus hasta el momento.

10:00 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que aumentará el presupuesto destinado a programas sociales y proyectos prioritarios en unos US$ 25.620 millones para enfrentar la crisis derivada del coronavirus, que amenaza con agravar la recesión económica en el país.

El anunció del mandatario llega un día después de que el banco central de México (Banxico) dictara medidas adicionales de apoyo por el equivalente a US$ 31 mil millones para proveer liquidez al sistema financiero local ante la contingencia del coronavirus, un brote que ha infectado a más de 2,5 millones de personas alrededor del mundo.

9:32 La economía de Colombia se contraería entre 1,5% y 2% este año, en comparación con la expansión de 3,7% que el gobierno había establecido inicialmente como meta, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Colombia exhibió durante 2019 un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de un 3,3%, uno de los más altos de la región, pero ante el panorama nublado por la propagación del Covid-19, Carrasquilla admitió al diario El Espectador que "por supuesto" se abre la posibilidad de tramitar una reforma fiscal debido a una esperada caída del recaudo tributario, que sería de unos 10 billones de pesos (US$ 2.572 millones).

9:10 Alemania dio luz verde a los ensayos en humanos de posibles vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la compañía alemana de biotecnología BioNTech , que compite con equipos en su país, Estados Unidos y China para desarrollar un agente que detenga la pandemia.

El ensayo, el cuarto a nivel mundial de una vacuna dirigida al virus, se llevará a cabo inicialmente en 200 personas sanas, con más sujetos, incluidos algunos con mayor riesgo de contraer la enfermedad, que se incluirán en una segunda etapa, dijo el miércoles el regulador de vacunas en Alemania, el Paul Ehrlich Institut.

8:16 El gobierno de Corea del Sur está preparando un tercer paquete económico para enfrentar el coronavirus por unos US$ 32 mil millones. La nueva medida apunta a generar más subsidios para las personas que han perdido sus trabajos y ayudar a las empresas a sobrellevar la crisis.

Se espera que los subsidios y los préstamos baratos ayudarán a unos 2,86 millones de personas, ya que la tasa de participación en la fuerza laboral de la nación sufrió su mayor descenso desde 2009.

8:09 Un miembro de la Unión Europea (UE) -que no entregó su identidad- reveló que existe una "gran brecha" entre los estados miembros de la UE sobre si se debe entregar ayuda de recuperación de coronavirus a los estados miembros como subsidios o préstamos. En esa línea, los países miembros del bloque se reunirán este jueves para intentar llegar a acuerdos sobre cómo impulsar el crecimiento económico del grupo tras la crisis.

8:05 Donald Trump firmaría hoy el entregó decreto presidencial de la nueva prohibición de inmigración en Estados Unidos, que según indicó ayer, duraría 60 días y se aplicaría a aquellos que buscan lograr la residencia permanente, lo calificó como un esfuerzo por proteger a los que buscan recuperar los empleos perdidos debido al coronavirus.

7:45 El número de muertos por COVID-19 en España sube en 435 hasta los 21.717. Respecto al número de casos registrados en ese país, la cifra subió a 208.389, frente a los 204.178 del martes.

7:30 EEUU supera las 45.000 muertes por coronavirus, ya que ayer martes aumentaron en más de 2.750. Nueva Jersey, Pensilvania y Michigan informaron su mayor número de muertes relacionadas con el coronavirus, más de 800 entre los tres estados. El estado de Nueva York, epicentro del brote en Estados Unidos, comunicó 481 nuevas muertes.

00:00 El regulador de aviación de China señaló que el número diario de pasajeros aéreos transportados aumentó un 7,9% este mes. La cantidad de vuelos diarios del país aumentó solo un 1% en abril a 6.586, lo que representa solo el 42% de los vuelos diarios antes del ataque del coronavirus, dijo la Administración de Aviación Civil de China (CAAC)

18:30 El Senado de EEUU aprobó unánimemente hoy un paquete de US$ 484 mil millones para impulsar a las pequeñas empresas y hospitales devastados por la pandemia de coronavirus, además de expandir el presupuesto para realizar pruebas para detectar el Covid-19. Con esto, el próximo paso del proyecto es que la Cámara de Representantes lo apruebe el jueves para ser promulgado como ley.

La medida inyecta otros US$ 310 mil millones en un programa de préstamos clave diseñado para mantener a los trabajadores en nóminas de pequeñas empresas, ya que los $ 350 mil millones iniciales -parte del paquete de rescate de US$ 2 billones aprobado el mes pasado-, se agotaron la semana pasada, y no está claro cuántas empresas realmente han recibido el dinero.

El proyecto de ley pretende asignar US$ 60 mil millones para pequeños prestamistas como parte del programa de ayuda para pequeñas empresas, otros US$ 60 mil millones para préstamos y subvenciones de asistencia por desastre de la Administración de Pequeñas Empresas, incluye US$ 75 mil millones en ayuda hospitalaria y US$ 25 mil millones para pruebas de coronavirus.

18:00 En su conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó lo que anunció anoche a través de su cuenta de Twitter, diciendo que emitirá una suspensión temporal a la migración en EEUU, y que la medida estará vigente al menos por 60 días, para luevo evaluar su continuidad.

El mandatario indicó que su administración examinará medidas adicionales relacionadas con la inmigración "para proteger a los trabajadores estadounidenses". "Esta pausa en la nueva inmigración también ayudará a conservar recursos médicos vitales para los ciudadanos estadounidenses", señaló.

Además, Trump explicó que durante la tarde se reunió con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y que el gobiero federal y el estatal trabajarán en conjunto para asegurar pruebas para detectar el Covid-19, con el objetivo de ampliar la cobertura en las próximas semanas.

16:43 El banco central de México recortó el martes su tasa clave de interés en 50 puntos base a 6% en una decisión fuera de calendario, y dictó medidas adicionales para proveer liquidez y preservar el sano desarrollo del sistema financiero doméstico frente a los efectos del coronavirus.

La junta de gobierno del Banco de México justificó su decisión unánime en que las medidas adoptadas para frenar la propagación del brote han afectado considerablemente a la economía mundial y local, que estima podría caer más de 5% en el primer semestre a tasa anual. Banxico ya había recortado anticipadamente la tasa clave, también en 50 puntos base el 20 de marzo. La próxima decisión de política monetaria estaba programada para el 14 de mayo.

"Es claro que las condiciones de holgura se están ampliando considerablemente en un contexto en el que el balance de riesgos para el crecimiento está significativamente sesgado a la baja", dijo la junta de gobierno de Banxico y agregó que la inflación enfrenta riesgos tanto a la baja como al alza.

16:17 El gobierno de Ecuador dijo hoy que prepara un plan para reactivar de a poco su actividad económica y permitir vuelos para el retorno de ciudadanos varados en el extranjero, tras un mes de estricto confinamiento para contener el brote del coronavirus en su territorio, uno de los peores en la región.

El brote ha devastado la economía del país petrolero, que busca urgente financiamiento externo y una renegociación de su deuda, y ha desbordado el sistema de salud pública en Guayaquil, epicentro del brote a nivel local. El gobierno apunta a reanudar de manera paulatina la operación del sector productivo y comercial en los próximos días, en base a planes pilotos, protocolos de salud y seguridad, velocidad de contagio de la enfermedad y la capacidad instalada de los hospitales públicos.

"Es un plan de reapertura económica que requiere más disciplina que la etapa anterior. Ahora vamos a tener que organizarnos para salir, cualquier desorden en esta siguiente etapa puede provocar un pico de contagios", dijo la ministra María Paula Romo, sin dar mayores detalles.

15:30 Los líderes del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca acordaron hoy un nuevo paquete de alivio económico de US$ 484 mil millones para pequeñas empresas, hospitales y pruebas. Con esto, el Senado votará hoy la legislación y de aprobarse, la Cámara de Representantes lo haría este jueves.

Este nuevo alivio económico se hizo necesario luego de que un fondo inicial de US$ 350 mil millones, también enfocado en las firmas de menor tamaño, se agotó rápidamente.

15:15 El gobierno holandés anunció una relajación gradual del cierre del país, comenzando con la reapertura parcial de las escuelas primarias el próximo mes. El primer ministro Mark Rutte dijo que los niños de primaria pueden asistir a la escuela desde el 1 de mayo y mantuvo abierta la posibilidad de que las escuelas secundarias sigan desde el 1 de junio, pero con un estricto distanciamiento social.

Si bien los niños y los jóvenes estarán sujetos a reglas más relajadas, el cierre de tiendas, cafés y restaurantes se mantendrá hasta al menos el 19 de mayo. Las reuniones públicas, en tanto, estarán prohibidas hasta el 1 de septiembre.

14:50 Investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) comenzarán a realizar pruebas de una vacuna para el Covid-19 en humanos este jueves, anunció hoy el ministro de Sanidad británico, Mat Hancock.

"En tiempos normales, llegar a esta etapa habría costado años", indicó en una rueda de prensa el ministro, que recalcó que el proceso para desarrollar una vacuna es una cuestión de "prueba y error".

Pese a las incertidumbres, "las ventajas de ser el primer país del mundo que desarrolle una vacuna que tenga éxito son tan enormes que estoy poniendo todos los recursos posibles", recalcó Hancock.

El titular de Sanidad anunció que ha puesto 20 millones de libras (22,60 millones de euros) a disposición del equipo de Oxford y otros 22 millones de libras (24,90 millones de euros) para otro proyecto de vacuna desarrollado en el Imperial College London. (Europa Press)

12:25 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy que el estado reabrirá su economía a nivel regional, comenzando por algunos sectores que han sido menos afectados por el coronavirus, por lo que comenzarán con el retorno gradual a la normalidad antes que otras áreas afectadas. "Vamos a tomar decisiones de reapertura a nivel regional con base en los hechos y circunstancias de esa región sobre Covid-19", dijo hoy Cuomo en su conferencia de prensa diaria.

La autoridad estatal también dijo que buscaría la cooperación con el gobierno federal en las pruebas de coronavirus cuando visite hoy por la tarde al presidente Trump. En particular, Cuomo dijo que Nueva York y otros estados deberían asumir la responsabilidad del esfuerzo de prueba en sus territorios, pero instó al gobierno federal a que ayude a las empresas a obtener materiales, incluidos hisopos y reactivos químicos, que son vitales para las pruebas.

Previo a la cita, Cuomo dijo que el gobierno federal tenía razón en que los estados deberían tomar la iniciativa en las pruebas, lo que será vital antes de que los negocios puedan reanudarse.

11:50 Los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Fondo Monetario Árabe, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y otros organismos de financiamiento regionales acordaron hoy trabajar juntos para mitigar los impactos económicos y financieros de la pandemia de coronavirus.

En un comunicado conjunto después de una teleconferencia, los funcionarios dijeron que cooperarán para facilitar las operaciones de cofinanciamiento y abordar las necesidades de sus miembros.

"Seguimos firmemente comprometidos a trabajar juntos, de acuerdo con nuestros mandatos y políticas individuales, para intercambiar información sobre las necesidades de nuestros miembros y coordinar la asistencia en diferentes regiones del mundo", afirmaron.

11:30 Francia propondrá a la Unión Europea crear un fondo de recuperación de 1 billón de euros o más para financiar la inversión de las economías afectadas por la pandemia de coronavirus, dijo hoy el ministro de finanzas, Bruno Le Maire.

Anteriormente, Francia había sugerido un fondo de aproximadamente el 3% del PIB de la UE o 400 mil millones de euros, pero el nuevo número sigue una propuesta de España de que los líderes del bloque aprueben subvenciones de hasta 1,5 billones de euros para reconstruir las economías después de la crisis, así como una ronda de pronósticos cada vez más sombríos para la probable profundidad de la recesión europea.

10:33 Un aumento de 325 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas, lo que eleva los confirmados en Chile a 10.832, informó esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich. En cuanto a los fallecidos, el secretario de Estado indicó que se contabilizaron 8 hasta las 21:00 de ayer, con lo que las muertes suman 147 en todo el país.

El titular de Salud anunció que entran en cuarentena debido a un "aumento importante en la incidencia actual", o sea el aumento de casos nuevos, toda la comuna de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y la parte sur de Independencia.

Además, se mantienen sin cambios desde este jueves el radio urbano de Arica, Temuco, Osorno, Punta Arenas, Chiloé, Ñuñoa, Santiago, El Bosque, San Bernardo y Puente Alto. Y Chillán y Chillán Viejo, por su parte, dejan de estar en confinamiento, y se levanta el cordón sanitario para San Pedro de la Paz y Hualpén.

9:50 El presidente Donald Trump ha prometido a las compañías petroleras de Estados Unidos ayudar a superar el colapso del precio del petróleo. El mandatario de la primera economía del mundo dijo en un mensaje publicado en Twitter que pidió a los secretarios de Energía y Tesorería que "formulen un plan que ponga a disposición fondos" para apoyar a las empresas y los empleos.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!