14:30 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó el martes un plan de cuatro fases para levantar el confinamiento impuesto en el país para controlar uno de los peores brotes de coronavirus del mundo, con el objetivo de recobrar cierta normalidad a finales de junio.

El levantamiento de las estrictas medidas comenzará el 4 de mayo y variará de una región a otra evolución de factores como la evolución de la tasa de infección, el número de camas de cuidados intensivos disponibles y el cumplimiento de las normas de distanciamiento en las comunidades autónomas , según Sánchez.

Durante este período cada fase durará dos semanas, según dijo el jefe del Gobierno en conferencia de prensa tras la reunión del consejo de ministros.

"Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo elegiremos la prudencia", dijo Sánchez. "No hay un calendario cerrado y uniforme. Avanzar tan rápido como permitir el control de la epidemia".

"Es un plan flexible, podemos perder lo que hemos obtenido, el virus sigue al acecho, hasta que haya una vacuna, y falta tiempo. Tenemos que combatir la impaciencia".

Sánchez dijo que se recomendaría llevar a cabo la mascarilla en los medios de transporte público, mientras que bares, cafeterías, lugares de ocio e iglesias afectadas un aforo limitado.

Mientras que los restaurantes y bares pueden comenzar a abrir sus terrazas solo hasta un 30% de su capacidad durante la primera fase, el teletrabajo se recomendará en esos empleos en el mar posible hasta que se alcance la última fase en algún momento de junio, cuando también se reabrirán las playas con el apoyo de las autoridades locales.

Para llevar a cabo este plan, Sánchez ha adelantado que pedirá una nueva prórroga del estado de alarma, que se aplicó por primera vez el 14 de marzo para imponer uno de los confinamientos más estrictos del mundo.

El Ejecutivo ha optado no por establecer fechas concretas para la relajación del confinamiento, como ha hecho Italia, para no encontrarse con la frustración social que puede provocar su incumplimiento ante lo cambiante de la situación.

Desde dicha fecha, la mayoría de los españoles solo han podido salir de sus casas para hacer la compra o visitar al médico, en virtud de un confinamiento que prácticamente ha congelado la economía nacional y devastado su mercado laboral.

Sin embargo, el país comenzó ya la desescalada este fin de semana, ya que los menores de 14 años pudieron salir a la calle el domingo por primera vez en seis semanas para hacer ejercicio durante una hora bajo la supervisión de un adulto.

España es uno de los países más afectados por la epidemia de coronavirus, con casi 24,000 muertes y más de 210,000 casos confirmados de coronavirus, aunque el ritmo de propagación se ha reducido de manera sostenida en las últimas semanas

13:30 El Gobierno francés anunció este martes que todos los comercios, salvo bares y restaurantes, podrán abrir a partir del 11 de mayo, fecha fijada en Francia para comenzar la reapertura tras los cierres decretados para combatir la epidemia de Covid-19.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, señaló además en la Asamblea Nacional que los comercios que abran sus puertas deberán limitar el número de personas presentes a la vez dentro del establecimiento y garantizar la distancia social de un metro.

El jefe de Gobierno añadió que los propietarios de un negocio podrán impedir la entrada a quien no lleve puesta una mascarilla y apuntó que los ayuntamientos podrán decidir sobre la apertura de centros comerciales de más de 40.000 metros cuadrados en los que podría haber aglomeraciones de gente.

El transporte público también deberá adaptarse: el uso de mascarilla será obligatorio y los distintos operadores deberán organizarse para permitir que se respete la distancia social, lo que podría implicar que se reduzca por ejemplo la capacidad del metro parisino, dejando un asiento de cada dos libre.

El primer ministro explicó que la estrategia de reapertura será "progresiva" y diferenciada por departamentos, que serán divididos en "rojos" y "verdes" en función de la incidencia de la pandemia en cada uno de ellos.

Para ello, el 7 de mayo se evaluarán tres criterios para decidir si la desescalada se practica de forma amplia -en los departamentos "verdes"- o restringida -en los "rojos"-, si la circulación del virus sigue activa, si la capacidad de las unidades de cuidados intensivos está bajo presión y si el sistema local de test de detección está listo.

Según el Gobierno francés, la base del proceso será "proteger, testar y aislar", para lo cual recomendó el uso generalizado de mascarillas -aunque solo serán obligatorias en transporte público-, y anunció 700.000 pruebas virológicas a la semana, que se practicarán a todos aquellos que hayan estado en contacto con los positivos.

El tercer pilar pasará por aislar a los contagiados, en sus domicilios o en hoteles puestos a su disposición por el Estado.

Philippe anunció que la nueva etapa será reevaluada a finales de mayo, cuando se decidirá si se sigue la desescalada o se vuelve hacia atrás.

13:00 Las autoridades de Hong Kongindicaron este martes que las medidas de restricción han sido levemente retiradas para facilitar el flujo de personas desde la China continental hacia la región administrativa especial después de que numerosos políticos presionaran al Gobierno para permitir un mayor número de traslados.

La ministra de Sanidad, Sophia Chan, indicó que los profesores, alumnos y empresarios que tengan que trasladarse de una zona a otra para realizar sus actividades podrán entrar en Hong Kong sin someterse a una cuarentena de 14 días, según ha informado la emisora local RTHK.

Así, ha indicado que los cambios en la normativa serán puestos en vigor rápidamente para que las personas puedan trasladarse desde este miércoles. Sin embargo, especificó que las restricciones impuestas sobre la frontera en términos generales se mantendrán hasta el 7 de junio, por lo que las medidas de cuarentena para aquellos que vengan de la China continental permanecerán vigentes.

Tal y como ha explicado, solo estarán exentos de estas restricciones aquellos que desarrollen "actividades beneficiosas para Hong Kong". "Se tendrá que decidir qué tipo de personal cumple con el perfil establecido y cuánto tiempo podrán estar en la zona", señaló.

"Hay todavía muchos detalles que debatir y perfilar", afirmó antes de subrayar que el virus parece estar bajo control por el momento. "Entiendo que las medidas de cuarentena en la China continental sean todavía muy estrictas", dijo.

Hong Kong ha registrado más de un millar de casos de coronavirus, pero ninguno nuevo en los últimos tres días consecutivos.

10:50 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron 552 casos nuevos, lo que eleva la cifra a 14.365. De ellos, 7.710 se han recuperado, y existen 6.498 casos activos. En cuanto a los fallecidos, la autoridad lamentó 9 nuevas víctimas fatales, lo que implica que los fallecidos alcanzaron 207 personas. "Estamos llegando a una meseta" dijo Daza en relación a los nuevos casos del brote.

Luego de la reunión con el Presidente Piñera, se decidió que desde el jueves a las 22 horas cinco nuevas comunas -o sectores- entrarán en cuarentena por una semana: la zona norte de La Pintana, el sur de San Ramón, Estación Central, el radio urbano de Angol y Victoria.

El confinamiento se mantendrá en el anillo urbano de Arica, El Bosque, parte de Ñuñoa, Santiago, San Bernardo, Puente Alto, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Punta Arenas. Adicionalmente se expande la medida a la comuna de Independencia completa.

Se decidió también levantar cuarentenas en el radio urbano de Temuco y Osorno y hacer lo mismo con el cordón sanitario en Chillán y Chillán viejo.

09:49 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos auditará cada préstamo por más de US$ 2 millones otorgado bajo el Programa de Protección de Salarios a las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, dijo el martes el secretario Steven Mnuchin.

"Este es un programa diseñado para las pequeñas empresas. No es un programa para las compañías que operan en la bolsa si es que cuentan con la liquidez", dijo en una entrevista con la cadena CNBC, y añadió que las empresas que presenten información alterada para aplicar al programa podrían enfrentar procesos judiciales.

El secretario del Tesoro dijo también que espera que la economía estadounidense presente una fuerte recuperación hacia agosto y septiembre, luego de las paralizaciones de la actividad y el desplome de la demanda ocasionados por el coronavirus.

09:30 La tasa de infección por coronavirus de Alemania ha aumentado desde que se relajaron las medidas de confinamiento la semana pasada, lo que llevó al director del Instituto de Enfermedades Infecciosas del país a instar a las personas a quedarse en casa tanto como sea posible en medio de una relajación de las medidas de bloqueo.

La tasa de reproducción de virus de Alemania, llamada tasa o valor "R", ahora está en 1,0, según Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch, que aumentó desde 0,7 a principios de este mes. La tasa "R" significa que, en promedio, cada persona con el virus infecta a otro individuo. Mantener esta tasa por debajo de 1.0 es un objetivo durante la pandemia de coronavirus.

"El número debería mantenerse por debajo de uno, ese es el gran objetivo", dijo Wieler en una conferencia de prensa el martes, y agregó que "cuanto más se encuentre por debajo de uno, más seguros podemos sentirnos, más margen tenemos, pero hay otros números que también son importantes", dijo, y agregó que estos incluyen el número de casos por día y la capacidad de prueba.

Wieler también instó a los alemanes a mantener un distanciamiento social riguroso a pesar de una ligera disminución de las restricciones a la vida pública. "En el contexto de la flexibilización (de las restricciones), asegurémonos de poder continuar defendiendo este éxito que hemos logrado juntos", dijo. "No queremos que el número de casos aumente nuevamente".

09:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó el martes una mayor capacidad de vuelo para aumentar los envíos de pruebas de diagnóstico y equipos de protección a las áreas donde se está expandiendo el COVID-19, especialmente América Latina.

Paul Molinaro, jefe de operaciones de apoyo y logística de la OMS, dijo que los envíos mundiales de vacunación se interrumpieron en abril y que si eso se mantenía hasta mayo habría lagunas en las inmunizaciones de rutina y en las campañas contra otros brotes de enfermedades.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU ha reportado los primeras cortes en algunas cadenas de suministro de alimentos que "podrían afectar profundamente", indicó Molinaro en una rueda de prensa virtual de la ONU en Ginebra.

"Vimos que el sistema de transporte aéreo internacional del que dependemos bastante para el movimiento de carga se cerró gradualmente. Así que ahora estamos en el punto en el que necesitamos buscar soluciones", dijo el funcionario.

08:30: Los casos estadounidenses del coronavirus SARS-CoV-2 se acercaban a 1 millón el martes tras duplicarse en número en 18 días, y representan un tercio de todas las infecciones en el mundo, según un recuento de Reuters.

Según el conteo, más de 56.000 personas en Estados Unidos murieron a causa de COVID-19, la enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por el virus, un promedio de aproximadamente 2.000 al día este mes.

Se cree que el número real de casos es mayor, y funcionarios estatales de salud pública advierten que con la escasez de personal capacitado y de insumos la capacidad de realizar tests está limitada.

Cerca del 30% de los casos se registran en el estado de Nueva York, el epicentro del brote en el país, seguido por Nueva Jersey, Massachusetts, California y Pensilvania. (Reuters)

08:03 La Comisión Europea ofreció a los bancos un alivio de capital temporal que, según las autoridades, podría aumentar los préstamos hasta 450 mil millones de euros (US$ 487 mil millones) este año, argumentando que la magnitud del daño económico provocado por Covid-19 justificó una flexibilización "selectiva" de las regulaciones introducidas después de la crisis financiera de 2008.

Bruselas dijo que los cambios en las reglas bancarias mejorarían la transmisión de la política monetaria y permitirían a la economía cosechar todos los beneficios de los esquemas gubernamentales para mantener el flujo de crédito.

Los planes, que requieren la aprobación de los gobiernos y el Parlamento Europeo, incluyen retrasar la implementación completa de las normas contables que podrían erosionar el capital de los bancos, así como un tratamiento regulatorio más ligero de los préstamos garantizados por el gobierno.

07:00 Según cifras publicadas por el gobierno de España publicadas este martes, en el último período de 24 horas, 301 personas murieron después de contraer coronavirus, el segundo recuento más bajo en cinco semanas y una reducción en la cifra del día anterior de 331.

A medida que la pandemia se desacelera en el país ibérico, uno de los más afectados en términos humanos y económicos, Pedro Sánchez, jefe de gobierno, tiene previsto delinear planes de desconfinamiento este martes por la tarde, para eliminar su duro cierre de seis semanas.

El número oficial de muertes, que incluye muertes probadas pero no probables, alcanzó un máximo de 950 el 2 de abril. En general, el gobierno dice que 23.822 personas han muerto hasta la fecha. Las cifras incluyen información hasta las 21 horas de ayer.

06:24 Reino Unido registró su mayor número de muertes semanales por Covid-19, según datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Nacionales británica.

Los datos muestran que de todas muertes ocurridas en el país hasta el 17 de abril (registradas hasta el 25 de abril), 21.284 están relacionadas con el coronavirus. Para el mismo periodo, el Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) reportó 15.293 muertes por Covid-19.

06:00 Rusia registró un número récord de casos nuevos de coronavirus y muertes hoy, cuando el país superó a Irán para convertirse en el octavo más afectado del mundo.

Rusia reportó 6.411 nuevos casos de Covid-19 y 73 muertes por el virus, aumentos diarios que llevan sus infecciones totales a 93.558 y el número de muertes a 867.

05:45 Más de medio millón de españoles dejaron de trabajar en la segunda mitad de marzo debido a la crisis del coronavirus, dijo hoy el instituto español de estadísticas.

El organismo gubernamental dijo que 509.800 personas habían dejado de trabajar a fines del trimestre, y señaló que "esta cifra no tiene precedentes". Según los datos, que cubren los primeros tres meses de 2020, 286.000 personas perdieron sus empleos. Esta cifra no incluye a aquellos que tomaron planes de vacaciones temporales.

El bloqueo de España se impuso el 15 de marzo, causando un impacto inmediato y devastador en la economía.

05:30 La confianza de los consumidores franceses sufrió una caída mensual récord en abril, después de que los hogares y las empresas fueron bloqueados para frenar la propagación del coronavirus, lo que generó preocupación por la caída de los ingresos y la pérdida de empleos.

La encuesta arrojó que la confianza de los hogares sobre si era un buen momento para hacer grandes compras había caído 43 puntos hasta su punto más bajo desde que comenzó la encuesta hace 48 años.

Hubo un temor generalizado entre los consumidores franceses sobre la inseguridad laboral, y la encuesta encontró que la ansiedad sobre el desempleo había aumentado 42 puntos a su nivel más alto durante casi cinco años.

Más de 30 millones de trabajadores en las cinco economías más grandes de Europa han solicitado que el estado pague sus salarios a través de planes de vacaciones a corto plazo diseñados para evitar que el desempleo se dispare.

05:15 La cifra mundial de muertes por coronavirus aumentó ayer en 4.532, según datos de Worldometers, lo que representa el aumento más bajo en un lunes durante cuatro semanas.

Los nuevos casos diarios mundiales de Covid-19 aumentaron en menos de 70.000 por primera vez desde finales de marzo, ya que 69.223 diagnósticos se confirmaron ayer, con un total de 2.99 millones.

05:00 El secretario de salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo que es "demasiado pronto" para que el país salga de su encierro en medio de un creciente debate sobre cuándo se pueden aliviar las restricciones actuales.

La intervención de Hancock en LBC Radio se produce cuando el primer ministro Boris Johnson debatirá esta semana con los ministros cómo y cuándo comenzar la transición del cierre para varios sectores. El secretario dijo que el público no anhelaba el fin del bloqueo.

"Si observa las encuestas entre el público... si observa cuánto está siguiendo las medidas el público, el público está siguiendo el cierre de manera brillante", dijo.

04:05 La policía de la ciudad de Beijing detuvo a tres periodistas chinos que archivaron informes censurados sobre coronavirus en el sitio web de código abierto Github, dijo hoy Human Rights Watch.

El 19 de abril, la política de la ciudad de Beijing detuvo a Chen Mei, Cai Wei y el socio de Cai que habían ayudado a administrar un sitio web llamado "Terminus 2049" donde los ciudadanos chinos podían publicar artículos sobre el brote, dijo Human Rights Watch en un comunicado.

02:33 Nueva Zelanda y Australia comenzaron a aliviar las restricciones de distanciamiento social hoy, y ambos países informaron caídas dramáticas en nuevas infecciones por coronavirus en las últimas semanas.

"Podemos decir con confianza que no tenemos transmisión comunitaria en Nueva Zelanda. El truco ahora es mantener eso ", dijo Jacinda Ardern, la primera ministra.

La nación del Pacífico redujo su alerta Covid-19 del nivel 4, el nivel más alto de restricciones. Se permitirá la reapertura de algunos negocios no esenciales, como comida para llevar, servicios de salud y educación.

Australia ha logrado un récord similarmente positivo, con las autoridades reabriendo el martes la famosa playa Bondi de Sydney a los nadadores y surfistas locales después de un cierre de un mes.

02:30 Singapur superó a Japón para convertirse en el país asiático con el tercer mayor número de infecciones por coronavirus, registrando un aumento diario de tres dígitos en el número de casos nuevos.

La ciudad-estado registró 799 nuevos casos ayer, llevando su total a 14.423. El fuerte aumento en un país que ganó aplausos por aparentemente mantener el patógeno bajo control ha puesto de manifiesto la dificultad para combatir la enfermedad.

Además, el banco central de facto de Singapur dijo hoy que no estaba claro cuán profunda y duradera sería la recesión del estado de la ciudad, con la economía potencialmente contrayéndose más de lo esperado debido a las consecuencias de la pandemia.

El rector dijo que la contracción de Singapur en 2020 en el Producto Interno Bruto (PIB) podría caer por debajo del rango de pronóstico de -4% a -1%, pero agregó que las medidas gubernamentales que incluyen un esquema de alivio récord de S $ 63.7 mil millones (US$ 44.8 mil millones) deberían aliviar el impacto económico de la enfermedad.

01:12 Un vuelo desde Moscú trajo 20 nuevos casos de coronavirus a la provincia central china de Shaanxi, ya que Rusia se ha convertido en la principal fuente de infecciones importadas del país.

La cadena estatal CCTV informó que esto fue descubierto durante la prueba de pasajeros en un vuelo de Air China desde Moscú que se detuvo en la capital de Shaanxi, Xi'an, en ruta a Beijing, su destino final. Otros cinco individuos dieron positivo pero no mostraron síntomas.

Todos los pasajeros en el vuelo están ahora en cuarentena y bajo observación médica; ninguno de ellos ha podido viajar a otra parte de Shaanxi, dijo CCTV.

00:05 Los trabajadores de Hong Kong comenzarán a regresar a trabajar a partir de la próxima semana, anunció hoy el gobierno, después de dos semanas de que el territorio informara diariamente nuevos casos de coronavirus en un solo dígito.

La directora ejecutiva, Carrie Lam, dijo que la mayoría de los servicios gubernamentales se reanudarían y que las instalaciones deportivas al aire libre y las bibliotecas volverían a abrir. Sin embargo, los terrenos deportivos cerrados y algunos lugares de actuación permanecerán cerrados.

00:02 Se espera que por otro mes más tarde hoy mientras continúa luchando contra la propagación de Covid-19. Las restricciones actuales debían expirar el 30 de abril.

Sin embargo, se espera que se eliminen algunas de las disposiciones estrictas del bloqueo. El reino mantendrá un toque de queda nocturno y otras medidas de emergencia en su lugar, dijeron las autoridades, pero permitirá que negocios como centros comerciales y salones de belleza comiencen a abrir desde el 1 de mayo.

LUNES 27 DE ABRIL

22:32 Las autoridades de salud en China registraron seis nuevos casos de coronavirus hasta el fin de la jornada sin nuevas muertes relacionadas con Covid-19.

De esos nuevos casos, tres se encontraron en personas que habían viajado recientemente al extranjero, mientras que tres se encontraron en Heilongjiang, una provincia fronteriza con Rusia. Las autoridades de Heilongjiang se apresuraron a detener la cantidad de ciudadanos chinos que regresaban a sus hogares por una frontera terrestre después de que un gran número dio positivo por coronavirus.

China ha reportado 82.836 casos de coronavirus y 4.633 muertes. Además, hubo 40 nuevos casos de personas que dieron positivo para coronavirus pero no mostraron síntomas.

22:00 El gobernador Andrew Cuomo dijo que planeaba extender las medidas de bloqueo en partes del estado de Nueva York más allá del 15 de mayo, ya que publicó nuevos resultados de las pruebas el lunes que muestran que casi uno de cada cuatro residentes de la ciudad portan anticuerpos para el coronavirus.

Además, se cancelaron las primarias presidenciales demócratas del estado, planificadas para el 23 de junio, después de que más de una docena de otros estados retrasaron sus elecciones primarias en medio de las preocupaciones sobre la propagación de Covid-19.

18:30 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que China podría haber detenido el coronavirus antes de que se expanda por el mundo y reveló que su gobierno está involucrado en un cabo "investigaciones serias" sobre lo sucedió

"Estamos haciendo investigaciones muy serias ... No estamos contentos con China", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. "Creemos que podría haber retenido en la fuente. Podría haber retenido rápidamente y no habría extendido por todo el mundo".

La crítica de Trump es la más reciente que hace su Gobierno a la gestión del gigante asiático al brote de coronavirus, que comenzó a multas del año pasado en la ciudad china de Wuhan y que se convirtió en una pandemia.

El virus ha matado a más de 207.000 personas en todo el mundo, incluidas más de 55.000 en Estados Unidos, según un recuento de Reuters.

La semana pasada, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos "creía firmemente" que Pekín no informó el brote de manera oportuna y que encubrió lo peligroso que era la enfermedad respiratoria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó las acusaciones.

17:50 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la pandemia del coronavirus está todavía "lejos" de finalizar y comentó que aún queda "mucho por hacer", especialmente en las zonas más pobres y vulnerables.

Por ello, y recordando que muchos países en Europa están comenzando a levantar algunas restricciones, Tedros subrayó la importancia de que se sigan detectando, aislando y tratando a todos los casos de Covid-19, así como que se realice un seguimiento de los contactos que han mantenido.

"Pero la pandemia está lejos de terminar. La OMS sigue preocupada por las tendencias crecientes en África, Europa del Este, América Latina y algunos países asiáticos. Como en todas las regiones, los casos y muertes no se reportan en muchos países en estas regiones debido a la baja capacidad de prueba", señaló.

Dicho esto, el director regional de la OMS informó de que próximamente van a lanzar un segundo Plan Estratégico de Preparación Respuesta en el que se plasmará una estimación de los recursos necesarios que se necesitan para llevar a cabo una próxima respuesta global al virus.

Ahora bien, Tedros recordó que a nivel mundial, la OMS envió millones de artículos de equipo de protección personal a 105 países y suministros de laboratorio a más de 127 países. No obstante, informó que van a enviar muchos millones más en las próximas semanas.

"Tenemos un largo camino por delante y mucho trabajo por hacer. La OMS se compromete a hacer todo lo posible para apoyar a todos los países. Pero el liderazgo político también es esencial, incluido el papel vital de los parlamentos. La unidad nacional es la base de la solidaridad mundial. Solidaridad, solidaridad, solidaridad: eso es lo que diremos todos los días", concluyó.

17:00 El director general de Salud del Ministerio de Sanidad francesa, Jérôme Salomon, informó de 437 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que Francia suma ya 23.293 fallecidos.

La cifra supone un importante repunte con respecto al domingo, cuando el Gobierno francés informó de 242 fallecidos. El viernes, fueron 389 los muertos.

Francia diferencia entre los 14.497 fallecidos en hospitales y los 8.796 muertos en instalaciones socio-sanitarias, principalmente residencias de mayores.

Además, el Ministerio de Sanidad informa de 128.339 casos confirmados y 28.055 hospitalizaciones, 162 menos que el domingo. Además hay 4.608 personas en cuidados intensivos, 74 casos menos que el domingo, y 45.513 han recibido el alta y han regresado a sus hogares.

El comunicado diario del Gobierno francés destaca los "resultados alentadores" en la investigación clínica de varios proyectos a nivel francés e internacional que aspiran a limitar la respuesta anormal del sistema inmune responsable del empeoramiento del estado de algunos pacientes.

En particular se refiere a uno de estos "inmunomoduladores", el Tocilizumab, desarrollado por un proyecto con financiación del Programa de Investigación Clínica Hospitalaria del Ministerio de Sanidad que ha constatado que los pacientes tratados con este medicamento experimentan una menor necesidad de asistencia de ventilación y tendría una tasa de mortalidad menor en los 14 días posteriores.

"Es el primer fármaco probado para el que se observa un efecto significativo en el contexto de un ensayo clínico", destaca el Ministerio frances, que advierte sin embargo de que serán necesarios más ensayos para confirmar el valor de este tratamiento. Unas 2.000 personas participan en Francia en ensayos clínicos.

13:10 Los casos confirmados de coronavirus superaron hoy los 3 millones en todo el mundo, alcanzando 3.002.303 según el recuento de la Universidad de Johns Hopkins. El país con más pacientes infectados es Estados Unidos, que hasta el momento se anota 972.969, seguido de España con 229.422 casos e Italia con 199.414 contagios. Francia, en tanto, es el quinto país con más contagios y registra 162.220 personas, y luego se encuentra Alemania con 158.142 infectados.

En cuanto a los fallecidos, a nivel global se registran 208.131 víctimas fatales, y el ránking también lo lidera EEUU, seguido de Italia, España, Francia y el Reino Unido.

12:53 Los países del hemisferio sur como Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia necesitan apoyo para controlar tanto la influenza estacional como el COVID-19, dijo el lunes un experto de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos países tendrán al lidiar con ambas enfermedades que circulan al mismo tiempo, y conocer su experiencia beneficiará enormemente a los países del hemisferio norte que pueden enfrentar la misma situación dentro de seis meses, dijo Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS.

12:30 El número de nuevos casos de Covid-19 en Italia sufrió hoy el aumento diario más bajo desde de marzo, cuando el país introdujo por primera vez su bloqueo nacional, reforzando los esfuerzos de Roma para reabrir partes de la economía del país a principios del próximo mes.

Las estadísticas oficiales publicadas el lunes mostraron que 333 personas murieron a causa del coronavirus en 24 horas, un aumento de las 260 registradas el domingo, pero el número total de casos nuevos fue de 1.739, el más bajo desde el día en que se impusieron las medidas nacionales de bloqueo el 10 de marzo. El número total de casos de Italia aumentó un 0,9%, a 199.414, mientras que el número de pacientes recuperados aumentó un 2,6%, en 1.696, a 66.624.

12:20 El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el lunes que la pandemia de coronavirus está lejos de terminar y dijo estar "profundamente preocupado" por el impacto de la interrupción de los servicios de salud normales, especialmente en los niños.

El organismo está preocupado también, según su líder, por el aumento de las tendencias en África, Europa oriental, América Latina y algunos países asiáticos. "Tenemos un largo camino por delante y mucho trabajo por hacer", remarcó.

11:45 Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, planteó la idea de un ingreso básico como una forma de ayudar a la economía estadounidense a superar la pandemia de coronavirus. Los comentarios de la congresista destacan el creciente atractivo del apoyo a los ingresos entre los demócratas convencionales, que tradicionalmente han sido escépticos sobre la política.

"Es posible que tengamos que pensar en términos de algunas formas diferentes de poner dinero en los bolsillos de las personas", dijo Pelosi, agregando que "otros han sugerido un ingreso mínimo, un ingreso garantizado para las personas. ¿Es eso digno de atención ahora? Quizás sea así ". Hasta ahora, la Casa Blanca y el Congreso acordaron enviar un pago único de hasta US$ 1.200 por adulto y US$ 500 por niño para ayudar a las familias a enfrentar la pandemia.

Andrew Yang, el ex candidato presidencial demócrata, defendió la política durante su candidatura por la Casa Blanca, y otros demócratas liberales han respaldado la idea en el pasado. Pero los ingresos garantizados se ven cada vez más en general dentro del partido como una posible solución a la interrupción económica, que ya ha llevado a 26 millones de estadounidenses a solicitar beneficios de desempleo.

11:00 El gobierno paraguayo anunció hoy que las clases presenciales en centros educativos de todo el país estarán suspendidas hasta diciembre, un esperado anuncio en medio de las disposiciones adoptadas para evitar la propagación del coronavirus. Las clases se suspendieron en la segunda semana de marzo poco después de la notificación del primer caso de la enfermedad, y la decisión afecta a cerca de 1,4 millones de estudiantes del sector estatal y privado que habían iniciado el año escolar a mediados de febrero.

"Hemos decidido, siguiendo los protocolos sanitarios, postergar las clases presenciales hasta diciembre", dijo el presidente Mario Abdo, agregando que "la comunidad educativa mueve una gran cantidad de gente y puede ser un sector vulnerable para la propagación del virus. Sabemos que es una decisión sin precedentes".

Paraguay ordenó una cuarentena estricta desde marzo que le permitió mantener aplanada la curva de contagios. La medida comenzará a flexibilizarse a partir del 4 de mayo, en un plan que contempla la reactivación paulatina de la industria, el comercio y los servicios hasta julio.

10:15 Un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en Chile realizó el Ministerio de Salud hoy, en el que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó de 482 nuevos casos de Covid-19 en el país, lo que eleva a 13.813 los confirmados a nivel nacional. En cuanto a los fallecidos, la autoridad señaló que se registraron 9 muertes en las últimas 24 horas, lo que implica que los decesos contabilizados en el territorio nacional son 198 hasta el momento.

La subsecretaria explicó que 6.288 de los casos están activos, un 45,5% del total, mientras que 7.327 pacientes se han recuperado, lo que representan un 53%.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que el consejo asesor realizó una nueva definición de casos, la cual considera sospechoso de padecer coronavirus a toda persona que presente fiebre mayor a 37,8 grados sin otra causa evidente, síntomas sugerentes de infección respiratoria, alteración aguda del sentido del olfato o el gusto.

"Se deben considerar como casos demostrados personas que tengan PCR positivo, tomografía de tórax característico y quienes presentaron síntomas y que tardíamente se le hizo una reacción de anticuerpos", afirmó el titular de Salud. "A partir de esta fecha, casos sospechosos como casos confirmados cambian y tiene sentido en el contexto de lo que está ocurriendo en todo el mundo", aseguró.

10:11 Argentina restringió la venta de pasajes para vuelos comerciales hasta septiembre, señaló un decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial, como una nueva medida para disminuir la propagación de la pandemia de coronavirus en territorio nacional.

El decreto indica que no se podrá comprar ni adquirir pasajes aéreos a, desde o dentro de Argentina hasta septiembre. A partir de entonces las aerolíneas podrán reprogramar sus operaciones. En tanto, las fronteras de la nación se encuentran desde marzo.

"Se ha entendido razonable fijar el día 1 de septiembre de 2020 a los efectos de reprogramar las operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares de transporte aéreo de pasajeros supeditadas al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aerocomercial", explicó la resolución oficial.

9:55 La zona metropolitana de Tokio confirmó hoy 39 casos más de infección por coronavirus, la menor cifra desde el 30 de marzo y el segundo día consecutivo de casos nuevos de menos de tres dígitos.

Sin embargo, el gobernador Yuriko Koike enfatizó en una videoconferencia que la situación no ofrecía motivos para el optimismo, y dijo que la cantidad generalmente era baja los lunes ya que se traen menos muestras de prueba. "No podemos bajar la guardia", dijo.

Japón declaró el estado de emergencia en Tokio, el epicentro del coronavirus del país y en otras seis áreas el 7 de abril que luego se extendió a nivel nacional para combatir el brote. El gobierno decidirá durante el festivo de la Semana Dorada, entre el 29 de abril y el 6 de mayo, si extender el estado de emergencia.

El país asiático tiene en total 13.504 casos confirmados y 377 muertes, y en Tokio se han confirmado 3.947 casos en total.

9:29 Los trabajadores de la construcción regresaron el lunes a la incendiada catedral de Notre-Dame de París para reanudar la gigantesca tarea de reconstrucción, luego de que el brote de coronavirus forzara a detenerla durante un mes y medio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió reconstruirla en cinco años, pero hasta ahora el trabajo ha sido lento. Las demoras estuvieron causadas por el plomo tóxico liberado por el fuego, tormentas de invierno y luego por la epidemia del COVID-19, que forzó su cierre en marzo.

09:10 La economía de Brasil se contraería un 3,3% este año, según el promedio de estimaciones de más de 100 instituciones financieras consultadas en el sondeo "FOCUS" del Banco Central, inferior a la proyección de la semana pasada de una contracción de un 3% y que muestra un deterioro por undécima semana consecutiva. El gobierno y el banco central se están apegando a su proyección oficial de crecimiento nulo por el momento, pero el mercado espera que la revise a la baja en su debido tiempo.

El sondeo también mostró que el mercado espera que el gobierno registre este año un déficit presupuestario primario de un 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) frente al 5% de la semana previa, más en línea con comentarios recientes de autoridades del Ministerio de Economía y el Tesoro. Hace un mes, los economistas proyectaban un déficit primario de un 1,3% del PIB.

06:44 España informó un aumento en su número de muertos por coronavirus, pero el número más reciente todavía representa el segundo más bajo en más de un mes, según cifras del gobierno publicadas hoy. Los datos también mostraron que más de 100.000 personas se han recuperado de Covid-19.

El ministerio de salud dijo que en el período más reciente de 24 horas, 331 personas habían muerto después de contraer coronavirus. Esto se compara con la cifra de 288 personas del domingo, el total más bajo desde el 20 de marzo, pero está por debajo de todos los otros totales diarios registrados durante las últimas cinco semanas.

06:39 Según Morgan Stanley, la zona euro se contraerá en casi un 11% en 2020, más del doble del 5% previsto anteriormente, según muestran las últimas previsiones del banco, ya que los cierres duran más y afectan a las economías con más fuerza de lo esperado.

Es probable que la recuperación sea más gradual de lo previsto anteriormente, señalaron los economistas, ya que los países europeos levantan las restricciones gradualmente y los eventos a gran escala siguen prohibidos.

05:47 Singapur ha informado un nuevo aumento diario de 799 casos después de que el estado de la ciudad superó a Japón para convertirse en el país asiático con el tercer mayor número de infecciones, después de China e India.

El ministerio de salud dijo que la mayoría de los nuevos pacientes de hoy estaban vinculados a dormitorios de trabajadores extranjeros, donde las personas tienden a vivir en condiciones de hacinamiento. Esta comunidad ha llegado a representar alrededor de las tres cuartas partes de los 14.423 casos de Singapur.

05:30 Los nuevos casos globales alcanzan un mínimo de 12 días. El número de muertos en todo el mundo aumentó en 3.751 ayer, según datos de Worldometers. Las cifras del fin de semana tienden a ser más bajas debido a informes tardíos, pero los datos de ayer representan el aumento más bajo en un domingo desde fines de marzo.

Los nuevos casos diarios de Covid-19 en todo el mundo también aumentaron en la cantidad más baja en 12 días, ya que se confirmaron 73.858 diagnósticos el domingo, lo que eleva el total a 2.93 millones.

05:17 Alemania reportó sólo 1.018 nuevos casos de coronavirus el lunes, el número más bajo desde los primeros días del brote hace más de seis semanas.

Según datos oficiales del Instituto Robert Koch en Berlín, el número de muertes de Covid-19 registradas en las últimas 24 horas aumentó en 110 a 5.750. El número total de infecciones detectadas ha aumentado a 155,193, aunque cerca de 115.000 de esos pacientes ya se han recuperado por completo.

05:00 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, regresó a trabajar después de ser alcanzado por coronavirus. Se enfrenta a la presión de definir una estrategia para terminar con el bloqueo del país y abrir la economía.

En este contexto, declaró que el Reino Unido "casi ha tenido éxito" en ganar la primera fase de lo que llamó "el mayor desafío que este país ha enfrentado desde la guerra".

Pero el primer ministro advirtió que aún no era hora de lanzar la "segunda fase" en la lucha contra el coronavirus, argumentando que levantar el bloqueo ahora sería invitar a "una nueva ola de muerte" y "desastre económico", e instó al país a que se quedara con el bloqueo por un tiempo más. También confirmó que cuando se levanten las restricciones, se haría de manera gradual, de modo que "uno por uno vamos a encender los motores de esta vasta economía británica".

04:25 Sólo el 15% de las empresas en Hong Kong han reducido el salario de los ejecutivos como resultado de los problemas financieros creados por el brote de coronavirus, reveló una encuesta de 140 empresas en la región.

La encuesta realizada por la consultora Comptify Analytics encontró que entre los que redujeron el pago ejecutivo, era más común que una empresa redujera entre un 20% y un 30% en un período de tres meses.

03:00 Dubai alivió el bloqueo total en Al Ras y Naif, permitiendo el movimiento dentro y fuera de estos distritos densamente poblados entre las 06:00 y las 22:00.

La decisión de abrir el área y finalizar el toque de queda de 24 horas a partir de hoy se tomó después de que no se descubrieran nuevos casos de coronavirus en el histórico zoco de oro de la ciudad durante dos días. Alrededor de 6.000 pruebas de Covid-19 se administraron allí en menos de un mes.

02:15 Científicos estadounidenses están trabajando con China para investigar el origen del coronavirus, a pesar de las críticas de la administración Trump de que Beijing no está cooperando con extraños para detener la enfermedad.

00:05 El Banco de Japón prometió la compra ilimitada de bonos del gobierno, un fuerte aumento en sus compras de deuda corporativa y un financiamiento más fácil para los bancos a medida que intensifica su respuesta a Covid-19.

Los cambios, anunciados después de una rara reunión de un día de la junta de políticas del banco central, permitirán que el Banco de Japón absorba muchos de los nuevos bonos emitidos por el gobierno para financiar su respuesta al coronavirus.

Sin embargo, con la poca compra de BoJ necesaria para mantener los rendimientos de los bonos a 10 años cerca de su objetivo de "alrededor del cero por ciento", la compra de bonos corporativos puede tener un efecto mayor. El banco central cuadruplicará sus compras máximas de papel corporativo a ¥ 20bn (US$ 186 mil millones) hasta septiembre de 2020.

00:03 Las ganancias para las empresas industriales en China se desplomaron un 34,9% en marzo en comparación con el año anterior, en una señal de que la economía del país ha luchado por recuperarse a raíz del brote de coronavirus.

Las cifras sombrías, publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas hoy, se produjeron después de que China informara su primera contracción en el crecimiento económico desde la década de 1970. El producto interno bruto de China se redujo un 6,8% en los primeros tres meses del año.

DOMINGO 26 DE ABRIL

22:00 Los bancos más grandes de Estados Unidos podrán acceder a solo el 10% del efectivo del esquema de rescate de pequeñas empresas total de US$ 660 mil millones del gobierno, según una nueva guía publicada el domingo, que reduce el riesgo de que los megabancos reclamen una parte desproporcionada del efectivo.

21:47 El Banco Interamericano de Desarrollo y las principales empresas se han unido en un programa para extender US$ 12 mil millones en líneas de crédito para ayudar a 30,000 pequeñas empresas en México que se consideran demasiado grandes para acceder a préstamos gubernamentales.

21:45 El jefe del Banco de América, Brian Moynihan, ha pedido al gobierno de EEUU que otorgue fondos ilimitados a las pequeñas empresas afectadas por el coronavirus, condenando el aspecto del programa de protección de cheques por orden de llegada antes de su reapertura el lunes por la mañana.

21:33 Francia informa el aumento más bajo de muertes en al menos un mes antes del plan del gobierno de revelar su plan para permitir que el país salga progresivamente de su bloqueo el 11 de mayo.

21:23 Las autoridades de salud en China informaron tres nuevos casos de coronavirus hasta la noche del domingo, sin nuevas muertes relacionadas con el virus. Hubo dos casos importados del virus en China continental, así como una infección de transmisión local en Heilongjiang. La provincia del norte que limita con Rusia ha visto un aumento en los casos de coronavirus a medida que los ciudadanos chinos regresaron a casa sobre una frontera terrestre ahora cerrada.

Los nuevos casos llevan el total reportado de China a 82,830, con 4.633 muertes.

La comisión nacional de salud de China dijo hoy que todos los pacientes de Covid-19 habían sido dados de alta de los hospitales en Wuhan, el origen del brote, después de que a las 12 personas restantes se les permitió salir del hospital. Eso lleva el número de pacientes con coronavirus dados de alta de los hospitales de Wuhan a 46.464.

21:11 National Australia Bank está recaudando A$ 3.5 mil millones (US$ 2.2 mil millones) en capital y recortando su dividendo en casi dos tercios para permitirle sobrevivir a un golpe relacionado con Covid-19 en la economía.

Ross McEwan, director ejecutivo de NAB, dijo a los inversionistas que el banco estaba tomando medidas proactivas para gestionar la "agitación rápida y sin precedentes" causada por la pandemia, que ya ha contribuido a una caída del 51% en las ganancias del primer semestre de 2020 en comparación con el año pasado .

"Las medidas para contener la propagación de Covid-19 han tenido un impacto repentino y materialmente negativo en la actividad económica", dijo McEwan, quien presentó sus primeros resultados desde que se unió a NAB en diciembre.

21:00 El domingo, Estados Unidos registró el número más bajo de muertes diarias en tres semanas, incluso cuando el número total de muertes por la pandemia de coronavirus se acercaba a 50.000.

El recuento de muertes aumentó en 1.184 a 49.164, según los datos compilados por el proyecto Covid Tracking. Mientras tanto, el número de casos confirmados aumentó en 27.358 a 959.056.

17:00 Según consigna el medio CincoDías, el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, estimó que la economía de Estados Unidos podría recuperarse el próximo verano, si comienzan a reactivarse en los dos próximos meses las actividades, interrumpidas por la pandemia por el Covid-19.

"Creo que conforme comencemos a reabrir la economía en mayo y junio se va a ver que la economía se recupera en julio, agosto y septiembre", dijo Mnuchin en la cadena de televisión Fox News.

"Estamos poniendo una cantidad sin precedentes de ayuda fiscal en la economía -agregó-. Se van a ver billones de dólares en la economía y creo que esto va a tener un impacto significativo".

La publicación de CincoDías da cuenta que Estados Unidos ha aprobado ya cuatro paquetes de rescate económico por valor de casi US$ 3 billones, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el viernes que el déficit fiscal del país se triplicará hasta los US$ 3,7 billones, mientras que el desempleo alcanzará el 16 % debido a la crisis sanitaria.

Consultado por esa proyección, Mnuchin indicó que la situación actual no tiene precedentes: "Hemos cerrado la economía y vamos a reabrirla, esta no es la crisis financiera", en referencia a la de 2008. Y no descartó que en el futuro se destinen paquetes de estímulo para asistir estados y ciudades.

"Si necesitamos gastar más dinero lo haremos, y solo lo haremos con apoyo bipartidista", es decir, con el respaldo del Partido Demócrata y del Republicano, destacó el secretario del Tesoro.

La publicación agrega que, algunos gobernadores, como el de Nueva York, Andrew Cuomo, al frente del estado más afectado por la pandemia, han criticado al Gobierno federal por no proporcionar ayuda adicional a los Ejecutivos estatales y locales, mientras que el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se opone a los rescates a estados y ha sugerido que la opción es que se declaren en bancarrota.

15:00 El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este domingo el inicio de la denominada Fase 2 que incluye a partir del 4 de mayo la reanudación de la actividad industrial, de la construcción y la venta al por mayor.

"La reapertura está permitida siempre que las empresas cumplan con los protocolos de seguridad en el centro de trabajo", explicó Conte en una comparecencia televisiva.

"Ahora empieza para todos la fase de convivencia con el virus. Debemos ser conscientes de que en la Fase 2 la curva de contagio puede aumentar en algunas áreas del país. El riesgo está ahí. Debemos afrontarlo de manera metódica y rigurosa", explicó Conte.

13:00 El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, presentará los planes del Gobierno para la reapertura del país el próximo martes ante la Asamblea Nacional, según anunció en Twitter, en el principio de la relajación de las medidas en vigor desde el 17 de marzo, y que comenzarán a aliviarse el 11 de mayo.

La llamada "estrategia nacional de desconfinamiento", como la ha descrito el primer ministro, estará basada en seis principios: "Salud (mascarillas, pruebas, aislamiento), escuela, trabajo, tiendas, transporte y reunión".

"Desde el comienzo de la crisis, siempre me he cuidado mucho de respetar el control parlamentario: la estrategia de desconfinamiento será anunciada ante la Asamblea Nacional y mi declaración, sujeta a debate y votación", ha asegurado.

Hasta ahora, el único anuncio en este sentido ha sido la reapertura de los colegios el 12 de mayo, de manera parcial y voluntaria. También se sabe que las cafeterías y restaurantes tendrán que permanecer cerrados hasta finales de mayo y las reuniones, sobre todo las multitudinarias, quedan suspendidas hasta mediados de julio.

Este anuncio tiene lugar en un momento en que el país ha registrado un total de 22.614 fallecidos y 161.488 casos de contagios.

11:20 En el balance diario del Ministerio de Salud, la subsecretaria Paula Daza, informó que hay 473 nuevos contagiados en 24 horas en el país, totalizando 13.331 casos; de estos hay 6.118 casos activos, es decir el 46% del total . Además informó de 8 nuevos fallecidos, totalizando 189 deceso a causa del Covid-19.

También destacó que 7.024 personas se han recuperado, un 52% del total de los casos, desde que inicio el brote en nuestro país.

Respecto al Carnet Covid la susbsecretaria destacó que "no hemos hablado de un carnet de inmunidad (...) lo que significa es que la persona está dada de alta y tiene menos probabilidad de recaer en el Covid-19", al referirise a las declaraciones de la OMS de que este mecanismo no es confiable ya que no está comprobado que una persona, tras recuperarse de la enfermedad, se vuelva inmune a ella.

Hizo también un llamado a mantener los controles sanitarios, la distancia social, lavado de manos, evitar aglomeraciones, entre otros.

Informó que respecto a las personas con enfermedades crónicas o rutinas de salud, se retomarán las cirugías programadas, atenciones y tratamientos suspendidos, en el sector salud a causa de la crisis de la pandemia. "Nos parece pruedente retomar la atención en aquellas comunas donde está generando un efecto negativo en las personas (...) de forma paulatina".

De cara a nuevo fin de semana largo, subsecretaria Daza llama a la responsabilidad de las personas para que se mantengan en casa y no viajar a segundas viviendas. "Revisamos día a día las nuevas medidas que se pueden implementar para cada zona o comuna del país", dijo

La subsecretaria Daza no hizo referencia a la protesta que se lleva a cabo en Plaza Italia, sin embargo reiteró el mantener la distancia social y resguardarse por el brote del virus.

10:00 El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, señaló que ciertas actividades económicas "estratégicamente" importantes podrían reanudarse pronto, posiblemente dentro de la próxima semana, el 4 de mayo, desde la manufactura a la producción.

En una entrevista a 'La Repubblica', este domingo, el primer ministro de Italia señaló que concederá "prioridad" a las empresas orientadas a la exportación que están en peligro de caerse de las cadenas de suministro mundiales.

Asimismo, señaló que las escuelas del país permanecerán cerradas hasta el próximo mes de septiembre en medio de una llamada a la "cautela" ante el desarrollo de las medidas para contener el coronavirus.

Italia ha estado bajo bloqueo por más tiempo que cualquier otra nación occidental para contener la propagación de la epidemia, que ha golpeado con especial dureza al industrializado norte del país. Han muerto más de 26.000 personas y los contagios rozan los 200.000.

"Las escuelas son muy importantes para nosotros y reabrirán en septiembre", declaró el primer ministro, después de que el Gobierno italiano cerrara escuelas, universidades y guarderías en todo el país el 5 de marzo como una de las primeras medidas de contención.

Conte prometió comenzar a delinear la salida de Italia del bloqueo una vez que las medidas actuales de contención de virus expiren el 3 de mayo.

No obstante, declaró ser consciente de las recomendaciones de los expertos médicos, quienes han advertido a las autoridades de que intensifiquen su vigilancia ante nuevos casos conforme el país levante el bloqueo.

09:00 El Gobierno de Argentina dijo que prolongaría la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo con el fin de evitar el aumento de la pandemia de coronavirus en el país sudamericano, informó el sábado la oficina del presidente Alberto Fernández en un comunicado.

Según las últimas cifras oficiales, Argentina contabilizaba 3.780 pacientes infectados, de los cuales 185 fallecieron.

El gobierno argentino dispuso el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo, aunque previamente a esa fecha las autoridades ya habían decretado un censo en las actividades escolares.

