DOMINGO 26 DE ABRIL

17:00 Según consigna el medio CincoDías, el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, estimó que la economía de Estados Unidos podría recuperarse el próximo verano, si comienzan a reactivarse en los dos próximos meses las actividades, interrumpidas por la pandemia por el Covid-19.

"Creo que conforme comencemos a reabrir la economía en mayo y junio se va a ver que la economía se recupera en julio, agosto y septiembre", dijo Mnuchin en la cadena de televisión Fox News.

"Estamos poniendo una cantidad sin precedentes de ayuda fiscal en la economía -agregó-. Se van a ver billones de dólares en la economía y creo que esto va a tener un impacto significativo".

La publicación de CincoDías da cuenta que Estados Unidos ha aprobado ya cuatro paquetes de rescate económico por valor de casi US$ 3 billones, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el viernes que el déficit fiscal del país se triplicará hasta los US$ 3,7 billones, mientras que el desempleo alcanzará el 16 % debido a la crisis sanitaria.

Consultado por esa proyección, Mnuchin indicó que la situación actual no tiene precedentes: "Hemos cerrado la economía y vamos a reabrirla, esta no es la crisis financiera", en referencia a la de 2008. Y no descartó que en el futuro se destinen paquetes de estímulo para asistir estados y ciudades.

"Si necesitamos gastar más dinero lo haremos, y solo lo haremos con apoyo bipartidista", es decir, con el respaldo del Partido Demócrata y del Republicano, destacó el secretario del Tesoro.

La publicación agrega que, algunos gobernadores, como el de Nueva York, Andrew Cuomo, al frente del estado más afectado por la pandemia, han criticado al Gobierno federal por no proporcionar ayuda adicional a los Ejecutivos estatales y locales, mientras que el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se opone a los rescates a estados y ha sugerido que la opción es que se declaren en bancarrota.

15:00 El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, hanunció este domingo el inicio de la denominada Fase 2 que incluye a partir del 4 de mayo la reanudación de la actividad industrial, de la construcción y la venta al por mayor.

"La reapertura está permitida siempre que las empresas cumplan con los protocolos de seguridad en el centro de trabajo", explicó Conte en una comparecencia televisiva.

"Ahora empieza para todos la fase de convivencia con el virus. Debemos ser conscientes de que en la Fase 2 la curva de contagio puede aumentar en algunas áreas del país. El riesgo está ahí. Debemos afrontarlo de manera metódica y rigurosa", explicó Conte.

13:00 El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, presentará los planes del Gobierno para la reapertura del país el próximo martes ante la Asamblea Nacional, según anunció en Twitter, en el principio de la relajación de las medidas en vigor desde el 17 de marzo, y que comenzarán a aliviarse el 11 de mayo.

La llamada "estrategia nacional de desconfinamiento", como la ha descrito el primer ministro, estará basada en seis principios: "Salud (mascarillas, pruebas, aislamiento), escuela, trabajo, tiendas, transporte y reunión".

"Desde el comienzo de la crisis, siempre me he cuidado mucho de respetar el control parlamentario: la estrategia de desconfinamiento será anunciada ante la Asamblea Nacional y mi declaración, sujeta a debate y votación", ha asegurado.

Hasta ahora, el único anuncio en este sentido ha sido la reapertura de los colegios el 12 de mayo, de manera parcial y voluntaria. También se sabe que las cafeterías y restaurantes tendrán que permanecer cerrados hasta finales de mayo y las reuniones, sobre todo las multitudinarias, quedan suspendidas hasta mediados de julio.

Este anuncio tiene lugar en un momento en que el país ha registrado un total de 22.614 fallecidos y 161.488 casos de contagios.

11:20 En el balance diario del Ministerio de Salud, la subsecretaria Paula Daza, informó que hay 473 nuevos contagiados en 24 horas en el país, totalizando 13.331 casos; de estos hay 6.118 casos activos, es decir el 46% del total . Además informó de 8 nuevos fallecidos, totalizando 189 deceso a causa del Covid-19.

También destacó que 7.024 personas se han recuperado, un 52% del total de los casos, desde que inicio el brote en nuestro país.

Respecto al Carnet Covid la susbsecretaria destacó que "no hemos hablado de un carnet de inmunidad (...) lo que significa es que la persona está dada de alta y tiene menos probabilidad de recaer en el Covid-19", al referirise a las declaraciones de la OMS de que este mecanismo no es confiable ya que no está comprobado que una persona, tras recuperarse de la enfermedad, se vuelva inmune a ella.

Hizo también un llamado a mantener los controles sanitarios, la distancia social, lavado de manos, evitar aglomeraciones, entre otros.

Informó que respecto a las personas con enfermedades crónicas o rutinas de salud, se retomarán las cirugías programadas, atenciones y tratamientos suspendidos, en el sector salud a causa de la crisis de la pandemia. "Nos parece pruedente retomar la atención en aquellas comunas donde está generando un efecto negativo en las personas (...) de forma paulatina".

De cara a nuevo fin de semana largo, subsecretaria Daza llama a la responsabilidad de las personas para que se mantengan en casa y no viajar a segundas viviendas. "Revisamos día a día las nuevas medidas que se pueden implementar para cada zona o comuna del país", dijo

La subsecretaria Daza no hizo referencia a la protesta que se lleva a cabo en Plaza Italia, sin embargo reiteró el mantener la distancia social y resguardarse por el brote del virus.

10:00 El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, señaló que ciertas actividades económicas "estratégicamente" importantes podrían reanudarse pronto, posiblemente dentro de la próxima semana, el 4 de mayo, desde la manufactura a la producción.

En una entrevista a 'La Repubblica', este domingo, el primer ministro de Italia señaló que concederá "prioridad" a las empresas orientadas a la exportación que están en peligro de caerse de las cadenas de suministro mundiales.

Asimismo, señaló que las escuelas del país permanecerán cerradas hasta el próximo mes de septiembre en medio de una llamada a la "cautela" ante el desarrollo de las medidas para contener el coronavirus.

Italia ha estado bajo bloqueo por más tiempo que cualquier otra nación occidental para contener la propagación de la epidemia, que ha golpeado con especial dureza al industrializado norte del país. Han muerto más de 26.000 personas y los contagios rozan los 200.000.

"Las escuelas son muy importantes para nosotros y reabrirán en septiembre", declaró el primer ministro, después de que el Gobierno italiano cerrara escuelas, universidades y guarderías en todo el país el 5 de marzo como una de las primeras medidas de contención.

Conte prometió comenzar a delinear la salida de Italia del bloqueo una vez que las medidas actuales de contención de virus expiren el 3 de mayo.

No obstante, declaró ser consciente de las recomendaciones de los expertos médicos, quienes han advertido a las autoridades de que intensifiquen su vigilancia ante nuevos casos conforme el país levante el bloqueo.

09:00 El Gobierno de Argentina dijo que prolongaría la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo con el fin de evitar el aumento de la pandemia de coronavirus en el país sudamericano, informó el sábado la oficina del presidente Alberto Fernández en un comunicado.

Según las últimas cifras oficiales, Argentina contabilizaba 3.780 pacientes infectados, de los cuales 185 fallecieron.

El gobierno argentino dispuso el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo, aunque previamente a esa fecha las autoridades ya habían decretado un censo en las actividades escolares.

SÁBADO 25 DE ABRIL

15:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, volverá este lunes a trabajar en el 10 de Downing Street y está "ansioso por empezar" tras superar el coronavirus.

Johnson dijo estas palabras a sus ministros tras una semana de reposo en la residencia de Chequers tras la que "retomará su agenda normal", informa la cadena británica Sky News.

Según estas fuentes, Johnson dará la rueda de prensa diaria en Downing Street y posiblemente se reunirá con el nuevo líder del Partido Laborista, Keir Starmer, el miércoles.

"El viernes tuvo una reunión con sus asesores en Chequers y se reunirá con el ministro de Sanidad, Matt Hancock, y retomará su agenda normal", explicó la fuente.

Johnson dio positivo por coronavirus el 29 de marzo y fue hospitalizado en Londres el pasado 5 de abril. Al día siguiente pasó a una unidad de cuidados intensivos. Salió de cuidados intensivos el 9 de abril y recibió el alta cuatro días después.

13:00 El primer ministro de España, Pedro Sánchez, dijo en un discurso a la nación el sábado que las personas podrán hacer ejercicio a partir del 2 de mayo si el número de nuevos casos de coronavirus continúa disminuyendo.

Sánchez dijo que a las personas se les permitiría salir para hacer deporte o caminar con una persona con la que viven si la evolución de la pandemia "sigue siendo favorable".

Los españoles han estado viviendo bajo uno de los confinamientos más estrictos de Europa desde el 14 de marzo. Se les permite salir para comprar alimentos, medicinas y realizar trabajo esencial, pero no para hacer ejercicio.

12:00 Cientos de personas congregaron este sábado en las ciudades alemanas de Berlín y Stuttgart para protestar contra las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus a pesar de que están prohibidas las manifestaciones en el contexto actual.

Los manifestantes berlineses se reunieron por la tarde en la plaza Rosa Luxemburgo, frente al teatro Volksbühne. Hacia las 15.00 horas (hora local), la Policía cerró las calles que conducen a la plaza.

Algunos otros cientos de manifestantes tuvieron que esperar frente al vallado. La Policía pidió a estas personas que abandonaran el lugar debido a que no están permitidas este tipo de reuniones.

Además, se pidió a las personas a través de megafonía que mantuvieran la distancia. La Policía subrayó que la protesta no había sido autorizada.

La manifestación estaba conformada por distintas corrientes políticas. En ella había populistas de derechas, políticos del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y defensores de las teorías conspirativas, pero también muchas personas sin una orientación política clara.

La Policía desplegó a unos 200 efectivos. Los manifestantes se llevan reuniendo durante cuatro sábados.

En tanto, en Stuttgart, cientos de personas siguieron la convocatoria de una iniciativa. Entre 350 y 500 personas se reunieron el sábado en la plaza Schlossplatz, según indicaron la ciudad y la Policía.

La manifestación se celebró por tercera vez. Tras una primera prohibición de la ciudad, la protesta se pudo llevar a cabo hace una semana después de que el Tribunal Constitucional Federal presentara un recurso contra la prohibición.

Estas nuevas protestas ocurren en un momento en que la pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 152.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 5.500, según el balance publicado este sábado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

Los 2.055 casos nuevos de coronavirus son una cifra inferior a la del día anterior (2.337) pero siguen superando el umbral de los 2.000 positivos, situando el balance a 152.438 personas contagiadas (por 150.383 del día anterior), con 179 muertos en las últimas 24 horas frente a los 227 del viernes.

11:00 Una partida de 72 nuevos ventiladores mecánicos para asistir a los pacientes más graves afectados por el Covid- 19 recibió esta mañana el Presidente Sebastián Piñera en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

De esta manera, el sistema de salud eleva a más de 600 el número de dispositivos instalados a nivel país para hacer frente a la demanda de atención en las semanas que vienen donde se producirá el peak de la enfermedad.

El anuncio tuvo lugar poco después del último reporte oficial que consignó un total de 552 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo cual corresponden a la cifra diaria más alta registrada hasta el momento cuando la epidemia se acerca a los dos meses de su inicio en el país. El reporte entregado esta mañana arrojó siete nuevos fallecidos con lo cual se acumula un total de 181 personas que han perdido la vida por causa del Covid-19, en un contexto en el cual el número de infectados aumentó a 12.800.

10:30 El ministro de Salud, Jaime Mañalich junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en su balance diario del Covid-19 en nuestro país, esta vez desde Punta Arenas, informó que en nuestro país se registraron 552 nuevos casos en 24 horas, la cifra más alta de contagios alcanzada en desde el inicio del brote en el país, acumulando así un total de 12.858 casos. Además informó que se registran 7 nuevos fallecidos para llegar a un total de 181. También señaló que hay 6.746 recuperados.

Respecto al estado de los pacientes informó que 418 están en cuidados intensivos, de los cuales 321 están conectados a respiradores mecánicos y 83 en estado grave.

Por otra parte el ministro de Salud también se refirió a las cuarentenas y señaló que se va estudiando las comunas caso a caso y destacó que es posible volver a poner en cuarentena alguna de ellas.

Mientras en el aeropuerto de Santiago, el Presidente Sebastián Piñera recibe 72 nuevos ventiladores mecánicos y se espera realice un punto de prensa al respecto.

09:15 La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió calma a los gobiernos internacionales que están considerando la posibilidad de introducir el llamado "pasaporte inmunológico" -- esto es, una identificación de que sus propietarios son portadores de anticuerpos al coronavirus. En el caso de nuestro país es el Carnet Covid-19 -- porque todavía no existen pruebas contundentes sobre la protección que ofrecen ante una posible reinfección.

La OMS recuerda que desarrollo de la inmunidad a un patógeno es un proceso complejo y diferente en cada persona. Si bien la mayoría de los estudios que baraja la organización demuestran que las personas que se han recuperado de la infección tienen anticuerpos contra el virus, los niveles de éstos son muy bajos en algunos sujetos, lo que podría convertirles en propensos a un nuevo contagio.

No obstante, la OMS aplaude que muchos países ahora están probando anticuerpos a nivel de la población o en grupos específicos, como trabajadores de la salud, contactos cercanos de casos conocidos o dentro de los hogares. "La OMS apoya estos estudios, ya que son críticos para comprender el alcance de la infección, y los factores de riesgo asociados a ella", según ha explicado en un comunicado.

Sin embargo, en este punto de la pandemia, la OMS entiende que no hay pruebas suficientes de la eficacia de la "inmunidad por anticuerpos" para garantizar la precisión de este pasaporte, o "certificado libre de riesgos", como también se le da en llamar.

"Las personas que asumen que son inmunes a una segunda infección porque han recibido el alta pueden ignorar los consejos de salud pública. Por lo tanto, el uso de dichos certificados puede aumentar los riesgos de transmisión continua", concluye el organismo.

09:00 China prevé obtener la vacuna de la Covid-19 a principios de 2021. Un alto cargo del Ministerio de Sanidad de China indicó que las autoridades del gigante asiático prevén obtener la vacuna de la Covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus, a principios de 2021.

Gao Fu, jefe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia dependiente del Ministerio, indicó en declaraciones a la cadena de televisión local CGTN que las vacunas se encuentran actualmente en las fases dos y tres de los ensayos clínicos, por lo que podrían estar disponibles para una segunda ola de contagios.

En este sentido, expresó que ya hay tres vacunas que han completado la primera fase de ensayos en China, mientras las autoridades de Estados Unidos estiman que el desarrollo de una vacuna podría tardar un año. Así, Gao se ha convertido en el primer alto cargo chino en dar un plazo estimado para la obtención de una posible vacuna de la Covid-19.

"Estamos a la cabeza en el desarrollo de una vacuna y puede que la tengamos para un uso de emergencia en septiembre", manifestó antes de señalar que "para su uso generalizado en la población habría que esperar hasta principios de 2021". "Estas vacunas, que se encuentran todavía en fase de ensayo, podría utilizarse en grupos específicos como el personal sanitario", ha afirmado.

Asimismo, Gao señaló que "su efectividad dependerá del proceso y el desarrollo". Sobre una posible mutación, ha aseverado que, al contrario que el virus influenza --que provoca la gripe--, se prevé que el coronavirus no mute con tanta frecuencia.

China, donde se originó el brote de coronavirus el pasado mes de diciembre, ha registrado 83.885 casos confirmados de coronavirus y 4.636 muertos.

VIERNES 24 DE ABRIL

18:20 Luego de que esta semana el Senado y la Cámara de Representantes le dieran el visto bueno, esta tarde el presidente Donald Trump firmó el paquete de ayuda que destinará US$ 484 mil millones para ayudar a pequeñas empresas, a hospitales y realizar pruebas de Covid-19.

La medida pone US$ 370 mil millones en ayuda para pequeñas empresas que intentan mantener a los empleados en la nómina mientras cierran temporalmente para tratar de frenar la propagación de Covid-19, otorga US$ 75 mil millones a los hospitales que luchan por cubrir los costos durante la crisis, y US$ 25 mil millones por los esfuerzos para aumentar las pruebas de la enfermedad.

17:43 Rodeado de sus ministros, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió hoy al saliente secretario de Justicia, Sergio Moro, que sus acusaciones de que había intentado interferir con el trabajo de la policía federal eran infundadas y que tenía plena autoridad para reemplazar al jefe de la Policía Federal, cuya destitución el viernes hoy la renuncia de Moro.

En un mensaje a la nación, Bolsonaro dijo que nunca había tratado de interferir en las investigaciones policiales y nunca había tratado de proteger a los miembros de su familia. Sin embargo, la Fiscalía de Brasil solicitó investigar a Bolsonaro tras las acusaciones de Moro.

17:10 La cifra de muertos por coronavirus en Estados Unidos superó los 50 mil -alcanzando 50.890-, mientras Georgia, Oklahoma y otros pocos estados dieron sus primeros pasos para reabrir negocios hoy, pese a las advertencias del presidente Donald Trump y de expertos de salud.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, autorizó la apertura de gimnasios, peluquerías, salones de tatuajes y otros negocios, ignorando las advertencias de los expertos en salud pública de que relajar las restricciones podría provocar un aumento en los casos y muertes por coronavirus. El estado sureño se ha convertido en el centro del debate sobre la rapidez con que la actividad debe volver al país.

16:30 La economía de Estados Unidos enfrenta un futuro inmediato sombrío, con un PIB que probablemente se contraerá un 12% en el segundo trimestre y un déficit federal que crecería a US$ 3,7 billones, según proyecciones de Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO, su sigla en inglés). La tasa de desempleo, en tanto, podría alcanzar un 16% en el tercer trimestre, según las estimaciones de la oficina no partidista.

Aún así, los analistas fiscales mostraron la esperanza de un leve repunte una vez que se relajen las limitaciones provocadas por la pandemia mundial de coronavirus. Si bien el desempleo se mantendría por encima del 10% hasta 2021, el PIB volvería a crecer en el tercer trimestre, en un 5,4%, y seguiría expandiéndose hasta fin de año, dijo la oficina.

"En el tercer trimestre, se espera que la actividad económica aumente, a medida que las preocupaciones sobre la pandemia disminuyen y los gobiernos estatales y locales alivian las órdenes de quedarse en casa, las prohibiciones de reuniones públicas y otras medidas que restringen la actividad económica", aseguró la CBO en sus proyecciones, pero agregó que "se espera que los desafíos sobre la economía y el mercado laboral persistan por algún tiempo. Las tasas de interés sobre los préstamos federales se mantendrían bastante bajas en relación con las tasas en las últimas décadas".

14:50 El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este viernes que la "cuarentena total" declarada para contener el avance del coronavirus se prorroga una semana más, mientras el Gobierno prepara lo que ha llamado la salida "inteligente".

"La cuarentena total se mantiene por una semana más. Estamos ultimando los detalles del plan Cuarentena Inteligente para iniciar el próximo 4 de mayo", anunció el mandatario paraguayo en su cuenta oficial de Twitter.

En los últimos días, Abdo Benítez ha venido anticipando que la nación suramericana camina ya hacia la reapertura, aunque por sectores y advirtiendo de que, si es necesario, se volverá al confinamiento.

Paraguay, con tan solo 220 casos confirmados y nueve muertos, ha declarado una cuarentena nacional, que debía expirar el 26 de abril. A pesar de que es uno de los países menos afectados por el coronavirus, ha adoptado medidas drásticas para evitar el colapso del sistema sanitario, que acaba de superar una epidemia de dengue.

12:55 Importantes funcionarios del Banco Mundial advirtieron el viernes que las economías en desarrollo podrían ver una recesión más profunda de lo que se espera actualmente si el consumo y la inversión no se recuperan rápido después de la pandemia de coronavirus.

El escenario de referencia preliminar pronosticaba una caída "severa" del 2% en la producción económica en los países en desarrollo, la primera contracción en estas economías desde 1960 y un fuerte giro desde el crecimiento promedio del 4,6% sobre el últimos 60 años. Pero hoy a través de su blog, el organismo advirtió que la situación podría ser "considerablemente peor" y que la producción en esas economías podría caer en casi un 3% si solo uno de los supuestos del banco no se materializa, y la inversión y el consumo no se recuperan.

"Incluso si tres meses de medidas de mitigación demuestran ser efectivas para detener la pandemia, los inversores y los hogares podrían permanecer inquietos o las cadenas de suministro locales o globales podrían no restablecerse", escribieron Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de crecimiento equitativo, y Ayhan Kose, director del grupo de perspectivas de desarrollo. "En tal escenario, el impacto en la producción global sería mayor, y las economías en desarrollo terminarían experimentando una recesión más profunda", que podría reducir la producción en casi un 3%, sostuvieron.

12:30 Reino Unido y la Unión Europea mostraron pocas señales de progreso tras las negociaciones esta semana sobre su relación posterior al Brexit, al no poder superar las diferencias sobre la competencia futura y el acceso pesquero del bloque a las aguas británicas.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, dijo que Londres fijó un plazo estricto al descartar una extensión al período de transición del Brexit más allá de fines de 2020. "Reino Unido no puede imponer este calendario tan corto para las negociaciones y al mismo tiempo no moverse, no avanzar en ciertos asuntos importantes para la UE", dijo.

El periodo de transición podría extenderse uno o dos años, pero Reino Unido tendría que solicitarlo para fines de junio. Londres describió la segunda ronda de conversaciones como "plena y constructiva", pero dijo en un comunicado que las dos partes lograron avances limitados en la reducción de brechas.

12:00 El presidente Trump anunció que Estados Unidos enviará ventiladores mecánicos a Ecuador, El Salvador y Honduras, a medida que la pandemia del coronavirus continúa avanzando tras infectar a 2,7 millones de personas y provocar casi 200 mil muertes en todo el mundo.

A través de su cuenta de Twitter, Trump dijo que su país enviará ventiladores a Ecuador, "de los cuales recientemente hemos fabricado muchos y ayudándolos de otras maneras" y que ayudaría al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, "con su solicitud de ventiladores y pruebas".

Great conversation with President Lenin Moreno of the Republic of Ecuador. We will be sending them desperately needed Ventilators, of which we have recently manufactured many, and helping them in other ways. They are fighting hard against CoronaVirus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2020

10:45 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas se registraron 494 nuevos contagios de coronavirus, lo que eleva a 12.306 la cuenta a nivel nacional. En relación a los fallecidos, hasta anoche a las 21:00 se informó de 6 nuevas muertes, lo que da un total de 174 decesos.

Actualmente hay 5.805 casos activos en el país, que pueden contagiar y son quienes están en cuarentena para disminuir el riesgo de contagio. Los recuperados, que han pasado los 14 días de cuarentena, son 6.327.

10:00 La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una iniciativa global para acelerar el desarrollo y la distribución de medicamentos y vacunas para Covid-19 para garantizar que "nadie se quede atrás".

Hablando junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, y una serie de otros oradores de los sectores público y privado, Tedros Adhanom, director general de la OMS, dio a conocer una colaboración mundial "histórica" ​​para acelerar el desarrollo y el acceso equitativo a diagnóstico de coronavirus, tratamientos y vacunas.

La OMS dijo que era fundamental que los países trabajen juntos para garantizar que "nadie se quede atrás... No se trata de una autoridad de toma de decisiones singular, sino más bien de la resolución colectiva de problemas, la interconexión y la inclusión". El Dr. Tedros aseguró que la experiencia pasada había demostrado que "cuando las herramientas están disponibles, no han estado igualmente disponibles para todos. No podemos permitir que eso suceda."

Para recaudar fondos para apoyar el esfuerzo, la UE dijo que organizaría un "maratón mundial de promesas de contribuciones" para recaudar un objetivo de 7,5 mil millones de euros (US$ 8,1 mil millones) de financiamiento inicial.

9:40 El comercio mundial se contrajo a un ritmo no visto desde la crisis financiera en febrero, cuando la pandemia de coronavirus golpeó a Asia antes del cierre en los países occidentales, según revelaron datos.

El volumen del comercio mundial cayó un 2,6% en febrero en comparación con el mismo mes del año pasado, la mayor contracción desde la crisis financiera, mientras que se contrajo un 1,5% respecto al mes anterior, según la Oficina de Análisis de Política Económica de los Países Bajos.

Las importaciones procedentes de Japón se contrajeron en casi un 9% en febrero en comparación con el mes anterior, marcando la mayor contracción de cualquier economía grande. Después de registrar una caída de 7,3% en enero, las importaciones de China cayeron un 3,2% adicional en febrero.

Los países occidentales también se vieron afectados, pero no en la misma medida. Estados Unidos no informó cambios en los volúmenes comerciales en febrero en comparación con el mes anterior, mientras que el comercio de la eurozona cayó un 1,5%, impulsado por la caída de las exportaciones.

8:30 El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostiene que el coronavirus está mostrando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe reformarse y advierte que podría no volver a entregar financiamiento a la entidad. Además, señaló que podría trabajar para crear una entidad alternativa al organismo de la ONU.

8:26 Europa avanza hacia un fondo de recuperación, pero aún sigue sin acuerdo. El fondo de reconstrucción podría alcanzar una potencia de fuego superior a los 1,5 billones de euros vía aportaciones y apalancamiento en los mercados. Los países europeos ya lograron un paquete de rescate de 540.000 millones pactado en la cumbre anterior. Una triple red de seguridad vía créditos que tiene sus piedras angulares en el MEDE, con créditos por hasta 240.000 millones; el BEI, con otros 200.000 millones, y el fondo temporal contra el paro, pertrechado con 100.000 millones más.

8:24 Empresas de España piden un plan de salvamento industrial con créditos a tipo cero y 30% a fondo perdido. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reúne a patronales industriales que suman más del 50% del PIB en España, está pidiendo diez medidas "urgentes para impulsar de forma prioritaria la actividad industrial y de los sectores productivos", de manera que éstos "ejerzan de tractor de la economía".

Una de las medidas que solicitan es una "línea de incentivos a la inversión empresarial industrial que sea capaz de atraer el foco inversor hacia nuestro país, estableciendo condiciones diferenciales que propicien su ejecución y la generación de empleos sólidos y sostenibles". Esas condiciones base deberían ser "prestamos al 0% de interés", con un "tramo no reembolsable del 30%".

La Alianza está constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia). Hace unos días ya lanzó un comunicado pidiendo cinco ejes de actuación para activar un plan de choque económico para evitar el colapso de las empresas. Ahora lo concretan mucho más con peticiones detalladas. (Expansión)

8:20 Rusia informó el viernes 5.849 nuevos casos confirmados del nuevo coronavirus, lo que elevó su conteo nacional a 68.622. Sesenta personas con el virus murieron ayer, lo que llevó el número de muertos a 615, dijo el centro oficial de respuesta a crisis de Rusia.

8:10 El Salvador lanzó el jueves una serie de medidas económicas y fiscales hasta por US$ 1.000 millones que buscan aliviar la presión de deudas de las empresas. El plan, acordado entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y los grupos gremiales, busca beneficiar a las micro, pequeña y mediana empresas con la apertura de un fondo de 360 millones de dólares para créditos a bajas tasas de interés y US$ 140 millones para cubrir 50% de los salarios hasta por un mes.

7:59 El volumen de ventas del comercio minorista de Reino Unido cayó en un 5,1% en marzo con repecto a febrero. Esto e supone la mayor caída desde que la Oficina de Estadísticas Nacionales inició sus registros en 1996. También supuso una caída mayor que la media prevista en una encuesta de economistas realizada por Reuters, en la que se vaticinaba un descenso del 4,0%.

7:57 La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley con ayudas económicas para el coronavirus de US$ 484.000 millones, el que apunta a entregar financiamiento a pequeñas empresas y hospitales. El proyecto es el cuarto que se aprueba para abordar la crisis del coronavirus.

7:45 El ministerio de sanidad de España anunció que el número de muertos por coronavirus se elevó el viernes a 22.524, frente a los 22.157 anunciados ayer. La nueva cifra es el registro más baja en más de un mes y suponen un incremento diario del 1,66%, por debajo del 2,03% registrado el día anterior. En cuanto al número de casos registrados en el país subió a 219.764, frente a los 213.024 del anterior recuento.

7:40 - El comisario de industria de la Unión Europea, Thierry Breton, afirmó que la UE se dirige este año hacia una contracción económica del 5-10% debido al brote del nuevo coronavirus. "A día de hoy, en la Unión Europea, vamos camino de (una recesión de) entre el 5% y el 10%, lo que significa que es de alrededor del 7,5%. Pero eso es hoy, y si las cosas no mejoran y si tenemos un segundo pico (del brote), las cosas podrían empeorar", señaló la autoridad.

JUEVES 23 DE ABRIL

18:20 La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy el nuevo paquete de estímulos de US$ 484 mil millones para ayudar a las pequeñas empresas, hospitales y aumentar los test de detección de Covid-19.

Por una amplia mayoría de 388 votos contra 5, la Cámara aprobó la medida a la que el Senado dio el visto bueno el martes por unanimidad. El último paso para convertirse en ley es que la batería de medidas sea firmada por el presidente Donald Trump.

16:40 Los líderes de la Unión Europea acordaron hoy renovar el presupuesto a largo plazo de la UE y establecer un fondo de recuperación masivo para abordar el impacto del coronavirus y ayudar a reconstruir las economías devastadas por el bloque de 27 naciones, pero persisten profundas diferencias sobre la mejor manera de lograr esos objetivos.

"Hemos acordado establecer un fondo de recuperación que es necesario y urgente. Este fondo tendrá una suficiente magnitud y se dirigirá a los sectores y áreas geográficas más afectadas y estará dedicado a esta crisis sin precedentes", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Los líderes europeos han encargado a la Comisión que lidera Ursula Von der Leyen que elabore una propuesta concreta que estará lista a mediados de mayo. El ejecutivo comunitario deberá detallar la manera de incrementar la potencia de fuego del presupuesto comunitario para conseguir financiación en el mercado.

Von der Leyen ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la cumbre que, aunque no se ha concretado ninguna cifra, se estaría hablando de una movilización de recursos de "billones de euros". Las cifras manejadas por las diferentes delegaciones sitúan su potencia de fuego en más de 1,5 billones de euros.

16:00 Alrededor de 1 billón de dólares de deuda de los países en desarrollo sería cancelada en virtud de un acuerdo global para ayudarlos a superar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19, dijo el jueves la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Las economías en desarrollo del mundo, que ya estaban luchando con un rápido crecimiento de la carga de deuda, ahora deben enfrentar una recesión mundial récord, la caída de los precios de sus exportaciones de petróleo y materias primas y el debilitamiento de las monedas locales.

Al mismo tiempo, necesitan gastar más dinero en atención médica y proteger sus economías. Según la UNCTAD, unos 64 países de bajos ingresos gastan actualmente más en servicio de la deuda que sus sistemas de salud.

"Este es un mundo donde los incumplimientos de deuda de los países en desarrollo son inevitables", dijo Richard Kozul-Wright, director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de la UNCTAD, durante una videoconferencia con periodistas.

En un informe que pedía un plan para aliviar la carga de deuda de los países en desarrollo, la UNCTAD estimó que sus requisitos de liquidez y financiamiento debido a la pandemia ascienden a al menos 2,5 billones de dólares. (Reuters)

14.30 La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, y el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, informaron sobre la cifras de la pandemia del COVID-19 en el país.

Con corte a las 11h00 (13 horas de Chile), de este jueves 23 de abril, la cifra de contagiados asciende a 11.183 y de fallecidos a 560, aunque los fallecidos probables por el virus son 1.028 adicionales, según informó al inicio de la cadena Romo. A estos se suman, 10.977 casos positivos y 12.879 descartados, que aún no constan en las infografías ofrecidas esta mañana por el Gobierno y son parte de las prueba represadas, según explicó el ministro Zevallos. Es decir, en total son 22.160 contagiados y 25.079 casos descartados.

Resultados que para las autoridades eran esperables, ya que, se habían aumentado la cantidad de test realizados.

14:00 Perú superó los 20.000 casos de coronavirus, una de las cifras más alta en América Latina, y los muertos ascendieron a 572, dijo el jueves el presidente Martín Vizcarra, quien anunció la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo inclusive.

Es la tercera ampliación del aislamiento social obligatorio en el país desde que la medida fuera anunciada por primera vez el 15 de marzo. La restricción iba a terminar el 26 de abril.

Vizcarra precisó en una conferencia de prensa que los casos totalizaron 20.914, frente a los 19.250 del reporte previo.

Perú informó su primer caso de coronavirus el 6 de marzo y tardó 25 días en llegar a 1.000 contagios. Tomó solo 14 días más para llegar a 10.000 casos el 14 de abril, según un recuento de Reuters

11:50 El gobierno peruano aprobó hoy un decreto que permitirá al presidente Martín Vizcarra otorgar indultos comunes y humanitarios a presos para evitar el contagio del coronavirus en los penales, cuya población es más del doble de su capacidad.

En Perú hay unos 97.000 presos en 68 centros de reclusión, con capacidad para casi 40.000 internos, según datos oficiales. "Las condiciones de hacinamiento y salud durante la aguda crisis que vienen atravesando los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, convierten a las internas y los internos, así como al personal penitenciario, en focos de contagio masivo" del Covid-19, dijo el decreto supremo.

11:14 Alrededor de US$ 1 billón de deuda de los países en desarrollo debería eliminarse en virtud de un acuerdo global para ayudarlos a superar las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, dijo hoy la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

"Este es un mundo donde los incumplimientos de deuda de los países en desarrollo son inevitables", dijo Richard Kozul-Wright, director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de la UNCTAD.

10:50 En su balance diario sobre el estado del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registró un aumento de 516 casos de Covid-19, con lo que el total de contagiados a nivel nacional llega a 11.812. En cuanto a los fallecidos, se contabilizaron 8 hasta las 21:00 de anoche, lo que elevó las muertes en el país hasta 168.

Hasta la fecha, 5.804 personas se han recuperado del virus, lo que equivale a un 49% del total, según la subsecretaria.

Además, Daza recordó que hoy entran en cuarentena Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal y parte de Independencia. Salen del confinamiento Chillán y Chillán Viejo y se prorroga por una semana Arica, parte de Ñuñoa, Santiago, San Bernardo y Puente Alto, además de Temuco, Osorno, Punta Arenas y Chiloé.

En cuanto a las comunas que no están en cuarentena, la autoridad hizo un llamado a mantener todas las medidas para evitar los contagios, destacando aislamiento social, uso de mascarillas y lavado de manos.

El titular de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a brotes de Covid-19 que han afectado particularmente a migrantes y afirmó que "en la comuna de Quilicura y de Estación Central hemos tenido que desplegar operativos no fáciles", agradeciendo particularmente al Servicio Jesuita Migrante por su rol en las conversaciones.

También indicó que sobre el recinto penitenciario de Puente Alto se decidió testear masivamente a los internos y habilitar un área de aislamiento para quienes resulten contagiados con el virus.

Mañalich también comentó que hoy sostuvieron una reunión con la Organización Mundial de la Salud, en la que presentaron el estado del coronavirus en el continente, se discutió sobre el concepto de "nueva normalidad" acuñado por el organismo internacional y se abordaron los casos asintomáticos.

10:50 El presidente de México se mostró abierto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos para reanudar las actividades en sectores industriales complementarios para ambas economías, como el automotriz y el agrícola, detenidos ahora por las medidas preventivas contra la propagación del coronavirus.

La principal asociación manufacturera de EEUU ha pedido al mandatario, Andrés Manuel López Obrador, equiparar las industrias esenciales con los sectores catalogados como críticos en Estados Unidos en la contingencia sanitaria, para evitar disrupciones de la cadena de suministro.

"En su momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos abran, y nosotros nos hemos comprometido, sobre todo con empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria. "Hay muchas partes de la industria automotriz y de otras industrias que están completamente interrelacionadas", indicó, al aclarar que el sector del automóvil emplea a un millón de trabajadores mexicanos.

9:39 Chile, Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron mantener abierto el movimiento de alimentos y productos agrícolas pese a las restricciones implementadas para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

En un comunicado con fecha del 22 de abril, los miembros de la OMC dijeron que algunos países están imponiendo restricciones a las exportaciones pese a las lecciones del pasado de que esto incrementó la inseguridad alimentaria para las poblaciones vulnerables. "Los pobres del mundo, incluidos los trabajadores agrícolas, se llevarán la peor parte del aumento de las restricciones a las exportaciones", indicó el comunicado.

El grupo se comprometió también a garantizar que las cadenas de suministro siguen abiertas y que las medidas de emergencia sean acotadas, proporcionadas, transparentes y temporales. Los miembros también acordaron discutir cómo mejorar la preparación de la OMC para las pandemias regionales e internacionales.

Los otros firmantes, además de Chile, EEUU y la UE, son Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Corea del Sur, Malaui, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Qatar, Singapur, Suiza, Taiwán, Ucrania y Uruguay.

8:26 España registra 4.635 nuevos casos y llega a un total de 213.024 personas. En relación con los fallecidos, el país da un balance de 440 nuevos decesos, lo que significa que un total de 22.157 personas han muerto a causa de la pandemia.

8:16 Gran Bretaña podría estar a punto de vivir su peor depresión económica en siglos, advirtió un funcionario del Banco de Inglaterra, debido al bloqueo del coronavirus, que golpeó a las empresas este mes con más fuerza de lo que pronosticaron los más pesimistas.

El gobierno tendrá que emitir 180 mil millones de libras (US$ 223 mil millones) de deuda solo en los próximos tres meses para pagar las medidas sin precedentes lanzadas para detener el colapso de la economía, dijo el jueves el Tesoro.

8:12 China anunció que donará US$ 30 millones a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que está buscando más de US$ 1 mil millones para financiar la batalla contra la pandemia de coronavirus. "En este momento crucial, apoyar a la OMS es apoyar el multilateralismo y la solidaridad global", dijo en Twitter el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying.

8:08 El colapso de la actividad de la eurozona sugiere una caída del PIB del 7,5%, según refleja el dato preliminar del índice PMI compuesto, que ha bajado a un mínimo histórico de 13,5 puntos, frente a los 29,7 del mes anterior, lo que sugiere un ritmo de caída del PIB trimestral del 7,5%, según IHS Markit.

La lectura preliminar de este indicador adelantado para el sector servicios señala en abril un desplome récord hasta el mínimo histórico de 11,7 puntos, frente a los 26,4 del mes anterior, mientras que en el sector manufacturero se ha situado en 33,6 desde los 44,5 puntos de marzo, su nivel más bajo en más de 11 años.

8:02 La canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó que la pandemia de coronavirus "todavía está al comienzo", y pidió un mayor presupuesto de la Unión Europea para apoyar la recuperación económica en el bloque. Además, manifestó su preocupación por reforzar los esfuerzos de distanciamiento social de la población, esto ya que los gobiernos federal y regional acordaron reabrir algunas tiendas esta semana.

Alemania tiene el quinto mayor número de casos de Covid-19, después de Estados Unidos, España, Italia y Francia, pero ha mantenido bajas las muertes después de pruebas tempranas y extensas.

7:59 Se estima que 26 millones de estadounidenses buscaron beneficios de desempleo en las últimas cinco semanas, lo que marca un récord y confirma que todos los empleos creados durante el auge del empleo más largo en la historia de los EE. UU, se eliminaron en aproximadamente un mes.

7:56 Miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU se reunirán este jueves en Washington para aprobar un proyecto de ley de alivio de coronavirus de US$ 484 mil millones, lo que eleva el total sin precedentes de fondos aprobados para la crisis a casi US$ 3 billones. Se espera que la medida sea aprobada con un sólido apoyo bipartidista en la Cámara liderada por los demócratas.

7:52 La economía de Italia repuntará en el tercer trimestre y crecerá significativamente en 2021, señaló el ministro de Economía de Italia, Roberto Gualtieri. Añadió que las medidas del gobierno y la reapertura gradual de las empresas "contribuirán a limitar el impacto económico negativo del virus y apoyarán la recuperación".

El organismo de control presupuestario de Italia (UPB) pronosticó el martes una caída del 15% del producto interior bruto en la primera mitad del año, una contracción "nunca antes registrada en la historia de la República (durante la posguerra)".

6:45 La Comisión Europea contempla un plan de recuperación de 2 billones, dinero para financiar la recuperación económica europea tras la profunda recesión que se espera que provoque este año el brote de coronavirus, según una nota interna del ejecutivo de la UE.

Tanto el próximo presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027 como un nuevo fondo, llamado Instrumento de Recuperación, se utilizarían para impulsar el crecimiento. Los líderes de la UE podrían aprobar los textos legales del plan en junio para permitir que el Instrumento de Recuperación entre en vigor inmediatamente y que el próximo presupuesto a largo plazo de la UE lo haga el 1 de enero de 2021.

MARTES 21 DE ABRIL

18:00 El grupo de trabajo sobre comercio e inversión del G-20 abordó en una reunión virtual las acciones a largo y corto plazo que podrían ayudar a mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19, según un comunicado.

La declaración agregó que en la reunión también se discutió el fortalecimiento de la inversión internacional para acelerar la recuperación económica por el impacto generado por la pandemia, enfocándose en desarrollar acciones que permitan asegurar el flujo continuo de suministros y equipos médicos vitales.

13:15 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que habían "preocupantes tendencias al alza" en las primeras epidemias en partes de África y América Central y del Sur, al tiempo que advirtió que la reapertura de los viajes a nivel global debía gestionarse con cuidado.

"La mayoría de los países aún se encuentran en las primeras etapas de sus epidemias y algunos que se vieron afectados al comienzo de la pandemia están comenzando a ver un resurgimiento de los casos", dijo en una conferencia virtual el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "No se equivoquen, tenemos un largo camino por recorrer. Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo", agregó. El jefe de la OMS también apuntó los progresos en Europa Occidental.

12:50 El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, acusó a China de destruir muestras de coronavirus, lo que "imposibilita el seguimiento de la evolución de las enfermedades". El ataque de Pompeo se produce cuando los críticos han acusado a la administración Trump de tratar de distraerse del manejo de la pandemia en los Estados Unidos en casa y en medio de un colapso histórico en los precios del petróleo de EEUU.

"Incluso después de que (el Partido Comunista Chino) notificó a la OMS sobre el brote de coronavirus, China no compartió toda la información que tenía", dijo Pompeo. "En cambio, encubrió cuán peligrosa es la enfermedad; no informó una transmisión sostenida de persona a persona durante un mes hasta que estuvo en todas las provincias dentro de China; censuró a quienes intentaron advertir al mundo para detener la prueba de nuevas muestras; y destruyó muestras existentes", agregó.

12:20 La confianza del consumidor en Europa ha sufrido una caída mensual récord, llegando a niveles no vistos desde 2009 y subrayando el fuerte impacto de la crisis económica y financiera causada por la crisis del coronavirus. El indicador de confianza del consumidor para la UE cayó 11,6 puntos a menos 22, y se contrajo 11,1 puntos en el área de la eurozona a menos 22,7 puntos, según una encuesta mensual publicada el miércoles por la Comisión Europea.

11:30 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo hoy que la mayor parte de la economía del país, si no toda, debería reabrirse hacia en el verano del hemisferio norte, tras el cierre devastador para tratar de detener la propagación del coronavirus. "Esperamos que para el final del verano tengamos la mayor parte de la economía abierta, si no toda la economía abierta", dijo Mnuchin a Fox Business Network.

11:10 En un nuevo balance del estado del coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se reportron 464 nuevos casos de Covid-19, alcanzando un total de 11.296 confirmados en el país. Además, la cartera informó de 13 fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que el total de muertos esciende a 160.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que 5.386 pacientes se han recuperado del virus hasta el momento.

10:00 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que aumentará el presupuesto destinado a programas sociales y proyectos prioritarios en unos US$ 25.620 millones para enfrentar la crisis derivada del coronavirus, que amenaza con agravar la recesión económica en el país.

El anunció del mandatario llega un día después de que el banco central de México (Banxico) dictara medidas adicionales de apoyo por el equivalente a US$ 31 mil millones para proveer liquidez al sistema financiero local ante la contingencia del coronavirus, un brote que ha infectado a más de 2,5 millones de personas alrededor del mundo.

9:32 La economía de Colombia se contraería entre 1,5% y 2% este año, en comparación con la expansión de 3,7% que el gobierno había establecido inicialmente como meta, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Colombia exhibió durante 2019 un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de un 3,3%, uno de los más altos de la región, pero ante el panorama nublado por la propagación del Covid-19, Carrasquilla admitió al diario El Espectador que "por supuesto" se abre la posibilidad de tramitar una reforma fiscal debido a una esperada caída del recaudo tributario, que sería de unos 10 billones de pesos (US$ 2.572 millones).

9:10 Alemania dio luz verde a los ensayos en humanos de posibles vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la compañía alemana de biotecnología BioNTech , que compite con equipos en su país, Estados Unidos y China para desarrollar un agente que detenga la pandemia.

El ensayo, el cuarto a nivel mundial de una vacuna dirigida al virus, se llevará a cabo inicialmente en 200 personas sanas, con más sujetos, incluidos algunos con mayor riesgo de contraer la enfermedad, que se incluirán en una segunda etapa, dijo el miércoles el regulador de vacunas en Alemania, el Paul Ehrlich Institut.

8:16 El gobierno de Corea del Sur está preparando un tercer paquete económico para enfrentar el coronavirus por unos US$ 32 mil millones. La nueva medida apunta a generar más subsidios para las personas que han perdido sus trabajos y ayudar a las empresas a sobrellevar la crisis.

Se espera que los subsidios y los préstamos baratos ayudarán a unos 2,86 millones de personas, ya que la tasa de participación en la fuerza laboral de la nación sufrió su mayor descenso desde 2009.

8:09 Un miembro de la Unión Europea (UE) -que no entregó su identidad- reveló que existe una "gran brecha" entre los estados miembros de la UE sobre si se debe entregar ayuda de recuperación de coronavirus a los estados miembros como subsidios o préstamos. En esa línea, los países miembros del bloque se reunirán este jueves para intentar llegar a acuerdos sobre cómo impulsar el crecimiento económico del grupo tras la crisis.

8:05 Donald Trump firmaría hoy el entregó decreto presidencial de la nueva prohibición de inmigración en Estados Unidos, que según indicó ayer, duraría 60 días y se aplicaría a aquellos que buscan lograr la residencia permanente, lo calificó como un esfuerzo por proteger a los que buscan recuperar los empleos perdidos debido al coronavirus.

7:45 El número de muertos por COVID-19 en España sube en 435 hasta los 21.717. Respecto al número de casos registrados en ese país, la cifra subió a 208.389, frente a los 204.178 del martes.

7:30 EEUU supera las 45.000 muertes por coronavirus, ya que ayer martes aumentaron en más de 2.750. Nueva Jersey, Pensilvania y Michigan informaron su mayor número de muertes relacionadas con el coronavirus, más de 800 entre los tres estados. El estado de Nueva York, epicentro del brote en Estados Unidos, comunicó 481 nuevas muertes.

00:00 El regulador de aviación de China señaló que el número diario de pasajeros aéreos transportados aumentó un 7,9% este mes. La cantidad de vuelos diarios del país aumentó solo un 1% en abril a 6.586, lo que representa solo el 42% de los vuelos diarios antes del ataque del coronavirus, dijo la Administración de Aviación Civil de China (CAAC)

MARTES 21 DE ABRIL

18:30 El Senado de EEUU aprobó unánimemente hoy un paquete de US$ 484 mil millones para impulsar a las pequeñas empresas y hospitales devastados por la pandemia de coronavirus, además de expandir el presupuesto para realizar pruebas para detectar el Covid-19. Con esto, el próximo paso del proyecto es que la Cámara de Representantes lo apruebe el jueves para ser promulgado como ley.

La medida inyecta otros US$ 310 mil millones en un programa de préstamos clave diseñado para mantener a los trabajadores en nóminas de pequeñas empresas, ya que los $ 350 mil millones iniciales -parte del paquete de rescate de US$ 2 billones aprobado el mes pasado-, se agotaron la semana pasada, y no está claro cuántas empresas realmente han recibido el dinero.

El proyecto de ley pretende asignar US$ 60 mil millones para pequeños prestamistas como parte del programa de ayuda para pequeñas empresas, otros US$ 60 mil millones para préstamos y subvenciones de asistencia por desastre de la Administración de Pequeñas Empresas, incluye US$ 75 mil millones en ayuda hospitalaria y US$ 25 mil millones para pruebas de coronavirus.

18:00 En su conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump confirmó lo que anunció anoche a través de su cuenta de Twitter, diciendo que emitirá una suspensión temporal a la migración en EEUU, y que la medida estará vigente al menos por 60 días, para luevo evaluar su continuidad.

El mandatario indicó que su administración examinará medidas adicionales relacionadas con la inmigración "para proteger a los trabajadores estadounidenses". "Esta pausa en la nueva inmigración también ayudará a conservar recursos médicos vitales para los ciudadanos estadounidenses", señaló.

Además, Trump explicó que durante la tarde se reunió con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y que el gobiero federal y el estatal trabajarán en conjunto para asegurar pruebas para detectar el Covid-19, con el objetivo de ampliar la cobertura en las próximas semanas.

16:43 El banco central de México recortó el martes su tasa clave de interés en 50 puntos base a 6% en una decisión fuera de calendario, y dictó medidas adicionales para proveer liquidez y preservar el sano desarrollo del sistema financiero doméstico frente a los efectos del coronavirus.

La junta de gobierno del Banco de México justificó su decisión unánime en que las medidas adoptadas para frenar la propagación del brote han afectado considerablemente a la economía mundial y local, que estima podría caer más de 5% en el primer semestre a tasa anual. Banxico ya había recortado anticipadamente la tasa clave, también en 50 puntos base el 20 de marzo. La próxima decisión de política monetaria estaba programada para el 14 de mayo.

"Es claro que las condiciones de holgura se están ampliando considerablemente en un contexto en el que el balance de riesgos para el crecimiento está significativamente sesgado a la baja", dijo la junta de gobierno de Banxico y agregó que la inflación enfrenta riesgos tanto a la baja como al alza.

16:17 El gobierno de Ecuador dijo hoy que prepara un plan para reactivar de a poco su actividad económica y permitir vuelos para el retorno de ciudadanos varados en el extranjero, tras un mes de estricto confinamiento para contener el brote del coronavirus en su territorio, uno de los peores en la región.

El brote ha devastado la economía del país petrolero, que busca urgente financiamiento externo y una renegociación de su deuda, y ha desbordado el sistema de salud pública en Guayaquil, epicentro del brote a nivel local. El gobierno apunta a reanudar de manera paulatina la operación del sector productivo y comercial en los próximos días, en base a planes pilotos, protocolos de salud y seguridad, velocidad de contagio de la enfermedad y la capacidad instalada de los hospitales públicos.

"Es un plan de reapertura económica que requiere más disciplina que la etapa anterior. Ahora vamos a tener que organizarnos para salir, cualquier desorden en esta siguiente etapa puede provocar un pico de contagios", dijo la ministra María Paula Romo, sin dar mayores detalles.

15:30 Los líderes del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca acordaron hoy un nuevo paquete de alivio económico de US$ 484 mil millones para pequeñas empresas, hospitales y pruebas. Con esto, el Senado votará hoy la legislación y de aprobarse, la Cámara de Representantes lo haría este jueves.

Este nuevo alivio económico se hizo necesario luego de que un fondo inicial de US$ 350 mil millones, también enfocado en las firmas de menor tamaño, se agotó rápidamente.

15:15 El gobierno holandés anunció una relajación gradual del cierre del país, comenzando con la reapertura parcial de las escuelas primarias el próximo mes. El primer ministro Mark Rutte dijo que los niños de primaria pueden asistir a la escuela desde el 1 de mayo y mantuvo abierta la posibilidad de que las escuelas secundarias sigan desde el 1 de junio, pero con un estricto distanciamiento social.

Si bien los niños y los jóvenes estarán sujetos a reglas más relajadas, el cierre de tiendas, cafés y restaurantes se mantendrá hasta al menos el 19 de mayo. Las reuniones públicas, en tanto, estarán prohibidas hasta el 1 de septiembre.

14:50 Investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) comenzarán a realizar pruebas de una vacuna para el Covid-19 en humanos este jueves, anunció hoy el ministro de Sanidad británico, Mat Hancock.

"En tiempos normales, llegar a esta etapa habría costado años", indicó en una rueda de prensa el ministro, que recalcó que el proceso para desarrollar una vacuna es una cuestión de "prueba y error".

Pese a las incertidumbres, "las ventajas de ser el primer país del mundo que desarrolle una vacuna que tenga éxito son tan enormes que estoy poniendo todos los recursos posibles", recalcó Hancock.

El titular de Sanidad anunció que ha puesto 20 millones de libras (22,60 millones de euros) a disposición del equipo de Oxford y otros 22 millones de libras (24,90 millones de euros) para otro proyecto de vacuna desarrollado en el Imperial College London. (Europa Press)

12:25 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció hoy que el estado reabrirá su economía a nivel regional, comenzando por algunos sectores que han sido menos afectados por el coronavirus, por lo que comenzarán con el retorno gradual a la normalidad antes que otras áreas afectadas. "Vamos a tomar decisiones de reapertura a nivel regional con base en los hechos y circunstancias de esa región sobre Covid-19", dijo hoy Cuomo en su conferencia de prensa diaria.

La autoridad estatal también dijo que buscaría la cooperación con el gobierno federal en las pruebas de coronavirus cuando visite hoy por la tarde al presidente Trump. En particular, Cuomo dijo que Nueva York y otros estados deberían asumir la responsabilidad del esfuerzo de prueba en sus territorios, pero instó al gobierno federal a que ayude a las empresas a obtener materiales, incluidos hisopos y reactivos químicos, que son vitales para las pruebas.

Previo a la cita, Cuomo dijo que el gobierno federal tenía razón en que los estados deberían tomar la iniciativa en las pruebas, lo que será vital antes de que los negocios puedan reanudarse.

11:50 Los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Fondo Monetario Árabe, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y otros organismos de financiamiento regionales acordaron hoy trabajar juntos para mitigar los impactos económicos y financieros de la pandemia de coronavirus.

En un comunicado conjunto después de una teleconferencia, los funcionarios dijeron que cooperarán para facilitar las operaciones de cofinanciamiento y abordar las necesidades de sus miembros.

"Seguimos firmemente comprometidos a trabajar juntos, de acuerdo con nuestros mandatos y políticas individuales, para intercambiar información sobre las necesidades de nuestros miembros y coordinar la asistencia en diferentes regiones del mundo", afirmaron.

11:30 Francia propondrá a la Unión Europea crear un fondo de recuperación de 1 billón de euros o más para financiar la inversión de las economías afectadas por la pandemia de coronavirus, dijo hoy el ministro de finanzas, Bruno Le Maire.

Anteriormente, Francia había sugerido un fondo de aproximadamente el 3% del PIB de la UE o 400 mil millones de euros, pero el nuevo número sigue una propuesta de España de que los líderes del bloque aprueben subvenciones de hasta 1,5 billones de euros para reconstruir las economías después de la crisis, así como una ronda de pronósticos cada vez más sombríos para la probable profundidad de la recesión europea.

10:33 Un aumento de 325 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas, lo que eleva los confirmados en Chile a 10.832, informó esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich. En cuanto a los fallecidos, el secretario de Estado indicó que se contabilizaron 8 hasta las 21:00 de ayer, con lo que las muertes suman 147 en todo el país.

El titular de Salud anunció que entran en cuarentena debido a un "aumento importante en la incidencia actual", o sea el aumento de casos nuevos, toda la comuna de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y la parte sur de Independencia.

Además, se mantienen sin cambios desde este jueves el radio urbano de Arica, Temuco, Osorno, Punta Arenas, Chiloé, Ñuñoa, Santiago, El Bosque, San Bernardo y Puente Alto. Y Chillán y Chillán Viejo, por su parte, dejan de estar en confinamiento, y se levanta el cordón sanitario para San Pedro de la Paz y Hualpén.

9:50 El presidente Donald Trump ha prometido a las compañías petroleras de Estados Unidos ayudar a superar el colapso del precio del petróleo. El mandatario de la primera economía del mundo dijo en un mensaje publicado en Twitter que pidió a los secretarios de Energía y Tesorería que "formulen un plan que ponga a disposición fondos" para apoyar a las empresas y los empleos.

We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

9:05 México ha entrado en la fase 3 de contagio del coronavirus, caracterizada por una intensificación de la propagación del virus en el país y considerada la más peligrosa de seis fases, dijo hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El gobierno de México, que ha reportado hasta ahora 8,772 contagios y 712 muertos por el brote, estima que el peak máximo de contagios se producirá en torno al 10 de mayo y la semana pasada extendió las medidas de confinamiento en casa y de suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo.

"Hoy queremos dar por iniciada la fase tres de la epidemia del Covid, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones", dijo López-Gatell en conferencia de prensa acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que éstos sean los mínimos posibles", añadió.

8:00 La pandemia de coronavirus, si se prolonga, podría desencadenar un ciclo de retroalimentación negativa que amenaza con desestabilizar el sistema financiero japonés, advirtió este martes el Banco de Japón.

Las instituciones financieras japonesas han aumentado los préstamos a prestatarios de riesgo medio, o empresas con mayor riesgo crediticio, en busca de mayores rendimientos en medio de años de tasas de interés ultrabajas, dijo el BoJ en un informe semestral sobre el sistema financiero.

También han aumentado los préstamos al exterior de alto riesgo, como los de las empresas de energía afectadas por la caída de los precios del petróleo, lo que hace que sus balances sean vulnerables a la volatilidad del mercado mundial, dijo.

7:59 Gran Bretaña ha recibido más de 1,5 millones de nuevas solicitudes de pagos de asistencia social desde el 16 de marzo, cuando se instó a las personas a quedarse en casa. La semana pasada existieron 1,4 millones de peticiones para el beneficio, que se paga a personas sin trabajo o con bajos ingresos, cifra que duplica las peticiones en tiempos normales, cuando se registraban alrededor de 55.000 solicitudes por semana.

7:47 La cifra de fallecidos en España alcanzó los 430 personas, 31 más que ayer, con lo que ya superan los 21.000 muertos por el virus, y se suman otros 3.968 contagios hasta los 204.178 positivos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

6:00 El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado que a finales de esta semana comunicará el plan de reapertura del país ante la epidemia del coronavirus y que prevé que comience a aplicarse a partir del 4 de mayo.

"Antes del final de esta semana, espero comunicarles este plan y explicarle los detalles de este complejo programa. Una predicción razonable es que la aplicaremos a partir del 4 de mayo", ha adelantado Conte en un mensaje escrito en su página de Facebook.

4:52 El responsable de industria de la Unión Europea (UE), Thierry Breton, señaló que el paquete de estímulo económico que se está preparando para ayudar a la UE a recuperarse de la crisis del coronavirus podría ascender hasta unos 1,6 billones de euros, unos US$ 1,7 billones, lo que equivale al 10% del PIB de la UE.

00:42 El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a EE. UU. de cara a contener la propagación del coronavirus. La información fue confirmada a través de su cuenta de Twitter, y no entregó detalles, como el marco de tiempo o el alcance de quién se vería afectado.

LUNES 20 DE ABRIL

19:00 Colombia extendió la cuarentena nacional para contener la transmisión del coronavirus hasta el 11 de mayo, informó el lunes el presidente Iván Duque, aunque algunos sectores como la construcción se reabrirán con altas medidas de seguridad.

Se trata de la segunda vez que el mandatario prolonga el aislamiento preventivo obligatorio, que se determina desde el 25 de marzo por 19 días y luego se extiende por 11 días más que se vencieron el 27 de abril.

El presidente dijo que permitió que se comience a habilitar la operación de algunos sectores como la construcción y la industria manufacturera.

Hasta el momento casi 4.000 personas han resultado infectadas con Covid-19 en Colombia y 189 han muerto, según las autoridades sanitarias del país

17:30 Más de 1.500 personas murieron de coronavirus en las últimas 24 horas en EEUU, el aumento diario más pequeño en una semana, pero suficiente como para impulsar el número total de fallecidos por encima de 37 mil.

La cantidad de nuevas víctimas fatales en Nueva York fue de 478, la más baja desde el 2 de abril, lo que llevó el total en el estado más afectado a 14.347. Nueva Jersey, el segundo estado con más decesos, registró otras 175 muertes en las últimas 24 horas, llevándolas a 4.377 en total.

Texas, que hoy se convirtió en uno de los primeros estados en anular las restricciones al coronavirus reabriendo los parques estatales, informó 18 muertes en las últimas 24 horas. Ese es el aumento diario más pequeño en una semana y llevó el número total de muertes en el estado a 495. Estados Unidos ha tenido 772.524 casos reportados de coronavirus desde que comenzó el brote.

15:45 En una nueva respuesta a la pandemia de coronavirus, Argentina anunció hoy que aumentará el paquete para mitigar los efectos del brote a US$ 12.900 millones, equivalentes al 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

15:20 - El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este lunes que no ha ocultado "nada" a Estados Unidos en su respuesta al coronavirus, mientras que altos funcionarios de la entidad destacaron los esfuerzos para combatir la pandemia hechos por los expertos técnicos de ese país.

Estos comentarios se dan en respuesta a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó la gestión de la pandemia por parte de la OMS, acusándola de promover la "desinformación" china. Más tarde el mandatario suspendió el financiamiento de su país a la agencia de Naciones Unidas.

Unos 15 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han sido enviados a la OMS desde enero, uniéndose a dos funcionarios del gobierno estadounidense asignados a largo plazo.

"Tener personal de los CDC de Estados Unidos significa que no hay nada oculto para Estados Unidos, desde el primer día", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en una conferencia de prensa.

"Todos los países obtienen la información de inmediato", añadió.

Estados Unidos, por lejos el mayor donante de la OMS, tiene la mayor cantidad de muertos por el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. (Reuters)

14:10 Francia experimentó oficialmente el lunes más de 20.000 muertes por el nuevo coronavirus, convirtiéndose en el cuarto país en superar ese umbral después de Italia, España y Estados Unidos, mientras que el ritmo de aumento de fallecidos se incrementó nuevamente tras varios días de desaceleración.

Sin embargo, la cantidad de personas en cuidados intensivos disminuyó por duodécimo día consecutivo, lo que especifica que la cuarentena nacional establece hace más de un mes está teniendo efectos positivos para contener la enfermedad.

El jefe de salud pública de Francia, Jerome Salomón, dijo en una rueda de prensa que las muertes relacionadas con el coronavirus aumentaron un 2,8% a 20,265 tras el alza del 2,0% del domingo.

13:02 Ecuador reportó hoy más de 10 mil casos confirmados de coronavirus, una de las cifras más alta en América Latina, según un reporte del Ministerio de Salud, en momentos en que la enfermedad está devastando la economía del país petrolero. El reporte oficial registró 10.128 casos confirmados del coronavirus y 507 personas han fallecido en todo el país.

La pandemia en las últimas semanas ha abrumado a las autoridades sanitarias en Guayaquil, la ciudad más grande y centro del brote en la nación, donde los cadáveres permanecieron en hogares o durante horas en las calles, debido a un desborde de los hospitales públicos, morgues y servicios mortuorios.

El presidente Lenín Moreno propuso crear un fondo de asistencia humanitaria que recaudaría el 5% de las ganancias reportados que excedan el millón de dólares en 2018, y gravaría a los trabajadores con un aporte progresivo de sus salarios mensuales de más de 500 dólares. Esas medidas, que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional para su vigencia, han sido cuestionadas por pueblos indígenas, sindicatos y líderes empresariales.

12:45 Italia registró por primera vez, desde que comenzó la pandemia de coronavirus, un descenso con respecto al día anterior en el número de casos positivos activos del virus mientras la cifra de contagios supera ya los 180.000, según los datos ofrecidos este lunes por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

Actualmente, explicó Borrelli, hay 108.237 casos positivos, 20 menos que los que había la víspera. En total, Italia suma ya 181.228 casos del nuevo coronavirus, mientras que en el último día sumaba otros 454 fallecidos, por lo que son ya 24.114 las personas que han muerto por la enfermedad.

En lo que se refiere a los ingresados en la UCI y los hospitalizados, también siguen disminuyendo. Así, hay 2.537 personas están ingresadas en la UCI, 62 menos, mientras que los hospitalizados son 24.906, 127 menos. El 75 por ciento de los casos positivos, 80.758, están en sus casas asintómaticos o con síntomas leves.

Por otra parte, otras 1.822 personas han superado la enfermedad en el último día, lo que eleva a 48.877 los pacientes que se han curado hasta el momento. Según Borrelli, casi el 90 por ciento de ellos en el último mes.

12:00 El Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley para entregar un Ingreso Mínimo de Emergencia, que según el mandatario se enviará en los próximos días al Congreso y "beneficiará a todas las familias pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables de nuestro país y que sus ingresos sean mayoritariamente informales".

El mandatario explicó que "este beneficio se entregará durante 3 meses y será mayor a mayor vulnerabilidad social de la familia, a mayor tamaño de la familia y será decreciente en el tiempo". Se estima que la medida tendrá un costo fiscal mensual cercano a los US$ 300 millones.

La forma en que se aplicará el beneficio será, por ejemplo, en una familia de 4 personas que sea parte del 40% de hogares más vulnerables, recibirá un aporte adicional a través de este Ingreso Familiar de Emergencia equivalente a $260 mil mensuales.

Para poder captar la vulnerabilidad socio económica de las familias, es muy importante que las familias en que corresponda actualicen su Registro Social de Hogares en forma presencial o en la página web www.registrosocial.gob.cl

En la actividad se informó que 1,78 millones de hogares serán beneficiados con este Ingreso Familiar de Emergencia, el que favorecerá a 4,5 millones de compatriotas. Un 64% de estos hogares son liderados por mujeres. Esperamos que la tramitación de este proyecto de Ley sea expedita de forma de poder empezar a beneficiar a las familias chilenas más vulnerables a partir del mes de mayo.

El ingreso de emergencia se entregará por tres meses, reduciéndose de manera gradual, a la espera de que estos hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos. Así, el primer mes se recibirá el 100% del beneficio, el segundo mes el 80% y el tercer mes el 70%.

El monto dependerá del tamaño del hogar y de la situación socioeconómica de la familia, disminuyendo a menor vulnerabilidad. Las familias que se encuentren en el primer tramo de vulnerabilidad (40% más vulnerable) recibirán el 100% del beneficio. En tanto, quienes se encuentran entre el 41 y el 60% más vulnerable recibirán 2/3 del beneficio. De esta forma se da un subsidio mayor a mayor nivel de vulnerabilidad.

También, el mandatario aseguró que "nos estamos preparando para que desde el mes de mayo podamos incorporarnos a esta nueva normalidad, tomando todas las precauciones sanitarias posibles".

Además, el Presidente insistió un regreso gradual al trabajo y reapertura del comercio, al decir que "es fundamental que nuestra economía en forma gradual y con todas las precauciones sanitarias vuelva a ponerse en marcha".

10:40 En un nuevo balance del estado del coronavirus a nivel nacional, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que se registraron 419 nuevos casos de Covid-19 en Chile, alcanzando los 10.507 confirmados en el país. En cuanto a los fallecidos, se notificaron seis personas más, con lo que las muertes ascienden a 139 en total.

A la fecha se han recuperado 4.676 personas, que significa un 44,5% del total de personas contagiadas hasta el momento.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a las clínicas que buscan acogerse a la ley de protección al empleo para las áreas no-coronavirus, e indicó que "obviamente previmos que existía una probabilidad de que esto ocurriera, que clínicas al igual que otro tipo de empresas se acogieran o tuviesen problemas".

Por esto, la autoridad explicó que resolvieron que la Subsecretaría de Redes Asistenciales puede tomar el control de las camas para "enfrentar de buena forma esta pandemia". "El mejor ejemplo de que esto tiene efectos positivos es lo que ocurrió la semana pasada en la ciudad de Concepción", señaló Zúñiga.

9:40 El gobierno de Argentina definió anoche que el Estado financiará hasta el 50% de los sueldos de los trabajadores del sector privado. La administración de Alberto Fernández definió que el subsidio cubrirá hasta 33.750 pesos argentinos ($ 437.827 en moneda nacional), el equivalente a dos sueldos mínimos.

9:05 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hoy que espera que sea la última semana con medidas en vigor para quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus, ya que su deseo es poner fin a una política que, en su opinión, es errónea y una asesina de empleos.

En declaraciones a un grupo de partidarios en Brasilia, también se opuso a la petición de un seguidor de cerrar la corte suprema del país, y argumentó que Brasil es un país democrático y el máximo tribunal seguirá abierto.

8:29 La economía de Alemania está en una severa recesión y es poco probable que la recuperación sea rápida, debido a que muchas de las restricciones relativas al coronavirus podrían permanecer en vigor por un período prolongado, dijo el lunes el Bundesbank en un reporte económico mensual.

Con el país prácticamente en cuarentena desde mediados de marzo debido al coronavirus, la mayor economía de Europa se ha paralizado, a pesar de que existen discusiones en curso sobre cómo aliviar algunas de las restricciones en las próximas semanas.

"Es posible que restricciones sustanciales sigan vigentes hasta que exista una solución médica disponible, como una vacuna", dijo el banco central. "Por esta razón, parece poco probable actualmente una recuperación económica rápida y fuerte".

El Fondo Monetario Internacional espera que la economía alemana se contraiga un 7,5% este año. (Reuters)

7:15 El Banco de España señaló que la economía de ese país registrará en 2020 una contracción "sin precedentes en la historia reciente", que superará "con creces" la que se produjo en cualquiera de los años de la crisis financiera global.

De esta manera, calcularon que el PIB caerá este año, en promedio, entre un 6,6% y un 8,7% en el caso de que el confinamiento de la población dure ocho semanas (el caso más probable, en su opinión) y del grado en el que persista la perturbación tras finalizar el estado de alarma por el virus. Así, en total el PIB podría caer hasta un 13,6% en función de lo que se extienda la pandemia.

7:13 China rebajó al 3,85% su tasa referencial para créditos (LPR) para reducir el coste del endeudamiento corporativo y aliviar el impacto económico causado por el coronavirus, informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Así, la llamada tasa referencial para créditos se reduce en 20 puntos básicos hasta situarse en el 3,85%, el mínimo desde el inicio de su registro, frente al 4,05% registrado en los meses de marzo y febrero, y el 4,15% de los tres meses previos.

7:03 El gobierno japonés está reforzando su paquete de estímulo económico en un 8% para disminuir el impacto económico del brote de coronavirus. Así, el paquete de estímulo ascenderá a 117,1 billones de yenes (US$ 1,086 billones), con medidas fiscales que representan 48.4 billones de yenes, de los cuales alrededor de 25,6 billones serán financiados por un presupuesto extraordinario para el año fiscal que comenzó el 1 de abril.

6:51 La cantidad de personas diagnosticadas con coronavirus en España ha superado las de 200.000. El ministerio dijo que el número de casos aumentó a 200.210 de 195.944 casos el domingo. Con respecto al número de muertes acumuladas, este aumentó en 405, llegando a 20.852 desde los 20.453 fallecidos acumulados del domingo.

6:47 El viceministro de agricultura de China, Yu Kangzhen, señaló que la pandemia mundial de coronavirus está amenzando con provocar una gran conmoción en el comercio internacional de alimentos y desencadenar una nueva crisis alimentaria a nivel global.

"La epidemia mundial de rápida expansión ha generado una gran incertidumbre sobre el comercio y los mercados agrícolas internacionales. (...) Si la epidemia continúa extendiéndose y escalando, el impacto en el comercio y la producción de alimentos internacionales definitivamente empeorará y podría desencadenar una nueva ronda de crisis alimentaria", dijo Yu durante una video conferencia sobre el panorama agrícola del país.

