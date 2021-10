Facebook, Instagram y WhatsApp comienzan a reponer operaciones tras masiva falla

Internacional

Downdetector, que monitorea problemas de Internet, dijo que el incidente, que afectó a hasta 2.700 millones de usuarios en todo el mundo, fue uno de los peores registrados hasta la fecha.

Facebook y sus demás redes Instagram y WhatsApp sufrieron hoy lunes a partir del mediodía una caída masiva, presentando problemas de acceso, envío y recepción de mensajes, y actualización de contenido de inicio.

Al ingresar a la página web de Facebook indicaba un error de Sistemas de Nombre de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés), que es lo que permite a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a donde desean ingresar.

Las redes sociales comenzaron a retornar paulatinamente cerca de las 5:45 PM hora de Nueva York, más de seis horas después del inicio del incidente, que afectó a hasta 2.700 millones de usuarios en todo el mundo

Downdetector, que monitorea fallas de Internet, dijo que la caída de las plataformas de Facebook fue una de las mayores registradas hasta la fecha.

El 9 de junio fue la última fecha en la que se registró la caída y fallas de estos servicios.

En medio de la falla que superó las ocho horas de interrupción en los sistemas, las acciones de Facebook se desplomaron 5% y le hicieron perder a Mark Zuckerberg hasta US$ 7.000 millones.

Algunos portales de noticias como Reuters, aseguraban que "la falla podría ser el resultado de un error interno, aunque un sabotaje por parte de alguien de dentro de la compañía sería teóricamente posible" añadieron. Mientras que un hackeo externo se considera menos probable.

Según expertos consultados por la agencia indicaron que "un ataque masivo de denegación de servicio que pudiera saturar uno de los sitios más populares del mundo requeriría la coordinación de poderosos grupos criminales o una técnica muy innovadora".

Por su parte Bloomberg aseguró que el problema en Facebook parece tener su origen en el Border Gateway Protocol, o BGP. Si DNS es la guía telefónica de Internet, BGP es su servicio postal. Cuando un usuario ingresa datos en Internet, BGP determina las mejores rutas disponibles por las que pueden viajar los datos.

Sin embargo, el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, tuiteó más tarde el lunes que los datos públicos mostraban que esas rutas BGP "se vuelven a publicar. Probablemente significa que el servicio está en camino de ser restaurado ". La familia de aplicaciones de redes sociales de Facebook comenzó a volver a estar en línea para algunos usuarios alrededor de las 5:45 p.m.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Tras los diversos reportes en Twitter, la compañía informó que trabajaban para resolver las fallas en las distintas aplicaciones, "somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

"Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!#instagramdown" señala Instagram en su cuenta oficial.

Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) October 4, 2021

WhatsApp también se refirió al tema a través de Twitter: "Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible.

¡Gracias por su paciencia!"