Internacional

JUEVES 25 DE JUNIO

16:20 La FIFA anunció el jueves que acordó un plan de ayuda de US$ 1.500 millones para que las federaciones lidien con el impacto de la pandemia de COVID-19.

Bajo el plan, la FIFA utilizará sus reservas para proporcionar a las federaciones nacionales una serie de subvenciones y préstamos sin intereses para hacer frente a sus problemas presupuestarios.

En las dos primeras fases del plan, la FIFA transfirió fondos para gastos operativos a las federaciones de manera inmediata. En la tercera etapa, "todas las federaciones miembro tendrán a su disposición una subvención de solidaridad universal de US$ 1 millón y otra más de US$ 500.000 dólares que se destinará específicamente al fútbol femenino".

"Asimismo, cada confederación recibirá una subvención de US$ 2 millones", agregó la FIFA.

Las federaciones miembro también podrán solicitar préstamos sin intereses de hasta el 35 % de sus ingresos anuales auditados. Además, cada confederación tendrá la posibilidad de percibir un préstamo de hasta US$ 4 millones.

15:56 El gobierno de Ecuador anunció que implementará una plataforma tecnológica para medir el distanciamiento físico entre sus ciudadanos en espacios públicos, en un intento por mitigar el contagio de coronavirus mientras reactiva progresivamente su actividad económica.

El software, que fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), utilizará las 5.800 cámaras de videovigilancia que ya están instaladas a lo largo del país para identificar aglomeraciones en calles, mercados y plazas, según el director del Servicio Integrado de Seguridad, Juan Zapata.

Con esta información se generan alertas a una sala de videovigilancia para mediante el uso de megáfonos pedir a la población cumplir con el distanciamiento físico o autorizar a la policía una "evacuación" en caso de desobediencia, explicó. Desde que las autoridades autorizaron relajar el confinamiento a partir de mediados de mayo, en varias ciudades se han registrado numerosas aglomeraciones de personas, fiestas y evento sociales en las calles y protestas callejeras de diferentes sectores sociales.

Las medidas de relajación han implicado un aumento de contagios de coronavirus en algunos puntos del país, que suma unos 53.156 casos y 4.343 muertes por el virus. El Ministerio de Salud también registra otros 2.965 fallecidos probables por Covid-19.

15:08 El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, pidió a Rusia y China que brinden más ayuda humanitaria a su aliado de Caracas en la lucha de la nación sudamericana contra la creciente pandemia de Covid-19. Los datos oficiales de la nación dan cuenta de al menos 4.300 contagios y 38 muertos, pero especialistas y academias de ciencias han alertado que hay un elevado subregistro y es bajo el número de pruebas.

"Nos gustaría verlos contribuir más en el aspecto humanitario. Creo que ha habido una contribución de bienes con respecto al Covid-19 por parte de Rusia y China", dijo Abrams en un evento diplomático organizado por la misión estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra, advirtiendo que "la escala, la cantidad en dólares de esta ayuda, es realmente muy baja en comparación con las necesidades".

14:42 El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que había decidido detener temporalmente la reapertura económica del estado estadounidense en respuesta a un reciente incremento en las infecciones y hospitalizaciones por Covid-19.

"Esta pausa temporal ayudará a nuestro estado a acorralar la propagación hasta que podamos entrar con seguridad en la siguiente fase de apertura de nuestro estado para la actividad económica", dijo Abbott en un comunicado.

Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos por población, ha sufrido uno de los mayores aumentos de nuevas infecciones de coronavirus en el país. El estado ha registrado más de 5 mil nuevos casos durante tres días consecutivos y ha alcanzado récords de hospitalizaciones por Covid-19 durante 13 días consecutivos. La proporción de texanos que dan positivo en las pruebas del virus ha aumentado al 10%, uno de los pocos estados del país con una tasa de positivos de dos dígitos.

Según Abbott, las empresas a las que se permitió abrir en las fases anteriores del estado pueden seguir operando en los niveles de capacidad previstos y con arreglo a los protocolos sanitarios establecidos previamente.

13:59 La pandemia de Covid-19 está menguando en Europa, pero está empeorando a nivel global porque el número de infectados alcanzará los 10 millones la próxima semana y el mundo superará las 50 mil muertes, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En declaraciones en una video conferencia con miembros de la comisión de salud del Parlamento Europeo, Tedros indicó que una vez que la pandemia finalice el mundo no debería regresar a su estado anterior, sino construir "una nueva normalidad" más justa, más verde y con medidas para evitar el cambio climático.

13:04 Los trabajadores menos educados podrían verse afectados de forma desproporcionada por la aceleración de ciertas tendencias laborales por la pandemia, que está haciendo que cada vez más firmas recurran a la tecnología para sustituir a empleados, dijo el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan.

"No estoy preocupado por la capacidad de las empresas para adaptarse. Me preocupa la capacidad de adaptación de la fuerza laboral, sobre todo si tiene educación de secundaria o inferior", explicó, agregando que "si tienes una educación elevada, estas tendencias tecnológicas podrían significar que si eres más productivo ganarás más dinero".

12:18 El número de casos confirmados de coronavirus en España subió a 247.486 el jueves, un alza de 157 contagios frente a los 196 informados en la jornada previa, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En tanto, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 11, ascendiendo la cifra total a 28.330 fallecidos.

11:20 El reporte diario del gobierno, el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas los casos nuevos de coronavirus llegaron a 4.648, de los cuales 3.778 se presentaron con síntomas. Por su parte, el total de contagios en el territorio nacional subió a 259.064.

En lo que respecta a los fallecidos, el subsecretario, reportó 172 nuevos muertos, por lo que la cifra desde la llegada de la pandemia alcanzó a 4.903.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que "hay una reducción de 14% de casos confirmados a nivel nacional. Hoy tenemos más de 17 mil exámenes PCR y la positividad también ha bajado".

09:47 El gobierno y las clínicas privadas de Perú llegaron a un acuerdo sobre el costo de atención a pacientes Covid-19 tras la advertencia del presidente Martín Vizcarra de intervenir en 48 horas esos centros si no progresaban las negociaciones.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo que el acuerdo se concretó anoche tras una reunión con representantes de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, en momentos en que la pandemia ha llevado al país andino al colapso de su sistema de salud y a una profunda crisis económica. "Lo importante acá es la salud de las personas, no podemos demorar en la atención", dijo Zamora a la radio local RPP.

El presidente Vizcarra lanzó el ultimátum de expropiar temporalmente a las clínicas privadas, invocando un artículo de la Constitución peruana sobre el uso de bienes privados en caso de necesidad pública nacional.

Las clínicas privadas venían negociando desde hacía tres semanas con el estatal Seguro Integral de Salud una tarifa de atención a pacientes del coronavirus, en medio de denuncias de cobros excesivos para los enfermos que en casos extremos requieren respiradores mecánicos con cuidados intensivos.

09:22 Los fuertes incrementos de casos de coronavirus en Estados Unidos posiblemente obligarán a ordenar cierres de empresas y confinamientos en ciertas áreas del país, pero no se producirá una paralización nacional, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

En una entrevista con la cadena Fox Business, Kudlow sostuvo que aún esperaba ver una recuperación robusta de la economía y anticipó un repunte de 20% en la actividad durante el tercer cuarto trimestre de este de año.

08:48 Una demanda débil está llevando a los empleadores en Estados Unidos a despedir más trabajadores, con una cifra extraordinariamente alta en nuevos pedidos de ayuda por desempleo que apoya pronósticos de un retorno a la recuperación que podría tardar años.

Los pedidos iniciales de ayuda estatal por desocupación totalizaron una cifra desestacionalizada de 1,48 millones en la semana al 20 de junio, desde los 1,54 millones de la semana previa, dijo el jueves el Departamento del Trabajo. Economistas consultados por Reuters calculaban 1,3 millones.

08:30 La Torre Eiffel recibió el jueves a sus primeros visitantes en tres meses, quienes, al no poder usar los ascensores, tuvieron que encarar las largas escaleras para poder disfrutar de las asombrosas vistas de París.

Cerrada a mediados de marzo por el brote de coronavirus -su período sin abrir más largo desde la Segunda Guerra Mundial-, el famoso símbolo de París reabrió bajo estrictos controles de higiene y seguridad.

Con mascarillas en un soleado y caluroso día, los turistas hicieron fila para los controles de seguridad en la entrada, donde se instalaron dispensadores de gel de manos, antes de subir los 674 escalones hasta el segundo piso de la torre.

08:05 El banco central de Brasil recortó hoy su pronóstico de crecimiento económico para 2020 a -6,4% desde cero debido a la crisis del COVID-19, y advirtió que la incertidumbre sobre el ritmo de recuperación en el segundo semestre sigue siendo inusualmente alta.

En su informe trimestral de inflación, el banco central también dijo que la economía requería un estímulo extraordinario, pero agregó que el margen para una mayor flexibilización de las políticas era pequeño, en gran parte debido al deterioro del panorama fiscal.

07:37 Francia y Alemania expresaron hoy su respaldo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su manejo de la emergencia del coronavirus y Berlín afirmó que contribuirá con 500 millones de euros (US$ 564 millones) para el financiamiento de la agencia de Naciones Unidas este año.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la agencia -que ha sido duramente criticada por Estados Unidos- está obteniendo toda la ayuda política y financiera que necesita.

Más de 9,44 millones de personas se han contagiado de coronavirus en el mundo y 481.672 han muerto, según un recuento de Reuters.

05:12 El Banco Central Europeo (BCE) creó una facilidad de liquidez en euros para los bancos centrales de fuera de la eurozona, disponible hasta fines de junio de 2021.

El BCE informó que el Eurosistema introdujo una facilidad de acuerdos de recompra para bancos centrales como apoyo preventivo para hacer frente a las necesidades de liquidez fuera de la zona del euro relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La facilidad, llamada EUREP, permitirá a muchos bancos centrales tomar prestados euros a cambio de deuda denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona del euro e instituciones supranacionales en caso de que haya necesidad de liquidez en euros por el mal funcionamiento del mercado por el Covid-19.

EUREP complementa las línea de intercambios de divisas y de acuerdos de recompra bilaterales y refleja la importancia del euro en los mercados financieros globales.

04:20 Francia anunció planes para extender hasta dos años sus medidas de "desempleo parcial" diseñadas para evitar quiebras comerciales y desempleo masivo luego de la pandemia de coronavirus.

En el apogeo de la pandemia en Francia, a unos 10 millones de empleados, la mitad de la fuerza laboral del sector privado, se les pagaba a través de un esquema de empleo parcial en virtud del cual el estado ha financiado los salarios de aquellos, como los trabajadores de restaurantes que no pueden hacer su trabajo debido a Covid- 19 encierro y recesión económica.

El esquema francés ahora se dividirá en dos partes. Para beneficiarse del esquema a largo plazo, según el cual el estado a partir del 1 de julio subvencionará hasta el 85% de los salarios durante un máximo de dos años, los empleadores y los empleados deberán llegar a un acuerdo a nivel de empresa o lugar de trabajo sobre cuántas horas trabajó.

Para el corto plazo, el sistema actual permanece en vigencia hasta el 1 de octubre, cuando el estado reducirá su contribución pero aún pagará el 60% de los salarios por hasta seis meses.

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

23:14 Colombia registró su mayor número de casos nuevos de coronavirus en un solo día a medida que la pandemia continúa extendiéndose por toda la región andina. El gobierno registró 3.541 casos nuevos hoy, un 12% más que el récord anterior para un período de 24 horas, registrado la semana pasada.

22:07 La tasa de mortalidad de México no alcanzará su punto máximo hasta mediados de agosto y su número total de muertes por Covid-19 se elevará a más de 88.000 en octubre, según el Instituto de Evaluación y Medición de Salud de la Universidad de Washington.

En un pronóstico actualizado para la pandemia de Covid-19 en México, el instituto dijo que la tasa de mortalidad diaria no alcanzaría su punto máximo hasta al menos mediados de agosto y que el número total de víctimas mortales llegaría a 88.160 el 1 de octubre si el país continúa con su nivel actual de restricciones. México tiene un sistema de semáforos y los requisitos de distanciamiento social difieren según la gravedad del brote en diferentes áreas. Solo tiene requisitos limitados para el uso de máscaras y el distanciamiento social.

22:04 Las autoridades de salud en China informaron 13 nuevos casos de coronavirus en Beijing, llevando la cuenta del brote en la capital del país a 269.

Beijing lanzó pruebas masivas y volvió a imponer restricciones en partes de la ciudad para limitar la propagación del virus después de que se descubrieran casos hace dos semanas en un mercado mayorista de alimentos después de casi dos meses sin nuevos casos.

Se informó un caso en la provincia de Hebei, que rodea a Beijing, y 19 personas que regresaron al país desde el extranjero también dieron positivo por el virus.

Las autoridades de salud de Beijing dijeron que 22 personas que habían dado positivo por el virus desde el 11 de junio, pero que no mostraron síntomas, estaban bajo observación. China no incluye casos asintomáticos en su recuento oficial.

Los nuevos casos del miércoles elevan el número total de casos de Covid-19 de China a 83.449.

20:25 Estados Unidos tuvo su mayor aumento en nuevos casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia cuando siete estados, incluidos California, Florida y Texas, informaron aumentos récord en un día.

Un récord de 38.672 personas dieron positivo por coronavirus en las últimas 24 horas, según datos compilados por Covid Tracking Project, en comparación con casi 33.000 ayer. California (7.149), Texas (5.551) y Florida (5.511) tuvieron sus mayores aumentos de un día, pero los dos últimos realizaron solo un tercio de las casi 96.000 pruebas desde el martes en California.

Georgia (1.703), Carolina del Sur (1.284), Missouri (725), Washington (516) y Oklahoma (482) fueron los otros estados que registraron aumentos récord de un día en nuevos casos. Arizona (1.795) y Carolina del Norte (1.721) completaron el grupo de siete estados para reportar más de 1.000 nuevos casos durante el último día.

18:00 La Universidad de Washington pronosticó hoy que habrá unos 180.000 muertos en Estados Unidos por Covid-19 al 1 de octubre, en un día en que los casos mostraron nuevas señales de estar en ascenso.

La estimación se conoció además en un día en que gobernadores de tres estados del noreste ordenaron que los viajeros de otras partes del país se deben poner en cuarentena a su llegada durante 14 días.

17:32 Brasil registró hoy el segundo día con mayor número de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia con 42.725 infecciones, lo que lleva el total del país a 1.188.631, informó el Ministerio de Salud.

La cifra supera los casi 40 mil casos informados en la víspera y queda por debajo solo del dato verificado el viernes pasado, cuando el país notificó un récord de más de 50 mil casos en un día debido a una inestabilidad en los números estaduales del día previo, según el ministerio.

En relación al número de muertes, Brasil registró el miércoles otros 1.185 fallecimientos debido al Covid-19, para llegar a un total de 53.830. El país es el segundo en el mundo con más número de casos y muertos debido al virus, sólo por detrás de Estados Unidos, que registra cerca de 2,3 millones de infecciones confirmadas y 121 mil decesos.

15:45 Casi la mitad de todos los casos de Covid-19 del mundo están en América y los números siguen aumentando, advirtió hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

Hasta el 23 de junio, se han registrado más de 4,5 millones de casos de coronavirus y 226 mil muertes en el continente, dijo la funcionaria en una reunión informativa virtual desde Washington.

13:37 El jefe de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, admitió que cree que la economía estadounidense se tardará hasta fines de 2022 en recuperarse a sus niveles de producción previos a la crisis del coronavirus, y que parte del crecimiento se perdió de forma permanente por los efectos de la pandemia.

"Mi pronóstico asume que el crecimiento se ve retenido por la respuesta a brotes localizados intermitentes, que podrían empeorar por reaperturas más aceleradas de lo esperado", declaró.

12:49 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, sinceró que espera que la cifra de casos de coronavirus en todo el mundo llegue la semana próxima a los 10 millones, desde los actuales 9,3 millones.

Por su parte, el jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que en muchas naciones de América la pandemia no ha llegado a su nivel álgido, y que "aún es intensa", especialmente en Centroamérica y Sudamérica.

"Yo diría que la situación aún se está desarrollando, sin haber alcanzado el pico todavía, y probablemente esto resultará en números sostenidos de casos y muertes en las próximas semanas", dijo Ryan, agregando que muchos países de la región han experimentado incrementos de entre el 25% y el 50% de contagios en la última semana.

12:02 Cinco nuevas comunas entrarán en cuarentena este viernes a las 10 de la noche debido al aumento de casos de coronavirus en el territorio nacional, anunció hoy el ministro de Salud, Enrique Paris. En la Región Metropolitana, El Monte, Talagante y Calera de Tango estarán confinadas desde esta semana, además de Graneros en la Región de O'Higgins y Quillota en la de Valparaíso.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.649 casos nuevos de Covid-19, siendo 3.020 sintomáticos, con lo que en total se han diagnosticado 254.416 contagiados en el país.

También, la autoridad lamentó que ayer se sumaron 226 personas inscritas como fallecidas en el Registro Civil, sumando en total 4.731 las víctimas fatales en Chile.

11:44 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 247.086 el miércoles, con un aumento diario de 196 contagios frente a los 108 registrados el martes, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos por la pandemia en el país en los últimos 7 días fue de 10, ascendiendo la cifra total a 28.327 fallecidos.

11:18 La Maratón de Berlín no se celebrará este año debido a la pandemia de Covid-19, anunciaron hoy los organizadores. La carrera estaba programada para el 26 y 27 de septiembre, pero los organizadores ya habían dicho que no podía seguir adelante con esa fecha debido a la prohibición de Alemania de reuniones públicas de más de 5 mil personas hasta el 24 de octubre.

10:45 La Maratón de Nueva York, originalmente programada para el 1 de noviembre, fue cancelada debido a la pandemia de Covid-19, informaron los organizadores de la carrera. Los Road Runners de Nueva York, en asociación con la alcaldía, dijeron que la decisión de cancelar el evento fue tomada debido a las preocupaciones por la salud y la seguridad de los corredores, espectadores, voluntarios y personal relacionados con el coronavirus.

10:20 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que, según datos preliminares, en lo que va de junio se han perdido unos 85 mil empleos formales en el país y estimó que la cifra se sitúe a final de mes en entre 120 mil y 130 mil trabajos destruidos.

09:33 El compromiso de China de aliviar la carga de deuda de algunos gobiernos de economías emergentes podría reducir las presiones de liquidez de corto plazo en países que están sintiendo los peores efectos de la pandemia de coronavirus, dijo Fitch Ratings.

Kenia, las Islas Maldivas, Etiopía, Camerún, Pakistán, Angola, Laos, Mozambique, Congo y Zambia están entre los países con importantes deudas con China y que han sido consideradas elegibles para flexibilizar sus condiciones, dijo Fitch.

El gobierno chino ha comprometido su participación en la decisión del grupo G-20 de suspender el pago de deuda en una iniciativa llamada DSSI, que ayuda a 77 naciones en desarrollo con vencimientos previstos entre mayo y septiembre.

Las instituciones financieras chinas deberían consultar con las naciones africanas para trabajar en acuerdos sobre garantías de préstamos y deuda soberana, dijo el presidente Xi Jinping en un discurso la semana pasada.

09:00 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado a los gobiernos a apoyar a decenas de millones de trabajadores migrantes que se han visto obligados a volver sus países debido a la pandemia del coronavirus y enfrentan desempleo y pobreza.

Los gobiernos deberían incluir a los trabajadores que retornan, muchos de los cuales quedaron sin empleo de forma repentina, en sus medidas de protección social y reintegrarlos a los mercados laborales nacionales, dijo en un reporte la agencia de Naciones Unidas. "Esta es una potencial crisis dentro de otra crisis", advirtió Manuela Tomei, directora del departamento de condiciones laborales e igualdad de la OIT.

Hay un estimado de 164 millones de trabajadores migrantes a nivel mundial, casi la mitad de ellos son mujeres, y representan un 4,7% de la fuerza laboral global, según la OIT. Muchos trabajan en sectores como cuidado de la salud, transporte, trabajo doméstico y agricultura.

08:01 El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia del coronavirus se está acelerando, durante una conferencia el miércoles sobre el desarrollo y acceso a vacunas contra la enfermedad que ha matado a más de medio millón de personas.

"El millón de casos más reciente se reportó en sólo una semana", dijo el funcionario en una conferencia online.

Además, Tedros informó que todos los países africanos habían desarrollado la capacidad para hacer pruebas para el coronavirus.

07:50 El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, prevé que la economía de la zona del euro volverá a fines de 2022 al nivel que tenía al terminar 2019.

En un discurso en el seminario web "Food for Thought" organizado por Frankfurt Main Finance, Lane dijo que las compras de deuda y las inyecciones de liquidez que ha aprobado el BCE para afrontar los efectos de la pandemia van a impulsar 1,3 puntos porcentuales la producción de la eurozona y 0,8 puntos porcentuales la tasa de inflación interanual.

Lane calculó que las medidas de apoyo fiscal que han aprobado los gobiernos de la zona euro van a contribuir positivamente en 2,5 puntos porcentuales a la producción del área en 2020.

07:47 La Unión Europea espera reabrir las fronteras a los visitantes de fuera del bloque en julio, pero revisará cada quince días la situación del Covid-19 en cada país, según los diplomáticos y un documento que establece unos criterios que podrían dejar fuera a estadounidenses y rusos.

Un borrador de recomendaciones al que tuvo acceso Reuters del país que actualmente tiene la presidencia de turno de la UE, Croacia, sugiere que se permita la entrada de nacionales no pertenecientes a la Unión Europea procedentes de países con infecciones estables o en disminución, y de aquellos con una "situación epidemiológica comparable o mejor" que la de Europa.

Ese criterio epidemiológico se define como entre 16 y 20 nuevos casos de infección notificados durante 14 días por cada 100.000 personas.

También se evaluará a los países por registros sobre pruebas, localización de contactos y tratamiento, fiabilidad de los datos y acuerdos recíprocos de viaje para los residentes de la UE, según el documento, que será debatido por los enviados en Bruselas el miércoles.

En base a la última actualización del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) del bloque, la metodología propuesta podría descartar a los viajeros de Estados Unidos y México, la mayor parte de Sudamérica, Sudáfrica, Rusia, Irán, Arabia Saudita y Afganistán, entre otros.

Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump bloqueó a los visitantes europeos al comienzo de la crisis, presenta, de largo, el mayor número de muertes y casos en el mundo.

Sin embargo, los diplomáticos de la Unión Europea subrayaron que los criterios de viaje todavía podrían cambiar y que las recomendaciones no serán vinculantes.

07:30 Estados Unidos ha visto un resurgimiento en los casos de Covid-19 en las últimas dos semanas. El promedio de siete días de nuevas infecciones había estado disminuyendo constantemente desde el peak anterior a fines de abril de poco más de 30.000 para caer por debajo de 20.000 el 9 de junio. Desde entonces, el promedio aumentó a más de 28.000 casos diarios.

Los principales contribuyentes a este aumento del 35% han sido un aumento de las infecciones en los estados del sur y oeste. Muchos de estos estados aliviaron las restricciones de movimiento y permitieron la reapertura de negocios antes que el resto del país. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, reabrió gran parte de la economía del estado el 24 de abril. En ese momento había un promedio de 707 casos diarios, actualmente hay más de 1.200.

04:20 Las empresas francesas se están recuperando de la profunda interrupción de la pandemia, según la última encuesta realizada por la oficina nacional de estadísticas, que encontró que la confianza entre las empresas aumentó más de lo que los economistas esperaban en junio.

El principal indicador del clima de negocios del país aumentó 18 puntos a 78 en junio, su mayor ganancia mensual desde que comenzó la encuesta en 1980. Eso está por encima del pronóstico promedio de 71 de los economistas encuestados por Reuters. Pero se mantiene muy por debajo del promedio a largo plazo de 100.

El gobierno francés permitió que los cafés y restaurantes reabrieran a principios de este mes con reglas de distanciamiento social vigentes, mientras que las tiendas, las fábricas y los sitios de construcción también han estado aumentando sus actividades.

MARTES 23 DE JUNIO

21:25 Las autoridades de salud en China informaron de siete nuevos casos de coronavirus en Beijing hasta el fin de hoy, ya que la cantidad de nuevas infecciones en la capital pareció disminuir.

Los nuevos casos confirmados en Beijing llevan el total de un brote descubierto por primera vez hace dos semanas a 256. Se encontraron otros dos casos en Hebei, la provincia que rodea a Beijing.

El martes también se descubrieron tres nuevos casos de coronavirus importados, para llevar el número total de casos de Covid-19 reportados en China continental a 83.430.

21:05 Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que la administración Trump puede extender el plazo de presentación de impuestos más allá del 15 de julio para ayudar a los estadounidenses que aún luchan por el impacto económico de la pandemia de coronavirus.

21:02 Boris Johnson confirmó sus planes de reabrir los sectores de hospitalidad y ocio de Inglaterra el 4 de julio, a pesar de las advertencias de que la medida "no estaba exenta de riesgos" y que la amenaza del coronavirus podría durar hasta la próxima primavera.

20:48 México registró el martes un máximo diario de casos notificados de coronavirus, con 6.288 contagios en las últimas horas, elevando la cifra total de infecciones a 191.410, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas fueron reportados además 793 decesos relacionados con la epidemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 23.377.

Las autoridades dijeron que aún había casi 2.000 defunciones adicionales por confirmar si la causa se debió al nuevo virus.

20:45 Estados Unidos tuvo su mayor salto de un día en nuevos casos de coronavirus en casi dos meses el martes, provocado por aumentos récord de más de 5.000 nuevos casos de coronavirus en California y Texas.

En el séptimo salto más grande de un día desde que comenzó la pandemia, otras 32.984 personas dieron positivo por coronavirus desde el lunes, según Covid Tracking Project, la mayor cantidad desde el 1 de mayo y desde 27.036 el lunes.

Texas (5,489) y California (5,019) tuvieron los mayores incrementos, mientras que otros 3,593 en Arizona también marcaron un aumento récord de un día para el estado que Donald Trump visitó hoy como parte de su campaña de reelección.

20:30 Según conteo de Reuters las muertes por Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, superaron el martes las 100.000 en América Latina, una región que preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por una aceleración de los casos en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Bolivia y Guatemala.

En los menos de cuatro meses desde que se conoció la primera infección en Brasil, los decesos han llegado a 100.171 y los contagios a 2,15 millones, según un recuento de Reuters.

En la última semana, se han contagiado en América Latina un promedio diario de más de 57.000 personas y han muerto más de 2.200 cada 24 horas, de acuerdo a los mismos datos.

La región, que tiene importantes bolsones de pobreza y de economía informal, concentra casi un cuarto de los contagios de coronavirus del mundo y más de un quinto de las muertes por Covid-19, pese a que hay una baja tasa de pruebas en muchos de los países.

19:00 Brasil registró el martes el segundo mayor número de casos diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con la notificación de 39.436 infecciones, lo que eleva el total del país a 1.145.906 contagios, informó el Ministerio de Salud.

La cifra quedó sólo por debajo de la verificada el viernes pasado, cuando el país contabilizó el récord de más de 50.000 casos debido a una inestabilidad en los conteos estaduales el día previo, según el ministerio.

En relación al número de muertes, Brasil registró el martes 1.374 decesos debido al COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, para acumular un total de 52.645 fallecimientos.

Brasil es el segundo país a nivel mundial con más casos y muertes debido al virus, sólo detrás de Estados Unidos, que registra cerca de 2,3 millones de infecciones confirmadas y 120.000 decesos.

18:00 La pandemia está afectando a mercados emergentes con más fuerza que a naciones avanzadas porque tienen menos capacidad para absorber impactos que en algunos casos son aún mayores, dijo la economista jefa del Banco Mundial, Carmen Reinhart.

Las naciones de bajos ingresos no tienen el espacio fiscal que existe en los países ricos para contrarrestar los efectos de las cuarentenas, dijo Reinhart en la conferencia virtual Bloomberg Invest Global. Desde el turismo hasta los precios de los productos básicos, dependen de las industrias que han colapsado, y enfrentan problemas que van desde el aumento de los niveles de endeudamiento hasta la escasez de ingresos, explicó

"Si las economías avanzadas están teniendo problemas, en realidad es poco en comparación con algunos de los problemas y desafíos que los países en desarrollo y los mercados emergentes están viendo porque no tienen redes de seguridad", indicó Reinhart, agregando que "los países están divididos entre desviar recursos hacia el servicio de la deuda versus usar los recursos para apoyar la seguridad social, tanto en el frente médico como en el apoyo a la pérdida de ingresos. Hay una enorme tensión".

16:58 La Unión Europea podría decidir mantener la puerta cerrada a los estadounidenses cuando los funcionarios se reúnan el miércoles para discutir a quién permitir el ingreso a medida que el bloque suaviza los controles en sus fronteras.

Diplomáticos de la UE, compuesta por 27 naciones, tienen previsto debatir los criterios para levantar un freno a los viajes no esenciales a la eurozona a partir del 1 de julio. Uno de los criterios que se debatirá es la "reciprocidad", lo que significaría que a los estadounidenses no se les permitiría ingresar al bloque a partir del próximo mes porque los europeos aún tienen prohibido viajar por razones de salud a EEUU.

Europa está tratando de equilibrar los deseos contrapuestos de revivir las economías locales a medida que comienza la temporada turística de verano y protegerse contra una segunda ola de contagios. Las restricciones fueron introducidas a mediados de marzo durante 30 días y extendidas tres veces hasta junio mientras Europa luchaba por contener el coronavirus.

16:03 El gobierno de Ecuador dijo el martes que el sistema hospitalario público en la capital Quito está lleno por la demanda de pacientes con síntomas de coronavirus, por lo que está ampliando la capacidad de atención médica en una ciudad que podría enfrentar su semana más "complicada" por contagios.

Tras superar uno de los peores brotes de América Latina entre marzo y abril en Guayaquil, donde colapsó el sistema de salud y el gobierno tuvo que recoger cadáveres de los hogares; ahora las autoridades sanitarias de Ecuador enfrentan una alta demanda de atención médica en Quito y otras ciudades del país, que suma 51.643 contagios y 4.274 muertes por el virus.

"El sistema hospitalario de Quito está lleno, estamos ampliando según el requerimiento. Esta semana vamos aumentar 11 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)", dijo el vicepresidente Otto Sonnenholzner, agregando que "estimamos que se necesita unas 30 camas UCI más en Quito, si es que la tendencia continúa. Todo apunta a que esta pudiera ser la semana más complicada de la ciudad".

15:20 El Gobierno de Perú dijo que espera un aumento de conflictos sociales en un escenario de profunda crisis económica y aumento de desempleo, a medida que se van suavizando las restricciones de una cuarentena para contener el coronavirus que ya suma 100 días.

El ministro de Interior, Gastón Rodríguez, afirmó que según reportes de inteligencia de la policía nacional a los conflictos sociales podrían sumarse mayores índices de criminalidad común y hasta "delincuencia extranjera" en el país sudamericano.

Perú fue uno de los primeros en América Latina en imponer una cuarentena para intentar frenar la pandemia, pero desde mayo el Gobierno ha permitido el reinicio de actividades productivas para reactivar la economía, que se hundió en abril un histórico 40% y caería al cierre del año poco mas de un 12%.

"En el rubro de la conflictividad social, se prevé que todas aquellas protestas que estaban pendientes de realizarse en la etapa anterior a la cuarentena podrían nuevamente articularse", dijo Rodríguez en una conferencia con la prensa extranjera.

14:18 El Musee d'Orsay de París, hogar de los impresionistas franceses, reabrió al público el martes, tres meses después de verse forzado a cerrar por la pandemia del Covid-19 y de pedir ayuda estatal para recuperarse de los costos financieros del confinamiento.

El museo atrae usualmente unos 15 mil visitantes por día durante los meses del verano boreal, pero con las fronteras francesas aún cerradas a muchos turistas extranjeros y con las medidas vigentes de distanciamiento social, su capacidad diaria fue recortada a 5 mil.

"La crisis ha golpeado al mundo cultural muy duramente. Nuestro déficit de ingresos será significativo. Estamos en una situación compleja con un período muy difícil de navegar en 2020-21", dijo el director del museo, Laurence des Cars, agregando que "esperamos un apoyo especial del Estado".

Las ventas de entradas representan el 70% de los ingresos del Orsay y los turistas extranjeros son el 70% de todos los visitantes durante el verano. Los visitantes ahora deberán reservar sus entradas online, usar mascarillas faciales y observar las reglas de distanciamiento social.

El gobierno francés comenzó a aliviar las medidas de confinamiento a partir de mediados de mayo y las instituciones culturales están reabriendo lentamente. El Palacio de Versalles reabrió el 6 de junio y el museo del Louvre volverá a recibir visitantes a partir del 6 de julio.

13:23 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 246.752 el martes, con un aumento diario de 108 contagios, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En tanto, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 14, ascendiendo la cifra total a 28.325 fallecidos, un aumento de un deceso frente a los datos del lunes.

12:09 China National Biotec Group (CNBG) anunció hoy que obtuvo la aprobación para realizar un ensayo clínico a gran escala en "Fase 3" de su candidato a la vacuna contra el coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). China está tratando de probar posibles vacunas en el extranjero debido a la falta de nuevos pacientes a nivel local.

Se están probando más de una docena de vacunas experimentales en todo el mundo. Ninguna de ellas ha completado con éxito una prueba de "Fase 3" en la etapa final para determinar la eficacia en proteger a las personas sanas del virus, que ha dejado más de 470 mil fallecidos en todo el mundo. Dichos ensayos involucran a miles de participantes y normalmente se realizan en países donde el virus está muy extendido, de modo que la vacuna se puede observar en un entorno real.

Otras compañías chinas que buscan probar vacunas en el extranjero incluyen a Clover Biopharmaceuticals, cuyas vacunas se han administrado a participantes en Australia en un estudio inicial, y Sinovac Biotech, que se espera que comience un ensayo de Fase 3 en Brasil con 9 mil voluntarios.

10:25 En un nuevo informe diario sobre el estado del coronavirus en Chile y el mundo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.804 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 3.078 presentaron síntomas, 336 fueron asintomáticos y 390 tuvieron un PCR positivo no notificado. Con esto, los contagios ya suman 250.767 a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 3 personas inscritas en el Registro Civil, con lo que el total de víctimas fatales del país asciende hasta 4.505 en todo el territorio nacional.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que uno de los centros de estudios que elaboran informes paralelos a los oficiales destacó que en la última semana se registró una "leve mejoría" en las cifras, pero advirtió que esto "no debe hacernos bajar los brazos" en cuanto a las medidas hacia la pandemia.

10:09 Portugal ha reforzado las medidas de bloqueo en la región de Lisboa para abordar un nivel preocupante de nuevos casos de coronavirus que corre el riesgo de dañar los esfuerzos del país para promocionarse como un destino de vacaciones seguro.

El límite máximo de reuniones se redujo hoy a la mitad -a 10 personas- en 15 distritos alrededor de la capital, identificados como el núcleo del problema. Además, se introdujo un toque de queda a las 8 de la noche para servir bebidas alcohólicas en las mismas áreas. Las multas por romper las regulaciones de recolección máxima se introducirán a partir del domingo y la policía las aumentará en algunas áreas.

Portugal ha sido elogiado internacionalmente por su rápida respuesta a la pandemia, pero en las últimas semanas, el país ha registrado uno de los niveles más altos de casos nuevos diarios en Europa, y solo Suecia registra más casos nuevos por cada 100 mil habitantes.

09:12 La Universidad de Oxford comenzó este fin de semana en Brasil los ensayos clínicos en humanos de una potencial vacuna contra el coronavirus, dijo el patrocinador del proyecto, Lemann Foundation. Los ensayos incluyen a 2 mil voluntarios trabajadores de la salud de Sao Paulo y a otras mil personas en Río de Janeiro.

El regulador sanitario de Brasil, Anvisa, aprobó los ensayos clínicos de la potencial vacuna, desarrollada por la Universidad de Oxford con el respaldo de la farmacéutica AstraZeneca Plc , a inicios de junio.

Brasil, donde la enfermedad avanza aceleradamente, es el primer país fuera de Reino Unido que se somete a ensayos de la vacuna elaborada por la universidad. Los investigaciones esperan lanzar la vacuna al mercado a fines de este año.

Brasil suma 1,1 millones de casos desde que comenzó la pandemia, al tiempo que las muertes llegan a 51.271, según los más recientes datos. El país sudamericano es segundo en el mundo en cuanto a número de contagios y fallecimientos por el virus, solo detrás de Estados Unidos.

08:09 Los exámenes masivos por coronavirus en Beijing comenzarán pronto una fase acelerada a medida que se expande la capacidad de la ciudad de realizar las pruebas, dijo un alto funcionario de salud de la capital china, luego del sorpresivo retorno a un ritmo de contagios parecido al detectado hace unas dos semanas.

La ciudad de más de 20 millones de residentes reportó su primer caso del más reciente brote el 11 de junio. Las infecciones se vincularon al gigantesco mercado de alimentos Xifandi en el suroeste de Beijing, que no había presentado nuevos casos por casi dos meses.

En los 12 días posteriores, 249 personas se infectaron en el peor brote del Covid-19 en Beijing desde que la enfermedad fue identificada por primera vez en un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan el año pasado.

Beijing ahora puede administrar más de 300.000 pruebas de ácido nucléico por día en comparación con los 40.000 que tenía en marzo, dijo Zhang Hua, subdirector de la Comisión de Salud Municipal de la capital, a periodistas.

07:57 Boris Johnson ha anunciado que el gobierno reemplazará la controvertida regla de distancia social de dos metros de Reino Unido con una guía de "un metro más" a partir del 4 de julio. Además, el primer ministro británico confirmó que los pubs, restaurantes, hoteles y peluquerías recibirán la aprobación para reabrir sus puertas con precauciones de coronavirus vigentes en la misma fecha.

Se le pedirá al sector de la hospitalidad que recopile los datos de contacto de los clientes y Johnson dijo "donde es posible mantener dos metros de distancia, la gente debería".

"Hoy podemos decir que nuestra larga hibernación nacional está comenzando a terminar y la vida está volviendo a nuestras calles y tiendas", dijo Johnson. "El ajetreo está empezando a regresar y un nuevo pero cauteloso optimismo es palpable (...) Pero sería muy fácil que esa helada regrese. Es por eso que seguiremos confiando en el sentido común y el espíritu comunitario del pueblo británico para que veamos la victoria sobre esta enfermedad".

06:30 Los principales asesores económicos de Alemania han reducido su pronóstico de crecimiento para la economía más grande de Europa, advirtiendo que se contraerá un 6,5% este año y que no volverá a su nivel previo a la pandemia hasta 2022.

El Consejo de Expertos Económicos, un grupo asesor designado por el gobierno de los principales economistas, actualizó su pronóstico del que hicieron a principios de este año de que la economía alemana se contraería en un 2,8% este año.

Ajustado por los cambios en el número de días hábiles, dijo que la economía alemana se contraería un 6,9% este año, antes de recuperarse un 4,9% en 2021. Esa sería la mayor recesión de la posguerra del país, pero una desaceleración más leve que muchas otros grandes países europeos están pronosticando.

06:24 Las cifras oficiales del martes mostraron que en la semana que terminó el 12 de junio, todavía hubo 559 muertes más en Inglaterra y Gales que el promedio de los últimos cinco años.

Las cifras elevaron el número total de muertes en exceso en el Reino Unido durante la pandemia de coronavirus a 65.202, cerca de una de cada mil personas en todo el país desde la semana que terminó el 20 de marzo.

La Oficina de Estadísticas Nacionales dijo que hubo 9.976 muertes en total en Inglaterra y Gales en la semana hasta el 12 de junio.

04:32 La actividad de junio en la zona euro mostró signos más fuertes de normalización de lo esperado en los sectores de servicios y manufactura a medida que las restricciones vinculadas a la pandemia de coronavirus disminuyeron y el consumo se reanudó.

El índice IHS Markit de la eurozona para servicios aumentó a 47.3 en junio desde 30.5 en mayo. La lectura está por encima de la mejora a 41 esperada por los economistas encuestados por Reuters.

04:28 Un festival religioso hindú popular está en marcha después de recibir el visto bueno, siempre y cuando existan restricciones, ya que India sufre un ritmo acelerado de infecciones por coronavirus.

La Corte Suprema solicitó a las autoridades estatales que impongan un toque de queda en Puri, donde se celebra el festival anualmente, y cerró los puntos de entrada a la ciudad oriental para garantizar el "mínimo número de personas".

El tribunal solicitó a las autoridades que suspendieran la procesión en cualquier momento en caso de que la salud y la seguridad pública estuvieran en riesgo.

La semana pasada, el tribunal prohibió la procesión de 10 días del festival, en la que tres carros llevan a los ídolos de la deidad hindú Jagannath y sus dos hermanos por las calles.

03:25 El sector privado de Francia comenzó a recuperarse en junio cuando el gobierno levantó las medidas de cierre por el brote de coronavirus que habían sofocado la actividad en la primavera, dijeron ejecutivos de negocios en una encuesta clave publicada hoy.

El índice IHS Markit France para servicios aumentó a 50.3 en junio desde 31.1 en mayo, el segundo mayor aumento desde que comenzaron los registros en 1998. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una mejora a 44.2.

"Los últimos datos de PMI sugieren que Francia finalmente está entrando en un período de recuperación a medida que superamos el peak de la crisis del coronavirus", dijo Eliot Kerr, economista de IHS Markit. "El aflojamiento de las restricciones ha permitido que se reanude cierta apariencia de normalidad, con muchas empresas y trabajadores que regresan al trabajo, particularmente en el sector manufacturero".

LUNES 22 DE JUNIO

23:05 Las preocupaciones sobre los casos de coronavirus importados se renovaron hoy en Corea del Sur, ya que al menos 16 marineros de un barco ruso atracado en la ciudad portuaria de Busan dieron positivo y unas 160 personas que habían entrado en contacto con los marineros tuvieron que ser aisladas.

El país informó el martes 46 nuevos casos, incluidas 16 infecciones locales, lo que eleva el número total de casos a 12,484, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea.

22:13 Las autoridades sanitarias de Beijing informaron de 13 nuevos casos de coronavirus en la capital china hasta el final del lunes, llevando la cantidad de casos de un brote vinculado a un mercado mayorista de alimentos a casi 250.

Una persona también dio positivo por el virus pero no mostró síntomas. China no incluye casos asintomáticos en su recuento oficial.

El brote en Beijing se descubrió por primera vez hace casi dos semanas después de que la ciudad no hubiera reportado ningún caso nuevo durante casi dos meses.

Un total de 249 casos confirmados han sido reportados en Beijing luego de pruebas masivas.

20:43 México reportó el lunes 759 decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 22.584 en el país, que continuaba avanzando en su proceso de desconfinamiento.

En las últimas horas se registraron además 4.577 nuevos casos detectados del virus, elevando la cifra a un total de 185.122 contagios, informaron las autoridades de salud.

El Valle de México, integrado por la capital y su vecino, Estado de México, concentraban el 40% de los casos confirmados, sin embargo, los contagios seguían creciendo sostenidamente en todo el país.

19:35 Brasil registró 21.432 nuevos casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, así como 654 decesos debido a la enfermedad, dijo el lunes el Ministerio de Salud.

El país suma 1,1 millones de casos desde que comenzó la pandemia, al tiempo que las muertes llegan a 51.271, de acuerdo al ministerio.

El país sudamericano es segundo en el mundo en cuanto a número de casos y muertes por el virus, solo detrás de Estados Unidos, que tiene alrededor de 2,3 millones de infecciones confirmadas y 120.000 decesos.

El domingo, Brasil superó la marca de 50.000 muertes por la enfermedad respiratoria causada por el virus. Dos días antes, el viernes, sobrepasó el umbral de 1 millón de casos, lo que representa un registro diario de más de 50.000 infecciones.

19:30 Estados Unidos ha superado este lunes la barrera de los 120.000 muertos por coronavirus y concretamente ha alcanzado los 120.271 fallecidos en total, según el balance de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

La universidad, que se nutre de las informaciones oficiales publicadas a distintos niveles de la administración, ha contabilizado un total de 2.301.123 personas contagiadas.

Estados Unidos es el país del mundo con mayor número de casos y de fallecidos, aunque otros países como Qatar, Chile o Perú tienen una mayor tasa de incidencia por población.

Sin embargo, en mortalidad por habitante están por delante países como Bélgica, Reino Unido, España, Italia, Suecia o Francia.

18:40 Perú registró 2.511 nuevos casos confirmados de coronavirus, su menor ritmo de aumento en seis semanas, dijo el Gobierno el lunes, en momentos en que los centros comerciales abrieron sus puertas y los contagios superan los 257.000.

La cifra de contagios en el país es la segunda más alta en América Latina, después de Brasil, y la séptima en el mundo.

El ministerio de Salud dijo que los casos de coronavirus subieron a 257.447 y los fallecidos aumentaron en 178, a 8.223.

Perú, que ha realizado más de 1,5 millones de pruebas de descarte de coronavirus, registró su anterior menor número de contagios el 11 de mayo, cuando anotó 1.515 en un solo día.

El país andino fue uno de los primeros en la región en imponer una cuarentena para intentar frenar la pandemia, pero desde mayo ha permitido el reinicio de actividades productivas para reactivar la economía, que se hundió en abril un histórico 40% y caería al cierre del año poco mas de un 12%.

El lunes, los centros comerciales abrieron sus puertas con una asistencia limitada de hasta 50% del público, con protocolos de bioseguridad como mantener el distanciamiento, el uso obligatorio de mascarillas y alcohol en las manos.

Perú cumple una cuarentena desde mediados de marzo que se ha ampliado hasta fines de junio, cuando aún hay focos de contagios del virus en mercados populares, ventas callejeras y el transporte público.

18:12 El presidente Donald Trump firmó una orden hoy que detiene temporalmente el acceso a varias visas basadas en el empleo, afectando a cientos de miles de personas que buscan trabajar en EEUU.

La orden congela las nuevas visas H1-B y H-4, utilizadas por los trabajadores de tecnología y sus familias, las visas L para transferencias dentro de la empresa y la mayoría de las visas J para programas de trabajo y estudio en el extranjero hasta el final del año. La emisión de nuevas tarjetas verdes también se detendrá hasta finales de 2020.

La acción también pondrá en pausa algunas visas H2-B para trabajadores temporeros, con la excepción de aquellos en la industria de procesamiento de alimentos, según un alto funcionario de la administración. La orden, sin embargo, no afectará a los trabajadores inmigrantes que ya tienen las visas.

"En las circunstancias extraordinarias de la contracción económica resultante del brote de Covid-19, ciertos programas de visa de no inmigrante que autorizan dicho empleo representan una amenaza inusual para el empleo de trabajadores estadounidenses", dijo Trump en su orden.

17:30 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunciará mañana la última etapa para levantar el bloqueo del coronavirus, en una medida que se espera que dé luz verde a los cines y museos en Inglaterra para abrir sus puertas a partir del 4 de julio.

Junto con un anuncio sobre si reducir a la mitad la "distancia social" mínima entre las personas a un metro, Johnson revelará planes para ayudar a los sectores de las artes y la cultura a recuperarse de las restricciones impuestas en marzo, consignó Bloomberg.

16:35 Este lunes el Ministerio de Sanidad francés ha confirmado 373 nuevos casos y 23 muertos en 24 horas por el coronavirus, con lo que se confirma el lento descenso de estos parámetros, principales indicadores de la incidencia del coronavirus.

En total, Francia suma 29.663 muertos y 160.750 positivos confirmados desde el inicio de la epidemia. Además hay 9.693 personas hospitalizadas, 130 menos que el sábado; 701 pacientes en cuidados intensivos, 14 menos y 74.612 altas, 240 más.

Cuatro regiones --Isla de Francia, Gran Este, Provenza-Alpes-Costa Azul y Altos de Francia-- concentran el 74 por ciento de los pacientes hospitalizados en UCI. En los departamentos de ultramar se han contabilizado 201 hospitalizaciones, 33 de ellas correspondientes a casos con cuidados intensivos.

Este fin de semana la polémica en Francia se ha centrado en la Fiesta de la Música, un evento organizado por el Ministerio de Cultura que reunió el domingo por la noche a miles de parisinos en un concierto de música electrónica, uno de los actos programados en el festival.

La alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo, ha defendido este lunes que "no era necesario prohibir la Fiesta de la Música". "Sentimos que existe el deseo de salir a festejar. Es difícil llevar la contraria a esta sed de vida", ha argumentado en declaraciones recogidas por la cadena BFMTV. Hidalgo ha informado además de que ha dado positivo en la prueba serológica del coronavirus, aunque ha destacado que es asintomática.

16:20 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el acuerdo entre Perú y el Reino Unido por el cual se realizarán inversiones por valor de 7.000 millones de soles peruanos (1.776 millones de euros) en obras de infraestructura y de reconstrucción en nueve regiones del país andino afectadas por el desastre natural de El Niño Costero en 2017.

El jefe del Estado lo anunció en una ceremonia efectuada en el Palacio de Gobierno, en la que se ha detallado que las regiones beneficiadas serán Tumbes, Piura, Lambayeque La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Huancavelica y Cajamarca.

El contrato servirá para la reconstrucción de proyectos de infraestructura en salud o educación, que fueron gravemente afectados en estas zonas durante el fenómeno meteorológico.

"La inversión que se tiene establecida para los próximos dos años es de alrededor de 7.000 millones de soles, y solamente, en lo que va desde esta suscripción hasta la culminación de este año, se va a superar los 1.000 millones (253 millones de euros) de inversión en las regiones que contempla este convenio", resalta Vizcarra.

Por otro lado, Vizcarra ha señalado que el objetivo del Ejecutivo es el de intervenir, de modo definitivo, los ríos de las 17 cuencas contempladas en el contrato para dar seguridad a la infraestructura agrícola de las regiones ante posibles desastres naturales.

"No podemos permitir que cada cierto periodo de años en nuestro país nuevamente la naturaleza nos castigue porque no hacemos intervenciones definitivas, sino paliativos que luego, en otro fenómeno natural, se repite el mismo daño", agrega Vizcarra.

15:52 El presidente Donald Trump sinceró hoy que respalda la idea de darle a los estadounidenses una segunda ronda de ayuda financiera para mitigar los efectos de los confinamientos para frenar la propagación del coronavirus.

Consultado sobre si apoyaba otro pago individual para los estadounidenses, Trump afirmó en una entrevista con Scripps Networks que respalda la idea de enviar una segunda ronda de cheques. "Vamos a hacer otro paquete de estímulo" con el Congreso, agregó, afirmando que la medida bipartidista llegaría "probablemente en el próximo par de semanas".

Los republicanos y demócratas en el Congreso acordaron entregar cheques directos de hasta US$ 1.200 cada uno a millones de estadounidenses, con pagos adicionales de 500 dólares por niño, en una legislación promulgada por Trump en marzo.

Otro proyecto de 3 billones de dólares aprobada por la Cámara de Representantes el 15 de mayo contiene una segunda ronda de pagos de hasta US$ 6 mil por hogar. Pero el Senado -controlado por los republicanos- no ha iniciado su tramitación y tampoco tendría intenciones de que la iniciativa se concretara.

15:05 El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina se habría contraído un fuerte 5,5% interanual en el primer trimestre del 2020, afectado por una profunda recesión y el inicio de un aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, según el promedio de un sondeo de Reuters.

Las estimaciones entre 11 analistas locales y extranjeros también arrojaron una caída en la mediana de un 5,4% para el PIB del período comprendido entre enero y marzo pasados. "Las actividades industriales, el comercio y el turismo serán las (ramas) que expliquen la mayor parte del retroceso del primer trimestre", afirmó la consultora Libertad y Progreso.

Además, añadió que "igualmente, todavía no se va a sentir el impacto de la pandemia ya que la cuarentena comenzó a mitad de marzo" y estimó que "la contracción de la actividad económica se acentuará en el segundo trimestre y recién veremos un rebote en la segunda mitad del año, previendo que comience a flexibilizarse la cuarentena".

14:50 El Gobierno portugués ha impuesto nuevas restricciones en la región metropolitana de Lisboa para atajar el incremento de los contagios de coronavirus. Así, el máximo de asistentes a concentraciones pasa de 20 a 10 personas y se han aprobado multas para quien incumpla la normativa.

Los establecimientos comerciales además deberán cerrar a las 20.00 horas con la excepción de los restaurantes y solo para servir cenas, según las nuevas restricciones, que entrarán en vigor a medianoche de este lunes.

El primer ministro portugués, António Costa, ha comparecido esta tarde para explicar las restricciones tras una reunión de cinco horas con los presidentes de las cinco autarquías (mancomunidades) de la región de Lisboa más afectadas: Amadora, Loures, Odivelas, Sintra y Lisboa.

Estas nuevas medidas serán respaldadas por un refuerzo de la presencia de la Policía, ha explicado Costa, que ha anunciado además la puesta en marcha del programa Barrios Saludables para las zonas más afectadas que incluye proyectos comunitarios de "refuerzo y prevención".

Además se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las gasolineras, se reforzará la prohibición de consumo de alcohol en vía pública y se controlará más a los centros comerciales.

El último boletín oficial portugués incluye 1.534 muertos y 39.392 casos confirmados tras sumar 4 muertes y 259 nuevos casos en las últimas 24 horas contabilizadas.

14:20 La secretaria de Acceso a la Salud del Gobierno argentino, Carla Vizzotti, ha afirmado que se está sopesando como opción regresar al confinamiento obligatorio de la Fase 1, aunque no sería volver "eternamente" sino hasta "volver a organizarnos".

"Es una posibilidad" volver a Fase 1, ha apuntado en declaraciones a la radio FutuRöck recogidas por la agencia de noticias argentina Télam. En cualquier caso, ha asegurado que el sistema de salud "no está desbordado" pero sí señaló la necesidad de determinar "qué pasos seguir para que continúe así y no se sature".

"Sería tomar medidas para detener la circulación del virus, que se dé un período de incubación, y volver a organizarnos", ha indicado. "Si logramos transmitir a la población el rol que tiene cada ciudadano, cada ciudadana, del esfuerzo que en estos 15, 20 días o un mes necesitamos, va ser menos necesario volver a fase uno", ha planteado.

Vizzotti ha advertido además que el coronavirus "llegó para quedarse" y que es "un virus inteligente" que no mata a su huésped en su mayoría", sino que los usa "para replicarse y transmitirse". "Tener un poquito dolor de garganta, tener febrícula, y tener tos, lo más probable es que sea coronavirus", ha remachado.

Este domingo Argentina ha informado de ocho nuevas muertes por coronavirus, por lo que el total acumulado de fallecimientos es de 1.000 personas. Hay un total de 41.204 casos confirmados. El 95 por ciento de los nuevos casos se registraron en la región metropolitana de Buenos Aires.

13:58 La cifra de muertes por coronavirus en Estados Unidos superó las 120 mil, según un recuento de Reuters hoy, en medio de una fuerte alza en los casos en varios estados del país. Hasta el momento han fallecido más estadounidenses por Covid-19 que los que murieron combatiendo en la Primer Guerra Mundial.

Alrededor de 800 personas han muerto en promedio cada día en el país en lo que va de junio, una baja frente al máximo de 2 mil diarios en abril, según recuentos de estados y condados sobre COVID-19. El total de casos de coronavirus en EEUU supera los 2,2 millones, la mayor cifra en el mundo, seguido de Brasil con más de 1 millón, mientras que las infecciones están aumentando rápidamente en India.

13:15 Después de más de 100 días de confinamiento, los residentes de la ciudad de Nueva York celebraban el lunes el avance en el control de la pandemia de coronavirus reabriendo las primeras peluquerías, tiendas por departamento y cafés al aire libre.

La ciudad, que llegó a ser el epicentro global del coronavirus, fue la última zona del estado de Nueva York en pasar a la fase de 2 de reapertura, con restaurantes y bares ofreciendo servicios y muchas tiendas que volvieron a la actividad. Las barberías y peluquerías dieron la bienvenida a clientes por primera vez desde mediados de marzo, mientras que las áreas de juegos para niños también reabrieron hoy.

12:52 Los casos de coronavirus están creciendo con fuerza de forma simultánea en algunos países con muchos habitantes, sólo en parte debido a un incremento en las pruebas y con un gran aumento en Brasil, dijo el lunes el principal experto en emergencias de la OMS. "Ciertamente (ha) habido un aumento en los casos (en Brasil) en las últimas 24 horas, afirmó Mike Ryan. Agregó que había un "preocupante incremento" en América Latina.

12:01 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 246.504 el lunes, con un aumento diario de 125 contagios, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 21, ascendiendo la cifra total a 28.324 fallecidos.

11:23 La economía mundial está reactivándose lentamente de la crisis ocasionada por el coronavirus, pero la recuperación será larga y estará llena de obstáculos, dijo en un reporte la agencia de calificación Moody's.

La firma advirtió que el segundo trimestre de 2020 pasará a la historia como el peor período para la economía global desde la Segunda Guerra Mundial, e indicó también que ahora espera que las economías del G-20 se contraigan mucho más de lo previsto inicialmente, en un 4,6% durante este año, con un repunte del 5,6% en la actividad estimado para 2021.

10:57 Los casos de coronavirus superaron hoy los 9 millones a nivel global, en medio de un alza de infecciones en India y Brasil, y de nuevos brotes en países como Estados Unidos y China, según un recuento de Reuters que muestra que solo ha tomado cinco semanas duplicar la cifra hasta los 9 millones.

Estados Unidos lidera la lista de infecciones, con aproximadamente 2,2 millones de personas o el 25% de todos los casos reportados. El recuento muestra que la enfermedad se está extendiendo más rápido en América Latina, que ahora representa el 23% de todos los contagios. Brasil está segundo en número de casos, mientras que India se encamina a superar a Rusia como el tercer país con más contagios.

El número de infecciones globales continúa aumentando a una tasa de alrededor del 1% a 2% por día desde principios de junio, en momentos en que muchos países están tomando medidas para aliviar las restricciones.

Las muertes globales superan las 464 mil y se han duplicado en siete semanas. La crisis se está profundizando en Brasil, donde el número de decesos supera las 50 mil personas.

10:40 El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas se contabilizaron 4.608 nuevos casos en el territorio nacional, por lo que el total de personas que han registrados el virus en Chile llega a 246.963. Si con las cifras de ayer se superó en la cantidad de contagios a Italia, con los nuevos casos se pasó en el registro a España. Además, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, el país se ubicó como el séptimo con más contagios.

En lo que respecta a la cantidad de fallecidos, el subsecretario indicó 23 nuevos muertos, por lo que el total desde que el virus está en el país llegan a 4.502.

10:13 El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo hoy que no hay una segunda ola de infecciones de coronavirus, a pesar de que algunos estados como Florida han experimentado un alza de los contagios, y añadió que era improbable que se repitan las paralizaciones de la actividad en Estados Unidos.

"Hay algunas situaciones complicadas, estamos trabajando en eso", dijo Kudlow a CNBC, agregando que "sabemos cómo afrontar esto ahora. Hemos aprendido mucho desde el último invierno (boreal) y no hay una segunda ola en camino".

09:42 La ausencia de liderazgo global y unidad para combatir el coronavirus es una amenaza más grande que la propia enfermedad, dijo hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y añadió que la politización de la pandemia ha empeorado la crisis.

Tedros no ofreció más detalles sobre el tema pero la OMS ha sido criticada por algunos estados miembro, especialmente Estados Unidos, que dijo que la agencia fue demasiado lenta y se concentró en exceso en la situación de China al abordar la expansión de la enfermedad.

Otros países han llamado a investigar la respuesta a la pandemia, como Australia, que pidió a la OMS buscar una mayor autoridad que le permita actuar más rápido ante una crisis sanitaria.

"El mundo necesita desesperadamente de unidad nacional y solidaridad global. La politización de la pandemia la ha exacerbado", dijo Tedros en un foro sobre salud organizado por la Cumbre Mundial Gubernamental, en Dubái. "La mayor amenaza que enfrentamos ahora no es el propio virus, sino la falta de solidaridad y liderazgo globales", declaró.

09:15 India reportó hoy un número récord de nuevos casos de coronavirus y más de 400 muertos en las últimas 24 horas, mientras que las embajadas extranjeras advirtieron a sus ciudadanos en el país que los hospitales podrían no tener camas para ellos.

Los 15 mil nuevos casos llevaron el total de India a más de 425 mil, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y Rusia, según datos del Ministerio de Salud. Cerca de 14 mil personas han muerto debido a la enfermedad causada por el virus desde que el primer caso se reportó en India en enero.

La cifra de fallecimientos en India sigue siendo baja cuando se la compara con países con números similares de casos, pero expertos sanitarios temen que sus hospitales no puedan lidiar con el aumento de contagiados.

08:37 El Ministerio de Industria de China dijo hoy que podría relajar temporalmente las cuotas destinadas a impulsar la producción de coches eléctricos, en un intento por ayudar a los fabricantes de automóviles del mayor mercado del mundo a reactivar unas ventas gravemente dañadas por la pandemia del coronavirus.

China tiene algunas de las normas más estrictas del mundo en cuanto a la producción de vehículos a combustión, mientras intenta disminuir los niveles de contaminación que sufren sus superpobladas ciudades.

Los fabricantes de automóviles de China están obligados a fabricar vehículos de nueva energía (NEV, por sus siglas en inglés), entre los que se incluyen vehículos totalmente eléctricos, híbridos y de pilas de combustible de hidrógeno, para ganar "puntos" que compensen una parte de los puntos negativos en los que incurren cuando producen vehículos con motor de combustión interna.

08:35 Las autoridades sanitarias surcoreanas dijeron por vez primera hoy que están en medio de una "segunda ola" de infecciones por coronavirus en torno a Seúl, originada por persistentes brotes generados durante una festividad en mayo.

Los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades de Corea (KCDC, por su sigla en inglés) habían dicho con anterioridad que la primera ola en realidad nunca llegó a terminar.

No obstante, el director de los KCDC, Jeong Eun-kyeong, dijo hoy que había quedado claro que un fin de semana festivo a principios de mayo marcó el inicio de una nueva ola de infecciones centrada en el densamente poblado Gran Seúl, en el que había habido pocos casos previamente.

"Creemos que la primera ola en el área metropolitana fue de marzo a abril, así como de febrero a marzo", dijo Jeong en una comparecencia. "Luego vimos que estaba en marcha una segunda ola provocada por el festivo de mayo".

A fines de febrero, Corea del Sur reportó un peak de más de 900 casos en un día, en el primer gran brote del coronavirus fuera de China. A la medianoche del domingo, Corea del Sur reportó 17 nuevos casos de coronavirus, la primera vez en casi un mes que los contagios nuevos diarios caen por debajo de 20. El país ha reportado un total de 12.438 casos y 280 muertes.

08:30 Estrellas internacionales de la música y el cine darán un concierto de recaudación de fondos televisado y transmitido a nivel mundial el sábado para recaudar fondos para ayudar a luchar contra el Covid-19, como parte de una iniciativa conjunta del grupo Global Citizen y la Comisión Europea.

La iniciativa, llamada "Global Goal: Unite For Our Future", tiene como objetivo recaudar miles de millones de dólares en donaciones privadas y públicas para ayudar a reducir el impacto de la pandemia en las comunidades marginadas.

En declaraciones en un panel en línea antes del evento, la estrella pop Miley Cyrus dijo que la pandemia estaba golpeando con más fuerza a las personas más pobres y marginadas del mundo. E instó a los donantes a comprometer fondos para pruebas, tratamientos y vacunas para garantizar que se desarrollen de manera en que todos en todas partes tengan acceso a ellos.

Presentado por el actor Dwayne "La Roca" Johnson, el concierto virtual tendrá a Cyrus, Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay y Shakira, entre otros, e incluirá a los actores Charlize Theron y Hugh Jackman al igual que a la retirada estrella de fútbol David Beckham.

07:52 Colombia superó ayer por primera vez el centenar de muertos en un solo día por el coronavirus, según el Ministerio de Salud que informó del fallecimiento de 111 personas y 3.019 nuevos contagios.

En total, el país acumula 2.237 fallecidos por la COVID-19, lo que representa el 3,25 % del total de contagiados. Además, registró hoy 3.019 contagios nuevos que elevaron la cifra total a 68.652, de los cuales 39.055, equivalentes al 56,8%, siguen activos.

Por su parte, Perú sobrepasó los 8 mil muertos ayer, a pocas horas de la reapertura de los centros comerciales hoy tras 99 días de confinamiento, informó el Ministerio de Salud.

La cantidad de víctimas se incrementó a 8.045, un alza de 184 en las últimas 24 horas, mientras que los contagiados subieron a 254.936, tras sumar 3.598 casos.

07:40 Italia está preparando un nuevo paquete de gastos por valor de 15-20 mil millones de euros para ayudar a su economía maltratada a través de la crisis del coronavirus, que impulsará su déficit presupuestario más allá del 11% de la producción nacional, dijo una fuente del gobierno a Reuters.

El nuevo paquete, que debe ser aprobado por el parlamento, implicará préstamos adicionales e impulsará la deuda pública de Italia hacia el 157% de la producción nacional desde el 155,7% actualmente objetivo, agregó la fuente.

"Necesitamos aumentar los fondos para complementar los ingresos de los trabajadores despedidos temporalmente y apoyar a las autoridades locales cuyos ingresos fiscales se vieron afectados por el cierre", dijo la fuente, citando algunos de los usos que se le darían a los nuevos préstamos.

06:46 La tasa de aumento de las infecciones por Covid-19 se ha acelerado con el deterioro de la situación en América Latina, la última señal de cómo los puntos calientes de coronavirus continúan surgiendo a pesar de que muchos países alivian sus bloqueos.

El número de casos recientemente confirmados ha promediado alrededor de 150.000 por día durante la semana pasada, un aumento significativo de 90.000 hace un mes.

Una gran proporción de estas nuevas infecciones provienen de América Latina. Brasil superó a Estados Unidos hace más de dos semanas como el país más afectado en términos de infecciones diarias. El promedio de siete días es de 31.000, que es el más alto registrado por cualquier país durante la pandemia.

Sin embargo, hay indicios de que EEUU está comenzando a sufrir un fuerte repunte debido a que los brotes en los estados del sur y el oeste han empujado la cantidad diaria de infecciones a más de 25.000 nuevamente después de caer por debajo de 20.000 a principios de junio.

América Latina también representa casi la mitad de todas las muertes diarias registradas, con un promedio de poco menos de 2.200 por día, más de tres veces el total diario de los EE. UU. Sobre la base de las muertes per cápita, Brasil, Chile, México y Perú son los cuatro países más afectados del mundo.

00:02 Las autoridades australianas extendieron un estado de emergencia en el segundo estado más poblado de la nación, en medio de un aumento en los casos de Covid-19 en Victoria, lo que está generando temores sobre una segunda ola de infecciones.

La detección de más de 100 nuevos casos de Covid-19 en una semana en Melbourne llevó al gobierno estatal de Victoria a volver a imponer restricciones más estrictas de "distanciamiento social" el fin de semana y otros gobiernos estatales para aconsejar contra viajes no esenciales a la ciudad.

DOMINGO 21 DE JUNIO

19:58 Las autoridades de salud de Beijing informaron nueve nuevos casos de coronavirus en la capital china hasta el final de este domingo, frente a los 22 del día anterior, ya que las nuevas infecciones por un brote parecieron disminuir.

Después de casi dos meses sin casos nuevos en Beijing, se descubrió un nuevo brote en un mercado de alimentos al por mayor hace 10 días, lo que impulsó a las autoridades a reintroducir medidas para detener la propagación del virus.

El recuento del nuevo brote ahora es de 236 después de las pruebas masivas. Se encontró que cinco personas estaban infectadas con el virus pero no mostraban síntomas. China no incluye casos asintomáticos en su recuento oficial.

19:56 La Organización Mundial de la Salud informó un aumento récord en el número de casos de Covid-19 a nivel mundial hoy.

El recuento del cuerpo de salud registró 183.020 nuevos casos de coronavirus a medida que la cantidad de infecciones en las Américas continúa aumentando, llevando el total mundial a más de 8,7 millones de casos.

Estados Unidos y Brasil registraron cada uno más de 100.000 casos durante los siete días desde el 15 de junio hasta el 21 de junio, según la OMS, los únicos dos países con cifras de infección tan altas.

19:05 Pepsico China dijo que cerró una planta local de alimentos en Beijing luego de que se confirmara un caso de coronavirus el 15 de junio.

La compañía realizó pruebas de ácido nucleico a todos los empleados de la planta el 16 de junio y puso en cuarentena a 480 empleados el 20 de junio, a pesar de que todos dieron negativo para el virus, dijo uno de sus funcionarios, Fan Zhimin, en una reunión informativa del gobierno local sobre últimos desarrollos en el brote de Beijing.

Pepsico China dijo más tarde en una publicación de WeChat que ninguna de sus plantas de bebidas en el país ha reportado ningún caso del virus.

18:15 American Airlines Group Inc. está tratando de recaudar alrededor de $ 1,5 mil millones vendiendo acciones y pagarés convertibles, según personas con conocimiento del asunto, ya que aumenta la liquidez después de meses de interrupción de viaje por la pandemia de coronavirus.

El operador, que ha estado evaluando la demanda de posibles inversores durante el fin de semana, podría anunciar la oferta tan pronto como el domingo, dijeron las personas, pidiendo no ser identificados porque la información es privada. Las deliberaciones están en curso, y el momento y los detalles de cualquier acuerdo podrían cambiar, dijeron.

American, con sede en Fort Worth, Texas, también está planeando una oferta de bonos basura para recaudar alrededor de $ 2.000 millones con un rendimiento del 11%, informó Bloomberg News el viernes

17:30 El presidente ejecutivo de Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr, dijo que el plan de rescate de 9 mil millones de euros del gobierno alemán para la aerolínea estaba en riesgo porque ahora enfrentará un umbral más alto para su aprobación final.

Solo el 38% de los accionistas se inscribieron para votar en la junta general extraordinaria del transportista el jueves, dijo Spohr en una carta a los empleados, vista por Bloomberg el domingo. Este nivel significa que la administración de la compañía ahora necesita dos tercios de los accionistas que se registraron para aprobar el rescate o arriesgarse a que la aerolínea más grande de Europa caiga en insolvencia. Si se hubiera registrado más del 50%, habría bastado una mayoría simple a favor.

La baja asistencia significa que Heinz Hermann Thiele, un multimillonario alemán y el mayor accionista de Lufthansa con una participación del 15%, puede anular el acuerdo

16:15 Rusia y Estados Unidos se reunirán a partir de mañana, lunes, en Viena para analizar las posibilidades de extender el último acuerdo vigente de desarme y control de armas nuclear entre las dos grandes potencias atómicas, llamado "Nuevo START" y que vence el 5 de febrero de 2021.

Ese tratado, firmado por Estado Unidos en 2010 bajo el entonces presidente, Barack Obama, limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares cada uno, así como 700 sistemas balísticos, en tierra, mar o aire.

La delegación estadounidense estará liderada por el emisario especial Marshall Billingslea, mientras que la rusa acudirá bajo las órdenes del viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, quien había negociado para Rusia el acuerdo nuclear multinacional con Irán en 2015.

15:00 El Gobierno italiano se prepara para la aprobación de un préstamo de 6.300 millones de euros para dotar de asistencia financiera a Fiat Chrysler Automobiles.

Esta ayuda será la mayor de las dedicadas hasta la fecha a un grupo europeo de automoción, según informa Reuters. El préstamo sería desembolsado por el mayor banco minorista del país, Intesa Sanpaolo, que ya lo autorizó a la espera del 'sí' del gobierno que avalará cerca del 80% del importe a través de la agencia de crédito a la exportación SACE.

Los préstamos en Italia en épocas de crisis están sujetos a una serie de condiciones, incluida una suspensión temporal de dividendos, lo que no impedirá, según el diario Il Sole 24 Ore, que la firma con sede en holanda pague un dividendo extraordinario de 5.500 millones de euros a los accionistas una vez que se complete la fusión planificada del fabricante de automóviles con el PSA de Francia.

13:30 En un nuevo reporte diario sobre el estado actual de coronavirus en Chile, la subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó este domingo que en las últimas 24 horas se registraron 5.607 nuevos casos.

Con esto, en total hay 242.355 casos detectados en Chile por Covid-19, de los cuales 37.307 son activos-contagiantes.

Por otro lado, durante la última jornada se sumaron 302 personas a la lista de decesos producidos a causa del coronavirus.

Así la cifra total de fallecimientos en el país alcanza las 4.479 víctimas fatales, asociadas a la pandemia.

Durante el reporte, el ministro de Salud, Enrique Paris destacó la importancia de las cuarentenas, para prevenir la propagación del virus, e informó que desde el próximo martes a las 22:00 horas se suman al confinamiento Antofagasta, Tocopilla y Mejillones.

12:15 El Ministerio de Salud de Perú publicó este domingo un cuadro con las escalas de remuneración referencial para los profesionales de la salud que atienden a pacientes de coronavirus.

Mediante la resolución ministerial Nº 420-2020-MINSA, el sector Salud indicó los sueldos que deben recibir los profesionales y los técnicos asistenciales contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS.

La norma indica que estas remuneraciones estarán vigentes mientras dure el periodo de Emergencia Sanitaria. La tabla de remuneración aquí.

11:00 La multinacional estadounidense Apple empezará este lunes la primera conferencia de desarrolladores WWDC completamente digital de sus tres décadas de historia, forzada por la situación de pandemia global por Covid-19, pero que aun así se espera que venga cargada de novedades.

A diferencia de otros gigantes de Silicon Valley como Google o Facebook, que decidieron cancelar por completo I/O y F8, sus respectivas conferencias anuales de desarrolladores, la empresa de Cupertino (California, EEUU) optó por seguir adelante con la suya, pero haciéndola exclusivamente online y gratuita a todo el mundo, destacó Efe.

Como es habitual en WWDC, el plato gordo del evento tendrá lugar este mismo lunes con la "keynote" o presentación de novedades a cargo de los principales directivos de la firma, entre ellos presumiblemente el consejero delegado, Tim Cook, y se extenderá durante toda la semana con charlas, talleres y encuentros digitales.

09:45 El Ministerio de Trabajo de Perú (MTPE) denegó la solicitud realizada por la filial de Avianca Perú para acogerse a la figura de la suspensión perfecta de labores, lo que implica que deberá pagar el sueldo de 655 trabajadores desde el mes de abril, mayo, junio y julio a los que dieron licencia no remuneradas.

La aerolínea pretendía otorgar licencia sin goce desde el 18 de abril hasta el 9 de julio.

El mes pasado Avianca anunció su salida del mercado peruano, pretendía otorgar licencia sin goce desde el 18 de abril hasta el 9 de julio a más de 600 trabajadores.

07:15 El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no descarta volver a presentarse a otro mandado presidencial si los rusos adoptan el próximo 1 de julio las enmiendas constitucionales que le permitirían permanecer en el Kremlin después 2024, según dijo en una entrevista al canal de televisión Rossía-1 emitido hoy.

"No he tomado una decisión aún. No descarto presentarme (a las elecciones) si así lo estipula la Constitución. Veremos", señaló en el programa "Rusia. Kremlin. Putin".

La actual Constitución, de 1993, no permite el ejercicio de la jefatura del Estado durante "más de dos mandatos consecutivos".

Pero los cambios constitucionales aprobados por el Parlamento y avalados por el Tribunal Constitucional (TC) eliminan la palabra "consecutivos" y permiten al presidente en ejercicio en el momento de su entrada en vigor, es decir a Putin, postularse a la reelección independientemente del número de mandatos que haya ejercido, reportó Efe.

05:00 Los aeropuertos españoles han comenzado a recibir este domingo a los primeros visitantes de la Unión Europea y del espacio Schengen después de que España abrió sus fronteras tras tres meses de estado de alarma motivados por el coronavirus.

La red de aeropuertos de AENA recibirá 100 vuelos este domingo provenientes de la Unión Europea y del espacio Schengen, aunque en total se realizarán unas 650 operaciones (salidas y llegadas).

Fuentes de AENA han explicado que de estas 650 operaciones, unas 325 serán llegadas. Además de esos 100 vuelos, otros 225 serán domésticos (en el día de hoy también se ha puesto fin a las restricciones de movilidad en España).

SÁBADO 20 DE JUNIO

18:00 El Instituto Nacional de Sanidad de Estados Unidos (NIH) anunció este sábado la suspensión de un ensayo clínico sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes de coronavirus tras comprobar su nulo efecto en los mismos.



La hidroxicloroquina es un potente antipalúdico que provoca riesgo de accidentes cardiacos defendido públicamente por el presidente Donald Trump, quien llegó a decir que lo tomaba de forma preventiva.

El ensayo incluía a más de 470 adultos ingresados con coronavirus, pero el estudio revela que ninguno de los pacientes a los que se les suministró el medicamento mostró mejoría alguna con respecto a los del grupo de control a los que se suministró un placebo.

16:00 El Ministerio de Salud (Minsa) de Salud informó este sábado 20 de junio que se elevó a 251.338 el número de casos por el Covid-19 en el país. Se trata de 3.413 nuevos contagios, que se suman a los 247.925 del viernes. Este anuncio se dio en el día 96 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el día martes 30 de junio. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatoria a fin de prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

15:20 Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos son algunos casos vinculados a la emergencia sanitaria que muestran la buena salud de unas prácticas ilegales que todavía no han encontrado una vacuna efectiva, destacó la agencia EFE en un reporte este fin de semana.

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú o República Dominicana, entre otros países, han sufrido en los últimos cuatro meses escándalos relacionados con corruptelas y el coronavirus, que han alarmado a Gobiernos, autoridades internacionales y ciudadanos encerrados en cuarentena.

Tanto es así que esta misma semana, Naciones Unidas ha creado un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina para evitar irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos durante la pandemia.

14:45 El brote registrado en la empresa cárnica Tönnies en el oeste de Alemania ha llevado a que 1.029 trabajadores den positivo de coronavirus, tras realizarse 3.127 test, informó este sábado el jefe del distrito de Gütersloh (estado federado de Renania del Norte-Westfalia), Sven-Georg Adenauer.

Adenauer dijo que los nuevos contagios entre la población en general no han aumentado significativamente y que existen muchas posibilidades de tener que evitar un confinamiento en la región.

"Tenemos buenas posibilidades de evitar un confinamiento, en la población en general no se registran elevados casos de contagio. Lo que pasa en la industria cárnica es una excepción", afirmó a EFE.

13:20 Pontegadea, vehículo de inversiones de Amancio Ortega, decidió llevar a los tribunales a H&M por el impago de arriendos.

La firma del también dueño de Inditex, matriz de Zara, le reclama US$ 1,3 millones, sin incluir intereses, por los retrasos del alquiler desde el pasado mes de marzo en uno de los edificios que le arrienda en San Francisco, según publica el diario San Francisco Business Times.

En concreto, la cadena sueca es inquilina de una tienda ubicada en el número 150 de la calle Powell, propiedad de Pontegadea desde 2006, y planea dejar el edificio una vez que expire su contrato de arrendamiento a final de año.

12:45 Un juez de Estados Unidos aprobó este sábado la venta de un libro en el que un exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump lo describe como corrupto e incompetente.

Con los ejemplares ya despachados a las librerías, el juez Royce Lambert no encontró razones para bloquear su publicación a pesar de que John Bolton.

"Si bien la conducta unilateral de Bolton despierta preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no probó que una interdicción sea un remedio apropiado", escribió el juez.

Trump reaccionó casi de inmediato al fallo y aseguró que su exconsejero pagará un "alto precio" por la publicación. "Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar", tuiteó el mandatrio estadounidense.

11:30 En un nuevo reporte diario sobre el estado actual de coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó este sábado que en las últimas 24 horas se registraron 5.355 nuevos casos, de los cuales 4.564 son de pacientes sintomáticos, 418 asintomáticos, y 373 sin notificar.

Con esto, en total hay 236.748 casos detectados en Chile por Covid-19, de los cuales 35.844 son activos-contagiantes.

Por otro lado, durante la última jornada se sumaron 202 personas a la lista de decesos producidos a causa del coronavirus.

Así la cifra total de fallecimientos en el país alcanza las 4.295 víctimas fatales, asociadas a la pandemia.

09:15 Los franceses volverán al cine y a practicar deporte de equipo a partir del lunes, aunque los estadios no abrirán hasta el 11 de julio, tras el avance en la lucha contra la epidemia del coronavirus, anunció el gobierno, que por los momentos descarta la posibilidad de un reconfinamiento en caso de una segunda ola de contagios.

Tal y como fue anunciado el 28 de mayo, además de ir al cine, los franceses podrán practicar deporte de equipo a partir del lunes.

Igualmente reabrirán los centros de vacaciones, los casinos y las salas de juegos "respetando las reglas sanitarias estrictas", señaló el gobierno en un comunicado la madrugada del sábado.

08:00 El ministro de Transportes de España, José Lu Ábalos, informó que la red de aeropuertos de Aena recibirá 100 vuelos este domingo, el primer día tras el fin del estado de alarma.

Este domingo, España abrirá sus fronteras a países del espacio Schengen y la Unión Europea con un protocolo que será implantado en todos los aeropuertos de la red por el que los viajeros que lleguen al país tendrán que someterse a tres controles sanitarios.

07:00 El viernes 19 de junio, fue el primer día sin IVA en Colombia, lo que generó más decepciones que alegrías. La combinación de una exención del impuesto al valor agregado en siete categorías de productos con una medida de restricción de salida (al menos en Bogotá) y un aumento del número de contagios de Covid-19 fue más que explosiva.

El resultado fue notorio: la indisciplina, la falta de control, la ausencia de soporte logístico y hasta la violación de algunos protocolos de bioseguridad, fue la constante. Y aunque se lograron seis veces las ventas de un día de pandemia, en la parte negativa del balance se constató en cierre de almacenes y 85 situaciones de aglomeración.

Este escenario no solo se vivió en los principales retailers del país. El caos también se registró en el comercio electrónico, un canal que en las primeras horas de la mañana ya estaba colapsado y donde aparecieron por primera vez conceptos nunca antes vistos como "la fila virtual", en la que los tiempos de espera eran de hasta una hora.

05:15 A pocas horas de que finalice el estado de alarma, el presidente de España, Pedro Sánchez, hizo una declaración institucional desde La Moncloa, en la que señaló que ahora "comienza una etapa nueva" en la que "hemos recuperado la calle, reconquistado la movilidad" y en la que "la economía empieza a latir". "Estamos en condiciones de avanzar, tenemos el deber de avanzar", añadió.

Sánchez apeló a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos porque "no podemos bajar la guardia" contra la pandemia por Covid-19. "Tendremos que seguir a rajatabla las reglas de higiene y de protección".

El jefe del Ejecutivo reclamó "unidad" para "levantar el país" y abogó por el entendimiento en Europa porque "el egoísmo y la división" impide prosperar.

VIERNES 19 DE JUNIO

18:23 Las muertes por Covid-19 en América Latina superaron hoy las 90 mil, cuando los casos se acercan a los 2 millones según cifras de Reuters, y a medida que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la pandemia se está acelerando, especialmente en la región.

Los fallecimientos por la infección llegaron a 90.439, por un importante incremento de los decesos y los contagios en Brasil, que hasta el momento se anota más de la mitad de las muertes y los infectados. Solo en lo que va de junio ha habido más de 38 mil muertes por coronavirus en la región.

17:58 Un nuevo hito superó Brasil hoy en lo que se refiere a la pandemia del coronavirus, ya que según cifras del Ministerio de Salud, el gigante latinoamericano superó el millón de casos confirmados de Covid-19 hoy. Los fallecidos, en tanto, bordean los 50 mil, ya que por el momento se sitúan en 48.954 en todo el territorio.

17:30 Dos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos se mostraron más pesimistas el viernes sobre la velocidad de cualquier recuperación económica tras la epidemia de coronavirus, y advirtieron de que la tasa de desempleo podría aumentar de nuevo si la enfermedad no se controla.

El banco central ya dejó claro que espera que la recuperación económica completa del impacto del virus lleve años y mantuvo la tasa de interés cerca de cero en su reunión de política monetaria de la semana pasada.

Pero las incipientes señales de recuperación de los datos económicos, con un aumento de los puestos de trabajo y ventas minoristas mejores de lo previsto en mayo, habían alimentado algunas esperanzas de que Estados Unidos pudiese recuperarse más rápidamente.

Las autoridades de la Fed rechazaron esa idea el viernes y advirtieron de que no se reabra la economía demasiado rápido tras el fin de los confinamientos estatales destinados a contener el virus, que ha matado a más de 118.000 estadounidenses.

16:00 El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, relevó el viernes al ministro de Salud y a tres viceministros del área, informó su despacho, en medio de cuestionamientos sobre el manejo del coronavirus en la nación centroamericana.

El ministro Hugo Monroy, médico cirujano, fue sustituido por Amelia Flores, una patóloga con especialidad en microbiología en España y maestría en epidemiologia y salud publica, que además fue viceministra del sector en el gobierno de Oscar Berger, dijo la Presidencia, que no detalló los motivos de los cambios.

La pandemia del coronavirus ha dejado 11,868 contagios y 449 muertes asociadas al brote en el país, donde ha habido críticas a la gestión gubernamental de la emergencia, en especial por la llegada de vuelos con connacionales deportados desde Estados Unidos infectados de coronavirus.

"Es importante que el presidente @DrGiammattei haya procedido, aunque de forma tardía, conforme a lo solicitado destituyendo al @MinSaludGuate Dr Hugo Monroy, esperando que los funcionarios nombrados sean idóneos, deseándoles éxitos por el bien del país", dijo el viernes el procurador de derechos humanos guatemalteco, Jordán Rodas.

15:00 Apple dijo el viernes que volverá a cerrar temporalmente algunas tiendas en Florida, Arizona, Carolina del Sur y Carolina del Norte, por el aumento de los nuevos contagios de coronavirus en Estados Unidos.

Las acciones de la compañía, que precisó que el cierre afectaría a 11 locales en esos estados, caían un 0,5%.

Apple planeaba reabrir unas 100 tiendas en Estados Unidos a fines de mayo, principalmente para recoger productos y con algunos servicios sin necesidad de pedir hora, mientras las restricciones impuestas para contener el virus se relajaban.

Sin embargo, los casos en Estados Unidos han tenido un aumento sostenido. El país registra más de 2,2 millones de personas contagiadas y al menos 118.396 muertes por COVID-19.

En una carta a sus clientes en mayo, Deirdre O'Brien, jefe de operaciones minoristas de la firma, había dicho que la compañía observaría los datos a nivel local y que los cierres eran una posibilidad basada en esa información.

"Estas no son decisiones que tomamos de forma precipitada, y la apertura de una tienda de ninguna manera significa que no tomaremos el paso preventivo de cerrarla nuevamente si las condiciones locales lo justifican", declaró O'Brien.

14:11 El Banco Central de Perú proyectó una profunda caída de la economía del país minero de un 12,5% este año, desde un crecimiento del 2,3% previsto antes de la crisis generada por el brote del coronavirus, dijo el viernes el organismo.

En un reporte trimestral de proyecciones macroeconómicas, el banco estimó para el 2021 una expansión de 11,5%, mucho mayor a la proyección de 3,8% anterior. "En el 2020 se registraría la caída del PBI más grande de los últimos 100 años en el Perú", dijo el organismo.

13:34 La recuperación económica de Estados Unidos de la pandemia de coronavirus será desafiante y no habrá una solución rápida, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en comentarios que reforzaron su reciente cautela. "Saldremos de esto, pero tomará tiempo y trabajo... El camino por delante probablemente será desafiante", afirmó, agregando que "se han perdido vidas y medios de subsistencia y la incertidumbre es muy grande".

En dos apariciones por separado esta semana ante legisladores en el Congreso estadounidense, Powell dejó en claro que el país enfrenta una larga recuperación a pesar de datos económicos recientes alentadores sobre empleo y gasto del consumidor.

13:06 Las autoridades de Japón retiraron hoy las alertas de viaje emitidas con motivo de la pandemia de coronavirus y levantaron las medidas de restricción en Tokio, la capital del país, por lo que los comercios pueden reabrir sus puertas en un intento por reactivar la economía.

Tokio, de 14 millones de habitantes, podrá ahora reabrir salas de concierto y clubes nocturnos, según la cadena CNA. "Debemos aumentar el nivel de actividades económicas y sociales", indicó el primer ministro, Shinzo Abe, durante una conferencia de prensa en la que explicó los planes de reapertura.

Asimismo, el gobierno informó de que se permitirá la entrada de extranjeros en el país, si bien en un inicio solo se autorizará el ingreso de unas 250 personas diarias provenientes de países con bajos niveles de contagio, como Vietnam y Tailandia.

12:33 Italia ha registrado en el último día otros 47 decesos y 251 nuevos casos mientras los contagios por COVID-19 parecen haber aumentado en la región de Lazio, donde se encuentra Roma y donde se detectó la semana pasada un foco en un hospital.

Según los datos de Protección Civil, desde que comenzó la pandemia ha habido 238.011 contagios y 34.561 víctimas mortales. Hasta ahora, 181.907 personas han superado la enfermedad, con otras 1.363 más en el último día.

12:10 La pandemia de coronavirus se está acelerando y los 150 mil nuevos casos del jueves son el mayor número en un solo día, siendo casi la mitad de ellos reportados en América, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El mundo está en una nueva y peligrosa fase", dijo el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en una sesión informativa virtual desde la sede de la OMS en Ginebra, agregando que "el virus se sigue propagando rápidamente, sigue siendo mortal y la mayoría de las personas siguen siendo susceptibles".

11:48 El déficit comercial de Colombia más que se duplicó en abril frente a igual mes del año pasado, a US$ 1.069 millones, debido al derrumbe de las exportaciones en medio de las cuarentenas alrededor del mundo por el coronavirus, reveló el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El desbalance se comparó con uno de US$ 464 millones en el cuarto mes de 2019. El déficit en abril resultó de importaciones por US$ 2.913 millones y exportaciones por US$ 1.843 millones. El valor de las ventas externas realizadas por Colombia se desplomó un 52,3% interanual en abril, mucho más que la caída de 32,6% en el de las importaciones, precisó el DANE en un comunicado.

La cuarta economía de América Latina atraviesa por una fase de caída en su consumo interno, derivada del confinamiento decretado por el gobierno desde el 25 de marzo y que se extenderá hasta el 1 de julio en su esfuerzo para contener el coronavirus.

11:05 En un nuevo reporte sobre la situación del coronavirus a nivel nacional, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 6.290 casos de coronavirus en Chile, con lo que el total de contagiados en el país suma 231.393 hasta el momento.

La autoridad también lamentó el fallecimiento de 252 personas hasta ayer, con lo que las muertes a nivel nacional ascienden hasta 4.093 hasta la fecha.

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, explicó que desde mañana al informe epidemiológico se incorporarán datos de fallecidos "y en forma adicional, se tomará la información del DEIS con PCR positivo y muertes que no tienen confirmación de laboratorio". "Es importante que los números pueden cambiar, por la revisión constante de datos del DEIS y no deben ser considerados como errores", advirtió.

10:36 El gobierno de Argentina prorrogó hasta fin de año el congelamiento de las tarifas de luz y gas en todo el país, se publicó el viernes en el Boletín Oficial. El país atraviesa una profunda crisis financiera, con una alta inflación y un importante déficit fiscal, la cual se ve magnificada por el aislamiento obligatorio que dispuso el gobierno para evitar una mayor propagación de la pandemia del coronavirus.

La publicación añadió que las empresas prestadoras de servicios "no podrán disponer de la suspensión o el corte de los respectivos servicios (...) en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas o alternas, con vencimiento desde el 1 de marzo de 2020".

10:20 Boris Johnson dijo que con Covid-19 está "disminuyendo" en el Reino Unido y bajando el nivel de alerta, por lo que sería posible comenzar a avanzar en el plan para poner fin al bloqueo. El primer ministro indicó que el gobierno esperaba dar orientación "muy pronto" que ayudaría a las empresas, y en particular a la industria hotelera, a reabrir.

Los bares y restaurantes deben reabrir el 4 de julio, pero muchos en la industria han advertido que será imposible administrar negocios mientras se cumplan con la regla de distancia social de dos metros del gobierno. Los ministros y parlamentarios conservadores han instado a Johnson a recortar la regla de los dos metros para ayudar a la economía.

"Cuando avanzamos al 4 de julio, que es la próxima gran etapa del plan, esperamos que haya más orientación muy pronto que ayude a las personas, ayude a las empresas, ayude a la hospitalidad a prepararse para eso y cómo implementar las redes sociales. distanciarse de una manera segura al tiempo que permite a las personas volver a las tiendas, la hospitalidad, los restaurantes y todo lo demás", explicó Johnson.

09:42 El banco central de Rusia redujo las tasas de interés en 1 punto porcentual el viernes a 4,5%, el nivel más bajo desde el colapso de la Unión Soviética. Los analistas habían pronosticado ampliamente la medida, que la gobernadora del banco central, Elvira Nabiullina, había insinuado anteriormente debido a las restricciones económicas en curso para combatir la pandemia de coronavirus.

"El efecto desinflacionario será aún más fuerte de lo que asumimos en abril", dijo Nabiullina, agregando que "la demanda en el segundo trimestre caerá más bruscamente y la recuperación se extenderá más con el tiempo de lo que esperábamos hace un mes y medio".

09:17 La autoridad aduanera de China está pidiendo a los exportadores que desean ingresar alimentos al país firmar una declaración indicando que sus productos no están contaminados con coronavirus.

La declaración, indica Reuters, podría ser otro esfuerzo de China para reducir las pruebas adicionales que ha estado llevando a cabo sobre alimentos importados en la última semana, dejando la responsabilidad a los exportadores para que garanticen la seguridad de sus insumos.

El texto dice que el exportador está dispuesto a cumplir con las leyes y directrices chinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud para garantizar que los alimentos importados a China no estén contaminados con el virus que causa Covid-19.

"En el caso de que se detecte un nuevo caso o caso sospechoso de Covid-19 en una empresa alimentaria, o si existe un riesgo de contaminación de los productos alimenticios exportados a China, estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para eliminar los riesgos de seguridad alimentaria y proteger la salud del consumidor", agrega.

08:34 España informó hoy un total de 28.313 muertes por coronavirus hasta la jornada previa, desde la cifra anterior de 27.136 decesos, tras ajustar su base de datos para evitar duplicaciones y errores, dijeron autoridades.

La cifra de fallecidos de Covid-19 en el país no había sido actualizada desde el 7 de junio, cuando se habían registrado 27.136 muertes, mientras el país implementaba una nueva metodología para registrar decesos y casos.

08:02 Clover Biopharmaceuticals se convirtió en el sexto desarrollador chino de una posible vacuna para el Covid-19 en pasar a ensayos en humanos, lanzando un estudio en Australia que probará su fórmula de inmunización con refuerzos.

Las pruebas de Clover, que está reclutando a unos 150 pacientes adultos y ancianos, evaluará dos refuerzos diferentes, o adyuvantes, de la británica GSK y la estadounidense Dynavax en combinación con su vacuna candidata, SCB-2019, dijo la compañía china.

La también china CanSino Biological, Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos Wuhan se encuentran entre los que ya están probando vacunas, al igual que AstraZeneca, Moderna y CureVac de Alemania.

Clover dijo que los datos iniciales de seguridad de su estudio se esperan para agosto, y que su objetivo sería comenzar estudios más amplios para fin de año. Su vacuna se basa en proteínas llamadas antígenos que se tomarán en combinación con los adyuvantes.

07:00 La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este viernes a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE de que el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral todavía no ha llegado a su peor punto y que este momento "todavía está por llegar", con una tasa de paro que podría alcanzar el 10%, afectando especialmente a la población joven.

Lagarde avisa a los líderes de que "lo peor está por llegar" y el desempleo de la eurozona podría subir al 10%.

Según informó Europa Press, éste es uno de los mensajes que, de acuerdo a fuentes diplomáticas, la francesa ha trasladado a los líderes europeos en la cumbre por videoconferencia que mantiene este viernes como primera toma de contacto sobre el plan de recuperación y el presupuesto comunitario.

Lagarde, en concreto, apunta a que el BC espera una caída del PIB de la eurozona del 13% en el segundo trimestre de este año con respecto a los tres meses anteriores y una contracción de 8,7% en todo el 2020.

06:40 Un grupo de científicos de Italia ha encontrado rastros del nuevo coronavirus en muestras de aguas residuales recogidas en Milán y Turín en diciembre de 2019, lo cual sugiere que la enfermedad COVID-19 ya circulaba por el norte de Italia antes de que China informara de los primeros casos registrados de la enfermedad en el mundo.

El Servicio Sanitario Nacional de Italia examinó 40 muestras recogidas en varias plantas de tratamiento de aguas residuales en el norte de Italia entre octubre de 2019 y febrero de 2020. Un estudio publicado el jueves concluyó que las muestras tomadas en Milán y Turín el 18 de diciembre mostraron la presencia del SARS-Cov-2, el nombre con el que los científicos identifican al nuevo coronavirus.

05:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que espera que a finales de año ya estén disponibles "millones de dosis" de vacunas contra el COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus y que en 2021 estén disponibles otros 2.000 millones.

Actualmente hay unas 300 vacunas en ensayos y tres ya están cerca de comenzar la fase final de las pruebas con personas, la de la Universidad de Oxford, la vacuna RNA de la compañía Moderna y otra más que se está desarrollando en China.

No obstante, la jefa de cientícos de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo que estas hipótesis "no son certeras" ya que depende del resultado final de los ensayos.

04:00 Los primeros resultados del ensayo de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por CureVac se esperan para dentro de dos meses, según informó el viernes el sitio web alemán de noticias Focus Online.

CureVac, una compañía alemana que no cotiza en la bolsa, dijo esta semana que los primeros resultados significativos podrían estar disponibles en septiembre u octubre y, si las condiciones son favorables, podría estar aprobada para mediados del próximo año.

03:30 China ha publicado los datos de la secuenciación del genoma del coronavirus responsable de un reciente brote en Pekín, y las autoridades dijeron el viernes que han identificado una cepa europea basada en estudios preliminares.

Los detalles publicados en el sitio web del Centro Nacional de Datos de Microbiología de China revelan que los datos del genoma se basan en tres muestras —dos humanas y una ambiental— recogidas el 11 de junio.

"De acuerdo con los resultados preliminares de un estudio genómico y epidemiológico, el virus es de Europa, pero es diferente del virus que se está propagando actualmente en Europa", dijo Zhang Yong, del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Zhang Yong, en un artículo publicado el viernes. "Es más antiguo que el virus que se está propagando actualmente en Europa".

Zhang dijo que había varias posibilidades de cómo llegó el virus a China.

"Podría haber estado oculto en productos alimenticios congelados importados, o estaba al acecho en algún ambiente oscuro y húmedo como Xinfadi, sin que el ambiente haya sido desinfectado o esterilizado", escribió Zhang en el artículo publicado en el sitio web de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria.

JUEVES 18 DE JUNIO

17:43 El Ministerio de Salud de Brasil dio a conocer hoy nuevas estadísticas sobre el Covid-19, que muestran que el país se acerca rápidamente a un millón de casos confirmados y a las 50 mil muertes. Con el segundo mayor brote de coronavirus sólo por detrás de Estados Unidos, Brasil ahora tiene 978.142 casos confirmados y 47.748 decesos, 1.238 más que el miércoles, según el ministerio.

17:26 Cuba dio luz verde el jueves a un plan inicial de reapertura, excepto para La Habana y Matanzas, luego de tres meses de restricciones por la pandemia de coronavirus, mientras una parte de los trabajadores por cuenta propia se queja de la falta de insumos.

Trece provincias y el municipio Isla de la Juventud no han reportado casos diagnosticados con la enfermedad durante varias semanas y han recibido el visto bueno del gobierno para emprender la primera fase de recuperación pos-COVID19, pero manteniendo el uso obligatorio de mascarillas y el aislamiento físico. La Habana y Matanzas son las provincias que aún mantienen una elevada tasa de contagios de la enfermedad y no cumplen los requisitos sanitarios para controlar el virus.

El gobierno sostiene que tiene controlado el virus y los nuevos casos se han reducido a menos de 15 como promedio diario desde un pico en abril de alrededor de 50. La isla ha reportado desde marzo 2.295 casos de la enfermedad y un total de 85 muertes. Un total de 2.020 pacientes se han recuperado.

El plan de reapertura incluye tres fases iniciales y las provincias deberán cumplir los requisitos sanitarios para ir evaluando el comportamiento de la epidemia. Cuba cerró fronteras a comienzos de abril, paralizó el transporte público y decidió interrrumpir las clases en las escuelas como parte de las medidas para frenar la propagación del virus.

16:52 La canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado este jueves que la pandemia de coronavirus "ha puesto de manifiesto la fragilidad de Europa" y ha defendido el fondo de reconstrucción previsto por el bloque comunitario para combatir la crisis provocada por la COVID-19.

La mandataria, que ha subrayado así que la respuesta dada por la UE "determinará su propio futuro, su prosperidad y su poder", ha insistido en que Bruselas debe "actuar con decisión y rápidos" a la hora de acordar un nuevo presupuesto y aprobar un fondo de recuperación de unos 750 mil millones de euros.

En este sentido, ha admitido que las negociaciones no han sido "nada fáciles", pero ha resaltado que espera que todos los países de la UE "actúen de corazón y se comprometan ante una situación que no tiene precedentes".

"No debemos ser ingenuos: las fuerzas antidemocráticas, los movimientos radicales y autoritarios, solo están esperando que surjan crisis económicas para poder abusar de ellas en el plano político", ha dicho en relación con la presidencia alemana del Consejo de la UE a partir del 1 de julio y de cara a la cumbre de la UE que se celebrará el viernes.

"Trabajaremos con decisión para contrarrestar el peligro de que una profunda grieta se amplíe permanentemente en toda Europa", ha asegurado antes de insistir en que los grupos radicalizados "solo esperan a que despierten los miedos sociales para propagar la inseguridad".

16:23 El Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles 52 fallecidos con coronavirus en la última semana, 22 más que ayer, y mantiene por duodécimo día el total en 27.136, mientras que los contagios detectados en 24 horas han sido 143 frente a los 141 del miércoles.

Casi la mitad de ellos han sido diagnosticados en Madrid, que ha comunicado 69 nuevos casos y 25 defunciones, doce más que Castilla y León, que ha detectado solo dos positivos, mientras que Cataluña ha informado de otras 16 infecciones y tres muertes, y Canarias ha pasado de ningún contagio a 12 y de un fallecimiento a ninguno.

Con ellas, el total de positivos confirmados en España mediante PCR asciende a 245.268, lo que le mantiene en el quinto puesto mundial con más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.131.321), Brasil (955.377), Rusia (561.091) y Reino Unido (299.251), y en el sexto en número de muertos, superado por Italia además de estos cinco.

16:08 Aquellos contribuyentes, empresas o particulares, que en España se han beneficiado más en el pasado de las tendencias globales o que se hayan visto menos afectados por la recesión desencadenada por la pandemia de Covid-19 deberían realizar una mayor aportación en el esfuerzo para superar la crisis y abordar las necesidades futuras, según ha señalado el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Es necesario un mayor reparto de la carga", indicó el vocero del FMI, Gerry Rice, al referirse a los posibles ajustes y/o subidas de impuestos que deberá acometer España en el futuro para reducir el déficit y la deuda una vez superada la crisis actual, que causará un incremento de la desigualdad.

"Los principios del ajuste fiscal deberían tratar de atajar la desigualdad y de aprovechar la oportunidad de transformar y mejorar la economía en términos de los retos económicos en cuestiones como la desigualdad, el cambio climático o la digitalización", apuntó Rice.

"Los contribuyentes, empresas y particulares, que se han beneficiado de las tendencias globales del pasado o que se han visto menos afectados por los recientes acontecimientos adversos deberían contribuir más a superar la crisis y a hacer frente a las necesidades futuras de la sociedad", ha defendido el funcionario. "Esto es cierto, no solo para España sino para más o menos todos los países", añadió.

En cuanto a la respuesta del Gobierno a la crisis, el vocero del FMI reiteró que este ha actuado con determinación en su respuesta económica a la crisis y ha desplegado "un arsenal de medidas bien dirigidas de apoyo a la liquidez y los ingresos", subrayando que la implementación de medidas fiscales de apoyo "era lo que había que hacer en estos momentos".

El FMI tiene previsto actualizar el próximo 24 de junio sus perspectivas económicas mundiales, incluyendo sus previsiones de crecimiento para la economía española, a la que señala como una de las más afectadas por la 'Gran Reclusión' como consecuencia del peso del sector servicios y su fuerte dependencia del turismo, así como de uso muy extenso de la contratación temporal.

15:32 Perú dio otro paso en su apertura económica y permitirá desde el lunes el funcionamiento de los centros comerciales con una asistencia limitada de público, en momentos en que los contagios de coronavirus suman más de 240.000 y no se detienen.

El reinicio fue oficializado en un decreto supremo difundido el jueves por el diario oficial El Peruano, en el que señaló que el aforo máximo será de un 50% en los centros minoristas con protocolos de bioseguridad como mantener el distanciamiento, el uso obligatorio de mascarillas y alcohol en las manos.

El decreto firmado por el presidente Martín Vizcarra precisó que no estará permitido el ingreso de menores de edad.

En Perú, el mercado minorista es dominado por las firmas chilenas Cencosud, Falabella y Ripley , pero en los últimos años han elevado su participación las cadenas locales del grupo Intercorp.

Los centros comerciales solo estaban operando a puerta cerrada, con ventas por internet, en momentos en que el Gobierno acelera el reinicio de sus actividades productivas tras anotar en abril una caída histórica de 40% de su economía.

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, había adelantado más temprano que habían varios centros comerciales y conglomerados en el país que estaban buscando la autorización para operar.

El decreto supremo indicó que la reapertura será en la mayoría de las 25 regiones del país, con excepción de cinco -entre ellas Arequipa con la segunda mayor población en el país- donde el ritmo de contagios aún es alto.

Los cines y las zonas recreativas se mantendrán cerrados en los centros comerciales y los restaurantes solo podrán brindar servicio de entrega a domicilio o para recoger.

El país sudamericano cumple una cuarentena desde mediados de marzo que se ha ampliado hasta fines de junio, cuando aún hay focos de contagios del virus en mercados populares, ventas callejeras y el transporte público.

El número de contagios de coronavirus en Perú es el segundo en América Latina, después de Brasil.

14:44 La economía de Colombia se contrajo un récord de 20,06% en abril, en comparación con el mismo mes del año pasado, arrasada por la semiparálisis de la producción provocada por las medidas de cuarentena para tratar de contener el contagio del coronavirus, informó el gobierno.

El desplome del PIB en el cuarto mes fue muy superior a la caída de 4,9% que registró en marzo, precisó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Los principales aportes al impacto de la economía en abril se dieron en el sector servicios, que representa el 67% de la economía, con una caída de 9,2%. En tanto, las actividades extractivas -como minería y petróleo- se derrumbaron un 13,7% y los sectores manufacturero y de construcción cayeron un 50,1%.

Colombia se encuentra desde el pasado 25 de marzo en una cuarentena obligatoria decretada por el presidente Iván Duque, que se extenderá hasta el 1 de julio.

14:20 La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que podría tomar uno o dos años para que la economía de Estados Unidos regrese a los niveles previos a la pandemia de coronavirus. Mester afirmó que espera que la economía se contraiga un 6% este año y que la tasa de desempleo se mantenga elevada en alrededor de un 9% para finales de 2020.

"Vamos a ver una recuperación de la economía, pero regresar a los niveles previos a la pandemia va a tomar otro año o dos", aseguró, agregando que la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus no ha alterado sus expectativas para el crecimiento a largo plazo, el que espera se mantenga bajo alrededor del 2%.

13:17 Una de las mayores empresas de alimentos de Reino Unido, 2 Sisters Food Group, informó que el jueves suspendió la producción de una planta de procesamiento de aves de corral en el norte de Gales durante 14 días tras registrar un brote de Covid-19. La empresa, que produce alrededor de un tercio de todos los productos avícolas consumidos en Reino Unido, indicó que transferiría la producción a las otras plantas hasta el 2 de julio.

El grupo dijo que un primer miembro del personal de la planta de Llangefni, en la isla de Anglesey, dio positivo por Covid-19 el 28 de mayo. El frigorífico emplea a 560 personas. Las autoridades sanitarias de Gales dijeron en un comunicado que ya se han confirmado 58 casos en la planta y se ha pedido a todos los empleados y contratistas que se autoaíslen durante 14 días.

11:55 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, detalló en el reporte diario que en las últimas 24 horas se sumaron 4.475 casos en Chile. De ellos, 4.060 presentaron síntomas. Con todo, el total de personas con coronavirus llega a 225.103.

Respecto a los muertos, la subsecretaria indicó que se reportaron 226 fallecidos en la última jornada, por lo que la cifra total asciende a 3.841

11:30 La actividad económica en Brasil se retrajo un 9,73 % en abril frente a marzo como consecuencia de la paralización de actividades provocada por la pandemia de la COVID-19, según un indicador divulgado este jueves por el Banco Central.

El llamado Índice de Actividad Económica (IBC-Br), un indicador con el que el organismo emisor intenta anticipar la tendencia del Producto Interior Bruto (PIB), no había sufrido una caída tan pronunciada en un mes desde que comenzó a ser medido hace 17 años, en enero de 2003.

De acuerdo con el estudio del Banco Central, la retracción de la actividad económica en abril fue aún mayor, del 15,09 %, en la comparación con el mismo mes del año pasado.

La actividad económica ya había sufrido una caída del 6,16 % en marzo frente a febrero pero entonces no había reflejado totalmente los efectos de las medidas de distanciamiento social adoptadas por los gobiernos regionales y municipales para frenar el avance de la pandemia, ya que las mismas sólo comenzaron a ser impuestas en la segunda quincena de marzo.

10:42 Los confinamientos en Estados Unidos se han extendido por más tiempo de lo esperado a pesar de que se revirtieron algunas restricciones a los traslados, lo que apunta a una contracción más profunda de lo estimado en el PIB durante el segundo trimestre, dijo hoy el Fondo Monetario Internacional.

Los detalles de las previsiones serán divulgados el 24 de junio, cuando el FMI publique una actualización de sus proyecciones en el informe Perspectivas de la Economía Global, dijo el portavoz del organismo, Gerry Rice.

Rice añadió que la economía china está recobrando impulso, ya que los datos indican una recuperación mejor a la anticipada en la inversión y los servicios durante mayo. En general, el balance de riesgos permanece a la baja, sostuvo.

9:54 China encontró que secciones de venta de carne, pescados y mariscos en el principal mercado mayorista de alimentos de Beijing fueron gravemente contaminados por coronavirus y sospecha que la baja temperatura y la humedad del área pudo contribuir a la permanencia del patógeno, dijeron el jueves autoridades.

El reporte preliminar fue revelado en momentos en que la capital afronta un rebrote de casos de COVID-19 que fue vinculado al centro de alimentos de Xinfadi, que alberga almacenes de refrigeración y puestos de comercio en un área del tamaño de 160 canchas de fútbol. El más reciente brote ha infectado a unas 158 personas en Beijing y generó preocupaciones sobre una nueva epidemia en China.

8:33 El Gobierno de Pedro Sánchez en España anunció un plan de apoyo al turismo, donde se inyectarán 4.262 millones de euros. La importancia de la iniciativa radica en que el sector genera más del 12% del PIB y por efectos del confinamiento fue uno de los más afectados.

En concreto 2.500 millones de euros se destinarán a líneas de avales ICO preferentes para empresas turísticas de modo que se pueda garantizar la liquidez del sector.

Para dar apoyo a las empresas, el plan establece un período de gracia en las deudas por hasta 12 meses a las operaciones financieras con garantía hipotecarias sobre alojamientos turísticos, otra a las cuotas de leasing de los buses para el transporte discrecional e incentivos comerciales de Aena (entidad aeronaútica), como deducciones en las tasas de aterrizaje.

El primero de los pilares será recuperar la confianza de España como destino seguro, a ello se destinarán un total de 200.000 euros, además para medidas para la reactivación del sector están previstos otros 3.362 millones de euros, a los que se sumarán otros 859 millones de euros para la mejora de la competitividad del sector impulsando un modelo basado en la sostenibilidad y la digitalización.

Otros pilares serán la potenciación de la inteligencia turística a través de la creación de un nuevo observatorio (3,1 millones de euros) y finalmente el impulso de herramientas de marketing para posicionar a España como destino seguro y sostenible y ayudar a la reactivación de los mercados tanto nacionales como internacionales (38,1 millones de euros).

"Es hora de avanzar, es hora de impulsar de nuevo al sector turístico", indicó el presidente Pedro Sánchez, asegurando que la recuperación del turismo es "una de nuestras mayores fortalezas".

07:30 Beijing ha puesto bajo control el más reciente brote de coronavirus, dijo este jueves una autoridad de salud pública de China, aunque la capital aún podría presentar algunos casos nuevos esporádicamente.

La ciudad ha registrado 158 nuevas infecciones desde que se confirmó el primer contagio el 11 de junio, el mayor brote desde inicios de febrero y que fue rastreado hasta un enorme mercado mayorista de carnes, pescados y mariscos en el suroeste de la ciudad.

A pesar de que se han detectado pocos casos en comparación con las cifras fuera de China, las autoridades actuaron rápidamente para evitar los contagios en la capital, que recientemente había sido elogiada por sus estrictas medidas sanitarias.

Apenas unos días después del primer caso, la ciudad regresó al nivel 2 de alerta, el segundo más alto de cuatro escalas en el sistema de respuesta de emergencias por el coronavirus, por lo que sus residentes quedaron bajo nuevas restricciones de movimiento.

"La epidemia en Beijing ha sido puesta bajo control", dijo Wu Zunyou, jefe de epidemiología de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de China.

Ante las cifras más recientes de casos, el 13 de junio se produjo el pico del actual brote, dijo Wu en una conferencia de prensa, un día después de que los nuevos contagios confirmados cayeron a 21, desde 31 en el día anterior.

"Cuando digo que está bajo control, eso no significa que el número de casos llegará a cero mañana o pasado mañana", declaró. "La tendencia persistirá por un tiempo, pero el número de casos disminuirá, así como la tendencia que hemos visto (en Beijing) en enero y febrero", añadió.

7:30 Avalancha ante la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE). El sector bancario europeo ha solicitado 1,3 billones de euros en nueva liquidez a la autoridad monetaria en el marco de la subasta celebrada dentro del programa de préstamos condicionados a la concesión de crédito (TLTRO III). Según los datos publicados por la institución que preside Christine Lagarde, son 742 las entidades que, en mayor o menor cuantía, han solicitado nuevos recursos.

07:00 Las mineras de Perú están acelerando su producción con nuevas reglas de bioseguridad, mayores turnos laborales, periodos de aislamiento y pruebas masivas de coronavirus con la intención de llegar al 80% de su capacidad a fines de junio, dijeron representantes del sector.

El reinicio de la industria es clave para la economía del país, el segundo mayor productor mundial de cobre, luego de que las minas frenaron operaciones por una cuarentena. Pero los sindicatos han expresado preocupaciones por algunos cambios que han extendido los periodos de trabajo y han solicitado mayor esfuerzo en las medidas de protección.

Las minas son responsables del 60% de las exportaciones de Perú, cuya economía se hundió un histórico 40,5% en abril con un desplome en la producción de cobre, oro y zinc.

05:57 La economía alemana probablemente llegó a su punto más bajo de la actual crisis en abril, pero tardará tiempo en recuperarse por completo, aunque la desecalada de las restricciones del coronavirus debería compensar rápidamente algunas pérdidas de producción, según dijo el jueves el instituto IfW.

El instituto dijo que prevé que la producción económica alemana caiga un 6,8% este año, antes de crecer un 6,3% en 2021.

Por otra parte, el IfW pronostica que la tasa de desempleo alemana aumentará al 6,1% el próximo año, frente al 5% de 2019.

04:00 Varios estados de Estados Unidos, incluyendo Oklahoma, han comunicado un aumento de las nuevas infecciones de coronavirus, días antes de un mitin electoral del presidente Donald Trump en Tulsa, que supondría la mayor concentración social bajo techo de la nación en tres meses.

El aumento de los casos de coronavirus en muchos estados en las últimas dos semanas, junto con el aumento de las hospitalizaciones por COVID-19, plantea una tendencia preocupante, ya que las cifras diarias de contagios han estado subiendo tras más de un mes a la baja.

Oklahoma registró un récord de 259 nuevos casos en las 24 horas anteriores, mientras que Florida tuvo más de 2.600 nuevos casos y Arizona más de 1.800, el segundo mayor aumento diario en estos dos estados.

03:54: El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos no volverá a paralizar la economía pese a que varios estados han registrado un aumento en el número de nuevas infecciones de coronavirus.

"No volveremos a cerrar el país. No tendremos que hacerlo", dijo Trump en una entrevista con el canal de noticias Fox.

Los comentarios de Trump se producen después de que el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijeran que Estados Unidos no podía volver a cerrar la economía.

En una conversación con los gobernadores, el vicepresidente Mike Pence los animó a repetir el argumento de la Administración de que el aumento de las pruebas diagnósticas explica el incremento de las cifras, según informó el New York Times.

