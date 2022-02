FT Español

Amazon, Nike, y posiblemente Apple, evalúan ofertas separadas para comprar Peloton

Cualquier acuerdo eventual sería probablemente el más grande de Amazon desde su adquisición de Whole Foods Market por US$ 13.700 millones en 2017, y sigue a la compra del estudio de cine MGM por US$ 8.450 millones el año pasado.

