Amazon ya es el servicio de streaming de música que crece más rápido

El aumento en la suscripciones superó a sus rivales Spotify y Apple en el último año. Una de sus ventajas es que puede subsidiar el servicio y paquetizarlo de muchas formas en combinación con otras ofertas.

Amazon está sumando suscriptores a su servicio de streaming de música a una tasa más rápida que rivales como Spotify, Apple y Google, convirtiendo a la música en la última industria en ser sacudida por el grupo de comercio electrónico.

El número de personas suscribiéndose a Amazon Music Unlimited ha crecido en cerca de 70% en el último año, según personas con conocimiento del desempeño. En abril, Amazon tenía más de 32 millones de suscriptores a todos sus servicios de música, incluyendo Unlimited y Prime Music.

En contraste, Spotify, el servicio de streaming más grande del mundo, con 100 millones de suscriptores, está creciendo en torno a un 25% anual.

“Amazon es el caballo oscuro (en la música)”, dijo Mark Mulligan, analista de Midia Research. “La gente no le presta mucha atención a eso (como a Apple y Spotify), pero ha sido muy efectivo”.

El streaming ha devuelto el optimismo a la industria musical después de más de una década de capa caída. Amazon tiene una larga herencia en la música, desde que vendía CDs en los ’90, pero la empresa fue lenta en iniciarse en el streaming, lanzando Amazon Music en el otoño de 2016, dos años después de que debutara el servicio equivalente de Apple.

Sin embargo, Amazon ha ganado impulso en meses recientes, impulsado por su ubicuidad con los consumidores y Alexa, su popular asistente inteligente, que puede tocar música a través de órdenes de voz dirigidos a su altavoz sin cables Echo.

“(Amazon) lo ha apostado todo (en la música)”, dijo un ejecutivo musical senior de uno de los grandes sellos discográficos. “Vemos un alto compromiso en su servicio”.

Amazon Music cuesta US$ 10 al mes, pero ese costo baja a US$ 8 al mes para los miembros Prime y a US$ 4 al mes para las personas que escuchan sólo a través de un altavoz Echo. Los servicios de Apple y Spotify cuestan US$ 10 mensuales.

Steve Boom, director de Amazon Music, dijo que había una brecha en el mercado para los consumidores de más edad. Cerca de un 14% de los suscriptores de Amazon Music tienen 55 años o más, en comparación con sólo 5% de los consumidores de Spotify, dijo Midia. “No estamos apelando por los mismos consumidores que los demás”, afirmó Boom.

“Para que la industria alcance todo su potencial, no podemos sólo mirar hacia las personas de entre 15 y 22 años”.

Boom no quiso hacer comentarios sobre las cifras de suscriptores, o sobre el servicio de audio de alta resolución que la empresa está desarrollando.

Amazon no entrega datos sobre sus ingresos en el segmento musical, pero analistas estiman que es sólo una pequeña fracción de su negocio total.

Las ventajas de Amazon

Mientras los intentos de Spotify por aumentar su atractivo se han enfocado en una apuesta por los podcasts y un intento fallido por atraer a artistas independientes, Amazon tiene palancas más poderosas a las que puede recurrir para aumentar su popularidad.

En primer lugar, puede convencer a los suscriptores Prime que tienen el servicio de entrega al día siguiente de pagar más con pruebas gratuitas a su servicio de música.

Segundo, puede llegar a un segmento demográfico diferente de su amplia base de suscriptores Prime. De hecho, las personas mayores de 55 años representan un 14% de los consumidores de música de Amazon, una proporción tres veces más alta que la de Spotify, el servicio favorito de los millenial y la Generation Z.

En tercer lugar, puede promover y entrar su servicio de música a través de su propio hardware: el rango de altavoces activados por voz Echo.

Una cuarta ventaja es que puede subsidiar el servicio y paquetizarlo de muchas formas en combinación con otras ofertas.

Finalmente, todas estas fortalezas aumentan su atractivo y poder negociador con la industria discográfica.