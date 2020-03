Campaña electoral en EEUU: Biden versus Trump en la era del contagio

FT Español

Existe un riesgo no trivial de que Trump, Biden y Sanders estén expuestos al virus en la campaña electoral. Como septuagenarios, los contendientes presidenciales de EEUU están en una categoría de muy alto riesgo.

Es demasiado pronto para decir que la nominación demócrata está por encima de los gritos. Bernie Sanders tiende a proyectar su voz y aún no se ha retirado. Pero el resultado ya no está en duda.

Las victorias de Joe Biden en al menos cuatro de los seis estados que votaron en este "mini Súper Martes", cuatro de los cuales Sanders había ganado en 2016 contra Hillary Clinton, ponen al exvicepresidente en un liderazgo casi prohibitivo.

Las primarias de Florida de la próxima semana –que entregan varios delegados- podrían ponerlo fuera de alcance. La verdadera pregunta es cuánto tiempo pasará antes de que Sanders se doblegue ante lo inevitable, y en qué términos. En esa negociación tensa, el precio de Sanders por respaldar a Biden, dependerá de la unidad o desunión del Partido Demócrata.

Pero la preocupación de los estadounidenses giró hacia la epidemia incluso antes de estas últimas primarias. La sombría realidad de la propagación del coronavirus se ha asentado rápidamente en los últimos días. Mientras la clase política especulaba sobre la próxima ronda de votaciones, los estadounidenses se despertaron ante la perspectiva de cerrar escuelas, trabajar a distancia, despidos temporales, cancelaciones de vuelos y la llegada de la noche a la mañana de la nueva etiqueta de "distanciamiento social".

La progresiva italianización de la respuesta de Estados Unidos le ha quitado el elemento activo a las campañas demócratas. Tanto Biden como Sanders han cancelado futuros mitin. Su próximo debate, el primero con sólo ellos dos, tendrá lugar el domingo sin audiencia.

La pregunta de si EEUU debería adoptar la contención al estilo italiano está dejando fuera cada vez más otros problemas. Biden dará un discurso el jueves en el que expondrá cómo abordará la epidemia. Donald Trump está alimentando teorías de conspiración de que los demócratas están exagerando el contagio para desencadenar una recesión. Poco después de que Biden dijo que estaba cancelando eventos, Trump anunció su propia reunión masiva este fin de semana en Milwaukee.

A medida que avanzan los gestos simbólicos, la adicción de Trump a los mitin puede resultar imprudentemente consecuente. Hace sólo dos semanas, Trump le dijo a EEUU que la cantidad de infecciones por coronavirus probablemente caería a cero. El recuento de infecciones de generación propia se situó en 15 entonces. Ahora 984 están confirmados con el virus. Si EEUU evaluaran a sus ciudadanos en la misma escala que otros países, la cifra real podría ser tan alta como 20 mil, dicen los epidemiólogos, y aumentar exponencialmente. La brecha entre lo que dice Trump y la realidad no se puede solucionar en Twitter.

Salud mental

El segundo problema es un intercambio cada vez más desagradable sobre la salud mental. Trump dice que Biden "no sabe dónde está o qué está haciendo". Rudy Giuliani, su abogado personal, dijo que Biden tenía "demencia". No hay evidencia de que Biden sufra de otra cosa que no sea el envejecimiento combinado con un tartamudeo de por vida. Para minimizar las oportunidades de fallas, o "bidenismas", sus asistentes han reducido drásticamente sus discursos públicos a unos pocos minutos.

El equipo de Trump no tiene ese control sobre la duración o el contenido de sus apariciones. La afirmación del presidente de saber más sobre epidemias que los expertos, en parte porque su tío era científico, refuerza las preguntas sobre su propia salud mental. Biden ha estado respondiendo del mismo modo. El fin de semana pasado ridiculizó la autodescripción de Trump como un "genio muy estable".

Ese debate se está gestando en medio de una epidemia que podría desencadenar una recesión estadounidense. El promedio de predictores de Bloomberg ahora pone las posibilidades de que eso suceda en más de 50%. Una recesión sería muy perjudicial para las posibilidades de reelección de Trump, al igual que la percepción de que está manejando mal la epidemia.

También existe un riesgo no trivial de que Trump, Biden y Sanders estén expuestos al virus en la campaña electoral. Es más probable que cada uno estreche más manos que casi cualquier otro estadounidense. Incluso con un cambio a abrocharse los hombros y mucho desinfectante de manos, difícilmente pueden cumplir con las reglas de distanciamiento social. Como septuagenarios, los contendientes presidenciales de EEUU están en una categoría de muy alto riesgo.

Todo lo cual pone un brillo muy diferente a los clichés electorales habituales de "lo que está en juego". Bienvenido a una campaña presidencial sobre la cordura de los candidatos. Bienvenido también a la política en un momento de contagio.