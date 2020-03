Cómo Louis Vuitton reconvirtió en 72 horas sus fábricas de lujosos perfumes en desinfectante médico

FT Español

En un día normal, la fábrica de LVMH en las afueras de Orleáns produce intensamente coloridas botellas de perfume para su marca Christian Dior: oro para J’Adore, morado intenso para Poison y rosa caramelo para Miss Dior.

Pero en las primeras horas del lunes, algo menos refinado salió de la línea de producción: las primeras botellas de plástico de desinfectante de manos destinadas a ser utilizadas por médicos y enfermeras en los hospitales de París en la primera línea de la batalla contra el coronavirus.

El proyecto se concretó a la velocidad del rayo, apenas 72 horas después de que el gobierno francés emitiera un llamado a la industria el viernes para ayudar a llenar los vacíos en los suministros médicos clave, a medida que se aceleraba la propagación del virus. El caso mostró cómo el multimillonario Bernard Arnault, que convirtió a LVMH en un gigante de lujo y la compañía más grande de Francia, puede reunir recursos rápidamente y aprovechar redes de influencia informales, pero poderosas.

El magnate de 71 años dio luz verde al esfuerzo el sábado por la noche en un breve mensaje de texto al secretario general de LVMH, Marc-Antoine Jamet, quien había estado en contacto con los funcionarios de salud y el personal internamente durante todo el día mientras corrían para conseguir una prueba aprobada.

Ahora LVMH está en camino de donar 12 toneladas del gel desinfectante para manos a los 39 hospitales del sistema de París conocido como APHP para fines de esta semana. También aumentará la producción con dos líneas de producción adicionales pronto en la fábrica de Givenchy en L'Oise y otra de Guerlain cerca de Chartres.

"LVMH continuará cumpliendo este compromiso el tiempo que sea necesario", dijo la compañía en un comunicado.

La medida se produjo justo cuando comenzaba este lunes en Francia un bloqueo y los casos de coronavirus se duplicaban cada 72 horas, con más de 7.700 personas diagnosticadas y 175 muertos hasta el miércoles por la mañana. El presidente Emmanuel Macron declaró al país "en guerra".

¿Cómo logró LVMH, un creciente conglomerado con 76 compañías en su cartera, hacer todo esto tan rápido?

Una razón es el decidido liderazgo de Arnault. “Te bombardea con preguntas y luego se va a pensar. Es una empresa familiar con un tipo en la cima que toma decisiones muy rápidamente", comentó Jamet sobre su jefe.

Otra razón es que la fabricación de cosméticos es en realidad un primo cercano de la industria farmacéutica, y el equipo de la planta podría reconvertirse rápidamente. El gel desinfectante requiere tres ingredientes principales: agua purificada, etanol y glicerina, todos los cuales LVMH ya tenía a mano.

Además de los perfumes, las fábricas Dior, Givenchy y Guerlain también fabrican jabones líquidos y cremas hidratantes para las marcas. Esos productos son similares en viscosidad al gel desinfectante para manos, por lo que LVMH podía usar sus máquinas habituales para de llenado, botellas de plástico y dispensadores de bomba. Un alto tanque de metal en la fábrica de Dior que generalmente se usa para destilar esencias podía usarse para mezclar los ingredientes, y una máquina para el llenado de botellas de jabón se convirtió en el empaquetado del gel.

Lo último que ayudó a LVMH a moverse rápidamente es que en una crisis, Francia resulta ser un lugar bastante pequeño. El cliché de que la élite empresarial y política se agrupa en los mismos distritos de París, asisten a las mismas escuelas y socializan juntos tiene bases.

"En el sistema francés, nos conocemos todos", dice Martin Hirsch, médico y funcionario de alto rango que dirige APHP. "Puede ser inconveniente en tiempos normales, pero es genial en una crisis".

Jamet le envió un mensaje de texto a Hirsch el sábado pasado, ofreciéndole ayudar a hacer gel. Los dos habían sido amigos durante años y se conocían desde sus días en L’École Nationale d’Administration, la institución de élite de posgrado. Hirsch fue inmediatamente receptivo a la idea. La escasez de desinfectante de manos aún no había afectado a los hospitales que supervisaba, pero sabía que eso no duraría mucho. "No estábamos completamente seguros con las existencias de gel y los proveedores que teníamos, por lo que en realidad estábamos investigando si podíamos hacerlo nosotros mismos", recuerda.

Envió a su asesor científico al centro de investigación de LVMH esa noche para verificar si su receta pasaría las pruebas. La Organización Mundial de la Salud aconseja utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol contra el coronavirus como alternativa cuando no hay agua y jabón disponibles. Los reguladores franceses habían emitido directrices, pero la receta de LVMH era ligeramente diferente, por lo que tuvo que ser probada para determinar su eficacia y aprobada por el ministro de Salud.

Nuevamente, la red de LVMH entró en acción. Jamet conocía al ministro de Salud, Olivier Veran, cuando los dos habían colaborado en una campaña para dejar de usar modelos de pasarela con un índice de masa corporal muy bajo. Llamó a su oficina, y el ministerio pronto envió a alguien a recoger los lotes.

A las 4 de la mañana del lunes, los trabajadores de la fábrica de perfumes Dior estaban listos para partir. El director de la fábrica, Nicolas Ambolet, encuestó a su personal cuando la línea de producción comenzó a funcionar. "Todo nuestro equipo está muy orgulloso de enfrentar juntos este desafío", dijo.

Otras compañías francesas también han aprovechado la ocasión. BNP Paribas donó 500.000 máscaras a los hospitales de París, mientras que Renault ha prestado 300 autos al personal médico. L'Oréal dijo el miércoles que también estaba reestructurando fábricas de sus marcas La Roche-Posay y Garnier para fabricar millones de unidades de desinfectante de manos para hogares de ancianos y hospitales.

Pero la filantropía corporativa sigue siendo rara en un país dominado por el Estado, por lo que a veces fracasa cuando los multimillonarios entran en acción. Arnault y el propietario de Kering, François-Henri Pinault, enfrentaron críticas después de que se comprometieran a donar cientos de millones de euros para ayudar a la reconstrucción de la catedral de Notre-Dame después del incendio del año pasado.

Esta vez, la acción benéfica de LVMH ha sido bien recibida. El martes por la noche, Romain de Jorna, un trabajador del Hospital Saint-Louis en París, tuiteó una foto de la botella de desinfectante de manos LVMH: “Gracias… ¡El producto es magnífico en todos los sentidos!”.