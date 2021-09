Default de china Evergrande provocaría debacle en mercados globales: las claves de FT para entender la crisis

FT Español

La empresa inmobiliaria más endeudada de China lucha por escapar del círculo vicioso a medida que aumenta la escasez de efectivo.

Thomas Hale y Hudson Lockett en Hong Kong

Los inversionistas están enfrentando la creciente posibilidad de que Evergrande caiga en default, una debacle que podría expandirse en cascada a través de los mercados globales y que ha expuesto el peligroso estado en que se encuentra el vasto sector inmobiliario de China.

El promotor inmobiliario más endeudado del mundo dijo la semana pasada que podría incumplir sus obligaciones financieras, exacerbando el pánico entre los inversionistas, dando un duro golpe a sus bonos y provocando que se suspendiera la transacción de sus acciones en Shenzhen y Shanghái.

Fitch se convirtió el miércoles en el último grupo en emitir una advertencia, reduciendo drásticamente la calificación crediticia en moneda extranjera de Evergrande de triple C plus a doble C y diciendo que un default de algún tipo "parece probable". Esta semana, Moody's rebajó la calificación de la empresa por tercera vez en meses, diciendo que los acreedores tendrían "perspectivas de recuperación débiles" en caso de default.

La crisis de liquidez ha dejado algunos de los bonos de Evergrande cotizando a menos de 30 centavos por dólar, un nivel muy reducido, y ha puesto de relieve los temores sobre el fuertemente apalancado sector inmobiliario, que representa más de 28% de la economía de China.

- ¿Por qué Evergrande podría incumplir su deuda?

- Evergrande desarrolla proyectos inmobiliarios y luego vende los proyectos a clientes que normalmente pagan por adelantado antes de su finalización. Tiene 778 desarrollos en marcha en 223 ciudades.

Los pagos de Evergrande a los proveedores a menudo se basan en la emisión de facturas comerciales, un tipo de pagaré a corto plazo.

La semana pasada, la compañía dijo que sus problemas de liquidez, incluidos los pagos atrasados ​​a los proveedores y las tarifas de construcción, significaban que los proyectos estaban suspendidos. Se ha apresurado a vender activos para generar efectivo, pero algunas empresas se han negado a aceptar papeles comerciales de Evergrande. S&P ha sugerido que el desarrollador podría estar pagando a los proveedores mediante transferencias de sus propiedades en lugar de efectivo.

Evergrande está expuesta a un círculo vicioso en el que no tiene suficiente efectivo para completar sus proyectos y generar más ingresos por las ventas, que cayeron 26% en agosto con respecto a la misma época del año anterior a pesar de los grandes descuentos.

La empresa necesita ese efectivo no solo para sostenerse, sino también para reducir sus enormes deudas. Las nuevas reglas impuestas por Beijing hace aproximadamente un año, que obligaron a los grandes desarrolladores chinos a reducir sus deudas, son una de las principales razones por las que la presión sobre Evergrande ha aumentado en el último año.

"Esperamos un escenario de default para Evergrande, a menos que haya un avance inesperado para la empresa, como la venta de activos", dijo Matthew Chow de S&P.

Te puede interesar: Un nuevo golpe de China a Jack Ma: busca dividir compañía de préstamos Alipay

- ¿Qué deudas están en riesgo de impago?

- A fines de junio, Evergrande tenía deudas por 572 mil millones de yuanes (US$ 89 mil millones), incluidos préstamos de bancos y préstamos de mercados de bonos dentro y fuera de China. Esto es 20% menos que los 717 mil millones de yuanes a fines de 2020, luego de un impulso para reducir el endeudamiento. Pero las otras obligaciones de la compañía significan que sus pasivos totales son significativamente más altos, de 1,97 billón (millón de millones) de yuanes, y han aumentado desde diciembre.

Cuando rebajó la calificación de Evergrande en agosto, S&P estimó que la empresa enfrentaba 240 mil millones de yuanes en facturas comerciales y cuentas comerciales por pagar en los próximos doce meses, y 100 mil millones de yuanes este año. A finales de junio, el desarrollador tenía 87 mil millones de yuanes en efectivo.

De su total de alrededor de US$ 14 mil millones en bonos, ninguno vencerá en 2021. Sin embargo, Evergrande tiene US$ 129 millones en pagos de intereses sobre esos bonos que vencen este mes y US$ 850 millones este año, según Fitch.

El miércoles, REDD Intelligence, un servicio de inteligencia crediticia, informó que Evergrande podría suspender los pagos de un producto de gestión patrimonial que había emitido. Por otra parte, REDD señaló que Evergrande había dicho a los bancos que suspendería los pagos de intereses a los prestamistas el 21 de septiembre.

Evergrande no respondió a la solicitud para comentar al respecto.

- ¿Qué significaría un default para los mercados de bonos?

- Evergrande cuenta con grandes empresas internacionales entre sus inversionistas, incluidas Allianz, Ashmore y BlackRock. Es probable que un incumplimiento tenga efectos indirectos en los mercados globales, donde muchos inversionistas han anticipado históricamente el apoyo del gobierno chino en momentos difíciles.

Evergrande está tratando de resolver sus problemas vendiendo activos. Pero Iris Chen, analista del banco de inversión japonés Nomura, argumentó a fines de agosto que estas enajenaciones "realmente perjudicarían" a los tenedores de bonos offshore porque "los ingresos probablemente se utilizarán para pagar vencimientos onshore", como costos de construcción y préstamos fiduciarios.

Te puede interesar: China advierte a miles de funcionarios sobre sus vínculos con las empresas locales

Otra posibilidad es un impacto más amplio en otros desarrolladores, que también dependen en gran medida de los mercados de deuda y están sujetos a la campaña de desapalancamiento de Beijing. Guangzhou R&F fue degradado por Moody's el viernes debido a preocupaciones de que tendría más dificultades para emitir deuda para liquidar obligaciones antiguas, un proceso conocido como refinanciamiento. Guangzhou R&F tiene próximos pagos de deuda que exceden su efectivo, según Moody's, por lo que si no puede refinanciar corre el riesgo de incumplir. Los bonos del grupo se vendieron a pérdida esta semana.

Los costos de los préstamos están aumentando, y los rendimientos de los bonos chinos con calificación especulativa se dispararon a alrededor de 13% a fines del mes pasado, en comparación con menos de 10% en junio, según un índice de Ice Data Services.

Los analistas de Citi señalaron la semana pasada que las ventas de agosto fueron 19% menores interanualmente en 31 empresas del sector inmobiliario que cotizan en bolsa. El banco agregó: "La preocupación por el impacto del contagio de Evergrande provocó algunas dificultades en la emisión de bonos en el país (debido a la demanda) y en el extranjero (debido al costo)".

- ¿Qué significaría para China?

- Incluso si el gobierno central opta por permitir que Evergrande entre en default en lugar de rescatarlo directamente, una medida que se alinearía con las percepciones de un cambio hacia un enfoque más orientado al mercado, es probable que las autoridades se involucren en la coordinación de la continuación de los proyectos en un grupo que emplea a 163 mil personas. Los promotores inmobiliarios en China también suelen tener grandes préstamos de los mayores bancos estatales del país.

El incumplimiento en febrero de China Fortune Land Development, una empresa especializada en parques industriales, llevó al establecimiento de un comité de acreedores. Un informe de REDD en agosto dijo que el gobierno de Guangdong está recopilando comentarios de los bancos sobre un posible comité de acreedores para Evergrande, mientras que el grupo dijo en sus resultados provisionales la semana pasada que está hablando con el gobierno sobre proyectos suspendidos.

Más allá de los mercados, el problema más importante para Beijing sería el impacto en el sector inmobiliario en general, el que ha sido uno de los principales motores del auge económico de China durante décadas, pero que se ha visto afectado por el endurecimiento de las condiciones crediticias.