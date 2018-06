FT Español Luz verde para gobierno populista en Italia Giuseppe Conte será premier tras acuerdo que pone fin a prolongada crisis política. Por James Politi Roma En Italia, el Movimiento anti-establishment Cinco Estrellas y la Liga de extrema derecha obtuvieron ayer la aprobación del presidente, Sergio Mattarella, para dar inicio a un gobierno populista, poniendo fin a la crisis política que se apoderó del país y atemorizó a los inversionistas. En una reunión en el Palacio del Quirinal, Giuseppe Conte, designado primer ministro por la alianza, presentó a Mattarella la lista de ministros, que incluyen una mezcla de académicos y políticos tecnocráticos de ambos partidos en posiciones clave. Las designaciones fueron aceptadas por el mandatario y se espera que la nueva administración jure hoy a las 16.00 horas local. Giovanni Tria, un profesor de economía política de la Universidad Vergata en Roma, será ministro de Finanzas, mientras que Paolo Savono, quien fue controversialmente bloqueado por Mattarella para el cargo el domingo, será ministro de Asuntos Europeos. En tanto, Enzo Moavero Milanesi, exasistente del exprimer ministro Mario Monti, será el titular de la cartera de Relaciones Exteriores. Luigi Di Maio, líder de Cinco Estrellas, será viceprimer ministro y ministro de Trabajo y Desarrollo Social, lo que incluye la política comercial. Y Matteo Salvini, jefe de la Liga de extrema derecha, será ministro del Interior, a cargo de la inmigración. El último obstáculo para la entrada en vigencia del nuevo gobierno será el voto de confianza en el parlamento la próxima semana. La esperanza de que ambos partidos superaran sus diferencias y evitaran el llamado a elecciones anticipadas llevó a los activos italianos a subir ayer por segundo día consecutivo. Noticias Relacionadas FT Español Reguladores de EEUU proponen amplios cambios en normativa del sector bancario FT Español Populistas italianos vuelven a negociar para formar gobierno FT Español El progreso del mundo crea nuevos desafíos

[an error occurred while processing the directive]