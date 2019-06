OMC advierte del aumento de las barreras comerciales antes de la cumbre del G20

FT Español

El aumento de las medidas comerciales restrictivas entre octubre y mayo alcanza unos US$ 335.900 millones.

Los nuevos obstáculos al comercio, impuestos por las economías del G20, amenazan con entorpecer la economía mundial, dijo la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un informe publicado hoy.

Los países del G20 implementaron 20 nuevas medidas restrictivas del comercio entre mediados de octubre y mediados de mayo, incluyendo aranceles más elevados, prohibiciones de importación y nuevos procedimientos aduaneros para las exportaciones. Estas medidas afectan a los bienes por US$ 335.900 millones, la segunda cifra más alta registrada desde que la OMC comenzó a realizar un seguimiento al respecto en mayo de 2012.

La organización observó que el tamaño de las políticas comerciales restrictivas se ha reducido en los dos últimos períodos de presentación de informes, y que el período anterior representa el lapso más alto registrado, alcanzando los US$ 480.900 millones.

Las mismas economías también introdujeron 29 medidas destinadas a facilitar el comercio, como la eliminación o reducción de los aranceles y la adición de derechos de exportación, que abarcan unos US$ 397.200 millones.

El director general de la OMC, Roberto Azevêdo, pidió a las naciones del G20 que aliviaran las tensiones comerciales. Azevêdo comentó que las conclusiones del informe "deberían ser de grave preocupación para toda la comunidad internacional".

"La tendencia estable que vimos durante casi una década desde la crisis financiera, ha sido reemplazada por un fuerte aumento en el tamaño y la escala de las medidas restrictivas del comercio en el último año. Esto tendrá consecuencias en una mayor incertidumbre, una menor inversión y un crecimiento más débil del comercio", dijo el director de la OMC.

El informe llegó días antes de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, donde el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen programado para reunirse en medio de una larga disputa comercial.

Trump dijo que tendrá una "reunión extendida" con Xi durante la reunión de líderes del G20, la que comenzará el viernes. Si no se llega a una tregua comercial, se podrían aplicar aranceles adicionales. El presidente de Estados Unidos amenazó con imponer gravámenes a unos US$ 300 mil millones a bienes chinos que, hasta ahora, se han librado de la guerra comercial si el presidente chino no hubiese asistido a la reunión del G20.

El informe de la OMC afirma que las medidas restrictivas del comercio que se están considerando actualmente, se suman a "los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos, las empresas y los consumidores en el actual entorno económico mundial".

El mes pasado, Estados Unidos elevó los aranceles existentes a US$ 200 mil millones a las importaciones provenientes de China, y se acusó a Beijing de "renegar" de las promesas hechas durante las conversaciones. China tomó represalias y aumentó los aranceles sobre los bienes estadounidenses de unos US$ 60 mil millones.