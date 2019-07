Virgin Galactic da el primer paso para cotizar en Wall Street

FT Español

La firma de Sir Richard Branson se convertirá en la primera empresa de turismo espacial en abrirse a bolsa, gracias a una fusión con la firma de inversiones de Chamath Palihapitiya.

Virgin Galactic de Sir Richard Branson anunció sus planes de salir a bolsa a través de la fusión con una sociedad de inversiones que le aportará fondos, y que fue fundada por el exejecutivo de Facebook, Chamath Palihapitiya.

El acuerdo otorga a Virgin Galactic US$ 800 millones para financiar su intento de llevar pasajeros al espacio y permite a Palihapitiya asegurar el éxito en su propia iniciativa de llevar a empresas tecnológicas privadas al mercado de valores sin una Oferta Pública Inicial (OPI).

Virgin Galactic dijo ayer que se fusionará con la firma de inversiones de Palihapitiya, que fue lanzada en 2017 y cotiza en Nueva York. La firma de Branson dijo que la compañía tendría un valor corporativo cercano a los US$ 1.500 millones.

“Al embarcarnos en este nuevo capítulo, en este avanzado punto del desarrollo de Virgin Galactic, podemos abrir espacio para más inversionistas y, al hacerlo, abrir espacio para miles de nuevos astronautas”, dijo Sir Richard.

Transformar el transporte aéreo

En tanto, Palihapitiya dijo que la decisión de respaldar a Virgin Galactic fue impulsada por una convicción de que la empresa fundada por Branson tenía el potencial para alterar el espacio y los viajes aéreos convencionales de manera profunda.

“Bajo el capó, esto es como un negocio de software. A pesar de que fabrica hardware, ha innovado tanto como una empresa tecnológica”, dijo Palihapitiya. “A largo plazo, la tecnología desarrollada por Virgin Galactic podría ser utilizada para transformar el transporte aéreo al reducir el tiempo de viaje”.

La empresa de inversiones, Social Capital Hedosophia, fue presentada por Palihapitiya como una forma de llevar a las firmas de tecnología al mercado de valores sin pasar por los trámites molestos de una OPI.

Pero había fallado en encontrar hasta ahora un objetivo dispuesto a hacerlo y se acercaba ya a la fecha límite de septiembre, cuando hubiese tenido que devolver el efectivo a los inversionistas.

Palihapitiya dijo que primero discutió adquirir Virgin Galactic con Branson hace nueve meses, agregando que ambos “compartían amistades” que se habían inscrito para ser clientes.

“Nos dimos cuenta de que se estaba construyendo un negocio realmente asombroso: un negocio de hardware que francamente funcionaba económicamente como una compañía de software con ese tipo de márgenes a escala”, dijo Palihapitiya.

SCH, que recaudó US$ 700 millones de efectivo de sus inversionistas en 2017, se quedará con el 49% de la compañía. Está pagando US$ 300 millones en efectivo a los actuales accionistas de Virgin: Virgin Group y Mubadala Investment Company de Abu Dhabi. El resto se colocará en el balance de la nueva firma junto con US$ 100 millones adicionales de Palihapitiya.

Rumbo al espacio

Virgin Galactic dijo que la fusión, que se espera antes de fin de año, proporcionaría suficiente capital adicional para iniciar viajes espaciales comerciales.

Sir Richard dijo que el objetivo inmediato era producir más naves espaciales y naves nodrizas para satisfacer la creciente demanda de viajes espaciales. “La tecnología está ampliamente probada, la meta ahora es aumentar la producción para satisfacer a nuestros clientes. Por el momento, la demanda supera enormemente la oferta”.

Palihapitiya, quien será el presidente de la nueva compañía, dijo que el crecimiento en la capacidad de viajes espaciales ayudará a Virgin Galactic a ser rentable para el verano (boreal) de 2021. “Esta empresa tiene el potencial de convertirse en un negocio multimillonario y nuestra inversión busca acelerar ese proceso”, dijo.

Palihapitiya se acercó a Sir Richard en búsqueda de acuerdo después de que el empresario británico detuviera las conversaciones con el fondo soberano de Arabia Saudita sobre una inversión planificada de US$ 1.000 millones en las empresas espaciales de Virgin, tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

En diciembre, Virgin Galactic alcanzó el borde del espacio por primera vez con un vuelo de prueba que marcó un punto de inflexión en sus intentos por crear una nueva industria de turismo espacial. Los planes de la firma fueron retrasados después de un accidente en 2014 que le costó la vida a un piloto de Virgin Galactic.

Branson está en una competencia con Blue Origin, fundada por Jeff Bezos de Amazon, y SpaceX de Elon Musk. Los cohetes de SpaceX ya reabastecen la Estación Espacial Internacional, que es cinco veces superior al límite de la nave Virgin Galactic.