Internacional

20:00 Los futuros de Wall Street se dispararon luego de que se publicara que la empresa de biotecnología Gilead Sciences Inc tuviera positivos resultados con tratamiento experimental para el coronavirus.

Las acciones de Gilead aumentaron un 14% después de que se diera a conocer el informe y el progreso del tratamiento en los pacientes en un hospital de Chicago.

"Obviamente, esta es una buena noticia. Por supuesto, hemos escuchado algunas otras buenas noticias como esta recientemente y no se desarrollaron tan bien como la gente esperaba ", dijo Matt Maley, jefa de mercado de Miller Tabak, en un correo electrónico a la cadena de noticias CNBC. "La gran pregunta es si será suficiente para ayudar a la economía a" reabrirse "más rápido de lo que la gente piensa en este momento".

Las acciones de Boeing también aumentaron aproximadamente un 7% después de que el fabricante de aviones dijo que reanudaría la producción el 20 de abril .

19:00 Las autoridades sanitarias de Francia informaron este jueves de que ya son 17.920 los fallecidos en el país a causa del coronavirus si bien el número de hospitalizados ha disminuido por segundo día consecutivo desde que comenzó la pandemia.

El director general de Sanidad, Jérome Salomon, detalló durante una rueda de prensa que del total de fallecidos, 11.060 se han producido en hospitales, mientras que otras 6.860 se han registrado en residencias de ancianos, lo que implica 753 decesos más en las últimas 24 horas.

En este sentido, señaló que ya son 108.947 los casos confirmados de Covid-19 desde el pasado 1 de marzo, de los cuales 2.641 se han registrado en la última jornada.

Sin embargo, la cifra de personas hospitalizadas ha descendido desde el último día (con 474 pacientes menos que el día anterior). Así, en total 31.305 personas siguen hospitalizadas, según informaciones del diario local 'Le Figaro'.

No obstante, ha advertido de que el país todavía no se encuentra ante una situación "normal". "Más de 6.000 personas están en cuidados intensivos. Estamos en una situación excepcional. La epidemia sigue siendo dinámica", indicó.

18:00 Luego de anunciar ayer que presentaría los lineamientos de reapertura de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, dio a conocer hoy en su conferencia de presa diaria desde la Casa Blanca las nuevas pautas federales que establecen las condiciones para que algunos estados de EEUU comiencen a relajar algunas de las estrictas medidas de distanciamiento social impuestas para combatir la propagación de la pandemia de coronavirus, asegurando que "este es un proceso gradual".

El plan de 18 páginas titulado "Abriendo América otra vez" identifica las circunstancias necesarias para que las áreas del país permitan que los trabajadores comiencen a regresar al trabajo, pero atribuye a los gobernadores estatles la decisión de levantar las restricciones y hacerlo en etapas. El mandatario afirmó que si los jefes locales consideran que deben mantener las cuarentenas, "les permitimos hacerlo".

"Los estadounidenses sanos ahora podrán retornar a sus trabajos, a medida que lo permitan las condiciones", afirmó Trump, y agregó que "nuestro objetivo será identificar rápidamente futuros brotes y eliminarlos rápidamente". Además, indicó que se debe "vigilar adicionalmente" para evitar que el virus ingrese al país desde el exterior.

15:39 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó el jueves al ministro de Salud Luis Henrique Mandetta, aseguró el ahora exfuncionario a través de Twitter, después de los desacuerdos entre ambos sobre cómo responder a la pandemia de coronavirus. "Acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi renuncia al Ministerio de Salud", publicó el exministro en su red social.

El propio Mandetta anunció antes que esperaba ser despedido entre hoy y mañana, después de varios desacuerdos públicos con Bolsonaro en la estrategia de enfrentar la pandemia de Covid-19.

Según dio a conocer Reuters, el oncólogo Nelson Teich será designado en reemplazo de Mandetta, y de acuerdo a lo consignado por el medio brasilero O Globo, el médico ya aceptó la invitación y debería anunciarse más tardar el miércoles.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

14:00 El Presidente, Sebastián Piñera, promulgó la ley que concede un indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile para evitar focos de contagios en las cárceles y afirmó que el beneficio para 1.700 personas "no significa en ningún caso impunidad para quienes fueron condenados y están privados de libertad, puesto que no extingue su responsabilidad penal ni elimina la condena como antecedente penal. Solo modifica la ejecución de la pena, conmutando o sustituyendo la reclusión en las cárceles por la reclusión total en los domicilios".

El mandatario fundamentó su decisión en que "el peligro de contagio por coronavirus se multiplica cuando las personas más vulnerables se encuentran privadas de libertad dentro de recintos penitenciarios, cuyas condiciones de hacinamiento dificultan o hacen imposible medidas sanitarias como el aislamiento social, el lavado frecuente de manos y otras recomendaciones de la autoridad sanitaria".

En el contexto de la declaración de un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, las medidas del Gobierno en el sistema de ejecución penal se enfocan en el cuidado preventivo de grupos de alto riesgo y en reducir los flujos de ingresos y egresos de internos, para prevenir las posibilidades de un foco de contagio masivo.

La iniciativa comprende indultos generales conmutativos de penas privativas de libertad de hombres que tengan más de 60 años de edad, mujeres mayores de 55 años, mujeres embarazadas o que tengan un hijo o hija menor de dos años de edad. El indulto consistirá en la conmutación de la pena privativa de libertad por la de reclusión domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas.

La población penal mayor de 75 años constituye una situación excepcional, pues a diferencia de todos los otros grupos beneficiados, se prescinde de cualquier exigencia de cumplimiento mínimo de condena y se prescinde también de cualquier exigencia de saldos máximos de condena que resta por cumplir, debido a que se le considera el grupo de mayor riesgo en esta pandemia.

Se establecen circunstancias que dan origen al cumplimiento efectivo de la pena conmutada, lo que ocurrirá cuando incumplan la pena que pasarán a cumplir como consecuencia del indulto general conmutativo, o cuando cometan un crimen o simple delito durante el cumplimiento de la pena a la cual se ha conmutado la anterior. En todos estos casos se revocará la medida que la aplicación de esta ley le hubiese beneficiado a la persona condenada.

Se excluye de los beneficios de la ley a quienes se encuentran condenados por delitos que representan un atentado a los bienes jurídicos más importantes para la sociedad: la vida, la integridad física y psíquica, la libertad personal, la libertad e indemnidad personal y la propiedad.

13:06 En entrevista con el Financial Times, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió sobre el colapso de la Unión Europea como un "proyecto político" a menos que apoye a economías afectadas como Italia y los ayude a recuperarse de la pandemia de coronavirus.

El mandatario dijo que "no había otra opción" que establecer un fondo que "pudiera emitir deuda común con una garantía común" para financiar a los estados miembros de acuerdo con sus necesidades en lugar del tamaño de sus economías Esta es una idea a la que Alemania y los Países Bajos se han opuesto.

La UE enfrentó un "momento de verdad" al decidir si se trataba de algo más que un mercado económico único, con la falta de solidaridad durante la pandemia que probablemente alimente la ira populista en el sur de Europa, dijo Macron. "Si no podemos hacer esto hoy, les digo que los populistas ganarán: hoy, mañana, pasado mañana, en Italia, en España, tal vez en Francia y en otros lugares", alertó.

Además, señaló que "creo que (la UE) es un proyecto político. Si se trata de un proyecto político, el factor humano es la prioridad y hay nociones de solidaridad que entran en juego... la economía sigue a eso, y no olvidemos que la economía es una ciencia moral".

12:38 El día en que el presidente Trump anunciará las pautas de reapertura de la economía de EEUU, Nueva York y otros estados de la costa este están extendiendo su cierre de negocios no esenciales hasta el 15 de mayo, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

El bloqueo estaba programado para levantarse el 30 de abril, pero Coumo dijo que "tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Me gustaría ver que la tasa de infección baje aún más. Las políticas de pausa de Nueva York, las políticas de cierre, se extenderán en coordinación con otros estados hasta el 15 de mayo".

"Entonces, un mes, continuaremos con las políticas de cierre. ¿Qué pasa después de eso? No lo sé. Veremos qué muestran los datos ", dijo Cuomo. "No quiero proyectar más allá de ese período". También reiteró sus planes de trabajar con otros gobernadores del noreste en un plan coordinado para reabrir gradualmente el comercio en la región.

New York on PAUSE will be extended in coordination with other states to May 15.



Non-essential workers must continue to stay home.



Social distancing rules remain in place.



We must STAY THE COURSE. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 16, 2020

12:15 La recesión en Europa va a ser mucho más profunda de lo previsto anteriormente, según el último pronóstico de JP Morgan, ya que es probable que las medidas de distanciamiento social se relajen más lentamente de lo previsto y los mercados laborales se desploman a medida que se desploma la producción.

Según las últimas predicciones, el PIB en Europa caerá un 7,5% en 2020, por debajo del pronóstico del mes pasado del 3,4%. "El impacto inmediato de los bloqueos de Covid-19 en el PIB parece mayor de lo que habíamos previsto", escribieron los analistas.

"Todavía asumimos que abril es el mes más débil, con la recuperación comenzando a medida que avanzamos hacia mayo ... pero ahora asumimos que ocurre más lentamente durante el trimestre, con el Reino Unido y Francia rezagados en otros países", acotaron.

Las previsiones revisadas se hacen bajo el supuesto de que no hay una segunda ola de infecciones que obligaría a una nueva imposición de medidas de bloqueo a finales de este año y arrastraría el PIB hacia abajo.

12:00 El Reino Unido extenderá su bloqueo durante al menos otras tres semanas, dijo Dominic Raab, primer secretario de Estado y de Asuntos Exteriores, en una sesión informativa el jueves. "La relajación temprana haría más daño a la economía durante un período más largo", dijo Raab el jueves. Según el consejo, "el gobierno ha decidido que las medidas actuales deben permanecer vigentes durante al menos las próximas tres semanas".

Raab está reemplazando al primer ministro cuando Boris Johnson se recupera de un combate de Covid-19. El consejo del Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE) mostró que las medidas actuales de distanciamiento social están frenando la propagación de Covid-19, pero que sería prematuro facilitar las medidas ahora, dijo Raab.

"Cualquier cambio en nuestras medidas de distanciamiento social ahora correría el riesgo de un aumento significativo en la propagación del virus", dijo. "Deshacería el progreso que hemos hecho hasta la fecha".

11:20 Canadá planea enviar ayuda militar a hogares de cuidado en la provincia de Quebec. El primer ministro Justin Trudeau dijo que el gobierno nacional responderá a un llamado de asistencia de la provincia con un plan que podría involucrar a los militares, la Cruz Roja y voluntarios de salud pública.

"Les daremos toda la ayuda posible", dijo Trudeau, y agregó que los detalles del plan se darán a conocer "pronto". El gobierno también se ha movido en los últimos días para aumentar los salarios de los trabajadores esenciales que ganan menos de C $ 2,500 ($ 1,766), incluidos algunos trabajadores a domicilio.

10:31 En un nuevo balance de la situación del coronavirus en el mundo y en Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que en las últimas 24 horas se registró el mayor aumento de casos registrado hasta el momento, con 534 nuevas personas contagiadas, ascendiendo a 8.807 los pacientes confirmados a nivel nacional. En cuanto a los fallecidos, se contabilizaron 11 muertes ayer -el máximo de víctimas fatales en un día hasta el momento-, lo que implica que los decesos superaron la barrera de los 100, alcanzando los 105.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recordó que hoy termina la cuarentena para las comunas de Las Condes, Hualpén, Padre de las Casas y San Pedro de la Paz, mientras que la medida comienza a estar operativa en El Bosque, parte de San Bernardo y un sector de Arica. En las comunas de Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán y Chillán Viejo y parte de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago se mantiene la medida.

Además, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que desde el lunes se entregará el "Carnet Covid" a los pacientes que cumplen con una serie de condiciones, pero que ya no están contagiando el virus. "El requerimiento para recibirlo va a ser muy estricto", aseguró el ministro, ya que el documento dependerá de la autoridad sanitaria, por lo que todos los exámenes deberán ser certificados.

"Lo que podemos decir a la luz de la evidencia que hoy tenemos, es que la inmunidad que produce la infección por coronavirus, es una que dura mucho tiempo", afirmó el secretario de Estado.

Además, anunció que mañana se publicará una circular sobre el uso general de mascarillas y su rol en la prevención del contagio, o de contagiarse pasivamente con otras personas. Se definirán materias como que todas las personas que utilicen transporte público o privado de pago y ascensores deberán utilizarlas, y se dispone su uso obligatorio cuando se encuentren al menos diez personas juntas en establecimientos educacionales; lugares cerrados como galerías, tribunas, gimnasios o estadios; espacios cerrados o aeropuertos o terrapuertos; espacios cerrados de supermercados, centros comerciales; establecimientos de salud, entre otros.

9:52 El gobierno de México extendió hasta el 30 de mayo las medidas preventivas contra el coronavirus, como el confinamiento en casa y la paralización de actividades económicas no esenciales, y ofreció más préstamos a pequeñas empresas así como acelerar el gasto público para mitigar los efectos de la epidemia.

El secretario de Salud, Hugo López-Gatell, estimó que el primer ciclo de la epidemia se podría comenzar a agotar el 25 de junio en el país y explicó que, debido a las diferencias en la intensidad de diseminación del coronavirus, en algunas áreas con menos infectados, sobre todo municipios pequeños y menos poblados, se van a ir levantando algunas medidas en mayo, como la suspensión de actividades escolares.

En la misma conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como la extensión de las medidas de prevención afectará aún más a la actividad económica, su gobierno entregará un millón más de créditos a pequeñas empresas que tengan empleados registrados. Explicó que los fondos para estos préstamos saldrá de impuestos pendientes de pago de varias grandes empresas, que han ofrecido irse poniendo al día.

López Obrador agregó que su administración tiene previsto además acelerar el gasto público en mayo y junio, especialmente en programas sociales, para estimular el consumo interno y con ello la economía, que se encuentra estancada y con proyecciones de una severa recesión para este año.

9:35 La Reserva Federal dijo que una nueva instalación para ayudar a los bancos a retirar los préstamos para pequeñas empresas respaldados por el gobierno de sus balances estaba "completamente operativa y disponible", ya que el Congreso y la administración Trump disputaron una extensión de $ 350 mil millones en fondos para apoyar el programa.

El Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas (PPP), que se creó como parte de un paquete de estímulo de US$ 2 billones el mes pasado, le permite al gobierno garantizar préstamos a pequeñas empresas para que puedan mantener su fuerza laboral durante la pandemia de coronavirus.

Los bancos habían estado buscando protección adicional contra el riesgo al extender esos préstamos, lo que la Fed había señalado que estaba listo para proporcionar a principios de este mes mediante la creación de una nueva instalación para comprar los préstamos.

9:15 El primer ministro Shinzo Abe ha prometido dar 100 mil yenes (US$ 929) a cada ciudadano de Japón en una respuesta radical a Covid-19 cuando declaró un estado de emergencia a nivel nacional.

La decisión de enviar dinero en efectivo a todos los ciudadanos se produjo después de la presión de los aliados políticos de Abe, que se opusieron a la política anterior de dar 300 mil yenes, pero solo a las personas que sufrieron importantes pérdidas de ingresos en el brote.

La cobertura precisa de la política no está clara durante un año, pero si el pago único se aplica a toda la población de Japón, incluidos los niños, costará 12,7 billones de yenes (US$ 117 mil millones), más del 2% del producto interno bruto.

9:00 El Reino Unido anució que no aceptará un retraso en el período de transición del Brexit, incluso si la Unión Europea ofrece uno. El portavoz de Boris Johnson dijo en una sesión informativa diaria que "no pediremos extender la transición. Y, si la UE pregunta, diremos que no. Extender la transición simplemente prolongaría las negociaciones, prolongaría la incertidumbre comercial y retrasaría el momento de control de nuestras fronteras".

Cuando se le preguntó por qué el Reino Unido no desearía tener más tiempo para las negociaciones, que han sido interrumpidas por la pandemia de coronavirus, el portavoz respondió que "también nos mantendría obligados por la legislación de la UE en un punto en el que necesitamos flexibilidad económica y legislativa para gestionar la respuesta del Reino Unido a la pandemia de coronavirus".

8:30 Unos 5,25 millones de estadounidenses solicitaron beneficios de desempleo la semana pasada, cifra que es menor al dato anterior, pero que evidencia que en las últimas cuatro semanas unas 22 millones de personas quedaron cesantes en la principal economía del mundo como consecuencia del avance del coronavirus.

Las últimas cifras sugieren una tasa de desempleo actual de al menos un 17%, muy por encima del 10% alcanzado a raíz de la recesión que terminó en 2009, en una señal de que los efectos de los cierres se han extendido mucho más allá de una ola inicial de restaurantes, hoteles y otros negocios.

08:23 Las dos regiones españolas más afectadas por el coronavirus han proporcionado datos que indican que el número de muertos por la pandemia en el país es al menos un 40% superior al total oficial de 19.130 y puede ser mucho mayor.

Los cambios en el recuento del número de muertes, incluidas las personas en hogares de cuidado que mostraron síntomas de coronavirus pero no se sometieron a pruebas, se han acercado a duplicar el número de muertos en Cataluña, de 3.855 a 7.097 personas, mientras que el número de víctimas en Madrid pasó de 6.724 a 11.525.

La cifra oficial de muertes en todo el país, que hoy registró 551 muertes en las últimas 24 horas, incluye sólo casos probados de Covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

08:23 El Banco Central Europeo no para en la crisis del coronavirus. Christine Lagarde, presidenta de la institución , ha asistido por vía telemática a la reunión del Comité Financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde ha señalado que el BCE está "abierto a todas las opciones y contingencias para apoyar a la economía en este shock".

Hasta la fecha, las compras de deuda bancaria, de bonos con baja calificación crediticia (high yield) y las acciones se han dejado de lado entre las herramientas de las que dispone la autoridad monetaria para combatir la crisis. También el famoso helicóptero de dinero, que no es otra cosa que financiar la entrega de euros directamente a los ciudadanos europeos, sin utilizar a los bancos de intermediarios.

La responsable de la autoridad monetaria europea ha explicado que los últimos datos macroeconómicos y los resultados de las encuestas pronostican una caída sin precedentes que apunta a una gran contracción del PIB de la zona euro y que exige una respuesta coordinada. En ese sentido, Lagarde recalcó que "el Consejo de Gobierno se compromete a hacer todo lo necesario dentro de su mandato para ayudar a la zona del euro a superar esta crisis".

07:18 La confianza empresarial en España se ha derrumbado desde que la crisis del coronavirus golpeó al país. Tres cuartas partes de las compañías españolas ahora son pesimistas sobre su desempeño futuro, según una encuesta realizada por la oficina nacional de estadísticas.

Las empresas de transporte, alojamiento y construcción son las más negativas , mientras las más pequeñas también fueron sombrías sobre su perspectiva, según la encuesta trimestral en la que participan aproximadamente 8.000 empresas españolas.

06:15 La búsqueda del origen del brote de coronavirus ha generado nuevas tensiones entre los Estados Unidos y China, ya que los funcionarios de la administración Trump presionan a Beijing para que divulgue información sobre los primeros casos de la enfermedad.

05:37 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa debería ofrecer una "sincera disculpa" a Italia por no ayudar cuando el país se convirtió en la primera nación de la Unión Europea en ser afectada por la pandemia de coronavirus.

"No se puede superar una pandemia de esta velocidad y esta escala sin la verdad, la verdad sobre todo: los números, la ciencia, las perspectivas, pero también sobre nuestras propias acciones", dijo en un discurso ante el Parlamento Europeo.

Von der Leyen dijo que la UE debería utilizar su próximo presupuesto plurianual como "la nave nodriza" de la recuperación de Europa de la crisis. Abogó por invertir en áreas como las energías renovables, el transporte limpio y la impresión 3D para impulsar la economía europea y "reducir las dependencias acortando y diversificando nuestras cadenas de suministro".

05:26 Rusia registró un quinto aumento diario récord consecutivo en nuevos casos de coronavirus el jueves, y otro aumento récord en muertes. El país dijo que había registrado 3.448 casos nuevos, un aumento del 14% que lleva su número total de infecciones a 27.938. Treinta y cuatro personas murieron de la noche a la mañana, con un total de 232.

05:13 La pandemia de coronavirus ha provocado una interrupción repentina de los registros de empresas en Francia, que ha ido en aumento tras las reformas gubernamentales. El número de registros cayó a 52.000 en marzo desde 72.000 en enero, lo que corresponde a una caída del 28%, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

La caída elimina tres años de crecimiento de dos dígitos en los registros de nuevas empresas que siguieron a las reformas del sistema tributario y las regulaciones comerciales. En el último año, el aumento de nuevos negocios también fue respaldado por un mayor crecimiento económico en Francia que el promedio de la eurozona

Esta semana, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que la economía francesa se contraerá un 7,2% este año, la mayor contracción desde el período de entreguerras.

4:38 Alemania reportó 2.866 nuevos casos de coronavirus este jueves, un aumento del 2% en comparación con el día anterior que llevó el número total de infecciones detectadas a 130.450 desde el comienzo de la crisis.

Según datos oficiales del Instituto Robert Koch en Berlín, el número de muertos por Covid-19 aumentó en 315 a 3.569. Esa fue la mayor cantidad de muertes en un solo día desde el comienzo del brote. Más de 72.000 pacientes de Covid-19 se han recuperado de la enfermedad.

El país reabrirá muchas de sus tiendas el próximo lunes y algunas de sus escuelas a partir del 4 de mayo, ya que se une a otros países europeos para relajar las medidas de cierre draconianas adoptadas el mes pasado para frenar la pandemia de coronavirus.

04:22 El gobierno británico protegerá a los fabricantes de nuevos ventiladores para el tratamiento de pacientes con coronavirus en el Reino Unido de la carga financiera de posibles reclamos legales derivados de infracciones de propiedad intelectual o lesiones personales causadas por máquinas defectuosas.

03:15 Australia no aliviará las restricciones de distanciamiento social durante al menos cuatro semanas hasta que amplíe sus regímenes de pruebas y rastreo de contactos para abordar la propagación del coronavirus, dijo hoy el gobierno.

"Necesitamos esa capacidad de movernos muy rápido para poder bloquear un brote donde ocurre y asegurarnos de que no se transmita más ampliamente dentro de la comunidad", dijo a periodistas Scott Morrison, primer ministro de Australia.

Actualmente hay 6.457 casos confirmados de coronavirus en Australia, pero la tasa de casos nuevos detectados está disminuyendo, con menos de 50 por día en los últimos días.

03:00 Los precios de las viviendas nuevas en China aumentaron en marzo, en una señal de que la demanda comenzaba a regresar a un mercado inmobiliario afectado por el impacto del coronavirus.

Los precios promedio en 70 ciudades principales aumentaron 0.1% en marzo respecto al mes anterior, según cálculos de Reuters basados ​​en datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. En febrero, los precios se mantuvieron estables en comparación con el mes anterior por primera vez en cinco años.

Miércoles 15 de abril

22:39 Las autoridades de salud en China informaron 46 nuevos casos de coronavirus hasta la noche de hoy con casos de transmisión local confirmados en la capital, Beijing, así como en Guangdong, en el sur del país, y Heilongjiang en el noreste.

La comisión nacional de salud de China informó tres casos de transmisión doméstica en Beijing y cinco en Guangdong. Se registraron otros cuatro casos en Heilongjiang, una provincia fronteriza con Rusia que ha visto un aumento en los casos importados a medida que los ciudadanos chinos regresan a casa a través de la frontera terrestre.

Los funcionarios están en alerta máxima para detectar infecciones por coronavirus transmitidas localmente para evitar el resurgimiento del virus.

Los casos restantes fueron casos importados. El recuento del miércoles lleva el número total de casos importados a 82.341 y, 64 personas dieron positivo para el virus pero no mostraron síntomas. Estos casos solo se incluyen en el registro oficial de casos confirmados si continúan mostrando síntomas.

22:38 El FMI advirtió que el crecimiento económico de Asia se detendrá por primera vez en 60 años debido al coronavirus. En una sesión informativa sobre las perspectivas económicas regionales, el director de Asia del fondo, Chang Yong Rhee, advirtió que la desaceleración será peor que la crisis financiera mundial de 2008-09 y la crisis financiera asiática de 1997.

"El impacto del coronavirus en la región será severo, generalizado y sin precedentes", dijo. "A diferencia de la crisis financiera mundial, el sector real de Asia, especialmente el sector de servicios, se está viendo muy afectado por las medidas de contención de la pandemia de coronavirus".

El FMI pronosticó un crecimiento del 1,2% en China durante 2020 y un crecimiento del 1,9% en la India, pero señaló que la desaceleración en las economías avanzadas fue más severa. Se pronostica que la economía de Japón se contraerá en un 5,2% y la de Australia en un 6,7%.

Se pronostica que la economía de Corea del Sur se reducirá en un 1,2% lo que muestra el valor económico de su estrategia para controlar el coronavirus con pruebas agresivas.

Rhee dijo que todavía era posible una rápida recuperación de la crisis. "Para 2021, hay esperanza: si las políticas de contención tienen éxito, veremos un repunte en el crecimiento. Sin embargo, es muy incierto cómo progresará este año ".

22:30 La junta del FMI aprobó una línea de liquidez a corto plazo para ayudar a algunas economías emergentes a lidiar con el brote de coronavirus, a medida que el prestamista multilateral intensifica sus esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo a limitar las consecuencias de la pandemia.

21:04 El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que la batalla contra el coronavirus continua y que revelaría hoy nuevos lineamientos para reabrir la economía.

"Los datos sugieren que en todo el país hemos superado el peak... con suerte eso continuará y continuaremos haciendo grandes progresos", dijo Trump en su conferencia de prensa diaria.

Agregó que "los acontecimientos alentadores nos han puesto en una posición muy fuerte para finalizar las directrices para que los estados reabran el país". Dijo que las nuevas directrices se centrarán en algunos, pero no en todos, los estados.

Trump sugirió anteriormente que quería reabrir la economía en mayo, pero algunos de sus asesores, incluido Anthony Fauci, uno de los principales científicos del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, han sugerido que el calendario no era realista, particularmente dada la incapacidad para realizar pruebas. suficiente gente.

"Creemos que algunos de los estados pueden abrirse antes de la fecha límite del 1 de mayo. Y creo que ese será un momento muy emocionante", dijo Trump. "Los gobernadores están... ansiosos por ponerse en marcha".

21:00 El presidente Sebastián Piñera, en compañía del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y del Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, presentó un balance de la situación del coronavirus en el país e hizo un llamado a cumplir las cuarentenas. Sumado a lo anterior, presentó el Plan Invierno con énfasis en la protección de los grupos más vulnerables.

"Lo que uno espera es que cumplan las normas y los que no cumplan van a recibir la sanción que se merecen, es inmoral poner en riesgo la salud de todos; el gobierno va a identificarlos y sancionarlos, es una conducta que no tiene perdón de Dios", así se refirió el Presidente, Sebastián Piñera, a las personas que han incumplido las normas sanitarias y las cuarentenas, por tal motivo anunció un proyecto de ley para aumentar las sanciones.

Señaló que "todos tenemos que comprometernos para salir adelante de esta amenaza y cumplir con las disposiciones sanitarias. Lamentablemente muchos no lo entienden así y en forma irresponsable ponen en peligro sus propias vidas y de los demás".

Por eso dijo que en los próximos días "vamos a enviar proyecto para hacer más duras y severas las sanciones a quienes no cumplen con las normas sanitarias y los que han reincidido. Dentro de las penas que cumplan labores trabajando en consultorios".

Piñera también esta noche anunció el adelantamiento del llamado plan de invierno para las personas en situación de calle. "En Chile hay aproximadamente 15 mil personas que viven en esta situación. Con un mes de anticipación hemos iniciado una nueva temporada de "calle digna, programa de apoyo a las personas que necesitan alimentación, tratamiento médico y un techo".

Señaló que "estamos haciendo un esfuerzo especial, duplicar el número de albergues. Lograr tener 80 nuevos lugares de acogida, más de mil camas adicionales, albergues van a funcionar de noche y de día y fortaleciendo una ruta de atención médica, para atender más de 4 mil personas cada día".

El mandatario además reiteró que para enfrentar la pandemia "estamos ayudando a las pequeñas empresas a que no caigan en la quiebra, además preocuparnos de que nuestro país pueda seguir enfrentando todos los desafíos además de la pandemia. Queremos atender a los chilenos que más lo necesitan, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, personas que viven en campamentos y los que nos aben si va a poder llegar a fin de mes. El coronavirus no solo afecta la salud y la vida, también los empleos e ingresos de nuestros compatriotas y sólo unidos vamos a poder enfrentarlo", indicó

18:30 Francia superó este miércoles las 17.000 muertes por coronavirus, pero por primera vez desde el inicio de la pandemia en el país bajó la presión en los hospitales.

En total siguen hospitalizadas 31.779 personas, pero el balance entre los ingresos y las altas fue negativo por primera vez desde el 1 de marzo, con 513 personas menos.

El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, indicó en su rueda de prensa diaria sobre la evolución de la situación que hay que tomar esas cifras con prudencia, porque el número de ingresos se mantiene alto, con 2.415 nuevos en el último día.

También fue negativo el balance en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en este caso por séptimo día consecutivo, con 273 pacientes menos y un total de 6.457 casos graves.

De las 17.167 muertes registradas desde el pasado 1 de marzo, 10.643 se produjeron en hospitales, de ellas 514 en las últimas 24 horas, y las otras 6.524 en residencias de ancianos y centros de dependencia, de las que el Ejecutivo va recibiendo los datos de forma paulatina.

Salomon precisó que en todo el territorio se han confirmado 106.206 casos de coronavirus, 2.633 más que la víspera, y que aunque se confirma la llegada a la "meseta epidémica", esta sigue siendo "muy alta".

15:41 Los presidentes ejecutivos de Amazon.com Inc, Jeff Bezos, y de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, participaron el miércoles en conferencias telefónicas de la Casa Blanca sobre cómo reabrir la economía estadounidense, dijeron representantes de la compañías.

Las llamadas telefónicas siguieron a un anuncio realizado el martes por el presidente Donald Trump sobre la formación de un grupo que lo asesore en cómo abrir el país, que incluyen a otros altos ejecutivos estadounidenses como el presidente de Apple Inc Tim Cook y de JPMorgan Chase&Co < JPM .N > Jamie Dimon.

Alrededor del 94% de los estadounidenses dice haber acatado las órdenes del gobierno de quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus, lo que incluye cierres comerciales obligatorios que han golpeado fuertemente a la economía del país, dejado a millones de personas desempleadas. Trump ha recurrido, como a menudo lo ha hecho, a los jefes de las grandes corporaciones para ayudar a trazar un curso a futuro.

15:10 La GSMA, la asociación que reúne a los operadoras de telecomunicaciones del mundo, ha prorrogado hasta 2024 la celebración del Mobile World Congress (MWC), una de las mayores ferias mundiales de telecomunicaciones en Barcelona, según han confirmado este miércoles fuentes de la Generalitat a Europa Press.

El Mobile 2020, que iba a tener lugar del 24 al 27 de febrero de este año en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona, se suspendió por el coronavirus y la anulación de muchas empresas expositoras.

Se esperaba a más de 110.000 asistentes provenientes de 200 países, algo más que el récord de participación de 2019, y un impacto económico de cerca de US$ 538 millones y la creación de alrededor 14.100 empleos temporales en su decimoquinta edición en Barcelona.

14:40 Las empresas estadounidenses se han visto afectadas por las consecuencias del nuevo brote de coronavirus, debido a que la actividad económica "se contrajo brusca y abruptamente en todas las regiones", mostró un informe de la Reserva Federal publicado el miércoles.

El más reciente control de temperatura de la Fed a las empresas del país se completó durante marzo, tiempo durante el que Estados Unidos atendió a los riesgos planteados por el nuevo brote de coronavirus y la mayor parte del país debió quedarse en casa y millones perdieron sus trabajos.

"Los sectores más afectados, debido a las medidas de distanciamiento social y cierres obligatorios, fueron el ocio y la hotelería, y la venta minorista fuera de los bienes esenciales", dijo la Fed en un informe en el que mencionó 93 veces al coronavirus o Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus.

"Todos los distritos informaron de perspectivas muy inciertas entre sus contactos comerciales, y la mayoría espera que las condiciones empeoren en los próximos meses", dijo el banco central.

14:25 En plena emergencia sanitaria y económica por la Covid-19, que ha provocado ya casi 16 mil muertos en Francia, el presidente Emmanuel Macron ha querido recordar al país que la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, muy dañada por un incendio hace un año, continúa siendo una prioridad nacional.

El jefe de Estado ha prometido el templo estará reparado de aquí al 2024, tal como prometió, a pesar de que las obras se hallan ahora paralizadas debido a la pandemia.

14:05 El gobernador Andrew Cuomo anunció hoy los planes para comenzar a reabrir la economía del estado de Nueva York en los próximos 18 meses, para aumentar gradualmente la actividad mientras espera la llegada de una vacuna que terminaría definitivamente con la pandemia. Las empresas serán evaluadas en función de la importancia de sus productos y servicios, y de los riesgos que plantean de seguir propagando el virus.

La reanudación de la actividad económica se calibrará en función de los riesgos para la salud pública. El gobernador argumentó que una parte clave de la reapertura fue lanzar pruebas y rastreo del público a gran escala, algo que aún estaba más allá de la capacidad del estado.

"No podemos hacerlo todavía. Esa es la verdad sin adornos", dijo Cuomo, señalando la escasez de laboratorios y suministros.

Cuomo dijo que Nueva York había logrado estabilizar su sistema de salud y evitar los peores resultados pronosticados por expertos en salud pública. A pesar de que alrededor de 2 mil personas siguen siendo diagnosticadas cada día con coronavirus, el número neto de hospitalizaciones ha comenzado a disminuir constantemente.

13:43 Colombia pondrá temporalmente bajo arresto domiciliario a unos 4 mil reclusos para evitar la propagación del coronavirus en las hacinadas prisiones, anunció el miércoles la ministra de Justicia al admitir la posibilidad de incrementar las liberaciones en los próximos días.

La medida favorecerá a los mayores de 60 años, a las madres embarazadas o con hijos menores de tres años, a los reclusos enfermos de cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, con discapacidad física, a condenados hasta cinco años de prisión y a quienes hayan cumplido un 40% de sus penas, según un decreto expedido por el Gobierno.

El beneficio de detención preventiva o prisión domiciliaria tendrá una vigencia de seis meses, pero excluye a quienes estén solicitados en extradición por cualquier delito, a los responsables de violencia sexual contra menores de edad, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, lavado de activos y corrupción, entre otros.

13:40 Esta mañana se llevó a cabo una reunión bilateral entre los cancilleres y ministros de Salud de Chile y Argentina, encuentro que se registra justo luego del enfrentamiento generado por la forma en que cada país está actuando para controlar el brote de coronavirus, donde Chile elaboró un estudio para rebatir con cifras los dichos del mandatario trasandino, Alberto Fernández, quien cuestionaba la estrategia seguida por nuestro país.

A través de una videoconferencia, Teodoro Riber y Jaime Mañalich, se comunicaron con sus pares Felipe Solá y Ginés González, desde el edificio Carrera y desde el Ministerio de Salud argentino, respectivamente.

Los cuatro participantes abordaron temas de cooperación bilateral y compartieron datos y estrategias que han resultado significativas para las políticas públicas de cada país en el combate al Covid-19.

El canciller Ribera al inicio de la reunión señaló que "estos son los momentos de mayor colaboración. Los países, más que estar en competencia, deben de colaborar, porque esta no es una crisis de Estados; esta es una crisis universal". Señaló que "no hay fronteras que paren el virus y, por tanto, no existe una salvación individual. A un país le puede ir espectacularmente bien, pero si a los vecinos no les está yendo bien, igual le va a tocar asumir parte del problema".

13:09 Alemania ha prolongado hoy hasta el 3 de mayo las medidas de distanciamiento social y restricción de contactos personales impuestas contra la pandemia del coronavirus, aunque se prevé una apertura gradual de la vida pública, escolar y comercial.

La canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales acordaron la reanudación de la vida escolar de forma escalonada el 4 de mayo, así como la reapertura de los comercios de hasta 800 metros cuadrados, mientras se recomienda llevar mascarilla en todo espacio público.

Habrá una reapertura gradual de la vida escolar y también de la actividad comercial. Pero éste debe ser "prudente", defendió tanto Merkel como el jefe del Gobierno de Baviera, Markus Söder el "Land" con mayor número de contagios de Alemania y donde más duras han sido las restricciones impuestas al ciudadano.

La reanudación de la vida escolar empezará en algunos estados federados el 4 de mayo y los primeros en volver a clase serán los alumnos de los últimos cursos de primaria o secundaria.

No ocurrirá al mismo tiempo en todo el país, sino que Baviera postergará esa reapertura al 11 de mayo, precisó Söder, quien recordó que compete a cada "Land" implementar las medidas acordadas a escala federal.

12:47 El secretario nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud de Brasil, Wanderson de Oliveira, ha presentado su dimisión este miércoles por las diferencias con el presidente del país, Jair Bolsonaro, sobre la estrategia contra el coronavirus. De Oliveira pertenecía al núcleo duro del Ministerio de Salud que dirige Luiz Henrique Mandetta, por lo que su salida ha acrecentado los rumores sobre una posible salida del propio ministro.

Según la prensa brasileña, Mandetta y Bolsonaro tienen profundas diferencias sobre cómo se debe afrontar la crisis sanitaria. El ministro es partidario de adoptar medidas drásticas, tales como el confinamiento total de la población, algo que el presidente rechaza para no dañar la economía.

Brasil, con más de 25.700 casos y 1.557 muertos, es el país de América Latina más afectado por el coronavirus. Bolsonaro ha cerrado fronteras pero se ha negado a imponer una cuarentena nacional, por lo que estados como Sao Paulo o Río de Janeiro han actuado por su cuenta.

12:26 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo hoy que su organización ahora estaba evaluando el impacto de la decisión de Donald Trump de retirar el financiamiento de EEUU al organismo internacional y analizando cómo llenar cualquier brecha de financiamiento, por ejemplo, recurriendo a otros países.

"Este es un momento para que todos estemos unidos en nuestra lucha común contra una amenaza común, un enemigo peligroso", dijo, y agregó que "cuando estamos divididos, el virus explota las grietas entre nosotros".

Además, el líder de la Organización indicó que "Estados Unidos ha sido un amigo generoso y de larga data de la OMS y esperamos que continúe siendo así", agregando que "lamentan" la decisión de Trump.

En 2019, EEUU proporcionó alrededor de US$ 237 millones, así como US$ 656 millones adicionales en contribuciones voluntarias a la agencia, según un portavoz de la OMS, que representa alrededor del 14,67% de su presupuesto total.

11:55 Gran Bretaña y la Unión Europea han anunciado planes para tres rondas de negociación sobre su futura relación entre ahora y principios de junio, mientras buscan revitalizar las conversaciones que fueron interrumpidas por la pandemia de coronavirus.

El jefe negociador de la UE, Michel Barnier, y su homólogo del Reino Unido, David Frost, tomaron la decisión durante una videollamada el miércoles, su primer contacto oficial desde que Barnier anunció el 19 de marzo que se había de Covid-19.

La pandemia de coronavirus ha amenazado con descarrilar el apretado calendario de las conversaciones de relaciones futuras, que comenzaron en marzo. Barnier advirtió incluso antes de que comenzara la crisis de salud que será extremadamente difícil llegar a un acuerdo integral antes de que expire el período de transición británico posterior al Brexit a fines de este año.

Las autoridades acordaron que las próximas rondas de negociación se llevarían a cabo por videoconferencia, un formato que los funcionarios habían dudado previamente que sería viable para una negociación tan grande.

11:23 El número de casos confirmados de Covid-19 superó los 2 millones el miércoles según cifras de la Universidad Johns Hopkins, ya que alcanzaron los 2.000.984 contagiados. Tres de cada diez de estos casos han sido identificados en Estados Unidos. El país ha visto aumentar sus números en las últimas semanas, agregando al menos 20 mil casos por día durante los últimos 17 días.

Sin embargo, en los últimos días hubo signos de que el número de casos nuevos está comenzando a estabilizarse. Esto es especialmente cierto en Italia y España, los antiguos puntos calientes de Europa. Sin embargo, se debe tener precaución ya que todavía hay muchos países en la fase de aceleración temprana.

11:10 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el jefe del Banco Mundial, David Malpass, elogiaron el miércoles un nuevo acuerdo de reducción de deuda del grupo de economías ricas del G-20 que suspende los pagos de deuda de los países más pobres.

Una declaración luego de una reunión de ministros y gobernadores de Finanzas del G-20 indicó que habría una suspensión de pagos de los países más vulnerables. Una fuente en el evento indicó previamente que la medida estaría sujeta a un plazo del 31 de mayo al 31 de diciembre, con la alternativa de renovarla en el 2021.

En declaraciones a los líderes del G-20, Georgieva dijo que el FMI buscaría con urgencia unos 18 mil millones de dólares en nuevos recursos para un fondo de reducción de la pobreza.

10:40 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, actualizó esta mañana las cifras de contagios en Chile, indicando que en 24 horas los casos aumentaron en 356, por lo que en el territorio nacional se han registrado a 8.273 personas con Covid-19. Además, en el reporte de ayer se contabilizaron dos nuevas personas fallecida, pero posterior al cierre del reporte que sucede a las 21 horas se registró una nueva muerte. Con esto, el total de fallecidos llegó a 95 personas.

9:35 El aumento de los préstamos de los gobiernos de todo el mundo como resultado de la pandemia de coronavirus será "masivo", dijo el FMI hpy, pronosticando que el bloqueo de la población y las contracciones económicas impulsarían los déficits presupuestarios muy por encima de los niveles máximos durante la crisis financiera.

A nivel mundial, la deuda pública neta aumentará desde el 69,4% del ingreso nacional el año pasado hasta 85,3% en 2020, dijo el Fondo, expresando preocupación por la voluntad del sector privado de financiar a los gobiernos con registros a cuadros para pagar sus préstamos.

En su primer intento de cuantificar la magnitud del daño causado a las finanzas públicas por el coronavirus, el fondo pronosticó provisionalmente que los déficits públicos globales subirán en 6,2 puntos porcentuales este año para alcanzar el 9,9% del ingreso nacional, niveles superiores a los vistos en 2008-2009.

09:15 Políticos y expertos en salud europeos han condenado la decisión del presidente Donald Trump de detener los fondos de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, privando al organismo mundial de su mayor donante mientras lucha contra la pandemia de coronavirus.

Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, captó un coro de preocupación en todo el continente cuando advirtió que todos los países deben trabajar juntos para detener la pandemia de Covid-19. "Lamento profundamente la decisión de Estados Unidos de suspender la financiación a la OMS", tuiteó, y agregó que "no hay razón para justificar este movimiento en un momento en que se necesitan sus esfuerzos más que nunca para ayudar a contener y mitigar la pandemia de coronavirus. Solo uniendo fuerzas podemos superar esta crisis que no conoce fronteras".

En Alemania, Heiko Maas, canciller, dijo que no ayudó a "repartir culpas" por la pandemia. "Una de las mejores inversiones es fortalecer a las Naciones Unidas y, sobre todo, a la OMS con fondos insuficientes, por ejemplo, en el desarrollo y distribución de pruebas y vacunas", tuiteó. Simon Coveney, ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, criticó la decisión de Trump como "indefendible" en medio de una "pandemia global".

También se manifestaron contra Trump líderes de Rusia y China, además de académicos del Reino Unido y Suecia, entre otros.

08:25 La primer ministro de Nueva Zelanda y su gabinete tomarán un recorte salarial del 20% durante los próximos seis meses para mostrar solidaridad con los ciudadanos que luchan financieramente debido a la pandemia de coronavirus.

"Reconocemos a los neozelandeses que dependen de subsidios salariales, recortan los salarios y pierden sus empleos como resultado de la pandemia mundial de Covid-19", dijo Jacinda Ardern hace unas horas en su sesión informativa diaria.

07:27 La UE organizará una campaña de contribuciones online, para recaudar fondos para la investigación sobre Covid-19 el 4 de mayo.

Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión, dijo hoy que Bruselas organizará la campaña de donación en coordinación con organizaciones no gubernamentales como Gates Trust, Welcome Foundation y la Organización Mundial de la Salud.

Ella habló mientras la comisión presentaba una "hoja de ruta" del plan de salida para sus estados miembros para coordinar el levantamiento de las medidas de contención en las 27 economías de la UE. La propagación del virus y su gravedad significan que cualquier alivio debería permanecer "gradual", a pesar de los planes tentativos para aliviar las restricciones, dijo von der Leyen.

07:25 China ha publicado por primera vez un recuento acumulativo de casos de coronavirus asintomáticos, luego de que el gobierno fuera criticado por no hacer públicas las cifras. Desde el inicio del brote de Covid-19 hasta el 14 de abril, se informó un total de 6.764 infecciones que no muestran síntomas clínicos claros en China, dijo hoy la comisión nacional de salud.

Ese recuento incluyó 1.297 casos en los que los pacientes desarrollaron síntomas más tarde y 1.023 personas bajo observación médica, mientras que a 4.444 personas se les permitió abandonar la observación.

China comenzó a publicar un recuento diario de casos asintomáticos recién descubiertos el 1 de abril, a medida que aumentaba el temor de que las personas infectadas que no mostraban síntomas pudieran propagar el coronavirus después de que se levantaran las restricciones de viaje en la provincia de Hubei, donde comenzó el brote.

06:08 La administración Trump de Estados Unidos se resiste a los llamamientos urgentes de los líderes europeos y africanos para que el Fondo Monetario Internacional cree activos de reserva adicionales para ayudar a las economías emergentes de bajos ingresos a hacer frente a la pandemia de coronavirus, creando una nueva división en la respuesta global a la crisis.

La expansión de los "derechos especiales de giro" del FMI ha surgido como un punto de fricción en las discusiones multilaterales antes de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se realizarán en línea esta semana.

Una nueva asignación de DEG ofrecería un impulso de liquidez a muchos países que enfrentan un agotamiento repentino de las reservas de divisas. Muchos gobiernos consideran que la medida es un complemento clave de un paquete de alivio de la deuda para apoyar a las economías emergentes con dificultades que el G20, incluido Estados Unidos, espera respaldar el miércoles.

06:05 Los casos mundiales de Covid-19 superaron los 2 millones hoy, según muestran las últimas cifras de Worldometers. La Universidad Johns Hopkins tiene la cifra de 1,9 millones. Los casos recientemente confirmados se mantuvieron por debajo de 75.000 por tercer día consecutivo con 73.969 casos agregados ayer.

El número de muertes diarias se disparó ayer a 6.983, probablemente debido a informes tardíos durante el largo fin de semana de Pascua. La pérdida total de vidas de los pacientes diagnosticados con Covid-19 ahora es de 121.186.

El Reino Unido fue nuevamente el país más afectado fuera de Estados Unidos ayer, con un aumento en la cifra de muertos de 778 a 12.107. Turquía está luchando por contener el virus con 4.062 casos nuevos confirmados ayer, el séptimo día consecutivo con más de 4.000 casos.

06:02 Heiko Maas, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, reaccionó con consternación ante la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los pagos a la Organización Mundial de la Salud. "No ayuda repartir la culpa", dijo en Twitter. "El virus no conoce fronteras".

Dijo que todos los países deben trabajar juntos para detener la pandemia de Covid-19. "Una de las mejores inversiones es fortalecer a las Naciones Unidas y, sobre todo, a la OMS con fondos insuficientes, por ejemplo, en el desarrollo y distribución de pruebas y vacunas", dijo.

05:37 Las compañías rescatadas que reciben inyecciones de capital de la UE no podrán pagar dividendos, recomprar acciones o pagar bonos, según un documento oficial visto por el Financial Times.

Los términos y condiciones surgieron después de que el FT informara la semana pasada que la Comisión estaba explorando una mayor relajación de las reglas de ayuda estatal del bloque para ayudar a las compañías enfermas como resultado de la pandemia.

Las compañías rescatadas también tienen prohibido tomar "riesgos excesivos" o incluso involucrarse en una "expansión comercial agresiva", según un documento que establece enmiendas a la reciente relajación de las normas de ayuda estatal.

Las empresas no podrán comprar rivales u otros operadores en el mismo sector mientras tengan pagos pendientes al estado, agrega el documento.

Las restricciones están destinadas a prevenir "distorsiones indebidas de la competencia" y reflejan restricciones similares impuestas al sector bancario en el apogeo de la crisis financiera mundial hace más de una década.

Las empresas europeas que reciben una inyección de capital de más del 20% de un estado miembro también estarán obligadas a establecer una estrategia de salida clara para reducir esa participación después de la pandemia.

05:23 La canciller alemana, Angela Merkel, se reunirá con los primeros ministros de los estados federales de Alemania hoy para discutir cuándo y cómo aliviar las medidas de bloqueo del país.

Alemania reportó 2.486 nuevos casos de coronavirus hoy, llevando el total a 127.584 desde que comenzó la pandemia.

Según datos oficiales del Instituto Robert Koch de Berlín, el número de muertos por Covid-19 aumentó en 285 a 3.254. Este fue el mayor aumento de muertes desde el inicio del brote, aunque el número diario puede haberse inflado debido a los retrasos en los informes durante el fin de semana de Pascua.

El aumento en las infecciones por coronavirus detectadas fue nuevamente sólo de 2%, en línea con los últimos días y una reducción notable en comparación con las últimas semanas.

05:18 Los ministros extenderán el cierre de Gran Bretaña hasta mayo el jueves, con los aliados de Boris Johnson advirtiendo que el país tendrá que acostumbrarse a una "nueva normalidad" en los próximos meses, ya que gradualmente se aleja de la crisis del coronavirus.

05:03 Rusia registró un nuevo récord de 3.388 casos adicionales de coronavirus hoy, en un aumento que llevó su total de infecciones a casi 25.000.

El salto del 16% marca un cuarto aumento diario récord consecutivo a medida que el país lucha por detener la propagación del brote.

04:41 Las llegadas de visitantes a Hong Kong disminuyeron en un 99% en marzo en comparación con el mismo mes del año pasado, ya que las medidas gubernamentales entraron en vigor para detener el flujo del virus en el territorio.

Las estadísticas son significativas ya que los reguladores han advertido que el impacto económico del brote de coronavirus podría ser más grave para Hong Kong que las epidemias anteriores, ya que la ciudad depende más del turismo que en el pasado.

04:29 El fundador de Microsoft, Bill Gates, criticó la decisión del presidente Trump de suspender los fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Detener los fondos para la Organización Mundial de la Salud durante una crisis mundial de salud es tan peligroso como parece", dijo el destacado filántropo de la salud y copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates en un mensaje publicado en Twitter.

El presidente de Estados Unidos ha acusado al organismo de salud global de "mal administrar severamente" la pandemia de coronavirus y dijo que se suspenderían cientos de millones de dólares en fondos de EEUU, mientras se realizaba una revisión del trabajo de la OMS.

01:36 Las aerolíneas chinas informaron una pérdida combinada de Rmb33.62bn (US$ 4.800 millones) en el primer trimestre a medida que los bloqueos nacionales y globales golpearon la demanda, según la Administración de Aviación Civil de China (CAAC).

El número total de pasajeros cayó un 53,9% en el primer trimestre respecto al mismo período del año anterior a 74 millones, dijo Xiong Jie, un funcionario de la CAAC. El volumen de pasajeros en marzo se vio especialmente afectado, cayendo un 71,7% respecto al mismo mes del año pasado, agregó.

01:28 Tailandia ha extendido su cierre del espacio aéreo a los pasajeros comerciales entrantes hasta el 30 de abril, la tercera extensión de una restricción impuesta por primera vez el 3 de abril.

La Autoridad de Aviación Civil de Tailandia anunció la medida este miércoles, y la prohibición actual de vuelos debía finalizar el 18 de abril.

Los vuelos de repatriación para el regreso de los tailandeses, aviones estatales o militares, vuelos humanitarios y médicos y vuelos de carga aún podrán aterrizar, dijo el organismo.

00:06 El banco central de China redujo su tasa de interés crediticia clave a un mínimo histórico, con los responsables políticos en Beijing tratando de aumentar la liquidez en el sistema financiero del país mientras intentan lograr una recuperación económica del bloqueo inducido por el coronavirus.

El Banco Popular de China redujo su tasa de crédito a mediano plazo a un año en 0,2 puntos porcentuales a 2,95% el nivel más bajo desde su introducción en 2014.

La tasa MLF es importante porque no sólo inyecta liquidez en el mercado interbancario de China, sino que también sirve como piso para el nuevo índice de referencia de préstamos introducido el año pasado: la tasa preferencial de préstamos.

El LPR, que se basa en la tasa de interés promedio otorgada a los mejores clientes de los bancos comerciales, generalmente ha seguido la tasa de interés más baja después de un recorte. Se publica el 20 de cada mes, y el próximo lanzamiento está programado para el lunes.

00:02 El gobierno de Singapur impuso nuevas sanciones, incluida una primera multa de advertencia de S $ 300 (US$ 212) para aquellos que no usan máscaras afuera a menos que sean menores de dos años o si realizan ejercicio extenuante como correr.

El estado de la ciudad asiática ahora tiene 3.252 casos confirmados del virus e informó su décima muerte relacionada con Covid-19 el martes. Más de 500 personas han sido multadas y 6.200 han recibido advertencias por infringir medidas de distanciamiento seguro desde que se introdujeron normas de aislamiento más estrictas el 7 de abril.

Martes 14 de abril

22:15 Las autoridades sanitarias de China informaron 46 nuevos casos de coronavirus hasta la noche de este martes, aproximadamente la mitad del recuento del día anterior, incluidos ocho casos transmitidos localmente en la provincia norteña de Heilongjiang.

Se encontraron casi 250 infecciones en Heilongjian -que limita con Rusia- confirmadas por coronavirus en personas que habían volado desde Moscú a Vladivostok y luego ingresaron a Suifenhe por tierra, según una entrevista de televisión estatal con el alcalde interino de la ciudad. Dijo que alrededor del 15% de los que usaron la frontera terrestre desde que se implementó la cuarentena centralizada el 21 de marzo portaban el virus, una cifra que incluye a las personas que dieron positivo por coronavirus pero no mostraron síntomas.

19:05 El gobierno de Trump suspenderá los fondos para la Organización Mundial de la Salud a medida que evalúa el "papel de la agencia en el manejo severo de la pandemia de coronavirus", anunció el martes el presidente de Estados Unidos.

"Hoy estoy instruyendo a mi administración para que detenga la financiación de la OMS, mientras se realiza una revisión para evaluar el papel de la OMS en la mala administración y encubrir la propagación del coronavirus", dijo Trump en una conferencia de prensa de la Casa Blanca.

El mandatario criticó la respuesta de la agencia internacional al brote, diciendo que "una de las decisiones más peligrosas y costosas de la OMS fue su desastrosa decisión de oponerse a las restricciones de viaje de China y otras naciones", y agregó que "afortunadamente, no estaba convencido y suspendí los viajes desde China salvando innumerables vidas".

Trump había amenazado por primera vez la semana pasada con retener fondos de la OMS, diciendo que rechazó su prohibición de viajar desde China a principios del brote de Covid-19. Afirmó el martes que la OMS "empujó la información errónea de China sobre el virus, diciendo que no era transmisible y que no había necesidad de prohibiciones de viaje".

18:40 El Ministerio de Sanidad de Brasil confirmó este martes que se han superado las 1.500 muertes a causa del coronavirus en el país ahora que han fallecido, en concreto, 1.532 personas, mientras que 25.262 están contagiadas.

Desde el Gobierno brasileño han indicado que el número de casos confirmados se incrementó un 8% en un solo día, mientras que el de decesos creció un 15% tras registrar 204 muertes en las últimas 24 horas.

El estado más afectado del país sigue siendo Sao Paulo, con 695 fallecidos y 9.371 contagiados. Según las autoridades sanitarias, los decesos han aumentado un 91% en la última semana y el 27% de los fallecidos no pertenecían a ningún grupo de riesgo.

Durante los últimos días la actitud del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, respecto a la gestión de la crisis ha sido duramente criticada por gran parte de la población.

El mandatario ha sido visto paseando por Brasilia, la capital del país, sin protección y saludando a sus seguidores. El ministro de Sanidad, Luiz Henrique Mandetta, por su parte, ha reiterado la importancia de mantener la distancia social y permanecer en casa guardando cuarentena para evitar una mayor propagación del virus.

17:00 El Gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este martes que las medidas de cuarentena impuestas por el coronavirus se extenderán hasta el próximo 30 de abril.

Tras una reunión de más de seis horas con los miembros de su Gabinete, Áñez indicó que la decisión ha sido tomada ante las proyecciones que estiman que el país llegará a su peak más alto de casos de Covid-19 en las próximas semanas.

En este sentido, aclaró que es necesario que el aislamiento sea cumplido de forma estricta, según informaciones del diario local 'El Deber'.

Asimismo, anunció una serie de medidas económicas para beneficiar a la población con menos recursos y a las pequeñas y medianas empresas.

Por el momento la pandemia de coronavirus ha dejado cerca de una treintena de muertos y más de 350 infectados en el país latinoamericano.

16:30 El presidente de Perú, Martín Vizcarra adelantó que buscará consensos con los sectores económicos que continuarán parados durante la "segunda etapa" que empieza en junio, dado que durante este año se prohibirán las aglomeraciones para evitar un repunte de los casos de Covid-19 que ya suman a la fecha los 10 mil infectados en ese país.

"En la segunda etapa vamos a empezar a mover gradualmente al país -tras pasar de una primera etapa de cuarentena total- ahí tenemos varios tipos de empresas como los de abastecimiento de alimentos que seguirán trabajando sin ningún problema como farmacias, grifos, entre otros. Pero hay otras empresas que van a tener un proceso para reiniciar operaciones como las de construcción. Sí se va a permitir la construcción pero con protocolos de seguridad", acotó.

Agregó que tendrá un inicio lento hasta que se aprueben los protocolos, pero va a trabajar. Igual ocurrirían con la agroindustria, pesquería, entre otros. "Gran parte de las empresas van a iniciar actividades, pero existen empresas que van a pasar meses sin tener un solo ingreso ya que estará prohibido las aglomeraciones. Por ejemplo los restaurantes o cines, en la que se concentra una cantidad grandes de persona y que puede contagiar a persona, por lo que van a esperar un tiempo", dijo.

Añadió que se quiere evitar el despido masivo de trabajadores, por lo cual se está dotando -desde el Estado- de una canasta básica para los trabajadores que será asumido por el Gobierno. "Es una salida en casos que se compruebe que no se puede realizar una actividad".

"Cada vez que hemos tenido que poner en la balanza el bien de los trabajadores y de la empresa; hemos priorizado a las personas y a la población, pero tenemos que reconocer y pido madurez sobre el difícil momento que nos tocará vivir en la segunda etapa. Cuando queramos establecer parámetros de contagio y respuesta; tenemos que buscar consensos y negociación -en el buen término de la palabra- y si algo tengo que ceder como trabajador lo hago, pero también cómo cedo como empresa. Eso es lo que requerimos que nos va a tomar hasta fin de años, tenemos que buscar consensos y vamos a estar vigilantes que no se comentan abusos en esos acuerdos", puntualizó.

15:50 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una video teleconferencia con los líderes del G7 el jueves para coordinar las respuestas a la pandemia de coronavirus, dijo el martes la Casa Blanca.

Trump, quien encabezó el G7 este año, tuvo que cancelar la cumbre anual del grupo, que había planeado celebrar en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland, en junio.

El Grupo de las Siete amenazas industrializadas está formado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá, Japón y Alemania, todos fuertemente afectados por el virus.

El primer ministro británico, Boris Johnson, fue dado de alta de un hospital de Londres esta semana después de contraer el virus y ser tratado en la unidad de cuidados intensivos durante varios días.

La sesión del jueves sigue a la videoconferencia del 16 de marzo, la primera vez que los líderes del G7 se reunieron de ese modo, para controlar los esfuerzos para derrotar al coronavirus.

Además de la reunión de esta semana, espera otra sesión en mayo para sentar las bases de la videoconferencia de junio.

14:30 El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció tras la reunión de la mesa Covid-19 que acordaron constituir una submesa con las organizaciones de la sociedad civil.

El anunció lo realizó junto al subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, detallando que se logró un acuerdo con cinco entidades que agrupan a 16 mil trabajadores del rubro recolectores de residuos para mejorar las bases de licitación de futuros contratos que adjudiquen los municipios.

Blumel explicó que "concordamos un protocolo de trabajo para tener un plan de iniciativas y acciones para mejorar las condiciones laborales, económicas y remuneracionales de estos trabajadores que están a cargo de la recolección de residuos domiciliarios".

Se va a materializar en varias iniciativas y algunas leyes que se van a presentar durante el segundo semestre.

Alvarado dijo que "este acuerdo trata de que en eventuales modificaciones a la ley de compras se pueda considerar en bases de licitación un carácter vinculante para municipios fundamental en la ponderación sean las remuneraciones y las condiciones laborales de quienes se desempeñan en este rubro".

Además como Subdere "nos comprometimos a que los recursos que están comprometidos cada año en la ley de presupuestos para aseo sean traspasados más rápidamente a los municipios".

Se trabajará una modificación legal con el objetivo de establecer condiciones mínimas equivalentes, según tipologías de municipalidades, en las bases de licitación, con el propósito de mejorar las remuneraciones de los trabajadores de los servicios a que se refiere este acuerdo, de manera que las municipalidades deban ponderar las condiciones de empleo y remuneraciones en base a los criterios y procedimientos que se establezcan para ello, con el propósito que en todos los municipios del país puedan existir reglas similares a ponderar en los procesos de licitación y adjudicación de los servicios de aseo, en orden a posibilitar que la ponderación del factor remuneracional posea una alta relevancia al momento de adjudicar las licitaciones de los servicios en cuestión.

A objeto de asegurar que las municipalidades cuenten con los recursos necesarios para el pago oportuno de los servicios mencionados en el apartado anterior, durante el primer semestre de 2020, el Ejecutivo trabajará en establecer normas que permitan mejorar la recaudación de derechos de aseo. Asimismo, la Subdere realizará las gestiones respectivas con el objeto de establecer que el cobro de los derechos de aseo sea realizado a través de la Tesorería General de la República con el propósito de aumentar la recaudación.

14:00 Las muertes en Estados Unidos por el coronavirus superaron las 25 mil el martes, duplicándose en una semana según un recuento de Reuters, mientras que los funcionarios debatían cómo reabrir la actividad económica sin reactivar el brote.

Estados Unidos, con la tercera población más grande del mundo, ha registrado más muertes por Covid-19 que cualquier otro país. Hubo un total de casi 597.000 casos, tres veces más que cualquier otra nación, con casi 2 millones de casos reportados a nivel mundial.

En lo que va de esta semana, los decesos han aumentado 7% por día en promedio en comparación con el 14% de la semana pasada y el 30% en muchos días de marzo, según un recuento de Reuters. Los casos de esta semana aumentaron un promedio del 5% por día en comparación con el 7,8% de la semana pasada y el 30% por día en marzo.

Las medidas de quedarse en casa para frenar la propagación de la enfermedad, que se aplica durante semanas en muchas áreas de Estados Unidos, han tenido un efecto negativo en la economía.

Con los negocios cerrados y las restricciones a los viajes, los funcionarios y legisladores están debatiendo cuando podría ser seguro comenzar a reabrir algunos sectores económicos

12:50 Italia ha sumado este martes otros 600 muertos más, en línea con las cifras de los últimos días, lo que eleva el total por encima de los 21.000 fallecidos, mientas que el número de casos confirmados hasta la fecha asciende ya a más de 162.000, según ha informado el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

En las últimas 24 horas, se han sumado otros 675 casos positivos, un dato significativamente inferior a los de días anteriores -la mitad con respecto a los 1.363 de la víspera- y el total de casos confirmados es de 162.488. Respecto a la cifra de fallecidos, los 602 registrados en el último día suponen un ligero aumento con respecto a los 566 del lunes y sitúan el total en 21.065 víctimas mortales.

Borrelli ha puesto el acento nuevamente en el hecho de que sigue disminuyendo la presión sobre los hospitales por la pandemia. Así, ha indicado que hay 74 personas menos ingresadas en la UCI con respecto a ayer --3.186--, mientras que los hospitalizados también han caído, con doce menos, hasta 28.011. El 70 por ciento de los casos positivos, ha agregado, más de 73.000 personas, están en sus casas asintomáticas o con síntomas leves.

Por otra parte, la cifra de personas que consiguen superar la enfermedad Covid-19 sigue en aumento. En el último día, otras 1.695 se han recuperado y son ya 37.130 los pacientes que se han curado.

11:31 El Presidente Sebastián Piñera anunció hoy que en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación, Anatel y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) se implementará una nueva señal de televisión infantil abierta, que se llamará "TV Educa a Chile", y que transmitirá material educativo desde las 7:00 de la mañana hasta las 23:00 horas, disponible desde el lunes 27 de abril.

"Estamos trabajando en un plan de reinicio de clases presenciales y normalización del año escolar que daremos a conocer en los próximos días", afirmó el mandatario, y agregó que el mismo "contempla todas las medidas sanitarias para proteger la salud de los niños y sus familias, pero incluye como objetivo no poner en riesgo el año escolar ni la calidad de la educación".

10:38 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se registraron 392 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que implica que los contagios totales en el país suman 7.917. En cuanto a los fallecidos, ascendieron a 92 al contabilizarse 10 nuevas muertes. El titular de Salud detalló que hay 5.179 personas contagiadas en Chile, mientras que los recuperados alcanzan los 2.646.

Sobre las cuarentenas, a partir de este jueves a las 22 horas se levantarán en San Pedro de La Paz, Hualpén, Padre de las Casas, Nueva Imperial y Las Condes. Sin embargo, la autoridad recalcó que todas las otras medidas y sugerencias se mantienen, destacando el uso de mascarillas y toque de queda.

En las comunas de Punta Arenas, Osorno, Temuco, Chillán y Chillán Viejo y parte de Puente Alto, Ñuñoa y Santiago se mantiene la medida, pero el gobierno decretó nuevas cuarentenas desde este jueves en El Bosque, una parte de San Bernardo y el radio urbano de Arica.

Mañalich indicó que hoy vence el cierre de fronteras, será prolongado al menos por una semana más, hasta el miércoles 22 de abril. Solo podrán ingresar al país residentes permanentes y chilenos que estén retornando al país.

9:55 Los ministros de finanzas del G7 y los gobernadores de los bancos centrales dijeron que respaldarían el alivio de la deuda de los países más pobres del mundo para ayudar a amortiguar sus economías de la pandemia de coronavirus, siempre que el plan fuera respaldado al nivel del G20, donde los funcionarios se encuentran en las etapas finales de habla sobre un compromiso.

Según un resumen de los debates del G7 celebrados en una videoconferencia hoy, los funcionarios apoyaron "los esfuerzos multilaterales para ayudar a estos países y están listos para proporcionar una suspensión de plazos en los pagos del servicio de la deuda debido a las reclamaciones bilaterales oficiales para todos los países elegibles para el mundo Financiamiento concesional bancario, si se unen todos los acreedores oficiales bilaterales en el G20 ".

"Esta iniciativa proporcionaría apoyo de liquidez para ayudar a estos países a lidiar con los impactos sanitarios y económicos de la crisis", dijeron los banqueros centrales y ministros del G7, según el resumen de Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de Estados Unidos que presidió la reunión.

09:30 El número de nuevas muertes de Covid-19 en Inglaterra aumentó considerablemente el lunes después de que se registraron cifras más bajas durante el fin de semana de Pascua. Otras 744 personas que habían sido diagnosticadas con la enfermedad causada por el coronavirus murieron en el hospital, 77 más que el día anterior, pero aún por debajo del máximo del jueves de 866.

Las cifras de Inglaterra se publican antes de que el Reino Unido cuente en todo el país, pero generalmente representan la mayor parte de las muertes generales. Los pacientes que murieron en Inglaterra tenían entre 34 y 102 años, y todos menos 58 tenían otras condiciones de salud subyacentes. En total, 11.005 personas en Inglaterra han muerto en el hospital por el virus.

09:15 Los líderes financieros de las 20 economías más grandes del mundo (G20) están discutiendo una moratoria de deuda inmediata valorada en hasta US$ 14 mil millones para ayudar a los países pobres a disponer fondos para la lucha contra el coronavirus.

La moratoria de la deuda sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial probablemente será una parte clave del plan que los ministros de finanzas del G20 esperan afinar y presentar el miércoles. El plan que suspendería inmediatamente los pagos de deuda es apoyado por todos los países acreedores del G20 así como también por los miembros del Club de París de acreedores del sector público.

08:52 El ejecutivo de la Unión Europea quiere canalizar más fondos a Italia, España y otros países más afectados por el coronavirus en un nuevo borrador para el presupuesto conjunto del bloque para 2021-27, según muestra un documento interno. Se prevé que las medidas de confinamiento impuestas desde mediados de marzo para detener la pandemia empujen a la economía de la UE de 27 países a una profunda recesión.

El bloque ya ha acordado un paquete de rescate por medio billón de euros, mientras que las medidas conjuntas y nacionales para ayudar a las empresas y los hogares suman unos 3,2 billones de euros. Sin embargo, los miembros de la UE están divididos en cuanto a la forma de financiar la recuperación económica, ya que los países del norte, fiscalmente conservadores, se oponen al llamamiento de los países del sur para una emisión conjunta de deuda.

08:13 El FMI otorgó un alivio estimado de la deuda de US$ 214 millones a 25 de los países más pobres del mundo al cancelar los pagos adeudados al fondo durante los próximos seis meses, permitiéndoles usar el dinero para combatir el coronavirus.

La mayoría de los países cubiertos por la subvención se encuentran en África subsahariana, con otros en Asia y el Caribe.

El anuncio se adelanta a un plan de suspensión de la deuda mucho mayor que cubre aproximadamente US$ 18 mil millones en pagos de la deuda bilateral oficial que se espera que el grupo G20 de los países avanzados y en desarrollo más ricos del mundo anuncie en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial a finales de esta semana, aunque no hay ninguna sugerencia, estas deudas se cancelarán por completo.

08:11 GlaxoSmithKline y Sanofi, dos de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, acordaron colaborar para desarrollar una vacuna para Covid-19 con el objetivo de acelerar el tratamiento en el mercado en los próximos 12 a 18 meses.

Al llamar a la asociación de antiguos rivales "sin precedentes", el jefe de vacunas de Sanofi, David Loew, dijo en una entrevista que el trabajo en equipo tenía sentido porque cada compañía tenía "una pieza del rompecabezas".

El candidato a vacuna de Sanofi, que es un antígeno Covid-19 de proteína S basado en tecnología de ADN recombinante, necesita lo que se conoce como adyuvante para funcionar.

GSK ya tiene una "tecnología adyuvante pandémica comprobada" que utilizó durante el brote de gripe porcina H1N1 en 2009.

07:54 Los ministros de Defensa de la OTAN debatirán si se han vuelto demasiado dependientes de los suministros médicos y el equipo de protección fabricados por países fuera de la alianza, en una reunión esta semana sobre las implicaciones de seguridad de la pandemia de coronavirus.

Hablando antes de la cumbre del miércoles, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo que una de las lecciones "obvias" que se aprendieron fue sobre la creación de resiliencia en las cadenas de suministro.

"Tenemos que analizar cuestiones como el suministro de equipos médicos, trajes de protección, medicamentos... y también hacer preguntas sobre si dependemos demasiado de la producción proveniente del exterior, si necesitamos producir más de este equipo en nuestros propios países", dijo a los periodistas hoy.

Las vulnerabilidades de la línea de suministro reveladas por la pandemia ya son una gran preocupación en la UE, cuyos países también forman una gran mayoría de los miembros de la OTAN.

07:10 La propagación del coronavirus en España cayó a su tasa más baja desde el comienzo del brote, aunque ha habido un aumento en las muertes, según cifras del gobierno publicadas hoy.

El ministerio de salud dijo que ahora ha habido 172.541 casos confirmados del virus, solo un 1,8% más que la cifra del lunes. La tasa de aumento está muy por debajo de la velocidad con la que se propagó el coronavirus el mes pasado, cuando la cuenta aumentó regularmente en un 25%, 30% por día.

Las cifras del gobierno indican que hasta la fecha 18.056 personas han muerto después de contraer coronavirus, 567 de ellas en las últimas 24 horas. Esto se compara con 517 muertes en el período anterior de 24 horas, pero se mantiene muy por debajo del peak de 950 muertes por día a principios de este mes. Hasta ahora, 67.504 personas se han recuperado.

07:02 La economía del Reino Unido podría contraerse entre un 25% y un 30% durante los meses de abril y junio como consecuencia del coronavirus, según los datos expuestos por el Ministro de Economía, Ris Sunak, en una reunión a puerta cerradas. Esto supera las proyecciones, que apuntaban hasta un 25%.

El temor a un desplome del Producto Interior Bruto (PIB) durante el segundo trimestres del año ha aumentado la presión para que el Gobierno se plantee reabrir la economía lo antes posible y suavizar el confinamiento decretado en Reino Unido hace tres semanas.

Hasta ayer se contabilizaban 11.329 fallecidos, el máximo hasta la fecha. Un total de 290.720 personas han pasado el test del coronavirus y 88.621 han dado positivo. Dominic Raab, ministro de Exteriores británico y sustituto del primer ministro Boris Johnson durante su baja médica, aseguró ayer a periodistas que los datos muestran que el Reino Unido "avanzan hacia el peak de la crisis", lo que hace presagiar que durante muchos días el número de víctimas seguirá aumentando.

06:43 Se registraron más muertes en Inglaterra y Gales en la semana que terminó el 3 de abril que en cualquier otra semana desde que comenzaron estimaciones similares hace 15 años, dijo el hoy la Oficina de Estadísticas Nacionales.

La oficina afirmó que se registraron 16.387 muertes en esa semana, 6.000 más que el promedio de cinco años para esa semana en años anteriores.

Casi la mitad de todas las muertes en Londres en esa semana, alrededor del 46,65%, se registraron con coronavirus mencionado en el certificado de defunción, dijo el ONS, con una cifra del 21,2% en todo el país.

06:22 Los casos globales de Covid-19 aumentaron en 71.572 ayer, el cuarto día consecutivo en que la cantidad de recién infectados ha disminuido. Esto lleva el total global a más de 1.9m.

El número de muertos el lunes se mantuvo estable en 5.421, dejando la tasa diaria de crecimiento de muertes en 5%.

Sin embargo, los analistas han advertido contra asumir que se ha alcanzado un peak, ya que muchos países de África y Sudamérica permanecen en la fase de aceleración temprana. El largo fin de semana de Pascua también podría haber afectado el momento de los números reportados.

05:46 Las conversaciones sobre el brexit entre el Reino Unido y la UE se reanudarán el miércoles en un intento por descubrir cómo salvar las negociaciones sobre la futura relación de Londres con Bruselas ante la interrupción a causa de la pandemia.

05:10 Alemania reportó 2.082 nuevos casos de coronavirus hoy, el número más bajo en más de tres semanas y más evidencia de que la tasa de aumento se está desacelerando bruscamente.

Alemania ha detectado un total de 125.098 casos de coronavirus desde que comenzó el brote, según datos oficiales del Instituto Robert Koch en Berlín. El último aumento diario fue inferior al 2%.

04:27 Francia ha rebajado nuevamente sus pronósticos económicos para el año como resultado de la pandemia de coronavirus, y los ministros predicen que la economía se reducirá en un 8% en 2020, mientras que el déficit presupuestario alcanzará el 9% del producto interno bruto.

03:12 Singapur ha informado un nuevo salto diario récord en casos de coronavirus, con 386 pacientes adicionales que llevan el total del país a 2.918.

02:36 China aprobó ensayos clínicos en humanos para dos vacunas experimentales más que se están desarrollando para combatir el coronavirus, que ha matado a más de 100.000 personas en todo el mundo.

El primero está siendo desarrollado por el Instituto de Productos Biológicos Wuhan, una unidad del grupo SinoPharm respaldado por el Estado. El segundo está siendo desarrollado por Sinovac, una unidad con sede en Beijing de Sinovac Biotech que cotiza en Nasdaq, que afirma haber sido el primero en producir una vacuna contra la gripe H1N1.

Se reclutarán cerca de 1.500 personas para el ensayo del Instituto Wuhan-SinoPharm, que se llevará a cabo en el condado de Wuzhi en Henan, según la información del registro de ensayos clínicos de China.

02:00 La comisión nacional de salud de China reportó 89 nuevos casos de coronavirus hasta ayer, llegando por debajo de la cifra del día anterior de 108, pero los casos importados continúan dominando el total de nuevas infecciones.

De los nuevos casos, 86 se encontraron en personas que habían regresado del extranjero, mientras que los tres restantes fueron infecciones de transmisión local registradas en la provincia sureña de Guangdong. El número de infecciones por coronavirus registradas aumentó a 82.249.

00:04 Las exportaciones de China cayeron un 3,5% interanual en marzo, lo que indica un posible repunte para el sector comercial del país después de caídas mucho más pronunciadas en enero y febrero debido a la pandemia mundial de coronavirus.

Según los datos publicados por la administración de aduanas de China hoy, las exportaciones del primer trimestre cayeron un 6,4% interanual en términos de yuanes, en comparación con una disminución de dos dígitos registrada durante el período enero-febrero .

El país también registró un superávit comercial de US$ 18.5 mil millones para el mes, en comparación con un déficit de US$ 7.1 mil millones en enero y febrero.

Lunes 13 de abril

20:00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que este martes anunciará la creación de uno o varios comités que se encargarán de la reapertura del país norteamericano en las próximas semanas, cuando se aplaque la pandemia del coronavirus.

"Hemos desarrollado un comité. En realidad, lo llamamos una serie de comités con las personas más destacadas del país, las personas más exitosas en los diversos campos, y los anunciaremos mañana", reveló Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario ha asegurado que su equipo se encuentra debatiendo un plan para abrir algunas partes del país, algo que espera que suceda "rápidamente", según ha trasladado la cadena de televisión CNN.

"Vamos a terminar pronto nuevas y muy importantes recomendaciones para dar a los gobernadores la información que ellos necesitan para comenzar de forma segura una apertura de sus estados", explicó. "El plan de mi Administración y las recomendaciones correspondientes darán a los ciudadanos de Estados Unidos la seguridad que necesitan para comenzar a regresar a la vida normal", agregó.

Este mismo lunes, Trump seguró que le compete a él y no a los gobernadores estatales decidir sobre el levantamiento de las medidas adoptadas para contener el brote, que limitan la actividad económica y con las que el presidente no siempre se ha mostrado de acuerdo.

Por otra parte, Trump aclaró que no piensa despedir al principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, después de retuitear una petición de despido en su contra.

En concreto, preguntado por si había visto la petición de despido en el mensaje que compartió en la red social, Trump reconoció que sí la vio y agregó que ha retuiteado "a alguien" y que "esa es la opinión de alguien". Además, afirmó que Fauci le "gusta" y ha considerado que "es genial".

Estados Unidos es ya el país con más contagios y más fallecidos de todo el mundo por el Covid-19, casi 578.000 positivos y más de 23.000 víctimas mortales.

18:07 Grecia ha prohibido a las familias y grupos de amigos celebrar la Pascua ortodoxa juntos el 19 de abril, luego de que expertos advirtieran que los próximos 10 días serían críticos para controlar el brote de coronavirus del país.

18:00 La Reserva Federal está reduciendo sus intervenciones en los mercados de financiación a corto plazo, ya que las tensiones que se extendieron por todo el sistema financiero a causa del brote de coronavirus se han aliviado.

17:50 El coronavirus deja a este lunes un balance de 1,9 millones personas contagiadas y más de 118.000 víctimas mortales en todo el mundo, con Estados Unidos como el país más afectado, con cerca de 572.000 casos y más de 23.000 muertos.

Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado hoy, el coronavirus deja 1.905.935 personas contagiadas, 118.623 víctimas mortales y 446.336 personas curadas en 185 países y territorios.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, tanto por el número de casos como por la cifra de víctimas mortales. Estados Unidos contabiliza un total de 572.587 personas contagiadas, 23.078 muertos y 42.422 personas recuperadas. La ciudad de Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 195.261 casos y 7.349 fallecidos.

España conserva la segunda posición por número de contagios, con 169.628 casos y 17.628 muertos, seguida por Italia, que contabiliza 159.516 personas contagiadas y 20.465 víctimas mortales por Covid-19, la enfermedad generada por el coronavirus.

Francia se sitúa en cuarta posición, con un total de 137.875 casos y 14.967 muertos, por delante de Alemania, que tiene a 128.208 personas contagiadas y 3.043 fallecidos por COVID-19. Reino Unido adelanta a China y se queda como el sexto país más afectado, con 89.569 casos y 11.346 muertos por coronavirus.

China, origen de la pandemia y durante meses el país más afectado tanto en casos como en víctimas mortales, se sitúa ahora como el séptimo con más positivos, con un total de 83.213 positivos y 3.345 víctimas mortales por coronavirus.

17:00 La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunció que el directorio del organismo internacional aprobó el alivio inmediato del servicio de la deuda a 25 de los países miembros del FMI en virtud del renovado Fideicomiso de Contención y Alivio de Catástrofes (CCRT) del FMI, como parte de la respuesta del Fondo para ayudar a abordar el impacto del COVID -19 pandemia.

"Esto proporciona subvenciones a nuestros miembros más pobres y vulnerables para cubrir sus obligaciones de deuda con el FMI durante una fase inicial durante los próximos seis meses y les ayudará a canalizar más de sus escasos recursos financieros hacia esfuerzos médicos de emergencia vitales y otros esfuerzos de ayuda, explicó Georgieva.

Además, indicó que el mecanismo puede proporcionar alrededor de US$ 500 millones en alivio de servicio de deuda basado en subvenciones, incluido el reciente compromiso de US$ 185 millones del Reino Unido y US$ 100 millones proporcionados por Japón como recursos disponibles de inmediato. Otros, incluidos China y los Países Bajos, también están dando un paso adelante con importantes contribuciones.

Los países que recibirán alivio del servicio de la deuda hoy son Afganistán, Benin, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, RD, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique , Nepal, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Tayikistán, Togo y Yemen.

16:40 La minera peruana de cobre y zinc Antamina, controlada por BHP Billiton y Glencore, anunció el lunes una "parada estratégica" durante dos semanas para tomar medidas de seguridad y adaptar sus operaciones para cuando termine una cuarentena en el país por el nuevo coronavirus.

La compañía estaba realizando labores esenciales en áreas de producción y mantenimiento desde que el Gobierno decretó a mediados de marzo un estado de emergencia tras llegada de la enfermedad a Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre.

El presidente Martín Vizcarra extendió recientemente la emergencia hasta el 26 de abril y el Gobierno ha dicho que evalúa constantemente cuando anunciaría la reapertura gradual de las actividades productivas en el país andino.

Los accionistas de Antamina, una de las mayores cupríferas en Perú, son BHP Billiton con 33.75%, Glencore 33.75%, Teck con 22.5% y Mitsubishi con 10%.

15:50 Los gobernadores de Nueva York y otros cinco estados -Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Rhode Island y Delaware- coordinarán un plan para reabrir negocios y escuelas en toda la región una vez que el brote de coronavirus esté bajo control. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, dijo que el grupo de trabajo comenzaría las discusiones mañana, y aunque no había un calendario específico, los gobernadores "lo quieren lo antes posible".

Los seis gobernadores, que asistieron a la conferencia de prensa a través de una conferencia telefónica, insistieron en que un plan económico para la región se basaría en un plan de salud pública y expresaron cautela ante los comentarios de Donald Trump de que la decisión de abrir la economía de Estados Unidos era dominio del presidente y el gobierno federal, en lugar de los estados.

14:13 En su esperado discurso a la nación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció hoy que la cuarentena en el país se extenderá hasta el 11 de mayo, debido a que el coronavirus sigue sin haberse controlado totalmente.

Además indicó que las escuelas infantiles, colegios e institutos reanudarán sus actividades de forma gradual a partir del 11 de mayo, fecha hasta la que ha sido prorrogada la orden de confinamiento.

13:28 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este lunes el despliegue del ejército para ayudar en la lucha contra el coronavirus tras reconocer que la situación "no mejora", pues ya hay más de 18 mil personas contagiadas y 148 víctimas mortales.

Putin ha indicado durante una reunión con sus ministros que "todas las capacidades" del Ejército ruso "pueden y deben ser utilizadas", y ha recordado que otros países como Italia también han recurrido al Ejército en la respuesta al coronavirus. "Tenemos que aprovechar su experiencia, las capacidades del Ministerio de Defensa ruso", ha subrayado.

El centro operativo ruso para la lucha contra la propagación del virus ha informado de que "en las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 2.558 casos de infección por coronavirus en 62 regiones", lo cual eleva el cómputo total a 18.328 positivos. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Dimitri Peskov, ha explicado que las medidas de apoyo a empresas y ciudadanos para superar la crisis generada por la pandemia se prolongarán si es necesario.

13:10 Un esfuerzo para obtener asistencia para las pequeñas empresas estadounidenses que luchan contra el brote de coronavirus se estancó el lunes en el Congreso, ya que la emergencia de salud no logró que republicanos y demócratas superaran sus diferencias.

Los republicanos del Senado, que presionan a los legisladores para que acuerden ayuda adicional para las empresas por US$ 250 mil millones, optaron por no presentar la medida durante una breve sesión después de que los demócratas reafirmaron sus propias demandas de una legislación más amplia.

"Es hora de que los republicanos renuncien a la postura política de proponer proyectos de ley que saben que no pasarán por ninguna de las cámaras y tomar en serio la situación y trabajar con nosotros hacia una solución", dijeron en un comunicado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

13:00 El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, solicitó orientación a los líderes de la Unión Europea sobre cómo financiar el fondo de recuperación posterior a la pandemia del coronavirus, después de que los ministros de finanzas se separaron la semana pasada sobre si emitir deuda mutualizada.

Escribiendo al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Centeno dijo que el fondo "movilizaría inversiones orientadas al futuro y ayudaría a distribuir los costos de la crisis extraordinaria". El fondo es un asunto inacabado en la mesa de los ministros de finanzas de la UE después de una reunión del Eurogrupo la semana pasada que acordó otras medidas de respuesta a la crisis por valor de 500 mil millones de euros.

12:38 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que es él quien debe decidir cuándo se reabrirá la economía del país, y no los gobernadores estatales. "Es decisión del presidente, por muchas buenas razones. Dicho esto, el gobierno y yo estamos trabajando estrechamente con los gobernadores, y esto continuará. ¡Dentro de poco tomaré una decisión, junto a los gobernadores y la opinión de otros!", tuiteó Trump.

El presidente republicano acusó a los medios de decir de forma incorrecta que la decisión depende de los gobernadores. Aunque las autoridades sanitarias federales han emitido reglas contra el coronavirus como el distanciamiento social y el porte de mascarillas, Washington no ha dado recomendaciones a nivel nacional sobre el cierre de los colegios o de servicios públicos y negocios, dejando que cada estado adopte sus medidas de forma individual.

Trump quiere reabrir la economía lo antes posible, mientras el brote de coronavirus ya ha acabado con la vida de unas 22 mil personas y ha costado millones de empleos en el país.

....It is the decision of the President, and for many good reasons. With that being said, the Administration and I are working closely with the Governors, and this will continue. A decision by me, in conjunction with the Governors and input from others, will be made shortly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

12:20 Las muertes por coronavirus en el estado de Nueva York alcanzaron más de 10 mil el domingo de Pascua, pero las muertes fueron 671 (fue el más bajo en una semana).

El gobernador Andrew Cuomo señaló signos alentadores en los datos, incluidas las disminuciones en los promedios de tres días para el número de hospitalizaciones netas, ingresos a unidades de cuidados intensivos e intubaciones.

11:00 Bogotá comenzó hoy un régimen de cuarentena basado en el género para tratar de frenar la propagación del coronavirus, pocos días después de que el vecino Perú abandonara un esquema similar diciendo que había fracasado.

Durante las próximas dos semanas, a los hombres en la capital colombiana se les permitirá salir solo en días impares del mes, mientras que las mujeres pueden salir de sus hogares solo en días pares. Se supone que la medida limita el número de personas en las calles en cualquier momento.

Perú implementó un plan similar a comienzos de mes pero lo desechó el viernes, mientras que Panamá fue el primer país de la región en iniciar este esquema, donde todavía está vigente.

10:09 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que en las últimas 24 horas se confirmaron 312 casos de Covid-19 a nivel nacional, sumando en total 7.525 los contagiados en el país. Sobre las muertes, la autoridad afirmó que se registraron 2 nuevos decesos, aumentando a 82 los fallecidos a nivel nacional.

Hasta la fecha se han realizado 85.035 exámenes, los recuperados suman en total 2.367 pacientes, mientras que actualmente hay 5.158 casos activos con la posibilidad de contagiar. Además, los pacientes en cuidados intensivos alcanzan los 387, estando 330 con ventilación mecánica y 100 en estado crítico.

"El gobierno ha optado por una estrategia para controlar esta enfermedad en el concepto denominado cuarentena estratégica y dinámica", afirmó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y explicó que podrían tomarse medidas como el uso obligatorio de mascarillas, el mantener lugares de encuentro cerrados, entre otros. Además, hizo un llamado a las comunas que ya no se encuentran en cuarentena a seguir manteniéndose en sus casas.

9:49 Argentina hará una oferta de reestructuración de deuda a sus acreedores "en los próximos días", dijo el presidente Alberto Fernández, y agregó que la pandemia global de coronavirus afectaba las negociaciones. El país atraviesa un momento crítico en las conversaciones que mantiene con acreedores internacionales, a los que Argentina debe cerca de US$ 70 mil millones en divisas emitidos bajo ley internacional, aunque Fernández ha dicho que la nación no puede pagar si no se le da más tiempo.

Argentina inicialmente se había puesto fines de marzo como fecha límite para llegar a un acuerdo con acreedores internacionales, pero el proceso de negociación fue afectado por el brote de coronavirus que ha golpeado a la economía mundial e impulsó a Fernández a establecer una cuarentena general en el país.

"El coronavirus afecta la renegociación de la deuda, como afecta el coronavirus a toda la economía global", dijo el presidente argentino, y explicó que "la negociación va bien" y que en los próximos días el gobierno le hará una oferta a los acreedores.

9:40 La economía de Colombia se contraería entre un 1,5% y 2% este año, en comparación con la expansión de 3,7% que el gobierno había establecido inicialmente como meta, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ante ese panorama, el funcionario admitió que se abre la posibilidad de tramitar una reforma fiscal debido a una esperada caída del recaudo tributario, que sería de unos 10 billones de pesos (US$ 2.572 millones).

"La crisis económica que atraviesa el país implica, de una parte, mucho más gasto público para atender los desafíos en salud pública, los humanitarios y los de iliquidez empresarial; pero también implica muchos menos ingresos públicos como consecuencia del frenazo económico que tiene el manejo de la pandemia", dijo Carrasquilla, y agregó que "esto significa mucha más deuda y es una deuda que tenemos que pagar una vez superemos esta tragedia".

9:10 El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que el brote de coronavirus en el país está empeorando y se agrava, unas semanas después de que aseguró a los ciudadanos que la pandemia estaba "bajo control".

Hace un mes, Rusia tuvo muchos menos casos que otros países europeos importantes y el Kremlin trató de minimizar la amenaza para el país desde Covid-19, pero en las últimas semanas la cantidad de infecciones se ha disparado, lo que provocó una serie de advertencias de políticos de alto rango.

"Vemos que la situación está cambiando casi a diario y, desafortunadamente, está cambiando para peor", dijo Putin, y agregó que "el número de casos está creciendo. Al mismo tiempo, hay un número creciente de pacientes con síntomas graves".

Rusia reportó 2,558 nuevos casos de coronavirus el lunes por la mañana, llevando su número total de infecciones a 18.328, con 168 muertes. El número de casos se triplicó durante la semana pasada.

08:30 SoftBank advirtió hoy que espera reportar su mayor pérdida operativa anual de US$ 12.5 mil millones después de que Vision Fund, de $ 100 mil millones, sufriera un fuerte impacto de la crisis del mercado causada por el brote de coronavirus.

08:12 El primer vicepresidente de Irán pidió a los ricos del país que aumenten las donaciones a los segmentos más pobres de la sociedad que luchan con las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. "Hoy, muchos industriales y personas ricas de todo el mundo están donando parte de su riqueza... El sector privado del país debería hacer lo mismo", dijo hoy, Es'haq Jahangiri. "Deberíamos pasar este período con costos más bajos ... (por los que) aquellos que ganan más dinero deberían ayudar a los pobres".

Irán dijo durante el fin de semana que 600.000 trabajadores, aproximadamente una quinta parte de la fuerza laboral, han solicitado un seguro de desempleo. Mientras tanto, el gobierno ha aumentado el salario mínimo de los trabajadores en un 33%, lo que ha creado una gran carga para las empresas en un momento en que luchan por sobrevivir.

El lunes, Irán dijo que la cifra de muertos llegó a 4.585 desde los 4.474 de ayer.

07:44 La cantidad de muertes por coronavirus en España continúa disminuyendo, al igual que la tasa de propagación, según cifras oficiales publicadas la mañana de este lunes. Los datos, publicados en un día especial para España, que por primera vez en varias semanas, permitió que las personas salieran de sus hogares para viajar a un "trabajo no esencial", mostraron que 17.489 personas han muerto hasta ahora después de contraer coronavirus, 517 de ellas en las últimos 24 horas.

Este es el número de muertes diarias más bajo en casi tres semanas y casi la mitad del peak de 950 fallecidos el 2 de abril. El país documentó ahora un total de 169.496 casos, esto es un aumento del 2% con respecto a la cifra del domingo y representa la tasa más baja de propagación del virus desde el comienzo del brote. Hasta ahora, 64.727 personas se han recuperado en ese país.

07:32 El Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR) anunció planes para un ensayo clínico con plasma de pacientes con coronavirus recuperados para tratar a aquellos que todavía están gravemente enfermos.

Será un ensayo de control aleatorio en el que los resultados del grupo que se somete al tratamiento se compararán con un grupo que no recibe la intervención. Sin embargo, el ICMR no indicó el tamaño de la prueba que quiere llevar a cabo.

Los experimentos a pequeña escala en China y en otros lugares han mostrado resultados prometedores en el tratamiento de pacientes con Covid-19 con el plasma de aquellos que se han recuperado de la enfermedad. Hasta la fecha, India tiene 9.151 pacientes confirmados de coronavirus, de los cuales 856 han sido curados y 306 han muerto.

07:15 El Banco Asiático de Desarrollo ha triplicado sus fondos para ayudar a los estados miembros a lidiar con las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus a US$ 20 mil millones, ya que una nueva investigación sugiere que la economía mundial enfrenta su peor colapso desde la segunda guerra mundial.

Masatsugu Asakawa, presidente del BAD, dijo al Financial Times que el prestamista multilateral de Asia y el Pacífico aumentaría la financiación si la recesión resulta más profunda y duradera.

"Nos enfocamos en el lado de la demanda mirando el consumo y la inversión en China y otros países", dijo Asakawa. "Ahora nos estamos centrando también en el lado de la oferta. Si (la interrupción) es peor que nuestras proyecciones, revisaremos nuestra perspectiva y, sí, es posible tener más paquetes".

El BAD espera que la región de Asia y el Pacífico crezca un 2,2% este año, frente al 5,2% en 2019.

07:02 Rusia registró otro aumento diario récord en casos de coronavirus hoy. El país anunció 2.558 nuevas infecciones, un alza del 16% que lleva su número total de casos de Covid-19 a 18.328. En tanto, anotó 18 nuevas muertes, elevando el total de fallecidos por el vitus a 148 personas.

06:35 Bruselas ha intensificado sus planes para proteger a las empresas que luchan por la supervivencia durante la pandemia de coronavirus, con reguladores trabajando en propuestas para otorgar a los países de la UE poderes radicales para descarrilar la competencia desleal de las empresas respaldadas por el Estado.

"No tenemos ningún problema de que los estados actúen como participantes del mercado si es necesario, si proporcionan acciones en una empresa, si quieren evitar una adquisición de este tipo", dijo Margrethe Vestager, comisionada de competencia de la UE y vicepresidenta ejecutiva. de la Comisión Europea.

Domingo 12 de abril

22:02 Las autoridades de salud en China informaron 108 nuevos casos de coronavirus hasta el final del domingo, frente a los 99 del día anterior, ya que el número de infecciones importadas no muestra signos de desaceleración.

De esos nuevos casos, 98 fueron importados, con 10 infecciones locales, siete de ellas en Heilongjiang y tres en Guangdong.

19:00 La cifra de muertes por coronavirus en Estados Unidos alcanzó 21.994 hoy, pero la cantidad de nuevas muertes disminuyó por segundo día consecutivo. Un día después de convertirse en el primer país en registrar 20 mil muertes desde que comenzó el brote, otras 1.564 personas murieron en las últimas 24 horas.

La tasa diaria bajó de 1.867 nuevas muertes el sábado -la más baja desde el 6 de abril- y se compara con el récord de 2.064 del viernes. Esta es la tercera vez en los últimos ocho días que la tasa de mortalidad diaria ha publicado disminuciones consecutivas.

15:09 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso el domingo una reducción del 50% de su salario y el de los integrantes del gabinete por los efectos económicos de la pandemia de coronavirus que está golpeado con fuerza al país petrolero.

En la medida también incluyó a otros funcionarios del Estado, incluyendo a la Asamblea Nacional, luego de que las medidas económicas que anunció el viernes para enfrentar el brote fueran cuestionadas por varios sectores sociales y empresariales.

"He dispuesto reducir el 50% del ingreso mensual a Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, Gobiernos Seccionales, en especial la Asamblea de Ecuador", dijo Moreno en su cuenta de Twitter, sin dar mayores detalles.

Ecuador reportó el domingo unos 7.466 contagiados, de los cuales 333 han fallecido. Otras 384 personas han muerto por causas vinculadas al virus, según datos oficiales.

He dispuesto reducir el 50% del ingreso mensual a Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, Gob. Seccionales, en especial @AsambleaEcuador, porque #AEcuadorLoSacamosTodos. — Lenín Moreno (@Lenin) April 12, 2020

14:00 Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, mantendrá una llamada con su homólogo de Nueva Jersey hoy sobre la reapertura de la economía regional, ya que la evidencia adicional sugirió que la carga de casos de coronavirus del estado se había estabilizado.

Cuomo dijo que aún no había determinado cuándo volver a abrir escuelas y negocios, y que no lo haría a riesgo de la salud pública. Pero el gobernador ha comenzado a cambiar su enfoque en medio de signos de que la propagación del virus se está desacelerando en Nueva York y el estado ha logrado evitar algunos de los peores resultados pronosticados por expertos en salud pública.

A partir del domingo por la mañana, las nuevas hospitalizaciones aumentaron en solo 53, el aumento más bajo en un solo día desde que comenzó la crisis. Las hospitalizaciones totales se han estabilizado en poco más de 18 mil, muy por debajo de las 55 mil a 110 mil que se habían pronosticado. El número de muertos, que ha sido un indicador rezagado del progreso de la pandemia, se mantuvo alto en 758 en las últimas 24 horas.

11:45 Con una actualización del avance del coronavirus a nivel mundial comenzó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, su balance diario sobre el estado del brote en Chile. Tal como había adelantado el Presidente Piñera más temprano, se registraron 286 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que suma 7.213 personas infectadas a nivel nacional.

En cuanto a los fallecidos, hasta ayer a las 21:00 se registraron 7 nuevas muertes, lo que implica que el total de decesos a nivel nacional aumentó hasta 80. Los pacientes considerados recuperados suman 2.059, mientras que los conectados a ventilación mecánica son 328, estando 78 en una situación crítica. Además, la autoridad informó de cuatro casos confirmados de coronavirus en la guardia de palacio.

En cuanto a nuevas medidas, se prolongará el aislamiento de los hogares del Sename por 14 días. Además, la subsecretaria hizo un llamado a las personas que desde mañana no estarán en cuarentena, a que no salgan de sus casas de no ser necesario.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, afirmó que "al día de hoy existen 553 ventiladores disponibles".

11:30 El presidente de la Bolsa de Valores de México, Jaime Ruiz Sacristán, falleció hoy por complicaciones de coronavirus, la víctima de más alto perfil hasta la fecha en la segunda economía más grande de América Latina.

"La Bolsa de Valores de México informa con profunda tristeza que Jaime Ruiz Sacristán, presidente de su junta directiva, murió hoy", dijo la BMV en un comunicado. Sacristán, de 70 años, contrajo coronavirus en un viaje a la estación de esquí de Estados Unidos, Vail.

Con profunda tristeza informamos que el Lic. Jaime Ruiz Sacristán, Presidente de su Consejo de Administración, falleció el día de hoy.

Directivos y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, lamentamos esta sensible pérdida.

Descanse en Paz. — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) April 12, 2020

11:12 Un 4,8% de los clientes de Enel de la comuna de Renca se encuentran afectados por un corte de luz, que comprende desde el sector de Camino Lo Boza hasta Avenida José Miguel Infante.

"Para generar un reporte por la falta de suministro eléctico, envíanos #LUZ por mensaje interno", solicitó la empres a través de su cuenta de Twitter.

[11:12] #CorteDeEnergía que afecta sector desde Camino Lo Boza hasta Av. José Miguel Infante en Renca, abarca un 4,8% de clientes de la comuna. Para generar un reporte por la falta de suministro eléctrico envíanos #LUZ por mensaje interno. pic.twitter.com/XIsOVLAX1I — @EnelClientesCL (@EnelClientesCL) April 12, 2020

10:30 El número de muertos por coronavirus en el Reino Unido superó los 10 mil hoy. El Departamento de Salud anunció que el número de muertos aumentó en Inglaterra en 657 a 9.594, llevando el total de muertes en hospitales de todo el Reino Unido a más de 10.500.

10:00 Desde la comuna de cerro navia, el Presidente Sebastián Piñera anunció hoy la puesta en marcha del nuevo Hospital Félix Bulnes en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, afirmando que "anticipamos la puesta en marcha de cinco hospitales, que nos van a aportar 1.700 camas adicionales".

Además, el mandatario reveló que en las últimas 24 horas se confirmaron 286 nuevos casos de coronavirus, lo que suma en total 7.213 personas contagiadas en Chile.

9:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, fue dado de alta del hospital luego de ser retirado de cuidados intensivos hace tres días. Un portavoz del gobierno dijo que no volvería "inmediatamente" a trabajar, sino que continuaría recuperándose del coronavirus.

"Siguiendo el consejo de su equipo médico, el primer ministro no regresará de inmediato al trabajo. Él desea agradecer a todos en St Thomas por la brillante atención que ha recibido. Todos sus pensamientos están con los afectados por esta enfermedad", señaló el gobierno.

El mismo Johnson agradeció al personal que lo trató durante su hospitalización a través de su cuenta de Twitter. "Hoy salí del hospital después de una semana en la que el NHS me salvó la vida, sin duda", dijo el primer ministro en un video.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

7:30 El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo que una recuperación económica total en la región no ocurrirá hasta el próximo año e incluso entonces es poco probable que compense el impacto de la crisis del coronavirus.

"Es probable que Europa sufra una recesión más severa que la economía mundial", advirtió de Guindos, prediciendo que si el bloqueo del coronavirus durara tres meses, la economía de la eurozona se reduciría en aproximadamente un 10%.

El exministro de economía español y exbanquero de inversiones, agregó que la economía de España estaba "más expuesta a la crisis" debido a su dependencia de sectores como el turismo, lo que significaba que el país sufriría "una recesión más profunda". Además, dijo que el BCE gastaría entre 120 mil y 130 mil millones de euros en la compra de bonos españoles, como parte de sus planes para comprar activos por valor de 1.100 millones de euros este año en un intento por mantener bajos los costos de endeudamiento para gobiernos, empresas y hogares durante la pandemia.

También pronosticó que los países de la eurozona tendrían entre 1 y 1,5 millones de euros de requisitos de financiación adicionales, "una cantidad que probablemente nunca antes habíamos visto". Pero dijo que los niveles de deuda de la eurozona eran "sostenibles".

7:00 El número de nuevos casos diarios de Covid-19 aumentó en 80.961 el sábado, el número más bajo de casos adicionales en cinco días, lo que lleva el total global a más de 1,7 millones. El número de muertes diarias ayer también se redujo a 6.092, lo que redujo la tasa diaria de aumento al 6%, su nivel más bajo en más de un mes. Aún así, estas cifras deben tomarse con precaución ya que muchos países de África y América del Sur están en su fase de aceleración temprana.

Estados Unidos tuvo un pequeño respiro ayer, a pesar de convertirse en el país con el mayor número de muertos. Registró su menor número de muertes durante cinco días, ya que la tasa de aumento cayó por debajo del 10% por primera vez desde mediados de marzo. El número de personas en EEUU que han perdido la vida por el virus Covid-19 ahora es de 20.580.

España e Italia parecen estar mucho más allá de sus respectivos picos, con España registrando su menor número de muertes durante 19 días. El Reino Unido, sin embargo, registró su tercera cifra más alta de muertes de 917 el sábado, con un total de 9.875.

El número de personas que se han recuperado del virus aumentó en 26.455, lo que lleva a un total de 402.709 en todo el mundo.

6:30 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a los países de la Unión Europea a trabajar juntos después de que el bloque estuvo a punto de "desgarrarse" en los primeros días de la pandemia de coronavirus.

"Al principio había una falta de solidaridad, todos solo miraban sus problemas, las fronteras se cerraban sin acuerdo", dijo von der Leyen, y agregó que"después de unos días, los estados miembros notaron que estaban exacerbando sus propios problemas. Hoy ha vuelto la voluntad de superar esto juntos ".

Sábado 11 de abril

20:35 El gobierno de Venezuela extendió el sábado por 30 días más el estado de alarma para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

A mediados de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro decretó un estado de alarma nacional y comenzó a imponer restricciones a vuelos de Europa, Colombia, Panamá y República Dominicana, para luego declarar una cuarentena colectiva que se extendió a nivel nacional.

"El día de mañana (domingo) este estado de alarma será publicado debidamente en la gaceta (...) como una de las medidas para seguir controlando y previniendo el COVID-19", dijo la funcionaria.

16:00 Cuando a nivel mundial los fallecidos por coronavirus alcanzan las 107.775, Estados Unidos se convirtió en el país con más decesos confirmados y en el primero en superar la barrera de los 20 mil, registrando a esta hora 20.071 muertes, según la Universidad de John Hopkins. Con esto, el país es responsable de cerca del 20% de los fallecidos a nivel mundial.

15:10 Las muertes relacionadas con el coronavirus de Francia disminuyeron por segundo día hoy, y el número de pacientes de cuidados intensivos cayó al más bajo en una semana.

Las infecciones por coronavirus aumentaron en 4.785 hasta 129.654, el mejor aumento en tres días, dijo el director general de Salud, Jerome Salomon. Las muertes desde el inicio del brote alcanzaron 13.832, un aumento de 635 del número reportado ayer. "Ahora no es el momento de terminar el encierro", dijo Salomon, y agregó que "la presión sobre los hospitales sigue siendo muy alta".

13:35 Cuando a nivel global las muertes por Covid-19 llegan a 106.469, EEUU es responsable de 19.701 hasta el momento, cifra superior a Italia que se anota 19.468 decesos según confirmó la Agencia de Protección Civil. Con esto, la economía más grande del mundo se convierte en el país con más decesos por coronavirus confirmados hasta ahora.

Después de estos dos países, España registra 16.353 fallecidos, Francia 13.197 y el Reino Unido un total de 9.875.

13:10 El parlamento de Canadá aprobaría hoy, en una sesión extraordinaria, una nueva ley para implementar un subsidio salarial del 75% para los empleadores que han perdido ingresos significativos debido a Covid-19. El primer ministro Justin Trudeau describió el proyecto de ley como "las medidas económicas más importantes desde la segunda guerra mundial", y agregó que "debemos luchar por cada centímetro de tierra contra esta enfermedad".

Se espera que hoy se apruebe un subsidio salarial de $ 73 mil millones de dólares canadienses (US$ 52 mil millones), luego de días de negociaciones para asegurar el apoyo que el gobierno de Trudeau necesita para aprobar el proyecto de ley.

12:20 Otras 619 personas murieron en Italia por coronavirus hoy, una cifra diaria más alta que las 570 vistas el viernes. El total de fallecidos del país con más decesos en el mundo aumentó a 19.468, dijo la Agencia de Protección Civil. En cuanto a los casos confirmados, aumentaron en 4.694 el sábado, hasta 152.271 en total.

Si bien Italia ha estado bajo estrictas medidas de distanciamiento social desde el 9 de marzo, su gobierno anunció el viernes por la noche que las medidas continuarían hasta el 3 de mayo, a medida que los nuevos casos sigan aumentando, incluso si la tasa de crecimiento ha disminuido drásticamente desde las primeras etapas de la brote.

11:10 Pese a que ya registra más de 160 mil casos de coronavirus confirmados y sobre 16 mil muertes, España retomará este lunes actividades consideradas "no esenciales" que no tienen la opción de trabajar a distancia, como la construcción o la industria.

Para esto, el gobierno elaboró una guía de buenas prácticas, en la que aconsejó utilizar mascarillas higiénicas, no de tipo médico, a los ciudadanos que vayan a tomar el transporte público, aunque asegura que en los centros de trabajo "no es imprescindible" durante la jornada laboral si el tipo de actividad no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal.

10:40 En su balance diario sobre el estado del coronavirus en Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que en las últimas 24 horas aumentaron en 426 los nuevos casos del brote, alcanzando los 6.927 a nivel nacional.

En cuanto a los fallecidos, hasta ayer a las 9 de la noche se registraron ocho nuevas muertes, cifrando en 73 los decesos a nivel nacional.

10:02 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció hoy que las escuelas públicas de la ciudad de más infectada de EEUU permanecerán cerradas por el resto del año académico a medida que se propague el coronavirus.

Las escuelas en los cinco distritos de la ciudad cerraron inicialmente y pasaron a la educación remota el 16 de marzo.

NEWS: @NYCMayor de Blasio and @DOEChancellor Carranza have announced that New York City public school buildings will not reopen for instruction this school year. @NYCschools students will continue with Remote Learning for the rest of the 2019-20 school year. pic.twitter.com/zhXNtkJUVc — NYC Public Schools (@NYCSchools) April 11, 2020

9:46 Un total de 501.615 casos confirmados de coronavirus se registran hasta el momento en Estados Unidos según la Universidad de John Hopkins, lo que constituye alrededor de un tercio del total anivel mundial, que ya superó los 1,7 millones. Del total de casos en la economía más grande del mundo, más de 170 mil se concentran en el estado de Nueva York.

En cuanto a las muertes, ayer los fallecidos a nivel global superaron los 100 mil, y hasta el momento se han registrado 18.780 decesos por Covid-19 en EEUU, estando a menos de 100 casos por debajo de Italia, el país con más muertes por el brote.

9:20 Ayer murieron otras 823 personas en los hospitales de Inglaterra a causa del Covid-19, con lo que el total el número de muertes alcanzó 8.937, en comparación con las 8.114 del día anterior. Los fallecidos tenían entre 11 y 102 años, de los cuales 33, de 29 a 94 años, no tenían afecciones subyacentes.

9:00 El número de personas en el llamado esquema de "desempleo temporal" de Francia para limitar el daño económico de la pandemia de coronavirus llegó a 8 millones de trabajadores en más de 700 mil empresas, confirmó la ministra del Trabajo, Muriel Pénicaud. "Estamos invirtiendo para proteger masivamente trabajos, empleados y negocios", dijo.

À ce jour, 8 millions de salariés et + de 700 000 entreprises bénéficient du chômage partiel:

▶️3 millions de salariés supplémentaires en une semaine

▶️ + d’ 1 salarié du secteur privé sur 3

Nous investissons pour protéger massivement l’emploi, les salariés & les entreprises🇫🇷 — Muriel Pénicaud (@murielpenicaud) April 11, 2020

Francia es uno de los 20 países de la UE que utiliza dichos esquemas para evitar quiebras y despidos masivos, con lo que subvenciona que los trabajadores reciban un 84% de su sueldo y un 100% en el caso de quienes reciben el salario mínimom. La idea es permitir una recuperación económica más rápida una vez que se hayan eliminado las poblaciones de las medidas de confinamiento destinadas a frenar la propagación del virus Covid-19.

El gobierno francés inicialmente estimó que su propio esquema le costaría 8.500 millones de euros (US$ 9.295 millones) en dos meses al Estado, pero ahora estima que la cifra superará los 20 mil millones de euros.

7:30 India extenderá su bloqueo nacional durante otras dos semanas, hasta el 30 de abril, ya que sus casos confirmados de coronavirus continúan aumentando, sin ninguna señal de que las severas restricciones en la mayoría de las actividades económicas hayan aplanado la curva.

India confirmó su mayor cantidad diaria de infecciones en 1.035 en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de pacientes confirmados de Covid-19 a casi 7.500. De ellos, 642 se han recuperado y 239 han muerto.

7:00 El número de muertes por coronavirus en España cayó a su nivel más bajo en casi tres semanas y la tasa de nuevas infecciones se ha estabilizado a medida que el país completa su cuarta semana de encierro.

Las cifras del gobierno mostraron el sábado que 16.353 personas han fallecido, 510 de ellas en las últimas 24 horas. Esto se compara con la cifra de muertos del viernes de 605 y es la cifra diaria más baja desde el 23 de marzo. España ha registrado el mayor número de muertes nacionales por el virus después de Italia y Estados Unidos.

Viernes 10 de abril

20:32 El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que extenderá la cuarentena obligatoria en las grandes ciudades hasta el 26 de abril inclusive, para evitar la expansión de la pandemia del coronavirus en el país.

Según los últimos datos oficiales, Argentina registraba 1.975 pacientes infectados y 82 de ellos fallecieron. El aislamiento obligatorio comenzó el 20 de marzo, aunque la suspensión de las clases se decretaron unos días antes.

"La cuarentena tiene sentido, hemos logrado acotar la velocidad de contagio", dijo Fernández, y agregó que "nadie sabe cuando va a terminar este martirio. La única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo".

18:30 Las autoridades sanitarias de Francia informaron que ya son 13.197 los fallecidos en el país a causa del coronavirus, con mayores decesos en hogares de ancianos, pero con menos personas en cuidados intensivos.

El número total de infecciones confirmadas y probables de coronavirus en el país se incrementó el viernes en 7.120 a 124.869, aunque el Ministerio de Salud no proporciona un total, dividiendo el número entre casos en hospitales y en hogares de ancianos.

Un hogar de ancianos en París donde murieron más de 20 personas aún no había informado su cifra al gobierno, dijo el viernes un funcionario de salud.

16:40 La cifra de muertos en Brasil como consecuencia del coronavirus suma 116 y alcanza un total de 1.057, informó el viernes el Ministerio de Salud, que reportó que el total de contagiados en el país asciende a 19.638 personas.

La cantidad de fallecidos confirma la tendencia observada desde el martes de más de 100 muertos por día. El número de nuevas infecciones confirmadas fue cifrado en 1.781, frente a 1.930 del jueves y 2.210 del miércoles.

En tanto, en Perú, los casos aumentaron a 5.897. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por coronavirus en ese país, con 4.210.

14:30 Las muertes por coronavirus en todo el mundo superaron la barrera de los 100.000 durante la tarde de este viernes. En Estados Unidos, llegaron a 17.000, según un recuento de Reuters, aunque hay señales de un freno a los nuevos contagios gracias a las medidas de confinamiento. En Nueva York, en tanto, los decesos retrocedieron ligeramente luego de tres días registrando alzas récord.

12:44 Las muertes por la epidemia de Covid-en Italia aumentaron en 570 este viernes, menos que las 610 del reporte anterior, y el número de nuevos contagios también se moderó ligeramente en 3.951 desde la cifra previa de 4.204. Pese a las señales de que la tendencia se está estabilizando, las autoridades de ese país decidieron extender la cuarentena hasta mayo, ingnorando los pedidos de las empresas.

El último balance confirma lo que los expertos califican como una meseta en las tendencias, que ya no se estarían acelerando pero tampoco han caído radicalmente.

El total de muertos desde que comenzó el brote el 21 de febrero ascendió así a 18.849, informó la Agencia de Protección Civil, el mayor a todo el mundo, mientras que los casos confirmados alcanzaron los 147.577, el tercero después de EEUU y España.

11:15 El Presidente Sebastián Piñera viajará este viernes a las regiones de Biobío y Ñuble para inspeccionar operaciones de las Fuerzas Armadas durante la pandemia del Covid-19.

Piñera, que en este momento encabeza una reunión de coordinación en La Moneda, realizaría anuncios relacionados con el rol sanitario del Buque Sargento Aldea, donde se ubica el hospital flotante de la Armada.

Se trata del primer periplo a la zona durante el estado de emergencia decretado en marzo y la primera visita del Jefe de Estado a regiones, durante la pandemia del coronavirus.

09:30 Las autoridades de Corea del Sur reportaron que 91 pacientes que supuestamente se habían recuperado del coronavirus dieron positivo de nuevo por la enfermedad.

Jeong Eun-kyeong, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (KCDC, por sus siglas en inglés), dijo en rueda de prensa que el virus podría haberse "reactivado" en vez de que los pacientes se hayan reinfectado. La cifra reportada por Corea del Sur muestra un alza respecto de 51 casos registrados de segunda infección el lunes.

Casi 7.000 surcoreanos se han recuperado de COVID-19, la enfermedad que causa el coronavirus.

09:00 España reportó el menor número de nuevas muertes por coronavirus en más de dos semanas este viernes, aunque se mantiene en el epicentro de la crisis en Europa.

Las autoridades reportaron 4.576 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, elevando el total a más de 157.000. El Ministerio de Salud informó 605 fallecimientos, el menor incremento desde el 24 de marzo, elevando el total a 15.843.

Jueves 9 de abril

18:25 En un movimiento por salvar la economía nacional, el Banco Central de Perú redujo la tasa de interés en 100 puntos base, desde un 1,25% hasta un 0,5% en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Con esta decisión, Perú alcanzó su tasa de referencia más baja en la historia.

El ente rector afirmó que la economía local "se encuentra severamente afectada" de manera temporal por los choques simultáneos de oferta y demanda que ha provocado el brote de Covid-19. A través de un comunicado, el banco central aseveró que continuará realizando todas las acciones necesarias para sostener el sistema de pagos y la cadena de créditos de la economía.

18:15 Por tercer día consecutivo, han muerto cerca de 1.900 estadounidenses por coronavirus, en una posible señal de que el brote se está estancando en el país. Las últimas cifras del proyecto Covid Tracking mostraron que 1.904 personas murieron en las 24 horas, el segundo aumento diario más alto.

Eso es superior a las 1.867 nuevas muertes del miércoles, pero ligeramente por debajo del récord del martes de 1.923. El número total de estadounidenses que han muerto por coronavirus desde que comenzó el brote es de 16.399, alrededor del 17% del total acumulado mundial.

18:08 Un total de 17.857 casos confirmados y 941 muertes tiene hasta el momento Brasil, que lo ubica en el lugar número 14 de los países más contagiados del mundo según la Universidad John Jopkins, y el con más infectados en todo Latinoamérica.

Según el último balance del gobierno, se registraron 141 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que significa un aumento del 18% respecto al día anterior. El número de nuevos casos confirmados de la enfermedad aumentó un 12%, con 1.930 confirmados en 24 horas.

El estado de São Paulo es responsable de casi la mitad de las cifras del país, concentrando 7.480 casos confirmados y 496 muertes. Con un total ampliamente inferior lo sigue Río de Janeiro, que se anota 2.216 diagnosticados y 122 fallecidos.

17:10 El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, dio por hecho hoy ante la Cámara de Diputados que dentro de quince días tendrá que volver al Congreso para prorrogar nuevamente el estado de alarma porque "no habremos puesto fin a la pandemia".

La autoridad dijo que está "convencido" de que habrá una nueva prórroga pero "si no fuese así sería porque las cosas han mejorado de forma sustancial". El decreto actual está vigente hasta el 26 de abril, pero de aprobarse uno nuevo, las medidas de bloqueo se extenderían hasta mediados del próximo mes.

Sánchez considera la prróroga "imprescindible" y "esencial para proteger la vida y salud de nuestros conciudadanos" porque "el estado de alarma funciona" ante una "terrible pandemia es abrumadora" y "la velocidad y su propagación es vertiginosa".

El líder español también confirmó que ya están trabajando en los escenarios de desescalada de las medidas restrictivas pero que se acometerán cuando los expertos científicos lo aconsejen.

16:00 Un grupo de países clave de la Unión Europea -entre ellos Italia, Alemania, Francia y los Países Bajos- ha alcanzado un acuerdo tentativo sobre un paquete de rescate de emergencia destinado a responder al dolor económico provocado por la crisis del coronavirus.

Los elementos principales del paquete incluyen la preparación de líneas de crédito preventivas del Mecanismo Europeo de Estabilidad; un impulso a la capacidad de préstamo del Banco Europeo de Inversiones; y un nuevo esquema de seguro de desempleo propuesto por la Comisión Europea.

El grupo también propondrá un fondo de recuperación para ayudar con la recuperación económica posterior al cierre, pero cómo exactamente se financiará esto sigue siendo un tema de debate futuro e intensa controversia.

El borrador del texto que se presentará a los líderes de la UE no insistirá en establecer condiciones macroeconómicas en las líneas de crédito de los fondos de rescate del bloque. Esta había sido una demanda clave del gobierno holandés y fue resistida por Roma. "Los holandeses se han comprometido", dijo un alto funcionario en las conversaciones.

14:52 Mientras las muertes por coronavirus en todo el mundo ya superaron las 90 mil -alcanzando las 93.425-, Estados Unidos batió su propio récord al superar las 15 mil muertes. El país norteamericano registra hasta el momento 15.938 fallecidos por Covid-19, superando a España (15.238) y siendo el segundo en el mundo, con Italia en el primer puesto (18.279).

Casi la mitad de los fallecidos del país se concentran en el estado de Nueva York, que luego de aumentar en 799 las muertes ayer -el número más alto registrado hasta el momento- es responsable de 7.067 decesos.

14:17 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, salió hoy de cuidados intensivos, luego de ingresar el lunes por su situación de salud, provocada por el coronavirus. La autoridad recibirá una estrecha vigilancia hasta recuperarse por completo, dijo un portavoz del gobierno británico.

"El primer ministro fue trasladado esta tarde de cuidados intensivos de regreso a la sala, donde recibirá un monitoreo cercano durante la fase inicial de su recuperación", dijo un comunicado, que también aseguró que "está de muy buen humor".

13:50 La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo el jueves que los primeros datos le han ayudado a identificar un medicamento con el potencial de ayudar a tratar a los pacientes infectados con el nuevo coronavirus.

La compañía también dijo que tiene previsto ampliar los estudios para determinar si los medicamentos existentes de Pfizer, incluyendo su fármaco para la artritis reumatoide Xeljanz, pueden proporcionar beneficios para los infectados con el Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.

Más de una decena de grandes fabricantes de medicamentos, entre ellos Pfizer, han anunciado planes en los últimos meses para desarrollar vacunas y tratamientos para el coronavirus, aunque es probable que pocos, si es que alguno, lleguen a los pacientes a tiempo para detener la actual pandemia.

Pfizer Inc. reveló primero planes para desarrollar un compuesto antiviral para el Covid-19 en marzo, y más tarde dijo que estaba trabajando con BioNTech SE en una vacuna experimental basada en la tecnología del ARN mensajero.

Pfizer dijo que llevará a cabo estudios preclínicos adicionales y tiene como objetivo comenzar las pruebas en humanos en el tercer trimestre de 2020.

13:15 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que la primera economía más grande del mundo podría comenzar a reabrir sus negocios en mayo, a pesar de que muchos expertos médicos dicen que las cuarentenas y las medidas de distanciamiento social deberán mantenerse durante más tiempo para vencer al coronavirus.

"Tan pronto como el presidente se sienta cómodo con los temas médicos, haremos todo lo necesario para que las empresas y los trabajadores estadounidenses puedan volver a los negocios y que tengan la liquidez que necesitan para operar", dijo, y al ser consultado sobre si creía que el presidente Donald Trump podría ordenar la reapertura de la economía en mayo, Mnuchin respondió: "Sí".

Economistas estadounidenses han advertido contra el hecho de que un gran número de personas vuelvan a sus lugares de trabajo demasiado rápido porque eso podría provocar nuevos brotes y causar un gran revés en los esfuerzos de recuperación. El presidente Trump dijo ayer que le gustaría reabrir la economía de Estados Unidos con un "big bang", pero añadió que para que esto suceda la cifra de muertos por el coronavirus debe ser descendente.

12:55 Con el registro de 4.204 nuevos casos en las últimas 24 horas, Italia tiene ya 143.626 personas infectadas de coronavirus, mientras que el número de muertos es de 18.279 tras sumar otros 610 decesos en un solo día, según informó hoy el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

El país sufre así un repunte de las infecciones y el número de fallecidos respecto al día anterior, cuando se confirmó la tendencia a la baja y se registró una cifra récord de pacientes recuperados, 2.009. Sin embargo, son 1.979 las personas que han logrado superar el Covid-19 en el último día, lo que sitúa en 28.470 la cifra total de pacientes dados de alta. Asimismo, Borrelli ha indicado que de los 143.626 casos confirmados desde el inicio de la pandemia quedan activos 96.877.

Por otra parte, los datos de las personas hospitalizadas y en la UCI siguen disminuyendo. Según Borrelli, actualmente hay 28.399 hospitalizados -86 menos que el día anterior, cuando había 28.485 personas ingresadas-, de los cuales 3.605 se encuentran en cuidados intensivos, 88 menos que el miércoles. Otros 64.873 se encuentran en sus respectivas viviendas con síntomas leves o asintomáticos.

12:35 Pese a que el lunes se revisaría el estado de las medidas de aislamiento social luego de tres semanas de confinamiento, el Reino Unido no considerará levantar su bloqueo hasta por lo menos el final de la próxima semana, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores y primer ministro subrogante Dominic Raab.

"Todavía no hemos terminado, debemos continuar", dijo Raab, y agregó que el grupo de asesoramiento científico aún estaba reuniendo datos y los revisaría nuevamente la próxima semana, pero que "no esperamos poder decir más sobre esto hasta el final de la próxima semana".

12:20 El déficit del sector público de Francia aumentará más del doble a causa del coronavirus, para alcanzar el 7,6% del PIB este año. La deuda pública, en tanto, aumentará de aproximadamente el 100% del PIB al 112% como resultado de la pandemia, según el gobierno.

"Esta deuda responde a la necesidad imperiosa de evitar quiebras comerciales y el naufragio de nuestra economía", dijo el ministro de finanzas Bruno Le Maire en una entrevista conjunta con Gérald Darmanin, su subdirector responsable de cuentas públicas. "A largo plazo, tendremos que tener finanzas públicas saludables y reducir la deuda", afirmó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y sus ministros han dicho que mantendrán a flote la economía y salvarán empleos durante la crisis "a cualquier costo".

12:00 Nueva York registró su mayor número de muertes diarias hoy, llegando a 799, llegando a 7.067 los fallecidos por coronavirus en el estado más afectado de Estados Unidos. Pero el gobernador Andrew Cuomo señaló signos prometedores de que el brote de coronavirus del estado se estaba estabilizando.

"Eso es tan impactante, doloroso e impresionante... Ni siquiera tengo las palabras para eso", dijo Cuomo, señalando que es más que las 2.753 personas del estado de Nueva York que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre, que describió como lo que se suponía "el día más oscuro para Nueva York en una generación".

11:45 La Organización Mundial de la Salud (OMS) se está preparando para pedir fondos por más de US$ 1.000 millones, que serían destinados a combatir la pandemia de COVID-19 hasta fines de este año. El llamado se produce en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado duramente a la OMS por su manejo de la pandemia, sugiriendo que su gobierno podría reevaluar el financiamiento que provee a la agencia.

En un discurso a diplomáticos hoy, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que revelaría el nuevo plan de financiamiento "en los próximos días". "Será de más de US$ 1.000 millones, quizás varios miles de millones de dólares", dijo un representante de la organización.

Previamente, la OMS ya había solicitado un apoyo adicional de tres meses de US$ 675 millones hasta abril, en su mayoría para agencias que operan en terreno.

11:20 El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió que la ciudad podría necesitar endurecer sus restricciones de distanciamiento social para contener el brote de coronavirus y evitar que reaparezca, afirmando que será abril será un mes "largo y duro".

De Blasio aseguró que lo último que Nueva York puede permitirse es dejar que la enfermedad resurja ahora que la ciudad está comenzando a ver evidencia de que la propagación de la infección está comenzando a disminuir.

10:00 Alemania será el primer país del mundo en realizar pruebas de anticuerpos a gran escala para el coronavirus, lo que ayudará a mostrar cuántas personas son inmunes a la enfermedad. El jefe del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, anunció detalles de tres pruebas de anticuerpos: una de donaciones de sangre, una de las 4 áreas distintas que vieron brotes del virus y un estudio representativo de la población en general.

El Dr. Wieler dijo que el objetivo era descubrir cuántos alemanes eran inmunes al virus, y agregó que "nos gustaría saber qué tan grande es la proporción de casos asintomáticos, es decir, personas que fueron infectadas por el virus pero no lo sabían, y evaluar cuántas personas en Alemania han muerto, así que qué tan alta es la tasa de mortalidad".

Los expertos han argumentado que hacer verificaciones puntuales y pruebas aleatorias será clave para descubrir tasas reales de infección por coronavirus, en lugar de depender de modelos que usan datos que pueden volverse obsoletos rápidamente. Hasta el momento, ningún país del mundo ha implementado con éxito un programa nacional de pruebas de anticuerpos.

9:38 Con un reporte del avance del coronavirus en el mundo comenzó hoy su reporte diario sobre el estado del brote en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich. En las últimas 24 horas se reportaron 426 nuevos casos de pacientes contagiados, lo que implica que el total aumentó hasta 5.972. El número de fallecidos, en tanto, suma 9 personas y es el más alto desde que comenzó la pandemia, llegando a 57 las muertes en el país.

En la última jornada se realizaron 7.942 exámenes por coronavirus en el país, y el ministro Mañalich reveló que actualmente existen 4.566 pacientes activos a nivel nacional. Además, 360 pacientes se encuentran en cuidados intensivos, dos menos que ayer, y 54 de ellos están en condición crítica.

El gobierno anunció que desde la próxima semana se entregará un "carnet de alta" que certifique que la persona que lo adquiera ya no puede contagiarse de coronavirus porque está recuperada, lo que saldrá en los listados oficiales.

9:30 Canadá sufrió sus peores pérdidas mensuales de empleos en marzo, ya que la economía eliminó más de un millón de puestos de trabajo y el desempleo aumentó a 7,8%, según la encuesta oficial del mercado laboral.

Statistics Canada dijo que la tasa de desempleo aumentó 2,2 puntos porcentuales en el peor mes para los empleos desde que comenzaron registros comparables en 1976. La pérdida registrada fue mucho peor que la opinión consensuada entre los economistas encuestados por Refinitiv, que pronosticaron pérdidas de empleos de 350 mil y una tasa de desempleo de 7,2%. Además, los datos sobre la cantidad de horas trabajadas mostraron que 3,1 millones de canadienses se vieron afectados por la pérdida de empleos o una reducción de horas.

El primer ministro Justin Trudeau dijo ayer que las cifras de desempleo harían "un día difícil para el país".

9:00 La Reserva Federal de Estados Unidos anunció hoy un amplio programa de US$ 2,3 billones para socorrer a gobiernos locales y Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), en su más reciente esfuerzo por mantener la economía a flote mientras el país se enfrenta a la pandemia del coronavirus.

La Fed dijo que trabajará con los bancos para ofrecer préstamos a cuatro años a empresas con hasta 10 mil empleados y que comprará directamente la deuda emitida por estados, ciudades y condados más poblados, a fin de ayudarles a responder a la crisis sanitaria.

8:50 El número de estadounidenses que pidió subsidios por desempleo en las últimas tres semanas superó los 15 millones, luego de que las solicitudes iniciales superaran los 6 millones por segunda semana seguida, con estrictas medidas de confinamiento para contener el avance del coronavirus que prácticamente han frenado la economía del país.

Los pedidos iniciales de ayuda estatal por desocupación treparon a la cifra desestacionalizada de 6,06 millones en la semana al 4 de abril, dijo el jueves el Departamento del Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían proyectado que la cifra fuera de 5,25 millones. (Reuters)

8:35 La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que la "recuperación parcial" de la economía global no se producirá hasta 2021 dada la magnitud de la pandemia del coronavirus. Además, señaló que más de 90 países han pedido asistencia financiera al organismo.

"Si la pandemia se empieza a ir en la segunda mitad del año -y así nos permite un gradual levantamiento de las medidas de contención y la reapertura gradual de la economía- nuestra asunción de base es de una recuperación parcial en 2021", dijo Georgieva.

7:43 El ministerio de Sanidad de España dio a conocer nuevas cifras de fallecidos por Covid-19, informando que 683 personas murieron en las últimas 24 horas, por lo que el número total asciende a 15.238 personas. Con respecto a los contagiados, la cifra llega a 152.446 personas, tras registrarse otros 5.756 nuevos casos nuevos en las últimas 24 horas. En relación a los enfermos recuperados, el número total llega a las 52.165 las personas.

6:00 El Consejo Internacional de Aeropuertos en Europa dio a conocer que el tráfico aéreo de pasajeros en el viejo continente cayó un 59,5% en marzo, mes en que se perdieron 106 millones de viajeros en el sector de la aviación a causa del coronavirus. Estos datos arrastraron a una caída del 21% del tráfico aéreo en el primer trimestre en Europa, señaló la institución.

5:37 La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los países de ese continente que aprendan de la "terrible experiencia" que ha tenido España con el Covid-19, debido a la "velocidad vertiginosa" con la que se ha propagado, la letalidad y el "devastador" impacto que ha tenido en la población.

2:46 El ministro de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, afirmó que el primer ministro Boris Johnson, que se encuentra en cuidados intensivos desde lunes por padecer coronavirus, se encuentra "estable" y que "las cosas están mejorando para él", dijo Dowden.

Miércoles 8 de abril

18:00 Un total de 1.500.830 casos confirmados de coronavirus se han registrado hasta el momento en todo el mundo, según la Universidad de John Hopkins. El mayor aporte a la cifra lo realiza Estados Unidos, con 423.135 personas contagiadas, seguido de España con 146.690 e Italia con 139.422. En cuarto lugar está Francia, que ya suma 113.959 infectados y luego Alemania con 111.779, casi 20 mil más personas afectadas que China.

En cuanto a los fallecidos, hasta la fecha ascienden a 87.984, llevando la delantera Italia con 17.669 decesos y seguido de España con 14.792. Pero lo sigue de cerca EEUU, que ya se anota 14.529 muertes, y luego Francia con 10.869.

17:50 El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este miércoles que la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus ha sido ampliada una semana más a partir del domingo, fecha en la que estaba previsto que expidiera.

"Vamos a prorrogar seguro una semana más la cuarentena, lo estuvimos hablando con el ministro de Salud. Lo íbamos a anunciar en la siguiente parada, pero ya lo hacemos ahora. Habrá algunas excepciones, mínimas. Es una decisión con base en la recomendación del ministro de Salud", expresó, según informaciones del diario local La Nación.

Así, señaló que, aunque se podrían introducir "pequeñas variaciones y excepciones", en términos generales será la misma medida que, tal y como afirmó, está funcionando bien por el momento.

La decisión de extender la cuarentena se debe a las indicaciones dadas por las autoridades sanitarias, si bien indicó que se analizará la posibilidad de flexibizar algunas excepciones al respecto. La medida incluye el cierre de las fronteras.

En Paraguay el Covid-19 ha dejado por el momento cinco muertos y 119 casos confirmados, según datos del Ministerio de Sanidad.

15:15 La Comisión Europea ha recomendado que el cierre de las fronteras externas se extienda por un mes hasta el 15 de mayo mientras persisten los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus.

La recomendación de mantener cerradas las fronteras externas, excepto el tráfico esencial, es para los gobiernos de la zona "UE plus" de 30 países, incluidos los estados del acuerdo de Schengen e Irlanda y el Reino Unido. "Estamos ocupados haciendo que la casa sea segura y no debemos dejar la puerta abierta de nuevo", dijo Margaritis Schinas, vicepresidenta a cargo del estilo de vida europeo.

15:10 Francia extenderá su cierre a medida que ingrese una cuarta semana en el "confinamiento" que se estableció para combatir la propagación del coronavirus, dijo hoy la oficina del presidente. El bloqueo irá más allá del 15 de abril y el presidente Emmanuel Macron se dirigirá a los ciudadanos por cuarta vez desde el inicio de la crisis el lunes, dijo el funcionario.

La actividad comercial en el país se ha congelado durante esas semanas y nadie está permitido en las calles, excepto por un número limitado de razones definidas.

14:56 Los teatros de Broadway, una de las atracciones turísticas más visitadas de Nueva York, continuarán cerrados hasta el 7 de junio debido al brote global de coronavirus, dijo el miércoles un grupo de la industria. Los teatros cerraron el 12 de marzo por un mes, mientras las autoridades instaban a las personas a evitar las grandes reuniones. Con la crisis del coronavirus aún vigente y gran parte de Estados Unidos confinado en casa, el plazo se extendió.

"Todos los espectáculos de Broadway de la Ciudad de Nueva York han sido cancelados hasta el 7 de junio de 2020", dijo la Broadway League, que representa a productores y dueños de teatros, en un comunicado.

14:44 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció hoy la extensión del estado de emergencia por dos semanas hasta el 26 de abril, en busca de frenar el número de contagiados por el nuevo coronavirus.

Es la segunda ampliación de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio en el país andino, tras tomar por primera vez esta medida a mediados del mes pasado. "No podemos bajar la guardia, no podemos disminuir el esfuerzo que estamos haciendo y teniendo buenos resultados en la lucha contra coronavirus justo en la etapa más difícil", dijo Vizcarra al país.

14:40 Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, en dos encuentros de emergencia en marzo, mostraron una creciente preocupación por la rapidez con que el brote de coronavirus golpeaba a la economía de Estados Unidos y los mercados financieros, lo que según las minutas de las reuniones los llevó a tomar "medidas enérgicas".

Las minutas publicadas hoy son la primera cuenta detallada de cómo los banqueros centrales lanzaron un plan de rescate económico sin precedentes en un tiempo récord, llegando a decisiones que pueden dar forma a la economía global en las próximas décadas en tan solo unas frenéticas pocas semanas.

Las minutas arrojan algo de luz sobre la velocidad con la que se presionó a los funcionarios de la Fed para que lanzaran una respuesta contundente e histórica al daño causado en la economía de Estados Unidos por el brote y también los derivados por los esfuerzos para contenerlo.

Parecía que 2020 podría ser un año de crecimiento constante y fortaleza continua en el mercado laboral, una nueva corriente ascendente después de un sinuoso 2019 en el que la Fed recortó las tasas tres veces para mitigar los efectos de la guerra comercial entre Washington y Pekín.

12:37 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió con fuerza hoy el manejo de la pandemia del coronavirus por parte de su agencia, en respuesta a una pregunta sobre las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la insinuación de que Washington podría revisar su financiamiento.

"Aconsejo tres cosas", dijo el director general de la OMS, en una conferencia de prensa. "Por favor, unidad a nivel nacional, no usen el COVID para sumar puntos políticos. Segundo, solidaridad honesta a nivel global. Y un liderazgo honesto de Estados Unidos y China". En este contexto, instó a los líderes a no "politizar" el virus.

12:00 Otras 542 personas murieron en Italia por coronavirus el miércoles, una cifra diaria más baja que las 604 vistas el martes, y continúan mostrando una tendencia a la baja constante. La cifra total de muertos en el país más afectado del mundo desde que salió a la luz el 21 de febrero aumentó a 17,669, dijo el miércoles la Agencia de Protección Civil. El número total de casos confirmados aumentó en 3.836 el miércoles a 139.422.

Si bien Italia ha estado bajo estrictas medidas de distanciamiento social desde el 10 de marzo, su gobierno confirmó que las medidas continuarían hasta al menos después de Pascua, ya que los nuevos casos continúan aumentando, incluso si la tasa de crecimiento ha disminuido drásticamente desde las primeras etapas del brote.

10:05 En su reporte diario sobre el estado del coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud confirmó 430 casos nuevos del virus en el país, sumando un total de 5.546 contagios a nivel nacional. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció la muerte de 5 personas hasta ayer a las 21:00 horas, con lo que las víctimas fatales alcanzan las 48 en el país.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo un llamado a que durante el fin de semana que comienza el viernes, de Semana Santa, las personas mantengan las cuarentenas y no se trasladen a una segunda vivienda.

9:40 Luego de que los países de la Unión Europea no llegaran a acuerdo sobre cómo procederán económicamente frente al coronavirus, el ministro de finanzas francés dijo hoy que los países del bloque deben poder acceder sin condiciones al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) para afrontar la crisis del coronavirus.

"El Mecanismo de Estabilidad Europeo fue creado para hacer frente a una crisis. ¿A qué nos enfrentamos? A una crisis profunda y grave", dijo Bruno Le Maire a los periodistas después de una reunión del gabinete. "Por lo tanto, es indispensable poder utilizar este Mecanismo de Estabilidad Europeo sin añadir condiciones que algunos Estados miembros podrían considerar una provocación y que no son necesarias", añadió.

9:20 Rusia y China han cerrado su frontera terrestre por cruces de personal después de que la provincia de Heilongjiang registrara 25 nuevos casos de coronavirus entre ciudadanos que habían regresado recientemente de Rusia.

Rusia se había movido para sellar su frontera de más de 4.000 kilómetros con China a fines de enero, ya que el brote de coronavirus comenzaba a extenderse a nivel mundial, pero ha permitido que ciertas personas y bienes crucen en los meses posteriores.

"Todos los pasajes de personal en los cruces fronterizos terrestres entre China y Rusia se han cerrado temporalmente", dijo la embajada china en Moscú en un comunicado el miércoles.

9:10 Hong Kong ha establecido un paquete de ayuda adicional de US$ 17,6 mil millones para apoyar la economía local afectada por el brote de coronavirus. Esto es para un "desafío sin precedentes" que exige una "respuesta sin precedentes" del gobierno, dijo la directora ejecutiva, Carrie Lam.

Las medidas incluyen una subvención salarial para evitar despidos y los empleadores pueden solicitar un subsidio del 50% para cada empleado por seis meses. El gobierno también amplió el fondo antiepidémico existente para brindar apoyo a industrias específicas.

9:00 El número de muertes de Covid-19 en Inglaterra ha aumentado en 828 en el día más oscuro del brote de coronavirus en el Reino Unido, según NHS England. Marcó el mayor aumento hasta la fecha y sugiere que la cuenta general del Reino Unido habrá aumentado más desde que comenzó el brote.

Los pacientes tenían entre 22 y 103 años y aproximadamente el 94 por ciento tenía condiciones de salud subyacentes, según NHS England. Londres continuó siendo la región más afectada, reportando 201 muertes durante el período de 24 horas. Las muertes aumentaron en 171 en el Midlands, 128 en el noroeste y 120 en el sureste. En total, el Reino Unido concentra 6.159 muertes.

8:12 Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus y que se encontraba bajo la prohibición de dejar o ingresar a la ciudad, abrió sus fronteras tras estar 11 semanas bajo cuarentena total, para que los ciudadano puedan salir de la ciudad en tren, automóvil y avión.

8:00 Este martes los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) se reunieron con el objetivo de desbloquear un paquete de medidas económicas para responder a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, sin embargo, la sesión finalizó sin acuerdo tras 16 horas de negociación y el encuentro se repetirá este jueves.

7:30 El ministerio de sanidad de España entregó una nueva actualización de los los fallecidos por coronavirus, cifra que llegó a los 757 nuevos muertos en las últimas 24 horas, un ligero incremento respecto a los 743 comunicados el martes, y que genera un total de 14.555. Con respecto a los contagiados ya hay 146.690 y 48.021 pacientes recuperados.

04:49 El Banco de Francia declaró que la economía francesa entró en recesión con una caída del 6% en el primer trimestre, su mayor caída trimestral desde la Segunda Guerra Mundial, calculan. Además, advirtieron que la cuarentena podría hacer que la actividad económica anual francesa se reduzca en un 1,5%.

4:11 Expertos del The ifo Institute entregaron proyecciones sobre la economía alemana, la más grande de Europa, señalando que probablemente se redujo un 9,8% en el segundo trimestre, su mayor declive desde que comenzaron los registros en 1970, debido a las medidas impuestas para frenar la propagación del coronavirus.

Esta estimación sería más del doble de la caída observada en el primer trimestre de 2009, durante la crisis financiera mundial, dijeron los especialistas.

Martes 7 de abril

18:20 El presidente Donald Trump dijo hoy que Estados Unidos "suspendería" su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusando a la agencia que lidera la respuesta mundial al coronavirus de estar sesgada hacia Beijing y no haber logrado atrapar la pandemia lo suficientemente temprano.

El mandatario afirmó que EEUU es responsable de "la mayor proporción de su dinero" y retendría los fondos hasta que su administración "investigara" su manejo del brote. "Parecen estar muy centrados en China", dijo en su conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca. "Lo calificaron mal. Perdieron la llamada. Podrían haberla llamado mucho antes. Deberían haberlo sabido, y probablemente lo sabían".

17:20 Un total de 81.200 muertes por coronavirus se han registrado hasta el momento a nivel mundial, con Italia liderando con 17.127 fallecidos, seguido de España con 13.912 y luego Estados Unidos con 12.285 decesos. El cuarto lugar del ránking lo ocupa Francia, que hoy se convirtió en el cuarto país en superar las 10 mil muertes, alcanzando 10.328.

En cuanto al total de contagiados, 1.413.415 personas han sido infectadas por el brote, según la Universidad de John Hopkins. En primer lugar está Estados Unidos, que concentra 386.817 casos, seguido por España que se anota 140.617 y luego Italia con 135.586. Francia alcanzó hoy los 110.049 infectados mientras que Alemania ya se anota 107.458 casos, superando por casi 25 mil personas a China, país donde se descubrió el Covid-19.

15:40 El gobierno de Colombia aumentó en 18,3 billones de pesos (US$ 4.600 millones de dólares) los recursos destinados a atender la emergencia ocasionada por el coronavirus en el presupuesto general de gastos de este año, informó el Ministerio de Hacienda. Previamente la secretaría de Estado había destinado US$ 3.795 millones.

Los recursos se utilizarán para financiar el funcionamiento del sistema de salud, para lo que inicialmente se destinarán US$ 1.759,5 millones. Además, se apoyará a los hogares vulnerables y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). El resto de los recursos harán parte de una bolsa disponible que se irá desembolsando de acuerdo con las necesidades.

14:55 La economía de Estados Unidos podría contraerse un 30% o más este trimestre, debido a que las órdenes de permanecer en casa que buscan desacelerar la propagación del coronavirus asfixian a las empresas, dijo hoy el expresidente de la Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke.

El economista que lideró el Banco Central durante la gran recesión y responsable de liderar la respuesta de la Fed a la crisis financiera, afirmó que podrían necesitarse un par de años antes de que la economía recupere su fortaleza.

"En general, podría ser un año muy malo para la economía", dijo Bernanke, y agregó que hasta el momento las respuestas de política monetaria y fiscal han sido muy buenas, pero aún se necesitarían más medidas. "Hay cosas que podemos hacer para abrir la economía, quizás significativamente, pero no veo que la economía vuelva a un estado más normal hasta que haya una confianza mucho mayor (...) Esa reapertura de la economía no reiniciará la crisis", agregó.

No obstante, sostuvo que la historia sugiere que la recuperación será considerablemente más corta que la que siguió a la crisis financiera de 2007-2009. "La economía de Estados Unidos se recuperará y dentro de pocos años mostrará sólo leves marcas de esta experiencia", anticipó.

14:35 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció hoy que está se coordinando con los otros países sudamericanos para solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una línea de crédito de al menos US$ 15 mil millones para afrontar los impactos del coronavirus.

14:00 Francia reportó oficialmente más de 10 mil muertes por coronavirus hoy, convirtiéndose en el cuarto país en superar ese umbral después de Italia, España y Estados Unidos, luego de un incremento por segundo día consecutivo en el número de fallecidos.

Jerome Salomon, jefe de salud pública del país, dijo en una conferencia de prensa que el número de muertes por la enfermedad en los hospitales franceses se elevó en 9% en un día para acumular un total de 7.091, frente al aumento de 10% del lunes en los fallecimientos.

Pero explicó que, incluyendo los datos sobre el número de decesos por la infección en asilos de ancianos, la cifra de muertes en Francia alcanzó 10.328 el martes desde 8.911 el lunes, un incremento del 16% en un solo día.

13:30 La ciudad china de Wuhan, donde se originó en diciembre la pandemia de coronavirus, levantó este martes las restricciones de viaje, después de casi tres meses de prohibición para evitar la propagación del Covid-19.

Según las autoridades locales, decenas de personas se disponen a utilizar sus autos o el servicio de transporte para salir de la ciudad esta misma semana.

El lunes por la noche, un gran número de autos se desplazaron hasta la salida de Fuhe, en el norte de Wuhan, donde hicieron sonar las bocinas y lograron arrancar en cuanto fueron retiradas las barricadas.

En China son 3.335 los muertos a causa del virus, mientras que 82.718 personas han resultado infectadas. Aunque el virus se originó en el gigante asiático, el país es el sexto con mayor número de casos del mundo, una lista que encabeza Estados Unidos, con 378.289, seguido de España, con 140.511.

12:55 La administración Trump está en conversaciones con senadores estadounidenses para financiar un programa de préstamos del gobierno para las pequeñas empresas afectadas por coronavirus, por US$ 200 mil millones adicionales al paquete de US$ 2 billones recientemente aprobado.

El senador Mitch McConnell dijo que los fondos adicionales para un fondo de préstamos de US$ 350 mil millones para pequeñas empresas deben aprobarse rápidamente, dado el alto nivel de demanda. "Gracias al arduo trabajo de las pequeñas empresas y los prestamistas, miles de millones de dólares ya han aterrizado y decenas de miles de millones más ya están en proceso. Literalmente, los trabajos se guardan mientras hablamos. Pero rápidamente se está haciendo evidente que el Congreso necesitará proporcionar más fondos o que este programa crucial puede agotarse ", señaló.

12:53 El Banco Central Europeo (BCE) tomará medidas "sin precedentes" para permitir que la banca pueda acudir casi con préstmos de todo tipo a las subastas de la institución. Hoy la organización presidida por Christine Lagarde decidió abrir al máximo espectro de préstamos que las entidades pueden utilizar como colateral para acudir a las subastas de liquidez que la propia autoridad monetaria ha puesto a su disposición.

En lo que consideran medidas "sin precedentes" en la lucha contra el impacto del coronavirus, la institución ha asumido un "aumento temporal de la tolerancia al riesgo del para apoyar el crédito a la economía". Esto se traduce en una reducción del 20% sobre el descuento de todas las garantías que se exigen a los bancos para que estos puedan acceder a la barra libre de liquidez del organismo, es decir, prestará más dinero a las entidades por cada activo o derecho de cobro que dejen en "prenda".

12:50 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusándola de estar demasiado enfocada en China y de emitir recomendaciones poco eficientes para combatir la propagación del coronavirus.

"La OMS realmente se equivocó", dijo Trump en su cuenta de Twitter, y agregó que "por alguna razón, está financiada mayormente por Estados Unidos y sin embargo se enfoca mucho en China. Revisaremos eso en profundidad. Afortunadamente, rechacé la recomendación de mantener abiertas nuestras fronteras con China. ¿Por qué dieron esa recomendación?".

Además, dijo que su administración "analizaría" los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud, criticando a la agencia pública por su consejo inicial sobre mantener abiertas las fronteras de los países.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

12:40 El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, enfatizó la importancia de la producción nacional de equipos médicos, ya que las restricciones estadounidenses y mundiales y la creciente demanda amenazaron los suministros. "Necesitamos un suministro estable y sostenible de estos productos, y eso significa fabricarlos en casa", dijo la autoridad, refiriéndose a los ventiladores, los kits de prueba y el equipo de protección personal.

Canadá apunta a construir 30 mil ventiladores trabajando con cuatro consorcios del sector privado. Algunos de los dispositivos podrían exportarse a otros países si no se requieren en Canadá, dijo Trudeau. Otras veinte compañías canadienses, incluidas Arcteryx y Canada Goose, se están actualizando para producir batas médicas y otros equipos de protección personal.

12:37 La Comisión Europea considera "muy importante" que los estados miembro se coordinen para iniciar la salida del confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, después de que Austria haya anunciado su hoja de ruta.

La institución quiere convencer a todos los miembros para que coordinen sus estrategias de salida de las medidas de confinamiento impuestas en cada estado para tratar de contener el coronavirus, para evitar una descoordinación que pudiera dar nuevas alas a la pandemia en un momento en el que países como Austria y Dinamarca anuncian ya la reapertura de algunos sectores.

12:33 El número de casos diagnosticados de Covid-19 en Italia aumentó en el nivel diario más bajo desde que comenzó la crisis, lo que refuerza aún más las esperanzas de que el brote del país esté llegando a su punto máximo. Las cifras oficiales mostraron que los confirmados aumentaron en un 2,3%, o 3.039, a un total de 135.586. El número de casos activos, que no cuenta a los pacientes que murieron o se recuperaron, aumentó en 0,9%, o 880, a un total de 94.067.

Otras 604 personas murieron en Italia en las últimas 24 horas, tomando el total desde que la crisis comenzó a 17.127. El número de pacientes en cuidados intensivos cayó por cuarto día consecutivo, cayendo en 106 a un total de 3.792. El número de pacientes que se han recuperado aumentó en 1.555 a 24.392.

12:20 Nueva York, el estado de EEUU más afectado por el coronavirus, se coordinará con sus vecinos Nueva Jersey y Connecticut, para "reiniciar" la vida normal, ya que los funcionarios apuntan a construir un sistema para realizar pruebas a mayor escala.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que ha hablado con sus homólogos en los dos estados sobre la idea de un enfoque regional para reabrir negocios y escuelas. El área tri-estatal se unió para cerrar restaurantes, bares y otros negocios el mes pasado con la esperanza de frenar la propagación del coronavirus. Cuomo sugirió que si se reinicia en "olas", los jóvenes, los residentes que se recuperaron del coronavirus y otros que dieron negativo podrían volver a trabajar primero.

"Tenemos que comenzar a planear reiniciar la vida. Todavía no estamos allí, pero... vamos a tener que reiniciar esa economía, vamos a tener que reiniciar muchos sistemas que cerramos abruptamente, y tenemos que comenzar a planificar para eso", dijo Cuomo, y agregó que "no vas a poner fin a la infección y al virus antes de comenzar a reiniciar la vida. Todo se reducirá a pruebas".

12:10 Durante la tarde, se espera que un grupo de altos ejecutivos de Wall Street celebre una videoconferencia con el presidente Donald Trump, y Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro de EEUU para discutir formas de impulsar el plan de préstamos de la administración para pequeñas empresas. La reunión incluiría a ejecutivos de Visa, Mastercard, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Grand Rapids State Bank, Southern Bancorp y Community Spirit Bank.

El encuentro con Trump se presenta como un programa de préstamos gubernamentales de US$ 350 mil millones para pequeñas empresas afectadas por los cierres económicos debido al brote de coronavirus que tuvo un comienzo difícil, con instituciones financieras y agencias gubernamentales que luchan por mantenerse al día con la alta demanda. Los bancos han estado bajo presión para extender el crédito bajo el programa, pero se han preocupado por su exposición al riesgo excesivo.

La reunión se produce en medio de los crecientes llamados del Congreso para expandir el programa con más fondos dado el alto nivel de interés. Marco Rubio, republicano de Florida y presidente del comité de pequeñas empresas del Senado, dijo el martes que estaba trabajando con el Tesoro en un plan para aumentar la capacidad del programa.

11:50 Previo a que el brote de coronavirus estallara en Estados Unidos, las aperturas de puestos de trabajo cayeron en febrero en el país, lo que sugiere que el mercado laboral perdía impulso incluso antes de que las fuertes medidas para controlar el Covid-19 cerrara negocios y dejara a millones en el paro.

Las aperturas bajaron en 130 mil, hasta 6,9 millones, según la Encuesta Mensual de Vacantes y Rotación de Empleados del Departamento del Trabajo. Las vacantes alcanzaron un máximo de 7,5 millones en enero de 2019 y la tasa de apertura de puestos de trabajo cayó a 4,3% en febrero, desde el 4,4% en enero. Las contrataciones, en tanto, presentaron pocos cambios en febrero a 5,9 millones. La tasa de contrataciones se mantuvo en dicho mes en un 3,9%.

El informe se conoce después de que datos mostraron la semana pasada que la economía perdió 701.000 empleos en marzo. La tasa de desempleo se elevó 0,9 puntos porcentuales, el mayor nivel desde enero de 1975, a un 4,4% en marzo. Con 10 millones de personas solicitando beneficios por seguro de desempleo en las últimas dos semanas de marzo y millones más que lo habrían realizado la última semana, los economistas estiman que las nóminas se hundan en 20 millones en abril, al menos, y que la tasa de desempleo supere el 10%.

11:40 Nueva York registró otras 731 muertes por coronavirus, su mayor número de fallecidos en un solo día desde que comenzó el brote, mientras que la tasa de hospitalizaciones continuó indicando que se estaba acercando a una meseta. El número total de muertes en el estado aumentó a 5.489, en comparación con 4.758 en el día anterior.

Hubo 656 nuevos pacientes en el hospital, un aumento de 353 después de tres días consecutivos de disminución. Pero el gobernador Andrew Cuomo dijo que las autoridades no están mirando ningún día, y señaló que el promedio de tres días para hospitalizaciones había bajado.

"Estamos proyectando que estamos llegando a una meseta en el número total de hospitalizaciones", dijo Cuomo. Los ingresos diarios a las unidades de cuidados intensivos también disminuyeron.

10:59 El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo hoy que el gobierno del presidente Donald Trump se centrará en mantener los suministros médicos críticos dentro del país, ante la necesidad que hay de estos materiales a nivel interno.

"Ahora mismo, ante la gran necesidad de EPIs (equipos de protección individual) en nuestro propio país, nuestro foco será mantener los artículos médicos críticos en Estados Unidos hasta que se cubra la demanda", dijo Pompeo en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado.

10:45 Un aumento de 301 casos de coronavirus en las últimas anunció hoy el ministro de Salud Jaime Mañalich, en su reporte diario de balance del Covid-19. Con esto, Chile superó la barrera de los 5 mil casos, registrando 5.116 personas confirmadas. Además, el secretario de Estado confirmó seis nuevos fallecidos, con lo que las muertes ascendieron a 43. En relación al número de pacientes recuperados, el ministro confirmó que hay 898 pacientes que ya no son una fuente de contagio para otros.

En cuanto a las medidas de aislamiento social, Mañalich explicó que la cuarentena en las seis comunas de la Región Metropolitana -Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Santiago y Las Condes- vence este jueves a las 10 de la noche, pero se extenderá hasta el lunes 13 de abril, posterior a Semana Santa, a las 5 de la mañana, hora en que termina el toque de queda.

Con esto, a partir del lunes solo mantendrán su confinamiento Las Condes, el sector norte de Santiago (límite de Avenida Matta y Avenida Blanco) y el norte de Ñuñoa (límite con Avenida Grecia), en las que se renueva la medida por siete días más. "El levantamiento de estas cuarentenas es una medida de flexibilización reversible" dijo el ministro, quien agregó que "en los lugares que van a quedar libres de cuarentena parece prudente levantarlas, pero es posible revisarlas".

Mañalich también anunció que un sector específico de la comuna de Puente Alto ha mostrado un aumento significativo de los casos de Covid-19, por lo que este jueves a las 10 de la noche el sector al poniente del eje Vicuña Mackenna y Concha y Toro entrará en cuarentena por siete días.

A partir del jueves se agrega como lugares en cuarentena el entorno urbano de la comuna de nueva imperial en la región de la Araucanía, que se suman a Padre de las Casas y Temuco.

10:43 Noruega ha seguido a su vecina Dinamarca al establecer un calendario para reabrir jardines infantiles y escuelas para los niños más pequeños a finales de este mes. Erna Solberg, primera ministra del país, dijo que los jardines infantiles podrían reabrir desde el 20 de abril y las escuelas primarias de primero a cuarto grado una semana después. Todas las escuelas cerraron en Noruega el 12 de marzo.

"Nuestra ambición es que todos los niños, de una forma u otra, deben regresar a la escuela antes del verano ... Lo que estamos haciendo ahora es abrirnos un poco, pero quiero subrayar lo más estrictamente posible que esto no significa que podemos ser más descuidados en otras áreas", dijo Solberg.

10:30 La crisis del coronavirus reducirá las horas de trabajo en casi un 7% en todo el mundo en el segundo trimestre de 2020, un efecto "catastrófico" que equivale a la pérdida de 195 millones de trabajadores a tiempo completo, dijo hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La agencia de la ONU advirtió que 1.250 millones de trabajadores, casi dos quintos de la fuerza laboral global de 3.300 millones de personas, están empleados en sectores que sufren caídas drásticas en la producción, desde el comercio minorista y los bienes raíces hasta la manufactura, el alojamiento y los servicios de alimentos. Más de cuatro quintas partes de la fuerza laboral mundial viven en países donde existen medidas de bloqueo total o parcial.

"Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en las economías desarrolladas como en desarrollo", dijo Guy Ryder, director general de la OIT. "Golpeará a los más vulnerables, los más duros".

Recortes a gran escala están previstos en los Estados Árabes (8,1%, equivalente a 5 millones de trabajadores a tiempo completo), en Europa (7,8%, o 12 millones de trabajadores a tiempo completo) y en Asia y el Pacífico (7,2%, 125 millones de trabajadores a tiempo completo).

9:27 El gobierno del presidente Donald Trump considera reactivar la economía de Estados Unidos tan pronto como lo recomienden los expertos en salud, dijo hoy el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

9:14 El gobierno mexicano advirtió hoy que existe un déficit de médicos en el país para encarar el coronavirus, que ha dejado hasta ahora 125 muertos y casi 2.500 contagios, pese a que la velocidad de propagación no ha llegado todavía a su peak.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la carencia de profesionales de la medicina es de cerca de 200 mil pero se está compensando con un reclutamiento y una capacitación urgentes de personal. Además recalcó que uno de los campos donde faltan profesionales médicos es el de los inhaloterapistas, encargados de apoyar a los pacientes con enfermedades pulmonares cuando se usan respiradores como los que se están requiriendo para contrarrestar los efectos del coronavirus.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que México es el segundo país del mundo con menos infectados por el virus en proporción al tamaño de su población pero reiteró su reclamo a la población para que permanezca en sus casas porque "viene la fase mas difícil" del brote en el país, proyectada para mediados o finales de mayo.

9:10 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se mantuvo "estable de la noche a la mañana y se mantiene de buen humor", dijo su portavoz Downing Street hoy, y agregó que mientras permanecía en cuidados intensivos no estaba recibiendo ventilación.

"No se ha requerido asistencia respiratoria no intrusiva", aclaró Street, y agregó que "no era el caso" que el primer ministro tuviera neumonía.

9:05 A un mes de que apareciera el primer caso de Covid-19 en Perú, el número de pacientes contagiados ya alcanza los 2.561 y la cifra de fallecidos se elevó a 92. En la que sería la última semana del estado de emergencia para mitigar el avance del coronavirus, el gobierno aprobó anoche la inmovilización social obligatoria para este jueves 9 y viernes 10 de marzo (feriados por Semana Santa), en víspera de lo que serán "las dos semanas más difíciles" según el ejecutivo.

9:00 Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote de coronavirus, levantará mañana su bloqueo de 76 días, según los medios estatales de China. La capital de la provincia de Hubei es la última ciudad en salir de una cuarentena nacional que ha paralizado la segunda economía más grande del mundo. La producción industrial cayó 13.5% en los primeros dos meses de este año.

La reducción de las restricciones de viaje sigue a una reducción en nuevos casos, y las muertes relacionadas con el coronavirus de Wuhan cayeron a cero por primera vez hoy. Se espera que alrededor de 55 mil personas intenten salir de la ciudad en tren el miércoles.

8:18 La Comisión Nacional de Sanidad de China informó el martes de que no se certificaron nuevas muertes por Covid-19 durante el lunes, y que los casos graves de infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 se redujeron hasta los 211, la cifra más baja desde enero. Las autoridades sanitarias también indicaron que se diagnosticaron 32 nuevos casos, todos ellos provenientes del extranjero.

7:50 La Organización Mundial de la Salud advirtió a los países a no levantar las restricciones por coronavirus demasiado pronto. "Una de las cuestiones más importantes es no dejar de aplicar las medidas demasiado pronto para no tener una recaída. Es similar a cuando uno está enfermo y se levanta de la cama para salir a correr demasiado pronto. Se corre el riesgo de recaer y tener complicaciones", dijo el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una sesión informativa virtual.

5:45 España registra 743 nuevas personas fallecidas y alcanza un total de 13,798. Eso se compara con las 637 personas que murieron durante las 24 horas anteriores en la nación con el segundo mayor número de muertes en el mundo por la pandemia de COVID-19.

El total de casos aumentó a 140,510 el martes, desde los 135,032 casos cifrados el lunes.

00:49 Al anuncio de estado de emergencia, Japón sumó el anunció de un paquete de estímulo récord de 108,2 billones de yenes (US$ 994 mil millones), equivalente al 20% del PIB de ese país, para proteger a la economía de las consecuencias del coronavirus.

El plan también incluye 4 billones de yenes en efectivo para familias en dificultades y otros 2,3 billones de yenes para pequeñas empresas.

Lunes 6 de abril

17:20 La pandemia de coronavirus, que se extiende ya por 183 países, ha dejado a nivel global 73.917 fallecidos por el momento, mientras que el número de contagios asciende hasta los 1.331.032, después de haber superado el jueves de la semana pasada el umbral del millón.

Estados Unidos y, particularmente, el estado de Nueva York, se han convertido en los nuevos epicentros mundiales de la pandemia. El país norteamericano suma ya más de 356 mil contagios y más de 10 mil fallecidos, de los cuales una tercera parte corresponden al estado de Nueva York.

Italia sigue encabezando el listado en cuanto a número de fallecidos con más de 16.500, aunque en número de casos se ha visto superada por España, que ha alcanzado ya los 135 mil frente a los casi 132 mil del país transalpino. En España, el número de víctimas de Covid-19 supera las 13 mil.

Alemania, con más de 100 mil positivos y más de 1.600 fallecidos, y Francia, con casi 100 mil contagios y casi 9 mil víctimas mortales, son los siguientes países en la lista elaborada por la Universidad Johns Hopkins a partir de datos oficiales.

Ambos superan a China, origen de la enfermedad, y donde la pandemia parece estar contenida tras registrar unos 82 mil casos y más de 3.300 muertos. Irán, el país más afectado de Oriente Próximo, figura inmediatamente después, con más de 60.500 positivos y 3.700 fallecidos.

Por su parte, Reino Unido supera las 5.300 víctimas mortales tras contabilizar ya más de 52 mil casos, entre ellos el del primer ministro, Boris Johnson, que hoy ha pasado a cuidados intensivos, once días después de confirmar públicamente que había dado positivo.

16:45 La Reserva Federal de Estados Unidos avanzó hoy en un nuevo programa de préstamos para pequeñas empresas, que permite que los bancos traspasen esos créditos al banco central de EEUU.

A fines de esta semana la Fed anunciaría detalles de lo que se conoce como el Programa de Protección de Nómina, parte de la respuesta de Washington a los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. El plan comprometería US$ 350 mil millones en préstamos para que las pequeñas empresas puedan seguir pagando a los trabajadores y cubrir gastos básicos como el alquiler.

El programa es similar al acuerdo que el gobierno de Estados Unidos tiene con agencias hipotecarias como Fannie Mae y Freddie Mac, cuyo sello de aprobación de un préstamo hace que los bancos estén más dispuestos a prestar.

15:20 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que está contagiado por coronavirus, fue trasladado hoy a cuidados intensivos por su situación y le pidió a su ministro de Relaciones Exteriores Dominic Raab que lo reemplace "cuando sea necesario". Si bien durante la mañana se realizó pruebas de rutina, durante la tarde su condición empeoró y por sugerencia de su equipo médico fue trasladado a cuidados intensivos.

15:00 Un total de 10.389 muertes se han registrado hasta el momento en Estados Unidos, el país con más contagios en el mundo -que ya superó los 350 mil- y el tercero con más fallecidos, superado solo por Italia (16.523) y España (13.169). Esta semana es considerada la "más dura" para el país, que concentra casi la mitad de los casos en el estado de Nueva York.

14:10 Francia ha registrado su mayor número de muertes hospitalarias por coronavirus en un solo día, con 605 personas fallecidas en 24 horas. Sin embargo, el crecimiento en el número de nuevos pacientes con Covid-19 que necesitan cuidados intensivos continuó disminuyendo después de tres semanas de confinamiento de la población. La cifra de muertos desde que la pandemia llegó a Francia es ahora de 8.911, que incluye 6.494 personas que han muerto en el hospital y otras 2.417 en hogares de ancianos.

Olivier Véran, ministro de salud, anunció una "operación masiva" para evaluar al personal y los residentes de las 7 mil casas de ancianos de Francia, de las cuales docenas han sufrido múltiples infecciones y muertes. El país, al igual que otros afectados por la pandemia, tiene poca capacidad de prueba y equipos de protección como máscaras faciales.

12:50 Mañana se vence el plazo autoimpuesto para que los miembros de la Unión Europea presenten sus propuestas de financiamiento para la crisis económica que ha generado el coronavirus. Francia propondría recaudar varios cientos de miles de millones de euros, equivalentes al 3% del PIB, adelantó el ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire. Con aliados en Italia y España, el país liderado por Macron impulsará el fondo conjunto, pero se encontró con la resistencia de Alemania, los Países Bajos y los países nórdicos preocupados por la idea de mutualizar la deuda.

Estos llamados países frugales dicen que otras fuentes de fondos, especialmente el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), deberían ser suficientes por el momento para financiar las necesidades de las economías afectadas por la pandemia de Covid-19. Italia, sin embargo, es reacia a aceptar dinero del MEDE, lo que vendría con condiciones políticamente incómodas, a menos que los ministros de finanzas acuerden al menos el esquema del fondo conjunto. "Debemos responder al mayor desafío con los instrumentos más grandes", dijo Le Maire, y agregó que "debemos mostrar de inmediato mañana que hemos entendido la gravedad de la crisis".

12:30 La curva de infección por coronavirus de Italia se estaría, ya que el número total de casos de diagnóstico activo del país aumentó en solo un 2,1% en 24 horas. Las estadísticas oficiales publicadas el lunes mostraron que el número de pacientes italianos tratados en cuidados intensivos disminuyó por tercer día consecutivo, cayendo en 79 para situarse en un total de 3.898.

Una disminución diaria en el uso de camas en cuidados intensivos ocurrió por primera vez desde que comenzó la crisis el sábado, proporcionando un respiro al sistema de salud de Italia, especialmente en las regiones del norte que han sido las más afectadas por el brote. El número total de casos aumentó un 2,8%, o 3.599, a 132.547. El número total de casos activos aumentó en 1941, o 2,1 %, a 93,187.

12:22 El impacto económico de la pandemia de coronavirus llegó a los hogares estadounidenses el mes pasado, mientras los consumidores se preparan para despidos y recortes anticipados de gastos y son más pesimistas sobre su capacidad para pagar las cuentas, advirtió un sondeo de la Reserva Federal de Nueva York.

La expectativa de que la tasa de desempleo sea mayor dentro de un año en comparación con ahora se incrementó en una cifra promedio del 50,9% en marzo, el nivel más alto desde que se lanzó el sondeo en 2013 y por encima del 34,2% de febrero. La probabilidad de abandonar un trabajo de manera voluntaria en el próximo año cayó al 20% en marzo desde el 22,2% del mes previo. Asimismo, la posibilidad de perderlo en los próximos 12 meses subió al 18,5%, casi 5 puntos porcentuales más que febrero y otro máximo en las series. El aumento del miedo a perder el trabajo tiene una "amplia base" y afecta a los trabajadores en todos sus niveles de educación, indicó el sondeo. Los que tienen un título universitario reportaron la mayor alza, con el mismo miedo a quedar desempleados que los que tienen menos educación.

Los consumidores perdieron confianza en la posibilidad de encontrar un trabajo nuevo tras ser despedidos y la probabilidad promedio percibida de encontrar empleo cayó al 53% en marzo desde el 58,7% de febrero. Los estadounidenses también están más preocupados por su capacidad para acceder a créditos para mantener su actuales pagos de deudas. Un 38,8% de los hogares dijo que espera que sea más difícil conseguir un préstamos en los próximos 12 meses, comparado con el 28,3% de febrero. La percepción de las posibilidades de incumplir un pago mínimo de deuda en los próximos tres meses aumentó al 15,1%, por encima del promedio de 12 meses del 11,6%.

12:08 La pandemia del coronavirus es la prueba más dura en la historia de la Unión Europea, dijo hoy la canciller Angela Merkel, que añadió que era importante que el bloque saliera fuerte de la crisis económica desatada por el coronavirus.

"En mi opinión, Europa, la Unión Europea, se enfrenta a la mayor prueba desde su fundación", dijo Merkel. "Tenemos un gran reto sanitario que está afectando a todos los estados miembros de forma diferente".

12:00 Nueva York pronto tendría que comenzar a enterrar a su coronavirus muerto en tumbas temporales en parques públicos, advirtió el presidente del comité de salud del ayuntamiento. A través de su cuenta de Twitter, Mark Levine dijo que las morgues de la ciudad estaban casi llenas, incluso con la adición de 80 camiones refrigerados, y que los cementerios habían dejado de aceptar cuerpos. El protocolo de la ciudad para un evento de víctimas masivas requiere la internación temporal de cuerpos, probablemente usando un parque.

Levine dijo que el proceso se manejaría con dignidad, pero que esperaba que los neoyorquinos se sorprendieran, en cualquier caso. Aún así, escribió: "Necesitamos enfrentar la horrible realidad de que necesitamos más recursos para manejar a nuestros muertos".

10:50 En su reporte diario del estado del coronavirus en el país, el gobierno anunció que en las últimas 24 horas se registraron 344 casos nuevos, dando un total de 4.815 contagiados de coronavirus en Chile. Además, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó de tres nuevos fallecidos debido al brote, sumando 37 las muertes. También la autoridad ratificó que hasta el momento se han recuperado 728 personas.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que desde el miércoles será obligatorio el uso de mascarillas tanto en el transporte público como en el privado. Además, la autoridad hizo un llamado a que las personas que no necesiten salir de sus casas permanezcan en ellas, en particular en los próximos días de Semana Santa.

10:30 Israel redujo las tasas de interés a casi cero y pronosticó que su economía se contraería un 5,3% en 2020, ya que el impacto total del cierre del coronavirus se extendió por todo el país. La tasa de referencia ahora es de 0,1%, dijo el Banco de Israel, en el primer recorte de tasas desde 2015. El banco no inició un programa de compra de bonos corporativos, como muchos economistas esperaban.

La economía se expandirá hasta un 8,7% en 2021 según el banco, señalando la esperanza de que un retroceso podría ayudar a revertir la drástica caída del empleo desde que Israel cerró todos los negocios, excepto los esenciales. El desempleo ha aumentado al 25%, incluso cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha comprometido a un paquete de estímulo de US$ 22 mil millones, con más en discusión después de que los grupos comerciales exigieron casi el doble.

10:10 La cuarentena para contener el coronavirus en Perú finaliza este domingo 12 de abril, y al día siguiente reiniciarían las actividades, pero por sectores y en tres etapas. La ministra de la Producción, Rocío Barrios, reveló que uno de los criterios que se baraja para la reinserción de los sectores productivos son aquellas actividades que generen mayor valor agregado a la economía nacional, como la agroindustria, las bebidas no alcohólicas, la manufactura o el sector textil.

Un segundo criterio son las actividades económicas que más aportan al fisco, lo que permitiría generar ingresos al Estado. También se evalúa dinamizar clústeres productivos. Por último, mencionó como criterios adicionales la cantidad de trabajadores y los protocolos de salud y seguridad de las compañías.

9:58 El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó señales limitadas, pero alentadoras, de recuperación en China, pero indicó que no podía descartar un resurgimiento de la pandemia en ese país y en otras naciones. Los principales economistas del organismo dijeron que la pandemia causada por el nuevo coronavirus había llevado al mundo a una recesión que sería peor que la crisis financiera mundial, y pidió una respuesta global y coordinada de política económica y de salud.

"El daño económico está aumentando en todos los países, siguiendo el fuerte aumento de nuevas infecciones y las medidas de contención implementadas por los gobiernos", escribieron los expertos del FMI.

9:55 El jefe de gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que durante el fin de semana le planteó al presidente de Blackrock, Larry Fink, la necesidad de aplicar una especie "Plan Marshall" para los países más golpeados por el brote de coronavirus en el mundo, durante una conversación que tuvieron el sábado.

El presidente mexicano explicó que en el contacto con Fink, que lidera el mayor fondo de inversión del planeta, conversaron sobre cómo actuar frente a la expansión del virus y la crisis económica y financiera, en el marco del concierto de las naciones. "Se requiere un especie de Plan Marshall. Se lo planteé", señaló López Obrador.

9:45 El gobierno de Brasil debería comenzar a pagar esta semana el beneficio de emergencia de 600 reales ( US$ 114) que ayudará a los trabajadores informales a mantenerse durante este período de pandemia. Por lo tanto, hoy divulgará el cronograma de pagos y la nómina de los trabajadores informales que tienen derecho a asistencia. El monto total por familia será de 1.200 reales (US$ 228), y también beneficiará a microempresarios individuales y mujeres dedicadas al cuidado familiar.

Los últimos detalles del llamado "coronavoucher", que promete liberar R $ 98 mil millones (US$ 19 mil millones) a 54 millones de brasileños en los próximos tres meses -equivalentes al 1,3% del PIB del país-, serán revelados por el Ministerio de Ciudadanía y Caixa Econômica Federal en una conferencia de prensa programada para esta tarde.

9:25 El gobierno de Austria tiene previsto reabrir las tiendas a partir de la semana que viene en un primer relajamiento de sus medidas de aislamiento por el coronavirus, al considerar que el lunes el país ha superado el peak de la epidemia. La república europea inició las medidas hace tres semanas, con el cierre de escuelas, bares, restaurantes, teatros, tiendas no esenciales y otros lugares de reunión cerrados, y se le ha dicho a la población que se quede en casa y trabaje desde ahí si es posible.

El cierre ha frenado el incremento diario de infecciones a un solo dígito en términos de porcentaje y el número de personas en hospitales se ha estabilizado. "Reaccionamos más rápido y de forma más restrictiva que en otros países y, por tanto, pudimos evitar lo peor. Pero esta reacción rápida y restrictiva ahora también nos da la posibilidad de salir de esta crisis más rápidamente", dijo el canciller Sebastian Kurz.

Pero agregó que el plan era provisional y que solo se llevaría a cabo "si todos seguimos manteniendo las medidas (de distanciamiento) y nos mantenemos unidos como hasta ahora". La propuesta contempla que las tiendas no esenciales de 400 metros cuadrados o menos vuelvan a abrir el 14 de abril, el día después del lunes de Pascua. Después le seguirán todas las tiendas, centros comerciales y peluquerías el 1 de mayo.

9:10 Alemania ha elaborado una lista de medidas, incluida la obligación de llevar mascarillas, límites a las reuniones públicas y el rastreo rápido de las cadenas de infección, que según las autoridades deberían permitir que la vida vuelva a la normalidad una vez que termine el confinamiento el 19 de abril.

Alemania ha estado bajo confinamiento, con restaurantes y la mayoría de las tiendas cerradas, desde el 22 de marzo. El documento prevé un retorno gradual a la normalidad, respaldado por mecanismos que permitirán rastrear a más del 80% de las personas con las que una persona infectada tuvo contacto dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico. Las personas infectadas y aquellos con quienes tuvieron contacto serán puestos en cuarentena, ya sea en casa o en hoteles. El texto asume que la pandemia durará hasta 2021.

8:16 Al igual que España, Italia anunció buenas noticias, ya que registró el menor número de muertos por Covid-19 en dos semanas: 525 muertes, la cifra más baja desde el 19 de marzo, fecha en la que se registraron 427 fallecidos. En relación al número de contagiados, la cifra alcanza las 124.632 personas

8:10 España reporta 4.273 nuevos casos de personas contagiadas por coronavirus, la cifra más baja desdes el 22 de marzo. En relación a la cifra total de ciudadanos enfermos, está llegó a los 135.032. Con respecto a los fallecidos, se confirmaron 637, un aumento menor que los 674 del domingo y el número más bajo de muertes diarias desde el 24 de marzo.

7:30: Japón declarará un estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas para frenar la propagación del coronavirus, dijo el lunes el primer ministro Shinzo Abe, cuyo Gobierno prepara un plan de estímulo de US$ 990.000 millones para amortiguar el impacto de la epidemia en una economía que ya luchaba por evitar una recesión.

Más de 3.500 personas han dado positivo en las pruebas de COVID-19 en Japón y 85 han muerto. Aunque no se trata de un gran brote en comparación con los de otros países, las cifras siguen aumentando, y la principal inquietud es su propagación en Tokio, que tiene más de 1.000 casos, con 83 nuevos registrados el lunes.

"Dada la situación de crisis en el frente de batalla médico, se ha recomendado al Gobierno que se prepare para declarar el estado de emergencia", dijo Abe a los medios.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.