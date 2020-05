SÁBADO 9 DE MAYO

17:23 El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos comenzará la próxima semana a comprar productos lácteos, carne y productos agrícolas por valor de US$ 3.000 millones a medida que aumenta el desempleo y las personas se ven obligadas a comprar alimentos, informa Reuters.

"A principios de la próxima semana, a mi pedido, Estados Unidos comprará, a nuestros agricultores, ganaderos y productores de cultivos especializados, US$ 3.000 millones en lácteos, carne y productos para líneas de alimentos y cocinas", escribió Trump en una publicación en Twitter.

El viernes el gobierno anunció la pérdida de 20,5 millones de empleos en abril y un aumento de la tasa de desempleo de 14,7%. En este contexto, los bancos de alimentos se han quedado sin alimentos, las cadenas de suministro se han suspendido y los agricultores dicen que han tenido que destruir productos y sacrificar a los cerdos, porque las instalaciones han cerrado.

16:11 Los casos de Covid-19 confirmados hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegan a los 3.862 millones, lo que significó un aumento diario de 88.245 principalmente ligados a la evolución de la pandemia en el continente americano.

Los muertos por esta enfermedad a nivel mundial según el organismo con sede en Ginebra ascienden a 265.961.

12:40 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, dio a conocer que en las últimas 24 horas los casos de coronavirus en Chile aumentaron en 1.247, de los cuales 1.004 presentaron síntomas y 243 fueron asintomáticos.

Con esto, la cantidad de personas que han contraído el virus en el territorio nacional alcanzan a 27.219, de los cuales 12.667 se han recuperado.

Daza además informó el fallecimiento de 10 personas, por lo que las muertes totales a causa de la enfermedad llegan a 304.

10.55 El 51% de los españoles pasarán este lunes a la fase 1 de lo que han denominado la “desescalada” de las medidas de aislamiento social impuestas en ese país para contener la propagación de Covid-19. En esta etapa se permiten las reuniones de hasta diez personas y se habilitará el uso de las terrazas de los bares siempre que no superen el 50% de su capacidad.

En total, once comunidades autónomas estarán por completo en la fase 1. Madrid, Cataluña, Castilla y León, gran parte de Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, Granada y Málaga permanecen en la fase 0.

9:30 El Fondo Monetario Internacional dijo el viernes que respaldará la solicitud de Perú de una línea de crédito flexible de dos años por US$ 11.000 millones para usar como financiamiento preventivo, en momentos en que la nación rica en cobre lucha por contener el brote el coronavirus.

La directora gerente Kristalina Georgieva aseguró que, a la luz de las sólidas políticas y el historial del Perú, recomendará a la junta del FMI que aprueba la solicitud del país sudamericano cuando considere formalmente en las próximas semanas.

La junta del FMI discutió la solicitud de Perú durante un encuentro informal el viernes y se reunirá nuevamente para votar sobre el asunto en las próximas semanas.

El segundo alcalde productor de cobre del mundo anunció la semana pasada que emitió un nuevo bono de hasta US$ 4.000 millones para ayudar a compensar el impacto de la crisis generada por el coronavirus.

VIERNES 8 DE MAYO

20:00 Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, su sigla en inglés) de Estados Unidos dijeron el viernes que han comenzado un estudio clínico para probar una combinación del fármaco antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc. y el tratamiento antiinflamatorio baricitinib en pacientes con Covid-19, indica Reuters.

El ensayo está actualmente reclutando adultos hospitalizados con Covid-19 en EEUU y se espera que estudie la combinación de tratamiento en más de 1.000 participantes.

El baricitinib, que se comercializa bajo la marca Olumiant por Eli Lilly y Co, se estaba probando como un posible tratamiento para los pacientes hospitalizados diagnosticados con Covid-19.

El interés en el remdesivir ha sido alto ya que no hay tratamientos o vacunas aprobadas para la Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, que ha causado más de 70.000 muertes en el país.

19:35 La agencia Fitch rebajó el viernes la calificación de deuda de Costa Rica a "B" desde "B+", citando crecientes riesgos de un estrés financiero a corto plazo como consecuencia de un mayor déficit fiscal y a las consecuencias que el país afronte por la pandemia del coronavirus, señala Reuters.

La agencia señala que la crisis de salud llega en momentos en que el espacio fiscal de Costa Rica es limitado y se estrecha rápidamente, lo que aumenta los riesgos para la sostenibilidad de la deuda posterior a la crisis.

Además, cambió el panorama de deuda de Costa Rica a negativo y dijo que su decisión "refleja mayores riesgos a la baja para la sostenibilidad de la deuda en medio de perspectivas inciertas de consolidación fiscal, crecimiento económico y costos de endeudamiento posteriores a la crisis".

Según la agencia, Costa Rica probablemente dependerá de conseguir préstamos este año para asegurar el financiamiento del presupuesto. Fitch, en tanto, sostuvo que espera que la economía de Costa Rica se contraiga un 4% en 2020, aunque destacó que prevé una recuperación gradual en el segundo semestre y una expansión del 2,6% el próximo año.

19:00 El PIB de Argentina se hundirá un 7% en 2020, frente a la modificación previa de una baja de un 4,3%, y la inflación finalizaría el año en un 44,4%, subiendo 4,4 puntos porcentuales respecto del cálculo anterior, según una encuesta a especialistas publicados el viernes por el banco central (BCRA).

El sondeo, realizado entre 39 especialistas, estima una inflación de 2,3% para abril.

"Los participantes del REM esperan una mayor contracción del PIB que en el REM anterior para los primeros trimestres del año (y en particular durante el segundo trimestre)", dijo la encuesta.

"Pero la expectativa de crecimiento a partir del tercer trimestre de 2020 muestra qué efecto de la pandemia se percibe como transitorio y qué pronto se iniciará una recuperación de la actividad económica", señaló.

18:00 La economía canadiense ha sufrido una pérdida de cerca de dos millones de empleos en abril a causa del cierre de los sectores "no esenciales" debido a la pandemia de coronavirus, tal y como señalan los datos de la Encuesta de Población Activa del país.

La pérdida de trabajos por parte de 1.993.800 personas supera el otro millón de empleos perdidos el pasado mes de marzo y sitúa en tres millones la cifra total de personas que se han quedado sin empleo desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, el número de personas que siguen trabajando pero lo hacen con una reducción de la jornada de más de la mitad ha aumentado hasta 2,5 millones entre febrero y abril. La tasa de desempleo, por lo tanto, ha aumentado en un 5,2% y es ahora del 13%.

"La magnitud de la caída del empleo desde febrero excede cualquier caída observada previamente en el mercado de trabajo", reza el texto, que señala que la recesión de los 80 resultó en un descenso del 5,4% del empleo en 17 meses, lo que supone que 612.000 canadienses se quedaron sin trabajo.

La pandemia de coronavirus ha dejado por el momento en Canadá 67.114 casos confirmados y 4.646 muertos.

16:30 Joao Doria, el gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, el más afectado del país por la pandemia de coronavirus, informó este viernes de que el confinamiento se extenderá hasta el 31 de mayo.

Tal y como expresó, prolongar la cuarentena es fundamental para la lucha contra el virus y flexibilizar ahora las restricciones solo perjudicaría no solo al sistema sanitario sino a la recuperación financiera.

"Sí, queremos, pronto, poder anunciar la reanudación gradual de la economía como, de hecho, está previsto en el plan de Sao Paulo. Pero la experiencia de otros países muestra claramente el colapso de la sanidad y, cuando eso sucede, paraliza todo", dijo Doria.

Con esta decisión, únicamente los servicios esenciales pueden operar, según informaciones del portal de noticias G1, que ha informado de que en la región metropolitana se ha registrado un aumento del 760 por ciento del número de casos en los últimos 30 días.

"El miedo es el peor aliado de la economía, perjudica el consumo, aleja las inversiones y ataca los empleos. Afortunadamente, la cuarentena está salvando vidas en Sao Paulo y en otros estados brasileños. Las personas que podrían haber enfermado y muerto están vivas", afirmó Doria.

Los datos de las autoridades de Sao Paulo indican que en el estado han muerto 3.416 personas por coronavirus y otras 41.839 han sido contagiadas.

15:05 La Unión Europea ha impuesto términos y condiciones cuando se trata de empresas en mal estado que reciben ayuda estatal al imponer límites a los bonos y el tiempo que las empresas pueden aferrarse a las finanzas del gobierno.

En una nueva extensión de las reglas de ayuda estatal, la Comisión Europea dijo que las compañías que cotizan en bolsa deben presentar un plan de reestructuración si aún reciben la ayuda estatal después de seis años. Las empresas privadas no tienen que cumplir con esta regla por un año adicional.

La UE también dijo que hasta que al menos el 75% de la recapitalización sea "redimida, se aplicará una limitación estricta de la remuneración de su gestión, incluida la prohibición de los pagos de bonificaciones".

Bruselas dijo que estas condiciones buscan incentivar a las empresas "a comprar las acciones que posee el Estado tan pronto como la situación económica lo permita". Según las nuevas reglas, los estados miembros podrán inyectar capital o deuda a las empresas que luchan durante la pandemia.

La comisionada de competencia, Margrethe Vestager, dijo: "Necesitamos un plan de recuperación europeo que sea verde y digital y que beneficie a todos los consumidores europeos. Eso redunda en interés de toda Europa: asegurarse de que esta crisis simétrica global no se transforme en un choque asimétrico en detrimento de los Estados miembros con menos posibilidades de ayudar a su industria y a la competitividad de la UE en general ".

14:30 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este viernes 8 de mayo la ampliación del estado de emergencia nacional hasta el 24 de mayo, para evitar más casos de contagios del coronavirus en ese país.

El mandatario informó que la cuarentena se extenderá dos semanas más. Precisó que la decisión la tomó tras analizar de manera integral la evolución de la curva de contagiados y fallecidos a causa de la pandemia mundial. Además, de verificar la falta de cumplimiento de la población a las medidas ordenadas.

"El esfuerzo ha sido grande todos hemos sufrido estos 54 días de estado de emergencia, pero que el esfuerzo valga la pena completamente, por eso tenemos que extender el estado de emergencia por dos semanas más, hasta el 24 de mayo", declaró el jefe de Estado en su conferencia de prensa.

El jefe de Estado señaló que la decisión se tomó en Consejo de Ministros tras las reuniones que sostuvieron desde el último miércoles. Además, que la medida tiene el apoyo del Consejo de Estado y de expertos en la materia.

13:45 Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) han alcanzado este viernes un acuerdo sobre las características de los préstamos del fondo europeo de rescates (MEDE) vinculados a la pandemia de Covid-19, que los gobiernos podrán utilizar con la única condición de financiar gastos sanitarios directos o indirectos.

El pacto debe superar ahora algunos trámites parlamentarios nacionales, en Países Bajos o Alemania, por ejemplo, y después ser adoptado formalmente por la junta de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Una vez superadas estas etapas, los gobiernos de la zona euro dispondrán de hasta 240.000 millones de euros del fondo de rescates, pero cada país solo podrá solicitar hasta el 2% de su PIB.

13:23 Hasta las 15:00 de hoy estará en matenimiento la página web de Comisaría Virtual, que entrega permisos para desplazamientos, compra de productos básicos, asistencias médicas, entre otros, a la población que se encuentra en cuarentena.

"Estimados usuarios, los servicios de Comisaría Virtual se encontrarán en mantenimiento hasta las 15:00 hrs. Nos encontramos robusteciendo la capacidad de la plataforma, para seguir asegurando el buen funcionamiento de nuestro servicio con la entrada de nuevas comunas e¡n cuarentena a partir de mañana. Agradecemos su comprensión", señala el sitio web.

Carabineros, en tanto, afirmó que están trabajando para restablecer el servicio, lo que "informarán oportunamente".

Estimados usuarios, los servicios de Comisaría Virtual se encontrarán en mantenimiento hasta las 15:00 hrs. Nos encontramos robusteciendo la capacidad de la plataforma, para seguir asegurando el buen funcionamiento de nuestro servicio con la entrada de nuevas comunas e¡n cuarentena a partir de mañana.

Agradecemos su comprensión.

12:09 Italia se convirtió hoy en el tercer país del mundo en registrar 30 mil muertes por el coronavirus, tras reportar 243 nuevos decesos que llevaron el total de fallecidos a 30.201 personas. La Agencia de Protección Civil sostuvo que los muertos bajaron ligeramente desde los 274 reportados el día anterior. Solamente Estados Unidos y Gran Bretaña tienen más fallecidos.

El número de nuevas infecciones cayó ligeramente a 1.327 desde 1.401 el jueves, llevando el total de casos confirmados desde que la epidemia comenzó a 217.185, la tercera cifra más alta en el mundo. La Agencia dijo que 1.609 millones de personas se habían hecho la prueba del virus frente a 1.564 millones el día anterior, de una población de alrededor de 60 millones.

11:35 El gobierno de España acordó prolongar hasta el 30 de junio los esquemas temporales de despido del país, que cubren a más de 3 millones de personas que de otro modo podrían haber sido despedidas.

Yolanda Díaz, ministra del Trabajo, explicó que la decisión de extender la versión extraordinaria de los esquemas de despido, conocidos como ERTE, pueden cubrir alrededor del 70% de los salarios de los trabajadores, se tomó luego de consultar con empresas y sindicatos.

Los principales partidos políticos de la confederación empresarial y de oposición de España habían expresado su preocupación de que los ERTE especiales diseñados para responder a los efectos económicos de la pandemia expiran cuando el país finalice el estado de alerta, el régimen legal que sustenta el cierre de España. Advirtieron que, sin esos ERTE, el país correría el riesgo de un gran aumento adicional del desempleo, que el gobierno de España ya espera alcanzar el 19% este año.

El estado de alerta, que otorga al gobierno amplios poderes para gobernar por decreto y restringir la movilidad, se está volviendo cada vez más polémico. El Parlamento votó esta semana para prolongarlo por un período adicional de 15 días, pero solo después de que el gobierno acordó trabajar con el partido opositor Ciudadanos para buscar medidas alternativas y desvincular el estado de alerta de los programas temporales de despido.

10:40 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 1.391 casos nuevos de coronavirus en el país, de los cuales 1.183 presentaron síntomas mientras que 208 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagiados a nivel nacional suman 25.972 hasta la fecha.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad confirmó 9 muertes hasta ayer a las 21:00, con lo que las víctimas totales alcanzaron las 294.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la primera muerte de un menor de edad como consecuencia del Covid-19, siendo un niño de 13 años. "Todo Chile ha estado conmovido por este caso", afirmó el jefe de la cartera, quien hizo llegar su más sentido pésame a la familia.

8:30 China está abierta a una investigación independiente para determinar los orígenes de la pandemia de coronavirus que afecta al mundo, dijo su embajador en Berlín a una revista alemana el viernes, en medio de acusaciones de que proviene de un laboratorio.

Beijing ha rechazado las preguntas de Estados Unidos y Australia sobre cómo gestionó el brote, y asegura que ha sido abierta y transparente, pese al creciente escepticismo sobre la fiabilidad de su cifra oficial de muertes.

"Estamos abiertos a una investigación internacional", dijo Wu Ken a la revista Der Spiegel en una entrevista. "Apoyamos el intercambio de investigaciones entre los científicos".

"...Pero rechazamos que China sea puesta en el banquillo de los acusados sin pruebas, asumiendo su culpabilidad y buscando luego evidencias a través de una autodenominada investigación internacional", agregó.

8:27 Cerca del 60% de las empresas alemanas están sufriendo una reducción de la demanda y el 80% esperan que los ingresos caigan este año a medida que el brote de coronavirus causa estragos, mostró el viernes una encuesta realizada por las Cámaras de Comercio DIHK.

8:22 El jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ve una segunda recesión en 2021 si las empresas reabren demasiado pronto, sin medidas adecuadas para detener un resurgimiento del coronavirus. Si la economía se reactiva en junio con la llegada de tecnología para contener el virus, la actividad debería recuperarse en la segunda mitad del año y el crecimiento debería continuar el próximo año a un ritmo superior a la tendencia.

8:18 La junta directiva del Banco Mundial aprobó el jueves US$ 506 millones en préstamos de emergencia y subvenciones para Ecuador. La medida incluye un préstamo flexible de US$ 500 millones para ayudar a las autoridades a cubrir las necesidades presupuestarias durante la crisis y promover la recuperación económica. Se trata de un crédito de margen variable con un período de vencimiento de 28 años y una gracia de 11 años.

8:15 El Banco Central de Perú anunció el jueves que mantuvo su tasa de interés de referencia a su mínimo nivel histórico de un 0,25%, y afirmó que la economía local continua siendo severamente afectada en medio del brote del coronavirus. El banco redujo en abril la tasa en 100 puntos básicos, al nivel más bajo entre los países emergentes.

8:13 Número de muertes causadas por el coronavirus en España en las últimas 24 horas aumentó en 229. La cifra llevó el total de muertes a 26.299 el viernes , frente a las 26.070 del día anterior. El número total de casos aumentó a 222.857 frente a los 221.447 del jueves.

En ese contexto, el Gobierno amplió el estado de alarma hasta el 24 de mayo, tras lograr el aval del Congreso de los Diputados.

8:11 Representantes de comercio de EEUU y China acuerdan reforzar la cooperación. El viceprimer ministro chino, Liu He, el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos Steven Mnuchin acordaron que los dos países trabajarían juntos para crear un entorno favorable en la aplicación del acuerdo comercial de la fase 1 alcanzado este año, dijo el Ministerio de Comercio de China.

7.42 La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, realizó un balance sobre las fiscalizaciones a las medidas de cuarentena. Desde el inicio de la medida se han hecho 1.839.685 fiscalizaciones a nivel nacional. Esta semana han aumentado un 22% la cantididad de fiscalizacines y un 50% el número de sumarios de incumplimientos de las medidas. Las fiscalizaciones en los cordones sanitarias han aumentado 15%.

Respecto a las fiscalizaciones por uso de mascarilla Daza señala que se han concretado 149.423. Además, se han hecho 12.588 fiscalizaciones a personas con Covid-19 positivo. En cuanto a fiscalizaciones al cumplimiento de las comunas con cuarentena preventiva, se han hecho fiscalizaciones a 23.364 a personas.

7:40 La producción industrial española se desploma un 12,2% en marzo por el coronavirus. El Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó además la bajada del mes de febrero al 1,5% interanual, frente a una caída inicial del 1,3%. En términos mensuales, la producción industrial en España se hundió un 11,9% desestacionalizado en marzo.

JUEVES 7 DE MAYO

18:00 Las autoridades sanitarias de Francia informaron este jueves de que se registró una nueva caída en el número diario de muertos por el coronavirus tras registrar otros 178 decesos en las últimas 24 horas, lo que sitúa en 25.987 la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad señaló que del número de fallecidos, 16.386 han muerto en hospitales, mientras que otros 9.601 lo han hecho en residencias de ancianos y centros de día.

En total son 23.208 las personas que continúan hospitalizadas, una cifra que sigue disminuyendo a pesar de que se han constatado 728 nuevos ingresos, menos que el día anterior. El país constata, además, un descenso de los ingresados en cuidados intensivos, unidades en las que hay actualmente 2.961 pacientes, 186 menos que el miércoles.

Desde el comienzo de la epidemia, 95.210 personas han sido hospitalizadas y 55.027 personas han sido dadas de alta. En total, quedan activos 137.779 casos de coronavirus en el país.

Las autoridades sanitarias indicaron que cuatro regiones francesas (Isla de Francia, Alta Francia, Gran Este y Auvernia-Ródano-Alpes) siguen representando el 72 por ciento de los casos hospitalizados.

El Gobierno francés explicó que las regiones del noreste de Francia, así como París, la capital, serán las últimas en implementar el plan de desescalada ante la pandemia.

"Hay buenas noticias y hay noticias no tan buenas", ha expresado el primer ministro, Edouard Philippe, durante una rueda de prensa. "Las buenas noticias es que podemos hablar de la salida del confinamiento en todo el país (...), las malas es que algunas zonas no tienen resultados tan buenos como esperábamos".

De cara al inicio de la retirada de restricciones, que comenzará el próximo lunes, 11 de mayo, cuatro regiones han sido clasificadas bajo el color rojo por presentar el mayor número de casos. Estas son, principalmente, las de Isla de Francia, los departamentos de la zona nororiental y el archipiélago de Mayotte, en el océano Índico.

En las zonas 'rojas' seguirán cerrados los parques y colegios de educación secundaria. A partir del lunes, las guarderías y colegios de educación primaria podrán reabrir sus puertas, así como algunos comercios.

Si la situación se desarrolla favorablemente en las áreas señaladas con el color verde, el Gobierno se plantea la posibilidad de abrir de nuevo los institutos, las cafeterías y los restaurantes a principios de junio.

La ministra de Transporte, Elisabeth Borne, indicó que el transporte público en París estará reservado a aquellas personas que necesiten desplazarse por motivos laborales en hora punta a partir del 11 de mayo, cuando finaliza el confinamiento en gran parte del país.

Las autoridades, por lo tanto, tratarán de ofrecer el mejor servicio posible minimizando la demanda. Para ello, los trabajadores deberán contar con un documento de su empresa que indica que necesitan desplazarse para acudir a su lugar de trabajo en el horario señalado.

Todos aquellos que utilicen el transporte público por cualquier otro motivo "esencial" tendrán que justificarlo, tal y como ha expresado. Las autoridades podrán imponer multas de hasta 135 euros para aquellos que no cumplan las normas de seguridad, como hacer uso de las mascarillas.

Por otra parte, el Gobierno informó de que la entrada al país desde cualquier Estado miembro de la UE seguirá estando restringida hasta el próximo 15 de junio a pesar de que las medidas de restricción comenzarán a retirarse el lunes.

Sin embargo, el ministro del Interior, Christophe Castaner, aseveró que el Gobierno no tiene intención de aplicar nuevas medidas de cuarentena obligatoria para aquellos que lleguen a territorio francés desde países del bloque comunitario.

Los viajes desde fuera de la UE y el espacio Schengen están prohibidos en la mayoría de los casos "hasta nuevo aviso", ha matizado.

Asimismo, destacó que las playas y lagos permanecerán cerrados, tal y como lo estaban durante la cuarentena, a menos que las autoridades locales y el Gobierno llegan a un acuerdo sobre cómo abrir estas zonas de forma segura.

17:00 La economía estadounidense, que se dirige a un segundo trimestre "brutalmente doloroso" pero que probablemente regrese al crecimiento en el segundo semestre, podría volver a caer en recesión el 2021 si las empresas reabren sin medidas adecuadas para detener un resurgimiento del coronavirus, dijo el jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.

Apuntando que los hogares comenzaron a reducir el gasto en medio del alza de las infecciones incluso antes de que las autoridades impusieran órdenes de quedarse en casa para frenar la propagación, la autoridad predijo que la economía tendrá un bajo rendimiento hasta que el virus esté bajo control.

Si la economía se reactiva en junio con la llegada de tecnología para contener el virus, la actividad debería recuperarse en la segunda mitad del año y el crecimiento debería continuar el próximo año a un ritmo superior a la tendencia.

"El escenario menos optimista es que abrimos demasiado rápido y vemos una segunda ola significativa del virus", dijo Harker en declaraciones preparadas para entregar al Consejo de Asuntos Globales de Chicago. Estimó que si pasa eso provocaría una catástrofe sanitaria y una "dolorosa contracción económica del PIB en 2021 a medida que se reinicien los cierres".

14:30 Uno de los ministros del presidente peruano Martín Vizcarra dio positivo a coronavirus y está cumpliendo un aislamiento mientras se recupera, dijo el jueves el Gobierno, en momentos en que los casos han dado un tremendo salto en el país.

Se trata del ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, quien estuvo realizando en los últimos días la vigilancia de la cuarentena en los mercados populares de Lima, que se convirtió en uno de los mayores focos de contagios.

Montenegro fue "diagnosticado del coronavirus el miércoles y viene cumpliendo el aislamiento social y las recomendaciones de los médicos para su pronta recuperación", dijo el Ministerio de Agricultura y Riego en un comunicado.

El ministro "ha venido liderando el trabajo desde los mercados para el correcto cumplimiento de las medidas de salubridad, así como también para la realización de pruebas de descarte entre los vendedores en los mercados", agregó.

Vizcarra tiene un equipo de 19 ministros, incluyendo el primer ministro como jefe de gabinete de gobierno.

Hasta el miércoles, los casos de coronavirus en Perú ascendieron a 54.817, 3.628 más frente al informe previo, y los fallecidos subieron en 89 a 1.533, según datos oficiales.

Según expertos, uno de los problemas del aumento de los casos ha sido la concentración de personas en los mercados populares, muchos instalados en calles y con una nueva legión de vendedores ambulantes por la cuarentena, que frenó la economía del país y dejó a millones sin empleo

La semana pasada, las autoridades cerraron dos mercados en barrios populares de Lima, tras detectar 424 comerciantes con coronavirus, según los funcionarios de salud.

13:30 Naciones Unidas triplicó el jueves su petición de fondos para ayudar a países vulnerables a combatir la propagación y los efectos desestabilizadores de la pandemia del coronavirus, solicitando US$ 6.700 millones para ayudar a 63 estados, principalmente de África y América Latina.

Si bien Estados Unidos y Europa aún enfrentan el brote, el jefe de ayuda de la ONU Mark Lowcock advirtió que el virus no alcanzará su punto álgido en los países más pobres del mundo hasta algún momento en los próximos tres a seis meses.

"En los países más pobres, ya podemos ver economías contraerse debido a la desaparición de las ganancias por exportaciones, remesas y turismo. A menos que tomemos medidas ahora, deberíamos prepararnos para un aumento significativo de conflictos, hambre y pobreza", afirmó.

13:20 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este jueves otros 539 fallecidos y 5.600 positivos por coronavirus durante el último día, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a 30.615 muertos y más de 206.000 contagiados. Inglaterra sigue figurando como la región más afectada, con 22.432 fallecidos --incluidos 383 durante el último día--, por delante de Escocia --con 1.762 y 59, respectivamente--, Gales --1.062 y 18-- e Irlanda del Norte --422 y cuatro--, según los datos facilitados por el ministro de Exteriores, Dominic Raab.

Raab ha indicado en rueda de prensa que el país "ha pasado el pico del virus" y ha reconocido que el balance de fallecidos es "trágico", con día después de que Reino Unido se convirtiera en el primer país europeo en superar el umbral de los 30.000 muertos y en el segundo con más víctimas mortales a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos. El ministro ha advertido además de que si la población "abandona las normas de distanciamiento social" el coronavirus "podría crecer otra vez de forma exponencial", lo que "provocaría otro confinamiento", en un momento en el que Ejecutivo estudia una desescalada de las restricciones.

12:50 El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo hoy que la economía está comenzando a colapsar, advirtiendo que líderes empresariales le están diciendo que hay un peligro de que la producción quede paralizada y haya una falta de alimentos en las estanterías dentro de 30 días.

En una reunión en el Supremo Tribunal Federal y luego ante la prensa, Guedes reiteró su pedido para que los trabajadores del sector público renuncien a aumentos salariales por dos años. Afirmó que le pidió al presidente Jair Bolsonaro que vetara la sección de un proyecto de ley que ofrece ayuda a autoridades locales que permiten tales incrementos en los salarios.

12:00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trasladó este jueves personalmente a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, una oferta para enviar equipos con los que mejorar la respuesta rusa a la pandemia de coronavirus, según han confirmado las oficinas de ambos líderes.

Trump y Putin hablaron por teléfono con la excusa del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, del que se cumple esta semana el 75º aniversario. Rusia se ha visto obligada a cancelar los actos previstos para el sábado en Moscú con motivo de la crisis sanitaria.

Putin destacó que dicha fecha evidencia la importancia de colaborar ante un "enemigo común", en defensa de una alianza que serviría para hacer frente a los desafíos actuales, desde el terrorismo a las crisis médicas como la del coronavirus, según el Kremlin.

Putin y Trump valoró de forma "positiva" la colaboración en el ámbito sanitario y acordaron seguir trabajando en la misma línea. El mandatario norteamericano aseveró que "Estados Unidos está trabajando duro para cuidar a los estadounidenses en casa y también está listo para dar apoyo a los países que lo necesitan, incluida Rusia", informó la Casa Blanca.

10:10 El Ministerio de Salud informó esta mañana que en 24 horas se han detectado 1.533 nuevos casos de coronavirus en Chile, siendo el día con la mayor cantidad de personas contagiadas desde que llegó la pandemia al país.

La subsecretaria Paula Daza detalló que de los nuevos casos confirmados, 1.343 correspondieron a personas con síntomas y 190 asintomáticos.

De esta forma, se reportan en total 24.581 casos totales en el país, de los cuales 11.664 están recuperados.

Sobre los fallecidos, el Ministerio reportó cuatro nuevas muertes, por lo que en total 285 personas han perdido la vida a cauda del virus.

9:10 Las muertes diarias aumentaron por tercer día consecutivo, ya que 6.811 personas murieron a causa de la enfermedad causada por el coronavirus el miércoles, lo que elevó el número de muertes a 257.973. En Estados Unidos, 1.949 personas fallecieron ayer, lo que eleva el número de muertes a más de 67 mil.

A nivel mundial, el número de casos confirmados de Covid-19 aumentó en 89.007 el miércoles, lo que lleva el número total de infecciones a 3,71 millones. Brasil registró su día más mortal ayer cuando se reportaron 667 víctimas fatales, y los casos confirmados se dispararon cuando se registraron 10.503 infecciones, lo que lleva el total a 125.218 en la nación más afectada de América Latina.

Rusia registró su cuarto día consecutivo de 10 mil o más casos nuevos. Se registraron 41.875 infecciones solo en los últimos cuatro días, ya que el número total de casos llegó a 177.160.

8:34 La semana pasada se registraron otros 3.17 millones de solicitudes para acceder a los beneficios de desempleo en EE. UU. Esto eleva el total a más de 33 millones desde que el coronavirus comenzó a provocar el cierre de restaurantes y fábricas.

8:25 La OMS no descarta contagios en la fecha de la Cop25, aunque no lo investiga como foco del contagio. Respecto a la posibilidad de que el virus ya circulara durante las fechas de la celebración de la Cumbre del Clima, que tuvo lugar del 2 al 15 de diciembre, han añadido que permanecen "vigilantes y con la mente abierta", sin embargo la OMS "no está investigando de forma proactiva esta cuestión en este momento".

8:18 Barcelona reabre sus playas este viernes para practicar deporte. El anuncio fue dado a conocer por el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, quien especificó que solamente se podrá realizar de 06:00 a 10:00. Después de esa hora, el recinto permanecerá cerrado con cintas y como medidas de control, se situarán dos puntos de acceso en cada una de las nueve playas de la ciudad que estarán a cargo de la Guardia Urbana.

Además, la municipalidad de Madrid anunció que abrirá a partir de este viernes, los parques de los 21 distritos, especificando que serán "los más pequeños".

8:14 Comienzan a abrir centros comerciales en ciudades de California, Yuba City es la primera en reabrir un mall. La reapertura va contra las órdenes del gobernador Gavin Newsom de restringir los negocios debido a la pandemia de coronavirus. Newsom calificó la decisión de "un gran error" que podría retrasar la recuperación del estado del coronavirus.

8:03 Rusia supera a Alemania y Francia en número de casos de coronavirus. El recuento de casos de coronavirus en Rusia subió hasta los 177.160 el jueves tras un aumento récord diario en las infecciones, lo que significa que ahora el país registra el quinto número más alto de casos del mundo.

El número de nuevos casos del nuevo virus aumentó en 11.231 en las últimas 24 horas y más de la mitad de todos los casos y muertes están en Moscú, el epicentro del brote en Rusia, que el jueves registró un aumento récord de 6.703 nuevos casos.

7:58 El superávit comercial de China con Estados Unidos fue de US$22.870 millones en abril, según un cálculo de Reuters basado en datos de aduanas chinos. En marzo la cifra fue de US$ 15.33 mil millones.

7:55 China acusó al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de decir una mentira tras otra en sus ataques contra Beijing. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, además señaló que apoya a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su intento de identificar los orígenes de la pandemia Covid-19.

"Si bien los científicos no han llegado a una conclusión, ¿por qué el Secretario Pompeo está llegando a la conclusión apresurada de que el virus proviene de un laboratorio de Wuhan? ¿Dónde está su prueba? Muéstranos la prueba. Si no puede mostrar ninguna evidencia, entonces todavía puede estar en el proceso de inventar esta evidencia ", dijo Chunying.

7:46 El Banco de Inglaterra se abstuvo de inyectar más estímulos a la economía británica, pero dos de sus nueve dirigentes votaron a favor de una mayor compra de bonos. El banco central dijo que está dispuesto a tomar más medidas para contrarrestar el impacto del coronavirus en la economía de Reino Unido.

La institución dijo que su Comisión de Política Monetaria mantuvo el tipo de interés bancario en su mínimo histórico del 0,1% y conservó su objetivo de compra de bonos, en su mayor parte deuda del Estado británico, en 645.000 millones de libras. Además, prevé una caída del 14% en la economía británica en 2020, tras lo cual se produciría una recuperación del 15% en 2021.

7:44 La producción de la industria alemana se desplomó un 9,2% en marzo, esto supone un ritmo de descenso más rápido desde que comenzaron los registros actuales en 1991. El sector automovilístico, que era el mayor exportador de Alemania y daba empleo a más de 800.000 personas antes del brote, se contrajo un 31,1% en el mes.

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

18:00 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este miércoles de que se han registrado otras 232 muertes en el estado en las últimas 24 horas, si bien ha destacado que los números "siguen estando por debajo de donde se encontraban" cuando estalló la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

Tal y como explicó en una rueda de prensa, 207 de esos decesos se han registrado en hospitales, mientras que otros 25 se han producido en residencias de ancianos y centros de día. Se trata del tercer día consecutivo que la cifra de fallecidos se encuentra en torno a los 230.

Además, la cifra de hospitalizados sigue descendiendo de forma gradual. En este sentido, ha subrayado que la disminución de los ingresados demuestra que las medidas de restricción establecidas para frenar la propagación de la Covid-19 están funcionando.

Por el momento se han registrado en el estado 25.028 muertos y más de 326.000 contagios, tal y como ha informado el diario local 'The New York Times'. Sin embargo, dado que la cifra de nuevos infectados se ha estabilizado, Cuomo ha indicado que algunas áreas podrían ser reabiertas a partir del 15 de mayo.

El gobernador anunció, por otra parte, que el exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt encabezará una comisión cuyo objetivo es dilucidar cómo reanudar el servicio público en Nueva York una vez el virus esté bajo control.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, ha registrado ya 72.617 muertos y más de 1,2 millones de casos confirmados, lo que supone prácticamente un tercio de todos los infectados a nivel global.

16:45 La cifra de muertos por Covid-19 en el Reino Unido llegó a 30.076 personas, dijo el miércoles el ministro Robert Jenrick, después de que se registraran 649 nuevos fallecimientos. Gran Bretaña es el país europeo con más fallecidos, superando a Italia -que totaliza 29.684 muertos- y a España -que suma 25.857 decesos-.

15:30 Donald Trump dijo que su grupo de trabajo sobre el coronavirus cambiaría de enfoque para revivir la actividad empresarial y la vida social en Estados Unidos. El grupo de trabajo hasta la fecha ha incluido profesionales médicos enfocados en la lucha contra la pandemia, algunos de los cuales a veces han ofrecido orientación contraria a la de Trump, como los plazos para relajar los confinamientos y la paralización de la economía.

Las directrices de la Casa Blanca dicen que el número de nuevos casos debe tender a disminuir durante 14 días y que se deben realizar pruebas de coronavirus mucho más amplias y otras medidas de seguridad antes de que puedan levantarse los cierres.

14:38 El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el miércoles sobre los riesgos de una vuelta a los confinamientos si los países que van dejando atrás las restricciones por la pandemia no manejan las transiciones "con mucho cuidado y un enfoque gradual".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enumeró una serie de pasos necesarios antes de que los países retiren las medidas diseñadas para controlar la propagación de la enfermedad respiratoria Covid-19, como los controles de vigilancia y la preparación del sistema de salud.

"El riesgo de volver al confinamiento sigue siendo muy real si los países no manejan la transición con mucho cuidado y en un enfoque gradual", dijo en una videoconferencia en Ginebra.

13:00 El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, renovó el miércoles su agresiva crítica hacia China, culpándola por cientos de miles de muertes debido al coronavirus y exigiendo de nuevo que comparta información sobre el brote.

"Lo sabían. China podría haber evitado la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. China podría haberle ahorrado al mundo la caída en trastornos económicos", dijo Pompeo en una conferencia de prensa. "China aún se niega a compartir la información que necesitamos para mantener a la gente segura", agregó.

Pompeo rechazó las sugerencias de que él y otros miembros del gobierno de Donald Trump han emitido declaraciones contradictorias sobre los orígenes exactos del nuevo coronavirus mientras culpan a China por el brote inicial en la ciudad de Wuhan.

12:40 España ha prorrogado el estado de alarma impuesto para combatir la pandemia de coronavirus durante dos semanas más, hasta el 24 de mayo, a partir del domingo, lo que permitirá al gobierno controlar los movimientos de la población mientras relaja gradualmente las medidas de confinamiento.

España, donde más de 25 mil personas han muerto a causa de Covid-19, lleva en confinamiento desde mediados de marzo y la anterior prórroga del estado de alarma vencía el sábado por la noche.

11:17 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus a nivel global y nacional, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.032 casos nuevos en Chile, de los cuales 893 presentaron síntomas y 139 fueron asintomáticos. Así, un 13,4% de los casos que han diagnosticado con la enfermedad son sin síntomas. En total, los casos confirmados alcanzan los 23.048 hasta el momento.

En cuanto a los fallecidos, el secretario de Estado lamentó 6 víctimas fatales, con lo que las muertes a nivel nacional alcanzan 281.

En lo que el Mañalich denominó "la batalla por Santiago", anunció una serie de medidas que entran en vigencia el viernes a las 22 horas. Se decidió que se instalarán barreras sanitarias en los accesos que llevan desde la Región Metropolitana hacia Valparaíso y Viña del Mar, con lo que los accesos estarán "severamente limitados" y "fiscalizados muy severamente".

Entrarán en cuarentena este viernes Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, San Joaquín, San Miguel y Renca.

Salen del confinamiento la comuna de Ñuñoa -después de 7 semanas- y el circuito urbano de Punta Arenas -pero se mantendrá un cordón sanitario-. Además, se desplaza el eje del límite en Puente Alto, aumenta la zona considerada en San Bernardo y se amplía a toda La Pintana y San Ramón.

9:55 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió hoy su plan para reducir fuerza de trabajo de coronavirus y dijo que el grupo asesor sobre Covid-19 de la Casa Blanca continuaría su trabajo en torno a la pandemia, enfocándose en las vacunas y las opciones terapéuticas.

"Debido a ese éxito, la Fuerza de Tarea continuará indefinidamente con su enfoque en SEGURIDAD Y ABRIR NUESTRO PAÍS OTRA VEZ. Podemos agregarle o restarle personas, según corresponda. La Fuerza de Tarea también estará muy enfocada en Vacunas y Terapias", escribió Trump en un hilo en su cuenta de Twitter.

The White House CoronaVirus Task Force, headed by Vice President Mike Pence, has done a fantastic job of bringing together vast highly complex resources that have set a high standard for others to follow in the future. Ventilators, which were few & in bad shape, are now being....