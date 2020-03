Huawei aumentó la venta de celulares y sus ganancias en 2019 pese al veto de Trump

Internacional

El gigante tecnológico de China Huawei publicó este martes su informe financiero anual de 2019, en el que detalló un "sólido rendimiento" en un año marcado principalmente por la guerra comercial con Estados Unidos.

En un comunicado, la firma apuntó que los ingresos por ventas globales el año pasado subieron un 19,1% a US$ 123 mil millones. En tanto, las ganancias netas llegaron a US$ 9 mil millones y el flujo de efectivo proveniente de actividades operativas superó los US$ 13.100 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 22,4%.

En paralelo a la publicación de los resultados, el diario británico Financial Times dio a conocer una entrevista con el presidente de la compañía, Eric Xu, en la que el ejecutivo detalló el aumento en el gasto con proveedores estadounidenses en un 70% durante todo el año.

Xu dijo que la compañía gastó US$ 18.700 millones con compañías estadounidenses el año pasado, frente a los US$ 11 mil millones en 2018.

Esto, a pesar de que Washington colocó a la empresa en una lista negra en mayo, que prohíbe que los grupos estadounidenses vendan a la compañía china de telecomunicaciones. Además, ha presionado a sus aliados -incluidos el Reino Unido y Alemania- para que inahibilitar a Huawei como proveedor de redes de Internet móvil 5G.

Un portavoz de la empresa agregó que se ha adquirido software y hardware de empresas como Google, Microsoft, Broadcom y Qualcomm para sus teléfonos inteligentes y tabletas.

Huawei ha estado desarrollando su propio software, chips y aplicaciones, algo que Xu llamó "Plan B", para lidiar con la interrupción de no poder usar tecnología derivada de EEUU, como el sistema operativo Android. "No esperábamos que el Plan B finalmente se convirtiera en el Plan A algún día", dijo.