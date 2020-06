Internacional

LUNES 29 DE JUNIO

12:30 Destacando una "incipiente mejoría" en las cifras de Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, encabezó la entrega del reporte diario del 29 de junio, donde se informaron 4.017 nuevos casos confirmados a través del test PCR en las últimas 24 horas, totalizando 275.999 contagiados en lo que va de la pandemia, de los que 34.270 personas permanecen activas.

Según el ministro, estas cifras arrojan una disminución de 20% en los casos nuevos a nivel nacional en los últimos siete días y de 12% en los últimos 14 días. "Esto no significa que bajemos los brazos, debemos seguir combatiendo al virus con mucha fuerza", recalcó Paris.

Además, el subsecretario Arturo Zúñiga señaló que en las últimas 24 horas se contabilizaron 66 decesos confirmados con coronavirus en el Registro Civil, completando un total de 5.575 fallecidos con PCR positivo por esta enfermedad. Actualmente, 2.090 personas se encuentran internadas en alguna Unidad de Cuidados Intensivos, 1.763 están conectadas a ventilación mecánica y 401 están en estado crítico.

El ministro Paris destacó que las medidas de contención han permitido disminuir las cifras de nuevos contagios en la Región de Tarapacá, situación contraria a lo que está sucediendo en la Región de Antofagasta, donde el secretario de Estado reconoció que se requiere "un esfuerzo mayor", especialmente por las dificultades que está teniendo la ciudad de Calama para controlar los contagios.

09:01 China aprobó este lunes el uso interno en el Ejército de la nueva vacuna de coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics, en una aceleración de los procedimientos recomendados para el desarrollo de una fórmula segura.

"Los resultados continuos de las pruebas muestran que la vacuna Ad5-nCoV tiene el potencial de prevenir enfermedades causadas por el SARS-CoV-2", aseguró CanSino Biologics, citada por el portal de noticias Finance Sina.

09:44 Uruguay completa la reapertura de las escuelas: 256 mil alumnos vuelven a clase en Montevideo. El país, que ha sido erigido como ejemplo de éxito frente a la pandemia, finaliza el proceso iniciado el 1 de junio. Así, el sistema educativo vuelve a la situación anterior al 13 de marzo, cuando el gobierno declaró la emergencia sanitaria, aunque persisten excepciones puntuales en los focos de contagio.

DOMINGO 28 DE JUNIO

19:06 Brasil registró 30.476 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 552 muertes adicionales, informó hoy el Ministerio de Salud de ese país. La nación ahora ha registrado 1.344.143 casos confirmados del virus y 57.622 decesos.

19:03 Los casos de coronavirus en América Latina subieron hoy a 2,47 millones, con lo que el total de las infecciones se empinó sobre el de las diagnosticadas en Europa, y colocó a la región como la segunda más afectada por la pandemia, después de América del Norte.

Un aumento de 30.746 casos en Brasil el viernes llevó el total por sobre Europa, que en marzo la Organización Mundial de la Salud consideraba el principal foco del brote, y que ya ha levantado gran parte de las restricciones.

Los casos en la región han aumentado 1 millón en los últimos 18 días por una avance generalizado de los contagios, pero con Brasil como el país más golpeado con más de la mitad de los contagios y de las muertes.

18:12 El número de muertos en el mundo por Covid-19 llegó a 500.000 hoy, según un recuento de Reuters, un hito sombrío en una pandemia que parece resurgir en algunos países, mientras otras regiones todavía lidian con la primera ola de la enfermedad.

Si bien la tasa general de mortalidad se ha aplanado en las últimas semanas, expertos en salud han expresado su preocupación por un número récord de casos nuevos en países como Estados Unidos, India y Brasil, así como por rebrotes en partes de Asia.

Más de 4.700 personas mueren cada 24 horas debido al Covid-19, según cálculos de Reuters basados ​​en un promedio del 1 al 27 de junio. Eso equivale a 196 personas por hora, o una persona cada 18 segundos.

En solo cinco meses, el número de muertes de Covid-19 ahora es igual a la cifra de personas que mueren anualmente de malaria, una de las enfermedades infecciosas más mortales.

La tasa de mortalidad promedio es de 78.000 por mes, en comparación con las 64.000 muertes relacionadas con el SIDA y los 36.000 fallecidos por malaria, según cifras de 2018 de la Organización Mundial de la Salud.

17:40 California ordenó hoy el cierre de algunos bares, en momentos en que ese y una docena de otros estados de Estados Unidos enfrentan el mayor aumento de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

La orden del gobernador Gavin Newsom a los dueños de bares de siete condados, entre ellos Los Ángeles, es el primer gran retroceso en los esfuerzos por reactivar la economía en el estado más poblado del país. El viernes, Texas y Florida ordenaron el cierre de todos los bares.

Además de los bares, Texas prohibió algunos deportes extremos para tratar de evitar multitudes como las que se vieron el sábado en Arizona a lo largo del río Salt, donde docenas de personas, muy pocas con mascarillas, se lanzaron al agua para sortear el calor.

Algunas playas de Florida también estaban cerradas antes del feriado del 4 de julio el próximo fin de semana, una fecha en la que usualmente se congregan grandes multitudes.

12:53 Este domingo las autoridades de China decretaron el cierre de colegios y medidas de confinamiento estrictas para medio millón de personas residentes en una zona de Beijing, esto debido a un rebrote de coronavirus que hoy reporta 11 nuevos casos en aquella zona.

Durante estos días el portavoz de la capital del país asiático, Xu Hejian, calificó este rebrote como una situación "extremadamente grave y compleja".

Según las autoridades municipales, existe casi un tercio de nuevos casos de contagio por Covid-19 asociados a la compra de carne de res y cordero en los mercados de aquel lugar.

12:08 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en Chile, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.216 casos de Covid-19 en el país. De esta cifra, 3.396 presentaron síntomas, 402 fueron asintomáticos y 418 PCR positivos no han sido notificados. Con esto, el total de infectados a nivel nacional asciende hasta 271.982, de las cuales 34.263 se encuentran activos.

Respecto a los fallecidos, la autoridad sanitaria informó un total de 162 víctimas inscritas en el Registro Civil. De esta forma, las muertes ya suman 5.509 dentro del territorio nacional. No obstante, esta tarde se entregará un informe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) el cual arrojará un total de 6.089 muertes con confirmación de laboratorio, mientras que los sospechosos sin confirmación totalizan 2.846. "Estas diferencias son esperables y se explican porque la DEIS tiene más fuentes de información que las contempladas en el reporte diario", explicó Araos.

10.30 Los casos mundiales de coronavirus superaron los 10 millones este domingo según un recuento de Reuters, lo que marca un hito importante en la propagación de la enfermedad que hasta ahora ha causado la muerte de casi medio millón de personas en siete meses.

La cifra es casi el doble del número de enfermedades graves de influenza registradas anualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El hito llega cuando muchos países afectados están flexibilizando los confinamientos mientras modifican la vida laboral y social, que podrían durar un año o más hasta que una vacuna esté disponible. Pero algunos países están experimentando un resurgimiento de infecciones, lo que lleva a las autoridades a restablecer parcialmente los confinamientos.

América del Norte, América Latina y Europa cuentan cada uno con un 25% de los casos, mientras que Asia y Medio Oriente tienen cerca del 11% y el 9% respectivamente, según el recuento de Reuters que utiliza informes del gobierno.

Hasta el momento, se han producido más de 497 mil muertes relacionadas con la enfermedad, aproximadamente lo mismo que la cantidad de muertes por influenza reportadas anualmente.

9:30 El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se somete a pruebas de coronavirus una vez cada tres o cuatro días, confesó el propio mandatario en una entrevista con la televisión pública rusa difundida este domingo.

"Lo hago regularmente, una vez cada tres o cuatro días", dijo el jefe del Kremlin, quien agregó que el resultado de todos los test tomados hasta ahora han sido negativos.

Durante la entrevista, el mandatario ruso aseguró que en la actualidad no hay motivos para hablar de un supuesto origen artificial del virus y llamó a los países a unir los esfuerzos en la lucha contra la epidemia, en lugar de especular sobre sus causas. "Creo que si alguien se aferra a la versión (sobre el origen artificial del virus), no saldrá nada bueno de ahí", aseguró.

SÁBADO 27 DE JUNIO

19:00 Brasil registró hoy 38.693 casos de coronavirus, lo que eleva el total en el país a 1,3 millones de infectados, según el Ministerio de Salud. En cuanto a muertes, las autoridades reportaron 1.109 decesos por Covid-19 para totalizar 57.070.

Brasil es el segundo país del mundo con el mayor número de casos y muertes por el virus, solo por detrás de Estados Unidos, que tiene más de 2,5 millones de infecciones confirmadas y más de 125.000 decesos.

São Paulo, el estado más afectado, acumula 265.581 casos y 14.263 muertes por Covid-19, según cifras del gobierno. Más atrás se ubican Río de Janeiro, que alcanzó la cifra de 108.803 infectados y 9.789 fallecidos, y Ceará, que tiene 106.628 casos y 5.981 decesos.

18:15 Florida y otros cuatro estados de Estados Unidos registraron récords diarios hoy de casos de Covid-19, lo que destaca el empeoramiento de la propagación del virus en partes del sur y el oeste del país norteamericano, cuyas autoridades están revirtiendo sus planes de reapertura.

Florida informó de 9.585 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, un récord por segundo día consecutivo, mientras que Arizona registró 3.591 nuevos casos de COVID-19, una cifra que coincide con su récord anterior del martes. Nevada reveló 1.099 casos, el doble de su máximo anterior, mientras que Carolina del Sur y Georgia reportaron 1.604 y 1.990 nuevas infecciones, respectivamente, cifras que también marcaron nuevos récords diarios.

16:19 Un evento para recaudar fondos para combatir el coronavirus logró reunir hoy 6.150 millones de euros (US$ 6.900 millones). El evento fue parte de una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el grupo de defensa Global Citizen, e incluyó un concierto con televisado y transmitido a nivel mundial.

16:00 El número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos aumentó a más de 2,5 millones el sábado, según un recuento de Reuters, luego de los aumentos a niveles récord de las infecciones en estados como Arizona y Florida.

Más de 125 mil estadounidenses han muerto de Covid-19, el mayor número de decesos por la enfermedad en el mundo.

11:30 Durante el reporte diario del gobierno, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que en las últimas 24 horas los nuevos casos de Covid-19 llegaron a 4.406, de los cuales 3.481 presentaron síntomas. En tanto, se registraron 426 casos sin síntomas y 499 exámenes PCR positivos sin notificar.

Así, el total de contagiados a nivel nacional lega a 267.766, de los cuales 34.364 se encuentran activos. Con respecto a los fallecidos, la subsecretaria reportó 279 nuevas víctimas, inscritas en el Registro Civil, lo que representa la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, mientras que el número total de muertos asciende a 5.347.

10:00 México reportó el viernes 719 decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 25.779 en el país, que continúa avanzando en su plan de reapertura económica aliviando restricciones en varios estados, incluida la capital.

En las últimas horas se registraron además 5.441 nuevos casos confirmados de Covid-19, elevando la cifra a un total de 208.392 contagios.

A pesar de las críticas de expertos, México puso fin en junio a dos meses de confinamiento, con un programa gradual de reapertura a través de un sistema de monitoreo epidemiológico por semáforo.

En una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que la próxima semana 14 estados permanecerán en nivel máximo o rojo de riesgo y 18 en nivel alto o naranja, entre ellos Ciudad de México, que concentra más de una quinta parte del total de contagios y decesos en el país.

A partir del lunes la capital, que hasta ahora ya ha autorizado el reinicio de algunas actividades, comenzará a permitir la reapertura del comercio minorista, hoteles, restaurantes y estéticas, aunque con un límite de aforo.

9:30 El Banco Mundial aprobó el viernes un préstamo a Colombia por US$ 700 millones para apoyar la respuesta del país a la pandemia del coronavirus, informó el organismo multilateral.

Los recursos buscan fortalecer el sistema de salud, proporcionar ingresos y apoyo nutricional a los hogares más pobres y vulnerables, así como mantener la liquidez y el acceso al financiamiento a las empresas.

"Trabajamos rápidamente para que Colombia pueda contar con los recursos que necesita en estos tiempos difíciles para todos, especialmente para los más vulnerables", dijo Ulrich Zachau, director del Banco Mundial para Colombia y Venezuela.

Con la aprobación de este préstamo, los nuevos compromisos totales del Banco Mundial con Colombia en los primeros seis meses de este año alcanzaron un total de US$ 1.250 millones, además de US$ 250 millones de financiamiento contingente previamente desembolsados para enfrentar la emergencia del Covid-19.

A comienzos de mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó, por un término de dos años, un crédito flexible a Colombia de US$ 10.800 millones para ayudar al país a manejar los elevados riesgos externos y respaldar sus esfuerzos para enfrentar con eficacia la pandemia.

VIERNES 26 DE JUNIO

18:30 Brasil registró el viernes el segundo mayor número de casos diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 46.860 infecciones, lo que lleva el total a 1.274.974, según el Ministerio de Salud de ese país.

La cifra diaria quedó sólo por debajo de las casi 55.000 infecciones verificadas el viernes pasado, cuando el ministerio aseguró que hubo problemas en el envío de los datos estaduales de la víspera que afectó el alto número del día.

El recuento diario de casos ha girado en torno a los 40.000 desde el martes.

En relación al número de muertes, se registraron otros 990 decesos debido al COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus, lo que lleva el total a 55.961, informó el ministerio.

Brasil es el segundo país del mundo con más casos y muertes debido al virus, por detrás de Estados Unidos, que registra cerca de 2,4 millones de infecciones confirmadas y 124.000 decesos.

17:00 Costa Rica reabrirá sus aeropuertos internacionales el 1 de agosto a turistas de países con una "transmisión controlada" del coronavirus, anunció el viernes el ministro de Salud, Daniel Salas, como parte del proceso de desconfinamiento del país, a pesar de que la epidemia continúa en ascenso.

Hasta ahora la nación centroamericana registra 2.836 casos identificados y 12 decesos relacionados con el nuevo virus. Más de la mitad de los contagios se han registrado en las últimas semanas, en una ola centrada en poblados cercanos a Nicaragua y en barrios populares del centro del país.

El gobierno también autorizó la reapertura de playas, así como de centros comerciales, cines e iglesias en la mayor parte del territorio, aunque con un aforo limitado y con el uso obligatorio de mascarilla en establecimientos públicos y autobuses.

A mediados de marzo, cuando se declaró la alarma, al cierre parcial de actividades paralizó de golpe al turismo, una actividad considerada clave en la economía costarricense, que se prevé que caiga al menos un 3,6% en 2020, según estimaciones del Banco Central.

15:46 La capital de Argentina y sus suburbios volverán a una etapa de un aislamiento obligatorio estricto desde el 1 de julio hasta el 17 de julio, informó el viernes el presidente Alberto Fernández, que intenta reducir la aceleración de los contagios de Covid-19 que hubo en las últimas semanas.

Hasta el viernes, Argentina tenía un total de 52.457 casos, con 1.167 muertos, cifras que son muy inferiores a las de algunos de sus vecinos sudamericanos, pero que podrían crecer exponencialmente durante julio, según diversos expertos.

"Necesitamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos, absolutamente a todos los argentinos (...) La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos", señaló Fernández.

13:55 A medida que los nuevos casos de coronavirus aumentan en Texas y Florida, las autoridades de ambos estados ordenaron que los bares vuelvan a cerrar e impusieron más restricciones a los restaurantes, en un revés a los esfuerzos por abrir sus economías durante la pandemia.

El gobernador Greg Abbott dio a los bares de Texas hasta el mediodía del viernes para que cierren, mientras que el Departamento de Negocios y Regulación Profesional de Florida ordenó a los recintos que dejaran de servir alcohol inmediatamente.

Los anuncios marcaron un importante paso atrás de ambos estados -dos de los más grandes y primeros en reabrir la economía- y un reconocimiento de que las cifras de infecciones habían crecido demasiado como para no hacer nada. Florida anunció el viernes sorprendentes 8.942 nuevos casos de Covid-19, un salto desde el récord previo de 5.511 nuevos contagios del 24 de junio. El total de casos en Estados Unidos estableció un récord diario el jueves de 40.751.

Los intentos de Texas, Florida, Carolina del Sur y otros estados por lograr una reapertura económica más completa se han convertido en un boomerang, con un resurgimiento de casos que ahora está cambiando la naturaleza de la pandemia y que probablemente pondrá a prueba la fuerza de cualquier rebote económico más amplio en Estados Unidos.

12:58 El Estimador Mensual de la Actividad Económica de Argentina (EMAE) se habría desplomado un 20,8% interanual en el cuarto mes del año, afectado principalmente por la implementación de un aislamiento obligatorio y sus consecuencias sobre la economía del país, según el promedio de un sondeo de Reuters. Las proyecciones entre cinco analistas locales y extranjeros también arrojaron una importante contracción en la mediana de un 21% para el EMAE de abril.

La nación sudamericana, que atraviesa por una prolongada recesión y una alta inflación, mantiene desde fines de marzo un aislamiento obligatorio con el fin de disminuir la propagación de la pandemia de coronavirus que afectó aún más su economía. Las estimaciones de los analistas consultados oscilaron entre una caída mínima del 18,8% y una máxima del 23% para la actividad económica de abril.

12:03 La economía de Estados Unidos sigue en camino para un sólido repunte en el segundo semestre del año, a pesar de la decisión del estado de Texas de detener su reapertura debido a un alza en los casos del coronavirus, dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

"Es natural que ocurran algunas pequeñas interrupciones a medida que salimos de la pandemia, pero lo clave en mi opinión es que el gasto del consumidor seguirá liderando la recuperación", aseguró a Fox Business Network, citando las altas tasas de ahorro.

"Tal vez a lo sumo habrá un pequeño descenso desde el tercer trimestre al cuarto trimestre, pero al final lo importante es la dirección, es una buena dirección", sostuvo, agregando que "es una fuerte dirección ascendente".

11:40 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la crisis económica mundial generada por la pandemia de coronavirus podría llegar a poner a prueba el billón de dólares que tiene el organismo en recursos totales, "pero no estamos ahí aún".

Georgieva dijo en un evento de Reuters Newsmaker que ahora está claro que la recuperación económica deberá estar en marcha sin avances médicos y con la presencia del virus extendida en el mundo. Los países miembros del FMI están atentos por si tienen que prestar más apoyo al Fondo si es necesario, indicó.

El FMI vaticinó el martes una recesión mundial más profunda que lo inicialmente calculado, ya que los cierres de negocios, las restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento social continúan en la mayoría de países. Ahora prevé una contracción del 4,9% en el PIB a nivel global este año y una pérdida total de producción de 12 billones de dólares hasta el final de 2021.

"Todavía tenemos disponibles unos tres cuartos de nuestra capacidad de préstamo", dijo Georgieva, agregando que "no descartaría que podamos llegar a un momento en que los recursos del FMI sean puestos a prueba, pero no estamos ahí aún". En relación a la posibilidad de obtener recursos adicionales, dijo que "nuestros miembros nos están diciendo 'todo está sobre la mesa, acudan a nosotros si necesitan hacer algo más, estamos aquí para ustedes'".

10:54 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.296 casos de Covid-19 en Chile, de los cuales 3.422 presentaron síntomas, 413 fueron asintomáticos y 461 PCR positivos que no han sido notificados. Con esto, el total de infectados a nivel nacional asciende hasta 263.360.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 165 personas inscritas en el Registro Civil, con lo que el total de víctimas fatales ya suma 5.068 en el territorio nacional.

09:58 La coalición liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir el coronavirus necesita US$ 31.300 millones en los próximos 12 meses para desarrollar y realizar tests, tratamientos y vacunas, dijo el viernes la entidad. Según indicó, hasta la fecha han sido aportados US$ 3.400 millones, por lo que la brecha de financiación asciende a US$ 27.900 millones, de los cuales US$ 13.700 millones son "necesitados con urgencia".

La iniciativa de la OMS busca aumentar la entrega de 500 millones de tests y 245 millones cursos de tratamientos a países de bajos y medianos ingresos para mediados de 2021, afirmó el comunicado. También busca incrementar el reparto de 2 mil millones de dosis de vacunas, incluidas 1.000 millones que serán compradas por países de bajos y medianos ingresos, para fines de 2021.

La OMS está trabajando con una gran coalición de organizaciones de desarrollo de medicamentos, financiación y distribución bajo lo que denomina "ACT-Accelerator Hub". En una actualización de la iniciativa, lanzada en abril para acelerar la investigación y desarrollo de tratamientos para la nueva enfermedad, la OMS y los grupos de salud global dijeron que la pandemia de coronavirus sigue amenazando a millones de vidas y a muchas economías.

09:16 El gasto del consumidor en Estados Unidos repuntó con fuerza en mayo, pero no es probable que ese avance se sostenga por una caída en los ingresos que se calcula se va a agravar cuando millones de personas dejen de recibir cheques por desempleo a partir del mes próximo.

El Departamento de Comercio indicó que el gasto del consumidor, responsable por más de dos tercios de la actividad económica del país, se disparó un 8,2% el mes pasado, levemente inferior al 9% calculado por los economistas consultados por Reuters. La medición se hundió un 12,6% en abril, su mayor caída desde que el gobierno inició el seguimiento de la serie en 1959.

08:28 Médicos argentinos predicen que los casos de coronavirus alcanzarán su punto máximo en julio a medida que avance el invierno, lo que podría llevar al límite la capacidad hospitalaria del país austral, que sufrió una aceleración de contagios hasta sobrepasar los 50 mil casos.

La nación sudamericana, que superó a muchos de sus vecinos en el control temprano del virus con una dura cuarentena, ha visto multiplicarse por cinco el número de casos desde mediados de mayo. Hasta hoy, el total de contagiados era de 52.457 y el de muertos de 1.150.

El gobierno ha aliviado las restricciones, aunque mantuvo un confinamiento obligatorio en la ciudad de Buenos Aires y sus poblados suburbios.

07:35 Japón reportó hoy más de 100 nuevos casos de coronavirus por primera vez desde el 9 de mayo, su mayor alza diaria total desde que alivió las restricciones que cerraron bares, cines y otros espacios públicos, dijo la agencia de noticias Kyodo.

La semana pasada Japón puso fin a las restricciones sobre los viajes domésticos, la última gran medida que quedaba en pie desde que se declaró el estado de emergencia en abril.

05:30 La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que la recuperación del brote de coronavirus se "restringirá" a medida que los hogares ahorren en lugar de gastar, mientras que algunas aerolíneas y hoteles sufren daños "irremediables".

Los ahorros de los hogares se han disparado desde que la pandemia de Covid-19 golpeó a Europa, aumentando en € 214 mil millones (US$ 240 mil millones) entre febrero y mayo para alcanzar un récord de € 7.3 mil millones, según mostraron los datos del BCE publicados hoy.

"La recuperación será un asunto complicado, lo caracterizaría como secuencial y restringido", dijo Lagarde en la cumbre en línea de Northern Light, organizada por la Convención Europea de Líderes Empresariales.

05:15 Las economías más grandes de Europa han mostrado fuertes signos de recuperación en mayo a medida que se alivian las restricciones de cierre y se reanudan las actividades.

En Francia, la confianza del consumidor se recuperó más de lo esperado en junio, ganando 4 puntos a 97 a medida que ascendía al promedio a largo plazo de 100, reveló la oficina de estadísticas Insee.

Mientras tanto, las ventas en empresas no financieras en Alemania aumentaron un 7,5% en mayo en comparación con el mes anterior, dijo la Oficina Federal de Estadística. El índice todavía está un 15% por debajo de su nivel previo a la pandemia después de caer en una cantidad récord en abril.

En España, el volumen de ventas minoristas aumentó un 19,3% en mayo en comparación con el mes anterior, lo que refleja la reapertura de las tiendas después del cierre del coronavirus. Los bienes personales y domésticos fueron las categorías con mejor desempeño con ventas casi o más del doble del mes anterior.

05:00 El farmacéutico AstraZeneca dijo hoy que comenzará las conversaciones con el gobierno japonés para suministrar dosis de una vacuna Covid-19 aún no probada que se está desarrollando con la universidad de Oxford para su uso en Japón.

Como parte del esfuerzo, el grupo del Reino Unido dijo que trabajará con Daiichi Sankyo y otras dos compañías japonesas para proporcionar los suministros.

AstraZeneca es uno de los muchos grandes fabricantes de medicamentos que compiten por desarrollar una vacuna contra el virus, pero se espera que la distribución mundial sea un gran desafío si se desarrolla una vacuna.

Unos 300m de las 400m de dosis del prototipo Oxford irán a Estados Unidos, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que estaba colaborando con AstraZeneca para que los primeros estén disponibles a principios de octubre.

La semana pasada, una alianza de los Países Bajos, Alemania, Francia e Italia llegó a un acuerdo con AstraZeneca para suministrar a Europa dosis de hasta 400m de cualquier vacuna exitosa contra el coronavirus a fines de este año a un precio no revelado.

En Japón, Daiichi Sankyo dijo recientemente que trabajará en el desarrollo de una vacuna llamada ARN mensajero (ARNm) con la Universidad de Tokio.

03:24 El primer vuelo comercial en casi tres meses despegó del aeropuerto de París Orly, cerrado desde el 31 de marzo porque el bloqueo del coronavirus puso fin a la mayoría de los viajes internacionales y de larga distancia.

El vuelo de la madrugada de Transavia a Oporto en Portugal fue recibido con chorros de agua de los camiones de bomberos del aeropuerto antes de despegar.

Francia ha aliviado la mayoría de sus restricciones de movimiento de Covid-19 después de un bloqueo que comenzó a mediados de marzo. Los controles sobre los viajes dentro de la UE se relajaron este mes, y los servicios intercontinentales regulares se reiniciarán después del 1 de julio.

02:06 Los Emiratos Árabes Unidos han firmado un acuerdo de investigación de coronavirus con dos compañías privadas israelíes en señal de mejorar las relaciones entre los dos países.

El acuerdo se produce a pesar de la advertencia de los EAU de que la anexión planificada de territorio palestino por parte de Israel era ilegal y socavaría el desarrollo de vínculos más estrechos con sus vecinos árabes.

"Este acuerdo científico y médico forma parte de una cooperación constructiva destinada a abordar la pandemia de Covid-19 para salvaguardar a los pueblos de la región", dijo un informe de la agencia oficial de noticias de los EAU. El informe no nombró a las compañías ni describió la naturaleza de la investigación.

00:15 Se espera que Covid-19 resulte en un golpe de US$ 3 mil millones para la economía de Asia-Pacífico durante este año y el próximo, ya que una apuesta para ahorrar y pagar la deuda disminuirá el gasto, según S&P Global Ratings.

S&P pronostica que la economía de la región se reducirá en un 1,3% en 2020, pero alcanzará un crecimiento del 6,9% en 2021. No obstante, mantuvo sus pronósticos de crecimiento económico para China en 1,2% para 2020 y 7.4 por ciento para 2021, señalando una confianza "frágil" en el sector privado.

Se pronostica que la economía de la India se contraerá en un 5% durante el año fiscal mientras lucha por contener el virus.

El éxito de Corea del Sur en limitar la propagación del virus y la industria tecnológica del país lo ayudará a capear la tormenta. Se prevé que su economía se contraiga en un 1,5%.

00:05 Las compañías petroleras indias han subido los precios del combustible durante 19 días consecutivos a medida que el gobierno de Narendra Modi lucha por aumentar los cofres agotados por la pandemia de Covid-19.

Después de una congelación de precios de casi 12 semanas impuesta durante el bloqueo del coronavirus, compañías como Indian Oil Corporation han aumentado los precios de las bombas de manera constante. Los precios del diesel y la gasolina en Nueva Delhi alcanzaron Rs79.92 y Rs80.02 por litro (US$ 1.05 y US$ 1.06) respectivamente, lo que provocó que el partido opositor del Congreso convoque a una protesta nacional la próxima semana.

JUEVES 25 DE JUNIO

23:39 La primera muerte sospechosa por Covid-19 en Colombia ocurrió en febrero, casi un mes antes de que el país reportara originalmente su primer caso de coronavirus, informó el jueves el gubernamental Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El país reportó su primer caso el 6 de marzo y lo que se creyó su primera muerte, la de un taxista de 58 años en la ciudad caribeña de Cartagena, el 21 de marzo. Sin embargo, las cifras publicadas por el DANE muestran que la primera muerte sospechosa de Covid-19 ocurrió el 15 de febrero.

En el primer trimestre del año, también se reportaron unas 94 muertes sospechosas, de acuerdo con el DANE.

21:05 Las autoridades de salud en Beijing informaron que se descubrió hoy que otras 11 personas tenían Covid-19, ya que un brote descubierto hace dos semanas sigue creciendo.

Los nuevos casos llevan la cuenta del brote que se cree que está relacionado con un mercado de alimentos al por mayor a 280. El aumento en los casos siguió a casi dos meses sin infecciones en la capital de China y obligó a las autoridades a reimponer medidas de control.

Una persona dio positivo por el virus pero no mostró síntomas. China no incluye casos asintomáticos en su recuento general. Con la suma de dos casos importados, el número de casos confirmados de Covid-19 en China continental aumentó a 83.462.

20:32 Estados Unidos registró casi 42.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el segundo día consecutivo de un aumento récord a nivel nacional, en la última indicación de que el brote se está extendiendo rápidamente en el sur y el oeste.

Otras 41.939 personas dieron positivo en el último día, según los datos recopilados el jueves por Covid Tracking Project, frente a casi 38.700 un día antes.

20:21 México reportó hoy 6.104 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de 202.951 contagios, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 736 decesos relacionados con la epidemia, con lo que el número de víctimas mortales subió a 25.060 en el país.

Las autoridades dijeron que adicionalmente había otros 2.000 fallecimientos que continuaban bajo estudio para confirmar si fueron a causa del virus.

19:12 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que podría haber contraído el nuevo coronavirus previamente y que se realizaría otra prueba de detección de la enfermedad, después de haber arrojado negativo varias veces.

Bolsonaro aseguró que dio negativo en dos oportunidades pero enfrenta una batalla legal para detener la publicación de los resultados de las pruebas de hospital, planteando interrogantes sobre si pudo haberse infectado.

19:11 Brasil registró hoy 39.483 nuevos casos de coronavirus, en el tercer día consecutivo en que la cifra de infecciones ronda las 40.000, informó el Ministerio de Salud, que ahora contabiliza un total de 1.288.114 contagios.

En cuanto al número de muertes, Brasil informó 1.141 nuevos fallecimientos por la enfermedad respiratoria causada por el virus, lo que eleva el recuento de decesos en el país a 54.971.

Brasil es el segundo país del mundo con el mayor número de casos y muertes por el virus, solo por detrás de Estados Unidos, que tiene alrededor de 2,4 millones de infecciones confirmadas y 122.000 muertes.

Después de reportar un récord de más de 50.000 casos diarios el viernes, un resultado que el ministerio atribuyó a problemas en los recuentos estaduales el día anterior, Brasil informó más de 39.000 infecciones el martes y otras 42.000 el miércoles, cifras superiores a los aproximadamente 30.000 casos que se habían verificado por día hasta la semana pasada.

18:50 El secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, anunció hoy que fue diagnosticado con coronavirus, convirtiéndose en el funcionario de mayor rango del gobierno y uno de los más cercanos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en haberse contagiado durante la pandemia.

El funcionario informó en su cuenta de Twitter que sólo tenía "síntomas muy menores" de la enfermedad, que hasta el miércoles sumaba 196.847 contagios conocidos y casi 25.000 muertes en el país latinoamericano, uno de los más golpeados.

18:05 El gobierno y las clínicas privadas de Perú llegaron a un acuerdo sobre el costo de atención a pacientes Covid-19 tras la advertencia del presidente Martín Vizcarra de intervenir en 48 horas esos centros de salud si no progresaban las negociaciones.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo el jueves que el acuerdo se concretó anoche tras una reunión con representantes de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, en momentos en que la pandemia ha llevado al país andino al colapso de su sistema sanitario y a una profunda crisis económica.

"Lo importante acá es la salud de las personas, no podemos demorar en la atención", dijo Zamora a la radio local RPP.

Los casos de coronavirus subieron hoy a 268.602 en Perú, que pasó a España para ocupar el sexto lugar de contagios a nivel global y consolidarse como el segundo brote más alto en América Latina después de Brasil, según un recuento de Reuters.

En tanto, el número de fallecidos alcanzó los 8.761, según el último reporte del Ministerio de Salud.

17:21 La Reserva Federal de Estados Unidos anunció hoy que limitará los pagos de dividendos de los grandes bancos y prohibirá las recompras de acciones hasta al menos el cuarto trimestre, después de evaluar las finanzas de las firmas frente a una posible crisis económica severa por la pandemia de coronavirus.

En su análisis, la Fed descubrió que los prestamistas más grandes del país han tenido dificultades para modelar la recesión sin precedentes y los consiguientes programas de rescate, lo que se suma a la incertidumbre inédita sobre el desempeño general de los bancos y de la economía en los próximos meses.

La Fed no dijo cómo le fue a cada banco en el análisis de la pandemia, pero descubrió que las 34 empresas evaluadas podrían sufrir hasta US$ 700 mil millones en pérdidas crediticias en el escenario de recuperación más pesimiesta de la pandemia "en forma de W".

16:20 La FIFA anunció el jueves que acordó un plan de ayuda de US$ 1.500 millones para que las federaciones lidien con el impacto de la pandemia de COVID-19.

Bajo el plan, la FIFA utilizará sus reservas para proporcionar a las federaciones nacionales una serie de subvenciones y préstamos sin intereses para hacer frente a sus problemas presupuestarios.

En las dos primeras fases del plan, la FIFA transfirió fondos para gastos operativos a las federaciones de manera inmediata. En la tercera etapa, "todas las federaciones miembro tendrán a su disposición una subvención de solidaridad universal de US$ 1 millón y otra más de US$ 500.000 dólares que se destinará específicamente al fútbol femenino".

"Asimismo, cada confederación recibirá una subvención de US$ 2 millones", agregó la FIFA.

Las federaciones miembro también podrán solicitar préstamos sin intereses de hasta el 35 % de sus ingresos anuales auditados. Además, cada confederación tendrá la posibilidad de percibir un préstamo de hasta US$ 4 millones.

15:56 El gobierno de Ecuador anunció que implementará una plataforma tecnológica para medir el distanciamiento físico entre sus ciudadanos en espacios públicos, en un intento por mitigar el contagio de coronavirus mientras reactiva progresivamente su actividad económica.

El software, que fue desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), utilizará las 5.800 cámaras de videovigilancia que ya están instaladas a lo largo del país para identificar aglomeraciones en calles, mercados y plazas, según el director del Servicio Integrado de Seguridad, Juan Zapata.

Con esta información se generan alertas a una sala de videovigilancia para mediante el uso de megáfonos pedir a la población cumplir con el distanciamiento físico o autorizar a la policía una "evacuación" en caso de desobediencia, explicó. Desde que las autoridades autorizaron relajar el confinamiento a partir de mediados de mayo, en varias ciudades se han registrado numerosas aglomeraciones de personas, fiestas y evento sociales en las calles y protestas callejeras de diferentes sectores sociales.

Las medidas de relajación han implicado un aumento de contagios de coronavirus en algunos puntos del país, que suma unos 53.156 casos y 4.343 muertes por el virus. El Ministerio de Salud también registra otros 2.965 fallecidos probables por Covid-19.

15:08 El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, pidió a Rusia y China que brinden más ayuda humanitaria a su aliado de Caracas en la lucha de la nación sudamericana contra la creciente pandemia de Covid-19. Los datos oficiales de la nación dan cuenta de al menos 4.300 contagios y 38 muertos, pero especialistas y academias de ciencias han alertado que hay un elevado subregistro y es bajo el número de pruebas.

"Nos gustaría verlos contribuir más en el aspecto humanitario. Creo que ha habido una contribución de bienes con respecto al Covid-19 por parte de Rusia y China", dijo Abrams en un evento diplomático organizado por la misión estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra, advirtiendo que "la escala, la cantidad en dólares de esta ayuda, es realmente muy baja en comparación con las necesidades".

14:42 El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que había decidido detener temporalmente la reapertura económica del estado estadounidense en respuesta a un reciente incremento en las infecciones y hospitalizaciones por Covid-19.

"Esta pausa temporal ayudará a nuestro estado a acorralar la propagación hasta que podamos entrar con seguridad en la siguiente fase de apertura de nuestro estado para la actividad económica", dijo Abbott en un comunicado.

Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos por población, ha sufrido uno de los mayores aumentos de nuevas infecciones de coronavirus en el país. El estado ha registrado más de 5 mil nuevos casos durante tres días consecutivos y ha alcanzado récords de hospitalizaciones por Covid-19 durante 13 días consecutivos. La proporción de texanos que dan positivo en las pruebas del virus ha aumentado al 10%, uno de los pocos estados del país con una tasa de positivos de dos dígitos.

Según Abbott, las empresas a las que se permitió abrir en las fases anteriores del estado pueden seguir operando en los niveles de capacidad previstos y con arreglo a los protocolos sanitarios establecidos previamente.

13:59 La pandemia de Covid-19 está menguando en Europa, pero está empeorando a nivel global porque el número de infectados alcanzará los 10 millones la próxima semana y el mundo superará las 50 mil muertes, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En declaraciones en una video conferencia con miembros de la comisión de salud del Parlamento Europeo, Tedros indicó que una vez que la pandemia finalice el mundo no debería regresar a su estado anterior, sino construir "una nueva normalidad" más justa, más verde y con medidas para evitar el cambio climático.

13:04 Los trabajadores menos educados podrían verse afectados de forma desproporcionada por la aceleración de ciertas tendencias laborales por la pandemia, que está haciendo que cada vez más firmas recurran a la tecnología para sustituir a empleados, dijo el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan.

"No estoy preocupado por la capacidad de las empresas para adaptarse. Me preocupa la capacidad de adaptación de la fuerza laboral, sobre todo si tiene educación de secundaria o inferior", explicó, agregando que "si tienes una educación elevada, estas tendencias tecnológicas podrían significar que si eres más productivo ganarás más dinero".

12:18 El número de casos confirmados de coronavirus en España subió a 247.486 el jueves, un alza de 157 contagios frente a los 196 informados en la jornada previa, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En tanto, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 11, ascendiendo la cifra total a 28.330 fallecidos.

11:20 El reporte diario del gobierno, el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas los casos nuevos de coronavirus llegaron a 4.648, de los cuales 3.778 se presentaron con síntomas. Por su parte, el total de contagios en el territorio nacional subió a 259.064.

En lo que respecta a los fallecidos, el subsecretario, reportó 172 nuevos muertos, por lo que la cifra desde la llegada de la pandemia alcanzó a 4.903.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que "hay una reducción de 14% de casos confirmados a nivel nacional. Hoy tenemos más de 17 mil exámenes PCR y la positividad también ha bajado".

09:47 El gobierno y las clínicas privadas de Perú llegaron a un acuerdo sobre el costo de atención a pacientes Covid-19 tras la advertencia del presidente Martín Vizcarra de intervenir en 48 horas esos centros si no progresaban las negociaciones.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo que el acuerdo se concretó anoche tras una reunión con representantes de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, en momentos en que la pandemia ha llevado al país andino al colapso de su sistema de salud y a una profunda crisis económica. "Lo importante acá es la salud de las personas, no podemos demorar en la atención", dijo Zamora a la radio local RPP.

El presidente Vizcarra lanzó el ultimátum de expropiar temporalmente a las clínicas privadas, invocando un artículo de la Constitución peruana sobre el uso de bienes privados en caso de necesidad pública nacional.

Las clínicas privadas venían negociando desde hacía tres semanas con el estatal Seguro Integral de Salud una tarifa de atención a pacientes del coronavirus, en medio de denuncias de cobros excesivos para los enfermos que en casos extremos requieren respiradores mecánicos con cuidados intensivos.

09:22 Los fuertes incrementos de casos de coronavirus en Estados Unidos posiblemente obligarán a ordenar cierres de empresas y confinamientos en ciertas áreas del país, pero no se producirá una paralización nacional, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

En una entrevista con la cadena Fox Business, Kudlow sostuvo que aún esperaba ver una recuperación robusta de la economía y anticipó un repunte de 20% en la actividad durante el tercer cuarto trimestre de este de año.

08:48 Una demanda débil está llevando a los empleadores en Estados Unidos a despedir más trabajadores, con una cifra extraordinariamente alta en nuevos pedidos de ayuda por desempleo que apoya pronósticos de un retorno a la recuperación que podría tardar años.

Los pedidos iniciales de ayuda estatal por desocupación totalizaron una cifra desestacionalizada de 1,48 millones en la semana al 20 de junio, desde los 1,54 millones de la semana previa, dijo el jueves el Departamento del Trabajo. Economistas consultados por Reuters calculaban 1,3 millones.

08:30 La Torre Eiffel recibió el jueves a sus primeros visitantes en tres meses, quienes, al no poder usar los ascensores, tuvieron que encarar las largas escaleras para poder disfrutar de las asombrosas vistas de París.

Cerrada a mediados de marzo por el brote de coronavirus -su período sin abrir más largo desde la Segunda Guerra Mundial-, el famoso símbolo de París reabrió bajo estrictos controles de higiene y seguridad.

Con mascarillas en un soleado y caluroso día, los turistas hicieron fila para los controles de seguridad en la entrada, donde se instalaron dispensadores de gel de manos, antes de subir los 674 escalones hasta el segundo piso de la torre.

08:05 El banco central de Brasil recortó hoy su pronóstico de crecimiento económico para 2020 a -6,4% desde cero debido a la crisis del COVID-19, y advirtió que la incertidumbre sobre el ritmo de recuperación en el segundo semestre sigue siendo inusualmente alta.

En su informe trimestral de inflación, el banco central también dijo que la economía requería un estímulo extraordinario, pero agregó que el margen para una mayor flexibilización de las políticas era pequeño, en gran parte debido al deterioro del panorama fiscal.

07:37 Francia y Alemania expresaron hoy su respaldo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su manejo de la emergencia del coronavirus y Berlín afirmó que contribuirá con 500 millones de euros (US$ 564 millones) para el financiamiento de la agencia de Naciones Unidas este año.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la agencia -que ha sido duramente criticada por Estados Unidos- está obteniendo toda la ayuda política y financiera que necesita.

Más de 9,44 millones de personas se han contagiado de coronavirus en el mundo y 481.672 han muerto, según un recuento de Reuters.

05:12 El Banco Central Europeo (BCE) creó una facilidad de liquidez en euros para los bancos centrales de fuera de la eurozona, disponible hasta fines de junio de 2021.

El BCE informó que el Eurosistema introdujo una facilidad de acuerdos de recompra para bancos centrales como apoyo preventivo para hacer frente a las necesidades de liquidez fuera de la zona del euro relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La facilidad, llamada EUREP, permitirá a muchos bancos centrales tomar prestados euros a cambio de deuda denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona del euro e instituciones supranacionales en caso de que haya necesidad de liquidez en euros por el mal funcionamiento del mercado por el Covid-19.

EUREP complementa las línea de intercambios de divisas y de acuerdos de recompra bilaterales y refleja la importancia del euro en los mercados financieros globales.

04:20 Francia anunció planes para extender hasta dos años sus medidas de "desempleo parcial" diseñadas para evitar quiebras comerciales y desempleo masivo luego de la pandemia de coronavirus.

En el apogeo de la pandemia en Francia, a unos 10 millones de empleados, la mitad de la fuerza laboral del sector privado, se les pagaba a través de un esquema de empleo parcial en virtud del cual el estado ha financiado los salarios de aquellos, como los trabajadores de restaurantes que no pueden hacer su trabajo debido a Covid- 19 encierro y recesión económica.

El esquema francés ahora se dividirá en dos partes. Para beneficiarse del esquema a largo plazo, según el cual el estado a partir del 1 de julio subvencionará hasta el 85% de los salarios durante un máximo de dos años, los empleadores y los empleados deberán llegar a un acuerdo a nivel de empresa o lugar de trabajo sobre cuántas horas trabajó.

Para el corto plazo, el sistema actual permanece en vigencia hasta el 1 de octubre, cuando el estado reducirá su contribución pero aún pagará el 60% de los salarios por hasta seis meses.

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

23:14 Colombia registró su mayor número de casos nuevos de coronavirus en un solo día a medida que la pandemia continúa extendiéndose por toda la región andina. El gobierno registró 3.541 casos nuevos hoy, un 12% más que el récord anterior para un período de 24 horas, registrado la semana pasada.

22:07 La tasa de mortalidad de México no alcanzará su punto máximo hasta mediados de agosto y su número total de muertes por Covid-19 se elevará a más de 88.000 en octubre, según el Instituto de Evaluación y Medición de Salud de la Universidad de Washington.

En un pronóstico actualizado para la pandemia de Covid-19 en México, el instituto dijo que la tasa de mortalidad diaria no alcanzaría su punto máximo hasta al menos mediados de agosto y que el número total de víctimas mortales llegaría a 88.160 el 1 de octubre si el país continúa con su nivel actual de restricciones. México tiene un sistema de semáforos y los requisitos de distanciamiento social difieren según la gravedad del brote en diferentes áreas. Solo tiene requisitos limitados para el uso de máscaras y el distanciamiento social.

22:04 Las autoridades de salud en China informaron 13 nuevos casos de coronavirus en Beijing, llevando la cuenta del brote en la capital del país a 269.

Beijing lanzó pruebas masivas y volvió a imponer restricciones en partes de la ciudad para limitar la propagación del virus después de que se descubrieran casos hace dos semanas en un mercado mayorista de alimentos después de casi dos meses sin nuevos casos.

Se informó un caso en la provincia de Hebei, que rodea a Beijing, y 19 personas que regresaron al país desde el extranjero también dieron positivo por el virus.

Las autoridades de salud de Beijing dijeron que 22 personas que habían dado positivo por el virus desde el 11 de junio, pero que no mostraron síntomas, estaban bajo observación. China no incluye casos asintomáticos en su recuento oficial.

Los nuevos casos del miércoles elevan el número total de casos de Covid-19 de China a 83.449.

20:25 Estados Unidos tuvo su mayor aumento en nuevos casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia cuando siete estados, incluidos California, Florida y Texas, informaron aumentos récord en un día.

Un récord de 38.672 personas dieron positivo por coronavirus en las últimas 24 horas, según datos compilados por Covid Tracking Project, en comparación con casi 33.000 ayer. California (7.149), Texas (5.551) y Florida (5.511) tuvieron sus mayores aumentos de un día, pero los dos últimos realizaron solo un tercio de las casi 96.000 pruebas desde el martes en California.

Georgia (1.703), Carolina del Sur (1.284), Missouri (725), Washington (516) y Oklahoma (482) fueron los otros estados que registraron aumentos récord de un día en nuevos casos. Arizona (1.795) y Carolina del Norte (1.721) completaron el grupo de siete estados para reportar más de 1.000 nuevos casos durante el último día.

18:00 La Universidad de Washington pronosticó hoy que habrá unos 180.000 muertos en Estados Unidos por Covid-19 al 1 de octubre, en un día en que los casos mostraron nuevas señales de estar en ascenso.

La estimación se conoció además en un día en que gobernadores de tres estados del noreste ordenaron que los viajeros de otras partes del país se deben poner en cuarentena a su llegada durante 14 días.

17:32 Brasil registró hoy el segundo día con mayor número de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia con 42.725 infecciones, lo que lleva el total del país a 1.188.631, informó el Ministerio de Salud.

La cifra supera los casi 40 mil casos informados en la víspera y queda por debajo solo del dato verificado el viernes pasado, cuando el país notificó un récord de más de 50 mil casos en un día debido a una inestabilidad en los números estaduales del día previo, según el ministerio.

En relación al número de muertes, Brasil registró el miércoles otros 1.185 fallecimientos debido al Covid-19, para llegar a un total de 53.830. El país es el segundo en el mundo con más número de casos y muertos debido al virus, sólo por detrás de Estados Unidos, que registra cerca de 2,3 millones de infecciones confirmadas y 121 mil decesos.

15:45 Casi la mitad de todos los casos de Covid-19 del mundo están en América y los números siguen aumentando, advirtió hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

Hasta el 23 de junio, se han registrado más de 4,5 millones de casos de coronavirus y 226 mil muertes en el continente, dijo la funcionaria en una reunión informativa virtual desde Washington.

13:37 El jefe de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, admitió que cree que la economía estadounidense se tardará hasta fines de 2022 en recuperarse a sus niveles de producción previos a la crisis del coronavirus, y que parte del crecimiento se perdió de forma permanente por los efectos de la pandemia.

"Mi pronóstico asume que el crecimiento se ve retenido por la respuesta a brotes localizados intermitentes, que podrían empeorar por reaperturas más aceleradas de lo esperado", declaró.

12:49 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, sinceró que espera que la cifra de casos de coronavirus en todo el mundo llegue la semana próxima a los 10 millones, desde los actuales 9,3 millones.

Por su parte, el jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo que en muchas naciones de América la pandemia no ha llegado a su nivel álgido, y que "aún es intensa", especialmente en Centroamérica y Sudamérica.

"Yo diría que la situación aún se está desarrollando, sin haber alcanzado el pico todavía, y probablemente esto resultará en números sostenidos de casos y muertes en las próximas semanas", dijo Ryan, agregando que muchos países de la región han experimentado incrementos de entre el 25% y el 50% de contagios en la última semana.

12:02 Cinco nuevas comunas entrarán en cuarentena este viernes a las 10 de la noche debido al aumento de casos de coronavirus en el territorio nacional, anunció hoy el ministro de Salud, Enrique Paris. En la Región Metropolitana, El Monte, Talagante y Calera de Tango estarán confinadas desde esta semana, además de Graneros en la Región de O'Higgins y Quillota en la de Valparaíso.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.649 casos nuevos de Covid-19, siendo 3.020 sintomáticos, con lo que en total se han diagnosticado 254.416 contagiados en el país.

También, la autoridad lamentó que ayer se sumaron 226 personas inscritas como fallecidas en el Registro Civil, sumando en total 4.731 las víctimas fatales en Chile.

11:44 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 247.086 el miércoles, con un aumento diario de 196 contagios frente a los 108 registrados el martes, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos por la pandemia en el país en los últimos 7 días fue de 10, ascendiendo la cifra total a 28.327 fallecidos.

11:18 La Maratón de Berlín no se celebrará este año debido a la pandemia de Covid-19, anunciaron hoy los organizadores. La carrera estaba programada para el 26 y 27 de septiembre, pero los organizadores ya habían dicho que no podía seguir adelante con esa fecha debido a la prohibición de Alemania de reuniones públicas de más de 5 mil personas hasta el 24 de octubre.

10:45 La Maratón de Nueva York, originalmente programada para el 1 de noviembre, fue cancelada debido a la pandemia de Covid-19, informaron los organizadores de la carrera. Los Road Runners de Nueva York, en asociación con la alcaldía, dijeron que la decisión de cancelar el evento fue tomada debido a las preocupaciones por la salud y la seguridad de los corredores, espectadores, voluntarios y personal relacionados con el coronavirus.

10:20 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que, según datos preliminares, en lo que va de junio se han perdido unos 85 mil empleos formales en el país y estimó que la cifra se sitúe a final de mes en entre 120 mil y 130 mil trabajos destruidos.

09:33 El compromiso de China de aliviar la carga de deuda de algunos gobiernos de economías emergentes podría reducir las presiones de liquidez de corto plazo en países que están sintiendo los peores efectos de la pandemia de coronavirus, dijo Fitch Ratings.

Kenia, las Islas Maldivas, Etiopía, Camerún, Pakistán, Angola, Laos, Mozambique, Congo y Zambia están entre los países con importantes deudas con China y que han sido consideradas elegibles para flexibilizar sus condiciones, dijo Fitch.

El gobierno chino ha comprometido su participación en la decisión del grupo G-20 de suspender el pago de deuda en una iniciativa llamada DSSI, que ayuda a 77 naciones en desarrollo con vencimientos previstos entre mayo y septiembre.

Las instituciones financieras chinas deberían consultar con las naciones africanas para trabajar en acuerdos sobre garantías de préstamos y deuda soberana, dijo el presidente Xi Jinping en un discurso la semana pasada.

09:00 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado a los gobiernos a apoyar a decenas de millones de trabajadores migrantes que se han visto obligados a volver sus países debido a la pandemia del coronavirus y enfrentan desempleo y pobreza.

Los gobiernos deberían incluir a los trabajadores que retornan, muchos de los cuales quedaron sin empleo de forma repentina, en sus medidas de protección social y reintegrarlos a los mercados laborales nacionales, dijo en un reporte la agencia de Naciones Unidas. "Esta es una potencial crisis dentro de otra crisis", advirtió Manuela Tomei, directora del departamento de condiciones laborales e igualdad de la OIT.

Hay un estimado de 164 millones de trabajadores migrantes a nivel mundial, casi la mitad de ellos son mujeres, y representan un 4,7% de la fuerza laboral global, según la OIT. Muchos trabajan en sectores como cuidado de la salud, transporte, trabajo doméstico y agricultura.

08:01 El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la pandemia del coronavirus se está acelerando, durante una conferencia el miércoles sobre el desarrollo y acceso a vacunas contra la enfermedad que ha matado a más de medio millón de personas.

"El millón de casos más reciente se reportó en sólo una semana", dijo el funcionario en una conferencia online.

Además, Tedros informó que todos los países africanos habían desarrollado la capacidad para hacer pruebas para el coronavirus.

07:50 El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, prevé que la economía de la zona del euro volverá a fines de 2022 al nivel que tenía al terminar 2019.

En un discurso en el seminario web "Food for Thought" organizado por Frankfurt Main Finance, Lane dijo que las compras de deuda y las inyecciones de liquidez que ha aprobado el BCE para afrontar los efectos de la pandemia van a impulsar 1,3 puntos porcentuales la producción de la eurozona y 0,8 puntos porcentuales la tasa de inflación interanual.

Lane calculó que las medidas de apoyo fiscal que han aprobado los gobiernos de la zona euro van a contribuir positivamente en 2,5 puntos porcentuales a la producción del área en 2020.

07:47 La Unión Europea espera reabrir las fronteras a los visitantes de fuera del bloque en julio, pero revisará cada quince días la situación del Covid-19 en cada país, según los diplomáticos y un documento que establece unos criterios que podrían dejar fuera a estadounidenses y rusos.

Un borrador de recomendaciones al que tuvo acceso Reuters del país que actualmente tiene la presidencia de turno de la UE, Croacia, sugiere que se permita la entrada de nacionales no pertenecientes a la Unión Europea procedentes de países con infecciones estables o en disminución, y de aquellos con una "situación epidemiológica comparable o mejor" que la de Europa.

Ese criterio epidemiológico se define como entre 16 y 20 nuevos casos de infección notificados durante 14 días por cada 100.000 personas.

También se evaluará a los países por registros sobre pruebas, localización de contactos y tratamiento, fiabilidad de los datos y acuerdos recíprocos de viaje para los residentes de la UE, según el documento, que será debatido por los enviados en Bruselas el miércoles.

En base a la última actualización del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) del bloque, la metodología propuesta podría descartar a los viajeros de Estados Unidos y México, la mayor parte de Sudamérica, Sudáfrica, Rusia, Irán, Arabia Saudita y Afganistán, entre otros.

Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump bloqueó a los visitantes europeos al comienzo de la crisis, presenta, de largo, el mayor número de muertes y casos en el mundo.

Sin embargo, los diplomáticos de la Unión Europea subrayaron que los criterios de viaje todavía podrían cambiar y que las recomendaciones no serán vinculantes.

07:30 Estados Unidos ha visto un resurgimiento en los casos de Covid-19 en las últimas dos semanas. El promedio de siete días de nuevas infecciones había estado disminuyendo constantemente desde el peak anterior a fines de abril de poco más de 30.000 para caer por debajo de 20.000 el 9 de junio. Desde entonces, el promedio aumentó a más de 28.000 casos diarios.

Los principales contribuyentes a este aumento del 35% han sido un aumento de las infecciones en los estados del sur y oeste. Muchos de estos estados aliviaron las restricciones de movimiento y permitieron la reapertura de negocios antes que el resto del país. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, reabrió gran parte de la economía del estado el 24 de abril. En ese momento había un promedio de 707 casos diarios, actualmente hay más de 1.200.

04:20 Las empresas francesas se están recuperando de la profunda interrupción de la pandemia, según la última encuesta realizada por la oficina nacional de estadísticas, que encontró que la confianza entre las empresas aumentó más de lo que los economistas esperaban en junio.

El principal indicador del clima de negocios del país aumentó 18 puntos a 78 en junio, su mayor ganancia mensual desde que comenzó la encuesta en 1980. Eso está por encima del pronóstico promedio de 71 de los economistas encuestados por Reuters. Pero se mantiene muy por debajo del promedio a largo plazo de 100.

El gobierno francés permitió que los cafés y restaurantes reabrieran a principios de este mes con reglas de distanciamiento social vigentes, mientras que las tiendas, las fábricas y los sitios de construcción también han estado aumentando sus actividades.

