Jeff Bezos cumple hoy su sueño de viajar al espacio

Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, cumplirá hoy su sueño de viajar al espacio a bordo de la nave New Shepard, desarrollada por Blue Origin, una empresa fundada por él.

El lanzamiento está previsto a las 9 de la mañana (hora local) desde las instalaciones que Blue Origin tiene en el oeste de Texas y se podrá ver a través de sus redes sociales:

Liftoff is on track for 8:00 am CDT / 13:00 UTC. Live broadcast begins at T-90 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr. A thread: pic.twitter.com/40zEgQyaCD