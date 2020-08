La pandemia hunde los ingresos de la F1 en el segundo trimestre

Internacional

La facturación de la categoría reina del automovilismo se desploman en US$587,11 millones ante la falta de carreras durante la primera mitad del año.

No ha sido hasta el mes de julio cuando la Fórmula 1 ha arrancado la temporada 2020, y eso se ha hecho notar en sus resultados trimestrales. Los ingresos de la categoría reina del automovilismo se hundieron entre abril y junio hasta los US$ 23,95 millones, frente a los US$ 618,81 millones del mismo periodo de 2019.

Este desplome en la facturación se ha traducido en unas pérdidas de US$ 121,88 millones, frente a los US$ 25,95 millones de beneficio con los que cerró el segundo trimestre de 2019.

El certamen, que este curso cumple 70 años de historia, se encuentra inmerso en una carrera contrarreloj por organizar entre 15 y 18 carreras, y así salvar los 650 millones que ingresa por sus derechos televisivos.

Más complicado será cobrar a los circuitos el correspondiente canon por estar en el calendario, ya que de momento solo la prueba de Rusia está prevista que cuente con público en las gradas. Esta tasa representa el 30% de los ingresos del mundial.

Aunque la F1 no podrá esquivar por completo el impacto del coronavirus en sus resultados, el regreso a la actividad ha sido sobre todo clave para los equipos con menos recursos de la parrilla, ya que su principal fuente de ingresos es el dinero que el campeonato reparte cada temporada entre todas las escuderías. Aunque para su distribución es necesaria la celebración de carreras, se tuvo que adelantar parte del mismo durante los meses de confinamiento debido a los aprietos financieros por los que pasaron algunas escuadras.

Aunque se daba por descontado que las cuentas de la F1 se verían muy afectadas por la pandemia, esto no ha impedido para que su cotización se tiña de rojo este lunes. Los títulos del 'Gran Circo', que cotizan en el Nasdaq, caen algo más de un 2% y ven peligrar el nivel de los US$ 36. En lo que va de año se dejan un 21%.