JUEVES 27 DE AGOSTO

11:10 El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se han reportado 1.739 nuevos casos de coronavirus en Chile, siendo 1.197 los que presentaron síntomas. Con esto, el total de personas contagiadas durante la pandemia asciende a 404.102, de las cuales 15.108 siguen con el virus activo.

En lo que respecta a los fallecidos, se indicó que desde el balance de ayer se han inscrito 82 personas fallecidas, por lo que su superaron los 11 mil decesos (11.072) en el territorio nacional.

10:45 El gobierno de Francia hará obligatorio el uso de mascarilla en todo París para intentar frenar la propagación del virus, dijo el Primer Ministro galo, Jean Castex, agregando que el índice de contagio podría descontrolarse si no se toman medidas.

"El virus se expande por todo el país y la velocidad de contagio podría aumentar exponencialmente si no adoptamos medidas con rapidez", indicó Castex. El ratio de propagación ha crecido en Francia hasta un 1,4, lo que significa que 10 personas contagiadas infectan a otras 14, explicó el primer ministro. Un ratio superior a 1 puede llevar al crecimiento exponencial del contagio.

El 21 de julio, Francia había hecho obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios cerrados de París y también en determinados espacios abiertos muy concurridos. Fuentes gubernamentales indicaron que aún no hay una fecha fijada para que la nueva medida entre en vigor.

Francia informó el miércoles 5.429 nuevos contagios, la cifra más alta desde que se levantó el confinamiento, unos números que no se habían visto desde principios de abril.

09:52 La economía de la zona euro está creciendo como proyectó el Banco Central Europeo en junio, debido a que los aumentos localizados en las infecciones por coronavirus ya se tomaron en cuenta, dijo a CNBC el economista jefe del BCE, Philip Lane.

El repunte no iba a ser lineal y las continuas restricciones a la vida diaria y la actividad empresarial dificultarán que la economía del bloque alcance el nivel anterior a la crisis, señaló Lane en la entrevista.

"Si bien todavía tenemos que manejar este virus en términos de distanciamiento social y otras restricciones, no habrá un retorno a los niveles normales de actividad económica durante un período considerable", explicó Lane.

08:10 Las nuevas vacunas contra el coronavirus podrían estar disponibles desde fines de este año o principios de 2021, sugirió el jueves el ministro de Salud francés, Olivier Veran.

El primer ministro, Jean Castex, dijo por su parte el jueves que el gobierno debe actuar rápido para evitar una nueva ola mortal de Covid-19, ya que el nivel de reproducción del virus ha aumentado, con un alza de las infecciones en la región de París y entre los jóvenes. (Reuters)

07:40 Europa está empezando a entrar en un "momento delicado" con el nuevo curso escolar, y aunque las aulas no han desempeñado un papel importante en la propagación del coronavirus, hay cada vez más evidencia de que los jóvenes infectan a otras personas en reuniones sociales, dijo el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las personas mayores deben protegerse con la vacuna contra la gripe al acercarse el invierno, una temporada de mayor mortalidad, dijo Hans Kluge, el director regional de la OMS para Europa, en una reunión informativa.

"Los jóvenes no necesariamente van a morir por ello pero es un tornado con una larga cola... En un momento dado, los más jóvenes, particularmente con la llegada del invierno, estarán en más contacto con la población de mayores", dijo Kluge en una rueda de prensa. (Reuters)

07.30 La Comisión Europea dijo el jueves que firmó un contrato a nombre de los estados de la Unión Europea con el laboratorio británico AstraZeneca para el suministro de al menos 300 millones de dosis de su candidato a vacuna contra el Covid-19.

La iniciativa se produce tras un acuerdo de compra avanzada firmado por Bruselas con AstraZeneca más temprano en agosto.

Se trata del primer contrato firmado por la UE con un fabricante potencial de vacunas contra el Covid-19, y contempla la opción de comprar 100 millones de dosis adicionales para su distribución a la población basada en un prorrateo entre los 27 estados miembros del bloque.

07:00 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves que la economía del país ya dejó atrás lo peor de sus problemas este año y destacó que se recuperará en 2021.

05:00 La multinacional estadounidense Moderna presentó datos prometedores de su vacuna frente a la Covid-19, que está ensayando entre más de 30.000 voluntarios y cuyos resultados definitivos estarán listos previsiblemente en noviembre.

Según el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización -integrado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos- la vacuna es segura y genera una respuesta inmune en los participantes mayores de 55 años similar a la de los otros grupos de edad.

02.00 Más de 24,18 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 824.514​ han muerto, según un recuento de Reuters.

00.00 Argentina registró el miércoles el récord de 10.550 contagios de coronavirus en 24 horas, totalizando 370.175 casos en todo el país, en tanto 237 personas fallecieron en un día llevando el acumulado a 7.839 muertos.

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

18:55 Brasil reportó hoy 1.086 nuevas muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 117.666, según datos del Ministerio de Salud.

Brasil, el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo por detrás de Estados Unidos, también reportó 47.161 nuevos casos de la enfermedad, alcanzando un total de 3.717.156 infecciones confirmadas.

El miércoles Brasil cumplió seis meses desde que confirmó su primer caso de Covid-19, registrado en São Paulo.

17:49 Ecuador levantará desde el próximo mes algunas restricciones adoptadas por el presidente Lenín Moreno para contener el brote de coronavirus y dejará en manos de la población su propio cuidado para evitar los contagios, dijeron hoy funcionarios.

"Hasta el 12 de septiembre tendremos esta base legal que nos permite generar medidas restrictivas especialmente en la libre movilidad y tránsito y reunión y asociación", dijo el director de Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata.

"En nuestras manos está suplir lo que ya la norma legal no nos permite con concienciación y con mucha disciplina de los ecuatorianos", agregó, al presentar una campaña para educar a la población sobre el autocuidado en medio de la pandemia.

Sin el estado de excepción el gobierno no podrá continuar con el toque de queda nocturno en el país, la prohibición de reuniones masivas públicas y privadas y la restricción de movimientos para contener la propagación del virus.

Sin embargo, aún seguirán vigentes regulaciones para el distanciamiento social en espacios públicos, el uso obligatorio de mascarilla y la reactivación paulatina de la actividad económica, según las autoridades.

"La pandemia continúa, no hemos vencido al virus y esa es la razón por la cual ahora por una convicción individual tenemos que seguir actuando con las mismas medidas", dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

16:15 Cientos de médicos y enfermeros de Perú marcharon hoy en demanda de más equipos de protección y mejores condiciones laborales, en momentos en que el país registra una rebrote del coronavirus con más de 600 mil casos confirmados.

Con batas blancas o celestes, mascarillas y algunos con protecciones faciales, el personal sanitario se apostó con banderolas frente al Ministerio de Salud en Lima, arengando sus demandas; mientras que decenas de policías también con mascarillas, cascos y escudos de plásticos frenaron el avance de los manifestantes.

El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, afirmó a periodistas que la protesta es además para llamar la atención al Gobierno porque el personal sanitario es uno de los frentes más vulnerables en la lucha de la pandemia, que ha cobrado la vida de unos 153 médicos en todo el país.

"Nosotros no estamos realizando un paro, es una protesta, y le estamos garantizando el 100% de atenciones de todos los pacientes", afirmó Talavera al frente de la manifestación.

El médico dijo que la protesta se extenderá durante dos días y que solamente se sumará el personal que no está de turno en los centros hospitalarios, donde según reportes oficiales hay unos 13. mil pacientes por Covid-19 recibiendo atención.

15:28 El presidente Jair Bolsonaro dijo hoy que rechazó la propuesta del Ministerio de Economía de crear un nuevo programa de asistencia social con dinero efectivo llamado "Renta Brasil" y que no lo enviará al Congreso, porque implicaría la reducción de otros programas.

El desacuerdo puso en evidencia las divisiones entre el ministro de Economía, Paulo Guedes, que está luchando por mantener el déficit fiscal de Brasil bajo control, y un presidente cuya popularidad y opciones de ser reelegido han aumentado gracias a los paquetes de ayuda durante la pandemia del coronavirus.

Los dos también están en desacuerdo con el plan del gobierno de extender los pagos de emergencia a los trabajadores informales y con salarios bajos hasta fin de año, actualmente en 600 reales (US$ 106) por mes, que el ministro quiere recortar a menos de 200 reales.

Bolsonaro sostuvo que no está satisfecho con la forma en que se financiaría "Renta Brasil", porque requeriría recortes en otros programas sociales como el plan de subsidios salariales para el que califican muchos trabajadores de bajos ingresos.

"No puedo quitarle a los pobres para dárselo a los pobres. No puedo quitarle a 12 millones de personas el subsidio salarial para dárselo a una Bolsa Familia o Renta Brasil, o lo que sea", dijo Bolsonaro durante un discurso en el estado de Minas Gerais.

14:42 El banco central de México rebajó su pronóstico de PIB para el año y ahora espera una contracción de 12,8% en el peor escenario, incluso cuando la segunda economía más grande de América Latina mostró signos de comenzar una lenta recuperación.

En su informe trimestral, el Banco de México estimó una caída del PIB de entre 8,8% y 11,3% este año si la recuperación resulta rápida y en forma de "V", y una caída del 12,8% si la recuperación es más lenta y en forma de "U".

El pronóstico fue marcadamente más negativo que en el informe del primer trimestre, cuando Banxico proyectó una contracción de entre 4,6% y 8,8% para la economía mexicana. Para el próximo año, Banxico prevé un repunte de entre 1,3% y 5,6%.

Además, la institución recortó su expectativa de pérdidas de empleos en el sector formal en 2020 a entre 750 mil y 1,1 millones, en comparación con su estimación anterior de entre 800 mil y 1,4 millones.

13:50 Las autoridades italianas han vuelto a descartar este miércoles imponer de nuevo el confinamiento a nivel nacional a pesar de que los casos de coronavirus siguen aumentando tras sumar otros 1.367 en la última jornada.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha aseverado que el aumento de los contagios es limitado, con un bajo impacto sobre los servicios sanitarios dado que actualmente la gravedad de los pacientes no es la misma que el pasado mes de marzo, cuando estalló la crisis sanitaria.

"Excluyo la hipótesis de un confinamiento para nuestro país ahora mismo", ha expresado Speranza durante una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg. "Tenemos menos casos y la situación está bajo control, la presión sobre los hospitales es mínima, muy baja", ha afirmado.

Este miércoles, el país ha constatado 1.367 nuevos contagios y 13 fallecidos, lo que sitúa en 262.540 la cifra total de casos de COVID-19 y en 35.458 la de muertos desde el inicio de la pandemia.

12:00 En un nuevo balance televisado, el Ministerio de Salud reportó que se registraron 1.371 nuevos casos de Covid-19 alcanzando así un total de 402.365 personas contagiadas. Además se informaron 32 fallecidos para alcanzar un total de 10.990.

Por su parte, en los anuncios de avance en el plan Paso a Paso que incluye el proceso de desconfinamiento, la subsecretaria de Prevencion del Delito, Katherine Martorell, indicó desde este viernes a las 21:00 horas retroceden las comunas de Hualpén, Linares, Chiguayante, Talcahuano y Concepción.

Además, avanzan a transición desde el lunes a las 05:00 horas nueve comunas de la Región Metropolitana: El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Macul y Huechuraba.

11:00 Donald Trump podría firmar decretos para evitar despidos masivos en las aerolíneas estadounidenses, mientras la pandemia del coronavirus pesa sobre la demanda de viajes y las conversaciones sobre un nuevo estímulo por el COVID-19 siguen estancadas en el Congreso, dijo el jefe de gabinete, Mark Meadows.

"Estamos analizando otros decretos", dijo Meadows el miércoles en una entrevista en línea con Politico. "Si el Congreso no va a trabajar, este presidente pondrá manos a la obra y resolverá algunos problemas. Así que, con suerte, podemos ayudar a las aerolíneas y evitar que algunos de esos trabajadores sean despedidos".

Sus comentarios se dieron un día después de que American Airlines informara que eliminará 19.000 puestos de trabajo en Estados Unidos en octubre.

Meadows dijo que ha hablado con American Airlines, así como con United Airlines, que advirtió que hay 36.000 puestos de trabajo en riesgo, y con Delta Air Lines, que anunció licencias de casi 2.000 pilotos el lunes.

10:19 - La reunión del Foro Económico Mundial de líderes empresariales y políticos que iba a llevarse a cabo en enero de 2021 se suspendió debido a la pandemia de coronavirus, y los organizadores planean reprogramar el evento para principios del próximo verano boreal.

"El consejo de los expertos es que no podemos organizar el evento de manera segura en enero", sostuvo el comunicado.

La reunión de líderes mundiales se ha celebrado en la estación de esquí suiza de Davos desde principios de la década de 1970.

09:50 Las naciones de la Unión Europea, Reino Unido y socios del bloque acordaron el borrador de un plan de vacunación contra el COVID-19 que prevé la inoculación de al menos el 40% de sus poblaciones, una medida que podría superar la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo de la UE de vacunaciones tempranas duplica el fijado por la OMS, que pretende comprar vacunas inicialmente para el 20% de las personas más vulnerables del mundo a través de un programa de adquisición global.

La UE calcula que, si se desarrolla un tratamiento, la cantidad de su población necesitada de vacunación inicial sería de al menos el 40%, lo que reduciría de manera efectiva la disponibilidad de dosis para países menos desarrollados.

08:00 La economía de México registró una contracción histórica durante el segundo trimestre del año, debido al freno en las actividades productivas golpeadas duramente por los efectos de la pandemia del coronavirus, mostraron el miércoles datos oficiales.

El Producto Interno Bruto (PIB) descendió un 17,1% entre abril y junio respecto al trimestre anterior, debido al débil desempeño de la industria y los servicios, de acuerdo con cifras revisadas del instituto nacional de estadística INEGI.

Por componentes, el PIB de las actividades secundarias -industria y manufactura- descendió un 23,4%, el de las terciarias -servicios- un 15,1% y el de las primarias -agricultura- tuvo un retroceso del 2%.

07:56 El producto interior bruto (PIB) de los países de la Ocde anotó en el segundo trimestre una caída sin precedentes del 9,8% como consecuencia de la pandemia, muy por encima del descenso del 2,3% registrado en el primer trimestre de 2009, en el pico de la crisis financiera.

Se trata de la mayor caída experimentada por los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), según subraya en un comunicado el club de los países más desarrollados, y entra en recesión, siendo España el segundo país que peores resultados registra.

07: 00 La ministra de Educación y Formación Profesional de España, Isabel Celaá, señaló este miércoles que se está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por la Covid-19: "Son fórmulas que hemos de articular".

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Celaá recordó que al principio de la pandemia ya se usó la fórmula del permiso retribuido porque, en caso de tener que guardar cuarentena, "si hay un menor debe estar acompañado de una persona adulta".

04:00 El líder norcoreano, Kim Jong Un, pidió esfuerzos de prevención contra el coronavirus y un tifón, informó el miércoles la agencia estatal de noticias KCNA.

Una reunión ampliada del politburó del Partido de los Trabajadores se realizó en medio de una pandemia que está ejerciendo una presión adicional sobre la economía de Corea del Norte, golpeada por los recientes cierres de fronteras y los daños por inundaciones.

En la reunión se evaluaron "algunos defectos en el trabajo estatal de emergencia contra la epidemia para controlar las incursiones del virus maligno", dijo KCNA en un comunicado.

02:00 Más de 23,8 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 818.030​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

MARTES 25 DE AGOSTO

20:30 En el día 159 de la cuarentena la Argentina registró 8.771 nuevos positivos para coronavirus, otra cifra récord desde que comenzó la pandemia, superando la marca de ayer, que también había marcado un registro máximo. El total de infectados asciende ahora a 359.638. Además, se informaron 198 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, una cifra sensiblemente menor a la reportada ayer, cuando se informaron 382 decesos.

Del total de los casos desde que comenzó la pandemia, 1.183 (0,3%)son importados, 87.216 (24,3%) son contactos estrechos de casos.

De los confirmados, 219.449 (61%) son casos de circulación comunitaria y elresto se encuentra en investigación epidemiológica.

19:10 Francisco Araújo, secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal de Brasil, que incluye Brasilia, la capital, ha sido detenido este martes en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de varios lotes de test para la detección de la COVID-19.

La operación 'Falso Negativo', lanzada por la Fiscalía del Distrito Federal, tiene como objetivo la detención de siete personas, incluido Araújo, que forman parte de la Secretaría de Salud del gobierno regional.

Según la Fiscalía, el objetivo es desmantelar una supuesta organización criminal instalada dentro de la Secretaría de Salud para manipular la elección de los proveedores y ganar dinero aumentando de forma artificial el valor de los test.

Los investigadores creen que estas irregularidades podrían haber provocado un daño a las arcas públicas de hasta 18 millones de reales (2,7 millones de euros), según informaciones del portal de noticias G1.

17:00 Las autoridades sanitarias de Francia han registrado 3.304 casos nuevos de coronavirus y otros 35 brotes en el último día, lo que sitúa en 520 la cifra total de brotes en la actualidad.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad galo ha señalado que la "dinámica de transmisión" sigue siendo preocupante en el país, que ha constatado 16 muertos desde el lunes, lo que eleva el total a 30.544 decesos.

Así, el umbral de los 4.000 contagios ha sido sobrepasado en los últimos días. El lunes fueron 1.955 los nuevos casos detectados.

16:00 El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, ha sido hospitalizado este martes tras dar positivo de coronavirus, según informaciones del diario 'Última Hora'.

El positivo ha sido confirmado por el ministro de Sanidad paraguayo, Julio Mazzoleni, que ha matizado que se encuentra estable a pesar de su avanzada edad (70 años). Acevedo se ha convertido así en el primer miembro del Gabinete en contraer la enfermedad producida por el virus.

El país latinoamericano, con unos 7 millones de habitantes, ha constatado una tasa relativamente baja de infecciones. Sin embargo, este mes los casos de COVID-19 han aumentado y el lunes se registraron 13.602 contagios. En total, 219 personas han fallecido.

El presidente, Mario Abdo Benítez, ha impuesto medidas como restricciones del tráfico y prohibiciones a la venta de alcohol en las zonas con mayor número de infectados.

15:00 El Gobierno de Gibraltar ha informado de que actualmente un total de diez trabajadores transfronterizos residentes en España han dado positivo en COVID-19.

Según ha detallado el Gobierno gibraltareño en un comunicado, desde el inicio de la pandemia se han realizado 31.240 test y aún está pendiente de conocerse el resultado de 263 pruebas. Así, desde marzo, Gibraltar ha registrado un total de 256 casos de Covid-19, de los que 43 se encuentran actualmente activos. Concretamente, se trata de 42 residentes y un visitante.

Asimismo, 453 personas se encuentran en autoaislamiento. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos. El total de casos recuperados se mantiene en 203.

En total, se han realizado un total de 11.556 test dentro del muestreo sistemático y focalizado en el personal de primera línea. Dicho número está incluido en la cifra total.

14:00 Un estudio realizado por la King's College de Londres muestra que uno de cada ocho pacientes ingresados a causa del coronavirus en Reino Unido se habrían contagiado dentro de los propios hospitales.

No obstante, los investigadores que han llevado a cabo el estudio en una decena de hospitales británicos han observado que se trata de una proporción relativamente baja que implicaría que están tomando medidas "efectivas" para el control de las enfermedades nocosomiales.

En este sentido, los resultados indican que la mayoría de estos pacientes, que se contagiaron durante su ingreso hospitalario, llevaban en los centros médicos largos periodos de tiempo. Además, la mayoría eran mayores y vulnerables.

Asimismo, el estudio refleja que estos contagiados se recuperaron de la COVID-19 mejor que aquellos que fueron ingresados expresamente a causa del coronavirus, probablemente debido a un rápido diagnóstico y tratamiento.

Este martes, el Gobierno ha indicado que se han constatado otros 1.184 casos nuevos en el territorio británico, lo que sitúa en 327.798 y 41.449 los muertos los casos confirmados desde el inicio de la pandemia. En el último día se han realizado, además, 190.434 test de un total de más de 15 millones desde que estalló la crisis sanitaria.

13:00 La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, dijo el martes que en las últimas seis semanas se han duplicado las muertes por Covid-19 en las Américas.

Etienne sostuvo que Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México se mantienen entre los 10 países con mayor número de casos en el mundo.

Para el 24 de agosto había más de 12,5 millones de casos y casi 450.000 muertes por COVID-19 en las Américas, señaló.

Etienne también advirtió sobre los riesgos de una relajación a las restricciones por la pandemia porque "desear que el virus desaparezca no funcionará, solo dará lugar a más casos".

También mostró su preocupación por la incidencia del virus entre los jóvenes.

12:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 412.553 el martes, con un aumento diario de 2.415 contagios, por encima de los 2.060 casos anunciados en la jornada previa, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En tanto, el número de muertos por la enfermedad en el país en los últimos 7 días fue de 116, frente a los 96 del lunes, ascendiendo la cifra total a 28.924 fallecidos desde los 28.872 del último informe.

11:10: En la página web del Ministerio de Salud se dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 1.406 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 887 fueron diagnosticados con síntomas.

Con esto, la cifra total de contagios desde que la pandemia llegó al país sube a 400.985, siendo de ellos 15.564 los casos activos.

Por su parte, se registraron 42 nuevos fallecidos, por lo que la cifra total llegó a 10.958.

08:45 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ofrecido a las comunidades autónomas que lo necesiten ante el impacto del Covid-19 el respaldo del Gobierno a declarar un estado de alarma individualizado y defender su aplicación, así como sus posibles prórrogas, en el Congreso.

A su vez, Sánchez, señaló que en el marco de la lucha por doblegar la curva de contagios de coronavirus puso a disposición de las Comunidades Autónomas (CCAA) 2.000 efectivos del Ejército para que realicen labores de rastreo.

"Hay 2.000 militares a disposición de las CCAA, sobre todo de quienes tengan mas dificultades, y ese número se podría aumentar", ha apuntado para luego recordar que ha puesto a disposición un 'fondo Covid' de 16.000 millones de euros para las comunidades para reforzar la lucha contra el virus.

08:30 - La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo el martes que la situación del coronavirus en la capital de Japón está mejorando y que tiene la intención de que la ciudad sea sede de los Juegos Olímpicos el próximo año, tal como está planeado.

"Creo que la situación es mucho mejor que antes", dijo Koike en una entrevista con Reuters Televisión. "Haremos todo lo posible para prevenir las infecciones por coronavirus aquí en Japón y también para dar la bienvenida a los atletas de todo el mundo".

08:00 Los partidos de coalición de gobierno de Alemania acordaron extender una moratoria sobre las normas de insolvencia dispuestas para evitar una ola de quiebras de empresas debido a la crisis del coronavirus, dijo el lunes el ministro de Finanzas, Olaf Scholz.

En declaraciones a periodistas en Viena, Scholz dijo que su Partido Social Demócrata (SPD) -de centroizquierda- y el bloque conservador de la canciller Angela Merkel sellaron un compromiso antes de una reunión de la alianza de gobierno prevista para la tarde del martes.

06:00 Colombia y Perú participarán a partir de septiembre en los ensayos clínicos de una vacuna contra la Covid-19 que está desarrollando la multinacional estadounidense Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas, Janssen, confirmaron las autoridades de ambos países.

"Colombia ha firmado un acuerdo para que se puedan adelantar pruebas de la fase tres de esa vacuna. Eso significa que cerca de 60.000 colombianos, con las condiciones de salud que se establezcan, estarán sujetos a esa exploración, a esa validación técnica", dijo el presidente de ese país , Iván Duque.

En tanto, la cancillería peruana aseguró que "la participación de ciudadanos peruanos permitirá contribuir en los esfuerzos internacionales para el desarrollo de una vacuna segura y efectiva contra el COVID-19 que permita controlar la propagación del virus SARS-CoV-2 y reactivar las economías".

05:30 Se ha confirmado que dos pacientes europeos han sido reinfectados con el coronavirus, según informaron emisoras públicas regionales, lo que suscita preocupación sobre la inmunidad de las personas al nuevo coronavirus mientras el mundo lucha por controlar la pandemia.

La noticia se produce tras un estudio de investigadores en Hong Kong publicado esta semana sobre un hombre que volvió a contagiarse de Covid-19 cuatro meses y medio después de haberse recuperado.

05:00 La pandemia Covid-19 sigue expandiéndose, pero el aumento de los casos y las muertes se han frenado en todo el mundo, excepto en el sudeste asiático y las regiones del Mediterráneo Oriental, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su última actualización epidemiológica, publicada el lunes por la noche, dijo que el continente americano sigue siendo la región más afectada, con la mitad de los nuevos casos reportados y el 62% de las 39.240 muertes en todo el mundo durante la semana pasada.

Más de 23,65 millones de personas han sido notificadas como infectadas por el coronavirus a nivel mundial y 811.895 han muerto, según un recuento de Reuters del martes.

04:15 AstraZeneca dijo el martes que ha comenzado a probar un tratamiento basado en anticuerpos para la prevención y el tratamiento de Covid-19, administrando dosis a los primeros participantes, una noticia que se suma a recientes señales de progresos en las posibles soluciones médicas de la enfermedad.

La farmacéutica británica, cuya candidata a vacuna Covid-19 ya está entre las más avanzadas, dijo que el ensayo de fase inicial evaluaría si el AZD7442, una combinación de dos anticuerpos monoclonales (mAbs), era seguro y tolerable en hasta 48 participantes sanos de entre 18 y 55 años.

Si el ensayo realizado en Reino Unido tiene una lectura positiva, AstraZeneca dijo que procedería con ensayos más amplios, de etapa media a avanzada, para probar el AZD7442 como tratamiento preventivo de la enfermedad y como fármaco para los pacientes que la padecen.

04:00 La economía alemana se contrajo un 9,7% en el segundo trimestre, ya que el gasto de los consumidores, las inversiones de las empresas y las exportaciones se derrumbaron en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, dijo el martes la oficina de estadísticas.

La caída económica fue mucho más fuerte que durante la crisis financiera de hace más de una década y representa el declive más agudo desde que Alemania comenzó a registrar cálculos trimestrales del PIB en 1970, dijo la oficina.

Aún así, la lectura supone una pequeña revisión al alza de la estimación anterior del -10,1% trimestral que la oficina publicó el mes pasado.

03:00 Corea del Sur ordenó el martes el cierre de la mayoría de las escuelas de Seúl y sus alrededores y que volvieran a las clases telemáticas, la última de una serie de medidas de precaución destinadas a evitar rebrotes de coronavirus.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informaron de 280 nuevos casos de coronavirus hasta la medianoche del lunes, lo que eleva el total del país a 17.945 con 310 muertes.

LUNES 24 DE AGOSTO

19:40 Brasil informó el lunes de 565 nuevas muertes por Covid-19, para llevar el total de fallecidos en el país a 115.309, según datos del Ministerio de Salud.

El segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, detrás de Estados Unidos, también notificó 17.078 nuevos casos del virus, llegando a un total de 3.622.861 infecciones confirmadas.

Manteniendo la tendencia vista en los últimos meses, nuevamente las cifras del lunes fueron menores a las de otros días hábiles, debido al atraso del procesamiento de las pruebas los fines de semana.

El lunes, el ministro interino de Salud, general Eduardo Pazuello, reafirmó la orientación de diagnóstico y tratamiento precoces de la enfermedad, como acudir a un médico tras los primeros síntomas, afirmando que los decesos en el país serían más bajos si el protocolo se hubiera adoptado desde el inicio de la pandemia.

"Nuestro tratamiento necesita ser precoz e inmediato (...) Si eso sucede, el riesgo de muerte cae dramáticamente. Si hubiéramos hecho eso desde el inicio, habríamos tenido menos muertes en el país, no tengo ninguna duda", afirmó Pazuello durante una visita a Ceará, uno de los estado del país con mayor número de casos de COVID-19.

18:00 La municipalidad de Providencia informó que tras la reapertura de otras tiendas en el Mall Costanera Center, la alta cantidad de personas que han asistido al centro comercial se disparó, generando largas filas alrededor del edificio. Además fiscalizadores tuvieron que cerrar momentaneamente el mall, ya que había llegado a la cantidad de personas permitidas dentro del lugar.

Las autoridades además informaron que el acceso al centro comercial está siendo controlado y se está celando por las medidas de seguridad sanitarias pertinentes.

17:30 Apple Inc planea comenzar a reabrir tiendas minoristas en Estados Unidos que estuvieron cerradas en las últimas semanas debido al resurgimiento de los casos de COVID-19, informó el lunes Bloomberg News, citando a personas con conocimiento del tema.

La compañía abrirá un pequeño número de tiendas a finales de agosto, con la mayoría operando en el futuro inmediato sólo en base a citas previas, indicó el informe.

Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

16:00 La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha anunciado este lunes la creación de un fondo de recursos de cooperación internacional con el que se apoyará el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la COVID-19.

El ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, ha explicado durante una reunión del Consorcio Mexicano de Vacunas que habrá financiación para científicos, farmacéuticas y universidades mexicanas con proyectos de vacunas y tratamientos contra la enfermedad.

La financiación procede de fondos directos de la SRE de cooperación con el exterior y de recursos provenientes del sector privado, vía fundaciones, no de empresas.

"Les hemos pedido que no tenga ningún objetivo ulterior, sino el desarrollo tecnológico. No se trata de financiar una vacuna porque quiere ser socio de la vacuna, eso no es nuestro campo ni queremos que así sea", ha explicado.

El objetivo de este proyecto, tercera fuente de recursos, es que México aumente su capacidad tecnológica. "No sólo por la pandemia, sino en términos de generación de riqueza. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay que llevarlo a la práctica, y para eso estamos el día de hoy reunidos", ha indicado.

En el proyecto participan diferentes universidades y centros de investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Instituto Politécnico Nacional, los institutos nacionales de salud, otras universidades del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior o la Fundación Mexicana para la Salud.

15:00 Las autoridades sanitarias de Francia han informado este lunes de que la tasa de positivos, que se encuentra en torno al 3,6 por ciento, sigue aumentando en el país tras constatar otros 1.955 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad galo ha indicado que en la última semana se han registrado 23.591 contagios, si bien el número de pruebas es de 755.342 para el mismo periodo de tiempo.

Desde el domingo se han producido, además, otros quince decesos, lo que sitúa en 30.528 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia. De estos fallecidos, 20.017 se han registrado en hospitales y 10.511 en centros de día y residencias de ancianos.

Además, el Gobierno ha alertado de que en total hay 1.232 brotes de COVID-19, de los cuales 22 son nuevos. La enfermedad causada por el virus ha provocado 233 ingresos hospitalarios en el último día, por lo que son 4.690 las personas que se encuentran ingresadas.

En total hay 399 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, donde han sido trasladados otras 43 personas desde el domingo.

14:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido este lunes a los padres que envíen a sus hijos a clase la próxima semana, cuando se reabran las aulas en Inglaterra, a pesar de las críticas vertidas por algunos profesores y sindicatos sobre el riesgo que esto podría suponer en plena pandemia de coronavirus.

"Ahora es el momento de meter a los niños otra vez en el colegio y darles la oportunidad que necesitan para seguir construyendo su futuro académico", ha manifestado Johnson en su cuenta de Twitter.

Así, ha manifestado que el riesgo de contagio entre los menores es "muy, muy pequeño" y ha destacado que, en caso de cogerlo, la posibilidad de que le suceda algo grave es "muy improbable".

Para Johnson es de "vital importancia" que vuelvan a las clases en septiembre: "es crucial para su educación, para su bienestar, para su salud mental". "Asegurémonos de que todos los niños, todos los alumnos, vuelven a clase a principios de septiembre", ha manifestado.

Los colegios cerraron en Inglaterra a mediados de marzo y la mayoría no ha abierto desde entonces. Según el último balance dado este lunes por el Gobierno, otras cuatro personas han muerto a causa de la pandemia en el país, lo que sitúa en 41.433 la cifra total de fallecidos desde que estalló la crisis sanitaria.

Además, se han constatado otros 853 casos, por lo que ya son 326.614 los contagios, tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad.

13:00 El Ministerio de Exteriores de Países Bajos ha emitido una alerta este lunes para desaconsejar cualquier viaje considerado "no necesario" a España, incluidas las islas Canarias, ante un aumento de los casos de coronavirus.

Tras actualizar sus recomendaciones de viaje, el Gobierno neerlandés ha indicado en un comunicado que los "viajes vacacionales" no estarían dentro de los considerados "necesarios" y ha señalado que España pasa ahora a estar bajo la categoría de "naranja" debido al riesgo de contagio.

Según el texto, las recomendaciones se han reforzado debido al "deterioro de las condiciones relacionadas con el coronavirus en los territorios en cuestión". El Gobierno ha detallado, además, que estas recomendaciones entrarán en vigor a medianoche.

12:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 405.436 el lunes, con un aumento diario de 2.060 contagios, por debajo de los 3.650 casos anunciados el viernes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 96, frente a los 125 del viernes, ascendiendo la cifra total a 28.872 fallecidos desde los 28.838 del último informe publicado la semana anterior.

11:35 En un nuevo balance virtual sobre el estado del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.903 nuevos contagios de Covid-19, con lo que el total de infecciones a nivel nacional suma 399.568 hasta el momento.

En relación a los fallecidos, la secretaría de estado reportó 64 nuevas muertes, con lo que el total de víctimas fatales asciende a 10.916 en el territorio nacional.

10:29 La economía de Brasil probablemente se derrumbó 9,4% bajo el impacto la epidemia del coronavirus en el país durante el segundo trimestre, el peor período de tres meses en la historia, mostró un sondeo de Reuters.

La actividad económica comenzó a revivir después de que el presidente Jair Bolsonaro lanzó medidas de gasto para lidiar contra las consecuencias del Covid-19, pero el optimismo ha decaído ante temores de que este enfoque pueda descarrilar su agenda original de austeridad en caso de perdurar en el tiempo.

Los últimos datos del producto interno bruto (PIB), que se conocerán el 1 de septiembre, reforzarán un arduo debate sobre la extensión de una vasta iniciativa que rápidamente está erosionando la posición del ministro de Economía Paulo Guedes, un favorito de Wall Street.

La disparada del déficit presupuestario ha agitado las preocupaciones entre los economistas, cuyas advertencias suman presión sobre un gobierno que ya enfrenta críticas por su manejo de una crisis sanitaria que se cobró casi 115.000 vidas.

El PIB probablemente colapsó 9,4% en abril-junio en términos trimestrales después de una baja de 1,5% en el primer trimestre, de acuerdo con la estimación mediana de 33 economistas encuestados del 17 al 21 de agosto. Las previsiones oscilaron entre -7,5% y -13,6%.

09:15 Italia inició el lunes las pruebas en humanos de una potencial vacuna contra el Covid-19, uniéndose a un esfuerzo global para desarrollar una respuesta al virus que está mostrando señales de rebrote en Europa.

El Instituto Lazzaro Spallanzani de Roma, un hospital especializado en enfermedades infecciosas, llevará a cabo ensayos con 90 voluntarios durante las próximas semanas, con la esperanza de que la vacuna pueda estar disponible en la primavera del próximo año.

Francesco Vaia, director de salud del hospital Spallanzani, dijo a Reuters que el primer paciente será monitoreado durante cuatro horas antes de que se le permita ir a casa, donde se le mantendrá bajo observación durante 12 semanas.

"Veremos si produce algún efecto secundario y si produce anticuerpos neutralizantes", dijo Vaia, añadiendo que la segunda fase de pruebas tendrá lugar en países con mayores tasas de infección, como México y Brasil.

"Si somos capaces de ser rápidos, tendremos las primeras dosis en el mercado la próxima primavera", añadió.

08:38 Finlandia endurecerá las restricciones a las reuniones públicas a partir de septiembre, limitándolas a 50 personas a menos que a no ser que haya otras medidas en vigor, debido al reciente aumento de casos de Covid-19, dijeron las autoridades hoy.

Tras haber permitido reuniones de hasta 500 personas durante agosto, los nuevos límites se aplicarán en encuentros públicos tanto en interior como en el exterior, dijo la agencia administrativa estatal.

Las reuniones públicas de más de 50 personas sólo se permitirán con estrictas medidas de seguridad, como mantener una buena higiene y una distancia de uno a dos metros entre los asistentes, obligando a los organizadores de eventos deportivos y culturales a replantearse sus disposiciones una vez más.

"Es absolutamente necesario endurecer las restricciones, porque la situación epidemiológica de Finlandia ha cambiado en una dirección desfavorable y los casos confirmados de Covid-19 han aumentado a lo largo de todo el mes de agosto", dijo la institución.

07:00 Unos 172 países se han comprometido con el plan COVAX liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, dijo la institución el lunes, aunque precisó que se necesita más financiamiento de forma urgente.

"Inicialmente, cuando haya un suministro limitado (de vacunas contra el COVID-19), es importante administrar la vacuna a los que tengan un mayor riesgo en el mundo", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante los medios.

06:30 Italia ha iniciado este lunes la experimentación en humanos de su vacuna contra el Covid-19, según ha anunciado el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, con la vista puesta, según los responsables del proyecto, en que las dosis puedan estar disponibles para su venta la próxima primavera.

"Una noticia importante: hoy ha comenzado la experimentación en humanos de la vacuna italiana", ha escrito Speranza en su Twitter, destacando que los investigadores y científicos italianos "están al servicio del desafío mundial para derrotar al Covid-19".

Las pruebas se llevarán a cabo en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INMI) Lazzaro Spallanzani en Roma y en ellas participarán 90 voluntarios seleccionados de entre 7.000. El proyecto, desarrollado de forma conjunta con la empresa de biotecnología italiana Reithera, cuenta con una inversión de 5 millones de euros que financian el Ministerio de Investigación y la región de Lazio.

06:00 La Comunidad de Madrid pide a sus ciudadanos que eviten "interacciones sociales innecesarias" como reuniones sociales o familiares, pero rechaza la vuelta a un confinamiento que limite la actividad económica y el trabajo.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido hoy en la Ser que la actual ley de salud pública permite a las autonomías modular el derecho a la circulación pero "de una manera no intensa", mientras que volver a un confinamiento sí "priva de libertad", una situación "excepcional" que "no es el caso".

03:00 Más de 23,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 805.075​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

00:00 El presidente Donald Trump ha celebrado la noche del domingo, víspera de la Convención Nacional Republicana en la que será reelegido como candidato republicano a la Casa Blanca, el anuncio de la aprobación por parte de la FDA del uso de plasma convaleciente para pacientes graves de Covid 19.

La transfusión de plasma sanguíneo con anticuerpos de personas que han superado la Covid 19 mejora la respuesta inmune, según resultados preliminares que han dado pide a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en sus siglas inglesas) apruebe el uso de emergencia de esta vía terapéutica en pacientes críticos, según anunció ayer el organismo regulador.

La FDA ha fundamentado su decisión en evidencia científica que sugiere que el trasplante de plasma reduce la mortalidad y mejora la salud de los pacientes infectados en los primeros tres días de hospitalización, según un ensayo clínico realizado sobre 20.000 pacientes. Actualmente, unos 70.000 enfermos han sido tratados con esta aproximación terapéutica en hospitales como el Monte Sinaí de Nueva York y el Johns Hopkins.

