VIERNES 3 DE JULIO

12:49 El ministro de Salud de Rusia dijo que es improbable que la vida vuelva a la normalidad antes de febrero como muy pronto, ya que cada día siguen reportándose miles de casos nuevos de coronavirus y la cifra de muertos en el país se acerca a los 10 mil.

Mikhail Murashko dijo a la agencia de noticias Interfax en una entrevista que 3.500 personas seguían recibiendo tratamiento en Rusia con respiradores artificiales, algo que calificó como una "cifra seria". Asimismo, agregó que habrían muerto millones si no se hubieran tomado medidas preventivas.

Algunas restricciones siguen en vigor, como la prohibición de vuelos internacionales, ampliada el jueves hasta agosto. No obstante, se han aliviado muchas medidas, ya que restaurantes, gimnasios y los viajes domésticos están permitidos siguiendo las normas de distanciamiento social y ciertos parámetros.

"¿Qué es la vida normal? Es ir a conciertos, tomar vuelos, trabajos y viajes completos. Bajo mi punto de vista, es improbable que esto ocurra antes de febrero", comentó Murashko, sin dar detalles.

12:03 La ministra de Economía española, Nadia Calviño, dijo que toda la deuda emitida por la Unión Europea para ayudar a sus Estados miembros a enfrentar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus será devuelta. La deuda será sostenible ya que financiará proyectos para ayudar a la UE a reanudar un crecimiento económico que se vio interrumpido por la crisis sanitaria, dijo.

"Obviamente la deuda se pagará", dijo Calviño, quien ha sido propuesta recientemente por España para liderar el Eurogrupo, el club de los 19 ministros de Finanzas de los países de la eurozona. "La sostenibilidad de la deuda a largo plazo está garantizada y estamos haciendo planes y actuando de forma responsable como siempre lo ha hecho Europa", añadió.

11:25 A cuatro meses de la llegada del primer caso de coronavirus a Chile, el subsecretario de Salud Pública, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas se registraron 3.548 casos de coronavirus en Chile, de los cuales 2.703 presentaron síntomas. Con esto, el total de contagiados en ya suma 288.089 en todo el país, de los cuales 28.695 son activos.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 131 personas, con lo que las víctimas fatales ascienden a 6.051 en el territorio nacional.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que "hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando fuertemente, sin embargo, tenemos que decir que en este trabajo mancomunado estamos viendo buenas cifras".

"Todas las mediadas y esfuerzos, trabajo y sacrificio que hemos realizado como país, vemos estas cifras que nos dan esperanzas sin embargo no podemos bajar los brazos", sentenció.

10:26 Científicos alemanes comenzaron el viernes un estudio a nivel nacional para obtener una mejor visión general de la prevalencia real del coronavirus en la población del país y probar qué tan bien están funcionando las medidas para prevenir su propagación.

El estudio realizado por el Centro Helmholtz de Investigación de Infecciones (HZI) comenzará analizando alrededor de 3 mil muestras de sangre de residentes en la ciudad de Reutlingen, en el sur de Alemania, en busca de anticuerpos creados cuando el sistema inmunitario combate el coronavirus.

Los científicos realizarán cinco pruebas de anticuerpos diferentes en cada muestra. El estudio se llevará a cabo durante un período de un año, con muestras de sangre adicionales que se recolectarán y analizarán nuevamente en distritos seleccionados de Alemania cuatro y ocho meses después de la primera encuesta.

10:03 La actividad económica de Brasil se contrajo significativamente en junio por cuarto mes consecutivo, según un sondeo privado a gerentes de compras divulgado el viernes, ya que la crisis del Covid-19 debilitó profundamente la economía durante el segundo trimestre.

Sin embargo, hubo fuertes divergencias en los sondeos entre las manufacturas, que se expandieron ligeramente, y el dominante sector de servicios, que siguió bajo una enorme presión y perdió empleos a su ritmo más acelerado en la historia.

El índice PMI de IHS Markit para el sector de servicios se Brasil subió a 35,9 en junio desde 27,6 en mayo; mientras que el índice compuesto PMI que incluye la actividad de manufacturas aumentó a 40,5 desde 28,1.

Aunque ambos índices mostraron incrementos en el mes, aún sugieren declives graves en la actividad: una lectura por arriba de 50 marca expansión, mientras que por debajo de esa cifra refleja contracción. Ambas lecturas para junio implicaron caídas en la actividad compuesta y de servicios de Brasil por cuarto mes consecutivo.

09:45 Uruguay, Paraguay y Argentina son los países que mejor han enfrentado al coronavirus en América Latina -uno de los mayores focos actuales de la pandemia-, mientras que Brasil es el que peor lo ha hecho, según un sondeo a lo largo del subcontinente.

De acuerdo con la encuesta de la consultora Trespuntozero, el desempeño del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou frente a la pandemia tiene una aprobación del 77,8% en su propio país; el del paraguayo Mario Abdo, del 76,7%, y el del argentino Alberto Fernández, del 68%.

El costarricense Carlos Quesada tiene una aprobación doméstica del 67,9% respecto del combate al coronavirus, el peruano Martín Vizcarra del 57,6%, el colombiano Iván Duque del 54%, el mexicano Andrés López Obrador del 52,8% y el dominicano Danilo Medina del 50,5%. La gestión sanitaria del chileno Sebastián Piñera tiene un respaldo del 32,4% y la del ecuatoriano Lenín Moreno de solo el 14,7%.

En ocho de los 10 países en los que se realizó el estudio, los consultados consideraron a Uruguay uno de los que mejor controló al coronavirus, mientras que en siete países se mencionó a Argentina. Brasil, en cambio, fue mencionado en todos los países como uno de los que peor gestionó la actual crisis sanitaria.

09:33 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó un extracto de la ley sobre el uso obligatorio de mascarillas, aprobada por el Congreso, que determinó que sería obligatorio en lugares cerrados donde se reúnen personas como establecimientos comerciales e industriales, templos y centros de enseñanza.

Según la orden publicada el viernes en la Gaceta Oficial, Bolsonaro también vetó la sección de la ley que obliga a los establecimientos, tanto públicos como privados, a proporcionar máscaras protectoras a clientes.

La ley aprobada por el Congreso también obliga al uso de mascarillas en espacios públicos, como el transporte. Los vetos tendrán que ser analizados en una sesión conjunta del Congreso, que decidirá si los mantiene o los revoca.

09:29 La gente de Beijing se apresuró a comprar boletos de tren y avión de la capital china después de que el gobierno local comenzó a aliviar las restricciones de viaje por primera vez desde un brote que se descubrió a mediados de junio.

Los residentes de las áreas de Beijing designadas como de "bajo riesgo" podrán salir de la ciudad sin tener que dar un resultado negativo para el coronavirus a partir del 4 de julio, dijo Pan Xuhong, subdirector de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing. Se mantendrán controles estrictos sobre las personas de docenas de áreas de riesgo medio y alto.

A los 30 minutos del anuncio, las búsquedas de vuelos salientes aumentaron cinco veces en comparación con el mismo período del día anterior, y hubo un aumento de casi 350% en las búsquedas de estadías en hoteles en las próximas dos semanas, informó Beijing Daily , citando datos de Tongcheng Viaje. Qunar, una plataforma de viajes china, dijo que las ventas de boletos de avión y tren aumentaron más del doble en una hora, según el periódico local.

Un aumento similar en la demanda de viajes ocurrió en abril, cuando Beijing redujo su nivel de respuesta de emergencia por primera vez desde que comenzó la epidemia en enero. La vida estaba volviendo a la normalidad en junio cuando los residentes volvieron a verse sometidos a severas restricciones después de que se descubriera un brote en el mercado mayorista más grande de la ciudad, lo que llevó a los funcionarios locales a cerrar las escuelas y bloquear algunos complejos de viviendas.

08:37 Israel está fortaleciendo su encuesta nacional de exposición al coronavirus, ya que una segunda ola de infecciones amenaza con hundir al país nuevamente en el cierre.

El programa reforzado comenzará a revisar resultados positivos para anticuerpos contra el patógeno, ayudando a los investigadores a comprender la profundidad y duración de la inmunidad, según Yair Schindel, miembro del grupo de trabajo que ayuda al Ministerio de Salud de Israel a responder al coronavirus. Las pruebas de anticuerpos muestran si alguna vez alguien ha sido infectado, a diferencia de las pruebas virales que buscan casos activos.

08:03 La Comisión Europea anunció el viernes que otorgó una aprobación condicional para el uso del antiviral remdesivir en pacientes de Covid-19, luego de un proceso acelerado para examinar los beneficios del fármaco.

El brazo ejecutivo de la UE dijo que el medicamento, producido por Gilead Sciences Inc, es el primer remedio autorizado por la Unión Europea para tratar el Covid-19 tras un procedimiento de examinación "por fases" iniciado a fines de abril por la Agencia de Medicinas Europea.

La agencia revisa los datos de forma escalonada a medida que van emitiéndose, mientras que el procedimiento permanece en curso. La Comisión dijo el miércoles que estaba en negociaciones con Gilead para obtener dosis de remdesivir para las 27 naciones que conforman el bloque.

07:15 España prepara plan de inversión postpandemia de US$ 168.410 millones

España está preparando un plan de inversión de US$ 168.410 millones que estará financiado con fondos de la Unión Europea y que ayudará a la economía del país a recuperarse del coronavirus, dijo el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Se trata de un plan de inversión público que movilizará también recursos privados", dijo Sánchez durante un discurso en Palacio de la Moncloa.

Da acuerdo con los planes de la UE, España recibiría unos 140.000 millones de euros de un fondo especial de recuperación.

06:20: El sector servicios de España recupera el aliento tras el fin de las restricciones

El sector servicios de España recuperó a duras penas la senda del crecimiento en junio, repuntando tras un confinamiento impuesto para frenar la propagación del coronavirus que paralizó la actividad económica entre abril y mayo, según una encuesta publicada el viernes.

El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Markit del sector servicios, que representa alrededor de la mitad de la producción económica de España, subió a 50,2 en junio desde la lectura de 27,9 de mayo y la de 7,1 de abril, el más bajo registrado desde que se inició la encuesta en 1999.

El repunte de junio fue el más alto en los registros. Una cifra superior a los 50 puntos indica crecimiento.

04:00 Reino Unido relajará las normas de cuarentena para unos 50 países

El ministro de Transporte británico Grant Shapps dijo el viernes que serán levantadas las normas de cuarentena para las personas que lleguen a Inglaterra provenientes de unos 50 países, incluidos Alemania, Francia, España e Italia, a partir del 10 de julio.

"Habrá una lista de más de 50 países y si se agregan en los territorios de ultramar, 60 y tanto, lo publicaremos más tarde hoy", dijo a Sky News.

Según las normas vigentes, los viajeros deben aislarse durante 14 días al entrar en el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido establecería exenciones a sus recomendaciones contra los viajes internacionales "salvo los esenciales" a partir del 4 de julio.

Reino Unido dijo que exigirá a todos los viajeros, excepto a los de los países exentos, que proporcionen información de contacto, incluyendo su historial de viaje, a su llegada. Las personas que han estado en países no exentos o han estado en ellos en tránsito tendrán que seguir aislándose durante 14 días.

El periódico Telegraph informó el jueves que el Gobierno terminaría con las reglas de cuarentena por coronavirus para los llegados de 75 países para que la gente pueda ir de vacaciones.

El país también levantaría la prohibición de viajes no esenciales a casi todos los destinos de la UE, los territorios británicos incluyendo Bermudas y Gibraltar, y Turquía, Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, según añadió el Telegraph.

Reino Unido reabrirá sus pubs, restaurantes y otros establecimientos este fin de semana, como parte de la reapertura gradual de su economía.

00:30 Japón no reactivará el estado de emergencia pese al aumento del coronavirus en Tokio

Japón no tiene necesidad de reintroducir el estado de emergencia para hacer frente al coronavirus, según dijo el viernes su principal portavoz del Gobierno, pese a que los casos en Tokio se elevaron a un máximo de dos meses.

Los nuevos casos se han dado sobre todo entre personas de entre 20 y 30 años, según dijo a la prensa el secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga, y el número de casos graves ha disminuido.

Los nuevos casos diarios en la última semana han superado los 50 en Tokio, donde se registraron más de 120 el viernes, frente a los 107 del día anterior, según informó el periódico Nikkei, con un aumento de la propagación entre los trabajadores de la vida nocturna.

JUEVES 2 DE JULIO

19:20 Brasil detectó la segunda cifra más alta de casos diarios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 48.105 nuevas infecciones, lo que elevó el total en el país a 1.496.858, según el Ministerio de Salud.

El número de casos nuevos está justo por debajo de los casi 55,000 reportados el 19 de junio.

En relación con las muertes, se registró 1.252 decesos nuevos el jueves, elevando la cifra de fallecidos a 61.884.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de casos y muertes debidas al virus, solo por detrás de Estados Unidos, que tiene alrededor de 2,7 millones de infecciones confirmadas y más de 128,000 fallecidos.

El Ministerio de Salud ha destacado un avance reciente de la enfermedad en las regiones del sur y medio oeste, menos importantes por la enfermedad. Funcionarios del gobierno dijeron también que más del 90% de los municipios brasileños y registran casos de coronavirus.

Aunque el país está en el punto álgido de la pandemia, muchos estados y municipios han sufrido procesos de reactivación económica y desconfinamiento, incluidos São Paulo y Río de Janeiro, los estados más afectados por la enfermedad en Brasil.

Según el ministerio, São Paulo sufrió 302.179 casos y 15.351 fallecimientos. El gobierno regional estimó en una conferencia de prensa el jueves que el estado podría alcanzar el 15 de julio 23,000 muertes y 470,000 casos de Covid-19.

18:00 Más de tres docenas de estados de Estados Unidos estaban viendo un aumento de casos de COVID-19, según un análisis de Reuters del jueves, más reciente y sombría señal de que la pandemia de coronavirus, que una vez se precisó que estaba decayendo, se extendía de nuevo y rápidamente.

Florida, que estuvo entre los estados más golpeados en junio, rompió récords el jueves al anunciar más de 10,000 nuevos casos de coronavirus, el mayor incremento de un día en el estado desde que comenzó la pandemia en el país, según un recuento de Reuters.

Las pruebas positivas en California, foco de otro nuevo brote, subieron un 37% y las hospitalizaciones aumentaron un 56% en las últimas dos semanas.

Las nuevas infecciones aumentaron en 37 de los 50 estados de Estados Unidos en los últimos 14 días en comparación con las dos semanas anteriores a los principios de junio, según un análisis de Reuters.

Estados Unidos ha reportado más de 128,000 muertes relacionadas con el coronavirus, casi un cuarto del total mundial conocido.

La ola de nuevos casos ha hecho que muchos gobernadores se detengan o den marcha atrás en sus aviones para reabrir sus estados después de meses de estrictos confinamientos, cierren playas y cancelados espectáculos pirotécnicos durante el próximo fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos.

"No hemos salido de esta crisis. Todavía estamos en la primera ola de esta crisis. Requiere cierto nivel de responsabilidad personal", dijo el gobernador de California Gavin Newsom, demócrata, en una reunión informativa diaria sobre la pandemia.

En Texas, otro estado con una alarmante aceleración de los casos, el gobernador Greg Abbott emitió el jueves una orden estatal que obliga a usar mascarillas en público en los condados con más de 20 casos de coronavirus.

Las infecciones en Florida aumentaron en junio un 168%, es decir, más de 95,000 nuevos casos. El porcentaje de pruebas que dan positivo se ha disparado al 15% de la prueba, frente al 4% de finales de mayo.

Florida, con 21 millones de residentes, ha registrado más casos nuevos de coronavirus diarios que cualquier país europeo en el punto álgido de sus brotes.

Para contener el brote, Florida ha cerrado bares y algunas playas, pero el gobernador se ha resistido a exigir mascarillas en todo el estado en público o reimponer el confinamiento.

17:00 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, han coincidido este jueves en la necesidad de recurrir al diálogo y a la cooperación para abordar las crisis en África, América Latina y Oriente Próximo, que se han visto agravadas por la pandemia del Covid-19 y, en este sentido, han subrayado la importancia de una respuesta humanitaria que no deje de lado a ninguna persona.

Durante la conversación, González Laya ha invitado al secretario general de la ONU a viajar a nuestro país en breve para celebrar el 75 aniversario de las Naciones Unidas en España, país firmemente comprometido con el multilateralismo y las Naciones Unidas.

Ambos han conversado sobre la situación creada por la COVID-19 y su impacto en las regiones más frágiles del mundo y la titular de Exteriores ha reiterado el apoyo de España al llamamiento del secretario general de la ONU a un alto el fuego global y ha acogido con satisfacción la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad que va en esa dirección.

Por su parte, Guterres ha agradecido a España y la Unión Europea (UE) los esfuerzos desplegados en la conferencia de donantes para los emigrados y desplazados de Venezuela en la región.

16:00 El gobierno peruano espera que el transporte aéreo y terrestre de pasajeros se reinicie a nivel local desde mediados de julio tras la suspensión de servicios en marzo por el coronavirus, dijo el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada.

El funcionario afirmó que su equipo, en conjunto con autoridades del Ministerio de Salud, está elaborando los protocolos de bioseguridad para permitir la reanudación de estas actividades, mientras el país empezó a levantar esta semana una de las cuarentenas más largas del mundo.

"Hemos tenido trabajos arduos con los operadores y las aerolíneas. Tenemos los protocolos prácticamente cerrados y efectivamente ahí no va haber una restricción en el aforo, todos ya han implementado sus mecanismos de filtro, lo que hemos utilizado son protocolos internacionales", dijo Lozada.

Los vuelos no incluirán siete regiones -de las 25 que hay en Perú- que aún permanecerán en cuarentena debido a que sus niveles de contagios se mantienen altos, entre ellos Arequipa, la segunda más poblada en el país. El ministro Lozada dijo que el reinicio de los vuelos nacionales y del transporte inteprovincial terrestre será a partir del 15 de julio y de forma gradual; con una demanda estimada de un 40% en el primer mes de nuevas operaciones.

13:10 Los estados de la Unión Europea deben cerrar un acuerdo durante el verano boreal sobre un fondo de recuperación para ayudar a las economías más afectadas por la crisis del coronavirus, dijo el jueves la canciller Angela Merkel, un día después de que Alemania asumiera la presidencia rotativa del bloque.

"Tenemos claro dónde están las dificultades pero todos sabemos que sería bueno que nos pongamos de acuerdo en julio. Si necesitamos más tiempo sería una variante menos buena", dijo, refiriéndose también a los planes para un presupuesto de la UE a largo plazo.

"Debe haber un acuerdo en el verano (boreal), no puedo imaginar ninguna otra variante así que trabajaremos muy duro para mostrar una señal de nuestra resolución", indicó.

11:34 En un nuevo informe diario sobre el estado del coronavirus, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, reveló que en las últimas 24 horas se reportaron 2.498 casos de coronavirus en Chile, de los cuales 2.042 presentaron síntomas. Con la cifra de hoy, el total de contagiados ya suma 284.541 en el territorio nacional. De esos 29.247 son casos activos.

La autoridad sanitaria también lamentó el fallecimiento de 167 personas contempladas por el Registro Civil, con lo que las víctimas fatales desde que llegó la pandemia ya ascienden a 5.920.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que en las últimas semanas las cifras del país han seguido bajando, y afirmó que "hemos informado datos reales. La disminución es de un 24% de positividad de exámenes PCR. Estamos haciendo muchos esfuerzos, a redoblarlos para seguir disminuyendo estas cifras".

"Son datos buenos, duela a quien le duela", sentenció el secretario de Estado.

09:45 México registró en junio la pérdida de 82 mil empleos formales, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que en el mes precedente se destruyeran cerca de 345 mil puestos de trabajo por la contracción económica resultante de la pandemia del coronavirus.

Según datos oficiales, entre abril y mayo hubo más de un millón de despidos de trabajadores inscritos al seguro social, en coincidencia con la suspensión de las actividades económicas no esenciales y el confinamiento de la población en sus hogares para frenar la propagación del virus.

"Cerramos junio con solo 82 mil empleos perdidos en los inscritos en el seguro social", dijo el jueves el mandatario.

08:22 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo hoy que una reforma fiscal se hace inevitable cuando haya quedado atrás la pandemia de coronavirus, ya que la recaudación de impuestos del país es inferior a la media de la Unión Europea.

En una entrevista con la cadena de televisión La Sexta, Sánchez matizó que su gobierno de coalición tendría como objetivo de las subidas de impuestos a las empresas más grandes en lugar de las más pequeñas.

También dijo que el Ejecutivo aprobará un nuevo paquete de medidas por 50.000 millones de euros (US$ 56.410 millones) dirigido a mejorar la solvencia de las empresas y ayudarlas a recuperarse del impacto del Covid-19.

Según dijo una fuente oficial a Reuters, el Gobierno aprobará estas medidas en el consejo de ministros del viernes.

08:00 Tesla está fabricando impresoras móviles de moléculas para ayudar a elaborar la potencial vacuna contra el Covid-19 que está siendo desarrollada por CureVac en Alemania, tuiteó el presidente ejecutivo de la firma de autos eléctricos, Elon Musk.

CureVac, una firma alemana que no cotiza en bolsa, dijo que está desarrollando unidades de producción de mRNA portátiles y automatizadas a las que llama impresoras y que fueron descritas por Musk como "microfactorías de ARN".

Están siendo diseñadas para ser enviadas a lugares remotos, donde podrían elaborar el candidato a vacuna y otras terapias basadas en mRNA, dependiendo de la receta que se introduzca en la máquina.

07:21 Se espera que los colegios en Inglaterra establezcan planes de aprendizaje remoto en caso de brotes locales de coronavirus, así como también se preparen para un regreso completo al aula en septiembre, según las medidas gubernamentales publicadas hoy.

Los planes del Departamento de Educación confirman que el gobierno levantará los límites al tamaño de los grupos de estudiantes para permitir que las escuelas abran a plena capacidad. Los alumnos se organizarán en "burbujas" de grupos de clase o año para controlar la propagación del coronavirus. Las escuelas también deberán elaborar planes en los que grupos de todo el año puedan autoaislarse y aprender de forma remota en caso de brotes de Covid-19.

06:30 Más de la mitad de Estados Unidos ha revertido o detenido la reapertura de bares, restaurantes y tiendas a medida que la pandemia de coronavirus azota casi todos los estados y golpea a la economía más grande del mundo.

Arizona, Florida, Nevada y Georgia, que representan el 13% de la población, no cumplen ninguno de los cuatro criterios federales recomendados para reabrir sus economías, mientras que siete estados, o el 16%, cumplen solo uno, dijo Goldman Sachs en una nota. Vermont y New Hampshire son los únicos estados que satisfacen las cuatro demandas.

Las políticas más estrictas impuestas a nivel estatal incluyen restaurantes que regresan al límite de ocupación del 50%, desde el 75%, en Texas, mientras que en Arizona el gobernador ha cerrado bares, gimnasios, cines y parques acuáticos.Goldman dijo que algunos estados, como Nueva York, donde las autoridades han retrocedido en la reapertura prevista para esta semana de comidas en interiores, podrían "comenzar a reaccionar con medidas específicas para mitigar la propagación del virus antes de que los nuevos casos se disparen y la capacidad del hospital disminuya".

06:22 Las empresas del Reino Unido esperan que sus ventas caigan una cuarta parte en los próximos tres meses, incluso cuando la economía reabre lentamente tras los bloqueos por coronavirus, dijeron los jefes de finanzas en una encuesta realizada por el Banco de Inglaterra.

La disminución, aunque aún fuerte, marcaría una mejora significativa desde el trimestre de abril a junio, para los cuales se estima una caída de 38%, según la encuesta realizada entre el 5 y el 19 de junio.

04:27 La recesión en el mercado laboral europeo se ha desacelerado después de que la tasa de desempleo subiera hasta un 6,7% en toda la Unión Europea en mayo, su nivel más alto en nueve meses, pero más bajo de lo que muchos economistas esperaban.

Luego de un fuerte aumento en el gasto de los consumidores en Alemania y Francia en mayo, el aumento del desempleo en Europa inferior al esperado proporciona un mayor estímulo para aquellos que creen que la región se está recuperando rápidamente de la profunda recesión causada por la pandemia.

La tasa de desempleo en Europa había estado disminuyendo constantemente durante siete años desde que alcanzó su punto máximo en más del 11% en 2013. Pero después de alcanzar un mínimo de 12 años del 6,4% en marzo, la pandemia provocó que el desempleo comenzara a aumentar nuevamente, aunque de manera menos dramática. Muchos analistas habían temido inicialmente.

04:20 La tasa de desempleo de Italia aumentó bruscamente en mayo, ya que cientos de miles de personas que habían sido consideradas "inactivas" comenzaron a buscar trabajo después de que se levantaron parcialmente las restricciones de coronavirus.

El número de personas clasificadas como "buscando trabajo" en Italia aumentó en 307.000, elevando su tasa de desempleo de un mínimo de 12 años de 6,6% en abril a 7,8% en mayo.

02:23 Las autoridades filipinas dijeron que estaban liberando a más de 15.000 prisioneros en un intento por aliviar la congestión y contener la propagación del coronavirus.

Los grupos de derechos humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja habían estado instando al país del sudeste asiático, que tiene algunas de las cárceles más superpobladas del mundo, a liberar a los reclusos que cumplen condena por delitos menores.

Al anunciar la medida, el Departamento del Interior y Gobierno Local de Filipinas dijo que la mayoría de los 15.322 prisioneros liberados habían cometido delitos leves o de fianza, y agregó que estaba tomando medidas "después de que las organizaciones de izquierda afirmaran que el gobierno no está haciendo lo suficiente para descongestionar al cárceles".

01:25 Vietnam ha aprobado su mayor proyecto comercial este año, ya que el gobierno busca mantener un ritmo récord de inversión pública y privada para ayudar a la economía a salir de la pandemia de coronavirus.

El primer ministro Nguyen Xuan Phuc firmó en un complejo turístico de US$ 9.3 mil millones en el sur de Vietnam dirigido por Vingroup, el conglomerado privado más grande del país del sudeste asiático.

Los patrocinadores extranjeros también participarán en el desarrollo en el distrito costero de Can Gio, a 50 km al sur de la ciudad de Ho Chi Minh, cuya finalización está programada para 2031.

01:16 El número de nuevos casos de coronavirus en Tokio aumentó por encima de 100 por día por primera vez desde que se terminó el estado de emergencia, según la emisora ​​nacional NHK.

El aumento sigue a un aumento constante en los casos de Tokio en los últimos días, lo que genera temores de una segunda ola y una nueva solicitud para cerrar negocios.

El porcentaje de pruebas que dieron positivo aumentó a 3,4% en los últimos días en comparación con mínimos de menos del 1% a fines de mayo.

01:05 La Comisión Europea está en conversaciones con Gilead Sciences, el negocio farmacéutico de Estados Unidos, para reservar dosis del medicamento Remdesivir para combatir el coronavirus después de que Washington anunció que había comprado gran parte del suministro global.

Stella Kyriakides, comisionada de salud de la UE de 27 países, ha celebrado una serie de negociaciones con la compañía, incluso sobre su capacidad de producción, dijo Bruselas.

Remdesivir, un antiviral, alguna vez fue considerado como un posible medicamento contra el ébola. Es el único medicamento de marca que recibe la aprobación de uso de emergencia de los reguladores de EEUU para el tratamiento de Covid-19.

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

22:15 Las mascarillas sólo se necesitan en los puntos críticos y para las personas enfermas, aconsejó hoy el médico principal de Australia, ya que un brote continuó en la segunda ciudad más grande del país.

Paul Kelly, director médico interino de Australia, dijo que el consejo del gobierno sobre las máscaras "sigue siendo el mismo" a medida que han surgido docenas de nuevos casos en Melbourne.

Victoria, el estado de 6,4 millones de personas de las cuales Melbourne es la capital, ha registrado 365 casos la semana pasada, un aumento del 185 por ciento en los últimos siete días. Nueva Gales del Sur, con 7,5 millones de personas, ha reportado 45 nuevos casos la semana pasada.

22:03 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció suavizar su postura sobre el uso de mascarillas, y le dijo al canal de televisión Fox Business que le gustaba su aspecto.

Aunque a él no le gusta que lo fotografíen con una máscara facial, Trump le dijo a Fox Business que había usado una "en el pasado", y agregó que ponerse una era innecesaria ya que los visitantes fueron probados antes de conocerlo.

"Quiero decir, la gente me ha visto usando una", dijo Trump. "Era una máscara oscura, negra, y pensé que se veía bien. Parecía el llanero solitario.

21:00 El ministro de salud de Nueva Zelanda, David Clark, renunció luego de una serie de errores relacionados con la respuesta del gobierno a la pandemia de Covid-19, incluida una violación personal de las reglas de bloqueo de la nación al llevar a su familia a la playa.

La renuncia de Clark se produce sólo unos meses antes de las elecciones de septiembre y sigue a un escándalo sobre los presuntos procedimientos laxos de Covid-19, que incluyen no evaluar a dos mujeres británicas a las que se les permitió salir de la cuarentena antes y luego dieron positivo por el virus.

20:34 México acumuló hoy 28.510 muertos relacionados al coronavirus, con lo que el país latinoamericano superó a España y se colocó como la sexta nación con más fallecidos en el mundo a causa de la pandemia.

Además, México quedó a punto de sobrepasar a Francia y convertirse en el quinto país con más decesos vinculados al Covid-19. España y Francia, sin embargo, están muy por encima de México en cuanto a muertos por millón de habitantes, según el portal alemán Statista.

20:15 La industria turística mundial está en camino de perder al menos US$ 1.2 billones (millones de millones), o el 1,5% de la producción económica mundial, de los cuatro meses de inactividad en viajes debido a la pandemia. El organismo de comercio y desarrollo de la ONU advirtió que la pérdida podría aumentar en US$ 1 billón (millón de millones) si la interrupción del turismo internacional se extiende por otros cuatro meses y un total de US$ 3.3 billones (millones de millones) si el viaje al extranjero está restringido hasta marzo del próximo año.

20:13 La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó hoy para extender el plazo para que las pequeñas empresas soliciten el programa de préstamos de la administración Trump destinado a ayudarlas a capear la pandemia de coronavirus, dando al Congreso hasta principios de agosto para debatir formas de renovar o cambiar el esquema.

La medida de la Cámara refleja un paso similar dado por el Senado el martes, lo que significa que se promulgará una vez que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firme el proyecto de ley de extensión.

Después de que las pequeñas empresas aprovecharon rápidamente los US$ 349 mil millones iniciales en préstamos perdonables en el Programa de Protección de Nómina en las primeras etapas de la pandemia, el Congreso agregó US$ 310 mil millones al plan.

Pero la demanda comenzó a disminuir, y cerca de US$ 130 mil millones de dinero permanecieron sin gastar antes de la fecha límite anterior del 30 de junio para que las empresas soliciten el programa.

El destino del programa se está observando de cerca mientras el Congreso y la Casa Blanca inician negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo, en medio de las preocupaciones de un punto muerto que no solo podría poner en peligro la ayuda adicional a las pequeñas empresas, sino también el apoyo a los desempleados, los hogares en dificultades y los estados y gobiernos locales.

20:05 El número de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos superó los 50.000 por primera vez hoy, liderado por aumentos récord en California, Texas y Arizona que han surgido como algunos de los nuevos puntos calientes para el virus.

Otras 52.982 personas dieron positivo en las últimas 24 horas, según los datos recopilados el miércoles por el Proyecto de seguimiento de Covid, frente a los 44.358 del martes. El aumento diario superó el récord anterior el 26 de junio en poco más de 8.600.

20:00 Texas informó hoy más de 8.000 nuevos casos de coronavirus, un aumento récord, y dijo que casi 7.000 personas fueron hospitalizadas en todo el estado con la enfermedad.

El departamento de salud del estado dijo que 8.076 personas dieron positivo en las últimas 24 horas, superando el récord anterior establecido ayer por poco más de 1.100. Las muertes aumentaron en 57, la mayor cantidad desde mediados de mayo.

Texas ahora tiene 6,904 personas hospitalizadas en todo el estado con Covid-19. Hoy temprano, el Texas Medical Center, con sede en Houston, el sistema hospitalario más grande de los EE. UU., Reveló que había 1.350 pacientes en sus salas de UCI en el área, superando la capacidad normal de 1.330. Los pacientes con coronavirus representaron el 36 por ciento de esas camas.

TMC está utilizando toda su capacidad de UCI normal y está teniendo que implementar planes para crear nuevas camas de cuidados intensivos.

19:00 El gobierno de Costa Rica anunció que revertirá las medidas de reapertura para intentar frenar el reciente repunte de casos de coronavirus en el país centroamericano, luego de superar con éxito los primeros meses de la pandemia.

Los contagios se triplicaron en junio hasta un acumulado de 3.753 casos, de los que han muerto 17. El miércoles, se sumaron 294 nuevas infecciones, la cifra más alta para una jornada desde el inicio de la epidemia.

"Esto va a requerir lamentablemente ir atrás en algunas actividades", dijo en rueda de prensa el ministro de Salud, Daniel Salas. Los detalles, agregó la autoridad, serán publicados el jueves y regirán por al menos una semana.

El anuncio llega luego del primer fin de semana en que se reabrieron centros comerciales y bares en la mayor parte del país.

Las nuevas restricciones afectarán más a la región central del país -donde se encuentra la capital San José-, adelantó Salas, al calificarla como "el epicentro" de la escalada de contagios.

"Hay que ser realistas. Hay momentos de apertura y hay momentos de restringir. Esto será así hasta que haya una vacuna", aseguró el presidente Carlos Alvarado.

El incremento de casos ya presiona a los centros de salud, dijo Román Macaya, presidente de la Caja del Seguro Social, institución que administra la red de hospitales estatales en todo el país.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó el martes no bajar la guardia a medida que varios países empezaban a relajar las restricciones aplicadas para evitar la propagación del virus ya que el rebrote podría ser peor. Además, estimó que el país alcanzaría en octubre el acmé de la epidemia.

18:00 Los contagios confirmados por coronavirus en Colombia superaron los 100.000 casos el miércoles, mientras el país continúa con las medidas de aislamiento preventivo para contener la pandemia y aumenta la ocupación de las unidades de cuidados intensivos con pacientes infectados, informó el Ministerio de Salud.

Los casos confirmados de coronavirus alcanzaron 102.009, de los cuales 54.941 están activos, en tanto que 3.470 personas han muerto.

Un doble choque provocado por los bajos precios del petróleo y una cuarentena de casi cuatro meses que inició en marzo y se extenderá hasta el 15 de julio, ha golpeado a la cuarta economía de América Latina que hasta antes de la pandemia lucía saludable. Cientos de negocios permanecen cerrados y miles de personas han perdido sus empleos.

Ahora el Gobierno estima que la economía se contraerá un 5,5% este año, muy lejos de la expansión de 3,7% que esperaba originalmente.

Las autoridades de la capital, Bogotá, preocupadas por la creciente utilización de las Unidades de Cuidados Intensivos -que alcanzaron niveles de 70%-, descartaron un confinamiento más estricto después de que el Gobierno Nacional entregó cientos de ventiladores.

Colombia tiene menos casos confirmados por millón de coronavirus en comparación con países vecinos como Chile, Perú, Panamá y Brasil, según datos de la Universidad de Oxford

El Gobierno colombiano dice que Chile, Panamá y Uruguay lo superan en pruebas por millón de habitantes. Colombia está realizando alrededor de 15.000 pruebas por millón de residentes, con una tasa de COVID positivos de alrededor del 16%, según datos oficiales.

17:10 Brasil registró 1.016 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó el total de decesos a 60.610, dijo el miércoles el Ministerio de Salud.

El total de casos confirmados aumentó en 45.482 para llegar a 1.447.523, en el segundo peor brote en el mundo detrás de Estados Unidos.

16:13 Perú inició una nueva convivencia con el coronavirus en la última etapa de una apertura económica, con la que planea echar andar el 96% de las actividades productivas, tras una de las cuarentenas más largas del mundo.

En un decreto supremo en el diario oficial, el gobierno dijo que en la fase 3 de reactivación económica se faculta la operación de todas las actividades mineras, sectores industriales y el comercio, cumpliendo protocolos sanitarios para evitar un brote de la pandemia.

Asimismo, se considera el funcionamiento de restaurantes y tiendas en general con un aforo limitado del público, y también del transporte aéreo y terrestre interno, previa aprobación de protocolos de las autoridades correspondientes.

"El objetivo es reactivar la economía y generar puestos de trabajo", dijo el presidente Martín Vizcarra el miércoles durante la recepción de 400 ventiladores mecánicos que fueron comprados a China para ayudar a los enfermos de Covid-19.

15:36 Estados Unidos reportó más de 44.700 casos de coronavirus hoy, el segundo aumento diario más alto desde el comienzo del brote de la nación, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Los casos recientemente reportados elevan el total de la nación a más de 2.63 millones de casos, aproximadamente una cuarta parte de las cerca de 10,5 millones de infecciones a nivel global.

Hasta el martes, EEUU informó un promedio de 41.132 casos nuevos, en base a los siete días anteriores, pero ayer se cumplió el sexto día en que el promedio superó los máximos anteriores establecidos en abril, cuando algunos funcionarios pensaban que principal economía del mundo había alcanzado su punto máximo de contagios.

14:31 La Reserva Federal de Estados Unidos publicó las actas de su reunión del 9 al 10 de junio, durante la cual mantuvo las tasas de interés estables y tuvo una discusión en profundidad sobre la limitación de los rendimientos de los bonos y el fortalecimiento de su orientación sobre dónde se establecerán las políticas en el futuro.

Los funcionarios en la reunión señalaron que "la postura actual de la política monetaria seguía siendo apropiada", pero dijeron que la Fed debería fortalecer la orientación que brinda a los mercados. Las minutas señalaron la necesidad de una "política monetaria altamente acomodaticia por algún tiempo" y dijeron que las condiciones para eso deberían explicarse claramente.

"En particular, la mayoría de los participantes comentaron que el Comité debería comunicar una forma más explícita de orientación a futuro para el camino de la tasa de fondos federales y proporcionar más claridad con respecto a las compras de valores del Tesoro y agencia (valores respaldados por hipotecas) como más información sobre la trayectoria de la economía se vuelve disponible", indicaron las actas.

También los miembros señalaron que la ayuda fiscal que el Congreso brindó a los hogares, las empresas y los gobiernos estatales y locales "podría resultar insuficiente", mientras que indicaron que preferirían futuros movimientos de política vinculados a la inflación.

13:42 La Maratón de Ciudad de México, originalmente programada para el 30 de agosto, fue cancelada debido a la pandemia de Covid-19, dijeron los organizadores de la carrera. El gobierno de la ciudad y el Instituto del Deporte (INDEPORTE) también cancelaron la media maratón que se correría el 25 de octubre.

"En este momento no existen las condiciones mínimas necesarias para que los corredores se preparen para competir en alguna de las dos distancias, 42.195 kilómetros y 21.097 kilómetros, respectivamente. Por tal motivo, el INDEPORTE se enfoca ahora en la organización de ambos eventos en sus próximas ediciones", informaron el miércoles las autoridades.

12:35 Los países que no utilicen todos los mecanismos disponibles para combatir el coronavirus tendrán dificultades para vencer su propagación, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Algunos países... han tomado un enfoque fragmentado. Estos países enfrentan un largo y duro camino", afirmó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El experto en emergencia de la OMS, Mike Ryan, aseguró en la misma sesión informativa que el organismo de la ONU planea enviar dos expertos desde su sede para unirse a su equipo en China y establecer el alcance de una misión que investiga los orígenes del coronavirus.

12:27 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el miércoles en 249.659, con un aumento diario de 149 contagios frente a los 99 comunicados el martes, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 19, ascendiendo la cifra total a 28.363 fallecidos.

12:13 La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, esbozó el miércoles un escenario oscuro para la economía de Estados Unidos, al afirmar que incluso bajo su mejor escenario el desempleo superará el 10% a finales de año y no regresará a niveles previos a la crisis hasta dentro de cuatro o cinco años.

"Si logramos controlar los problemas de salud pública, ya sea con una estrategia robusta de mitigación o una vacuna, entonces podremos volcarnos realmente rápido a la actividad económica", dijo Daly, agregando que "en ese caso tomaría solo cuatro o cinco años, pero si esto resulta en un impacto generalizado y duradero sobre la economía, entonces (la recuperación) podría tardar más".

11:34 La economía de Ecuador decreció un 2,4% interanual en el primer trimestre del 2020 debido a una contracción de la inversión y una disminución en el consumo del gobierno y los gastos de los hogares, reveló un informe del banco central del país.

El decrecimiento de la economía entre enero y marzo de este año es la caída trimestral más fuerte desde que el presidente Lenín Moreno asumió el cargo en el 2017. En el primer trimestre del 2019, la economía ecuatoriana creció un 1,1% interanual.

11:00 El ministro de Salud, Enrique Paris, informó en el reporte diario que se renovará al menos por una semana más la cuarentena en las ciudades que están con la medida de confinamiento. Además, como medida adicional se aplicará un cordón sanitario para Coronel y Lota desde este viernes a las 22:00 horas.

"La estrategia de poner lugares en cuarentena se toman bajo estricto criterio, para tomar las decisiones en base a evidencia, a datos y con un comité adecuado con expertos", dijo el ministro.

Respecto a las cifras de contagios, el secretario de Salud, Arturo Zúñiga señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 2.650 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 2.134 fueron con síntomas. Con todo, la cantidad de casos detectados en el territorio nacional subió a 282.043, siendo 30.847 los casos activos.



Sobre los fallecidos, se reportaron 65 en las últimas horas, por lo que la cifra total de decesos llegó a 5.753.

10:47 Los ingresos del turismo global caerían en hasta US$ 3,3 billones (millones de millones) debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del Covid-19 y el sector estadounidense sufriría las mayores pérdidas, según un estudio de la ONU publicado el miércoles.

El reporte "COVID-19 y turismo" difundido por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) se basa en tres escenarios para la industria, con medidas de confinamiento que se prolongarían por 4 meses, 8 meses y 12 meses.

En esos escenarios, los ingresos caerían US$ 1,17 billones, US$ 2,22 billones y US$ 3,3 billones, respectivamente, o entre un 1,5% y un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

10:15 El índice de precios al consumidor en Perú arrojó su primera caída mensual en un año al disminuir un 0,27% en junio, debido principalmente a una contracción de los precios de alimentos, dijo el miércoles el Gobierno, en medio del reinicio gradual de la economía tras la paralización ocasionada por el coronavirus.

Los precios minoristas de junio se comparan con la inflación de 0,2% en mayo. En junio del 2019, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC), referencial de la inflación en Perú, se redujo en 0,09%, según datos oficiales.

En la primera mitad del año, el país minero acumuló una inflación de 0,89%; mientras que en los últimos 12 meses a junio el índice de precios aumentó un 1,60%, precisó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en un comunicado.

09:48 Analistas del sector privado esperan que la economía de México se contraiga un 8,8% al cierre de este año, desde una caída del 7,99% estimada previamente, reveló una encuesta del banco central divulgada el miércoles.

08:36 Las nóminas privadas de Estados Unidos subieron menos de lo esperado en junio y es probable que los aumentos se vean frenados por más infecciones de COVID-19, lo que amenaza la incipiente recuperación de la recesión. El Informe Nacional de Empleo del ADP del miércoles mostró que las nóminas privadas aumentaron en 2,369 millones de puestos de trabajo el mes pasado.

Los datos de mayo fueron revisados al alza para mostrar un alza de 3,065 millones, en línea con un sorprendente repunte del crecimiento del empleo reportado por el gobierno, en lugar de la caída de 2,76 millones que se había estimado anteriormente. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las nóminas privadas aumentarían en 3 millones en junio.

08:05 El gobierno de Brasil restringirá el ingreso de extranjeros al país por 30 días debido a la pandemia de coronavirus, informó en una publicación en el diario oficial realizada la noche de ayer.

Extranjeros con residencia permanente en Brasil o que cuenten con visa de trabajo estarán eximidos del decreto, junto con foráneos con cónyuges o hijos brasileños. Pasajeros en tránsito a otros países también están exentos, siempre que no salgan de los aeropuertos.

07:45 Las cuentas fiscales de Argentina se están debilitando durante la pandemia del coronavirus debido al mayor gasto público para ayudar a millones de afectados por la recesión y a la merma en la recaudación por la baja actividad económica.

El país sudamericano registró un déficit primario de US$ 3.666 millones en mayo, el más alto en su historia, afectado por el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno para disminuir la propagación del coronavirus. Pese a este intento, los casos positivos de Covid-19 siguen en aumento.

Con Argentina atrapada en una cesación de pagos y sin poder acceder a los mercados internacionales de crédito, el déficit podría alcanzar entre un 5,5% y 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, según analistas consultados por Reuters, desde las estimaciones del 2,2% y 2,5% de déficit alcanzado hasta mayo.

El gobierno del presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre, ha lanzado medidas para asistir a trabajadores y familias de bajos ingresos, mientras que congeló las tarifas de servicios públicos para ayudar a la población durante el confinamiento obligatorio.

Este paquete de medidas hizo que el gasto primario casi se duplicara en el quinto mes del año, según su variación interanual, a 579.507 millones de pesos (unos US$ 8.224 millones).

Por otra parte, los ingresos fiscales se estancaron a pesar de una inflación que ronda un 45%.

06:23 Irán restablecerá las restricciones a los movimientos populares en aproximadamente un tercio de sus provincias luego de que surgieran los casos de coronavirus.

06:20 El desempleo alemán ha alcanzado un máximo de cinco años del 6,2% en junio, a pesar de que millones de trabajadores están protegidos del impacto de la pandemia en la economía por el plan de licencia subsidiado por el estado.

La economía más grande de Europa había estado cerca del pleno empleo antes de que ocurriera la pandemia. Pero desde entonces su número de desempleados ha aumentado a niveles no vistos en cinco años. Esto persistió en junio, ya que el número de desempleados aumentó en 40.000 a 2.85 millones, aumentando su tasa de desempleo de 6,1% a 6,2%.

00:05 Australia aumentará el gasto de defensa y adquirirá misiles de ataque de largo alcance por primera vez en respuesta a un mundo más peligroso después de Covid-19 y una mayor competencia estratégica en la región de Asia Pacífico, dijo el gobierno.

Una nueva estrategia de defensa establece el objetivo de garantizar que Canberra pueda, y se entienda que está dispuesto, desplegar el poder militar para dar forma a su entorno, disuadir las acciones contra los intereses de la nación y, cuando sea necesario, responder con la fuerza militar.

Compromete A $ 270 mil millones (US $ 187 mil millones) a gastos de defensa durante una década - A $ 70 mil millones más que los A $ 200 mil millones comprometidos en el momento del último libro blanco de defensa en 2016 - e incluye una lista de compras de nuevas armas sofisticadas, incluyendo el sistema de misiles antibuque de largo alcance AGM-158C de EEUU.

MARTES 30 DE JUNIO

22:15 El Senado de Estados Unidos votó para extender el programa de rescate de pequeñas empresas del gobierno hasta el 8 de agosto, otorgando a las empresas afectadas por el coronavirus tiempo adicional para acceder a los US$ 130 mil millones restantes de la instalación. La legislación aún necesita aprobar la Cámara de Representantes para su aprobación final.

22:00 La ciudad de Nueva York reducirá su financiamiento policial en US$ 1 mil millones en su presupuesto 2020-2021, mientras lucha por recuperarse financieramente de la pandemia de coronavirus.

El alcalde Bill de Blasio y el Consejo de la Ciudad de Nueva York anunciaron hoy que acordaron un presupuesto de US$ 88,2 mil millones.

El alcalde dijo que la ciudad había gastado más de US$ 2.7 mil millones en combatir la pandemia de Covid-19, incluidos $ 800 millones en equipo de protección personal y $ 800 millones en nómina y apoyo. Dijo que la ciudad gastó US$ 450 millones en suministros de alimentos.

21:45 Las exportaciones de Corea del Sur informaron su cuarto mes consecutivo de caídas de dos dígitos, según datos preliminares, en una indicación del empeoramiento económico de la pandemia mundial de coronavirus.

El valor de los envíos de la cuarta economía más grande de Asia en junio cayó un 11% a US$ 39,2 mil millones, desde US$ 44 mil millones hace un año, y una ganancia del 5% en febrero de este año, según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía.

El ritmo de la disminución fue peor que el pronóstico de caída del 8% de los economistas encuestados por Reuters, pero aún así marcó una mejora después de la caída anual de más del 20% en abril y mayo.

21:30 La ciudad de Chicago dijo hoy que otorgó un contrato de US$ 56 millones para establecer un servicio de localización de contactos para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus y enfocarse en los vecindarios más afectados por Covid-19.

Funcionarios de salud pública de Chicago dijeron que el contrato se adjudicaría a Chicago Cook Workforce Partnership, una agencia sin fines de lucro para solicitantes de empleo.

21:20 Un mandato nacional de máscara facial en Estados Unidos podría actuar como un sustituto de los bloqueos renovados que de otra manera deducirían alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, argumentaron los analistas de Goldman Sachs en un informe, ya que varios estados han pausado o revertido las medidas de flexibilización en respuesta al crecimiento en casos de coronavirus.

21:00 Grecia reabre sus 27 aeropuertos para dirigir vuelos internacionales mañana. Los turistas de los estados miembros de la UE y otros 15 países, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, serán bienvenidos, pero los visitantes de Suecia, el Reino Unido y Turquía serán excluidos al menos hasta el 15 de julio, agregó. Los turistas estadounidenses, rusos y chinos aún no pueden ingresar a Grecia.

20:35 Estados Unidos informó hoy un número casi récord de nuevos casos de coronavirus, marcando la cuarta vez en cinco días, el aumento ha superado los 42.000.

Otras 44.358 personas en EEUU dieron positivo en las últimas 24 horas, según los datos recopilados por el Proyecto de seguimiento de Covid, frente a casi 36.500 el lunes.

Ese nivel está a solo 15 casos de un aumento récord de un día el 26 de junio, pero también significa que la tasa de casos diarios en EEUU se ha más que duplicado desde el 31 de mayo, cuando 21.672 personas dieron positivo.

Los datos provienen de una advertencia de parte de Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, de que en EEUU podrían haber nuevos casos y elevarse a 100.000 por día.

Texas informó un aumento diario récord de 6.975 casos nuevos, pocos días después de que el gobernador Greg Abbott revirtiera la reapertura del estado y ordenó el cierre de bares.

20:30 México reportó el martes 648 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, elevando el total de fallecidos a 27,769, mientras que la cantidad de contagiados llegó hasta 226,089, según datos revelados por autoridades de salud.

El aumento en las cifras ocurre en medio de la reapertura económica parcial en algunas ciudades de la segunda mayor economía de América Latina, que se ubica en séptimo lugar a nivel global con mayor número de fallecimientos ligados a la enfermedad surgida en China a finales del año pasado.

El continente americano se ha convertido en el centro de la pandemia y concentra poco más de la mitad de todos los casos de COVID-19 en el mundo, según un conteo realizado por Reuters.

18:30 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó un decreto para extender un estipendio de emergencia a trabajadores informales que amortigua el golpe de la crisis del Covid-19, manteniendo con vida un popular programa que ha aumentado las preocupaciones sobre un aumento del déficit fiscal.

El pago mensual de 600 reales (unos US$110), que iba a expirar este mes, ha proporcionado un salvavidas a los complicados brasileños y un alza en la popularidad de Bolsonaro entre los votantes más pobres que tradicionalmente le han sido esquivos.

Sin embargo, asesores presidenciales, incluyendo al ministro de Economía, Paulo Guedes, han advertido que el gasto de emergencia durante la pandemia no puede extenderse indefinidamente, apuntando a una deuda nacional que pronto podría superar el 100% del Producto Interno Bruto.

Asesores de Guedes han propuesto que se pueda pagar un estipendio total de 1.200 reales en tres cuotas de 500, 400 y 300 reales, mientras que algunos legisladores han argumentado que la ayuda de emergencia debería extenderse hasta el final de este año.

El decreto presidencial comprende dos pagos mensuales de 600 reales, dijo Rodrigo Maia, presidente de la Cámara baja del Congreso. El gobierno aún no ha publicado un calendario oficial.

La extensión se produce cuando las autoridades comienzan a aliviar las restricciones de distanciamiento social a pesar de un alarmante crecimiento en los contagios de coronavirus en Brasil. El país tiene el segundo peor brote en el mundo detrás de Estados Unidos, con casi 1,4 millones de casos confirmados y más de 58.000 muertes relacionadas.

16:08 El subsecretario de Prevención y Promoción de Sanidad de México, Hugo López Gatell, ha alertado este martes de que, en base a "conjeturas científicas", se prevé que la pandemia de coronavirus dure entre dos y tres años y ha señalado que existe una alta posibilidad de que se registre una segunda ola en octubre.

En una rueda de prensa encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, López señaló que ante este posible escenario es necesario que la población aprenda a vivir bajo estas circunstancias en las que, si bien no se puede eliminar el virus del todo, se puede disminuir el riesgo de contagio.

15:06 Estados Unidos está "yendo en la dirección equivocada" en su esfuerzo por contener el nuevo coronavirus y los recuentos diarios de casos podrían más que duplicarse si los comportamientos no cambian, dijo el experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci a un panel del Senado el martes.

Identificando reuniones en interiores, particularmente escenas de bares con líneas afuera de la puerta y clientes de pie hombro con hombro, Fauci dijo que los nuevos casos de Covid-19 podrían aumentar a 100 mil por día, por encima del nivel actual de aproximadamente 40 mil.

13:38 California reportó 6,367 nuevos casos confirmados, su segundo mayor salto diario, para un total de 222.917, según datos estatales. El aumento de 2,9% excedió el promedio de siete días de una ganancia de 2.8%. Las muertes aumentaron en un 0,7%, o 44, a 5.980.

12:45 La tasa de desempleo urbano en Colombia se disparó a un 24,5% en mayo, desde un 11,2% en el mismo mes del año pasado, en medio de un aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus que semiparalizó la cuarta economía de América Latina, revelaron el martes cifras del gobierno. El dato de mayo también superó el 23,5% que alcanzó el desempleo en abril pasado.

La población total desempleada del país aumentó un 79,8% a 4,7 millones en mayo frente al mismo mes de 2019, precisó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Del total de desempleados contabilizados a nivel nacional en mayo, 2,7 millones se concentraron en la zona urbana, equivalente a un aumento de 98,7%. Cerca de dos tercios de los puestos formales de trabajo se concentran en la zona urbana del país de 50 millones de habitantes.

12:28 El trabajo informal creció en México 4,1 puntos porcentuales en mayo respecto a abril para alcanzar al 51,8% de la población económicamente activa, dijo el instituto de estadística, en medio de la parálisis de la economía causada por la emergencia sanitaria del coronavirus.

El organismo (INEGI), en su encuesta telefónica sobre empleo (ETOE) de abril -realizada desde entonces por esa vía debido a la contingencia de la pandemia- reveló la destrucción de 12 millones de empleos formales e informales, una cifra que, según dijo la institución el martes, se mantuvo similar en mayo. En la ETOE de mayo, la institución reportó que "la Tasa de Participación Económica fue de 47,4% respecto a la población de 15 años y más".

12:04 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el martes en 249.271, con un aumento diario de 99 contagios frente a los 84 comunicados en la jornada previa, según datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En tanto, el total de muertos por la pandemia en el país en los últimos 7 días fue de 20, ascendiendo la cifra total a 28.355 fallecidos.

11:52 El Banco Central Europeo podrá adaptar sus medidas para hacer frente a la crisis del Covid-19 en función de cómo respondan los mercados financieros a lo que probablemente vaya a ser una lenta recuperación económica de la pandemia, dijo el martes una de las principales responsables de la política monetaria del banco.

Durante su intervención en una ciberconferencia del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, su sigla en inglés), la miembro de la Consejo de Gobierno del BCE, Isabel Schnabel, dijo que no se espera que la economía de la eurozona se recupere hasta el año 2022 como pronto.

"Es muy probable que la recuperación sea lenta", dijo Schnabel, y agregó que "esto tendrá consecuencias a medio y largo plazo respecto de la estructura de la economía".

11:40 La batalla contra la pandemia del coronavirus en América es dura pero está lejos de estar perdida, dijo el martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne. La región, el nuevo epicentro de la epidemia, acumula más de 5,2 millones de casos y 248,000 fallecidos relacionados al virus, poco más de la mitad de las infecciones y decesos registrados en todo el mundo.

Etienne aseguró que, en ausencia de una vacuna o tratamientos efectivos para el Covid-19, las herramientas que la región tiene a disposición para luchar contra el virus "son limitadas". Además, señaló que los países, estados y ciudades que no adopten medidas preventivas o relajen restricciones demasiado pronto pueden verse inundados con nuevos casos de coronavirus.

11:23 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que en las últimas 24 horas se registraron 3.394 nuevos contagios de Covid-19, de los cuales 2.690 presentaron síntomas, 338 fueron asintomáticos y 366 tuvieron PCR positivo no notificado al Ministerio de Salud. Esta es la menor cifra de contagios diarios desde el 18 mayo.

Con esto, el total de infectados se sitúa en 279.393 hasta el momento, de los cuales 32.476 son casos activos.



La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 113 personas inscritas en el Registro Civil, con lo cual la cifra total de víctimas fatales asociadas al virus asciende a 5.688 en Chile.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que "se mantiene la incipiente mejoría a nivel país. Tenemos un 16% menos de nuevos casos en relación a los últimos 14 días", destacando el trabajo de las regiones de La Araucanía Los Lagos, Los Ríos y Aysén, "que cuentan con una tasa de incidencia baja y esto debe ser reconocido", dijo.

11:03 La deuda nacional de Brasil podría superar el 100% del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit primario del gobierno probablemente aumentará por encima del 15% del PIB, dijo el ministro de Economía, Paulo Guedes, ya que la crisis del coronavirus está dejando un enorme agujero en las finanzas públicas del país.

En un testimonio ante una comisión del Congreso, Guedes dijo que el déficit será "muy alto, muy alto" y que el posible escenario que está revelando es significativamente peor a las actuales previsiones del Gobierno de una deuda del 93,5% del PIB y un déficit fiscal del 9,9%, respectivamente.

10:38 La confianza del consumidor en Estados Unidos creció más de lo esperado en junio, apoyando la percepción de que lo peor de la crisis económica probablemente ya terminó, aunque el número creciente de infecciones de Covid-19 amenaza con desbaratar la recuperación en ciernes.

El grupo de la industria Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor avanzó a 98,1 este mes desde 85,9 en mayo. Economistas consultados por Reuters habían calculado una subida a 91,8 en junio desde la cifra que se reportó inicialmente para mayo de 86,6.

10:10 La tasa de desempleo de Brasil alcanzó su mayor nivel en dos años, indicaron el martes cifras oficiales, ya que la crisis económica infligida por el coronavirus está causando graves daños al mercado laboral. La tasa de desempleo de 12,9% es ligeramente menor que la expectativa de 13% estimada por los economistas, pero los detalles del reporte mostraron que las condiciones se están deteriorando más rápidamente de lo que sugieren las cifras generales.

Por primera vez desde que comenzaron a tomarse estos registros en 2012, menos de la mitad de las personas en edad de trabajar tiene un empleo, según el dato de la agencia de estadísticas IBGE. La tasa de desempleo, el número de personas sin trabajo y de quienes dejaron la fuerza laboral, aumentó a un máximo histórico, añadió la entidad.

Los números provistos el martes por IBGE mostraron que 85,9 millones de personas tienen un trabajo, una caída de casi 7,8 millones, o del 8,3%, respecto a igual periodo del año pasado, ambos declives récord.

Esta situación llevó la tasa de participación en la fuerza laboral hasta un piso histórico de 49,5%, con 75 millones de personas que ahora están fuera de la fuerza de trabajo, lo que marca un incremento de más de 9 millones de personas, o 13,7%, respecto al mismo periodo del año pasado, sostuvo la agencia estatal.

09:24 Se espera que la pandemia de coronavirus haya resultado en una caída del 14% en las horas de trabajo globales en el segundo trimestre de 2020, dijo la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La agencia laboral de Naciones Unidas indicó que esta contracción actualizada en las horas de trabajo fue el equivalente a 400 millones de pérdidas de trabajo a tiempo completo en todo el mundo entre abril y junio, según una semana laboral estándar de 48 horas.

Esto marcó un "fuerte aumento" en la caída del 10,7% en las horas de trabajo, o 305 millones de pérdidas de empleos, que la OIT pronosticó para ese período, en su informe anterior de mayo sobre el impacto de la pandemia.

En esta quinta edición de su monitor "Covid-19 y el mundo del trabajo", la OIT dijo que América es la región más afectada, con una caída estimada del 18,3% en las horas de trabajo, o 70 millones de empleos a tiempo completo.

08:16 Las autoridades australianas ordenaron hoy el confinamiento de 36 áreas en la segunda ciudad más grande de Australia, Melbourne, en un intento de detener el aumento de los casos de coronavirus, un cambio drástico a medida que se relajan las restricciones en otras partes del país.

A partir de la medianoche del miércoles se impondrá la primera orden de confinamiento en un suburbio donde viven alrededor de 320.000 personas, según declaró el primer ministro del estado de Victoria, Daniel Andrews, en una rueda de prensa hoy.

07:57 Reguladores británicos autorizaron la reanudación de un ensayo clínico global diseñado para determinar si los medicamentos contra la malaria hidroxicloroquina y cloroquina pueden evitar la infección del Covid-19.

La Agencia Regulatoria de Productos de Salud y Medicinas (MHRA) de Reino Unido tomó la decisión de frenar el llamado ensayo COPCOV luego de que otro estudio británico determinó que la hidroxicloroquina no entregaba ningún beneficio a pacientes ya infectados con Covid-19.

El estudio COPCOV estaba paralizado a la espera de una revisión luego de los resultados del primer ensayo sobre pacientes ya infectados.

En el ensayo global, con personas seleccionadas al azar y controlado con placebos, participarán unos 40.000 trabajadores de salud y otros empleados en riesgo de varias partes el mundo. El estudio está liderado por la Unidad de Investigación de Medicina Tropical Mahidol (MORU) de la Universidad de Oxford, con sede en la capital tailandesa, Bangkok.

07:55 Nueva Delhi gastará US$ 12 mil millones para proporcionar granos de comida gratis a aproximadamente 800 millones de indios durante otros cinco meses, ya que busca evitar el espectro del hambre masiva a medida que su economía languidece debido a la pandemia de coronavirus.

La medida marca la extensión de un plan de apoyo de alimentos gratuitos de tres meses que el gobierno presentó solo unos días después de que el primer ministro Narendra Modi impusiera uno de los bloqueos de coronavirus más draconianos del mundo, lo que resultó en un estimado de 140 millones de personas que perdieron sus empleos durante la noche.

El cierre de la India se ha aliviado desde entonces. Pero con el coronavirus aún extendiéndose rápidamente a través de la población, es poco probable que la economía de la India se recupere rápidamente, y muchos economistas pronostican una contracción de alrededor del 5% este año.

07:22 Museos y galerías de todo el Reino Unido revelaron hoy sus planes para reabrir sus puertas a los visitantes a medida que partes del sector cultural de Gran Bretaña emergen del encierro.

Entre los primeros en reabrir están la National Gallery y la Royal Academy of Arts el 8 y 9 de julio. La Whitechapel Gallery abrirá sus puertas el 14 de julio, mientras que Turner Contemporary en Margate dará la bienvenida a los visitantes el 22 de julio. Tate Modern, Tate Britain, Tate St Ives y Tate Liverpool abrirán el 27 de julio.

Las instituciones abrirán en condiciones estrictamente controladas, la mayoría de las cuales requieren una entrada programada reservada en línea antes de una visita, sistemas unidireccionales con personal que monitorea el flujo de visitantes, máscaras gratuitas y desinfectante para manos, y pantallas transparentes para proteger al personal frente a la casa. Los revestimientos faciales serán obligatorios en la Royal Academy of Arts y recomendados en la Galería Nacional.

07:20 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson prometió los cambios de planificación más radicales desde la segunda guerra mundial, pero el mundo inmobiliario tendrá que esperar hasta más tarde en julio para obtener todos los detalles.

Johnson describió, en un comunicado de prensa, un programa de viviendas asequibles de ocho mil millones de libras por ocho años (unos US$ 9.857 millones), prometió una nueva revisión de los terrenos del gobierno y prometió nuevas regulaciones para permitir el cambio de uso de edificios sin permiso de planificación.

07:19 Los bloqueos se están endureciendo o su relajación está en espera para aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos, ya que la economía más grande del mundo experimenta un aumento en los casos de virus después de aflojar las restricciones.

Más de una cuarta parte de los estados en términos de población han comenzado a endurecer las restricciones de bloqueo, que probablemente sean más altas después de que Arizona se convirtió en el último estado ayer en poner su reapertura económica a la inversa, según muestra el análisis de Goldman Sachs. Florida, Texas y California también han eliminado las restricciones a la actividad basadas en el estándar del banco de inversión.

Mientras tanto, nueve estados, incluidos Nevada y Arkansas, han pospuesto o suspendido su bloqueo indefinidamente, dijo Blake Taylor, economista de Goldman. Algunos estados se movieron para pausar su reapertura preventiva ayer: Nueva Jersey suspendió los planes para permitir la cena en interiores en restaurantes y Nueva York está considerando una pausa similar.

Ninguno de Carolina del Sur, Mississippi y Georgia cumple con ninguno de los criterios federales para la reapertura, como la ausencia de atención de crisis en los hospitales y una trayectoria descendente de síntomas y casos de 14 días, agregó Taylor.

07:16 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio a conocer planes para acelerar miles de millones de libras en proyectos de infraestructura en el Reino Unido, diciendo que la pandemia de coronavirus ofrece una oportunidad "para ser radical".

La crisis es el momento de "reconstruir mejor y construir más audaz", dijo Johnson en su primer discurso importante para trazar un curso para la recuperación de la crisis de Covid-19.

"No podemos continuar simplemente siendo prisioneros de esta crisis", dijo. Johnson habló en Dudley, a poco más de 40 millas de Leicester, que fue puesto en el primer cierre local del Reino Unido esta semana para controlar un brote de infecciones por coronavirus.

05:00 La nueva empresa de biotecnología AnGes lanzó el primer ensayo clínico de Japón en un esfuerzo respaldado por el gobierno para desarrollar una vacuna de coronavirus de cosecha propia.

En un comunicado hoy, AnGes dijo que 30 personas recibirían la vacuna, que fue desarrollada conjuntamente con la Universidad de Osaka. Se espera que el juicio se complete a fines de julio antes de expandirse más adelante en el año.

El grupo de biotecnología está desarrollando una vacuna utilizando tecnología de ADN, un método que podría producir resultados más rápidos y se dice que es más fácil de producir en masa que las vacunas tradicionales. Pero las vacunas de ADN aún no se han aprobado para su uso en humanos.

Más de 100 vacunas de coronavirus están en desarrollo en todo el mundo a medida que los países apuntan a reactivar sus economías mientras se preparan para la próxima ola de infecciones.

04:15 Los comensales alemanes muestran un apetito saludable por volver a comer afuera, ya que aproximadamente un mes después de la reapertura de restaurantes . En promedio, durante los últimos siete días, el número de comensales fue un 2% menor que hace un año, según un análisis de Commerzbank de las cifras de OpenTable, que indica que Alemania probablemente se recuperará de la interrupción de la pandemia en su economía más rápido que el resto de Europa.

El número de compradores disminuyó un 10% en comparación con el comienzo del año, según muestran los datos de Google, aunque es probable que el transporte público tarde más en recuperarse a los niveles previos a la pandemia.

Entre los países en los que OpenTable opera a escala, Australia es el único otro que realiza una recuperación en las reservas y visitas a restaurantes, mientras que la actividad en el Reino Unido, Estados Unidos, México, Canadá e Irlanda sigue siendo moderada.

02:40 La economía del Reino Unido registró su mayor caída en el primer trimestre desde 1979, disminuyendo en más de las estimaciones anteriores a medida que la crisis de coronavirus asfixió la actividad en marzo.

La producción en el Reino Unido cayó un 2,2% en los primeros tres meses del año en comparación con el trimestre anterior, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales. Esta es una contracción más aguda que las estimaciones iniciales del 2%.

La caída es ahora la mayor caída conjunta del producto interno bruto del Reino Unido desde 1979.

02:35 Las fallas en el régimen de cuarentena de un hotel contribuyeron a un brote de coronavirus en el segundo estado más poblado de Australia, dijo hoy el gobierno.

"Victoria está experimentando una importante transmisión comunitaria", dijo el primer ministro del estado, Daniel Andrews, en un comunicado. Dijo que varios casos detectados en mayo y junio podrían atribuirse a una violación del control de infecciones en el sistema de cuarentena hotelera del estado.

De los 85 casos registrados en Australia ayer, 75 surgieron en Victoria, el estado del cual Melbourne es capital. Andrews dijo que había ordenado una investigación sobre la violación, dirigida por un juez retirado.

02:22 Una compañía escocesa de biotecnología obtuvo la aprobación para comenzar los ensayos de una innovadora terapia con células T que podría transformar el tratamiento del coronavirus al impulsar el sistema inmunológico antes de que se requiera un cuidado intensivo.

Los ensayos en Edimburgo destacan el creciente interés internacional en el papel en la lucha contra las infecciones virales desempeñadas por las células T, una parte clave de las defensas del cuerpo que se dirigen a las células infectadas o cancerosas.

TC BioPharm, una compañía privada de biotecnología, dijo que había desarrollado un método para cultivar grandes cantidades de células T de donantes sanos y que se las daría a pacientes con coronavirus, que a menudo tenían bajos niveles de células T.

00:03 Las autoridades indias dieron luz verde para probar una vacuna candidata Covid-19 desarrollada localmente en humanos, la primera en el país.

Bharat Biotech, con sede en Hyderabad, dijo que el regulador de drogas de la India aprobó a su contendiente de vacuna, Covaxin, para ensayos en humanos que probablemente comenzarán el próximo mes.

La vacuna fue desarrollada con el Consejo Indio de Investigación Médica administrado por el gobierno.

LUNES 29 DE JUNIO

23:05 El gobierno de Nueva Zelanda anunció que el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico programado para Auckland en 2021 se movería en línea debido a la pandemia de coronavirus.

Si bien los líderes del foro Apec de 21 miembros no tenían previsto reunirse hasta noviembre de 2021, muchos otros eventos se habían planeado antes.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que había "demasiada incertidumbre sobre si las reuniones cara a cara serían posibles".

Ardern, fotografiada visitando una estación de esquí que reabrió el viernes, dijo que también habría ahorros significativos en los costos de una conferencia digital.

"Planifiquemos la reunión virtual", dijo. "No tenemos el costo agregado y la incertidumbre adicional que trae Covid-19".

22:15 El sector manufacturero de China se expandió en junio a un ritmo más rápido de lo previsto, gracias al aumento de la producción y los nuevos pedidos a medida que la economía se recupera de la pandemia de coronavirus.

El índice oficial de gerentes de compras de manufactura subió a 50.9, en comparación con 50.6 en mayo, según la Oficina Nacional de Estadísticas. El nivel de 50 puntos separa la expansión de la contracción.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado una lectura de 50.4.

El PMI manufacturero de China cayó a un mínimo histórico de 35.7 en febrero debido a que las estrictas medidas para controlar el brote cerraron las fábricas.

El PMI no manufacturero aumentó a 54.4, con el sector de servicios mostrando una imagen mejorada con una lectura de 53.4 desde 52.3 en mayo.

22:02 Autoridades de salud informaron siete nuevos casos de coronavirus en Beijing hoy por la noche, mientras la capital china trabaja para controlar un brote que se descubrió a principios de junio.

Los nuevos casos elevan el total de un brote que se ha relacionado con un mercado de alimentos al por mayor a 325. Otras 27 personas han dado positivo por el virus pero no tienen ningún síntoma de Covid-19. China no incluye casos asintomáticos en su recuento oficial.

Las autoridades también reportaron 11 infecciones importadas y un caso de Covid-19 en Shanghai.

China ha reportado 83.531 casos de Covid-19 y 4,634 muertes.

21:35 Nueva Zelanda anunció dos nuevos casos de coronavirus hoy, los cuales eran pasajeros entrantes que habían estado en cuarentena, según el Ministerio de Salud.

Un caso fue un hombre de unos 50 años que llegó a Auckland en un vuelo de Air India desde Mumbai el 24 de junio. El segundo fue una mujer de unos 20 años que llegó a bordo de un vuelo de Air New Zealand desde Los Ángeles el 18 de junio.

"A nivel mundial, la pandemia de Covid-19 continúa acelerándose y siempre se esperaban nuevos casos en nuestra frontera", dijo el ministerio en un comunicado.

21:30 La ciudad más grande de Canadá renunciará a las tarifas de permisos para cafés y restaurantes en las veredas como parte de un plan para impulsar una industria hotelera local que se tambalea por la pandemia de coronavirus.

El municipio de Toronto aprobó hoy un plan para proporcionar más comedores al aire libre para ayudar a algunos restaurantes, cafeterías y bares a crear distancia física para los clientes durante los meses de verano.

El consejo dijo que simplificaría los procesos de solicitud y eximiría las tarifas para que los propietarios de cafés instalen sillas y mesas en áreas peatonales y en los carriles de las calles más cercanos a las veredas.

21:22 El teatro en Nueva York permanecerá suspendido por el resto del año, anunció una organización de productores el lunes, citando los efectos de la pandemia de coronavirus.

La Liga de Broadway anunció que ofrecería reembolsos e intercambios por boletos comprados para todas las presentaciones hasta el 3 de enero de 2021.

La liga dijo que estaba trabajando con las autoridades y los sindicatos para reiniciar el cronograma, incorporando pruebas, limpieza y búsqueda de caminos dentro de los cines para el público, y pruebas y otros protocolos detrás del escenario para el elenco y el equipo.

Se espera que las entradas para actuaciones para el próximo invierno y primavera salgan a la venta en las próximas semanas, dijo la liga en un comunicado.

"La experiencia de Broadway puede ser profundamente personal, pero también es crucialmente comunitaria", dijo el presidente de la liga, Thomas Schumacher.

Las actuaciones de Broadway fueron suspendidas el 12 de marzo, cerrando 31 producciones que se estaban ejecutando. Otros ocho espectáculos en ensayos han sido pospuestos.

20:17 México reportó hoy 473 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, elevando el total de fallecidos a 27.121, mientras que la cantidad de contagiados llegó hasta 220.657, según datos revelados por autoridades de salud.

El aumento en las cifras ocurre en medio de la reapertura económica parcial en algunas ciudades de la segunda mayor economía de América Latina, que se ubica en séptimo lugar a nivel global con mayor número de fallecimientos ligados a la enfermedad surgida en China a finales del año pasado.

El continente americano se ha convertido en el centro de la pandemia y concentra poco más de la mitad de todos los casos de Covid-19 en el mundo, según un conteo realizado por Reuters

20:15 La producción industrial en Japón cayó en junio y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de tres años, ya que el país se mantuvo en estado de emergencia para controlar la propagación del coronavirus.

La producción industrial bajó un 8,4% mensual en mayo, según cifras preliminares del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. La caída fue mayor que la caída del 5,6% pronosticada por los economistas en una encuesta de Reuters.

El ministerio dijo que la producción industrial estaba "disminuyendo rápidamente" a medida que disminuían la producción, los envíos y los inventarios. Los vehículos a motor, la maquinaria de producción y el hierro y el acero fueron las principales industrias detrás de la caída.

Sin embargo, el ministerio pronosticó una mejora para junio y julio con un retorno al crecimiento.

El desempleo aumentó al 2,9% en mayo, frente al 2,6% del mes anterior y la tasa más alta en tres años.

"Mirando hacia el futuro, la fuerza laboral debería continuar aumentando en los próximos meses, ya que muchos más que perdieron sus empleos durante el estado de emergencia comienzan a buscar empleo nuevamente", dijo Tom Learmouth, economista japonés de Capital Economics.

"Eso debería llevar la tasa de desempleo a alrededor del 4% para fin de año".

20:05 El número de nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos cayó por debajo de 40.000 por primera vez en cuatro días, pero los estados en el oeste y el sur se mantuvieron atentos y Arizona se convirtió en el último en revertir los planes de reapertura.

Otras 36.490 personas dieron positivo en las últimas 24 horas, según los datos recopilados por Covid Tracking Project este lunes, frente a 42.161 el domingo y un récord de casi 44.400 el 26 de junio.

California (5.307), Florida (5.266) y Texas (4.283) registraron los mayores aumentos, pero permanecen por debajo de los récords alcanzados en los últimos días, lo que llevó a los dos últimos a comenzar la reversión estatal de los planes para reabrir sus economías.

Las cifras de hoy tienden a ser más bajas que en otros días de la semana debido a una desaceleración en los informes durante el fin de semana y, por lo general, vuelven a aumentar el martes.

Arizona reportó 625 nuevos casos hoy por debajo de un récord de 3.857 el domingo. El departamento de salud del estado dijo que el informe de hoy estaba incompleto porque un compañero de laboratorio había incumplido la fecha límite diaria para el envío de datos.

Georgia (2.207), Tennessee (2.125), Alabama (1.734), Carolina del Norte (1.342) y Carolina del Sur (1.324) completaron el grupo de estados para reportar aumentos de 1.000 o más.

19:32 Cerca de 300 casos de niños y adolescentes con un síndrome raro y potencialmente mortal asociado con el nuevo coronavirus han sido identificados en Estados Unidos en dos estudios.

Los hallazgos, publicados el lunes en The New England Journal of Medicine, se dan tras varios informes del síndrome entre pacientes con Covid-19 en Francia, Italia, España y Gran Bretaña.

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) comparte síntomas con la enfermedad de Kawasaki, incluyendo fiebre, erupciones cutáneas, glándulas inflamadas y, en casos graves, inflamación del corazón.

Está surgiendo una imagen consistente del síndrome que se da dos o cuatro semanas después de la infección por el coronavirus, dijo Michael Levin, profesor de pediatría y salud infantil internacional en el Imperial College de Londres, en un editorial que acompaña al estudio.

El síndrome afecta a 2 de cada 100.000 jóvenes, definidos como menores de 21 años, de 322 de cada 100.000 en ese grupo que tienen Covid-19, escribió.

Si bien los estudios identificaron alrededor de 300 casos en Estados Unidos, Levin señaló que se han reportado más de 1.000 casos en todo el mundo. Agregó que ha habido una proporción relativamente alta entre las personas negras, hispanas o del sur de Asia.

El primer estudio, dirigido por el Boston Children's Hospital, encontró 186 casos de MIS-C en 26 estados de Estados Unidos. En cuatro de cada cinco se requerían cuidados intensivos y uno de cada cinco ventilación mecánica. Cuatro pacientes fallecieron.

El segundo estudio, que observó a pacientes en Nueva York y fue realizado por el departamento de salud del estado, encontró otros 95 casos confirmados, de los cuales cuatro de cada cinco necesitaban ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Dos pacientes murieron.

No está claro por qué el MIS-C se desarrolla en algunos niños y adolescentes y no en otros.

19:00 Los funcionarios del condado de Los Ángeles emitieron una advertencia grave después de revelar un aumento récord de un día en los nuevos casos de coronavirus en la región que se llevó la cuenta desde que la pandemia comenzó a más de 100.000.

Otras 2.903 personas en el condado dieron positivo por Covid-19 durante el último día, revelaron funcionarios el lunes por la tarde.

El condado ha confirmado 100.772 casos de coronavirus desde la pandemia, más que cualquier otro condado en los Estados Unidos.

18:30 Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que Estados Unidos tendrá que "mantener el virus bajo control" a medida que la economía más grande del mundo comience a recuperarse del impacto de la pandemia de coronavirus.

En un testimonio preparado emitido antes de una audiencia ante el comité de servicios financieros de la Cámara, Powell ofreció una evaluación más optimista del estado actual de la economía que la que había hecho anteriormente.

"A medida que la economía se reabre, los datos entrantes comienzan a reflejar una reanudación de la actividad económica", dijo. "Muchas empresas están abriendo sus puertas, la contratación está aumentando y el gasto está aumentando. El empleo se movió más alto, y el gasto del consumidor se recuperó fuertemente en mayo. Hemos entrado en una nueva fase importante y lo hemos hecho antes de lo esperado".

Pero ante los peaks preocupantes en los casos en los estados que van desde Arizona hasta Florida y California, advirtió que contener el brote debía seguir siendo una prioridad. "Si bien este repunte en la actividad económica es bienvenido, también presenta nuevos desafíos, en particular, la necesidad de mantener el virus bajo control", agregó.

El presidente de la Fed agregó que, a pesar de la reciente mejora económica, sin embargo, la producción y el empleo todavía estaban "muy por debajo de sus niveles previos a la pandemia".

"El camino a seguir para la economía es extraordinariamente incierto y dependerá en gran medida de nuestro éxito en la contención del virus. Una recuperación completa es poco probable hasta que las personas estén seguras de que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades ", dijo.

18:15 Más estados y empresas de Estados Unidos revocaron el lunes sus planes de reapertura económica, citando el aumento de casos de coronavirus y hospitalizaciones, mientras que el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno culpó de los aumentos a los estadounidenses que ignoran las directrices de salud pública.

El aumento de casos confirmados y hospitalizaciones ha sido más pronunciado en los estados del Cinturón del Sol, como Florida, Texas y Arizona, que desafiaron el consejo de los expertos en salud de esperar más tiempo antes de relajar las restricciones.

"Esa es una receta para el desastre", dijo Anthony Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, a CNN en una entrevista emitida el lunes.

12:30 Destacando una "incipiente mejoría" en las cifras de Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, encabezó la entrega del reporte diario del 29 de junio, donde se informaron 4.017 nuevos casos confirmados a través del test PCR en las últimas 24 horas, totalizando 275.999 contagiados en lo que va de la pandemia, de los que 34.270 personas permanecen activas.

Según el ministro, estas cifras arrojan una disminución de 20% en los casos nuevos a nivel nacional en los últimos siete días y de 12% en los últimos 14 días. "Esto no significa que bajemos los brazos, debemos seguir combatiendo al virus con mucha fuerza", recalcó Paris.

Además, el subsecretario Arturo Zúñiga señaló que en las últimas 24 horas se contabilizaron 66 decesos confirmados con coronavirus en el Registro Civil, completando un total de 5.575 fallecidos con PCR positivo por esta enfermedad. Actualmente, 2.090 personas se encuentran internadas en alguna Unidad de Cuidados Intensivos, 1.763 están conectadas a ventilación mecánica y 401 están en estado crítico.

El ministro Paris destacó que las medidas de contención han permitido disminuir las cifras de nuevos contagios en la Región de Tarapacá, situación contraria a lo que está sucediendo en la Región de Antofagasta, donde el secretario de Estado reconoció que se requiere "un esfuerzo mayor", especialmente por las dificultades que está teniendo la ciudad de Calama para controlar los contagios.

09:01 China aprobó este lunes el uso interno en el Ejército de la nueva vacuna de coronavirus desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics, en una aceleración de los procedimientos recomendados para el desarrollo de una fórmula segura.

"Los resultados continuos de las pruebas muestran que la vacuna Ad5-nCoV tiene el potencial de prevenir enfermedades causadas por el SARS-CoV-2", aseguró CanSino Biologics, citada por el portal de noticias Finance Sina.

09:44 Uruguay completa la reapertura de las escuelas: 256 mil alumnos vuelven a clase en Montevideo. El país, que ha sido erigido como ejemplo de éxito frente a la pandemia, finaliza el proceso iniciado el 1 de junio. Así, el sistema educativo vuelve a la situación anterior al 13 de marzo, cuando el gobierno declaró la emergencia sanitaria, aunque persisten excepciones puntuales en los focos de contagio.

