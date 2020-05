Internacional

VIERNES 29 DE MAYO

09:16 Moscú ha más que duplicado su número oficial de muertes por coronavirus en abril, ya que el Departamento de Salud de la capital de Rusia dijo en un comunicado que su nueva cifra para dicho mes llegó a 1.561 personas, frente a las 636 víctimas fatales anunciadas anteriormente. Para llegar a esta cifra, incluyeron a personas que estaban infectadas con Covid-19 pero que habían sido registradas como fallecidas por otras causas.

La revisión se produjo después de que un análisis realizado por Financial Times de las cifras de mortalidad por todas las causas para la ciudad encontró un aumento en las muertes en un promedio a largo plazo que fue significativamente mayor que el número oficial de muertes de Covid-19. El gobierno de Rusia respondió diciendo que el país nunca manipula estadísticas y tiene un método más confiable para determinar la causa de muerte que otros países.

El total revisado de Moscú no se ha incluido en el número oficial de muertes por coronavirus de Rusia, que aumentó hoy en una cantidad diaria récord a 4.374.

09:03 La economía de Brasil se contrajo un 1,5% en el primer trimestre de 2020, informó el viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), ya que el brote de coronavirus de marzo desató la caída más brusca en casi cinco años.

El declive del Producto Interno Bruto respecto al trimestre previo estuvo en línea con los pronósticos de analistas consultados por Reuters. La contracción de 0,3% respecto al mismo período de 2019 fue levemente inferior al descenso previsto de 0,4%.

08:55 El gasto del consumidor en Estados Unidos tuvo un desplome récord en abril, luego de que la pandemia de Covid-19 mermara la demanda, reforzando expectativas de que la economía del país podría contraerse en el segundo trimestre a su ritmo más acelerado desde la Gran Depresión.

El Departamento de Comercio dijo este viernes que el gasto del consumidor, responsable por más de dos tercios de la actividad económica del país, se hundió un 13,6% el mes pasado.

Este dato representa la mayor caída desde que el gobierno inició el seguimiento de la serie en 1959, y se produce tras la también histórica baja de 6,9% anotada en marzo.

08:31 Noruega y Dinamarca acordaron dejar que los turistas visiten sus países desde mediados de junio, pero excluyeron a Suecia de su apertura inicial en medio de un feroz debate sobre su estrategia de coronavirus.

Dinamarca también se está abriendo a turistas de Alemania e Islandia desde el 15 de junio, pero no a la vecina Suecia, según el primer ministro danés, Mette Frederiksen.

Noruega entrará en conversaciones con Suecia, así como con Finlandia e Islandia y examinará de cerca la tasa de infección, dijo el viernes la primera ministra, Erna Solberg.

Suecia tiene una tasa de mortalidad per cápita casi 10 veces mayor que en Noruega y cuatro veces mayor que en Dinamarca después de perseguir restricciones más flexibles y mantener abiertas sus fronteras y escuelas.

Las autoridades sanitarias finlandesas han expresado escepticismo sobre la apertura de sus fronteras a Suecia debido a la alta tasa de infección allí, en lugar de mirar hacia la llamada burbuja de viajes báltica creada entre Estonia, Letonia y Lituania.

06:15 Polonia permitirá que los fanáticos del fútbol regresen a los estadios a partir del 19 de junio, en el último aflojamiento de las reglas establecidas para combatir la propagación del coronavirus.

Se permitiría utilizar una cuarta parte de la capacidad del estadio, dijo el primer ministro, y agregó que la admisión de fanáticos al campo de fútbol se haría de tal manera que no se reunieran en grandes grupos.

06:02 La eurozona está a punto de caer en la deflación después de que la interrupción económica de la pandemia de coronavirus arrastrara el crecimiento de los precios en el bloque hasta el 0,1% en mayo, su nivel más bajo en cuatro años.

La caída en la tasa de inflación, que se volvió negativa en 12 de los 19 países de la eurozona en mayo, avivará las expectativas de los inversores de que el Banco Central Europeo inyectará más estímulo monetario en la economía cuando su consejo de gobierno se reúna prácticamente la próxima semana.

05:28 La economía de Suecia se expandió en el primer trimestre, ya que su enfoque de no bloqueo al coronavirus ayudó a prevenir las profundas recesiones que sufren la mayoría de los demás países europeos.

El PIB en los primeros tres meses aumentó un 0,1% desde el cuarto trimestre del año pasado en Suecia. El gobierno aún espera que su economía se contraiga en un 7% este año, peor que la vecina Dinamarca y Noruega, pero mejor que muchos otros países que cerraron debido a la pandemia.

05:19 Las compañías de la zona euro aumentaron sus préstamos de los bancos en un récord de € 73 mil millones (US$ 80.577 millones) en abril, aumentando la oferta de dinero a la tasa más rápida desde la crisis financiera de 2008, según datos del Banco Central Europeo.

El fuerte aumento reflejó a las empresas que se apresuraban a reducir las líneas de crédito en respuesta al impacto económico de la pandemia. Luego de un aumento récord de 121.000 millones de euros en préstamos de empresas de la eurozona en marzo.

El aumento de los préstamos sugiere que los intentos del banco central de inundar el sistema financiero con dinero barato desde que comenzó la pandemia hasta ahora han logrado evitar una crisis crediticia potencialmente perjudicial.

04:34 La economía de Italia se contrajo más de lo que se pensaba en el primer trimestre y al ritmo más rápido registrado hasta los niveles vistos hace 20 años, ya que la actividad se vio ahogada por las restricciones de Covid-19.

El Producto Interno Bruto de Italia cayó un 5,3% en enero a marzo en comparación con el trimestre anterior, revisado a la baja de la contracción del 4,7% en las estimaciones preliminares, según datos de Istat, la Oficina de Estadísticas Nacionales. Esta es la mayor contracción desde que comenzaron los registros en 1996.

04:27 Rusia informó hoy un número récord de muertes por coronavirus y nuevas infecciones aumentaron, lo que subraya la escala de la pandemia en el país a pesar de las medidas del gobierno para levantar las medidas de bloqueo.

Los datos oficiales del gobierno mostraron que 232 personas murieron de Covid-19 durante la noche, un aumento del 33% en la cifra de muertos del jueves, que fue el récord anterior. El número de casos confirmados aumentó en 8.572 a 387.623 personas, el tercer total más alto del mundo después de Estados Unidos y Brasil.

Esta semana, el presidente Vladimir Putin dijo que la propagación del virus en Rusia se había estabilizado, alentando un "levantamiento gradual de las restricciones preventivas" y llamando a celebraciones nacionales previamente pospuestas para conmemorar el 75 aniversario de la victoria en la segunda guerra mundial, el 24 de junio.

04:20 Las ventas minoristas alemanas cayeron un 5,3% en abril, según datos oficiales, lo que se suma a la evidencia de que la mayor economía de Europa sufrió una caída más modesta en la actividad durante la pandemia que muchos de sus vecinos.

Los datos separados publicados esta semana mostraron que las ventas minoristas en abril cayeron un 20,2% en Francia y un 31,6% en España. En el Reino Unido, el volumen de ventas minoristas cayó un 18,1% en abril, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales la semana pasada.

03:32 El déficit del sector público de Francia alcanzó el límite de la Unión Europea del 3% del Producto Interno Bruto en 2019, dijo hoy el Instituto Nacional de Estadísticas.

La cifra, ligeramente mejor que el 3,1% previsto, cubre el año anterior a la propagación de la pandemia de coronavirus. Se espera que Francia y otras economías desarrolladas registren déficits muy grandes este año, y la UE ha renunciado temporalmente a sus límites de déficit para hacer frente al impacto económico de los bloqueos.

03:27 El consumo de los hogares en Francia cayó en abril, pero la contracción económica del país en el primer trimestre fue menos dramática de lo estimado previamente.

El consumo de los hogares se desplomó un 20,2% en abril, en comparación con el mes anterior después de contraer un 17% en marzo, según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (Insee). Las lecturas marcan el segundo mes consecutivo registrando una caída histórica desde el comienzo de la serie en 1980.

03:14 Tailandia permitirá que los gimnasios, salas de masajes, cines, teatros y zoológicos vuelvan a abrir desde el lunes como parte de una tercera ola de relajación de las medidas de cierre establecidas en marzo para frenar la propagación de Covid-19.

El reino también acortará el toque de queda nocturno por una hora, con la prohibición de salir al aire libre ahora de 23:00 a las 03:00.

00:05 El número de muertos por coronavirus de India excedió el total de China, con 4.711 muertes confirmadas por el virus, en comparación con el número oficial de 4.638 de China, según el rastreador de coronavirus de la Universidad John Hopkins.

El número de casos confirmados de coronavirus de India ha aumentado en las últimas semanas a medida que Nueva Delhi ha aliviado gradualmente un bloqueo draconiano impuesto a fines de marzo en un intento por frenar la propagación del patógeno mortal.

En total, India ahora tiene más de 165.300 casos confirmados, lo que le da el noveno brote de virus más grande del mundo.

JUEVES 28 DE MAYO

23:32 La producción industrial en Japón cayó un 9,1% peor de lo esperado en comparación con el mes anterior en abril, ya que el impacto total del coronavirus se hizo evidente.

Fue la peor disminución desde que comenzaron las series de datos actuales en 2013 y significativamente por debajo de las estimaciones de los analistas de una caída del 5,1%.

Las compañías encuestadas para los datos pronosticaron una caída adicional del 4.1 por ciento en mayo antes de una recuperación del 3.9 por ciento en junio.

22:56 Colombia extendió el jueves por un mes más, hasta el 1 de julio, el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país para contener la expansión del coronavirus, pese a que continuará con una reapertura gradual de algunas actividades de la economía con altos niveles de seguridad.

Se trata de la quinta vez que el Gobierno prolonga el aislamiento, inicialmente declarado el 25 de marzo en todo el país que reporta más de 25.000 casos confirmados de Covid-19 y 822 muertos.

20:05 Las autoridades de salud en China informaron que no hubo nuevos casos de coronavirus hasta el hoy; menos que los dos del día anterior.

Por última vez, China no informó nuevos casos hace una semana, que fue la primera vez que el número de casos no aumentó desde que se inició el informe público sobre el número de pacientes con Covid-19 en enero.

El número de infecciones confirmadas por coronavirus en China continental es de 82.995 con 4.634 muertes.

Hubo cinco casos de personas que dieron positivo para el virus pero que no mostraron síntomas.

20:00 El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Óscar Ortiz, ha adelantado este jueves que el Gobierno ha aprobado una cuarentena nacional "dinámica" y "condicionada", que tiene el objetivo de reanudar algunas actividades a partir de junio, en el marco de la pandemia del coronavirus.

"El gabinete ministerial ha aprobado varios decretos hoy, especialmente aquel que regula la cuarentena de junio, una cuarentena nacional dinámica y condicionada, en la cual se va a permitir reiniciar una serie de actividades que aún no estaban operando", ha detallado Ortiz.

Así, ha explicado que el Gobierno ha establecido un nuevo rango horario para circular, entre las 05.00 horas y las 18.00, pero cada departamento y municipio deberá encargarse de regular los horarios de los sectores que reinicien sus actividades.

En este sentido, ha indicado que las salidas al exterior según el último número del documento nacional de identidad ya no están vigentes y se podrá circular en el horario mencionado.

Asimismo, ha informado de que se han establecido mayores niveles de decisión en los gobiernos departamentales y municipales para que desde sus Centros de Operaciones de Emergencia definan el modo en el que pueden proceder los sectores en su jurisdicción.

Por último, Ortiz ha trasladado también que se han aprobado diversos decretos adicionales. Destacan el que autoriza el diferimiento de pagos en materia impositiva, los créditos y el pago a las administradoras de fondos de pensiones.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias bolivianas han registrado más de 7.700 casos de coronavirus en el país andino, incluidas casi 300 muertes.

18:40 La conocida Maratón de Boston ha sido suspendida por primera vez en 124 años a causa del coronavirus, según ha anunciado este jueves la Asociación de Atletismo de la ciudad estadounidense en un comunicado.

La carrera celebrada anualmente en el estado de Massachusetts es una de las más importantes del mundo y adquirió especial notoriedad tras ser objetivo de un atentado en 2013, cuando dos artefactos explosivos fueron detonados junto a la línea de meta. En total murieron tres personas y otras 282 resultaron heridas.

La maratón, para la que se habían inscrito 30.000 corredores y que reúne a miles de espectadores, ya había sido pospuesta hasta septiembre debido al brote de Covid-19.

El alcalde de Boston, Martin Walsh, ha indicado en su cuenta de Twitter que "si bien el objetivo de las autoridades es progresar en la lucha contra el virus y la recuperación económica, la celebración de este tipo de eventos no sería responsable o realista en la fecha prevista".

Por su parte, la Asociación de Atletismo de Boston ha organizado un "evento virtual" en el que los participantes correrán los 42 kilómetros de forma remota en seis horas para poder recibir una medalla.

"Esta alternativa permite que todos celebremos el significado que esta carrera tiene para nuestro espíritu, para nuestra economía local", ha expresado Walsh, que ha dicho que es un nuevo "desafío".

17:42 El Grupo de las 20 principales economías (G-20) dijo hoy que 36 de 77 países elegibles han solicitado la suspensión de pagos bilaterales oficiales de deuda para ayudarlos a combatir la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas.

En un comunicado, la secretaría saudita del G-20 afirmó que el alivio de la deuda aprobada en abril podría proporcionar una liquidez inmediata de US$ 14 mil millones a medida que más países participaran. Agregó que la cantidad podría subir significativamente si más acreedores, incluyendo a bancos de desarrollo multilaterales y prestamistas del sector privado, se unen a la iniciativa.

16:30 El presidente Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva que toma medidas enérgicas contra la "censura" de los sitios de redes sociales, una acción vista por los críticos como represalia contra la decisión de Twitter de usar etiquetas de verificación de hechos en los tuits del mandatario.

El presidente dijo que instruyó al fiscal general William Barr para que trabaje con los estados para hacer cumplir las leyes contra lo que describió como "prácticas comerciales engañosas de las empresas de redes sociales" y agregó que un decreto contra las compañías eliminaría el blindaje de responsabilidad del que actualmente disfrutan, y las censuró por su presunta parcialidad editorial.

Sin la acción del Congreso, sin embargo, hay límites a lo que Trump puede hacer con la orden ejecutiva, pero el presidente dijo que efectivamente buscaría legislar además de la orden. El Fiscal General William Barr, quien asistió a la firma, dijo que el Departamento de Justicia también buscaría demandar a las empresas de redes sociales.

La orden ejecutiva llegó dos días después de que Twitter, por primera vez, agregara enlaces de advertencia a dos de los tuits de Trump, invitando a los lectores a "conocer los hechos". Los tuits hicieron una serie de afirmaciones sobre los servicios de votación por correo dirigidos por el estado, criticado por el mandatario en las últimas semanas. Las etiquetas, cuando se hace clic en ellas, llevan a los usuarios de Twitter a una página que describe las afirmaciones de Trump como "sin fundamento".

15:00 La remuneración del presidente peruano, Martín Vizcarra, de sus ministros y de funcionarios de alto rango se reducirá temporalmente en entre un 10% y un 15% para ayudar a víctimas del Covid-19, según un decreto de urgencia publicado hoy.

La medida fue promulgada en momentos en que el primer ministro Vicente Zeballos y su gabinete buscan respaldo político del fragmentado Congreso, elegido en enero tras la disolución del anterior por parte de Vizcarra, cuya popularidad es de un 80% en medio de las acciones oficiales contra el virus.

La reducción será por tres meses a partir de junio y es de un 10% para los servidores públicos cuyos ingresos mensuales sean igual o mayor a los 15 mil soles y de un 15% para las remuneraciones superiores a los 20 mil soles (alrededor de US$ 5.810), precisó el decreto firmado por el mandatario. Vizcarra, que vive en el Palacio de Gobierno junto a su familia, tiene una remuneración mensual de 15 mil soles, uno de los más bajos entre los mandatarios de América Latina, aunque sus gastos son cubiertos por el Estado peruano. Sus ministros perciben ingresos mensuales de unos 30 mil soles.

Los montos materia de reducción serán destinados a financiar una entrega económica a favor de los familiares del personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus trabajos para frenar la propagación del nuevo coronavirus, dijo el gobierno.

13:30 La Comisión Europea lanzó hoy una nueva campaña de recaudación de fondos para financiar el desarrollo y la distribución mundial de pruebas, vacunas y tratamientos contra el Covid-19, con el fin de abordar las preocupaciones de que no se compartan por igual entre todo el mundo.

La nueva iniciativa, denominada "Objetivo Global: Unidos por nuestro futuro", tiene como fin recaudar decenas de miles de millones de dólares con donaciones privadas y públicas. Se trata de la continuación de otra campaña mundial dirigida por la UE en pro del mismo objetivo, que en menos de un mes ha recaudado casi US$ 11 mil millones, más de la mitad de los cuales proceden de naciones e instituciones del bloque.

12:35 Boris Johnson anunció hoy un alivio significativo del cierre de Gran Bretaña, diciendo que desde el lunes grupos de hasta seis personas podrán reunirse al aire libre e incluso en jardines privados.

El primer ministro dijo que las cinco pruebas que estableció el gobierno para aliviar el bloqueo ya se habían cumplido, incluido el requisito de que el Servicio Nacional de Salud debe tener suficiente capacidad de prueba de virus y equipo de protección personal.

"No puedo y no desecharé todas las ganancias que hemos logrado juntos, por lo que los cambios que estamos haciendo son limitados y cautelosos", dijo Johnson, y explicó que además de flexibilizar las restricciones sociales, las tiendas de menor tamaño y de automóviles al aire libre podrían comenzar a reabrir a partir del lunes. Además, recordó que otros minoristas no esenciales pueden reiniciar el comercio a partir del 15 de junio, con medidas de distanciamiento social establecidas. Las escuelas primarias comenzarían a reabrir también el lunes.

12:10 Francia relajará las restricciones de viaje dentro del país y permitirá que las escuelas, cafeterías y restaurantes se reabran a partir de la próxima semana, anunció el jueves el primer ministro Édouard Philippe.

"La libertad volverá a ser la regla, y las restricciones serán la excepción", dijo, agregando que "en el ámbito de la salud, las noticias son buenas, pero no tan buenas como para que todo vuelva a la normalidad". El discurso marca la segunda etapa de "desconfinación" después de la relajación el 11 de mayo de un severo bloqueo nacional de dos meses de duración.

11:34 La Casa Blanca no publicará este año sus proyecciones para la economía de Estados Unidos durante el verano del hemisferio norte, con lo que terminará con una tradicional práctica del gobierno del país.

La llamada revisión de mitad de año del gobierno generalmente incluye proyecciones actualizadas sobre la tasa de desempleo, inflación, crecimiento económico, estimación sobre el déficit del gobierno federal, entre otros indicadores.

Pero la volatilidad económica generada por la pandemia de coronavirus ha complicado el cálculo de proyecciones, dijeron al Washington Post dos funcionarios de la Casa Blanca.

10:55 En un nuevo reporte sobre el avance del coronavirus, el ministro de Salud, Jaime Mañalich informó que en las últimas 24 horas se registraron 4.654 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 4.128 presentaron síntomas y 526 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagiados en Chile son 86.943 hasta el momento.

En cuanto a las muertes, se reportaron hasta ayer en la noche 49 fallecidos, con lo que el total de víctimas fatales en el país se eleva a 890.

09:39 La tasa de desempleo de Brasil aumentó a su nivel más alto en poco más de un año debido a la crisis del coronavirus, llevando la participación de la fuerza laboral a un mínimo histórico, según cifras oficiales dadas a conocer hoy.

Aunque la tasa de desempleo del 12,6% en el primer trimestre del año fue menor de lo que los economistas esperaban -13,3% el promedio de Reuters-, otros indicadores como el número de personas que abandonan la fuerza laboral y la tasa de subempleo, apuntan a un mercado laboral más débil de lo que sugiere la cifra principal.

El dato se dio a conocer un día después de que se informara la pérdida de 860 mil empleos formales en abril, la mayor caída mensual desde que comenzó la medición hace casi 30 años. Las cifras de la agencia de estadísticas del gobierno (IBGE) mostraron que 89,2 millones de personas estaban trabajando, lo que representa una disminución de casi un 5,2% frente al trimestre anterior.

Eso empujó la tasa de participación de la fuerza laboral a un mínimo histórico de 51,6%, con un récord de 70,9 millones de personas ahora fuera de la misma. El número de brasileños oficialmente sin trabajo es de 12,8 millones, y la cantidad de subempleados aumentó un 8,7% a un récord de 28,7 millones, dijo IBGE. La tasa de subempleo saltó al 25,6%, también récord.

08:23 Unas 159.000 muertes sobre la cifra que habría esperado normalmente se registraron en 24 países europeos desde principios de marzo, dijo hoy una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un "porcentaje significativo" del pico vinculado al COVID-19.

Hasta ahora, más de 2 millones de personas han enfermado en Europa por el virus SARS-CoV-2, un alza de 15% en la última quincena, con Rusia, Turquía, Bielorrusia y Gran Bretaña liderando las nuevas infecciones, indicaron funcionarios europeos de la OMS. Más de 175.000 personas han muerto.

Si bien la cifra considera todas las causas de mortalidad, Katie Smallwood, funcionaria de emergencias de la OMS, afirmó que el momento en el que ocurrieron -cuando miles de personas morían en hospitales en zonas como el norte de Italia, Francia, España y Gran Bretaña- se veía el enorme impacto del Covid-19.

"Lo que hemos visto muy claramente es que el peak en la excesiva mortandad corresponde en esos países al peak de la transmisión de Covid-19", dijo Smallwood a periodistas. "Eso nos da una muy buena indicación de que una proporción muy significativa de este exceso de muertes está relacionada y se debe al Covid-19", agregó.

Smallwood dijo que países como Alemania, Suiza y otros que pueden aliviar las restricciones, incluidos los bares, discotecas y otros centros sociales, deben tener sistemas robustos de detección, prueba y rastreo de enfermedades en primer lugar, para ayudar a mantener a raya una potencial "segunda ola" de la epidemia.

"Abrir negocios, o clubes (y) bares, donde las personas se reúnen, tendrá que depender absolutamente de una capacidad muy fuerte del sistema de salud para saber cómo se transmite el virus, dónde se transmite (...) y garantizar que se puedan establecer intervenciones específicas para prevenir y romper cualquier transmisión del virus", dijo Smallwood.

07:22 El Banco de Inglaterra debería expandir su programa de compra de activos para limitar el riesgo de una recuperación lenta que causaría daños a la economía a largo plazo, según un alto responsable de políticas.

Michael Saunders fue uno de los dos miembros del comité de política monetaria que votó a principios de este mes para aumentar la flexibilización cuantitativa en otros £ 100 mil millones (US$ 122.720 millones) de inmediato, discrepando de una decisión mayoritaria de no modificar el tamaño del paquete de estímulo del Banco de Inglaterra.

Saunders advirtió, en un discurso en línea, que si bien es probable que se recupere algo de la actividad económica a medida que se alivie el cierre, podría ser más lento que el escenario central establecido en las últimas previsiones del Banco de Inglaterra, con empresas temerosas de fracasar y hogares preocupados por nuevas pérdidas de empleos.

07:00 Uruguay ha registrado 789 casos confirmados de coronavirus y 22 muertes: una de las cifras más bajas de la región, y se traducen en cerca de 23 casos por cada 100.000 habitantes contra casi 200 en Brasil.

Uruguay se movilizó rápido en marzo cuando los primeros casos fueron detectados. Introdujo una cuarentena voluntaria, realizó un monitoreo y seguimiento generalizado de infecciones, pruebas aleatorias y utilizó modelos para predecir cómo la enfermedad progresaría en diferentes partes del país.

05:18 La economía europea afectada por una pandemia muestra signos tempranos de recuperación después de que la confianza de las empresas y los consumidores se recuperó de los mínimos casi récord de mayo, según muestra la encuesta mensual de la Comisión Europea.

El indicador de sentimiento económico de la comisión para la UE aumentó 2,6 puntos a 67,5, según una encuesta realizada este mes a alrededor de 135.000 empresas y 32.000 consumidores en toda la región.

04:20 Las ventas minoristas en España y Alemania cayeron a un ritmo más rápido registrado, mientras que la inflación disminuyó a medida que la pandemia obligó al cierre de la mayoría de las tiendas y aplastó la demanda.

En abril, el volumen de ventas minoristas en España cayó un 31,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos oficiales. Esto representa, con mucho, la mayor caída registrada y eclipsa la caída del 14% en marzo.

En Alemania, en tanto, las estadísticas experimentales mostraron que el valor de las ventas cayó un 13,8% en comparación con el mes anterior, informaron los estadísticos nacionales Destatis. La caída sigue a una caída del 7,5% en marzo y lleva las ventas a su nivel de 2016.

02:12 Unos 8,4 millones de trabajadores en Tailandia "están en riesgo de despido" debido al impacto de Covid-19 en la demanda de mano de obra, dijo el jueves la agencia de planificación estatal del reino.

El número es más alto que las estimaciones anteriores, y refleja la creciente preocupación por el impacto del coronavirus y una sequía continua en el turismo y otras industrias en la segunda economía más grande del sudeste asiático.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

23:45 Tras el recorte de tasas, Banco de Corea ha recortado su pronóstico de crecimiento para este año, pronosticando una contracción del 0,2%, que sería el crecimiento más lento en más de dos décadas, ya que la pandemia de coronavirus golpea a la economía impulsada por las exportaciones.

La perspectiva revisada para la cuarta economía más grande de Asia es un fuerte recorte de la estimación del banco de febrero de una expansión del 2,1% para 2020, pero aún es mayor que el pronóstico del FMI de una contracción del 1,2%.

22:00 Corea del Sur informó un aumento en los nuevos casos de coronavirus vinculados a un almacén operado por el principal operador de comercio electrónico del país, renovando las preocupaciones sobre la propagación de la comunidad en Seúl y las áreas metropolitanas circundantes, donde vive aproximadamente la mitad de la población del país.

El país informó el jueves 79 nuevas infecciones, el mayor aumento de un día en casi dos meses. "Las rutas de infección se han diversificado en lugares de trabajo, escuelas repletas, bares y salas de karaoke en el área metropolitana", dijo el ministro de salud, Park Neung-hoo, en una reunión del gobierno.

21:22 El Banco de Corea redujo las tasas de interés en 25 puntos base a un mínimo histórico del 0,5%, a medida que la pandemia de coronavirus afecta la economía impulsada por las exportaciones del país.

La última flexibilización monetaria, que sigue a un recorte de 50 puntos básicos en marzo, se produjo después de que Corea del Sur lanzó una serie de paquetes de estímulo por un valor de alrededor de $ 200 mil millones para ayudar a las pequeñas y medianas empresas con problemas, estimular el gasto interno y crear empleos.

20:22 Colombia concederá más libertades a la población a partir de junio a medida que recupera gradualmente algunas actividades económicas, pero pidió mantener las medidas de prevención y el aislamiento en casa para contener la pandemia del coronavirus, anunció el miércoles el presidente Iván Duque.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes completó dos meses de aislamiento preventivo obligatorio para frenar la expansión del Covid-19 que deja hasta el momento más de 24.000 personas contagiadas y 803 muertas.

19:10 Más de 100.000 personas han muerto de coronavirus en Estados Unidos, la mayor cantidad en el mundo, según un recuento muy seguido de la Universidad Johns Hopkins.

El total nacional alcanzó los 100.047, pasando el sombrío hito hoy en la noche, hora de Nueva York, y representando el 28,3% de todas las muertes en todo el mundo. Durante varios meses, EEUU ha sido el punto de acceso mundial para Covid-19, con aproximadamente 1,69 millones de casos confirmados en el país de aproximadamente 5,65 millones a nivel mundial.

El total general de los Estados Unidos excede el total combinado de los siguientes tres países más afectados: el Reino Unido, Italia y Francia.

18:49 La cifra de muertos en Brasil por Covid-19 alcanzó las 25.598 hoy, según datos difundidos por el Ministerio de Salud, luego de que en las últimas 24 horas se contabilizaran 1.086 fallecidos.

El número de contagios, en tanto, aumentó 20.599, con lo que el país gobernado por Jair Bolsonaro alcanzó los 411.821 casos confirmados de la pandemia.

17:58 Estados Unidos superó el hito de las 100 mil muertes como resultado del coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins, cifra significativamente más alta que la de cualquier otro país del mundo. En Reino Unido se ha registrado el segundo mayor número de fallecidos por Covid-19, hasta la fecha 37.542 víctimas fatales por el virus.

En cuanto a los contagios, más de 5,6 millones de personas han contraído coronavirus en todo el mundo, y EEUU representa aproximadamente el 30% del total de casos.

17:15 El gobierno de Suiza que las fronteras del país con Alemania, Francia y Austria estarán abiertas a partir del próximo 15 de junio en el marco de la retirada de restricciones a causa del coronavirus. En un comunicado, el Consejo Federal suizo indicó que prevé comenzar a retirar las medidas de restricción el 6 de junio y dar por finalizado el "estado de situación extraordinaria" por la Covid-19 el 19 del mismo mes.

De acuerdo con la decisión del Consejo Federal, a partir del 6 de junio serán permitidos eventos con la participación de hasta 300 personas, "incluidos eventos familiares, ferias, conciertos, espectáculos teatrales y proyecciones de películas, así como manifestaciones y marchas". Posteriormente, el 6 de julio, Suiza reabrirá sus fronteras con Italia, uno de los países más golpeados del mundo por el virus, así como con todos los estados que forman parte del espacio Schengen.

Suiza declaró el estado de "situación extraordinaria" el pasado 16 de marzo pasado, cuando confirmó más de 2.200 casos de coronavirus. A partir de entonces y hasta inicios de abril, se registraron unos 1.000 casos cada día, tras lo cual la curva de contagios diarios se estabilizó. Hasta la fecha se han constatado 30.776 casos, incluidas unas 1.917 defunciones y 28.200 recuperaciones. El número diario de infectados ha caído a una decena desd los 1.500 de media registrados cada día en el mes de marzo.

15:30 La Reserva Federal de Estados Unidos dijo en su último Libro Beige que la actividad económica cayó "bruscamente" en la mayor parte de EEUU hacia mayo debido a las consecuencias de Covid-19, afectando sectores que van desde el ocio y la hospitalidad hasta la energía y la fabricación. La Fed dijo también que el gasto de los consumidores había seguido disminuyendo a medida que los minoristas permanecían cerrados debido a los bloqueos.

"Las disminuciones fueron especialmente severas en el sector del ocio y la hospitalidad, con muy poca actividad en los negocios de viajes y turismo", dijo la Fed, confiando en los datos proporcionados hasta el 18 de mayo.

"La mayoría de los distritos reportaron fuertes caídas en la actividad manufacturera, y la producción fue notablemente débil en las plantas automotrices, aeroespaciales y relacionadas con la energía", agregó el banco central.

14:07 El Banco Central de México recortó por cuarta ocasión consecutiva su pronóstico de crecimiento económico para 2020 y lo llevó a un rango de contracción de entre 4,6% y 8,8%, desde una expectativa previa de expansión de entre 0,5% a 1,5%, informó la institución hoy.

La autoridad monetaria argumentó que las menores expectativas se deben principalmente a los riesgos relacionados con el impacto del brote de coronavirus en la economía global, según su informe trimestral de inflación de enero a marzo.

La previsión llega un día después de que se publicaran las cifras revisadas del Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mayor economía de América Latina durante el primer trimestre, cuando cayó un 1,2%, su peor declive en 11 años. Para 2021, el banco revisó sus previsiones a un rango de entre -0,5% y 4,1%, desde la estimación preva de crecimiento de 1,1% a 2,1%

13:09 El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy la creación de una fundación que le permitirá aprovechar nuevas fuentes de financiamiento, incluyendo los aportes de la población en general.

La Fundación de la OMS se está creando como una entidad independiente para la concesión de subvenciones que apoyen los esfuerzos de la organización para abordar los desafíos más urgentes de la salud mundial mediante la obtención de nuevos fondos de "fuentes no tradicionales", luego de que EEUU dijo que suspendería el financiamiento a la roganización por estar "centrada en China".

Sin embargo, Tedros dijo que la creación de la Fundación de la OMS no tenía nada que ver con "los recientes problemas de financiación" y recordó que el presupuesto anual del organismo, de alrededor de US$ 2.300 millones, era "muy, muy pequeño" para una agencia global, aproximadamente el de un hospital de tamaño medio en el mundo desarrollado. También dijo que las fuentes de fondos eran demasiado inciertas, ya que dependían excesivamente de una "financiación flexible".

10:57 Con un reconocimiento a los profesionales de la salud comenzó su reporte diario sobre el estado del coronavirus la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. La autoridad indicó que en las últimas 24 horas se registraron 4.328 casos, de los cuales 3.957 presentaron síntomas y 372 fueron asintomáticos. Con esto, el total de casos en Chile es de 82.289 hasta hoy.

Ayer también se registraron 35 fallecidos, con lo que el total de víctimas fatales hasta el momento es de 841 a nivel nacional.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que mantendrán la cuarentena -desde este viernes- todas las comunas de la Región Metropolitana que ya estaban bajo la medida, además de Iquique y Alto Hospicio y Lonquimay. Además, salen de cuarentena el mismo día las comunas de Antofagasta y Mejillones debido a su disminución de los nuevos contagios luego de 21 días de confinamiento cuando se cumpla el plazo a fines de esta semana.

10:31 Brasil perdió un total neto de 763.232 empleos en los primeros cuatro meses de 2020, informó hoy el Ministerio de Economía, debido a que más de 1 millón de puestos se cerraron en abril y marzo por la crisis del coronavirus.

Más de 860.000 empleos se perdieron en abril y más de 240.000 se eliminaron en marzo, según las cifras, las primeras para el año que se divulgan luego de que la publicación se suspendió porque las empresas mostraban problemas para entregar información actualizada y precisa.

09:55 La autoridad de aviación de China considerará aumentar los vuelos internacionales siempre y cuando los riesgos de importar casos de coronavirus estén bajo control, informó el medio estatal China News, citando al vicedirector de la agencia, Li Jian.

El número máximo de vuelos internacionales autorizados actualmente es de 134 a la semana, bajo las restricciones impuestas el 29 de marzo para impedir que se importen casos del nuevo coronavirus. La cifra, sin embargo, sería aumentada a 407 a la semana a partir del 1 de junio, dijo Li de la Administración de Aviación Civil de China (CAAC, su sigla en inglés).

09:20 Los países americanos sufrirán la peor parte de la pérdida estimada de 305 millones de empleos que la pandemia de Covid-19 causará en todo el mundo entre abril y junio, dijo hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su informe, la OIT mantuvo su proyección para la pérdida de empleos del segundo trimestre, calculada en términos de horas de trabajo en comparación con una línea de base previa a la pandemia, sin cambios respecto a la que entregó el mes pasado.

América pasó de ser la región menos afectada en términos del mercado laboral en el primer trimestre a ser la más afectada, con una caída prevista de 13,1% en las horas de trabajo, en el segundo período, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder. El cambio se debió al gran número de casos del virus que ha registrado el continente hasta el momento.

Ryder se declaró "extremadamente preocupado" por los jóvenes que se ven afectados de manera desproporcionada por la crisis, y dijo que esto podría conducir a una "generación confinada". "Los jóvenes simplemente se quedarán atrás y en grandes cantidades", sentenció, agregando que "el peligro es que este impacto inicial para los jóvenes durará una década o más. Afectará la trayectoria a lo largo de su vida laboral".

La organización también destacó problemas particulares en Estados Unidos y Brasil, diciendo que es "preocupante" que el mercado laboral estadounidense siga siendo "difícil" mientras que otros países que están reduciendo los cierres han comenzado a ver recuperaciones modestas. Y sobre Brasil, se planteó que hay "buenas razones para preocuparse tanto por la trayectoria de la pandemia como por la capacidad de implementar el tipo correcto de medidas (laborales) para reaccionar".

La OIT aumentó su estimación de pérdidas de puestos de trabajo en el primer trimestre en 7 millones a 135 millones.

09:00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular o cerrar empresas de redes sociales, un día después de que Twitter emitió por primera vez una advertencia sobre algunos de los tuits del mandatario.

Trump, sin ofrecer ninguna evidencia, reiteró sus acusaciones de parcialidad política por parte de dichas plataformas tecnológicas en un par de publicaciones hechas en la madrugada en Twitter.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las regularemos enérgicamente o las cerraremos, antes de que podamos permitir que eso suceda", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

08:40 Los cierres de fronteras hacen poco para evitar la propagación del Covid-19, dijo la agencia de salud pública de la Unión Europea, en momentos en que los estados del bloque consideran levantar algunas restricciones a los viajes que fueron impuestas al comienzo de la pandemia del coronavirus en la región.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, su sigla en inglés) dijo que medidas como realizar tests de COVID-19 a los viajeros antes de embarcar o tomarles la temperatura también son mayormente poco efectivas, aunque confirmó que los viajes suelen facilitar la expansión del virus.

El ECDC dijo en un reporte publicado tarde el martes que los cierres de fronteras tuvieron efectos muy negativos en la economía y que fueron útiles sólo en retrasar la llegada de la pandemia y aislar regiones.

"La evidencia disponible no apoya recomendar cierres de fronteras, lo que causará efectos secundarios significativos y alteraciones sociales y económicas en la UE", que normalmente tiene fronteras abiertas entre los estados del bloque, dijo la agencia.

08:24 La actividad económica francesa se recuperó sustancialmente después del levantamiento del 11 de mayo de un confinamiento de coronavirus en todo el país, pero es probable que el PIB se reduzca al menos un 8% en 2020, dijo la agencia nacional de estadísticas.

Es probable que el PIB del segundo trimestre baje una quinta parte del año anterior, dijo Insee en sus últimas estimaciones .

La actividad posterior al cierre fue un 21% inferior a lo normal, en comparación con el 33% a principios de mayo. La mejora se vio favorecida por un repunte en el consumo que puede ser en parte temporal a medida que reabrieron tiendas y negocios distintos de bares y restaurantes; el consumo después del 11 de mayo bajó solo un 6 por ciento desde sus niveles anteriores a la crisis.

07:50 Polonia reabrirá clubes de fitness, piscinas y cines a medida que el país centroeuropeo relaja las restricciones establecidas para detener la propagación del coronavirus.

A partir del sábado, las máscaras ya no serán obligatorias en espacios abiertos al aire libre, y los límites se eliminarán en los números que pueden estar en iglesias, tiendas y restaurantes a la vez.

A partir del 6 de junio, las instalaciones deportivas como gimnasios, gimnasios y piscinas podrán reabrir con estrictos controles de higiene. Teatros, cines, óperas y ballets abrirán sus puertas, aunque sólo podrán vender el 50% de los asientos, y será obligatorio usar máscaras.

El ministro de salud dijo que los pasos fueron posibles porque la probabilidad de contraer el virus en las calles era baja, y que el 80% de las camas de hospital reservadas para pacientes con coronavirus y el 90% de los respiradores no estaban en uso.

07:46 La Comisión Europea propuso hoy un paquete de medidas por un valor total de 1,85 billones de euros para el próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea y un fondo de recuperación para las economías golpeadas por la crisis del coronavirus.

"La Comisión propone hoy un nuevo instrumento de recuperación, llamado UE de la Próxima Generación, dentro de un presupuesto rediseñado de la UE a largo plazo. En total, este Plan Europeo de Recuperación pondrá 1,85 billones de euros para ayudar a poner en marcha nuestra economía y asegurar que Europa se recupere", dijo el órgano ejecutivo de la UE en un comunicado.

06:34 Francia ha suspendido el uso del medicamento hidroxicloroquina para tratar a pacientes con Covid-19 debido a estudios que no muestran beneficios y efectos secundarios cardíacos potencialmente peligrosos.

El Ministerio de Salud anunció hoy un decreto que describe las nuevas reglas, que revierte una decisión tomada hace dos meses que permitía el uso del medicamento bajo supervisión médica. Al mismo tiempo, la agencia de medicamentos dijo que suspendería los nuevos ensayos clínicos con cloroquina para Covid-19.

El uso de cloroquina, a menudo en asociación con un antibiótico, ha sido defendido por Didier Raoult, un controvertido virólogo francés con sede en Marsella, y por líderes mundiales populistas como Donald Trump y Jair Bolsonaro de Brasil.

La cloroquina, un antiguo medicamento contra la malaria, continuará utilizándose en Francia como un tratamiento establecido para el lupus y otros trastornos autoinmunes.

06:22 El gabinete japonés ha aprobado otro 6% del producto interno bruto en gastos de estímulo sólo un mes después de la última ronda, mientras se mueve para contrarrestar una recesión incipiente.

El segundo presupuesto suplementario para el año fiscal hasta marzo de 2021 incluye 31.9 billones de yenes (US$ 296 mil millones) en gastos y tiene un valor total de 117.1 billones de yenes incluyendo garantías y otras provisiones para préstamos.

Tomado con el paquete anterior, el primer ministro Shinzo Abe dijo que Japón ofrecería más del 40%del PIB en apoyo de la economía. "Con el paquete de políticas más grande del mundo, la economía japonesa resistirá esta crisis cada cien años", dijo.

06:10 Bruselas planea solicitar el poder de tomar prestados hasta 750 mil millones de euros (US$ 821 mil millones) en los mercados para financiar los esfuerzos de reconstrucción después de la crisis del coronavirus, según personas familiarizadas con las propuestas, ya que advierte que si no se actúa, la UE se fracturaría permanentemente. lineas economicas.

Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exija una transformación de las finanzas centrales de la UE que le permita recaudar sumas sin precedentes en los mercados de capitales y distribuir la mayor parte de los ingresos como subvenciones a los estados miembros en apuros.

La comisión también está proponiendo un conjunto de nuevos impuestos y gravámenes de la UE para pagar la deuda en las próximas décadas, que abarcará todo, desde gigantes tecnológicos hasta plásticos de un solo uso, para recaudar decenas de miles de millones de euros al año.

Los planes de von der Leyen siguen una propuesta conjunta de alto perfil de Alemania y Francia, que la semana pasada aprobó un fondo de recuperación de € 500 mil millones, que se entregará en subvenciones a partes económicamente afectadas de la UE. Las propuestas de la comisión coinciden con esa ambición y agregan un préstamo adicional de € 250 mil millones destinado a financiar préstamos a los estados miembros, según personas familiarizadas con la propuesta.

La cifra fue confirmada en Twitter por el comisario de economía de la UE, Paolo Gentiloni. Dijo que el fondo era "un punto de inflexión europeo para enfrentar una crisis sin precedentes".

05:00 La economía de la eurozona se reducirá entre un 8% y un 12% este año, ya que la "parada repentina de la actividad" desencadena una recesión dos veces más profunda que después de la crisis financiera de 2008, advirtió la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Lagarde pintó una imagen sombría de cómo surgirá la zona euro de la pandemia de coronavirus cuando les dijo a los estudiantes en un seminario web en vivo que se enfrentaron a "una crisis económica masiva y una que era literalmente desconocida en tiempos de paz por el daño que está causando".

La presidenta del BCE, que anunciará la próxima semana su última decisión de política monetaria, dijo que el "escenario moderado" que describió este mes para una contracción del 5% en la economía de la eurozona este año estaba "en mi humilde opinión ya desactualizado".

Ella dijo que la economía de la eurozona era "muy probable" para terminar "en algún lugar entre el escenario medio y severo", lo que significa que la economía se contraería en un 8% o 12%. Añadiendo que la economía del bloque se contrajo 4% a 5% después de la crisis financiera de hace una década, dijo "aquí estamos hablando de probablemente duplicar eso".

02:29 Las ganancias de las empresas industriales chinas cayeron a un ritmo más lento en abril a medida que la economía del país se reiniciaba después de los bloqueos de coronavirus.

Las ganancias cayeron un 4,3% interanual según la Oficina Nacional de Estadísticas, una mejora en la caída del 34,9% registrada en marzo. Para el año hasta la fecha, las ganancias industriales disminuyeron 27,4%, o 46% para las empresas estatales.

La industria de fabricación de computadoras mostró un fuerte crecimiento, probablemente debido al aumento de la demanda a medida que las personas de todo el mundo cambiaron a trabajar desde casa, dijo en una nota la economista de Goldman Sachs, Maggie Wei.

"La continua contracción de las ganancias industriales podría afectar la inversión en manufactura, el empleo y los ingresos fiscales, y esperamos que Beijing intensifique las medidas de estímulo político para hacer frente al choque Covid-19", dijeron economistas de Nomura.

MARTES 26 DE MAYO

21:47 Colombia definió hoy el itinerario para reanudar a partir de agosto, sin público en las tribunas, el campeonato profesional de fútbol con entrenamientos individuales desde junio y colectivos en julio, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio de los deportistas con coronavirus.

El torneo apertura de la liga colombiana se suspendió en marzo, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que deja hasta el momento más de 23.000 personas contagiadas y 776 muertas en el país sudamericano.

"Vamos a comenzar, a partir del 8 de junio se autorizan los entrenamientos individuales para el fútbol colombiano", dijo a la radio local el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. "Eso nos llevará por lo menos entre 15 y 20 días para hacer todas las pruebas que necesitamos".

21:35 México tocó un nuevo máximo diario de fallecimientos ligados al coronavirus, de 501, elevando la cifra total de muertes a 8.134, mientras que los contagios en el país subieron a 74.560, de acuerdo con datos divulgados hoy por autoridades de salud.

Los nuevos casos conocidos del virus totalizaron 3.455, también la cifra diaria más alta hasta la fecha, en momentos en que el país está reabriendo los sectores esenciales de su economía y ante el regreso gradual a la "nueva normalidad" a partir del 1 de junio, que se regirá por un sistema de semáforo.

19:51 Brasil volvió a registrar más de 1.000 muertes por coronavirus en un día hoy tras contabilizar 1.039 nuevos fallecidos, lo que incrementa la cifra total a 24.512, según el Ministerio de Salud.

En relación con los casos confirmados de la enfermedad, se notificaron 16.324 nuevas infecciones, elevando el recuento global en el país a 391.222. Brasil es el segundo país con el mayor número de casos en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos (1,66 millones).

Las cifras del martes representan la primera vez desde el 22 de mayo que el país registra más de 1.000 muertes por Covid-19 en un lapso de 24 horas. Aunque los números vuelven a crecer después del fin de semana, no alcanzan los récord diarios de 20.803 casos (22 de mayo) y 1.188 muertes (21 de mayo).

20:33 El presidente Emmanuel Macron reveló el martes un plan de € 8 mil millones (US$ 8.763 millones) para revivir la industria automotriz de Francia, paralizado por la pérdida de ventas y producción durante la pandemia de coronavirus y los bloqueos destinados a frenar la propagación de la enfermedad.

20:26 Países de todo el mundo han prometido US$ 653 millones y otros US$ 2,1 mil millones en préstamos y otra asistencia para ayudar a los migrantes venezolanos y para aliviar la carga de los países latinoamericanos que luchan por lidiar con lo que se ha convertido en la mayor crisis migratoria del planeta.

En una conferencia en línea organizada por la UE y España, los países donantes dijeron que abordar el éxodo venezolano se había vuelto aún más urgente ahora que el virus había atacado, provocando bloqueos en muchos países latinoamericanos y privando a los migrantes del trabajo.

"Estas contribuciones marcarán una verdadera diferencia en la vida de los refugiados y migrantes de Venezuela, que han sido extremadamente afectados por la pandemia", dijo Eduardo Stein, representante especial de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). "Los compromisos asumidos hoy para apoyar los esfuerzos humanitarios ofrecen un rayo de esperanza a muchas familias que han perdido todo lo que tenían".

19:30 Estados Unidos registró su aumento más bajo de un día en nuevos casos de coronavirus en dos meses, después de un fin de semana festivo donde una desaceleración en la epidemia llevó a los estados a reabrir gradualmente sus economías.

Se reportaron 16.206 pruebas positivas en las últimas 24 horas, la menor cantidad desde el 25 de marzo y el quinto día consecutivo de caídas, según los datos recopilados por el Covid Tracking Project. Sin embargo, los informes de nuevos casos suelen ser bajos después de los fines de semana, cuando los informes a las autoridades gubernamentales se ralentizan, por lo que no está claro si la tendencia se mantendrá.

Las cifras reflejan alrededor de 302.000 pruebas, por debajo de los niveles vistos en los últimos días, después del feriado del Memorial Day. La tasa de positividad, el porcentaje de pruebas que arrojan resultados positivos, fue del 5,4%, ligeramente por debajo de la tasa promedio de los siete días anteriores.

El número de muertes atribuidas a Covid-19 aumentó en 629 a 93.093. Fue el tercer día consecutivo en que Estados Unidos registró menos de 1.000 muertes en 24 horas. Las cifras del Covid Tracking Project no incluyen las muertes no hospitalarias estimadas calculadas por la ciudad de Nueva York, que la Universidad Johns Hopkins utiliza en su recuento.

19:28 Argentina registró un déficit fiscal primario de 228.821 millones de pesos argentinos (US$ 3.423,4 millones) en abril afectado por la pandemia de coronavirus, frente a un resultado positivo de 499 millones de pesos argentinos registrado en el mismo mes del año pasado, dijo hoy el Ministerio de Economía.

En marzo, el resultado primario fue deficitario en 124.728 millones de pesos argentinos.

"El gasto primario totalizó 525.070 millones de pesos argentinos, resultando así 96,8% superior al registrado en abril de 2019. A diferencia de los ingresos, donde la mayor parte de la caída resultó inducida, este impulso es el reflejo del paquete de medidas que el Gobierno Nacional adoptó frente a la emergencia económica y sanitaria con el fin de cuidar el ingreso de las familias, proteger la producción y el empleo, garantizar el abastecimiento y asistir financieramente a las provincias", dijo el Gobierno argentino en un comunicado.

Añadió que "conjuntamente, estas medidas significaron erogaciones por más de 132.000 millones de pesos argentinos en el mes bajo análisis".

El resultado financiero del cuarto mes del año, que contempla los pagos de deuda pública, resultó negativo en 266.049 millones de pesos argentinos.

16:10 A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que luego de mantener contacto estrecho con una persona que resultó positiva de coronavirus, iniciará una cuarentena preventiva.

"Inicio aislamiento preventivo por contacto estrecho con persona confirmada con Covid-19. Estaré en teletrabajo", dijo la autoridad en su red social.

Inicio aislamiento preventivo por contacto estrecho con persona confirmada con #COVID_19. Estaré en teletrabajo. #CuidémonosEntreTodos — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) May 26, 2020

12:35 La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, dijo el martes que el organismo espera un aumento de casos de coronavirus en México y una aceleración en El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

La funcionaria agregó en una rueda de prensa virtual que, ya que la región se ha convertido en el epicentro de la pandemia, acumulando un 45% de los contagios reportados en todo el mundo, no es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus.

Además, el subdirector del organismo, Jaime Barbosa, dijo que Latinoamérica tendrá semanas "muy duras" por delante debido a la pandemia. Y en particular, advirtió que México no debería relajar las medidas de distanciamiento social hasta que tenga certeza de que los contagios han sido controlados.

11:56 La Comisión Europea presentará el miércoles un nuevo paquete de estímulo relacionado con el coronavirus y se espera que pueda impulsar los mercados en toda Europa.

Alemania y Francia propusieron la semana pasada elevar la deuda europea común en un esfuerzo por apoyar la recuperación económica de la región de la crisis del coronavirus. El anuncio fue particularmente significativo porque Alemania se había opuesto a la idea de la deuda europea, pero su cambio de opinión sugiere que la UE podría acercarse a una unión fiscal, un importante factor de estabilidad en el futuro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará su propia propuesta el miércoles, basándose en el plan franco-alemán.

11:02 En un nuevo reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus a nivel internacional y nacional, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló que en las últimas 24 horas se registraron 3.964 casos de Covid-19 en Chile, de los cuales 3.618 presentaron síntomas y 346 fueron asintomáticos. Con esto, los contagiados totales en el país suben a 77.961 hasta la fecha.

En relación a los fallecidos, se reportaron a la autoridad sanitaria 45 víctimas fatales hasta las 21:00 de anoche, con lo que el total de muertes por el brote a nivel nacional es de 806 hasta este momento.

09:56 La pandemia del coronavirus en Europa ha amplificado las vulnerabilidades financieras y aumentando el espectro de futuras crisis a medida que los niveles de deuda se disparan, advirtió hoy el Banco Central Europeo. La entidad sostuvo que dado que se espera que la economía de la eurozona se desplome este año, los gobiernos han tomado muchas medidas para limitar el daño. Pero agregó que hay un precio a largo plazo que pagar, destacando que algunos países podrían tener dificultades para honrar sus deudas.

Las empresas altamente endeudadas también pueden dejar de ser solventes, mientras que la rentabilidad bancaria muy baja y el creciente riesgo de una corrección inmobiliaria también son parte de una mezcla volátil, destacó el BCE en su informe de estabilidad financiera bianual.

"Incluso cuando las tasas de infección caen en muchos países, el impacto en la economía y los mercados ha desenterrado y aumentado las vulnerabilidades existentes para la estabilidad financiera de la zona del euro", dijo el Banco. El nivel agregado de deuda gubernamental de la eurozona podría superar el 100% del PIB este año, muy por encima de los niveles de la época de la crisis de deuda, y podría acercarse al 160% en Italia.

09:16 El Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la OCDE cayó un 1,8% en el primer trimestre, como consecuencia de las medidas de contención del Covid-19, que pesaron sobre la economía. Si bien la contracción es la más profunda desde la crisis financiera, no supera el récord de la época, ya que a principios de 2009 el PIB de la organización sufrió su máximo descenso trimestral, de 2,3% del Producto.

Algunos de los países del grupo que arrastraron los malos resultados fueron, como se esperaba, los europeos más golpeados por el brote. El PIB de Francia cayó un 5,8% en los tres primeros meses del año, mientras que el de Italia se contrajo un 4,7%. En el trimestre anterior, su Producto descendió 0,1% y 0,3%, respectivamente.

El PIB en Alemania y del Reino Unido se redujo cerca del 2%, mientras que en EEUU cayó 1,2% en el primer trimestre, en comparación con el 0,5% de crecimiento entre octubre y diciembre.

08:50 Los fabricantes europeos de mascarillas y otros equipos de protección ya no enfrentarán restricciones a la exportación, luego de que la Comisión Europea dijo que las restricciones implementadas en el momento álgido de la pandemia en marzo habían dejado de ser útiles.

El 15 de marzo la Comisión determinó que las empresas necesitaban la aprobación de sus gobiernos nacionales antes de vender equipos de protección personal como mascarillas, trajes y anteojos a compradores fuera del bloque comercial de la UE.

Esto fue diseñado para calmar los temores de que una lucha global llevaría a los gobiernos nacionales a mantener sus propios suministros, amenazando el mercado único europeo y el esfuerzo colectivo para contener el virus. Pero las restricciones vencen hoy y la Comisión Europea dijo que ningún gobierno de la UE ha pedido que continúen.

08:31 El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el país había superado el peak de la pandemia de coronavirus y anunció que un evento conmemorativo de la segunda guerra mundial, cancelado este mes, tendría lugar en junio.

Los comentarios de Putin llegan sólo horas después de que Rusia registrara un nuevo récord de muertes diarias de Covid-19 y cerca de 9.000 nuevas infecciones confirmadas.

"De hecho, según los expertos, se considera que el peak ya pasó", dijo Putin durante una reunión con su ministro de Defensa.

Si bien los aumentos diarios en los casos han disminuido ligeramente desde un máximo de 11.656 hace 15 días, Rusia es el tercer país más afectado del mundo en términos de número de casos después de Estados Unidos y Brasil, y tiene el tercer número de infecciones de más rápido crecimiento.

08:24 El Ministerio de Salud de China ha confirmado siete nuevos casos de coronavirus hoy, lo que aumenta el total a 82.992. Los nuevos contagios son todos importados.

08:23 El Gobierno de Alemania planea levantar la advertencia de viaje global para turistas a partir del 15 de junio para 31 países europeos. Eso sí, la medida está sujeta a cómo actúe el virus.

08:11 El estado de ánimo entre los exportadores alemanes tuvo una leve recuperación en mayo después de un abril "catastrófico", que fue el primer mes completo de medidas de cierres y confinamientos para contener el avance de coronavirus en la economía más grande de Europa, dijo hoy el instituto Ifo.

"Prácticamente todos los sectores aún esperan nuevas caídas, sin embargo, serán menos pronunciadas de lo que se había esperado en el mes anterior", afirmó el grupo en un comunicado mensual.

08:00 La economía de México se contrajo un 1,3% en marzo en comparación con febrero, y se contrajo un 2,6% en comparación con el mismo mes del año pasado. Los datos publicados por la Oficina Estatal de Estadísticas Estatales, Inegi, se producen cuando las industrias clave de automóviles, construcción y minería de México se preparan para reabrir en medio de la crisis del coronavirus.

07:52 Remdesivir, el fármaco experimental de coronavirus de Gilead, estará disponible para pacientes seleccionados en el Reino Unido, dijeron hoy funcionarios de salud.

Según el esquema de acceso temprano a medicamentos, los pacientes con coronavirus del NHS que estén hospitalizados podrán recibir el medicamento. El tratamiento se limitará a aquellos que muestren la mayor probabilidad de beneficio, dijo el Departamento de Salud.

El esquema se utiliza en circunstancias en las que existe una clara necesidad médica, pero aún no se ha aprobado la comercialización de ningún medicamento.

LUNES 25 DE MAYO

23:00 El líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que el aeropuerto internacional de la ciudad reanudará algunos servicios de tránsito a partir de junio a medida que el territorio relaja las medidas diseñadas para limitar la propagación del coronavirus.

El tránsito por el aeropuerto internacional de Hong Kong se reanudará el próximo mes después de una suspensión a fines de marzo, ya que la ciudad endureció las restricciones en el centro de viajes.

Lam también dijo que los clubes nocturnos, bares de karaoke, casas de baños y espacios privados de alquiler conocidos como "salas de fiestas" podrían reabrir a partir del viernes.

Hong Kong relajó este mes las restricciones a las reuniones públicas, permitiendo grupos de ocho, de cuatro anteriores. No se han reportado nuevos casos locales de Covid-19 desde mediados de mayo. La ciudad ha reportado 1.066 casos de coronavirus y 4 muertes relacionadas con Covid-19.

22:00 El Ministerio de Energía informó que el ministro de la cartera, Juan Carlos Jobet, dio positivo a la prueba de PCR por Covid-19.

Según se indicó a través de un comunicado, el secretario de Estado había iniciado una cuarentena preventiva el 23 de mayo al experimentar síntomas leves, los que podían estar asociados a la enfermedad.

Además, el gobierno precisó que Jobet no ha tenido contacto directo con el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ni con otros miembros del gabinete en los últimos días.

20:30 La cantidad de casos conocidos de coronavirus en México seguía sin ceder y se elevaron a 71.105, un alza de 2.485 nuevos infectados respecto a los reportados la víspera, según datos divulgados hoy por autoridades sanitarias.

Los nuevos decesos relacionados con el nuevo coronavirus se elevaron en 239, para un acumulado de 7.633, en momentos en que el país está reabriendo los sectores esenciales de su economía y ante el regreso gradual a la "nueva normalidad" a partir del 1 de junio.

20:04 La tasa de mortalidad por coronavirus de un día en Estados Unidos se mantuvo en su nivel más bajo en aproximadamente dos meses, lo que desaceleró la marcha de la nación hacia un total total de 100.000 muertes.

Otras 523 personas en EEUU murieron a causa de Covid-19 en las últimas 24 horas, según los datos recopilados el lunes por el Proyecto de seguimiento de Covid, frente a los 680 del domingo. Ese es el aumento más pequeño en un día desde el 30 de marzo.

Las cifras los lunes tienden a ser más bajas que otros días de la semana debido a una desaceleración en la presentación de informes durante el fin de semana, y a menudo hay un repunte el martes, ha señalado Covid Tracking Project. Ese patrón podría retrasarse ligeramente esta semana debido al feriado público del Día de los Caídos el lunes.

19:30 Las muertes por coronavirus en Brasil superaron a las de Estados Unidos por primera vez en las últimas 24 horas, según cifras del Ministerio de Salud del país sudamericano.

Brasil registró 807 decesos en las últimas 24 horas, mientras que en Estados Unidos se produjeron 620 fallecimientos.

El país sudamericano registra el segundo peor brote en el mundo, con 374.898 casos, por detrás de Estados Unidos que registra 1,637 millones de contagios.

El total de muertes en Estados Unidos alcanza las 97.971, según un recuento de Reuters, lo que se compara con 23.473 en Brasil.

19:16 El presidente peruano, Martín Vizcarra, dijo hoy que la nación sudamericana se encuentra en "una meseta no plana" de contagios mientras espera un descenso en el brote de coronavirus tras anotar más de 123.000 casos confirmados con la enfermedad.

Vizcarra, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, afirmó asimismo que el país con más de 70 días en cuarentena ha ingresado a una etapa en la que cumplir las reglas del aislamiento social será clave para vencer a la epidemia.

Los contagios confirmados de coronavirus en Perú subieron a 123.979 hoy, con 4.020 nuevas infecciones respecto al informe anterior. En tanto, el número de fallecidos se incrementó en 173 a 3.629, según el Ministerio de Salud.

Los casos con el virus se duplicaron frente a los contagios que se tenían hace dos semanas y media. En tanto la cifra promedio diario de casos nuevos en la última semana fue de 4.149.

19:07 Francia nuevamente se convirtió en el cuarto país del mundo con el mayor número de muertes por Covid-19 detrás de Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia, luego de que España revisó a la baja en casi 2.000 su cifra hoy.

El Ministerio de Salud francés informó en su sitio de internet que la cifra acumulada de muertes aumentó en 65, a 28.432. Pero en un sitio en línea separado del ministerio afirmó que el número se incrementó en 90, a 28.457.

El ministerio no pudo ser contactado para realizar comentarios sobre la disparidad, pero ambas cifras colocan el total de decesos en Francia en alrededor de 1.600 más que los 26.834 de España y por debajo de los 33.000 de Italia.

18:20 La Concejalía de Sanidad de la ciudad china de Wuhan ha informado de que ha detectado 189 nuevos casos de coronavirus, todos ellos en individuos asintomáticos, como resultado de una campaña masiva de pruebas PCR del coronavirus a las que se han sometido más de 6,5 millones de personas en diez días. Wuhan está considerada el origen de la pandemia de coronavirus.

Las pruebas de ácido nucleico se realizaron de forma gratuita y voluntaria a 6.574.093 personas entre el 14 y el 23 de mayo. Solo el sábado se concluyeron 1.146.156 pruebas, más de 15 veces la cifra del 14 de mayo, cuando la ciudad inició la campaña, ha informado la agencia de noticias Sputnik.

El récord para un solo día fue logrado el 22 de mayo, cuando la capital de la provincia de Hubei, con una población total de unos 10 millones de habitantes, llevó a cabo 1.470.950 pruebas. Antes de la campaña se habían realizado más de tres millones de pruebas, por lo que teóricamente se podría haber cubierto a la totalidad de la población de la ciudad.

La decisión de extender las pruebas a todos aquellos que no habían sido examinados con anterioridad se tomó en un momento en el que Wuhan continuaba descubriendo infecciones asintomáticas, lo que causó alarma en medio de la recuperación de la normalidad en fábricas, negocios y escuelas tras meses de confinamiento, informa la agencia de noticias china Xinhua.

El Ayuntamiento ha dado prioridad a los barrios residenciales en los que se han detectado casos recientemente, así como a los ciudadanos que viven en edificios viejos y densamente poblados. No se recomiendan los exámenes para los niños menores de seis años.

Las pruebas han sido bien acogidas por los vecinos y se han observado largas colas para someterse a ellas, respetando la distancia social, en puestos provisionales montados en comunidades residenciales y espacios públicos de la ciudad.

La provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, ha informado de 4.512 muertos por coronavirus, 3.869 de ellos en la ciudad de Wuhan. Hubei ha dado cuenta de 68.135 casos confirmados en total, 50.340 de ellos en Wuhan.

16:58 Brasil espera pedir prestado US$ 4 mil millones a organizaciones multilaterales de créditos para financiar gastos relacionados con la crisis del coronavirus, incluyendo pagos de emergencia suplementarios y otros programas de respaldo social.

De acuerdo a un documento del Ministerio de Economía revisado por Reuters hoy, los fondos serían utilizados en parte para una expansión de un programa de transferencia de efectivo para familias de bajos ingresos, llamado Bolsa Familia, y para cubrir beneficios por desempleo de trabajadores que han visto una suspensión de sus contratos o reducidas sus horas laborales.

Brasil buscará fondos del Banco Interamericano, el Banco Mundial y el Nuevo Banco de Desarrollo de países BRICS, que agrupa a países emergentes líderes, entre otros.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, y su equipo han optado por pedir prestado en lugar de emitir bonos en los mercados internacionales debido a que se han incrementado la percepción de riesgo y los costos.

15:22 Los mercados al aire libre y las salas de exposición de automóviles de Inglaterra podrán volver a abrir a partir del 1 de junio, tan pronto como puedan cumplir con las pautas de coronavirus para proteger a los compradores y trabajadores, dijo hoy el primer ministro Boris Johnson.

Se espera que todos los otros puntos de venta minoristas no esenciales, incluidas las tiendas que venden ropa, zapatos, juguetes, muebles, libros y productos electrónicos, además de sastres, casas de subastas, estudios de fotografía y mercados interiores, puedan reabrir a partir del 15 de junio si el gobierno puede controlar la propagación del virus, dijo Johnson, quien también instó al público a salir y gastar dinero en las tiendas cuando se levanten las restricciones, diciendo que el gobierno esperaba que la economía se recupere en los próximos meses.

"Sabemos que la transmisión del virus es menor al aire libre y que es más fácil seguir las pautas de Covid Secure en espacios abiertos", dijo la autoridad, y agregó que "eso significa que también podemos permitir que los mercados al aire libre se vuelvan a abrir de una manera segura que no corra el riesgo de causar una segunda ola del virus".

14:00 El número de personas internadas en hospitales de Francia por coronavirus descendió el lunes en 387 a 16.798, retomando un declive gradual que se vio interrumpido el domingo.

El Ministerio de Salud afirmó que las personas en cuidados intensivos cayeron en 46 a 1.609, continuando una tendencia bajista de más de seis semanas.

Francia no publicó una nueva cifra de muertes. Un total de 28.367 personas habían fallecido por el virus hasta el domingo.

11:32 A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, confirmó que se convirtió en el primer secretario de Estado en contagiarse de coronavirus. "He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora", indicó a través de la red social.

Moreno se encontraba realizando una cuarentena preventiva desde el viernes, luego de que un integrante de su equipo diera positivo al examen, y hoy señaló que "tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen".

He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. #CuidémonosEntreTodos — Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 25, 2020

10:16 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el mundo y Chile, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 4.895 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 4.428 presentaron síntomas y 467 fueron asintomáticos. Con esto, los contagiados en el territorio nacional ascienden a 73.997 hasta el momento.

En cuanto a los fallecidos, hasta ayer a las 21:00 se reportaron nuevas 43 muertes a nivel nacional, con lo que las víctimas fatales ya son 761 en Chile.

09:29 España dejará de aplicar el requisito de cuarentena obligatoria a los turistas internacionales a partir del 1 de julio, mientras el país se prepara para reactivar su esencial industria turística.

La decisión fue tomada hoy por un grupo de crisis ministerial, según un anuncio de la oficina de prensa del Gobierno. España abrirá "gradualmente" las fronteras, dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, por Twitter.

Lo más difícil ha quedado atrás. Desde julio reactivamos gradualmente el turismo internacional, levantamos la cuarentena y aseguramos condiciones de seguridad sanitaria



Prepárate 🧳🕶👙#sanidad #seguridad #sostenibilidad@MAECgob @desdelamoncloa @mincoturgob @turspain — Arancha González (@AranchaGlezLaya) May 25, 2020

09:12 Los líderes de la Unión Europea podrían reunirse en una cumbre cara a cara en las próximas semanas para negociar el próximo presupuesto conjunto y un fondo de recuperación vinculado al coronavirus, suspendiendo las normas de confinamiento impuestas para contener la pandemia, dijeron diplomáticos y funcionarios.

Sin embargo, pocos en Bruselas creen que el intenso tira y afloja común en los acuerdos presupuestarios de la UE pueda funcionar a través de Webex y la mayoría de los estados miembros está desescalando sus confinamientos a medida que las tasas de infección disminuyen.

"El presupuesto y el Fondo de Recuperación no pueden ser acordados sin una cumbre física. Aún no he conocido a nadie que crea que es posible hacerlo por videoconferencia", dijo un alto diplomático de la UE.

Cuestiones técnicas, problemas de traducción y el carácter menos personal de las videoconferencias hacen difícil que los líderes de la UE reproduzcan la atmósfera que se da en sus cumbres que duran toda una noche, una característica de Bruselas donde se reúnen para negociar las políticas conjuntas.

El ejecutivo del bloque, la Comisión Europea, propondrá el miércoles su proyecto presupuestario para las 27 naciones, conocido como Marco Financiero Plurianual y con un valor de alrededor de un billón de euros, y el Fondo de Recuperación del coronavirus que lo acompaña.

Las economías de la UE comenzarán entonces a competir para obtener los mayores beneficios después de que Francia y Alemania apoyaran de forma conjunta la concesión de ayudas por valor de 500.000 millones de euros (US$ 544.886 millones) a través del nuevo fondo para impulsar el crecimiento económico.

Austria, Suecia, Dinamarca y Países Bajos manifestaron su oposición al plan francoalemán, pidiendo que la ayuda se conceda en forma de préstamos y no en transferencias no reembolsables.

Los países más desfavorecidos del este de la UE han advertido que las generosas ayudas al desarrollo que normalmente reciben para ponerse al nivel de sus vecinos más ricos se verán canibalizadas por cualquier nueva ayuda a los países más afectados por la pandemia.

09:08 El ministro de finanzas de Gran Bretaña, Rishi Sunak, autorizó un plan para salvar compañías estratégicamente importantes en circunstancias excepcionales, informó Financial Times, citando detalles compartidos por el Tesoro. El programa, llamado Proyecto Birch, está dirigido a empresas que se han quedado tambaleando por el colapso provocado por el brote, como Rolls-Royce Holdings, la empresa de servicios públicos Ovo y Virgin Atlantic Airways.

Según el proyecto, el gobierno del Reino Unido rescataría a cualquier compañía cuyo fracaso "dañaría desproporcionadamente la economía", dijo el periódico. Un funcionario del Tesoro declinó hacer comentarios.

Si bien no está claro qué compañías el Reino Unido considera estratégicamente importantes, algunos de los empleadores más grandes del país están tambaleándose, la industria de viajes se ha derrumbado y las ventas de automóviles casi se han reducido. El mes pasado, el Banco de Inglaterra advirtió que las perspectivas de empleo eran "horrendas".

09:07 China reportó 11 casos adicionales de coronavirus, todos ellos en el extranjero, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud. Diez de las nuevas infecciones se informaron en Mongolia Interior. Los casos surgieron como un brote en la región noreste de China que ha intensificado las preocupaciones sobre una segunda ola de infecciones.

El país también reportó 40 casos asintomáticos, dos de ellos del extranjero. No tuvo muertes por coronavirus el 24 de mayo.

09:05 El presidente Donald Trump dijo que los colegios deberían abrirse "cuanto antes", mientras que las muertes estadounidenses se acercaron a la marca de 100.000.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario estadounidense dijo: "Las escuelas en nuestro país deben abrirse lo antes posible. La información disponible actualmente, es muy buena".

Schools in our country should be opened ASAP. Much very good information now available. @SteveHiltonx @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

09:03 El gobierno japonés finalizó hoy su estado de emergencia en todo el país a medida que los casos se reducen, y anunció una decisión sobre la financiación de un nuevo paquete de ayuda para ayudar a una economía afectada por el virus.

El primer ministro Shinzo Abe dijo en una conferencia de prensa que revivir la economía era ahora la máxima prioridad, y su gobierno decidirá sobre un segundo presupuesto extra el miércoles para ayudar a las personas y las empresas a recuperarse de la pandemia.

"Cada área del país ha cumplido las condiciones para poner fin a la emergencia, que son extremadamente estrictas según los estándares mundiales", dijo Abe. "A la manera de Japón, en gran medida hemos controlado la infección en un mes y medio".

Abe dijo que las medidas económicas combinadas que serán financiadas por el primer y segundo presupuesto extra totalizarán más de 200 billones de yenes (US$ 1.86 billones). El primer ministro ya dijo que la última ronda de ayuda ofrecerá más apoyo a las empresas a través de préstamos y subsidios de alquiler, un mejor apoyo a los ingresos para los trabajadores despedidos y ayuda para estudiantes universitarios.

09:01 Los pacientes de Covid-19 no son infecciosos a los 11 días después de enfermar, aunque a veces aún pueden ser positivos, según un nuevo estudio realizado por expertos en enfermedades infecciosas en Singapur.

Una prueba positiva "no es equivalente a un riesgo de contagio o virus viable", según un estudio de investigación conjunto por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y la Academia de Medicina de Singapur . El virus "no pudo aislar ni cultivar después del día 11 de la enfermedad".

08:19 España e Italia serían los principales beneficiarios del Fondo de Recuperación Europeo, del que recibirían unos 85.000 millones de euros (US$ 92.630 millones) y 65.000 millones de euros (US$ 70.835 millones), respectivamente, según el escenario base manejado por Goldman Sachs, que eleva estas cantidades hasta los 120.000 millones en el caso italiano y 100.000 millones en el español si el reparto de fondos da mayor importancia al impacto de la Covid-19.

El banco estadounidense confía en que finalmente este Fondo de Recuperación tendrá una dotación de alrededor de medio billón de euros, de los que unos 450.000 millones serán transferencias y unos 50.000 millones corresponderán a préstamos a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Según los distintos escenarios previstos por el banco estadounidense para el reparto de fondos, en relación con la contribución de cada país al presupuesto europeo, en el escenario base Italia recibiría la transferencia a largo plazo de recursos equivalentes al 1,5% del PIB y España del 2%, mientras que en el caso más generoso contemplado por la entidad, estos ratios alcanzarían el 3,5% y el 5% del PIB, respectivamente.

08:13 La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, dijo hoy que los modelos con los que trabajan van descartando "cada vez más" una segunda ola importante del coronavirus.

No obstante, Neira pidió "mucha prudencia" y "sentido común" en esta fase "muy crítica" de la pandemia, la de la desescalada, en declaraciones a la emisora de radio de Barcelona RAC-1.

La directiva de la OMS solicitó que la población no tenga "ni paranoia ni excesiva relajación", y que "aprenda a convivir con las enfermedades infecciosas".

"Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades. Hablan desde un rebrote puntual hasta una ola importante, pero esta última posibilidad cada vez se va descartando más. Estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos", señaló la doctora española.

Según Neira, "hemos rebajado tanto la tasa de transmisión que el virus tendrá dificultades para sobrevivir. Debemos tener mucha prudencia para afirmar si esto es el final de la ola, pero los datos como mínimo nos muestran que se ha evitado la transmisión y la explosión de las primeras semanas".

Sin embargo, puntualizó que "vale la pena no hacer muchas previsiones porque las próximas semanas son una fase muy crítica."

"Con la apertura hay que ver cómo se comporta el virus. Esperamos que no haya otros brotes, pero será una batalla día a día. Dentro de dos o tres semanas veremos qué ha pasado y si es necesario corregir de manera quirúrgica", indicó sobre la desescalada en fase 1 en la que ha entrado toda España.

07:12 Rusia informó hoy que prohibirá temporalmente hasta el 1 de octubre la importación de algunos productos petroleros como gasolina, combustible para aviones y ciertos tipos de diesel, de acuerdo a un decreto del gobierno.

DOMINGO 24 DE MAYO

20:31 Los casos conocidos de coronavirus en México seguían sin moderarse hoy, según datos dados publicados por las autoridades sanitarias del país, que cifraron en 68.620 los contagios, 2.764 más que durante la jornada anterior.

El número de nuevos decesos fue de 215, para un acumulado de 7.394, en un momento en el que el país está reabriendo los sectores que considera esenciales de su economía y ante el regreso gradual a la "nueva normalidad" a partir del 1 de junio, que se regirá por un sistema de semáforo.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que la cantidad de contagios y de fallecidos relacionados al nuevo virus estaría subestimada en México, que está entre los primeros 10 países con más muertos en el mundo.

El virus ha infectado a más de 5.36 millones de personas globalmente y cobrado la vida de 342.148, según un recuento de Reuters. Estados Unidos es actualmente el epicentro de la pandemia, con el mayor número de contagiados y muertes.

19:29 Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo después de Estados Unidos, registró 653 nuevas muertes por la enfermedad el domingo, alcanzando un total de 22.666 fallecidos, dijo el Ministerio de Salud.

A la fecha Brasil tiene 363.211 casos confirmados, tras anotar 15.813 infecciones nuevas el sábado.

19:20 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calculó hoy que la crisis económica generada por el coronavirus acabará con un millón de empleos formales en 2020, aunque espera que estos sean compensados con dos millones de puestos generados por los programas sociales y de infraestructura de su gobierno.

La cifra de un millón de desempleados coincide con los pronósticos realizados por gremios empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aunque han advertido que podrían ser más si no se toman medidas más contundentes que eviten que el Producto Interno Bruto (PIB) caiga incluso un 10%.

19:00 Japón está considerando inyectar un nuevo paquete de estímulos por casi US$ 929 mil millones, que consistirá en buena parte de ayuda financiera para empresas golpeadas por la crisis del coronavirus, reportó el lunes el diario Nikkei.

El plan, que será financiado con un presupuesto adicional al del actual año fiscal que comenzó en abril, seguiría a un programa inicial de US$ 1,1 billones desplegado el mes pasado para mitigar el impacto económico de la pandemia.

El segundo paquete de estímulos, valorizado en 100 billones de yenes (unos 929.000 millones de dólares), incluirá 60 billones de yenes para expandir líneas de crédito a instituciones financieras privadas y afiliadas al Estado que están sufriendo los peores efectos de la paralización inducida por el COVID-19, dijo el diario.

Otros 27 billones de yenes serán destinados para otros programas financieros, incluyendo 15 billones de yenes asignados para una iniciativa que capitalizará a empresas en problemas, agregó el artículo.

Se espera que el Gobierno apruebe el presupuesto adicional el miércoles en una reunión de Gabinete. El plan también contemplará subsidios para ayudar a empresas a pagar alquileres y salarios de sus empleados mientras se mantengan cerradas.

18:50 La Casa Blanca dijo hoy que prohibirá el ingreso a Estados Unidos a la mayoría de extranjeros que hayan estado en Brasil en las últimas dos semanas, dos días después de que el país sudamericano se convirtiera en el segundo mayor epicentro de la pandemia de coronavirus.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que las nuevas restricciones ayudarían a evitar que ciudadanos extranjeros empeoren la situación sanitaria de EEUU, pero que no se aplicarían al flujo de comercio entre los dos países.

El asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, dijo hoy por la mañana en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS que esperaba que la medida sobre Brasil pueda ser reconsiderada en algún momento.

"Esperamos que sea temporal, pero debido a la situación en Brasil, vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger al pueblo estadounidense", declaró.

Brasil superó el viernes las cifras de Rusia y se convirtió en el segundo epicentro global del coronavirus, solo sobrepasado por Estados Unidos, y ahora tiene más de 347.000 personas infectadas, dijo el Ministerio de Salud.

Tras el anuncio en Washington, un asesor de la presidencia en Brasilia dijo que la medida estadounidense seguía parámetros previamente establecidos.

18:47 Perú anunció hoy que enviará brigadas de salud a las casas de personas infectadas con Covid-19, ante el avance de la epidemia que está provocando el colapso de los hospitales del país, al tiempo que recibió una misión de expertos chinos para ayudar a mitigar la emergencia sanitaria.

Los contagios confirmados de coronavirus en Perú subieron a 119.959 hoy, con 4.205 nuevas infecciones respecto al informe anterior. En tanto, el número de fallecidos se incrementó en 83 a 3.456, según el Ministerio de Salud.

El presidente Martín Vizcarra dijo que "equipos de respuesta rápida" -conformados por enfermeros y médicos- realizarán desde la próxima semana no sólo pruebas de descarte del virus a los pacientes en sus casas, sino que también les proveerán medicinas para tratar la enfermedad.

El anuncio se produce en momentos en que los hospitales del país prácticamente han colapsado, con cadáveres en los pasillos y largas filas de pacientes en busca de atención. Además, la pandemia ha disparado la demanda de medicinas y sus precios, generando indignación entre los consumidores.

"El tratamiento no solo se dará en hospitales sino en el domicilio, gracias a ustedes que acuden a las familias, toman las pruebas y tienen los resultados", dijo Vizcarra a periodistas, durante la visita de un centro de respuesta rápida, instalado temporalmente en el Estado Nacional de Lima.

Cada brigada de respuesta estará conformada por cuatro profesionales de la salud, refirió el mandatario. Al inicio serán 1.000 brigadas y más adelante los equipos aumentarán a 5.000, agregó.

18:32 Aerolíneas en India retomarán vuelos domésticos. Los vuelos comerciales se reanudarán desde este lunes tras el relajamiento de las restricciones impuestas por la pandemia, aunque el número de nuevas infecciones subió en una cifra récord en las últimas 24 horas al domingo. Los 6.768 nuevos casos llevaron el total nacional sobre los 131.000.

16:44 El Ministerio de Salud de la Nación de Argentina se disculpó por las estadísticas erróneas, que fueron presentadas ayer durante la presentación del presidente de ese país, Alberto Fernández, en relación a la continuidad de la cuarentena.

La situación fue señalada por el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg, horas después de la presentación del mandatario argentino. "Debo rectificar error en información publicada en el reciente punto de prensa. La tasa de fallecidos en Chile es de 3.5 x100 mil habitantes y no de 98.5 como señala el gráfico que mostraron", dijo Monckeberg a través de Twitter.

A través de la misma red social, el ministerio señaló que "es necesaria una aclaración en relación a la información presentada en el día de ayer: La tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000. Si bien las tasas de mortalidad y de incidencia son correctas, surge un error en la rotulación de cada país."

Además, agregaron que: "Para esta gestión, la transparencia es una prioridad. Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso".

16:18 Los nuevos casos de coronavirus en EE. UU. fueron de 21.675, un 1,3% en comparación a ayer y llegarón a un total de 1.63 millones. El aumento estuvo por debajo del aumento promedio diario de 1.4% durante la semana pasada. Las muertes aumentaron 1% a llegando a 97.424.

California fue uno de los estados con mayor aumento, ya que reportó 2.079 casos nuevos, con un total de 92.710, y agregó 66 muertes, con un recuento de víctimas mortales de 3.774.

16:02 Avión de la FACH traslada a pacientes con coronavirus. Son cuatro pacientes que se encuentran en estado grave y serán llevados a Concepción en un C-130 Hércules para continuar con el tratamiento en esa ciudad.

14:29 Sudáfrica anuncia que relajará la restricciones y permitirá la apertura del comercio a partir del 1 de junio. La economía más industrializada de África se cerró el 27 de marzo, y solo los supermercados, farmacias y proveedores de servicios esenciales pudieron seguir operando.

Todo el país pasará al nivel 3 de alerta de enfermedades el 1 de junio, desde el nivel 4, permitiendo que 8 millones de personas adicionales vuelvan a trabajar, dijo el presidente Cyril Ramaphosa. Hasta la fecha, el país registra 22.583 infectados y 429 fallecidos.

12:35 El Ministerio de Salud (Minsal) reportó 3.709 nuevos casos de coronavirus -3.343 con síntomas- y 45 fallecidos. Así, el total de contagiados ya llega a 69.102 y el número de fallecidos a 718. En relación a los recuperados, la cifra llega a los 28.148 y 212 pacientes críticos, y 1.090 en unidades de cuidados intensivos.

"Nuestro sistema de salud está extraordinariamente exigido, sobre todo en la Región Metropolitana. Estamos desarrollando un programa para aumentar continuamnte la capacidad hospitalaria y el Gobierno y la ciudadanía está colaborando", dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que desde ayer se aumentó en 68 las camas disponibles y que la ocupación de camas llega a un 85% y en la Región Metroplitana a 94%. El subsecretario adelantó que mañana entregarán 100 ventiladores Hasta hoy hay 348 ventiladores disponibles. En relación a los exámenes, se hicieron 14.426 exámenes de PCR en las últimas 24 horas.

El jefe de cartera, además señaló que el sector privado logró convertir 182 camas, 62 más de las que se había pedido y que las Fuerzas Armadas sumaron 42 camas de tratamiento intensivo al sistema de salud.

11:42 El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O´Brien, dijo que es probable que el país restrinja pronto los viajes desde Brasil. Esto ya que el país sudamericano tiene el segundo total de infecciones más alto del mundo.

Brasil sumó 16.508 infecciones el sábado y dijo que el número de muertos aumentó en 965. De esta forma, el país tiene 347.398 casos, solo detrás de EE. UU. El número de muertos alcanzó 22.013, un 4.6% más que 21.048 en las 24 horas anteriores. Brasil ahora ocupa el sexto lugar en el mundo por muertes.

11:39 El gobierno de Japón decidió levantar el estado de emergencia en Tokio, sus regiones circundantes y la isla norteña de Hokkaido a medida que se reducen los nuevos casos de virus, informó la emisora pública NHK. El gobierno someterá el tema a una reunión de un panel de asesores el lunes, con la medida establecida para poner fin al estado de emergencia en el país una semana antes de lo previsto.

11:14 España registra 246 casos nuevos y 70 muertes por coronavirus. El número de casos confirmados de coronavirus llega hasta los 235.772, lo que supone un alza diaria del 0,10%, según los datos del Ministerio de Sanidad. En número total de fallecidos llegó a los 28.752, situándose por octavo día consecutivo por debajo de las 100 defunciones.

9:21 Rusia informó 153 muertes por coronavirus, la cifra diaria más alta hasta la fecha, elevando el total de muertes a 3.541. También se registraron 8.599 casos nuevos, menos que el día anterior, lo que elevó la cifra nacional de infecciones a 344.481.

9:18 Argentina dio a conocer que en las últimas 12 horas fallecieron tres pacientes infectados con coronavirus, lo que llevó a 448 el número total de muertos en el país desde que llegó el brote. Asimismo, se informó que ayer se confirmaron 704 casos y el acumulado ya es de 11.353.

9:05 El principal diplomático del gobierno chino, Wang Yi, señaló que China está de acuerdo con el trabajo del jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Ha hecho un buen trabajo y los países con decencia apoyarán al organismo", dijo el domingo.

9:00 El gobierno de Gran Bretaña busca reabrir algunas escuelas desde el 1 de junio. Las autoridades tienen la intención de seguir con el plan para reabrir las escuelas primarias para algunos alumnos desde junio, dijo el ministro de Transporte, Grant Shapps.

SÁBADO 23 DE MAYO

23:46 El embajador chileno en Argentina y exministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, señaló que las cifras entregadas por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en relación a la mortalidad por coronavirus en Chile tienen errores. "Debo rectificar error en información publicada en el reciente punto de prensa. La tasa de fallecidos en Chile es de 3.5 x100 mil habitantes y no de 98.5 como señala el gráfico que mostraron", dijo Monckeberg a través de Twitter.

"Junto con reafirmar nuestro espíritu de mutua colaboración con Argentina, en honor a la prolijidad, es necesario aclarar los datos recientemente dados en cadena nacional", finalizó el embajador.

20:05 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, volvió a extender la cuarentena total en Buenos Aires y el área metropolitana del país trasandino.

En conferencia de prensa, el mandatario informó que la medida regirá -en principio- hasta el próximo 7 de junio. Argentina se encuentra en distintas etapas de confinamiento desde el 20 de marzo, a medida que la pandemia del coronavirus se expande en América Latina.

Fernández le recordó a la ciudadanía que "el virus está circulando por las calles" y reiteró el pedido de quedarse en casa. A la fecha, Argentina registra 11.353 casos y 445 fallecidos.

17:44 Los casos nuevos de coronavirus en EE. UU. subieron un 1,3% en un día, menos que el promedio diario de la semana pasada, y las muertes aumentaron un 1%, llegando a un total de 96.802 fallecidos.

En cuanto a los casos, se registraron 23.790 en todo el país, llegando a un total de 1.617.838

Tres estados tienen más de 100.000 casos cada uno. Nueva York reportó 1.772 nuevos infectados, para un total de 359.926, y agregó 84 muertes, la cifra más baja desde el 24 de marzo, con un total de 23.282.

16:11 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que África reportó más de 100.000 casos de coronavirus, y el virus se propagó a todos los países del continente. Hasta la fecha se han registrado 3.100 muertes por el virus en África. La baja tasa de mortalidad podría deberse a que África es el continente más joven demográficamente con más del 60% de la población menor de 25 años, sugirió el análisis de la OMS.

14:50 El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, anunció que reanudará en julio "la entrada de turismo extranjero en condiciones de seguridad" y aseguró que "habrá temporada turística este verano". "Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano", dijo Sánchez.

España hoy registró 48 muertes y 361 contagios confirmados de Covid-19. En esa línea, Sánchez también señaló que "a partir del próximo martes", cuando ya toda España esté en la Fase 1 de la desescalada, "el Ejecutivo aprobará la declaración formal de luto oficial" en todo el país en memoria de las víctimas del Covid-19. El duelo tendrá una duración de diez días.

12:48 Avión de la FACH llega al país con 11 ventiladores mecánicos y elementos de protección personal, para reforzar y proteger a los equipos de salud de la red asistencial. El avión viene desde China y trae 15 toneladas de insumos médicos, como 2.5 millones de mascarillas.

Los ventiladores fueron donados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), mientras que los insumos son de la embajada chilena en China.

"Estos ventiladores mecánicos serán destinados al Hospital Metropolitano donde actualmente contamos con 12 unidades de tratamiento intensivo y las aumentaremos a 60", dijo el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien estuvo acompañado del ministro de Defensa, Alberto Espina, y el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera.

"Vienen insumos, test, termómetros digitales y vienen 11 ventiladores mecánicos adquiridos y donados por la CPC", agregó Ribera.

10:20 El Ministerio de Salud (Minsal) reportó 3.536 casos nuevos de coronavirus y 43 fallecidos, el segundo día desde que comenzó la pandemia con más decesos. Esto lleva a un total de 65.393 casos totales, con 26.546 recuperados del Covid-19 en Chile, y 673 fallecidos.

"Aparecen algunas luces de esperanzas, de cambio en la tendencia en algunas comunas de Santiago y en particular en la ciudad de Antofagasta, que nos producen un cierto optimismo de que las medidas que se han implementado en las últimas semanas en estos lugares, están produciendo algún efecto", señaló el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que 1.062 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado, con 900 en ventilación mecánica y 212 críticos. Además, señaló que existen 336 ventiladores disponibles.

"Seguimos aumentando camas, tenemos aproximadamente 80 pacientes diarios que están entrando a unidades de cuidados intensivos. Ayer aumentamos en 73 las camas disponibles a través de todo el territorio nacional. Eso nos permite mantenernos en un nivel de ocupación de 85% a nivel país y de un 94% en la Región Metropolitana", agregó Zuñiga.

9:13 China no registra nuevos casos por primera vez desde el inicio de la pandemia. Hasta la fecha el país registra 82.971 contagios y 4.634 fallecidos, ésta última tampoco varió, ya que tampoco ha reportado ninguna muerte. No obtante, sí se han detectado dos casos sospechosos en Shanghai y en la provincia de Jilin

9:02 Rusia reportó 9.434 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, elevando su recuento nacional a 335.882. Además, dio a conocer 139 nuevas muertes después de un récord de 150 muertes el día anterior, lo que elevó el número de muertos a 3.388

8:59 El gobierno de EE. UU. Acusó al gobierno chino de imposibilitar que las aerolíneas estadounidenses reanuden el servicio a China y ordenó a cuatro compañías aéreas chinas que presenten sus horarios de vuelo al gobierno de EE. UU.

El Departamento de Transporte de EE. UU., Que está tratando de persuadir a China para que permita la reanudación del servicio de la aerolínea de pasajeros de EE. UU. Allí, a principios de esta semana retrasó brevemente algunos vuelos chárter chinos por no cumplir con los requisitos de notificación.

VIERNES 22 DE MAYO

18:30 Brasil superó a Rusia como el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus tras informar un total de 330.890 casos.

De esta forma, el gigante sudamericano solo aparece detrás de Estados Unidos en cuanto a casos.

El Ministerio de Salud de Brasil informó además de 1.001 muertos para sumar un total de 21.048 fallecidos.

17:20 El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este viernes a las autoridades estatales del país a permitir la celebración de servicios religiosos a pesar de que el país es el más afectado del mundo por la pandemia de coronavirus.

Las palabras de Trump han sido pronunciadas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde ha declarado que los templos y lugares de oración son "esenciales", por lo que podrían abrir durante la pandemia.

Asimismo, ha manifestado que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) entregará una guía que contará con sus "directrices". "Pido a los gobernadores que permitan reabrir las iglesias y los lugares de culto ahora mismo", ha expresado.

El magnate neoyorquino ha señalado que la gente "demanda" el hecho de poder asistir a servicios religiosos en las iglesias, sinagogas y mezquitas del país, según informaciones de la cadena local CNN.

Trump ha insistido así a las autoridades locales para que sigan las "directrices a nivel federal". "Si no lo hacen, desautorizaré al gobernador en cuestión", ha amenazado el presidente, que ha afirmado que en Estados Unidos se necesitan "más plegarias y no menos".

No obstante, las autoridades sanitarias han situado algunos focos de infección precisamente en estos lugares de culto debido, fundamentalmente, a las aglomeraciones.

15:36 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, extendió el estado de emergencia -distinto a la cuarentena- hasta el 30 de junio, con el fin de evitar que sigan aumentando los contagios de coronavirus, que hasta el momento ya superan los 108 mil en todo el país.

El mandatario precisó que esta decisión la tomó tras analizar de manera integral la evolución de la curva de contagiados y fallecidos a causa de la pandemia mundial. Además, de verificar la falta de cumplimiento de la población a las medidas ordenadas. "Hemos aprendido las consecuencias de tener un sistema de salud precario", dijo.

15:00 La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha hablado este viernes con su homólogo italiano, Luigi di Maio, y ambos han señalado la importancia de coordinación intracomunitaria en la desescalada.

Según han informado fuentes diplomáticas, los dos ministros han intercambiado impresiones sobre evolución de la Covid-19 en España e Italia. El pasado lunes ambos asistieron a una reunión de países del sur con Alemania y Austria sobre la reanudación de los viajes, y Di Maio fue muy claro al afirmar que los 'corredores' turísticos "creados sobre la base de acuerdos bilaterales" no son aceptables y van contra el espíritu europeo.

Ahora, el Gobierno español asume que habrá cierto grado de movilidad entre países que tengan situaciones epidemiológias parecidas pero subraya la importancia de que los países negocien criterios y requisitos para la reapertura de fronteras.

González Laya y Di Maio se han referido también a las negociaciones para un instrumento de recuperación económica tras la crisis ocasionada por la pandemia. Ambos confían en que la propuesta que la Comisión presentará en breve sea ambiciosa y constituya una base para la negociación.

13:50 El epicentro de la pandemia del Covid-19 se desplazó a América del Sur a medida que los casos en Río de Janeiro y Sao Paulo aumentan exponencialmente, declaró hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hemos visto muchos países sudamericanos con un número creciente de casos y claramente existe una preocupación en muchos de esos países, pero ciertamente el más afectado es Brasil en este momento", dijo Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, agregando que "América del Sur se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad".

Brasil es el tercer país del mundo con más casos confirmados y el primero en la región, con más de 310 mil contagiados. En cuanto a los fallecidos, es el sexto en el mundo, con más de 20 mil. Perú, México y Chile también han registrado altas cifras de contagios.

Ryan destacó que las autoridades brasileñas aprobaron el uso amplio del fármaco contra la malaria -hidroxicloroquina- para tratar el Covid-19. No obstante, reiteró que la evidencia clínica actual no respalda el uso del fármaco contra la nueva enfermedad, debido a sus riesgos.

12:17 El presidente Donald Trump y sus asesores han entregado señales de que estarían preparando una nueva ronda de medidas para acotar el daño económico provocado como consecuencia de la pandemia.

El mandatario dijo ayer que "creo que vamos a ayudar a la gente (...) conseguir algo de dinero para ellos", agregando que EEUU podría tomar "una buena oportunidad más" de estímulo.

Hoy, el asesor económico Kevin Hassett dijo a CNN que otra ronda de ayuda es "bastante probable", y dijo que cree que "llegará más pronto que tarde". El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también afirmó que ve una "gran probabilidad" de que EEUU necesite más estímulo.

Esto, mientras en el Congreso no logra llegar a un consenso sobre cómo levantar una economía estadounidense que se derrumba bajo el peso de la pandemia, ya que el paquete de US$ 3 billones (millones de millones) de ayuda presentado por representantes demócratas se enfrenta a una difícil discusión en el Senado, donde los republicanos son mayoría.

10:45 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en Chile y el mundo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 4.276 casos de coronavirus en el país, de los cuales 3.863 presentaron síntomas y 413 fueron asintomáticos. Con esto, el total de contagiados asciende a 61.857 hasta el momento a nivel nacional.

En cuanto a las muertes, la autoridad indicó que hasta ayer a las 21:00 se registraron 41, con lo que el total de fallecidos a nivel nacional alcanza los 630.

"Hay una parte de la ciudadanía que está preocupada pero no está colaborando" dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, refiriéndose a quienes no respetan las cuarentenas.

10:30 A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, informó que luego de que un miembro de su equipo diera positivo al test de Covid-19, inició una cuarentena preventiva, convirtiéndose en el sexto secretario de estado en tomar la medida.

"A pesar de que no tuvimos contacto estrecho, he decidido realizarme el test preventivamente y hacer cuarentena como indica el protocolo", indicó la autoridad.

Quisiera informar que un integrante de mi equipo ha dado positivo a test de COVID-19, afortunadamente con síntomas leves hasta ahora. A pesar de que no tuvimos contacto estrecho, he decidido realizarme el test preventivamente y hacer cuarentena como indica el protocolo. — Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 22, 2020

9:13 La Universidad de Oxford y AstraZeneca están reclutando alrededor de 10 mil personas en Reino Unido para los ensayos de una vacuna experimental contra el coronavirus, un día después de recibir respaldo financiero de Estados Unidos por US$ 1.200 millones.

Instituciones de todo Reino Unido ya han comenzado a inscribir a hasta 10.260 adultos y niños para ver comprobar la respuesta del sistema inmunológico humano a la vacuna y su seguridad, dijo la prestigiosa universidad. Los investigadores buscan principalmente para este ensayo a personal sanitario y otros trabajadores de cara al público, ya que para obtener una señal clara sobre la eficacia de la vacuna necesitan un número mínimo que pueda contraer el coronavirus en su vida cotidiana.

Más de 1.000 voluntarios de 18 a 55 años ya han recibido la inyección en un ensayo inicial que comenzó el 23 de abril y Oxford dijo que las fases II y III del mismo añadirán a personas de 56 años o más, así como a niños de 5 a 12 años. Sin embargo, una interpretación sobre la eficacia de la vacuna podría llevar entre dos y seis meses, dijo el viernes la universidad.

8:42 China amenazó con "represalias" si Estados Unidos le aplica sanciones por el coronavirus. El país asiático advirtió que tomaría "medidas de represalia" si el Congreso de EE.UU. adopta sanciones contra Beijing por su responsabilidad en el brote del coronavirus. La Cancillería de China arremetió directamente contra el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a quien tildó de "irresponsable" por no respetar el soberanía de China.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó incluso con "cortar la relación" económica con el país como castigo por haber retenido información sobre el virus , como sostiene el gobierno estadounidense. Esta semana, la relación se tensó aún más por el anuncio de Washington sobre una posible venta de armas a Taiwán.

8:19 El Ministerio de Sanidad de España comunicó a la consejería de Sanidad que la Comunidad de Madrid pasará el próximo lunes a fase 1 del Plan de Transición hacia la nueva normalidad el próximo lunes 25 de mayo. Desde el Ejecutivo central han trasmitido que los avances conseguidos por la región son suficientes para dar un paso más en la desescalada.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid señalaron a Efe que la reunión "ha transcurrido con cordialidad" y se muestran "optimistas" en lograr pasar a la fase 1 el lunes 25 de mayo.

8:04 De no celebrarse el próximo año, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, señaló que los Juegos de Tokio deberían cancelarse. "No puedes cambiar cada año el calendario deportivo mundial de todas las grandes federaciones. Los deportistas no pueden vivir en la incertidumbre", dijo Bach. Además, señaló que el COI está comprometido con la celebración de los Juegos el año próximo, aunque debe estar preparado para varios escenarios, como la cuarentena de los deportistas.

7:55 Inflación subyacente de Japón entró en abril en territorio negativo por primera vez en más de tres años en términos interanuales. "Es probable que la demanda se recupere hasta cierto punto cuando la pandemia del coronavirus termine, pero no hay duda de que (esto) hará bajar los precios en los próximos dos meses", dijo Yuichi Kodama, economista jefe del Instituto de Investigación Meiji Yasuda.

7:47 Reino Unido dará a conocer exigencias para personas que visiten el país. Se espera que la nación solicite que las personas, incluyendo a los británicos que regresan al país, tendrán que aislarse durante 14 días y proporcionar detalles de dónde se alojarán a las autoridades.

El periódico Daily Telegraph informó que los que violen la cuarentena serían multados con 1.000 libras y que agentes sanitarios y de fronteras harían controles al azar.

7:44 Ministerio de Finanzas de Alemania da a conocer que recaudación fiscal en Alemania cayó un 23,5% en comparación a 2019, yque alcanza una cifra de aproximadamente 39.000 millones de euros (US$ 43.000 millones).

7:40 La deuda pública británica se dispara y las ventas minoristas se desploman. Tras la solicitud de un préstamo en abril, el Estado británico elevó la deuda pública hasta cerca del 100% de la producción económica, y las ventas al por menor cayeron un 18%, una caída récord, debido al impacto de la crisis del coronavirus en la economía.

El endeudamiento de abril, de US$ 75.800 millones, seis veces mayor que el del mismo mes del año pasado y la cifra de marzo se revisó al alza, situándose en casi 15.000 millones de libras, como consecuencia del inicio del plan de emergencia para salvar puestos de trabajo que puso en marcha el Gobierno.

JUEVES 21 DE MAYO

19:10 El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones retomará sus funciones el día de mañana, tras dar negativo a un nuevo test de Covid-19 realizado el día de ayer. Esto, luego de permanecer varios días en cuarentena voluntaria, tras ser notificado del caso de Covid positivo del senador, Jorge Pizarro, con el que tuvo contacto durante la Comisión de Hacienda del Senado y la Comisión Mixta de Presupuesto durante los días miércoles y jueves de la semana pasada.

Como medida precautoria se tomó la decisión junto con la autoridad sanitaria de esperar 5 días desde la toma del último examen para repetir el test, el que ratificó que no está contagiado del virus.

19:05 Brasil registró un récord de muertes diario por el coronavirus, con 1.188 decesos, lo que lleva al total de fallecidos en el país a 20.047, informó el Ministerio de Salud. El máximo previo de muertes fue el 19 de mayo, con 1.179 decesos. Los nuevos contagios, en tanto, sumaron 18.508 para llevar el total a 310.087.

La divulgación diaria de las cifras por parte del Ministerio de Salud no indica que las infecciones ni los decesos necesariamente hayan ocurrido en las últimas 24 horas, sino que los registros fueron ingresados al sistema en el período.

18:08 La totalidad de los 50 estados de EE.UU. han tomado ya alguna medida de desescalada del confinamiento por el coronavirus, pero algunos de ellos, como Texas, Maryland o Carolina del Norte, están viendo un repunte de los contagios, aunque hay dudas sobre cómo se están midiendo los datos.

Según cifras del Departamento de Sanidad de Texas, uno de los primeros estados del país en reiniciar su actividad económica, en los últimos dos días se ha producido un repunte de nuevos contagios, con 1.219 el martes y 1.411 el miércoles, frente a cifras por debajo de 1.000 las dos jornadas previas.

17:54 Las medidas de emergencia de Brasil para apoyar la economía durante la pandemia del coronavirus tendrán un impacto de 344.600 millones de reales (US$ 62.000 millones) en el balance presupuestario primario de este año, un 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), según una presentación del Ministerio de Economía.

Al entregar detalles a periodistas en Brasilia, funcionarios del ministerio también dijeron que los pagos de emergencia para los trabajadores de bajos sueldos e informales alcanzarán un total de 151.500 millones de reales, más que lo anunciado previamente.

17:32 Europa debe prepararse para una segunda ola del nuevo coronavirus, advirtió la directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), Andrea Ammon, sostuvo el diario peruano Gestión, con información de la agencia AFP. La cuestión no es saber si habrá una nueva ola de contagios, sino "cuándo" tendrá lugar y "cuál será su alcance", puntualizó Ammon en una entrevista con el diario británico The Guardian.

"El virus está a nuestro alrededor, circulando mucho más que en enero y en febrero", añadió, y subrayó que las cifras de inmunidad de la población no son alentadoras pues "entre el 85% y 90%" siguen expuestos al COVID-19.

"No quiero dibujar una imagen catastrófica pero creo que tenemos que ser realistas. No es el momento, ahora, de relajarse completamente", dijo Ammon, acotando que la segunda ola no tiene por qué ser necesariamente desastrosa si la gente continúa respetando las reglas de distancia de seguridad.

No obstante, advirtió que la gente, cansada de las restricciones, "ve claramente que (las infecciones) bajan y piensa que esto ha terminado. Pero no es así".

Europa es el continente más afectado por la pandemia, con casi dos millones de casos, y en los últimos días muchos de sus países empezaron a suavizar las restricciones impuestas por el confinamiento.

16:51 Como parte de las propuestas que se presentan para un retorno seguro a los centros de trabajo, luego del confinamiento por el Covid-19, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México han sugerido modificar las jornadas de trabajo e implementar "4x10", es decir, laborar 10 horas por cuatro días a la semana, lo que contribuiría a reducir aglomeraciones, informó el periódico mexicano El Economista.

Al respecto, el coordinador del Observatorio Laboral de la Reforma Laboral, Alfonso Bouzas, comentó que cada empresa deberá determinar en qué casos se puede aplicar esta medida. "Es posible más en el sector servicios, y hay que tomar en cuenta que la jornada laboral prevista en la Ley es de ocho horas al día, 48 horas a la semana. Se pueden ajustar a efecto de tener dos día a la semana de descanso. Se reduce en la jornada nocturna y para los trabajadores al servicio del estado, es la única regla", explicó.

15:10 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hoy que firmará "lo antes posible" un programa de asistencia federal para los estados y ciudades, pero pidió ayuda a los gobernadores para congelar por dos años el incremento de los sueldos en el sector público.

El proyecto para distribuir 60.000 millones de reales (US$ 10.720 millones) en fondos federales a los estados y municipalidades fue aprobado por el Congreso a principios de este mes.

Bolsonaro está bajo una creciente presión por su manejo de la pandemia. En los próximos días, es probable que Brasil se convierta en el número dos mundial en casos confirmados de coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos. Hasta la fecha han muerto casi 19.000 brasileños por Covid-19, con 291.579 casos confirmados, aunque la real de infecciones y muertes es probablemente mayor, ya que el país carioca no ha estado realizando tests generalizados.

15:00 El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, dijo que los Juegos de Tokio deberían cancelarse si no pueden celebrarse el año próximo por la crisis del Covid-19.

Bach dijo que el COI está comprometido con la celebración de los Juegos el año próximo, aunque debe estar preparado para varios escenarios, como la cuarentena de los deportistas. "Hay muchas opciones y no es fácil abordarlas (ahora). Cuando tengamos una visión clara de cómo será el mundo el 23 de julio de 2021, entonces tomaremos las decisiones apropiadas", agregó.

13:30 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus en Chile y en el mundo, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas el país registró 3.964 nuevos casos, de los cuales 3.538 presentaron síntomas y 426 fueron asintomáticos. Con estas cifras, se contabilizan hasta el momento 57.581 casos en total y 23.992 recuperados.

La autoridad indicó que hasta ayer a las 21:00 se registraron 45 nuevas muertes, con lo que las víctimas fatales alcanzan las 589 en todo el país, siendo el mayor registro diario de fallecidos. Agregó que 943 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos: 785 permanecen conectadas a ventilador mecánico y 148 en estado crítico.

Esta vez el reporte fue entregado desde Iquique, cuando se conmemora un nuevo aniversario del Combate Naval y a donde las autoridades se trasladaron para entregar seis ventiladores mecánicos para el principal hospital de la ciudad.

“En los próximos días llegarán cuatro más y la próxima semana, se incorporan 10 más, y otros 10 adicionales la subsiguiente, para responder a las necesidades de la región", sostuvo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En su discurso previo a la actualización del reporte, el subsecretario de Estado hizo hincapié en respetar las cuarentenas y no poner en riesgo a los adultos mayores: "Tenemos que fortalecer la cuarentena como medida fundamental, pero extrema, para evitar aumento de casos".

13:19 Acompañada de los alcaldes de Las Condes y Lo Barnechea, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, inauguró y recorrió las residencias sanitarias para los vecinos de esas comunas que no puedan realizar el aislamiento en sus hogares. La medida apunta a favorecer a grupos objetivos tales como adultos mayores sobre los 75 años quienes, por diversas razones, presenten algún grado de complejidad para realizar su aislamiento preventivo.

La inauguración de estas residencias sanitarias comunales, por parte de los municipios, responde al llamado realizado desde el Ministerio de Salud (Minsal) como una forma de fortalecer la capacidad de estos recintos e ir en ayuda de los sectores más vulnerables en todo Chile. Actualmente el Minsal cuenta con 52 residencias sanitarias y 2.339 habitaciones en el país y se está trabajando en aumentar esta capacidad, sobre todo en la Región Metropolitana.

12:30 Los trabajadores de la salud en Gran Bretaña y Tailandia comenzaron a participar en un ensayo para determinar si dos medicamentos contra la malaria pueden prevenir el Covid-19, incluido uno que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha estado tomando.

El estudio, en el que participan más de 40.000 trabajadores de la salud en Europa, África, Asia y América del Sur, quiere determinar si la cloroquina y la hidroxicloroquina podrían desempeñar un papel en la lucha contra el nuevo coronavirus.

"Todavía no sabemos si algo sirve contra el Covid-19", dijo a Reuters el profesor Nicholas White de la Universidad de Oxford, coinvestigador principal del estudio.

"La única forma en que podemos descubrir si las cosas son beneficiosas en general es realizar ensayos clínicos grandes y bien realizados", afirmó White, quien trabaja en la Unidad de Investigación de Medicina Tropical Mahidol Oxford (MORU) en Bangkok.

El equipo afirmó que la evidencia de laboratorio mostró que los medicamentos antipalúdicos podrían ser eficaces para prevenir o tratar Covid-19, pero que no hubo pruebas concluyentes.

Los médicos que hayan dado positivo no podrán participar.

12:20 El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el jueves que cree que la economía de Estados Unidos "tocará fondo" en el segundo trimestre, comenzará a mejorar con el tercero y tendrá un "alza gigantesca" en el cuarto.

"Cuando sales de un número bajo por los cierres de la economía, tienes aumentos muy, muy grandes", dijo Mnuchin en una conferencia en línea organizada por el periódico The Hill.

"Así que sí. Creo que vas a ver un muy grande -llámalo un gigantesco- aumento en el cuarto trimestre".

11:55 El número de casos confirmados de coronavirus en España subió en las últimas veinticuatro horas en 344, hasta los 233.037, lo que supone un alza diaria del 0,15%, según los datos del Ministerio de Sanidad publicados hoy.

El número de muertos por la epidemia en el país se elevó en las últimas veinticuatro horas en 48, hasta los 27.940, situándose por quinto día consecutivo por debajo de las 100 defunciones. Se trata, además, del primer día por debajo de los 50 fallecimientos desde el 16 de marzo. La cifra de fallecidos supone un incremento del 0,19%, tras registrar ayer un incremento del 0,34%%.

11:35 La tasa de desempleo de Estados Unidos posiblemente empeorará antes de que el panorama mejore y es difícil saber cómo será la recuperación económica, dijo el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.

En una video conferencia con grupos empresariales en Nueva York, Williams sostuvo que la tasa de desempleo, que se empinó a 14,7% en abril, añadió que las cifras económicas más recientes no capturan del todo el sufrimiento actual de las familias estadounidenses, ya que numerosas personas dejaron de trabajar por razones de salud o para cuidar de alguien enfermo, muchas veces quedando fuera de los registros oficiales.

"No sabemos en qué forma o cuáles son los plazos de una recuperación. Tomará tiempo antes de que podamos tener un panorama claro sobre los efectos en otras industrias, como la automotriz, la educación superior, las manufacturas y los servicios profesionales", sostuvo.

11:10 Estados Unidos apartó casi un tercio de las primeras 1.000 millones de dosis de una vacuna experimental contra el Covid-19 que está desarrollando AstraZeneca, al comprometer US$ 1.200 millones en momentos en que las potencias del mundo se abastecen de terapias y fármacos para revivir sus economías.

"Este contrato con AstraZeneca es un hito en el trabajo de la operación Rápido Retorno para una vacuna efectiva, segura y que estará ampliamente disponible en 2021", dijo el secretario de Salud estadounidense, Alex Azar.

La vacuna, conocida anteriormente como ChAdOx1 nCoV-19 y ahora como AZD1222, fue desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica británica AstraZeneca, que ahora tiene la licencia para acelerar la investigación de las pruebas clínicas.

10: 45 España aumentará este año la emisión neta de deuda en los mercados financieros hasta 130.000 millones de euros (US$ 143.000 millones) para sufragar los gastos relacionados con el coronavirus, dijo el Ministerio de Economía.

El Estado captará 97.500 millones de euros más de los 32.500 millones previstos originalmente para este año. El Tesoro ha emitido hasta el momento alrededor del 48% de sus 297.660 millones de deuda bruta para este año, según dijo Economía en su declaración.

Una fuente del ministerio sostuvo que España probablemente obtendrá 15.000 millones de euros de la llamada línea SURE, un mecanismo europeo para hacer frente a la crisis del coronavirus y pagar las prestaciones por desempleo, con el fin de completar su programa de emisión de 130.000 millones de euros en 2020.

Sin embargo, la fuente dijo que todavía es demasiado pronto para decidir si también utilizará el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, que podría dotarse con 500.000 millones de euros, ya que todavía se están debatiendo algunos criterios, como la forma en que se financiará, mediante subvenciones o préstamos.

En cuanto a la posibilidad de acceder al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), el fondo de rescate de la UE, la fuente dijo que "se tomará una decisión sobre la base del interés general".

Hoy, España emitió deuda a medio y largo plazo por 6.900 millones de euros con una fuerte demanda, especialmente en los dos bonos de más corto plazo.

10:05 Japón levantará hoy el estado de emergencia en las prefecturas de Osaka, Kyoto y Hyogo tras la disminución del número de nuevas infecciones de coronavirus, dijo el ministro de Economía Yasutoshi Nishimura, con la esperanza de que la medida ayude a la tercera economía más grande del mundo a recuperarse.

"Creo que es seguro levantar el estado de emergencia en Kyoto, Osaka y Hyogo, dado que el número de nuevas infecciones en los últimos días es inferior a 0,5 casos por cada cien mil personas y los servicios médicos están bajo control", dijo Nishimura ante un grupo de expertos al comienzo de su reunión.

Japón no ha registrado una oleada de infecciones como la vista en muchos otros países, con 16.433 casos confirmados y 784 muertes hasta el miércoles, según la emisora pública NHK.

10:00 Los trabajadores sanitarios británicos participarán desde hoy en un ensayo internacional liderado por la Universidad de Oxford sobre dos fármacos antipalúdicos para prevenir la enfermedad Covid-19, incluyendo uno que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que ha estado tomando.

En el estudio "COPCOV" participarán más de 40.000 trabajadores sanitarios de primera línea de Europa, África, Asia y Sudamérica para determinar si la cloroquina y la hidroxicloroquina son eficaces para prevenir la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.





8:50 Nuevamente millones de personas en Estados Unidos pidieron el subsidio por desempleo la semana pasada, con un gran volumen de solicitudes por procesar y mientras las alteraciones por el coronavirus llevan a una segunda ola de despidos, lo que apunta a otro mes de enormes pérdidas de puestos de trabajo.

Los pedidos iniciales de ayuda estatal por desocupación sumaron una cifra desestacionalizada de 2,438 millones, informó este jueves el Departamento del Trabajo de EEUU. Economistas consultados por Reuters calculaban prácticamente esta misma cifra (2,4 millones).

El dato de la semana previa se revisó a 2,687 millones de pedidos en vez de los 2,981 millones que se informaron inicialmente.

08:48 La cifra diaria de fallecimientos ligados a coronavirus en México llegó en las ultimas 24 horas a los 424, elevando la cifra total de muertes a 6.090, de acuerdo con datos divulgados por autoridades de salud.

Los nuevos contagios totalizaron 2.248 más que en la víspera, hilando siete días consecutivos con más de dos mil nuevos infectados y elevando a 56.594 los casos, en medio de preparativos de algunos sectores económicos considerados esenciales para regresar a sus labores, incluso desde esta misma semana.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien ha reconocido que la cantidad de contagios y de fallecidos por el nuevo virus puede estar subestimada en México, dijo que la epidemia "todavía está en una fase de crecimiento" en ese país.

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

18:03 Un nuevo récord volvió a superar Brasil hoy, que en las últimas 24 horas registró 19.951 casos confirmados de coronavirus, según datos del Ministerio de Salud. Con esto, el país suma 291.579 contagiados, siendo el tercer país con más casos en el mundo, y 18.859 fallecidos, el sexto a nivel global.

En cuanto a las muertes, los 888 fallecidos de ayer no superaron el máximo registrado hasta el momento se alcanzó el lunes, cuando los fallecidos llegaron a 1.179 en un solo día.

Solamente en mayo Brasil ha sumado más de 200 mil contagiados, ya que los últimos días del mes pasado el país registraba cerca de 72 mil casos.

17:30 El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este miércoles un paquete de ayuda de 25 mil millones de euros para que el sector turístico haga frente a los efectos provocados por la pandemia de coronavirus. "Luchar por cada vida tiene un fuerte impacto económico. En todas partes de mundo, el precio está siendo muy alto", dijo la autoridad.

Tal y como ha explicado, la temporada turística comenzará el próximo 15 de junio, mientras que se permitirán los vuelos desde el extranjero a partir del 1 de julio. Mitsotakis lamentó que las consecuencias de la pandemia hayan podido afectar en mayor medida a Grecia dado que se encontraba recuperándose de una crisis financiera, recuperación que se apoyaba significativamente en el sector turístico, que constituye un tercio del PIB del país.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno se encuentra diseñando un plan mediante el cual permitir a algunos turistas procedentes de determinados países llegar al país sin tener que someterse a una cuarentena de 14 días. En este sentido, el ministro de Turismo, Charis Theocharis, ha aseverado que la lista de estos países podría conocerse en los próximos días. Entre los países que podrían figurar en ella se encuentran principalmente aquellos que se encuentran en los Balcanes o en la zona del Báltico. La pandemia de coronavirus ha dejado por el momento 166 muertos y 2.850 infectados en Grecia, según fuentes del Gobierno.

17:00 Las autoridades sanitarias de Perú informaron este miércoles que el número de fallecidos por el coronavirus ha superado los 3.000, mientras que la cifra de casos confirmados es de 104.020.

El Ministerio de Sanidad peruano detalló que desde el inicio de la pandemia son 3.024 los decesos constatados en el país, si bien hay 7.533 hospitalizados, de los cuales 869 se encuentran en cuidados intensivos.

Por el momento 36.524 personas han recibido el alta tras recuperarse del Covid-19, según datos del Gobierno.

Medidas adoptadas

Perú autoriza desde este lunes la salida de los menores de 14 años de sus viviendas, siempre y cuando lo hagan solo durante media hora, acompañados de un adulto y en un radio inferior a los 500 metros en torno al domicilio.

Este levantamiento parcial del confinamiento, sin embargo, no se autoriza en las zonas donde haya alto riesgo de contagio, por ejemplo en varios barrios de Lima.

15:40 El parlamento español aprobó hoy prolongar el estado de alerta que sustenta la cuarentena del país por otras dos semanas. Con esta quinta prórroga, la medida estará vigente hasta el 7 de junio.

El gobierno había advertido que sin el estado de alerta establecido, los controles de crisis se suspenderían y el país correría el riesgo de un nuevo aumento de las infecciones. Pero sus críticos responden que el régimen legal extraordinario otorga a la administración de Pedro Sánchez poderes excesivos, especialmente ahora que España está retirando gradualmente el cierre, un proceso que espera completar a mediados de julio.

Como parte del acuerdo con la oposición, el gobierno acordó trabajar en posibles alternativas al estado de alerta que podrían implementarse el próximo mes cuando la medida esté a punto de finalizar.

13:44 El ministro de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, está prestando declaración por el supuesto sobrecoste con el que el Gobierno adquirió una partida de 170 respiradores a una empresa española y que ha abierto una grave crisis política en el país en plena pandemia de coronavirus.

Según informa el diario 'El Deber', Navajas ha sido llevado esta mañana a la sede de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. A su llegada, el ministro dijo desconocer si ha sido detenido, aunque lo ha dado por hecho. "La verdad no sé, estoy viniendo a ver informaciones", declaró mientras era escoltado por la policía.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, ya había dado por hecho que el titular de Salud sería llamado a declarar. "Todos los que han participado en el proceso de contratación van a ser convocados y el ministro seguramente será convocado", señaló.

11:44 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus en Chile y en el mundo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 4.038 nuevos casos, de los cuales 3.647 presentaron síntomas y 391 fueron asintomáticos. Con esto, se contabilizan hasta el momento 53.617 casos totales.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad indicó que hasta ayer a las 21:00 se registraron 35 nuevas muertes, con lo que las víctimas fatales a nivel nacional alcanzan las 544.

Además, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que el comité de expertos recomendó cambiar la definición de lo que se entiende por caso de coronavirus, ya que se planteó que el único virus que está circulando en este momento en el país es el Covid-19.

"En la práctica, el único virus que está circulando en este momento en el país es el coronavirus. Toda persona con una infección respiratoria originada en un virus, es muy improbable que se deba a otro agente", dijo el secretario de Estado.

Por lo mismo, el Ministerio comenzará a informar de una nueva categoría, la casos probables, que se sumará a los casos activos, además de los sintomáticos y asintomáticos. "Un caso sospechoso es una persona que desarrolla, sin haber tenido contacto con nadie, al menos dos síntomas de esta infección", dijo Mañalich.

Desde el viernes, además, se renueva la cuarentena en la provincia de Santiago y las otras seis comunas de la Región Metropolitana (Puente Alto, San Bernardo, Padre Hurtado, Buin, Lampa y Colina), Antofagasta, Mejillones, Iquique y Alto Hospicio por una semana más, y se iniciará una cuarentena en la localidad de Lonquimay.

10:27 El presidente Donald Trump dijo que está considerando imponer una prohibición de viaje a Brasil, luego del día más mortal registrado en el país latinoamericano como resultado del coronavirus, ya que ayer fallecieron 1.179 personas.

"Lo estamos considerando. Esperamos que no tengamos un problema", dijo Trump en su conferencia de prensa diaria de ayer, y agregó que "no quiero que la gente venga aquí e infecte a nuestra gente. Tampoco quiero gente enferma allí. Estamos ayudando a Brasil con ventiladores... Brasil está teniendo algunos problemas, no hay duda al respecto".

Hasta la fecha, más de 271 mil personas han contraído Covid-19 en Brasil, con 17.983 muertes en todo el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Ha registrado el tercer número más alto de infecciones confirmadas por coronavirus a nivel mundial, detrás de EEUU y Rusia, respectivamente.

9:20 La Organización Mundial del Comercio (OMC) dijo hoy que su indicador de intercambio de bienes bajó a su menor nivel desde que comenzó a tomar los registros, lo que indica que la actividad global probablemente caerá "precipitadamente" en el primer semestre del 2020 por efectos del coronavirus.

El indicador, lanzado en julio del 2016, bajó a 87,6 desde 95,5 en febrero, de acuerdo al organismo. Las lecturas menores al umbral del 100 indican condiciones por debajo del promedio del mediano plazo. "La lectura actual captura las fases iniciales de la pandemia del Covid-19 y no muestra las señales de que el declive comercial esté tocando fondo", dijo la OMC en un comunicado.

Incluso antes de la pandemia, las tendencias mostraban una desaceleración en la actividad debida a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las dos mayores economías mundiales, que había tenido una desaceleración del crecimiento mundial.

La OMC dijo el mes pasado que el comercio mundial de bienes podría disminuir entre el 13% y el 32% este año, la duración de la pandemia y la evolución de las políticas que adoptaron las autoridades para responder a la enfermedad. La nueva lectura es consistente con esas dificultades, determinado el comunicado.

8:40 El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió que para el 1 de junio habrá en el Reino Unido 25.000 personas dedicadas a detectar y trazar cadenas de contagio. Johnson afirmó que estos empleados rastrearán "los contactos de 10.000 casos nuevos al día".

8:34 Médicos chinos están viendo que el coronavirus se está manifiesta de manera diferente en los nuevos pacientes que están teniendo (en las últimas 24 horas se han registrado cinco nuevos contagios en China) lo que sugiere que el patógeno puede estar cambiando de formas desconocidas y complicar los esfuerzos para erradicarlo.

Los pacientes encontrados en las provincias del norte de Jilin y Heilongjiang parecen portar el virus durante un período de tiempo más largo y tardan más en dar negativo, dijo el martes Qiu Haibo, uno de los principales médicos de cuidados críticos de China, a la televisión estatal.

8:21 Corea del Sur comienza la apertura de escuelas. Miles de estudiantes surcoreanos regresaron a la escuela trás más de dos meses en cuarentena. Entre las medidas de seguridad, está el control de la temperatura, la entrega de desinfectantes para lavarse las manos al entrar a las instalaciones de la escuela y la separación de los estudiantes en las salas.

8:19 Brasil registró su mayor número de muertes y casos de coronavirus en un día, según el martes el Ministerio de Salud del país. Brasil confirmó 1.179 muertes más, lo que eleva el total del país a 17.971. También registró 17.408 casos más de Covid-19, elevando el total del país a 271.628.

8:14 Estados Unidos comienza la reapertura parcial de lo 50 estados. Connecticut se convirtió en el estado final para comenzar a levantar las restricciones, permitiendo ahora que las tiendas minoristas y los restaurantes vuelvan a abrir sus puertas. Otros estados como Georgia y Texas, implementaron planes agresivos de reapertura. Otros han adoptado un enfoque más medido; por ejemplo, Nueva York, California y Pensilvania solo están reabriendo partes de sus declives de informes estatales en nuevos casos.

8:09 La Universidad de Cambridge no tendrá conferencias cara a cara hasta el verano de 2021. Esta casa de estudios es la primera universidad del Reino Unido en establecer sus planes para el próximo año académico y enfatizó que las clases online continuarán.

7:55 España decretó la obligación de que todos los mayores de seis años lleven mascarillas en espacios de uso público, ya sean cerrados o abiertos, así como en la vía pública siempre que no sea posible mantener una separación de más de dos metros. La medida comenzará a aplicarse desde mañana.

7:45 La inflación de la zona euro en abril fue del 0,3% interanual, el nivel más bajo en casi cuatro años, según los datos finales publicados el miércoles por Eurostat. La agencia de estadísticas de la Unión Europea había estimado previamente que los precios al consumidor en el bloque de divisas de 19 naciones aumentaron en abril un 0,4% con respecto al mismo mes del año pasado, pero el miércoles redujo la cifra al 0,3%, la más baja desde agosto de 2016.

MARTES 19 DE MAYO

20:00 Colombia extendió por una semana más, hasta el 31 de mayo, la cuarentena nacional para contener la expansión del coronavirus, dijo el martes el presidente Iván Duque, al anunciar que otras actividades económicas diferentes a la construcción, la manufactura y el comercio se restablecerán gradualmente.

Se trata de la cuarta vez que el presidente prolonga el aislamiento preventivo obligatorio, aislado desde el 25 de marzo.

"El aislamiento preventivo obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, vamos a extender hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante, porque en esa semana también estamos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos ", dijo Duque en una intervención televisada.

Además, Duque extendió hasta el 31 de agosto la emergencia sanitaria para contener la expansión del COVID-19, el tiempo que especificó la prohibición de eventos públicos con más de 50 personas, los vuelos internacionales y el tránsito de cruceros por sus puertos marítimos.

La emergencia sanitaria, declarada frecuentemente el 12 de marzo y que vencía el 30 de mayo, le permite al Gobierno tomar medidas rápidas y excepcionales para enfrentar situaciones especiales de salud, como la asignación de recursos financieros para los hospitales y restringir la movilización terrestre, aérea , fluvial y marítima para evitar la propagación del COVID-19.

18:30 Reino Unido ha superado este martes la barrera de los 35.000 fallecidos por Covid-19 tras registrar en el último día otros 545 decesos mientras que el país se aproxima ya al cuarto de millón de contagios confirmados.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, en total hay 248.818 casos confirmados en todo el país, tras los 2.412 registrados en las últimas 24 horas, mientras que por lo que se refiere a los decesos son ya 35.341. El dato de víctimas mortales contrasta con los 160 fallecidos registrados la víspera.

El ministro de Medio Ambiente, George Eustice, ha informado de que en el último día se han llevado a cabo casi 90.000 test, una cifra por debajo de los 100.000 diarios que se ha fijado como meta el primer ministro, Boris Johnson, que incluso quiere que para finales de mayo se realicen 200.000 pruebas al día.

El príncipe de Gales ha hecho un llamamiento este martes a los ciudadanos a ayudar a los agricultores con la cosecha. "La comida no se produce por arte de magia, todo empieza con nuestros destacados agricultores y cultivadores", ha dicho en su Instagram, en un mensaje de apoyo a la campaña 'Pick for Britain' (Recolecta por Reino Unido) lanzada por el Gobierno y el sector agrícola.

Eustice ha respaldado igualmente la campaña. Según ha explicado en la rueda de prensa, solo "alrededor de un tercio" de los trabajadores migrantes que normalmente llevan a cabo la recolección están en el país por lo que, ha afirmado, los británicos tendrán que "echar una mano" de cara a la cosecha de frutas y verduras de este verano.

16:15 Perú contabilizó un nuevo récord de 4.550 contagios diarios de coronavirus, con lo que se aproxima a los 100 mil casos, dijo el presidente Martín Vizcarra, quien afirmó que la cifra de contagios se ha determinado por el gran número de pruebas que realiza el gobierno y que representa uno de los más altos de América Latina.

El mandatario precisó que los casos de coronavirus subieron a 99.843, frente a los 94.933 del lunes, mientras que el número de fallecidos aumentó a 2.914 desde los 2.789. La cifra de contagios del virus en Perú es la segunda mayor en América Latina después de Brasil. "Esta enfermedad nos esta golpeando y nos esta golpeando duro, pero vamos a salir de ello", afirmó Vizcarra.

El gobierno ha elevado gradualmente el número de pruebas y hasta el momento suma 679.582, todo con el objetivo de tener una mejor lectura del avance de la enfermedad en el país de 32 millones de habitantes. "Esto sincera la situación", dijo Vizcarra.

Está previso que la cuarentena termine el 24 de mayo, mientras que algunos sectores clave de la economía, como el minero, pesquero, restaurantes para ventas a domicilio y construcción han reiniciado gradualmente sus actividades, cumpliendo protocolos sanitarios bajo la supervisión oficial.

15:20 Holanda seguirá adelante con una nueva flexibilización de las medidas de confinamiento en junio debido a la constante disminución del número de infecciones por coronavirus y de las admisiones en los hospitales, dijo el primer ministro Mark Rutte. Las escuelas secundarias reabrirán el 2 de junio y las primarias volverán a su horario completo el 8 de junio.

La flexibilización tendrá lugar a casi dos meses y medio después de que se impusieron medidas de cierre en todo el país de 17 millones de personas. "Nos hemos ganado el espacio que tenemos para cumplir con las directrices", explicó, agregando que "tenemos que atenernos a las normas porque sabemos que el virus puede volver a estallar".

Además, se permitirá que los cafés y restaurantes abran el 1 de junio, con un máximo de 30 personas, y los museos también reabrirán sus puertas, pero las entradas sólo se venderán por internet con anticipación para evitar las multitudes. Los hogares para ancianos, donde los índices de infección han sido relativamente altos, permitirán de nuevo a los visitantes, pero con más pruebas disponibles para reducir los riesgos.

El transporte público también reanudará sus horarios regulares, con la obligatoriedad de utilizar mascarillas no médicas para los mayores de 13 años, y solo se permitirán los viajes esenciales y se dispondrá de menos de la mitad de los asientos.

14:04 Economistas de Goldman Sachs rebajaron el panorama económico de América Latina por la pandemia del coronavirus y ahora esperan que el Producto Interno Bruto de Brasil se contraiga en un 7,4% este año y el de México, un 8,5%.

Esto se compara con previsiones anteriores que estimaban contracciones del 3,4% y el 5,6%, respectivamente, y se traducirá en un desplome del 7,6% en las siete principales economías latinoamericanas.

12:30 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el coronavirus se está propagando rápidamente en la zona trifronteriza del Amazonas entre Brasil, Colombia y Perú y amenaza con infectar a las comunidades indígenas remotas de la selva. Los directores de la OPS instaron en una reunión informativa virtual a que se tomen medidas especiales para proteger a los grupos vulnerables entre las poblaciones pobres e indígenas de América.

También aseguraron que el contagio estaba aumentando rápidamente en ciudades fronterizas amazónicas densamente pobladas como Manaos, Leticia e Iquitos, y que el mayor peligro es que el Covid-19 se extienda ahora a pueblos aislados.

11:28 España podría aprobar nuevas herramientas de financiamiento, más allá de los US$ 100 mil millones euros de líneas de créditos con aval estatal anunciadas en marzo, con el fin de ayudar a las empresas a capear la crisis del coronavirus. El anuncio se produce un día después de que el Banco de España pidiera que se prorrogaran las medidas temporales de liquidez para apoyar a empresas en sectores especialmente afectados por la epidemia como el turismo.

Hoy también el gobierno anunció que se activaba el cuarto tramo de la Línea de Avales para empresas y autónomos adoptada por el gobierno el pasado 17 de marzo. "El nuevo tramo de 20 mil millones de euros se destinará de forma íntegra a garantizar operaciones de PYME y autónomos, al ser los que están recurriendo en mayor medida a la Línea de Avales y desempeñar un papel esencial en el sostenimiento de la actividad económica y el empleo", dijo el Ministerio de Economía. Con la aprobación de este nuevo tramo se han puesto a disposición de empresas e independientes 80 mil millones de euros en créditos de entidades financieras avalados por el Estado.

10:37 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer el mayor número de casos nuevos y de fallecidos diarios desde que el virus llegó al país. Las nuevas personas contagiadas sumaron 3.520, habiendo presentado síntomas 3.099 de ellas, mientras que 421 fueron asintomáticos. Con esto, los casos totales de Covid-19 llegan a 49.579.

En cuanto a los fallecidos, se reportaron 31 víctimas fatales en las últimas 24 horas, con lo que las muertes alcanzan las 509 hasta el momento en Chile.

10:20 A través de un comunicado, el Senado informó esta mañana que el senador José García Ruminot dio positivo de Covid-19, con lo que se convierte en el cuarto parlamentario contagiado del virus. La autoridad se realizó el examen de PCR el domingo y desde ese día se encontraba en cuarentena preventiva.

10:10 Los delegados ministeriales de los 194 estados miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron hoy de forma unánime -incluido EEUU- una resolución expresando la necesidad de investigar la respuesta global liderada por la OMS a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el país liderado por Trump se distanció rápidamente de su terminología sobre la propiedad intelectual y los servicios de salud reproductivos. En un comunicado, la misión estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra dijo que la revisión de la pandemia garantizará "una comprensión completa y transparente de la fuente del virus, el cronograma de los hechos (...) y el proceso de toma de decisiones para la respuesta de la OMS".

No obstante, indicó que optó por "disociarse" de las referencias en la resolución a la propiedad intelectual bajo el denominado acuerdo "TRIPS", que permite la licencia obligatoria de medicinas y vacunas durante una emergencia sanitaria. Este lenguaje "enviaría un mensaje equivocado a los innovadores, que serán esenciales para las soluciones que necesita todo el mundo", indicó el comunicado estadounidense.

9:50 Los ministros de finanzas de la Unión Europea firmaron un plan de 100 mil millones de euros para ayudar a financiar programas de retención de empleos durante la pandemia, incluso cuando los gobiernos intensificaron su lucha por planes de recuperación mucho más grandes.

La iniciativa de la UE para apoyar esquemas de trabajo a corto plazo, conocida como SURE, fue aprobada por los ministros durante una videoconferencia donde también discutieron la propuesta franco-alemana para un programa de subvenciones de 500 mil millones de euros para ser financiado por préstamos de la UE.

El ministro de finanzas alemán, Olaf Scholz, presentó la propuesta, que según los funcionarios encontró resistencia de países como Holanda, Austria y Dinamarca, cuyos gobiernos quieren que cualquier iniciativa se limite al suministro de préstamos.

9:35 El presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, dijo el martes que el prestamista ha lanzado programas de ayuda de emergencia contra el coronavirus en 100 países en desarrollo, con compromisos para financiamiento y subvenciones por cerca de US$ 5.500 millones a la fecha.

Malpass dijo que la pandemia global y los cierres económicos asociados podrían llevar a 60 millones de personas a la pobreza extrema, borrando los tres años anteriores de alivio de la pobreza, con una contracción económica global de quizás un 5% este año.

9:30 El ministro de Economía, Lucas Palacios, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, entregaron más detalles sobre las nuevas medidas de liquidez para PYME, que tienen foco en las más pequeñas.

"El domingo el presidente anunció un mecanismo que le toca administrar a la Corfo para darle financiamiento a aproximadamente 40.000 PYME a través de instituciones financieras no bancarias. Es una medida complementaria, queremos llegar a microempresas que se atienden varias veces por entidades sin fines de lucro, como Fondo Esperanza o Banigualdad (...) Vamos a inyectar US$250 millones adicionales a una línea de créditos para estas entidades", detalló Terrazas.

Palacios además agregó que la nueva medida apunta principalmente a negocios de barrios. "Estos préstamos que se van a crear con garantías de Corfo, van a ser bastante más flexible que los bancos. Es porque esas 335.000 microempresas no tienen demasiada formalización, por eso elegimos este tipo de financiamiento".

9:18 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció hoy un nuevo paquete de recortes de gasto público, que incluye reducción de la jornada laboral y un nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, en un intento por aliviar una de las peores crisis de liquidez que enfrenta el país.

La caída de los precios del petróleo y los efectos económicos de la pandemia han bajado los ingresos del país en unos US$ 8 mil millones de dólares, que se suman a otros US$ 4 mil millones de déficit fiscal que ya enfrentaba el gobierno. "En total, son US$ 12 mil millones, cerca del 50% de ingresos como país. Es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita para vivir", dijo Moreno.

En el escenario de los precios bajos del crudo, Ecuador aplicará una banda para fijar los precios de la gasolina extra, la de mayor consumo, y del diésel, un tema que le significó a Moreno duras protestas de movimientos sociales e indígenas en octubre del año pasado. "En adelante, con la fórmula que aplicaremos, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y el diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube", explicó.

El recorte del gasto público suma unos US$ 4 mil millones, que apunta a una reducción de dos horas en la jornada laboral, lo que implicará bajar también el salario mensual de los funcionarios. Además, se incluye gastos de capital y la renegociación de la deuda que había sido anunciada por el gobierno, lo que ahorraría al país unos US$ 1.300 millones. Moreno anunció además que eliminará algunas instituciones públicas y cerrará varias embajadas y consulados, así como el retorno de decenas de diplomáticos al país.

9:09 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo hoy que sigue previendo una enorme cantidad de desempleados y otros datos económicos negativos durante el segundo trimestre, pero que la situación debería mejorar cuando la actividad se reanude.

"Estamos trabajando de cerca con los gobernadores para que podamos comenzar a reabrir la economía de una forma que minimice los riesgos para los trabajadores y clientes", dijo Mnuchin en un testimonio escrito a la Comisión de Banca del Senado, ante la que expondrá hoy a las 10:00. "Esperamos que las condiciones económicas mejoren en el tercer y el cuarto trimestre", agregó.

8:40 El presidente de EEUU, Donald Trump señaló a través de una carta al Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que detendría permanentemente las contribuciones financieras si la OMS no "se compromete a mejoras sustanciales en los próximos 30 días".

Trump suspendió temporalmente los fondos a la organización el mes pasado.

8:13 Las solicitudes de desempleo del Reino Unido suben a su nivel más alto desde 1996. Los datos publicados el martes mostraron que el recuento de reclamantes aumentó en 856.500, el mayor salto mensual de la historia, a 2.1 millones, un aumento del 69% desde marzo.

Fue el nivel más alto desde julio de 1996, cuando la economía de Gran Bretaña todavía se estaba recuperando de una profunda recesión causada por su intento fallido de permanecer en el Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo, que había llevado las tasas de interés al 15% en 1992.

8:05 Francia cierra 70 escuelas a una semana de la apertura de 40.000 establecimientos educacionales. Las autoridades del país tomaron la decisión por un rebrote del virus.

8:00 Las ventas europeas de automóviles nuevos cayeron un 78,3% en abril. En abril, las matriculaciones de automóviles nuevos cayeron un 78,3% a 292,182 vehículos en los países de la Unión Europea, Gran Bretaña y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), según mostraron las estadísticas de la Asociación Europea de la Industria Automotriz (ACEA).

7:50 El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declararán ante el Comité Bancario del Senado por la gestión de la respuesta económica del Gobierno de EEUU a la pandemia de coronavirus.

Es previsible que los senadores interroguen a Mnuchin y Powell sobre las acciones que aún se necesitan para mantener a flote la economía más grande del mundo y sobre los errores en la puesta en circulación de los 3 billones de dólares de ayudas económicas aprobados hasta ahora.

7:45 Un reporte del Foro Económico Mundial planteó que existirá una recesión global duradera probablemente debido al Covid-19. "La crisis ha devastado vidas y medios de vida. Ha desencadenado una crisis económica con implicaciones de largo alcance y reveló las deficiencias del pasado ", dijo Saadia Zahidi, directora gerente del Foro Económico Mundial.

7:40 Las cámaras de industria y comercio DIHK de Alemania esperan que la economía más grande de Europa se reduzca al menos un 10% este año. La expectativa de DIHK de una caída económica en el rango de porcentaje de dos dígitos se compara con el pronóstico del gobierno para una contracción récord de 6.3% en 2020.

"Las empresas alemanas enfrentan su mayor desafío desde el final de la Segunda Guerra Mundial", dijo Schweitzer, dijo el presidente de DIHK, Eric Schweitzer, y agregó que muchas empresas industriales se enfrentaban a problemas de liquidez masivos.

7:35 Estados Unidos enviará a Rusia 200 ventiladores. Rusia reportó 9.263 nuevas infecciones el martes, elevando su total nacional a 299.941 y 115 muertes más, llevando el total de muertes a 2.837.

7:33 El presidente de El Salvador Nayib Bukele dijo el lunes que propondrá al Congreso una reapertura gradual de la economía a partir del 6 de junio bajo la condición de implementar una ley de cuarentena "estricta" por 15 días a partir del viernes.

7:30 Se reanudan las clases en Australia. El país anunció que los niños de Sidney volverán a la escuela a tiempo completo la próxima semana, un gran paso hacia la normalización de la vida en medio de la pandemia del coronavirus, mientras el país alcanzó el martes las 100 muertes por la enfermedad.

LUNES 18 DE MAYO

20:30 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este lunes una nueva prórroga de 60 días en la que los trabajadores no podrán ser despedidos "sin causa justa" o por "disminución de trabajo" durante la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia, después de que el primer plazo en este sentido firmado a primeros de abril esté cerca de expirar.

El Gobierno anunció a través de un comunicado que con el objetivo de seguir "implementando medidas dirigidas a mantener el ingreso y el empleo de la población", han decidido prorrogar durante 60 días la prohibición de despedir "sin justa causa" o por "disminución de trabajo".

La medida, recuerda el texto, también prohíbe suspender de sus empleos a los trabajadores por las mismas causas, salvo aquellas en las que exista un acuerdo individual o colectivo, dentro de las pautas marcadas por la Ley de Contrato de Trabajo.

A su vez, la nota oficial emitida por el Gobierno explica de nuevo que en caso de producirse despidos o suspensiones que no estén en consonancia con el decreto del Gobierno, estos quedarán "sin efecto alguno" y las relaciones laborales "se mantendrán vigentes con sus condiciones actuales".

Era el 1 de abril cuando el Gobierno anunció la promulgación de este decreto, días después de que Fernández pidiera a "ciertos empresarios" que era "hora de ganar menos", pues ante "semejante crisis" no se podía despojar a nadie de su trabajo.

Asimismo, advirtió de que sería "duro" con aquellos que despidieran a sus trabajadores y con quienes rompiesen "el acuerdo de precios máximos" o especulasen para beneficiarse en este "momento de extrema necesidad".

Por su parte, en su último balance, el Ministerio de Salud de Argentina ha confirmado 303 nuevos casos, lo que supone un global de 8.371 personas contagiadas por la Covid-19; y nueve víctimas mortales adicionales, llevando la cifra de fallecidos hasta las 382.

19:00 El Gobierno de Qatar ordenó este lunes cerrar todos los negocios y detener todas las actividades comerciales, a excepción de los servicios esenciales, desde este martes hasta el 30 de mayo.

La decisión se ha tomado tras celebrarse un Consejo de Ministros extraordinario después de conocerse que en las últimas 24 horas el país había registrado más de 1.300 casos de coronavirus.

Actualmente, el pequeño país del Golfo ha confirmado 33.969 casos y 15 víctimas mortales.

El Gobierno ha explicado que tan solo podrán seguir abriendo sus puestos las tiendas de alimentación, farmacias y aquellos restaurantes que dispongan de servicio a domicilio, según ha informado la agencia estatal de noticias de Qatar, QNA.

A su vez, el Ministerio de Comercio e Industria ha confirmado que también podrán seguir funcionando las empresas del sector automovilístico, las de mantenimiento y electricidad, las de reparto, las del sector hotelero y de transportes, así como las sucursales bancarias.

Las autoridades qataríes han comunicado a los ciudadanos que deberán instalarse desde el viernes una aplicación de móvil que detecta los posibles riesgos de la pandemia.

A su vez, el número de personas que pueden viajar en un mismo vehículo se limita a dos, a excepción de otros transportes como taxis y limusinas, donde pueden ir hasta tres; y la práctica de deporte tendrá que hacerse en las inmediaciones del hogar y tomando las medidas de seguridad oportunas.

El Gobierno ha anunciado que las penas por incumplir las medidas van desde los tres años de prisión a multas económicas que no deberían superar los 200.000 riales qataríes (unos US$ 54).

18:30 Brasil reporta 674 nuevas muertes por coronavirus y se convierte en tercer país con más infectados

Brasil tuvo 674 nuevas muertes por coronavirus el lunes, dijo el Ministerio de Salud, que reveló que hay un total de 254.220 casos confirmados, con lo que supera a Gran Bretaña para convertirse en el tercer país con mayor número de infectados, por detrás de Estados Unidos y Rusia.

En Brasil han muerto hasta ahora 16.792 personas a causa del Covid-19, dijo el ministerio.

Su recuento diario no indica que las infecciones y las muertes afectadas ocurrieron en las últimas 24 horas, sino que los registros se ingresaron al sistema durante ese período.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, perdió pérdidas por su manejo de la pandemia, pero aún conserva una fuerte base de apoyo. La semana pasada, el ministro de Salud, Nelson Teich, apareció su renuncia, convirtiéndose en el segundo jefe de la cartera en dejar el puesto desde que comenzó la pandemia.

El general Eduardo Pazuello es el ministro interino de Salud y Bolsonaro no tiene prisa en elegir su reemplazante, según fuentes.

17:45 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que está tomando hidroxicloroquina como prevención contra el coronavirus, pese a las advertencias médicas sobre el remedio para la malaria que él ha promocionado.

"La he estado tomando durante la última semana y media. Una píldora todos los días", dijo Trump a periodistas.

Trump hizo la revelación durante una sesión de preguntas y respuestas con los reporteros durante una reunión con ejecutivos de restaurantes sobre el impacto del virus.

Hace semanas, Trump había promovido el medicamento como un posible tratamiento para el virus, pero estudios posteriores encontraron que no era útil.

Trump, de 73 años, que es examinado diariamente para detectar el virus, dijo que le había preguntado al médico de la Casa Blanca si estaba bien tomar la píldora, y el médico le dijo, "bueno, si te parece bien".

La revelación se conoce cuando Moderna Inc. informó del avance en una posible vacuna para el virus. La única droga que ha aparecido como un tratamiento potencial es el remdesivir de Gilead Sciences Inc, un antiviral reservado para los pacientes de hospital.

17:40 Ministro Blumel y Sichel inician cuarentena preventiva debido a contacto con senador Ossandón

Los ministros de Interior, Gonzalo Blumel y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, informaron que iniciaron una cuarentena preventiva debido a que tuvieron contacto con el senador RN, Manuel José Ossandón, quien dio positivo al coronavirus.

De esta forma el comité político de La Moneda queda prácticamente en su totalidad en cuarentena, debido a que sólo la ministra Karla Rubilar, se mantiene en plenas funciones. Anteriormente el ministro de Hacienda y el titular de la Segpres, informaron que cumplirán cuarentena hasta el jueves por contacto con otro senador contagiado, el DC Jorge Pizarro.

Blumel aseguró a través de su cuenta de twitter que "gracias a la tecnología seguiré trabajando desde mi casa en las tareas del ministerio del Interior".

15:45 Estados Unidos mantendrá un desempleo de dos dígitos durante un período prolongado sin mayor y mejor apoyo gubernamental para la economía golpeada por COVID-19, dijo Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel.

"Nos dirigimos hacia una tasa de desempleo de al menos 25%", comentó a Bloomberg Television el lunes. Si bien el desempleo podría disminuir un poco a medida que las empresas vuelvan a abrir tras la cuarentena, "no volveremos a estar cerca de lo que normalmente diríamos que es un nivel terrible de 10% a 12%" a menos que se reciba más ayuda del Gobierno.

La tasa de desempleo se triplicó en abril a 14,7%, a medida que empleadores recortaron 20,5 millones de empleos, una cifra sin precedentes. Se anticipa un aumento adicional este mes.

Stiglitz dijo que los casi US$3 billones en ayuda económica que el Congreso ya aprobó estaban "mal diseñados". Hizo la comparación con paquetes más reducidos en el extranjero que se centraron más en mantener a los trabajadores en las nóminas de las empresas a medida que los Gobiernos cerraban la actividad económica para contener el contagio.

15:00 En una jornada marcada por manifestaciones en la comuna de El Bosque, el Presidente Sebastián Piñera anunció que la distribución de canastas de alimentos, en el marco de la campaña Alimentos para Chile, comenzará al fin de esta semana o a comienzos de la próxima.

El mandatario indicó que la entrega se realizará "directamente a las casas de las personas para evitar aglomeraciones" y que la medida abarcará a 2,5 millones de hogares de todo el país, lo que indicó que corresponde al 70% de las familias.

"Pido a las familias comprensión y tranquilidad, porque el proceso de estas cajas sin duda exige un tremendo esfuerzo de organización y recurre de algún tiempo para su implementación plena" afirmó el mandatario, y agregó que se priorizará a las familias más vulnerables y con "mayor dificultad de abastecimiento".

El Presidente también indicó que hoy enviaron a Contraloría el decreto que permite a los municipios del país entregar más de $ 80 mil millones adicionales.

11:40 Francia y Alemania pidieron hoy la creación de un Fondo de Recuperación de 500 mil millones de euros (US$ 543 mil millones) que sea capaz de ofrecer cesiones a los países y regiones golpeadas con más fuerza por la crisis del coronavirus.

En un comunicado conjunto, París y Berlín también dijeron que estaban proponiendo autorizar a la Comisión Europea que pida prestado fondos en los mercados financieros a nombre de la Unión Europea, respetando al mismo tiempo los tratados del bloque.

"Es necesario un esfuerzo colosal y Francia y Alemania están dispuestos a hacerlo", dijo Merkel, mientras que Macron expresó que "se trata de una crisis inédita que requiere una respuesta europea".

10:50 En un nuevo reporte diario sobre el estado del coronavirus en Chile y el mundo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que en las últimas 24 horas se reportaron 2.278 casos nuevos de personas contagiadas de Covid-19. De esa cifra, 2.018 presentaron síntomas y 260 fueron asintomáticas. En total 46.059 han sido contagiadas a nivel nacional hasta el momento.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad indicó que hasta anoche a las 21:00 se registraron 28 nuevos fallecidos, con lo que las víctimas fatales alcanzan las 478 en Chile hasta la fecha.

10:20 Otras 3.300 personas murieron al estar contagiados de coronavirus el domingo, lo que constituye el aumento diario más bajo desde finales de marzo, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

La cifra de muertos en EEUU aumentó en 839, el total más bajo para un domingo durante siete semanas, con lo que la cifra de muertes llegó a 83.015. El país también registró ayer 21.069 infecciones, lo que llevó el total nacional a 1,48 millones. A nivel mundial, el número de casos confirmados de Covid-19 aumentó en 80.965 ayer, la primera vez en cuatro días que el aumento diario ha caído por debajo de los 90 mil.

Brasil sigue siendo el país más afectado fuera de EEUU por las muertes diarias, aunque el número de fallecidos del domingo, de 485, estuvo muy por debajo de un máximo reciente de 881. El total de víctimas fatales del país desde que comenzó la pandemia ahora ha superado los 16, mil, llegando a 16.118.

Rusia ha reportado más de 10 mil nuevas infecciones cada día durante la mayoría de las últimas dos semanas, pero ayer informó su menor número de infecciones desde el 1 de mayo, con 8.926 casos personas contagiadas, lo que aumenta las esperanzas de que el virus haya alcanzado su punto máximo.

9:50 Economistas del FMI han pedido a los gobiernos de las economías avanzadas que establezcan esquemas automáticos para proporcionar estímulo fiscal, incluidas las transferencias de efectivo a los hogares de bajos ingresos, en caso de crisis económicas como la pandemia de coronavirus.

En una publicación de blog publicada el lunes, John Bluedorn, subdirector de división de Perspectivas de la economía mundial, y Wenjie Chen, economista del departamento africano del FMI, dijeron que los países habían introducido una serie de medidas fiscales únicas para combatir la crisis, pero una respuesta más ágil era posible si el soporte pudiera activarse automáticamente.

"Poner en marcha respuestas fiscales más automáticas en las economías avanzadas podría ayudar a desarrollar su capacidad de recuperación ante futuros shocks adversos. Si las reglas para el estímulo fiscal están bien comunicadas y establecidas antes de que ocurran los shocks, pueden ayudar a dar forma a las expectativas y reducir la incertidumbre, amortiguando así la caída de la actividad una vez que se materialice un shock negativo", dijeron los economistas.

Los expertos del Fondo también afirmaron que "las medidas de estímulo fiscal basadas en normas, como las transferencias temporales de efectivo dirigidas a hogares de bajos ingresos con restricciones de liquidez que entran en acción cuando la tasa de desempleo sube por encima de cierto umbral, podrían ser muy efectivas para contrarrestar una recesión causada por un déficit de demanda típico".

9:20 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy una investigación independiente "en el momento más apropiado" sobre la forma en que el organismo abordó la pandemia del coronavirus, y prometió transparencia en el proceso.

"Todos tenemos lecciones que aprender de la pandemia. Cada país y cada organización debe examinar su respuesta y aprender de la experiencia. La OMS está comprometida con la transparencia, la responsabilidad y la constante mejoría", dijo en la Asamblea Mundial del organismo, y agregó que "el mundo no necesita otro plan, otro sistema, otro mecanismo, otro comité u otra organización", dijo. "Necesita fortalecer, implementar y financiar los sistemas y organizaciones que tiene, incluida la OMS".

Tedros agradeció a los funcionarios que han asumido roles como portavoces de la agencia durante la crisis por su apoyo en "este momento crítico" y dijo que la indagación debería tomar en cuenta la "buena fe de todos los actores" cuando se determine responsabilidades. "Los riesgos siguen siendo elevados y tenemos un largo camino por recorrer", dijo.

8:24 Italia reabre diversos comercios en su camino hacía el desconfinamiento total. Las tiendas, peluquerías y restaurantes italianos finalmente abrieron sus puertas hoy después de un bloqueo de 10 semanas.

Además, se permitieron misas públicas nuevamente en las iglesias después de que los obispos presionaron al gobierno para que se retomaran los servicios religiosos. En esa línea, el gobierno ha dicho que abrirá las fronteras de Italia con Europa y permitirá viajes gratuitos entre las regiones a partir del 3 de junio.

8:19 El presidente chino, Xi Jinping, señaló que prefiere que la pesquisa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se realice cuando el virus esté controlado. Xi, en un discurso en vídeo ante la Asamblea Mundial de la Salud, declaró que China había sido abierta y transparente sobre el brote, que surgió por primera vez en el país a finales de 2019, y que apoyará una pesquisa realizada de forma objetiva e imparcial.

El mandatario también prometió US$ 2.000 millones en dos años para ayudar en la respuesta a la pandemia y dijo que cualquier vacuna que su país desarrolle contra la enfermedad, se convertirá en un bien público.

8:16 El Banco de España eleva la caída del PIB a entre el 9,5% y el 12,4% este año. La institución estima una duración de la perturbación más larga de lo inicialmente anticipado y augura una recuperación en 2021 insuficiente para alcanzar el nivel previo, registrando un avance económico de entre el 6,1% y el 8,5%.

8:13 La economía de Japón cayó en recesión por primera vez en 4 años y medio, esto sitúa al país en camino a su peor baja del producto interior bruto de la posguerra mientras la pandemia del coronavirus afecta gravemente a las empresas y los consumidores.

El PIB se contrajo un 3,4% anualizado en el primer trimestre hasta marzo, ya que el consumo privado, el gasto de capital y las exportaciones cayeron, de acuerdo a datos oficiales preliminares, tras una baja revisada del 7,3 en el período octubre-diciembre, cumpliendo con la definición técnica de una recesión.

8:10 El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, presentarán una nueva iniciativa franco-alemana hoy. La medida aún no se ha comentado públicamente, pero fuentes señalan que se trataría de asuntos de salud pública, recuperación económica, la transición verde y digital y la soberanía industrial.

8:00 El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, señaló que tras la pandemia el país se enfocará en desarrollar una industria automotriz más ecológica. La nación europea está tratando de aumentar las ventas de automóviles con menores emisiones como parte de un paquete de apoyo que se anunciará en las próximas dos semanas para un fuerte golpe de la industria por el bloqueo del coronavirus.

"Voy a anunciar un plan de apoyo ... para que el consumo vuelva a funcionar, para ayudar a esta transformación hacia un modelo más sostenible, con un apoyo particular para los automóviles que emiten menos CO2", dijo Le Maire.

7:51 El ministro de comercio de China, Zhong Shan, señaló qu el país "se enfrenta a desafíos sin precedentes en el comercio exterior este año", esto debido a que "a medida que la epidemia mundial se extiende, la demanda de los mercados internacionales ha caído significativamente", señaló la autoridad.

7:48 EEUU contempla dar ayudas a las empresas que saquen sus cadenas de suministro de China. Parlamentarios y autoridades del país norteamericano están elaborando propuestas para presionar a las empresas estadounidenses para que trasladen sus operaciones o sus proveedores importantes fuera de China, incluyendo exenciones fiscales, nuevas normas y subsidios minuciosamente estructurados.

