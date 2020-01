12% subieron las acciones de Amazon y empresa superó el billón de dólares en valor de mercado

Multinacionales

La firma de Jeff Bezos superó proyecciones para ingresos y ganancias en el cuarto trimestre, y además anunció que ya tiene 150 millones de usuarios Prime en todo el mundo.

Las acciones de Amazon llegaron a subir más de 12% en operaciones fuera de rueda, luego de aniquilar todas las estimaciones de ingresos y ganancias para el cuarto trimestre.

La capitalización de mercado de la firma de Jeff Bezos superó la barrera del US$ 1 billón (millón de millones) tras la entrega del reporte y, así, se suma al club que ya integran Apple, Alphabet -matriz de Google- y Microsoft.

En detalle, la compañía obtuvo ganancias de US$ 6,47 por acción, que se traducen en US$ 3.268 millones; muy encima de los US$ 4,03 por título que esperaban los analistas consultados por Refinitiv.

En cuanto a los ingresos, la empresa obtuvo US$ 87.440 millones, frente a los US$ 86.020 millones estimados. Además, actualizó al alza su guía para el trimestre en curso a un rango de entre US$ 69 mil millones y US$ 73 mil millones.

La división de servicios web aportó con US$ 9.950 millones. Analistas de FactSet estimaban que la cifra sería de US$ 9.810 millones.

En el informe de resultados, Bezos dijo que "más personas se unieron a Prime este trimestre que nunca antes" y que la compañía ahora cuenta con más de 150 millones de miembros Prime en todo el mundo.

Más detalles

La categoría "otro" de Amazon, que se compone principalmente de su negocio de publicidad, generó US$ 4.800 millones en ingresos durante el trimestre, lo que representa un aumento del 41% respecto al período del año anterior.

Como se esperaba, los costos de envío mundiales de Amazon aumentaron significativamente durante el trimestre, subiendo un 43% año tras año a US$ 12.900 millones. La empresa ha gastado mucho para acelerar las entregas, desarrollando sus servicios de entrega de un día y el mismo día en los últimos meses.