8% cae Amazon en Wall Street tras sus resultados

Multinacionales

Amazon no logró cumplir con las expectativas del mercado durante su entrega de resultados ayer y vio el impacto en bolsa. En operaciones fuera de rueda, la firma de Jeff Bezos perdió casi 8%. Y es que, entre julio y septiembre, el gigante del e-commerce reportó ganancias por US$ 4,23 por acción, mientras que analistas esperaban US$ 4,62 por papel. En tanto, los ingresos subieron 24% a US$ 70 mil millones, sólo un poco por sobre los US$ 68.800 millones previstos por el mercado. Ello sería muestra de que las fuertes inversiones en está dando frutos.