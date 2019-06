AbbVie anuncia la compra de Allergan, el fabricante de botox, por US$ 63 mil millones

Multinacionales

La compañía resultante tendrá ventas por US$ 48 mil millones, aseguraron las firmas en un comunicado, convirtiéndose en uno de los mayores laboratorios del mundo.

El grupo farmacéutico estadounidense AbbVie anunció la compra de su competidor irlandés Allergan –reconocido por la fabricación de Botox, su principal producto- por US$ 63 mil millones, lo que se convierte en la última de una serie de megafusiones en el sector farmacéutico que están redefiniendo a la industria.

AbbVie dijo que pagará US$ 188,24 por acción, una prima de 45% respecto del cierre de Allergan del lunes. En reacción, las acciones de esta última se dispararon 25,36% ayer, quedando en US$ 162,43 por título. Por el contario, las de AbbVie se desplomaron 16,25% a US$ 65,70 al cierre de las operaciones del mercado en Nueva York.

La compra supone una solución a los desafíos que han enfrentado ambos laboratorios por largo tiempo. Con la fusión, AbbVie obtiene finalmente un set de productos lo suficientemente grande como para diversificar sus ingresos provenientes de Humira, la inyección para la artritis reumatoide que se posiciona como la líder del mercado y que, además, es la que genera las mayores entradas para la firma.

Los accionistas de Allergan, por su parte, obtendrán una salida rentable tras cuatro años de caídas de la acción.

Expectativas por M&A

El acuerdo también es evidencia de que las mayores farmacéuticas del mundo creen que pueden alcanzar un crecimiento mayor a través de este tipo de compras entre firmas.

En enero, Bristol-Myers Squibb anunció un acuerdo de US$ 74 mil millones con Celgene, y la japonesa Takeda Pharmaceutical completó hace unos meses la compra por US$ 62 mil millones de Shire.

Estos casos, sumados a la compra de Allergan por parte de AbbVie, dan evidencia de que las fusiones y adquisiciones (M&A, su sigla en inglés) son una forma efectiva de rentabilizar el negocio.

La consultora EY en su último reporte Barómetro de Confianza de Capital Global, correspondiente al primer semestre de este año, explicó que el 53% de los ejecutivos de ciencias de la vida esperan que su empresa persiga activamente un M&A en los próximos 12 meses.

Lo anterior se traduce en un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del mismo resultado de hace seis meses, cuando un 48% de los empresarios esperaba una actividad. Ambas cifras están muy por encima de la expectativa de las compañías a fusionarse en 2010, ya que hace nueve años sólo un 43% contemplaba este escenario.

El estudio también reveló que un 81% de los directivos espera que las fusiones y adquisiciones del sector mejoren, frente a un 66% de optimismo representado en el sondeo anterior.

EY alude a que esta tendencia al alza, respecto de un posible M&A, se debe a mejores expectativas frente al escenario global.

Según el líder de Consultoría en Transacciones en la industria de Ciencias y Biotecnología de EY, Peter Behner, “este crecimiento en las expectativas de M&A se produce cuando los ejecutivos ven un fuerte entorno macroeconómico y empresarial, en lugar de la caída del mercado de valores que temían el otoño pasado”.

En la misma línea, el barómetro consignó que el 96% de los directores del sector ve que la economía global está mejorando, mientras que un 90% ve mejoras en los ingresos corporativos globales.

“Al mismo tiempo, las cuestiones comerciales y regulatorias que parecían afectar a los ejecutivos de ciencias de la vida en 2018, incluyendo hablar de frenar el crecimiento de los precios de los medicamentos estadounidenses, parecen ser menos preocupantes ahora. Sólo el 8% considera que la regulación o el comercio y la incertidumbre arancelaria son el mayor riesgo externo para el crecimiento de su negocio”, explicó Behner.

El 89% nota mejoras sobre la disponibilidad de crédito y el 81% espera mejorar las valoraciones de las acciones, todas por encima de sus contrapartes globales.

El gerente senior de Transacciones de EY Chile, Eduardo Marín, aseguró que “las empresas líderes de la industria farmacéutica saben que comprar un actor que ya tiene una historia y una porción de mercado interesante, aunque implique un desembolso importante de recursos, ahorra varios años e incertidumbre”.

