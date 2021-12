Acciones chinas cotizadas en Nueva York pierden US$ 1 billón en medio de pánico por aumento de regulaciones

Multinacionales

Una brutal hola vendedora de acciones chinas cotizadas en Estados Unidos ha borrado más de US$ 1 billón (millón de millones) de capitalización bursátil desde febrero, y no muestra signos de alivio a medida que los reguladores de ambos lados siguen presionando a las empresas.

El Nasdaq Golden Dragon China Index -que rastrea las firmas listadas en EEUU pero expuestas a China- se hundió 9,1% luego de que Didi anunciara su retiro de la Bolsa de Nueva York. El índice ha caído 43% este año, trazando la ruta hacia su peor desempeño desde 2008.

La venta masiva tuvo lugar en medio de una caída general, con las tecnológicas llevándose la peor parte, y se suma a lo que ha sido un período históricamente malo para las acciones chinas registradas en EEUU.

Una implacable ola de regulaciones por parte de Beijing y Washington ha resultado en ocho sesiones no consecutivas con retroceso de al menos 5%. Para ponerlo en perspectiva, el índice S&P 500 solo ha tenido cinco bajas similares durante la última década.

Racha perdedora

El anuncio de Didi marca un sorprendente cambio en las perspectivas de la firma luego de que recaudara US$ 4.400 millones en una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones a fines de junio, y agrega aún más incertidumbre a las proyecciones de otras firmas chinas que cotizan en EEUU. La acción de Didi cayó hoy viernes 23% a su menor nivel, extendiendo la caída del gigante de viajes compartidos a más de 50% por debajo de los US$ 14 que registró al momento de la OPI.

"Esto representa un continuo avance hacia la solicitada anulación del registro de empresas chinas en las bolsas estadounidenses", escribió Jaret Seiberg, analista de Cowen & Co. "No creemos que el Congreso o la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) consideren valioso dejar que las empresas chinas coticen en EEUU a costa de no ser capaces de inspeccionar sus auditorías".

El declive de estas acciones ha golpedo a los inversionistas que las llevaron desde las profundidades de la liquidación de 2020 hacia los máximos vistos en febrero. En los más de nueve meses transcurridos desde el peak, los 95 miembros del Nasdaq Golden Dragon China han perdido más de US$ 1,1 billón en valor combinado. Encabezando la caída está Alibaba, que ha visto su capitalización de mercado caer en alrededor de US$ 430 mil millones, o cerca de un 60%.

