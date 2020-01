Acciones de Tesla se disparan por resultados récord

Multinacionales

Entregó 112 mil vehículos en el cuatro trimestre, un máximo para la firma.

Tesla reportó ayer sus resultados para el cuarto trimestre en el que logró cifras récord. Sus acciones se dispararon en bolsa y llegaron a subir más de 7% tras el cierre del mercado.

La firma de Elon Musk dijo que logró ganancias por US$ 95,5 millones, o US$ 2,14 por acción, e ingresos por US$ 7.380 millones; ambas por encima de lo esperado por el mercado. La compañía, además, reportó la entrega de 112 mil vehículos en todo el mundo entre octubre y diciembre de 2019; así logró un trimestre histórico, en línea con el objetivo de ventas de su CEO. A las buenas noticias se sumó el anuncio de ya se había comenzado la producción del Modelo Y, su nuevo SUV crossover, en California.

Los títulos de Tesla han subido más de 120% desde sus resultados del tercer trimestre de 2019, cuando sorprendió con sus ganancias luego de duros recortes de gastos y polémicas con Musk. También ha jugado a su favor la apertura de una planta en Shanghái, antes de lo esperado.