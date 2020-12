Multinacionales

Compañía planea ofrecer sus acciones por US$ 56 a US$ 60 cada una.

El gigante Airbnb Inc. sigue dando pasos firmes en su operación. Según personas familiarizadas con el tema, ésta estaría planeando aumentar el rango de precios de su oferta pública inicial, elevando su valoración potencial a US$42.000 millones

La compañía con sede en San Francisco ahora planea ofrecer sus acciones por US$ 56 a US$ 60 cada una, frente al rango de precios anterior de US$ 44 a US$ 50 cada una, dijeron fuentes que pidieron no ser identificadas porque los detalles no son públicos.

De todos modos, este paso impulsaría la valoración completamente diluida de Airbnb de US$$ 35 mil millones en la parte superior del rango anterior a US$ 42 mil millones.

Un portavoz de Airbnb se negó a comentar. The Wall Street Journal informó anteriormente los detalles del aumento del rango de precios.